كيفية مكافحة العزلة في مكان العمل

هل شعرت يومًا أنك بمفردك في مكان عملك؟

أفاد 82% من العاملين في البرازيل والصين وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهم يشعرون بالوحدة في مكان العمل. والوضع يزداد سوءًا، حيث يقول ما يقرب من النصف (49%) أنهم يشعرون بالعزلة أكثر مما كانوا يشعرون به قبل جائحة كوفيد-19.

هذه ليست مجرد معاناة شخصية؛ إنها أخبار سيئة للغاية لأصحاب العمل أيضًا. فهي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع معدلات دوران الموظفين وتدهور بيئة العمل.

مع ازدياد العمل عن بُعد، أصبح تشجيع الشعور بالتواصل بين الموظفين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يتعمق هذا المقال في ظاهرة العزلة في مكان العمل، ويستكشف مداها، وكيفية تحديدها، والأهم من ذلك، كيفية مكافحتها.

فهم العزلة في مكان العمل

يؤثر العزلة في مكان العمل على جزء كبير من القوى العاملة. وهي تتجاوز مجرد الشعور بالوحدة لتشمل الشعور بالاستبعاد، والافتقار إلى الانتماء، والانفصال عن الزملاء. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العقلية والبدنية للموظفين.

ولكن من المهم التمييز بين العزلة في مكان العمل وتفضيل الوحدة. بعض الأفراد انطوائيون بطبيعتهم ويزدهرون في بيئات أكثر هدوءًا.

العزلة في مكان العمل تتجاوز مجرد سمة شخصية. فهي تتميز بانعدام التواصل الاجتماعي والشعور بالتهميش، مما قد يضر بمشاركة الموظفين ورفاههم وأدائهم.

قد يؤدي الشعور بالعزلة في العمل أيضًا إلى الإصابة بالإرهاق المهني بشكل كبير. عندما يفتقر الموظفون إلى الشعور بالتواصل والدعم مع زملائهم في العمل، فإنهم أكثر عرضة للشعور بالإرهاق والسخرية وانخفاض الكفاءة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة، حيث يؤدي الإرهاق إلى مزيد من العزلة والعكس صحيح.

كيفية تحديد الموظفين المعزولين

ليس كل الموظفين المتحفظين أو الهادئين يعانون من العزلة في مكان العمل. بعض الأفراد يفضلون ببساطة التفاعل الاجتماعي المحدود.

ومع ذلك، هناك علامات حاسمة يمكن أن تشير إلى أن الموظف يعاني من العزلة. وتشمل هذه العلامات ما يلي

الإحجام عن المشاركة في اجتماعات الفريق أو الأنشطة الاجتماعية

صعوبة التعاون أو التواصل مع الزملاء

انخفاض الأداء الوظيفي أو الالتزام بسبب انخفاض معنويات الموظفين

زيادة التغيب عن العمل أو علامات الانسحاب

من خلال الوعي بهذه المؤشرات، يمكن للمديرين وموظفي الموارد البشرية تحديد الحالات المحتملة للعزلة في مكان العمل واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.

من المهم أيضًا عدم الخلط بين العزلة في مكان العمل وأنواع الشخصية. بعض الأفراد بطبيعتهم أكثر تحفظًا أو انطوائية. ومع ذلك، يمكنهم أن يشعروا بالتواصل والتقدير في العمل.

الموظفون المتحفظون

قد يفضل الموظفون المتحفظون البقاء على انعزالهم وعدم السعي بنشاط إلى التفاعل الاجتماعي أو إقامة علاقات وثيقة. ومع ذلك، قد يظلون ملتزمين بعملهم وزملائهم بالقدر اللازم.

يمكن أن تكون التحفظية سمة إيجابية في بيئة العمل، حيث تعكس الاحترافية والتفكير العميق.

الموظفون الانطوائيون

يستعيد الموظفون الانطوائيون طاقتهم من خلال قضاء الوقت بمفردهم وقد يفضلون المهام الأكثر هدوءًا وتأملًا. قد يجدون التفاعلات الاجتماعية مرهقة، خاصة في الأماكن الصاخبة أو الفوضوية.

يمكن للانطوائيين الحفاظ على علاقات اجتماعية قوية في مجموعة متماسكة مع عدد قليل من المقربين، وقد لا يشعرون بالضرورة بالعزلة.

يجب على المديرين الانتباه إلى احتياجات الموظفين الانطوائيين والمتحفظين على حد سواء، وضمان شعورهم بالتواصل والتقدير داخل الفريق. يمكن أن تساعد المتابعة المنتظمة وتوفير قنوات اتصال متنوعة في دعم رفاهية الموظفين وتعزيز الأمان النفسي في العمل.

10 استراتيجيات لتجنب العزلة في مكان العمل

فيما يلي 10 استراتيجيات يمكنك تنفيذها كقائد/مدير موارد بشرية لمساعدة الموظفين على التغلب على العزلة في مكان العمل:

1. تعزيز التواصل المفتوح

شجع التواصل المفتوح والشفاف داخل فريقك. فهذا يتيح للموظفين الشعور بالراحة في مشاركة الأفكار والمخاوف والنجاحات. يمكن أن تلعب ميزات ClickUp التعاونية دورًا أساسيًا في تهيئة هذه البيئة.

استخدم ClickUp Chat View لإجراء محادثات في الوقت الفعلي.

بسّط التواصل بين أعضاء الفريق من خلال قنوات الدردشة الفورية في ClickUp Chat View

أضف أي شخص إلى محادثات العمل باستخدام @mentions وقم بتعيين التعليقات لمساعدة فريقك على المضي قدمًا في تنفيذ المهام. يمكنك أيضًا تضمين جداول بيانات وصفحات ويب وملفات وسائط أخرى لتوفير السياق والرجوع السريع عند التواصل.

والأهم من ذلك، استخدم ميزة الدردشة للتواصل مع زملائك من وقت لآخر. فهذا يساعد على تعزيز الشعور بالانتماء والزمالة بين أعضاء الفريق الجدد.

بالإضافة إلى ذلك، حدد توقعاتك باستخدام قالب لوحة بيضاء لخطة الاتصال من ClickUp .

تنزيل هذا النموذج شجع على تحسين التفاعل بين أعضاء الفريق وتبادل المعلومات باستخدام قالب لوحة بيضاء لخطة الاتصال من ClickUp

أولاً، حدد الأشخاص الذين تريد التواصل معهم. قد يكون ذلك جميع موظفي الشركة أو أقسام معينة أو فرق افتراضية. بعد ذلك، خصص قنوات للإعلانات على مستوى الفريق، وتحديثات المشاريع، وأنشطة بناء الفريق مثل الغداء الافتراضي والألعاب عبر الإنترنت.

يوفر نموذج الاتصال مرونة في إنشاء التقويمات وتخطيط عمليات تسجيل الدخول وتعيين مهام الملكية والتعليقات لتشجيع التفاعل. تتبع فعالية خطة الاتصال الخاصة بك باستخدام ميزات إعداد التقارير في ClickUp.

2. شجع أنشطة بناء الفريق

قم بجدولة أنشطة بناء الفريق الافتراضية أو الشخصية التي تتجاوز مهام العمل. هذا يسمح للموظفين بالتواصل على مستوى أكثر شخصية وبناء علاقات جيدة.

يمكنك تحويل أنشطة بناء الفريق إلى مهام ClickUp ممتعة.

خطط ونظم وتعاون بكفاءة مع ClickUp Tasks

قم بتعيين مهام لتخطيط الأنشطة مثل ألعاب البحث عن الكنز أو الألعاب التعاونية بشكل مثالي. حدد أهداف ClickUp واضحة لكل نشاط، مثل تحقيق نتيجة معينة أو إكمال تحدٍ معًا.

هذا يجعل التجربة أكثر متعة، ويجعل بناء الفريق أمرًا ممتعًا ومحفزًا.

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لإثارة الإبداع بين أعضاء الفريق أثناء تخطيط مشاريع العمل.

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات وجمع أفضل أفكارك على لوحة إبداعية باستخدام ClickUp Whiteboards

تعمل السبورات البيضاء كلوحة لتبادل الأفكار. يمكن للفرق رسم الأفكار، وإنشاء خرائط ذهنية، والتعاون بصريًا في الوقت الفعلي لتطوير حلول مبتكرة للمشكلات والعقبات والتحديات التي تواجه إنجاز المشاريع. وهذا ييسر بيئة جذابة يشعر فيها الجميع بالراحة للمساهمة، مما يؤدي إلى تماسك الفريق الإبداعي.

باستخدام عرض النشاط في ClickUp، يمكنك أيضًا إطلاع الجميع على التفاصيل التي تؤثر على عملهم.

شاهد التحديثات والإجراءات في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك وعزز أنشطة بناء الفريق من خلال إنشاء طرق عرض مخصصة للأنشطة في ClickUp

يتيح لك هذا المركز الرئيسي معرفة من يعمل على مهام بناء الفريق، مما يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة والتقدم. يمكن أن يؤدي رؤية زملائك في الفريق يكملون المهام أو يحققون إنجازات إلى إتاحة فرص للتقدير والاعتراف العلني ضمن عرض النشاط، مما يعزز الروح المعنوية وروح الفريق.

3. تنظيم الأحداث الاجتماعية

خصص بعض الوقت للدردشة الافتراضية، وأمسيات الألعاب، وحفلات البيتزا، وغير ذلك. فهذه اللقاءات غير الرسمية تعزز الشعور بالزمالة.

نصيحة احترافية: أنشئ مهمة لتخطيط الأحداث الاجتماعية، وقم بتعيين المسؤولين عنها، واستخدم عرض الدردشة للمناقشات والتحديثات.

4. تكوين صداقات بين الموظفين الجدد

قم بإقران الموظفين الجدد أو العاملين عن بُعد بزملاء ذوي خبرة لمساعدتهم على التغلب على الشعور بالوحدة وتطوير علاقات إرشادية واجتماعية.

يمكنك استخدام ClickUp Clips لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

تواصل بصريًا عبر المواقع المختلفة باستخدام ClickUp Clips

تتيح لك المقاطع تسجيل شاشتك لمشاركة التعليمات مع المتدربين/زملائك، مما يساعدهم على التعلم بسرعة ويجعلهم يشعرون بأنهم أقل وحدة في بيئة جديدة أو عن بُعد.

وهذا أكثر فعالية من التعليمات المكتوبة الطويلة. وأفضل ما في الأمر؟ يمكن للموظفين الجدد النقر في أي مكان في المقطع لإضافة تعليق أو طرح سؤال أو الإبلاغ عن أي مشكلة وبدء محادثة. استخدم وظيفة الذكاء الاصطناعي المدمجة، ClickUp Brain، لإضافة نصوص مكتوبة وإنشاء مقتطفات تعزز إمكانية الوصول إلى المقاطع لجلسة التوجيه الخاصة بك.

5. احتفل بالإنجازات

اعترف بإنجازات الموظفين علنًا، واحتفل بنجاحاتهم، وقدم الدعم لهم أثناء التحديات. استخدم تعليقات ClickUp لمشاركة التمنيات الطيبة لزملائك في العمل. فهذا يخلق بيئة عمل أكثر إيجابية وودية.

احتفل بالإنجازات وشارك التقدير مع تعليقات ClickUp

يمكنك أيضًا استخدام التعليقات لمشاركة الأفكار وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات حول المهام. وهذا يخلق مساحة للحوار المستمر ويبقي الجميع على اطلاع.

نصيحة من الخبراء: رد على التعليقات بتقدير، وأجب على الأسئلة بتمعن، واستخدم الرموز التعبيرية لإضفاء لمسة شخصية.

6. استضف استراحات افتراضية لتناول القهوة

حدد مواعيد استراحات يومية أو أسبوعية لتناول القهوة باستخدام عرض التقويم في ClickUp لتتواصل مع زملائك بشأن أمور خارج العمل. استخدم عرض الدردشة لتخطيط الاجتماع الافتراضي وإبلاغ فريقك عنه وتشجيع الجميع على الانضمام.

يمكنك استخدام تعليقات ClickUp لمشاركة المحادثات غير الرسمية أو الحكايات أو تمنيات عيد الميلاد. يمكن أن يساعد ذلك في بناء علاقات وطيدة وروح الزمالة بين الزملاء.

7. شجع مجموعات موارد الموظفين (ERG)

مجموعات الموارد الخاصة هي مجموعات تطوعية يقودها الموظفون وتشكل حول خصائص مشتركة أو تجارب في مكان العمل. تتيح هذه المجموعات للأعضاء الذين لديهم تجارب مشتركة التواصل والتشبيك وتقديم الدعم بين الأقران.

يمكن لمجموعات الموارد الخاصة تنظيم ورش عمل أو برامج إرشادية أو فعاليات متحدثين لمساعدة الأعضاء على تطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية. من خلال توفير منصة للموظفين من خلفيات مختلفة للتواصل وإسماع أصواتهم، تساهم مجموعات الموارد الخاصة في خلق ثقافة شاملة أكثر في الشركة.

تساعد ClickUp Clips مجموعات الموارد الخاصة على توفير التعلم بين الأقران من خلال مقاطع فيديو تعرض خبرة الموظفين في جانب معين من المشروع. وهذا يتيح تبادل المعرفة ويعزز التعاون بين أعضاء الفريق.

نظم دورات تدريبية أو أنشئ وثائق داخلية لتعريف الجميع بالعمليات والتكنولوجيا التي تستخدمها في مجموعات الموارد الخاصة.

نصيحة احترافية: رد على التعليقات والمقاطع في الوقت المناسب لإظهار تقديرك لآراء زملائك ومساهماتهم.

8. شجع التفاعل بين الموظفين عن بُعد

قم بجدولة مكالمات فيديو منتظمة باستخدام تكامل ClickUp مع Zoom، واستفد من عرض الدردشة للتواصل غير الرسمي، وقم بتعيين مهام ClickUp مع توقعات واضحة لضمان عدم شعور الموظفين بأنهم خارج دائرة العمل.

سجل مقاطع فيديو قصيرة بشكل غير متزامن لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع على التقدم المحرز أو العقبات التي تواجهك. قد تكون هذه طريقة أكثر شخصية للتواصل وتجنب الشعور بالعزلة.

9. تقديم ترتيبات عمل مرنة

ينجح بعض الأشخاص في بيئة تعاونية، بينما يفضل آخرون العمل بجد وتركيز. تتيح الترتيبات المرنة للموظفين اختيار المكان والوقت الأنسب لهم للعمل، مما يضمن لهم الشعور بالسيطرة والاستقلالية.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الانطوائيين أو أولئك الذين يشعرون بضغط للتواصل الاجتماعي باستمرار في بيئة مكتبية تقليدية.

شارك نصائح حول العمل من المنزل مع الموظفين عن بُعد لمساعدتهم على خلق بيئة منتجة، حتى في الأماكن غير المخصصة للعمل.

نصيحة احترافية: استخدم استخدم ميزة "تعيين عدة أشخاص" في ClickUp لتعيين المهام مع تتبع من يعمل عن بُعد وطرق الاتصال المفضلة لديهم. يضمن ذلك بقاء الجميع على اطلاع وتواصل، حتى عند العمل خارج المكتب المشترك.

اجعل ترتيبات العمل المرنة أمراً سهلاً مع ميزة "المتلقون المتعددون" من ClickUp

10. اعتمد سياسة الباب المفتوح

تدل سياسة الباب المفتوح على أن الزملاء منفتحون على التواصل ومستعدون للمساعدة. وهذا يشجع الموظفين على التوقف لطرح الأسئلة أو الأفكار أو حتى لمجرد إجراء محادثة غير رسمية.

يمكن أن تساعدك ClickUp Chat في التواصل السريع وغير الرسمي داخل فريقك — من خلال التواصل غير الرسمي، وجلسات العصف الذهني الفردية، أو الدردشة العامة التي تعزز سياسة الباب المفتوح.

من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكنك خلق بيئة عمل أكثر شمولاً وتعاوناً، حيث يشعر أعضاء فريقك بالتقدير والتواصل، ويقل احتمال تعرضهم للعزلة في مكان العمل. إن مشاركتك النشطة والتزامك بتعزيز ثقافة فريق إيجابية هما مفتاح النجاح.

التعامل مع العزلة في مكان العمل

حتى مع اتخاذ تدابير استباقية، لا يزال من الممكن حدوث عزلة في مكان العمل. إذا كنت تشك في أن أحد الموظفين يعاني من هذه المشكلة، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

ابدأ محادثة خاصة: حدد موعدًا لعقد اجتماع فردي للتعبير عن قلقك وتقديم الدعم. ركز المحادثة على خلق تجربة عمل أكثر إرضاءً للموظف

الاستماع الفعال: أثناء محادثتك، مارس مهارات الاستماع الفعال. انتبه إلى الإشارات اللفظية وغير اللفظية، وشجع الموظف على مشاركة تجربته بصراحة

تحديد الأسباب الكامنة: اعمل مع الموظف لفهم السبب الجذري لعزلتهم. هل هي مشكلة تتعلق بالشخصية، أو مخاوف بشأن عبء العمل، أو قيود تقنية تعيق التواصل؟

وضع خطة مخصصة: بناءً على السبب المحدد، اعمل بشكل تعاوني لوضع خطة لمعالجة العزلة. قد يشمل ذلك إقرانهم بزميل، أو تكليفهم بمشاريع تشجع على التعاون، أو توفير تدريب إضافي لهم لتعزيز مهاراتهم في التواصل

تتبع التقدم المحرز وقم بإجراء التعديلات: لا تفترض أن هناك نهجًا واحدًا يناسب الجميع. تحقق بانتظام مع الموظف لمراقبة التقدم المحرز وتعديل الخطة حسب الحاجة

اتبع نموذج نضج CWM: نموذج نضج إدارة العمل التعاوني هو إطار عمل ممتاز لتعزيز إنتاجية المؤسسة من خلال العمل الجماعي الفعال.

تؤكد CWM على أهمية كسر الحواجز بين الأقسام أو الفرق. فهذا يتيح التعاون بين مختلف الوظائف، ويعرض أعضاء الفريق لمهارات ووجهات نظر متنوعة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة دعم أوسع وتقليل العزلة من خلال تعزيز الروابط خارج حدود الفريق المباشرة

معالجة العزلة في مكان العمل هي عملية مستمرة. من خلال تعزيز ثقافة التواصل المفتوح وتقديم الدعم وتشجيع التعاون، يمكنك خلق بيئة عمل أكثر شمولاً وترابطاً لجميع الموظفين.

تذكر أن القوى العاملة السعيدة والمترابطة هي قوى عاملة مزدهرة. لكن بناء هذه الترابط في بيئة العمل عن بُعد يتطلب الأدوات المناسبة.

ClickUp هو حل قوي يوفر مجموعة شاملة من الميزات التي يمكنها مكافحة العزلة بطرق متعددة. من تشجيع المحادثات في الوقت الفعلي إلى تسهيل التعاون السلس وتقدير الفريق، يتيح ClickUp للمؤسسات سد الفجوة المادية وخلق تجربة عمل متصلة حقًا، بغض النظر عن الموقع.

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