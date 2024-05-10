INFJ مقابل INTP: فهم الشخصيات وتوافقها في العمل

غالبًا ما يكون نهجنا في الحياة والعمل نتيجة لشخصيتنا الفردية وتفاعلها مع الشخصيات الأخرى.

مؤشر أنواع الشخصية مايرز-بريغز، الذي طورته إيزابيل مايرز وكاثرين بريغز، يستند إلى نظرية يونغ للشخصية. وهو أحد أكثر أطر العمل الشخصية شيوعًا، ويقسم الناس إلى 16 نوعًا من الشخصيات بناءً على موقعهم على أربعة مقاييس:

الانفتاح (E) – الانطواء (I)

الإدراك الحسي (S) – الحدس (N)

التفكير (T) – الشعور (F)

الحكم (J) – الإدراك (P)

INFJ و INTP هما نوعان من أنواع الشخصيات الـ 16 في مؤشر مايرز بريغز (MBTI) التي تتميز بـ الحدس الانطوائي كصفة غالبة. على الرغم من هذه القواسم المشتركة، فإن الاختلافات بينهما أكثر من أوجه التشابه.

ومع ذلك، فإن الاختلافات بينهما تكمل بعضها البعض بشكل جيد. ولهذا السبب يُطلق عليهما أحيانًا "الثنائي الذهبي" لشخصيات MBTI. من خلال تغطية نقاط ضعف بعضهما البعض، يعمل هذا الثنائي معًا بشكل جيد في المواقف الاجتماعية والعملية.

سواء كنت تريد فهم نفسك بشكل أفضل أو تعلم كيفية العمل بشكل جيد مع هذه الشخصيات، فإن معرفة الفرق بين INFJ و INTP سيكون مفيدًا.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن أنواع الشخصيات INFJ و INTP، والخصائص التي تميزها، وأوجه التشابه والاختلاف بينها. لنبدأ على الفور.

لمحة سريعة عن أنواع الشخصيات INFJ و INTP

قبل أن ندخل في تفاصيل أنواع الشخصيات INFJ و INTP، إليك نظرة عامة سريعة على الاختلافات بينهما.

الاختلافات أوجه التشابه INFJ INTP حدس قوي مدفوع بالحدس والمشاعر اتخاذ القرارات بناءً على طريقة تفكير منطقية التعاطف والحساسية منفصل ومنعزل الانطوائية منظم جيدًا ومهيكل مرونة وقدرة على التكيف الطبيعة المتحفظة الذكاء والفطنة

ما هو نوع الشخصية INFJ؟

INFJ تعني الانطوائية، والحدس، والعاطفة، والحكم. وهي واحدة من 16 شخصية MBTI (مؤشر مايرز-بريغز) — وهي الأكثر ندرة.

وفقًا لهذا التصنيف، غالبًا ما يُشار إلى الأشخاص ذوي الشخصية INFJ باسم "المحامي" أو "المثالي". يسترشدون بقيمهم ومبادئهم الداخلية، وهم مثاليون يرغبون في خلق الانسجام وإحداث تغيير في العالم.

تنقسم شخصية INFJ إلى نوعين: INFJ-A و INFJ-T. يُطلق على النوع الأول اسم "المؤيدون الحازمون" وهم واثقون من أنفسهم ومسترخون. أما النوع الثاني، الذي يُطلق عليه اسم "المؤيدون المضطربون"، فهو أقل ثقة بنفسه وأكثر عرضة للتأثر بالعواطف والتوتر.

من أشهر الشخصيات التي تتمتع بشخصية INFJ نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ والأم تيريزا وماري كوندو.

هل يمكنك أن ترى القاسم المشترك؟

جميعهم يتمتعون أو كانوا يتمتعون بنظام قيم قوي ورغبة قوية في ترك بصمة في العالم. حسناً، هذا هو INFJ باختصار.

الآن، دعونا نلقي نظرة على الخصائص الرئيسية ونقاط القوة والضعف في نوع الشخصية INFJ.

الخصائص الرئيسية لشخصية INFJ

فيما يلي الخصائص الرئيسية لنوع الشخصية INFJ MBTI: المثاليون : ليسوا مثاليين بالمعنى النظري، ولكنهم مصممون على تحويل أفكارهم إلى أفعال. لا يكتفون بحلم تغيير العالم، بل يمضون قدمًا لتغييره

الرحيمون : إن حدسهم القوي وعمقهم العاطفي يجعلهم رحيمين ولطفاء. يهتم هؤلاء الأفراد بمشاعر الآخرين ويتميزون بالتفهم والتعاطف

الضمير الحي : الأشخاص من نوع INFJ هم أفراد ذوو مبادئ راسخة يؤمنون بالأخلاق والإيثار. يحاولون أن يعيشوا حياة تسترشد بمجموعة قوية من القيم الداخلية والمبادئ الأخلاقية

الخصوصية: يميل الأشخاص من نوع INFJ إلى أن يكونوا أشخاصًا محبين للخصوصية ويحبون الاحتفاظ بحياتهم الشخصية لأنفسهم. هم انطوائيون ويمكنهم أحيانًا أن يعزلوا حتى أصدقائهم المقربين. ومع ذلك، على عكس الأشخاص من نوع INTP، فهم ليسوا منعزلين أو متجهمين

نقاط القوة والضعف في شخصية INFJ

مثل أنواع الشخصيات الأخرى، يتمتع الأشخاص ذوو الشخصية INFJ بصفات جيدة وأخرى سيئة. دعونا نناقش كلاهما بإيجاز.

نقاط القوة نقاط الضعف امتلك نظام قيم قوي قد يكون لديهم توقعات عالية، وغالبًا ما تكون غير واقعية فهم الإشارات العاطفية في أنفسهم والآخرين شخصية حساسة للغاية مثاليون وترغبون في جعل العالم مكانًا أفضل يصعب أحيانًا معرفتها وفهمها مبدعون وذوو عوالم داخلية غنية يميل إلى العناد يقدرون العلاقات ويشعرون بالتعاطف مع مشاعر الآخرين لا تحب المواجهة مكرسون لأهدافهم ويحققونها على الرغم من التحديات قادرون على التفكير العاطفي والمنطقي

INFJs في العمل

حتى الآن، ناقشنا ماهية شخصيات INFJ كأفراد. الآن، دعونا نتناول ماهية شخصياتهم في العمل ومدى كفاءتهم في العمل مع الآخرين.

INFJs في القيادة

يتمتع الأشخاص من نوع INFJ برؤية قوية وهدف واضح، مما يجعلهم قادة قادرين على إلهام الآخرين وتحفيزهم. كقادة، يتسم الأشخاص من نوع INFJ بالتعاطف مع احتياجات الآخرين وبالحدس، لذا فإن أسلوبهم في الإدارة تعاوني أكثر منه سلطوي.

الجانب الآخر من ذلك هو أن المديرين الانطوائيين قد يفشلون في ممارسة سلطتهم، حتى عندما تكون هناك حاجة إلى ذلك. وهذا قد يجعلهم أقل فعالية عندما يحتاجون إلى ضبط فريقهم.

INFJs كموظفين

إذا كان عملهم وبيئة عملهم متوافقة مع قيمهم الشخصية، يمكن أن يكون الأشخاص من نوع INFJ من أصحاب الإنجازات العالية. فهم مدفوعون بإحساس قوي بالهدف ومكرسون لتحقيق أهدافهم، سواء كانت شخصية أو مهنية.

ويمكن أن يكونوا أيضًا مثاليين في بعض الأحيان، ويتميزون عمومًا بالاجتهاد، وأخلاقيات عمل عالية، وعقلية منتجة.

مسارات وظيفية لـ INFJ

يجب على الأشخاص من نوع INFJ اختيار مسارات وظيفية تتوافق مع قيمهم، ويمكنهم إحداث تأثير.

تشمل بعض المجالات الرائعة لـ INFJ التعليم والرعاية الصحية والاستشارات والعمل الاجتماعي. كما أنهم سيؤدون أداءً جيدًا في الأدوار التي تُقدَّر فيها إبداعهم وخيالهم.

كما أن الأشخاص من النوع INFJ يجيدون حل المشكلات والتفكير المنطقي، ويعدون مثاليين للوظائف التي تستفيد من ذكائهم. لذا، فإن الوظائف في مجالات العلوم والهندسة تعد خيارات ممكنة لهم.

قراءات موصى بها: إذا كنت من نوع الشخصية INFJ أو تعرف شخصًا من هذا النوع، فستكون هذه الكتب المخصصة لـ INFJ مفيدة لك.

ما هو نوع الشخصية INTP؟

INTP هي اختصار لـ introverted (انطوائي) و intuitive (حدسي) و thinking (مفكر) و perceiving (مدرك)، وهي واحدة من 16 شخصية MBTI. يُشار إلى INTP أيضًا باسم "المنطقيون"، وهم مفكرون منطقيون هادئون وتحليليون.

تمامًا مثل INFJs، يتمتعون أيضًا بعالم داخلي غني. ولكن على عكس INFJs، يفضلون البقاء منعزلين بدلاً من تكوين علاقات اجتماعية. يحبون الانغماس في أفكارهم أكثر من الخروج والتجول في العالم.

الخصائص الرئيسية لشخصية INTP

فيما يلي بعض سمات شخصية INTP: التحليلي : يميل الأشخاص من النوع INTP إلى تحليل كل شيء بناءً على الحقائق والبيانات. يحبون حل المشكلات والتفكير المنطقي والقيام بما هو منطقي

متحفظون : هم انطوائيون ويحبون قضاء الوقت بمفردهم مع خيالهم. يحبون الهدوء والوحدة لدرجة أنهم غالبًا ما يُعتبرون منعزلين ومتجردين

الفضولي : الأشخاص من نوع INTP هم أشخاص منفتحون وفضوليون يعتمدون على المنطق ويبقون خياراتهم مفتوحة. يهتمون بإيجاد الإجابات واستكشاف آفاق جديدة. يحبون تعلم أشياء جديدة وينتقلون بشغف من فكرة إلى أخرى في سعيهم وراء المعرفة

مبتكر : لا يحب الأشخاص من نوع INTP أن يكونوا مقيدين بالقواعد والهياكل، ويحبون التفكير خارج الصندوق. يتمتعون بقدرة هائلة على التفكير الإبداعي، بفضل خيالهم الغني الذي يتيح لهم ابتكار أفكار جديدة ومبتكرة

الهدف: على عكس INFJs، لا يتخذ INTPs قراراتهم بناءً على العواطف أو المشاعر. فهم يحللون المعلومات دون تحيز، ويبحثون عن تفسير منطقي لكل شيء، ويتخذون قرارات موضوعية

نقاط القوة والضعف في شخصية INTP

في هذا القسم، سنتعرف بشكل أفضل على نقاط القوة والضعف لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى نوع الشخصية INTP. هيا بنا.

نقاط القوة نقاط الضعف تتمتع بقدرات استدلالية وتحليلية عالية قد يبدو غير حساس أو منفصل هل أنت مفكر مبدع؟ يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم فضوليون ومنفتحون تميل إلى الإفراط في التفكير والشعور بالقلق شغوفون باهتماماتهم يمكن أن ينفصلوا عن العالم ويضيعوا في أفكارهم يمكن الوثوق به لكونه موضوعيًا وعادلًا

INTPs في العمل

في هذا القسم، سنشرح كيف يكون الأشخاص من نوع INTP في العمل وما هي المسارات الوظيفية الأفضل لهم. لنبدأ.

INTPs في القيادة

بصفته قادة، يحظى الأشخاص من نوع INTP بالاحترام ويُلهمون الآخرين بذكائهم وأفكارهم المبتكرة. كما يشجعون الاستقلالية داخل فرقهم ولا يؤمنون بمبدأ توجيه الآخرين.

على الرغم من أنهم بارعون في اتخاذ القرارات ومشاركة الأفكار الكبيرة، إلا أنهم غالبًا ما يتجاهلون التفاصيل ويتركونها لفريقهم. لهذا السبب يحتاجون إلى فريق فكري ومدفوع ذاتيًا لتنفيذ أفكارهم.

INTPs كموظفين

ينجح الأشخاص من نوع INTP في الأدوار التي يمكنهم فيها استخدام إبداعهم وقدرتهم على حل المشكلات. ونظرًا لحاجتهم إلى حل المشكلات وفهم المفاهيم، فإنهم يبرعون في المجالات المتعلقة بالعلوم.

ومع ذلك، فإن مساراتهم المهنية لا تقتصر على المجالات التقنية. فهم سيؤدون أداءً جيدًا في أي وظيفة تتيح لهم حل المشكلات وتحسين العمليات.

لا يحبون أن تقيدهم القواعد ويفضلون بيئة عمل مرنة تغذي إبداعهم وفضولهم.

مسارات مهنية لـ INTP

يتميز الأشخاص من النوع INTP بأدائهم الجيد في المجالات التقنية ويمكن أن يعملوا كرياضيين أو محللين أو باحثين أو علماء، إلخ.

كما أنهم يجيدون الأدوار التي تتطلب مزيجًا من المعرفة التقنية والإبداع، مثل مصممي الجرافيك أو المهندسين المعماريين. كما أن علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الاجتماعية هي مجالات يميل فيها الأشخاص من نوع INTP إلى النجاح.

لمعرفة المزيد عن هذا النوع من الشخصيات، اقرأ كتب INTP التي تشرح بشكل شامل سماتها ودوافعها وسلوكياتها والمزيد.

الاختلافات والتشابهات الرئيسية بين INFJ و INTP

على الرغم من أن كلا من شخصيات INFJ و INTP هي شخصيات انطوائية تتمتع بحدس قوي، إلا أن هناك العديد من الاختلافات بينهما. في هذا القسم، سنتناول أوجه التشابه والاختلاف بين شخصيات INFJ و INTP.

الاختلافات الرئيسية: INTP مقابل INFJ

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين أنواع الشخصيات INTP و INFJ.

حل المشكلات واتخاذ القرارات

أحد الاختلافات الرئيسية بين INFJ و INTP هو طريقة تعاملهم مع المشكلات واتخاذ القرارات. تختلف أساليبهم في اتخاذ القرارات بسبب وظائفهم الإدراكية.

INFJs هم أنواع حكمية تعتمد على الحدس وفهمها للناس لتقييم المواقف، بينما INTPs لديهم نهج أكثر تحليلاً ومنطقية في حل المشكلات.

على الرغم من طبيعتهم البديهية، يفضل الأشخاص من نوع INFJ نهجًا أكثر تنظيماً حيث ينظرون إلى جميع الجوانب قبل اتخاذ أي قرار. أما الأشخاص من نوع INTP فهم أكثر مرونة وقدرة على التكيف ويحبون استكشاف جميع الخيارات المتاحة أمامهم.

التفاعلات الاجتماعية

INFJs يراعون مشاعر الآخرين ويهتمون بالحفاظ على علاقات متناغمة. على الرغم من أنهم يحبون الاحتفاظ بأفكارهم لأنفسهم، إلا أنهم قد ينفتحون على الأشخاص المقربين منهم.

INTPs، من ناحية أخرى، لا يهتمون بما يعتقده الآخرون عنهم ويفضلون البقاء بمفردهم على التواجد مع الآخرين. ومع ذلك، نظرًا لكونهم متحفظين وصريحين في كثير من الأحيان، فقد يبدون أحيانًا غير حساسين.

معالجة المعلومات

هناك اختلاف آخر بين INFJ و INTP وهو طريقة معالجة المعلومات.

الأشخاص من نوع INFJ أكثر تنظيماً ويحبون مراجعة جميع المعلومات المتاحة لاكتساب رؤية أعمق. ينهون فكرة واحدة تماماً قبل الانتقال إلى التالية. هم مفكرون عميقون.

INTPs هم عكس ذلك تمامًا في هذا الصدد. فهم يحبون القفز من فكرة إلى أخرى. ولا يمانعون في أن يكون لديهم العديد من الأفكار والرؤى في وقت واحد والسير مع التيار.

أهم أوجه التشابه: INTP مقابل INFJ

أهم أوجه التشابه بين INFJ و INTP هي أن كلاهما انطوائيان يتمتعان بحدس قوي وعالم داخلي غني. كلاهما يحب قضاء الوقت بمفرده في تأمل هادئ ويحتاج إلى ذلك لإعادة شحن طاقته الاجتماعية.

هناك تشابه آخر بين شخصيات INTP و INFJ، وهو أنهما ذكيان وفكريان ولهما جانب إبداعي.

استراتيجيات التعاون بين INFJ و INTP

في هذا القسم، سنقدم بعض النصائح حول كيفية تعاون الأشخاص ذوي الشخصيات INFJ و INTP بشكل فعال.

1. فهم أساليب عمل بعضنا البعض

الخطوة الأولى نحو علاقة عمل مثمرة بين INFJ و INTP هي فهم شخصيات بعضهم البعض وأساليب عملهم. تشجع العديد من المؤسسات الموظفين على إجراء اختبار الشخصية MBTI حتى يتعرف أعضاء الفريق على أنواع شخصيات بعضهم البعض.

وهذا يضمن التعاون السلس والتواصل الفعال بين أعضاء الفريق.

نوصي باستخدام نموذج ClickUp Meet the Team لتعريف أعضاء الفريق ببعضهم البعض.

تنزيل هذا النموذج قدم أعضاء فريقك لبعضهم البعض وشارك شخصية كل عضو وفقًا لمؤشر MBTI باستخدام قالب ClickUp Meet the Team

استخدمه لمشاركة أنواع شخصيات كل موظف، وأساليب الإدارة، وما يحبونه وما يكرهونه، وأساليب العمل، أو أي معلومات من شأنها تحسين التعاون بين أعضاء الفريق.

نصيحة احترافية: استفد من ClickUp for Teams لتحسين التواصل والتعاون بين أعضاء الفريق. يقدم هذا البرنامج حلولًا متخصصة لمختلف أنواع المؤسسات والأقسام.

2. التواصل الفعال

التواصل الفعال هو أساس أي علاقة جيدة، والعلاقات في العمل ليست استثناءً. لهذا السبب تحتاج كل مؤسسة إلى تطبيقات للتواصل بين أعضاء الفريق لتزويد الموظفين بطريقة سهلة للتواصل مع أعضاء الفريق.

ClickUp هي إحدى الأدوات التي توفر طرقًا عديدة للتواصل بين أعضاء الفريق. سواء كنت شخصًا انطوائيًا أو منفتحًا، ستجد طرقًا فعالة للتواصل باستخدام ClickUp. يمكنك الاختيار من بين العديد من الخيارات، بدءًا من التعليقات على المهام وحتى الرسائل المباشرة الفورية.

تنزيل هذا النموذج احتفظ بسجل لجميع اجتماعات الفريق القادمة وجداول أعمالها باستخدام قالب ClickUp للاتصال بين أعضاء الفريق ومصفوفة الاجتماعات

لتحسين التواصل داخل الفريق، يجب عليك عقد اجتماعات منتظمة للفريق وتسجيلها باستخدام نموذج ClickUp للتواصل داخل الفريق ومصفوفة الاجتماعات. يوفر هذا النموذج طريقة مرئية لتتبع جميع اجتماعات الفريق المخطط لها والتفاصيل الأساسية لتلك الاجتماعات، مثل الحاضرين وجدول الأعمال.

تنزيل هذا النموذج تبسيط وتحسين التواصل بين أعضاء الفريق باستخدام تقرير مصفوفة التواصل من ClickUp

علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في تتبع جميع اتصالات الفريق وحفظها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو اجتماعات الفريق، فاستخدم نموذج تقرير مصفوفة الاتصالات من ClickUp.

إنه رائع لتتبع جميع الاتصالات المخطط لها لفترة محددة. باستخدام هذا النموذج، يمكنك الاحتفاظ بسجلات اجتماعات الفريق والمكالمات الجماعية ومحادثات المشاريع والاتصالات عبر البريد الإلكتروني.

أخيرًا، حسّن التواصل داخل الفريق من خلال وضع خطة اتصال أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. يقدّر الأشخاص من نوع INFJ التنظيم والوضوح، بينما يقدّر الأشخاص من نوع INTP المنطق والمرونة.

تنزيل هذا النموذج أنشئ خطة اتصال دورية تحدد عدد مرات اجتماع فريقك أو إجراء مكالمات هاتفية، وحدد جدول أعمال أنواع الاتصالات المختلفة باستخدام هذا النموذج

لتحقيق توازن جيد، استفد من قالب لوحة بيضاء لخطة الاتصالات من ClickUp. قم بالتصور والعصف الذهني والتعاون مع فريقك وكن دائمًا على نفس الصفحة.

إذا كان بعض أعضاء فريقك غير حاضرين في اجتماع ما، يمكنك تسجيل شاشة الاجتماع ومشاركته معهم باستخدام ClickUp Clips. كما أنه مفيد في مشاركة الملاحظات الصوتية أو المرئية مع أعضاء الفريق، مما يزيد من تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق.

شارك شاشتك أثناء الاجتماع أو شارك تسجيلات الشاشة مع أعضاء الفريق للرجوع إليها لاحقًا باستخدام ClickUp Clips

نصيحة احترافية: استفد من ClickUp Brain لكتابة الردود على رسائل البريد الإلكتروني أو إعداد الملخصات أو تدوين ملاحظات الاجتماعات. وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الانطوائيين الذين يجدون صعوبة في التواصل الفعال، حيث يمكن أن تساعدك الذكاء الاصطناعي في صياغة ردود دقيقة على اتصالات الفريق.

يمكن للأشخاص ذوي الشخصيات INTP و INFJ العمل معًا بشكل جيد إذا تواصلوا وتعاونوا بشكل فعال. ويمكن أن يساعد استخدام أدوات التعاون الجماعي المناسبة في تحقيق ذلك.

ClickUp، على سبيل المثال، هو برنامج لإدارة المشاريع يوفر العديد من أدوات التعاون الجماعي، من السبورات البيضاء إلى الرسائل الفورية. هناك أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp تتيح لأنواع مختلفة من الفرق التعاون بالطريقة الأكثر ملاءمة لها.

تعد ميزة ClickUp Chat View ملائمة بشكل خاص للفرق للعمل معًا حتى عن بُعد. استخدمها لدمج جميع اتصالات الفريق وجمعها في لوحة تحكم واحدة. هذا يبسط اتصالات الفريق بشكل لا مثيل له.

بسّط التعاون بين أعضاء الفريق من خلال دمج جميع اتصالات الفريق في لوحة تحكم واحدة باستخدام عرض الدردشة في ClickUp

تعد اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية أدوات مثالية للتعاون البصري في الوقت الفعلي، ويوفر ClickUp كلاهما. تحقق من لوحات ClickUp البيضاء لتفهم مدى سهولة التعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. استخدمها لتبادل الأفكار مع فريقك بطريقة لا تجعل الأشخاص الانطوائيين يشعرون بعدم الارتياح، على عكس الاجتماعات وجهًا لوجه.

تمكين عدة أعضاء من الفريق من طرح الأفكار والعصف الذهني في وقت واحد باستخدام ClickUp Whiteboards

باستخدام هذه الأدوات، يمكن لأصحاب الشخصيات INFJ و INTP العمل مع بعضهم البعض ومع أعضاء الفريق الآخرين بشكل فعال. المفتاح هو معرفة أداة التعاون الأفضل لفريقك، اعتمادًا على شخصيات MBTI لمختلف أعضاء الفريق.

الاستفادة من أنواع الشخصية للعمل معًا بشكل أفضل

إذا كنت من نوع INFJ أو INTP أو تعرف شخصًا من هذا النوع، فسيساعدك دليل INTP مقابل INFJ على فهم شخصياتهم وكيفية التواصل معهم والعمل معهم على أفضل وجه.

يمكن أن يؤدي فهم شخصيات زملائك وشخصياتك وفقًا لمؤشر MBTI إلى تحسين التواصل والتعاون داخل الفريق بشكل كبير. اجمع ذلك مع أداة تعاون جماعي رائعة مثل ClickUp، وستحصل على استراتيجية ناجحة.

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