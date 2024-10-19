أفضل 10 أدوات للتطوير الشخصي لتحقيق أهدافك في عام 2025

تحسين نفسك هو عملية ورحلة تستمر مدى الحياة. فهي تنطوي على الوعي المستمر والعادات اليومية لتطوير مهارات جديدة تساعدك على النجاح في حياتك الشخصية وفي المكتب.

قد يكون القيام بذلك بمفردك أمرًا صعبًا، ولكن مع وجود أداة التطوير يمكنك الحصول على الدعم والوصول إلى أهدافك بشكل أسرع. سواء كنت تحاول تحسين الطريقة التي تتواصل بها مع زملائك في العمل أو ترغب في تطوير مهاراتك التقنية أو التحليلية، فهناك أداة لمساعدتك.

هنا، قمنا بتجميع 10 من أفضل أدوات التطوير الشخصي. 👀

اختر أداة شاملة لمساعدتك في تحقيق أهدافك الشخصية في العمل أو امزج بعضها مع بعضها الآخر لتلبية احتياجاتك الخاصة. من الأدوات التي تركز على تحسين الصحة العقلية والإبداع إلى تلك التي تبني مهارات جديدة، هناك ما يناسب الجميع في هذه القائمة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التطوير الشخصي؟

يعد اختيار أداة تنمية شخصية جيدة خطوة أساسية في تحسين نفسك. اختر أداة سيئة وستضيع وقتك وستصاب بالإحباط ولن تحرز تقدماً يذكر. اختر أداة جيدة وستحصل على الفور على الأسس اللازمة لتطوير مهارات جديدة، والتخلص من العادات السيئة، والبقاء مسؤولاً. 💪

إليك ما الذي تبحث عنه في أدوات التطوير الشخصي:

مقاييس التتبع: ستحتوي أداة التطوير الشخصي الرائعة على خطوات قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز على طول الطريق

ستحتوي أداة التطوير الشخصي الرائعة على خطوات قابلة للقياس حتى تتمكن من تتبع التقدم المحرز على طول الطريق المساءلة: لا يمكنك فقط تحديد أهداف النمو الشخصي، بل يجب أن تكون قادرًا على تحقيقها وتحديد العواقب في حال عدم تحقيقها

لا يمكنك فقط تحديد أهداف النمو الشخصي، بل يجب أن تكون قادرًا على تحقيقها وتحديد العواقب في حال عدم تحقيقها أهداف واضحة: اختر أداة تتيح لك وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها. وبهذه الطريقة يمكنك بناء خارطة طريق للنجاح مع تحديد معالم رئيسية لإبقائك على المسار الصحيح

اختر أداة تتيح لك وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها. وبهذه الطريقة يمكنك بناء خارطة طريق للنجاح مع تحديد معالم رئيسية لإبقائك على المسار الصحيح نهج تحفيزي: ضع الأساس للنجاح من خلال اختيار أداة تحفيزية تجعل التحسين ممتعاً

أفضل 10 أدوات للتطوير الشخصي لاستخدامها في عام 2024

عندما يتعلق الأمر بالتطوير الشخصي، هناك الكثير من الطرق المختلفة للتطور. ربما تريد أن تكون رياضياً أفضل. ربما تريد تحسين قدرتك العقلية لتكون قائد فريق أفضل. ربما تتطلع إلى أن تكون أفضل عادات عمل أفضل للإنتاجية

مهما كانت أهدافك، فإن أدوات التطوير الشخصي العشرة التالية ستساعدك على تحقيق أهدافك. 🙌

1. ClickUp

تتبّع أهدافك وصولاً إلى أهم مؤشرات الأداء الرئيسية واحصل تلقائيًا على عرض تفصيلي لتقدمك

ClickUp هو أداة لإدارة المشاريع التي تساعد الفرق على الحفاظ على التركيز وتتبع المقاييس وتحقيق الأهداف المحددة. على الرغم من أهميتها في دوائر الأعمال، إلا أنها مفيدة أيضًا للتطوير الشخصي - في سياق العمل أو في حياتك اليومية. ✨

إن أهداف ClickUp تسهل عليك ميزة تحديد أهداف التنمية الشخصية - سواء كنت تريد أن تكون قائداً أفضل، أو بناء مهارات التواصل، أو تعلم أساليب تقنية جديدة. ابتكر مقاييس يمكن تتبعها وقم بإدارة أهداف حياتك الشخصية والمهنية من خلال مجلدات لتوزيع الأهداف المختلفة في حياتك.

استخدم مهام ClickUp لإنشاء خطوات قابلة للتنفيذ للوصول إلى أهدافك. من خلال العمل بشكل عكسي من هدفك الرئيسي، قسّم الهدف إلى مهام يمكن التحكم فيها. عيّن تواريخ استحقاق، وأضف الأولويات لمساعدتك على التركيز على ما هو أكثر أهمية .

قم بإنشاء خارطة طريق نحو الأفضل لك مع قالب خطة التنمية الشخصية من ClickUp . استخدمه لتحديد أهدافك بوضوح، وتحديد مجالات التحسين، وتوضيح المهام والخطوات المطلوبة لتحقيق أهدافك. توفر طرق العرض الأربعة المخصصة نظرة ثاقبة للتقدم المحرز وخطة عملك.

ClickUp أفضل الميزات

تبسيط إدارة المهام من خلال إنشاء المهام تلقائيًا من القوالب ولوحات الأهداف لتعيين العمل الذي يقربك من أهدافك بسرعة

تساعدك العروض المرئية، بما في ذلك مخططات جانت ولوحات كانبان، على تصور خارطة الطريق التي تحتاج إلى اتخاذها للتطوير الشخصي

ClickUp الخرائط الذهنية و ClickUp اللوحات البيضاء هي الأدوات المثالية لتبادل الأفكار والتوصل إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ

قابلة للتخصيص قوائم المراجعة اليومية والإشعارات والتذكيرات تبقيك مسؤولاً وعلى دراية بتقدمك

العشرات من قوالب تحديد الأهداف ابدأ عملية تطويرك الشخصي من خلال وضع أهداف واضحة

قيود ClickUp

تحتوي الأداة على ميزات واسعة النطاق، والتي تتطلب بعض الوقت والجهد لتعلمها

بعض الميزات، مثل أداة كتابة الذكاء الاصطناعي المدمجة، تقتصر على الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. Coach.me

عبر Coach.me Coach.me هو تطبيق تدريب مجاني ومدفوع يقدم الدعم لبناء عادات أفضل وأن تصبح موظفاً أكثر فعالية. اختر من بين متتبع العادات المجاني الذي يتيح لك تتبع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف خطوة بخطوة أو اختر المدربين المدفوعين للحصول على مشورة شخصية.

سواء كان ذلك لتطوير الذات أو النمو الشخصي أو التطوير المهني، يمكن أن يكون Coach.me الأداة المناسبة لك.

Coach.me أفضل الميزات

دعم النمو الشخصي من خلال أداة تعقب العادات التي تضع خططاً مفصلة خطوة بخطوة وترسل تذكيرات وتُنشئ ملخصاً يومياً لما تحتاج إلى إنجازه

ابحث في قاعدة البيانات للتواصل مع مدرب حقيقي متخصص في مجالات مثل الرفاهية والثقة بالنفس وإدارة الوقت وممارسة التأمل

اختر من بين التدريب عن طريق الدردشة أو التدريب الشخصي أو الهاتفي حسب تفضيلاتك

تتيح لك عمليات التحقق اليومية العودة إلى الوراء سبعة أيام في حالة قيامك بالعمل ولكنك نسيت تحديث لوحة عاداتك اليومية

حدود #### Coach.me

لا يوجد تطبيق أصلي لنظام ويندوز، لذا عليك استخدام الموقع على الإنترنت بدلاً من ذلك

لا توجد ميزة حظر للمناطق التي تحتوي على تعليقات عامة، ولكن يمكنك التحكم في أذونات الخصوصية على لوحات عاداتك

أسعار #### Coach.me

تتبع العادات: مجاناً

مجاناً مدرب شخصي: تبدأ من 25 دولارًا في الأسبوع

تقييمات ومراجعات موقع #### Coach.me

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. هابيتيكا

عبر Habitica تطبيق Habitica هو تطبيق مجاني للتطوير الشخصي يتخذ نهجاً قائماً على اللعب في التطوير الشخصي. يركز التطبيق على نظام المكافآت والعواقب لبناء عادات جديدة. تُبقيك الشبكة الاجتماعية المدمجة والمجتمع المدمج في التطبيق مسؤولاً في كل خطوة على الطريق، بينما تجعل لوحات التحكم في الألعاب من تحسين الذات أمراً ممتعاً. 🛠️

Habitica أفضل الميزات

استخدم لوحات المعلومات لإنشاء قوائم مهام يومية وعادات وأهداف قابلة للقياس لمختلف مجالات حياتك (تحسين الذات أو النمو الشخصي)

في كل مرة تتحقق فيها من هدف تطوير الذات، تتم مكافأتك بمكافآت داخل اللعبة مثل الحيوانات الأليفة والمهارات السحرية والدروع الخاصة

تواصل مع المجتمع للعثور على مرشدين وزيادة الوعي الذاتي

بينما تتحقق من الأهداف، استخدم المكافآت لمحاربة الوحوش كجزء من لعبة جماعية أو للاستمتاع باستراحة واقعية مع حلقة من برنامجك التلفزيوني المفضل

قيود هابيتيكا #### قيود هابيتيكا

التلعيب ليس محفزاً لجميع الشخصيات، لذا فإن هذا التطبيق هو الأفضل للأشخاص الذين يستمتعون بالألعاب

تكسب المكافآت فقط عند تسجيل الدخول المنتظم، لذلك إذا نسيت تحديث التطبيق، فلن تحصل على مكافأة

تسعير #### Habitica

مجاني

تقييمات ومراجعات هابيتيكا

G2: 4.5/5 (2+ تقييمات)

4.5/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

4. لوموسيتي

عبر Lumosity Lumosity هو تطبيق لتدريب الدماغ يستخدم أساليب علمية لمساعدة المستخدمين على تحسين الذاكرة وحل المشكلات واتخاذ القرارات. تعمل هذه الأداة التي يحبها رواد الأعمال على بناء عقلية النمو سواء كنت ترغب في تحسين مهارات القيادة أو تبحث عن أداة للتعلم مدى الحياة.

أفضل ميزات تطبيق Lumosity

تتناسب الأداة مع مهاراتك واحتياجاتك، مما يساعدك على أن تصبح أفضل ما لديك من خلال برنامج تعليمي مخصص

ألعاب دماغية تفاعلية سهلة التعلُّم والتعلُّم تعمل على تحسين حل المشكلات والذاكرة - وبناء عادات ذرية للتعلُّم

يركز Lumosity Mind على اليقظة الذهنية والتأمل الذاتي والنوم للمساعدة في بناء رفاهية أفضل بشكل عام

يدعم برنامج Lumosity Figment الجانب الإبداعي من خلال تطبيق التركيز مصمم للفن والموسيقى ولوحات الرؤية

قيود لوموسيتي

على الرغم من أن ألعاب الدماغ ممتعة، إلا أنها لا تحتوي على عنصر واقعي مثل قوائم مراجعة المهام اليومية والعناصر القابلة للتنفيذ نحو تحقيق الهدف

إن لا تزال هيئة المحلفين في الخارج حول ما إذا كانت تطبيقات تدريب الدماغ مثل Lumosity تحسن الإدراك حقًا

أسعار لوموسيتي

مجاني

القسط: إنشاء حساب للحصول على أسعار مخصصة للأفراد والعائلات والفرق مع ميزات إضافية

تقييمات ومراجعات Lumosity

G2: 3.8/5 (2+ تقييمات)

3.8/5 (2+ تقييمات) Capterra: غير متاح

5. سكيلزهير

عبر Skillshare Skillshare هي منصة تعليمية تجعل من السهل الاشتراك في دروس في مجموعة كبيرة من الموضوعات. تغطي الدورات التدريبية عبر الإنترنت كل شيء بدءًا من تعلم لغة جديدة وكيفية إعداد الأهداف الذكية لتصميم تجربة المستخدم وإنشاء البودكاست والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سواء كنت ترغب في الغوص في أدوات التطوير الذاتي أو تعلم مهارات محددة تتعلق بواجباتك الوظيفية، فهناك فصل يناسبك. يتميز كل منها بنصائح عملية ونصائح سليمة لبناء مهارات أفضل.

Skillshare أفضل الميزات

يوفر أكثر من 25,000 فصل دراسي فرصاً للخروج من منطقة راحتك والوصول إلى أقصى إمكاناتك

يتم تدريس الفصول من قبل رواد المجال حتى تتعلم من الأفضل في هذا المجال

تشمل العضويات وصولاً غير محدود إلى الفصول الدراسية ومشاهدة غير متصلة بالإنترنت ومجتمع نابض بالحياة من الأفراد الناجحين

تتيح لك فرص التدريس رد الجميل من خلال مشاركة خبراتك الخاصة

قيود برنامج Skillshare

نظراً لأن دورات Skillshare غير معتمدة أو معتمدة من Skillshare، فلن تحصل على شهادة أو رصيد من الدروس

يقتصر الوصول إلى الدورات التدريبية على مدة عضويتك، مما يعني أنه لا يمكنك إعادة زيارة الدورات التدريبية التي دفعت مقابلها إذا قمت بإلغائها

أسعار سكيلزهير

تجربة مجانية

الاشتراك: قم بإنشاء حساب لخطط التسعير الشهرية أو السنوية

تقييمات ومراجعات Skillshare

G2: 3.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

3.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10 تقييمات)

6. هيدسبيس

عبر Headspace Headspace هو تطبيق لليقظة الذهنية يركز على النوم والتأمل والتوتر لتحسين السعادة الشخصية. استخدمه كجزء من رحلتك للتطوير الشخصي لتعزيز الرعاية الذاتية من خلال التأملات الموجهة والتركيز على الصحة العقلية. 🧘

أفضل ميزات تطبيق Headspace

تشتمل المكتبة على أصوات النوم والتأملات وموسيقى التركيز لمساعدتك على إنجاز العمل في بيئة هادئة

لا يقتصر التطبيق على العمل الذهني فقط؛ فهو يتميز أيضًا بتمارين الحركة مثل اليوغا للتواصل ذهنيًا وروحيًا وجسديًا للحصول على أفضل ما لديك

تعد مدونة Headspace مكاناً رائعاً للحصول على نصائح لتحسين تدوين الملاحظات وتطوير العادات وتعزيز الثقة بالنفس

يعمل التطبيق على كل من نظامي تشغيل Apple iOS وAndroid، بحيث يمكنك الاستفادة من التدريبات والتمارين الذهنية أثناء التنقل

قيود Headspace

على الرغم من وجود نسخة تجريبية مجانية، يجب عليك الدفع للاستمرار في استخدام التطبيق

تقتصر مدة التأملات على 30 دقيقة، لذا سيتعين على المستخدمين الذين يرغبون في جلسات أعمق أو أطول البحث في مكان آخر

تسعير #### Headspace

شهريًا: 12.99 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام

12.99 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام سنويًا: 69.99 دولارًا أمريكيًا في السنة مع نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

تقييمات ومراجعات Headspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: غير متاح

7. ماي فيتنس بال

عبر MyFitnessPal لا يجب أن تكون رحلتك في النمو متعلقة بأهدافك المتعلقة بالعمل فقط. يمكنك أيضًا تحسين عاداتك اليومية والشعور بأفضل ما لديك باستخدام تطبيقات اللياقة البدنية مثل MyFitnesPal. إن التفاني والانضباط والمهارات التي تتعلمها تنتقل إلى العمل، مما يساعدك على تحسين حياتك بدنيًا وذهنيًا.

أفضل ميزات MyFitnessPal

يتتبع التطبيق الطعام والسعرات الحرارية والتمارين الرياضية في مكان واحد

تمنحك رؤى التغذية الشخصية مجموعة من المعلومات لاتخاذ قرارات أفضل

يتيح لك التكامل مع أكثر من 35 تطبيقًا، بما في ذلك Garmin وApple Health، تتبع تقدم لياقتك البدنية بشكل أفضل

مع وجود أكثر من 18 مليون طعام في قاعدة البيانات، تتبع السعرات الحرارية واحصل على رؤى حول الأطعمة التي تغذي حياتك

قيود MyFitnessPal

يرغب بعض المستخدمين في أخذ المزيد من العوامل في الاعتبار عند تحديد عدد السعرات الحرارية الأساسية

يمكنك تسجيل معلومات الطعام والتمارين الرياضية فقط عند الاتصال بالإنترنت

تسعير MyFitnessPal

إصدار تجريبي مجاني

القسط: 79.99 دولارًا في السنة

تقييمات ومراجعات MyFitnessPal

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

8. أوديمي

عبر Udemy Udemy عبارة عن منصة على الإنترنت تقدم دروساً ودورات تدريبية في مكان العمل لمجموعة واسعة من المهارات. سواء كنت ترغب في تعلُّم مهارات تطوير الويب أو الغوص في لغة برمجة جديدة، ستجد صفاً في هذا التطبيق الخاص بالتطوير الذاتي.

أفضل ميزات Udemy

على عكس تطبيقات الدورات التدريبية الأخرى عبر الإنترنت، يركز هذا التطبيق فقط على مهارات مكان العمل و الأهداف المهنية مما يساعدك على أن تصبح عضوًا أكثر فعالية في الفريق

هناك أكثر من 10,500 دورة تدريبية في موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق والقيادة

عروض الدورات التدريبية الدولية تضم 14 لغة مختلفة للفرق العالمية

يمكنك الاختيار بين الخطط الفردية أو خطط العمل المصممة خصيصاً للفريق بأكمله

قيود Udemy

نظراً لأنه يمكن لأي شخص أن يكون مدرساً، فإن جودة الدورات تختلف بشكل كبير

الدورات التدريبية غير معتمدة، لذلك لا يمكنك استخدامها للحصول على شهادات أو اعتمادات جامعية

أسعار Udemy

تجربة مجانية

شراء دورات فردية: 19.99 دولارًا - 199.99 دولارًا أمريكيًا

19.99 دولارًا - 199.99 دولارًا أمريكيًا الخطة الشخصية: 16.58 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

16.58 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار الفريق: 30 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم ل 5-20 شخصًا

30 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم ل 5-20 شخصًا القيادة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Udemy

G2: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. ستراتيدس

عبر Strides Strides هو تطبيق لتتبع التقدم يتيح لك تخصيص أهدافك ومراقبة التقدم المحرز في كل خطوة على الطريق. يتميز بأربعة أنواع من أدوات التتبع، حيث يمكنك متابعة التقدم المحرز في العادات والأهداف المستهدفة والمتوسطات المتداولة ونجاح المشروع. 💁‍♀️

Strides أفضل الميزات

احصل على رؤى مع تقارير تتبع العادات والتقدم في مكان واحد

تُظهر أشرطة التقدم والمخططات الخطية والتقويمات معدل النجاح ومقدار التقدم الذي يجب أن تحرزه لتحقيق هدفك

تتيح لك العلامات المخصصة تقسيم الأهداف إلى مجالات مختلفة حتى تتمكن من التركيز عندما يحين وقت العمل

تعمل ميزة الأهداف اليومية على إبقائك مسؤولاً كل يوم من خلال المهام التي يمكن التحكم فيها والتي تساعدك على تحقيق أهدافك

حدود الخطوات

لا يحتوي الإصدار المجاني على العديد من الميزات

التطبيق متاح فقط على أنظمة تشغيل آبل، وليس على أندرويد أو ويندوز

تسعير #### Strides

مجاني

القسط: يبدأ من 44.99 دولارًا أمريكيًا

Strides التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. عامل العادة

عبر The Habit Factor The Habit Factor هو تطبيق للإنتاجية يستخدم منهجية خاصة تسمى P.A.R.R.، والتي تعتمد على منهجية التخطيط والعمل والتسجيل وإعادة التقييم. تكمن الفكرة في إنشاء عادات مصممة خصيصاً لأهدافك بناءً على النية والتفكير.

أفضل ميزات عامل العادة

استخدام القوالب لإنشاء خطط تتبع الأهداف والعادات في نصف الوقت

قم بإعداد الأهداف في ثوانٍ في التطبيق، وأضف السياق مثل المرئيات وأسباب الرغبة في تحقيق الهدف

تتيح لك مخططات محاذاة العادات رؤية مدى توافق أهدافك مع بعضها البعض، وتتيح لك إنشاء جدول زمني من المهام والمهارات المتشابهة التي يمكنك استخدامها لتحقيق أهدافك

ملاحظات التتبع اليومية تبقيك مسؤولاً ومتابعاً للتقدم المحرز

قيود عامل العادة

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من ميزات التتبع المتعمقة

الواجهة سهلة الاستخدام، لكنها لا تحتوي على العديد من الميزات مثل الأدوات المماثلة

تسعير The Habit Factor

The Habit Factor Lite: مجانًا

مجانًا ذا هابيت فاكتور برو: 5.99 دولار - 6.99 دولار للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات The Habit Factor The Habit Factor

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

## حقق أهدافك الشخصية والمهنية مع ClickUp

مع أدوات التطوير الشخصي هذه، ستصل إلى أهدافك بشكل أسرع وأكثر فعالية. بدءاً من وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس وصولاً إلى تحسين حدة الذهن وتطوير عادات يومية راسخة، هناك أداة لمساعدتك على أن تصبح أفضل نسخة من نفسك. اشترك في ClickUp اليوم ، وابدأ في بناء عادات أفضل، وتتبع أهدافك، والاحتفال بالإنجازات الرئيسية. من خلال أتمتة المهام، ولوحات المعلومات المرئية، والتقارير الواضحة، من السهل أن ترى أين تقف وإلى أين أنت ذاهب. 🤩