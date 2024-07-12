10 علامات على الإفراط في العمل وكيفية التغلب عليه

الخط الفاصل بين التفاني في العمل والإرهاق يزداد ضبابية. وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وفقدان التركيز ونقص الطاقة والإرهاق.

بالتأكيد، هناك أوقات يكون من الضروري فيها العمل لساعات إضافية طويلة لإنجاز مشروع مهم. ومع ذلك، فإن الحياة قصيرة جدًا لكي نكافح من أجل مواكبة ذلك باستمرار. في النهاية، ستبدأ في الشعور بالإرهاق والإجهاد عندما تعمل بشكل مفرط على مدار الوقت.

تابع القراءة حيث نستكشف العلامات الرئيسية للإرهاق، وأسبابه الكامنة، واستراتيجيات الوقاية الفعالة.

ماذا يعني أن تكون مرهقًا من العمل؟

عندما تعمل باستمرار لساعات أطول من ساعات العمل المعتادة وتستنفد طاقتك، وتكافح من أجل تخصيص وقت لأنشطتك الشخصية، فهذه علامة واضحة على إرهاقك.

غالبًا ما يشعر الأفراد الذين يعملون بشكل مفرط بالإرهاق بسبب قائمة المهام التي لا تنتهي، ويجدون ثقافة مكان العمل مرهقة، ويبدو أن ساعات عملهم لا تنتهي أبدًا.

هناك العديد من الأسباب التي تساهم في الإفراط في العمل. فهم هذه العوامل أمر بالغ الأهمية لمعالجة الإفراط في العمل من جذوره.

تشمل الأسباب الرئيسية للإرهاق في العمل ما يلي:

عدم وضوح المسؤوليات: إن الفهم الواضح لدورك في مكان العمل يوجه سير عملك. ومع ذلك، ستصاب بالإرهاق عندما تكون مسؤولياتك أو مهامك غير واضحة؛ مما يؤدي إلى ارتباك بشأن الأولويات، مما يجعلك تعمل بجدية أكبر بدلاً من العمل بذكاء

صعوبات في العمل التعاوني: ضعف مهارات التواصل والعمل الجماعي يعيق كفاءة المشروع. بدلاً من تبسيط المهام، يؤدي ضعف التعاون إلى زيادة عبء العمل. وهذا يؤدي إلى قضاء الأفراد وقتًا إضافيًا في إنجاز عمل الآخرين إلى جانب عملهم الخاص، مما يؤدي إلى إرهاق الشخص

عبء العمل المفرط أو العمل حول العمل: التعامل مع عبء عمل كبير يؤدي إلى شلل في العمل. كما أن قضاء وقت طويل في مهام روتينية مثل البحث عن المستندات أو تتبع حالة المشاريع يساهم في إرهاق الموظفين، مما يقلل من تركيزهم على الأعمال ذات التأثير الكبير

توقعات غير واقعية: غالبًا ما يدفع الضغط المتزايد من أرباب العمل والمديرين الموظفين إلى العمل لساعات إضافية خارج جدولهم المعتاد لتلبية المتطلبات والحفاظ على أمنهم الوظيفي. وقد يؤدي ذلك إلى إرهاق الشخص لفترات طويلة

الكمالية: تدفع الكمالية الناس إلى الهوس بكل التفاصيل، مما يؤدي غالبًا إلى إطالة ساعات العمل وزيادة التوتر، وبالتالي إرهاقهم. يمكن أن تعيق الكمالية الكفاءة من خلال إطالة المهام دون داعٍ

إدمان العمل: يحدث إدمان العمل عندما يصبح الشخص مدمنًا على وظيفته، مدفوعًا بأهداف مالية أو شغف أو التقدم الوظيفي. يمكن أن تؤدي الوظائف ذات الضغط العالي إلى تفاقم هذا الإدمان، مما يجعلهم يعملون لساعات أطول ويشعرون بالإرهاق

الموارد غير الكافية: قد يؤدي عدم كفاية الموظفين أو المعدات أو الدعم إلى إجبار الموظفين على تعويض ذلك بالعمل لساعات أطول لإنجاز المهام

عدم تفويض المهام: قد يؤدي الإحجام عن تفويض المهام أو عدم القدرة على تفويضها بشكل فعال إلى تحميل الأفراد أكثر مما يمكنهم تحمله، مما يؤدي إلى إرهاقهم

غالبًا ما يتم الخلط بين الإجهاد في العمل والإرهاق المهني، لكنهما مفهومان مختلفان.

الإرهاق المهني يشير إلى الضغط النفسي الذي يعطل الأداء على ثلاثة مستويات: العقلية والبدنية والعاطفية. من ناحية أخرى، يشير الإفراط في العمل إلى العمل بشكل مفرط يتجاوز الحدود الطبيعية، مما قد يؤدي إلى الإرهاق إذا استمر لفترة طويلة.

آثار الإفراط في العمل على الصحة والإنتاجية

الإرهاق يؤثر بشكل مباشر على صحتك وإنتاجيتك كشخص عامل.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن العمل 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية القاتلة بنسبة 17٪ والسكتة الدماغية بنسبة 35٪، مقارنة بأولئك الذين يعملون 35-40 ساعة في الأسبوع.

بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية والسكتة الدماغية، يؤثر الإفراط في العمل على صحتك بالطرق التالية:

يزيد من مستويات التوتر والقلق

يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومشاكل الجهاز الهضمي

يسرع تصلب العضلات ويسبب آلام الظهر والرقبة

بالإضافة إلى تأثيره على صحتك، يؤثر الإفراط في العمل أيضًا على إنتاجيتك بالطرق التالية:

وهذا يؤدي إلى المزيد من الأخطاء

انخفاض جودة الأداء الوظيفي

يقلل من الكفاءة ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بمرور الوقت

بصرف النظر عن ذلك، يؤدي العمل المفرط أيضًا إلى انخفاض الرضا العام عن العمل ويعيق إمكانات النمو الوظيفي على المدى الطويل. وهذا يؤثر على رفاهية الفرد ونجاح المؤسسة على المدى الطويل.

التعرف على علامات الإجهاد

إن الوعي بأعراض وعلامات إرهاق نفسك أمر ضروري لخلق توازن صحي بين العمل والحياة ومنع الإرهاق.

تشمل الأعراض الشائعة للإرهاق ما يلي:

التعب: إرهاق مستمر يقلل من مستويات الحافز والطاقة؛ مما يؤثر على القدرة على الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية

تقلبات المزاج: يمكن أن تؤدي ساعات العمل الطويلة إلى زيادة الضغط، مما يتسبب في تقلبات المزاج من الإحباط والتهيج إلى الشعور بالحزن والقلق

الأرق: تؤدي ساعات العمل المفرطة إلى اضطراب أنماط النوم الطبيعية، مما يؤدي إلى الأرق، وهو عدم القدرة على النوم أو الاستمرار في النوم

فقدان التركيز أو الشعور بالتشتت: يمكن أن يؤدي الإفراط في العمل إلى صعوبة التركيز على المهام، مما يؤدي إلى نسيان الأسماء والتواريخ والمهام الصغيرة

الضعف الجسدي: الإجهاد المطول يضر بجهاز المناعة، مما يجعلك عرضة لتوتر العضلات والصداع والضعف العام والأمراض

الإجهاد المزمن: يمكن أن يؤدي الإفراط في العمل إلى الإجهاد المزمن، وهو حالة من التوتر العقلي والجسدي المستمر. يمكن أن يؤثر هذا الضغط المستمر على صحتك العامة، مسببًا أعراضًا مثل التهيج والقلق والتعب

بصرف النظر عن أعراض الإجهاد الشائعة هذه، هناك بعض الأعراض المحددة للإجهاد، منها:

تدهور الصحة العقلية: يؤثر الإفراط في العمل سلبًا على صحتك العاطفية، مما يؤدي إلى الإرهاق العاطفي. كما أنه يزيد من خطر الإصابة باضطرابات عقلية مثل الاكتئاب الشديد (MDD) والوسواس القهري (OCD). يتميز الاكتئاب الشديد بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام، بينما يتضمن الوسواس القهري أفكارًا تدخلية وسلوكيات متكررة

الأعراض الجسدية الناتجة عن تدهور الصحة البدنية: يزيد العمل المفرط من خطر الإصابة بالصداع النصفي الناجم عن الإجهاد، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وأمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

التغيرات السلبية في السلوك: الإرهاق يؤدي إلى تغيرات سلوكية تؤثر على حياتك الشخصية والمهنية. غالبًا ما تشمل هذه التغيرات الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، وزيادة التغيب عن العمل، وتدني الأداء، وإهمال العلاقات الشخصية، واللجوء إلى آليات غير صحية للتعامل مع الضغوط مثل الكحول أو المخدرات

عواقب الإفراط في العمل

الإرهاق في العمل له عواقب مدمرة تمتد إلى المجالين المهني والشخصي.

العواقب الشخصية

شخصياً، عندما تكون مرهقاً من العمل، يمكنك:

توتر العلاقات مع العائلة والأصدقاء

انخفاض احترام الذات

اضطراب أنماط الأكل والنوم

تقلل من الحافز وتزيد من التهيج ومستويات التوتر والضعف أمام المشكلات الصحية الجسدية والعقلية

العواقب المهنية

على الصعيد المهني، عندما تكون مرهقًا من العمل، يمكنك:

يؤثر على قدرتك على حل المشكلات والتفكير بشكل إبداعي ونقدي واتخاذ القرارات

تقليل إنتاجك وجعلك عرضة لارتكاب الأخطاء

اضرب على طرق تحقيقك للرضا والسعي وراء طموحاتك المهنية

إلحاق الضرر بسمعتك المهنية

استراتيجيات وقائية للإرهاق

يتطلب التعامل مع الإجهاد في العمل اتباع نهج استباقي يشمل تدابير وقائية واستراتيجيات وآليات فعالة للتعامل مع الموقف، مثل ما يلي:

1. ممارسة العناية الذاتية

العناية بالنفس تعني الاهتمام بنفسك من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي تعزز رفاهيتك وتحسن جودة حياتك بشكل عام.

تشمل بعض الأنشطة الرئيسية التي تعزز العناية بالنفس وتساعدك على مكافحة الإجهاد في العمل ما يلي:

التمرين: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة نصف ساعة على الأقل تفرز الإندورفين، وهو مسكن الألم الطبيعي في الجسم، الذي يقلل من التوتر ويحسن المزاج

النوم: النوم لمدة 7-9 ساعات يوميًا يعيد شحن طاقتك ويجدد نشاطك ويجدد شباب عقلك وجسمك

تناول طعام صحي: تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات والفيتامينات والمعادن يمد عقلك ودماغك وجسمك بالطاقة

أخذ استراحات منتظمة: أخذ استراحات قصيرة طوال اليوم يقلل من التوتر، ويريح الجسم والعقل، ويحسن إنتاجيتك في النهاية

في هذا السياق، تتضمن العناية بالنفس أيضًا تحديد عدد الساعات التي يجب أن تعملها بناءً على توقعات شركتك والالتزام بهذا الجدول الزمني. سيساعدك هذا النهج على تجنب الإجهاد والإرهاق على المدى الطويل.

2. اتبع تقنيات إدارة الإجهاد

تعد تقنيات إدارة الإجهاد جزءًا لا يتجزأ من الحد من الإجهاد المزمن في مكان العمل ومكافحة الإجهاد.

فيما يلي بعض تقنيات إدارة الإجهاد التي يمكنك اتباعها:

التأمل: ركز على شيء ما مع إغلاق عينيك لبضع دقائق. يجلب التأمل صفاء الذهن ويؤثر على الجسم كله بهدوء، مما يقلل من التوتر المرتبط بالعمل

التنفس العميق: استنشق الهواء من أنفك وأخرج الزفير من فمك. التنفس العميق يهدئك جسديًا وعقليًا

التواصل مع الآخرين: البشر كائنات اجتماعية. التواصل مع الأصدقاء والعائلة يساعدك على الاسترخاء وتقليل إجهاد العمل الزائد

3. ممارسة اليقظة الذهنية

الوعي الذهني يعني التواجد الكامل في اللحظة الحالية، والتركيز على الأحاسيس الجسدية والعواطف دون إصدار أحكام.

من خلال ممارسة اليقظة الذهنية، يمكن للموظفين الذين يعملون بشكل مفرط تحسين صفاء الذهن وتقليل القلق في مكان العمل ومكافحة الإجهاد من خلال التركيز على المهام الحالية وتقليل التوتر بشأن المواعيد النهائية المستقبلية. كما يمكن أن تساعد في تحسين بيئة العمل بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد ممارسة اليقظة الذهنية بانتظام على تخفيف الانزعاج الجسدي وإبطاء التدهور المعرفي. وبالتالي، فهي تعزز جودة النوم وتحسن الوظائف المعرفية وتعزز الرفاهية العامة.

4. وضع روتين وعادات صحية

إن دمج العادات الصحية مثل تناول الأطعمة المغذية وشرب كمية كافية من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة في روتينك اليومي يعزز الصحة العقلية والرفاهية الجسدية. يمنحك ذلك إحساسًا بالتنظيم والاستقرار والتحكم في وقتك، مما يمنع العمل من التداخل مع حياتك الشخصية.

5. ضع حدودًا واضحة

يبدأ تحقيق التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية بوضع حدود واضحة. حدد عدد ساعات العمل في مكان عملك، ثم ارفض العمل خارج هذه الساعات. وهذا يعني رفض العمل الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع والرد على رسائل البريد الإلكتروني خلال ساعات العمل في أيام الأسبوع فقط.

تواصل بوضوح مع زملائك ومشرفيك بشأن هذه الحدود لإدارة أعباء العمل بفعالية ومنع الإفراط في العمل، مما يضمن التفاهم المتبادل واحترام الوقت الشخصي. إذا كنت جزءًا من الإدارة، فشجع فريقك على جعل هذا جزءًا من ثقافة شركتك لأن الموظفين الذين يعملون بشكل مفرط يؤديون إلى عمل رديء الجودة.

6. تتبع ساعات العمل وأعط الأولوية لـ "وقتك الخاص"

تساعدك مراقبة ساعات العمل اليومية على تتبع ساعات العمل الإضافية وضمان الامتثال لقوانين العمل، مما يقلل من مخاطر الإجهاد.

خصص وقتًا خاصًا لنفسك للقيام بأنشطة تجلب لك السعادة والاسترخاء. سيساعدك ذلك على الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية، ومنع الإرهاق، وتعزيز رفاهيتك العامة.

7. اتبع استراتيجيات إدارة الوقت

يمكن أن يؤدي تطبيق تقنيات إدارة الوقت الفعالة إلى منع الإجهاد في العمل وتعزيز الإنتاجية خلال ساعات العمل المخصصة لك.

فيما يلي بعض التقنيات الأساسية التي يجب اتباعها:

1. تنظيم المهام وتحليلها وترتيبها حسب الأولوية

يتضمن تنظيم المهام سرد جميع المهام وتصنيفها وتقسيمها وفقًا لمواعيدها النهائية والجهد المطلوب. ورغم أن هذا أمر أساسي لإدارة الوقت واستخدامه بفعالية، إلا أنه لا يزال يستغرق وقتًا طويلاً.

تنزيل هذا النموذج تصور المهام ونظمها وحللها حسب الحالة والأولوية باستخدام نموذج إدارة المهام من ClickUp

استخدم نموذج إدارة المهام من ClickUp لتنظيم المهام وترتيبها حسب الأولوية بسهولة حسب الحالة والقسم والمواعيد النهائية والتقدم المحرز.

إليك كيف يساعدك ذلك:

تصور المهام ونظمها حسب الحالة أو الأولوية أو القسم

تحسين سير العمل وتتبعه حسب تقدم المهام وسعة النطاق الترددي

تعاون مع الفرق في توزيع المهام وجدولتها وإنجازها

2. ضع جدولًا منظمًا

من تقنيات إدارة الوقت المهمة وضع جدول زمني يحدد المهام التي ستقوم بها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا.

في حين أن الجدول الزمني المنظم يساعدك على التخطيط وتنظيم الوقت وضمان الالتزام بجميع المواعيد النهائية، فإن توفير ساعات عمل كافية قد يكون أمرًا شاقًا أيضًا.

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3. وضع خطط تفصيلية

تتضمن الخطط التفصيلية تقسيم المشاريع إلى مهام يمكن إدارتها، وتحديد المعالم والمواعيد النهائية، وتوزيع المهام، ووضع طرق لإنجاز هذه المهام. وهي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

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بالإضافة إلى المساعدة في إدارة الوقت بكفاءة، يمكن أن تساعدك أدوات الإنتاجية مثل ClickUp على تبسيط تنظيم المهام وتتبع التقدم بشكل فعال والحفاظ على توازن عبء العمل لمنع الإجهاد.

فيما يلي بعض الميزات التي تعزز إدارة العمل:

تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية ومنع الإجهاد في العمل باستخدام ClickUp

تحقيق التوازن بين العمل والحياة يحسن صحتك وأدائك وعلاقاتك على المدى الطويل.

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