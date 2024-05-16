كيفية إدارة وتجنب الديون التقنية في سكرم؟

خلال يوم العمل، تتخذ فرق تطوير البرمجيات عشرات القرارات التي تنطوي على مفاضلات معقدة. فلكل لغة برمجة تختارها، وكل كود تكامل تكتبه، وكل أداة أتمتة تستخدمها، ستكون هناك عواقب في المستقبل.

تُعرف هذه العواقب باسم الديون التقنية. في النموذج التقليدي لتطوير البرمجيات، كانت الديون التقنية شائعة للغاية. وقد ابتكرت منهجيات Agile Scrum عمليات لتقليلها إلى الحد الأدنى.

في هذا المنشور على المدونة، نتعمق في تفاصيل أسباب حدوث الديون التقنية وكيفية تجنبها في مشاريعك.

فهم الديون التقنية في سكرم

اعتمدت عمليات تطوير البرمجيات التقليدية على مشاريع طويلة الأجل للغاية، تستغرق سنوات لتنفيذها. وبحلول الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من المشروع، يتغير السوق وتتطور متطلبات العملاء وتصبح التكنولوجيا نفسها قديمة، مما يؤدي إلى ظهور الديون التقنية.

ما هو الدين التقني؟

يشير الدين التقني إلى تكلفة إعادة العمل الإضافية الناتجة عن اختيار حل معقول وقصير الأجل بدلاً من نهج أفضل يستغرق وقتًا أطول.

في الأساس، الأمر يشبه اتخاذ طريق مختصر الآن، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية التطوير على المدى القصير، ولكن غالبًا ما يؤدي إلى زيادة التكاليف في وقت لاحق، حيث يجب "سداد" الديون عن طريق إصلاح المشكلات التي تنشأ عن التنازلات الأولية.

ما هو مثال على الدين التقني؟

أبسط مثال على الدين التقني الحالي هو عندما يقوم المطورون الذين يعملون بمواعيد نهائية ضيقة بدفع الكود إلى الإنتاج دون إجراء مراجعات واختبارات شاملة للكود. عند إطلاق الميزة، ستكون مليئة بالأخطاء أو غير قابلة للاستخدام أو، في أسوأ الحالات، عبئًا على الأمن السيبراني.

كيف يساعد سكرم في التعامل مع الديون التقنية؟

استجابةً لعدم كفاءة طريقة الشلال، ظهر نموذج سكرم المرن لتطوير البرمجيات.

تم تصميم عمليات إدارة المشاريع Scrum لإدارة الديون التقنية.

يركز تراكم المنتجات على توضيح المتطلبات

تتطلب تعريفات قصة المستخدم اكتمال معايير القبول

يخصص خبراء سكرم ومالكو المنتجات وقتًا في كل سباق لتسديد الديون التقنية

تم تصميم عمليات مراجعة الكود مع وضع سداد الديون التقنية في الاعتبار

على الرغم من بذل قصارى الجهد، لا يمكن تجنب الديون التقنية. دعونا نرى لماذا.

ما الذي يسبب الدين التقني في سكرم؟

هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية التي تسبب الديون التقنية في مشاريع تطوير البرمجيات باستخدام منهجية سكرم. ومن أكثر الأسباب شيوعًا ما يلي:

تطور السوق/التكنولوجيا

مع مرور الوقت، قد تصبح التكنولوجيا قديمة وقد تتطور احتياجات السوق. وهذا يعني أن الخيارات التي اتخذتها في وقت سابق قد تحتاج إلى إعادة صياغة. هذا أمر طبيعي وتتوقع فرق سكرم حدوثه كجزء من رحلة تطوير البرمجيات الرشيقة.

لكن ليست كل الأسباب طبيعية.

الاندفاع للوفاء بالمواعيد النهائية

تعمل فرق سكرم في سباقات قصيرة محددة المدة، تستمر عادةً من أسبوع إلى أسبوعين. قد يؤدي الضغط لإنجاز المهام الموكلة في هذه المواعيد النهائية الضيقة إلى ظهور الدين التقني من خلال دفع أعضاء الفريق إلى اختيار حلول أسرع وأقل مثالية.

التعريف غير الدقيق لمعنى "الإنجاز"

تعريف "الإنجاز" (DoD) هو عنصر أساسي في سكرم. فهو يحدد معايير القبول لأي مهمة تعتبر مكتملة. تحدد فرق سكرم هذا بوضوح حتى قبل إضافة مهمة إلى السبرينت.

ومع ذلك، غالبًا ما تؤدي التعريفات غير الدقيقة إلى حدوث ديون البرمجة. على سبيل المثال، إذا لم يتطلب وزارة الدفاع الأمريكية إجراء اختبارات الأداء، فقد يتجاهل الفريق مشكلات الأداء التي تتطلب جهدًا كبيرًا لإصلاحها لاحقًا.

التغييرات التدريجية دون تخطيط شامل

على الرغم من أن التحديثات التدريجية تسمح بتقديم ميزات جديدة بسرعة، إلا أنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عدم شمولية التصميم أو التخطيط. من أجل السرعة، قد تستخدم الفرق قوالب تطوير برمجيات لا تغطي الصورة الكاملة.

لذلك، يتم تطوير كل جزء من البرنامج وإضافته على مراحل، مما قد لا يأخذ في الاعتبار دائمًا بنية النظام بأكمله. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بنية مجزأة غير فعالة وصعبة الصيانة ومليئة بمشكلات التوافق.

إعادة الهيكلة المؤجلة

في النهج التكراري، هناك دائمًا تكرار تالي لإصلاح أو تحسين التنفيذ الحالي. يمكن أن تؤدي هذه العقلية إلى تأجيل إعادة الهيكلة الضرورية مع الأمل الخاطئ في أنه يمكنك التعامل معها لاحقًا.

كلما قمت ببناء المزيد من الميزات على كود لم يتم إعادة هيكلته بشكل كافٍ، تزداد تعقيدات وتكاليف إجراء التغييرات، مما يزيد من الديون التقنية.

حتى في مشاريع Scrum، يمكن أن تنشأ أشكال مختلفة من الديون التقنية بناءً على التعاون بين فرق الأعمال والهندسة وعلاقات العملاء. يمكن أن يكون لهذه الديون التقنية عواقب وخيمة.

ما هي آثار الديون التقنية في سكرم؟

النتيجة المباشرة للديون التقنية هي أنها تخلق ديونًا مالية مقابلة في شكل إعادة العمل والوقت والموارد الماهرة. ومع ذلك، فإن الآثار غير المباشرة للديون التقنية كثيرة وأكثر ضررًا.

انخفاض سرعة التطوير: تقضي فرق Agile التي تعاني من الديون التقنية وقتًا أطول في إصلاح الأخطاء ومعالجة المشكلات من السباقات السابقة بدلاً من العمل على ميزات جديدة. وهذا يعني ساعات أقل لإنشاء ميزات جديدة ووقت تسليم أبطأ بشكل عام.

زيادة التعقيد: مع تراكم الديون التقنية، تصبح قاعدة الكود أكثر تعقيدًا وصعوبة في الإدارة. في كل مرة يحتاج فيها شيء ما إلى تغيير، سيقضي المطور وقتًا في حل التعقيدات قبل إجراء أي إصلاحات.

التكاليف التعليمية: تزيد قاعدة الكود المعقدة من العبء المعرفي على أعضاء الفريق الحاليين، مما يجعل من الصعب إجراء تغييرات سريعة وفعالة. علاوة على ذلك، يتطلب ذلك من فرق سكرم قضاء المزيد من الوقت في تدريب أعضاء الفريق الجدد.

جودة البرمجيات الرديئة: تؤثر الديون التقنية بشكل كبير على جودة البرمجيات من خلال تقليل قابلية الصيانة وزيادة احتمالية حدوث أخطاء وتدهور الأداء العام.

سمعة الهندسة: كفريق منتج، إذا كان كودك يحتاج إلى إعادة صياغة مستمرة لسداد الديون التقنية، فقد تتضرر سمعتك كمنظمة هندسية بشكل كبير. وقد يؤثر ذلك أيضًا على قدرتك على جذب مواهب جديدة.

لتجنب هذه التحديات وببساطة لإنشاء برامج أفضل للعالم، تحتاج إلى تقليل الديون التقنية إلى الحد الأدنى، إن لم يكن القضاء عليها تمامًا. وإليك كيفية القيام بذلك.

استراتيجيات لتقليل الديون التقنية والتعامل معها

تتضمن بعض الطرق الأبسط والأكثر فعالية لتقليل الديون التقنية إنشاء عمليات متسقة. يمكن أن يكون برنامج إدارة المشاريع المجاني ذا قيمة كبيرة في هذا الصدد. وإليك كيف.

1. إجراء مراجعات شاملة للرموز

مراجعة الكود هي عملية يقوم فيها أحد الزملاء بفحص الكود الذي كتبه أحد أعضاء فريقه للتأكد من مطابقته لمعايير ضمان الجودة. عادةً ما يقوم أحد الزملاء الأقدم أو المدير الفني بمراجعة الكود.

تقلل عمليات تغطية الكود ومراجعته من الديون التقنية من خلال ضمان الالتزام بمعايير الترميز وتحديد المشكلات في وقت مبكر قبل دمجها في قاعدة الكود الرئيسية.

يمكن لأداة إدارة المشاريع مثل ClickUp المساعدة في تفعيل ذلك بسهولة. تتيح لك الحالات المخصصة في ClickUp إضافة "مراجعة الكود" إلى سير العمل.

قم بإنشاء حالات مخصصة في ClickUp لمراقبة وتتبع الديون التقنية

تتيح لك ClickUp Automations تخصيص المهام تلقائيًا لمراجعة الكود عند الانتهاء من البرمجة. يمكنك أيضًا استخدام قوائم ClickUp للتأكد من تغطية جميع معايير القبول.

إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ، فإليك نموذج إدارة Scrum المرن من ClickUp، وهو إطار عمل قابل للتخصيص بالكامل لتنفيذ المشاريع بأقل عدد من الأخطاء والقضاء على الديون التقنية في مهدها.

2. أتمتة عمليات فحص جودة الكود

إن ظهور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممارسات أتمتة الاختبار الناضجة، ينطوي على إمكانات كبيرة للقضاء على الديون التقنية. على سبيل المثال، يساعد استخدام التطبيقات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد على تقليل الترميز اليدوي، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث أخطاء

يمكنك أيضًا استخدام أدوات كود الذكاء الاصطناعي ومحررات الكود من أجل:

تحديد أخطاء الكود

انظر البدائل الموصى بها للأخطاء

تحقق من الالتزام بأفضل الممارسات

أضف تعليقات وشارك المعرفة بين أعضاء الفريق

تلعب مراجعة الكود والأتمتة دورًا مهمًا في التحول إلى اليسار في عمليات الجودة. على سبيل المثال، إذا اكتشف مطور خطأ أمنيًا محتملاً في ميزة مصادقة جديدة، فيمكنه معالجة هذا الخطأ قبل أن يصبح جزءًا من البرنامج، مما يمنع إجراء إصلاحات مكلفة في المستقبل ويحد من المخاطر الأمنية.

يمكن لـ ClickUp Brain تحسين كفاءتك بشكل أكبر من خلال تسريع مهام إدارة مشاريع Scrum. يتيح لك AI Knowledge Manager و AI Project Manager من ClickUp طرح الأسئلة والحصول على الإجابات وأتمتة المهام في لمح البصر.

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3. اجعل الديون التقنية شفافة

سمِّ الأشياء بمسمياتها. في نظام إدارة المشاريع الخاص بك، قم بتمييز بنود الديون التقنية بوضوح لضمان حصول هذه المشكلات على الاهتمام والموارد اللازمة أثناء تخطيط السباق.

يتيح لك برنامج إدارة المهام المرن من ClickUp وضع علامة على المهمة كميزة أو عيب أو معلم أو ملاحظة. من خلال تصنيف عملك بشكل مناسب، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل بشأن تحديد الأولويات.

تخصيص قواعد التسمية وأنواع المهام باستخدام ClickUp

4. بناء الرؤية في الديون التقنية

في أي وقت، يجب أن يكون مالك المنتج قادرًا على الإجابة على السؤال التالي: إذن، ما هو ديننا التقني؟

للقيام بذلك، تحتاج إلى رؤية واضحة ومفصلة لمهامك. تم تصميم برنامج إدارة المشاريع ClickUp لمنحك هذه الحرية. مع أكثر من 35 تطبيق ClickApps وأكثر من 15 طريقة عرض، يمكنك تخصيص إدارة المهام وتتبع الأخطاء وتصور سير العمل بالطريقة التي تناسبك.

يمكنك أيضًا إنشاء عرض مخصص لمهام الديون التقنية، مع لوحة تحكم خاصة بها لمراقبة التقدم.

اختر طريقة العرض المخصصة التي تناسب احتياجاتك مع ClickUp

5. تضمين مالك المنتج

يلعب مالك المنتج دورًا أساسيًا في سد الفجوة بين متطلبات العمل والتنفيذ التقني. وله القول الفصل في القرارات المتعلقة بموعد ومعالجة الديون التقنية في كل سباق.

بصفتك فريق تطوير البرمجيات، تعاون مع مالك المنتج عن كثب. مكنهم من:

فهم نطاق وتداعيات الديون التقنية

التواصل مع أصحاب المصلحة في الأعمال

تأمين التمويل والميزانيات اللازمة

بناء أنظمة للقضاء على الديون التقنية المستقبلية

يعد نموذج سجل الديون التقنية من ClickUp موردًا قويًا لإدارة العمليات من البداية إلى النهاية. يعمل هذا النموذج القابل للتخصيص بالكامل كدفتر أستاذ لتوثيق جميع الديون التقنية وإدارتها وقياسها وتوفير الحلول لها.

قم بإدارة جميع ديونك التقنية باستخدام نموذج سجل الديون التقنية من ClickUp

6. تعيين عمليات لسداد الديون التقنية

التقاط البيانات: ضمن كل مهمة، قم بتسجيل وصف تفصيلي للديون التقنية، بما في ذلك مصدرها وتأثيرها والحلول المحتملة، مما يسهل اتباع نهج منهجي لمعالجة هذه المشكلات.

التخطيط: خلال اجتماعات السباق، خطط لمعالجة الديون التقنية وحلها بنفس الدقة التي تتعامل بها مع الميزات الجديدة أو إصلاح الأخطاء.

إعادة هيكلة الكود بانتظام: قم بجدولة إعادة الهيكلة بانتظام لتوحيد وتبسيط قاعدة الكود.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق التطوير لاحظ أن العديد من الوظائف في تطبيقه تستخدم كودًا مشابهًا لاسترداد بيانات المستخدم من قاعدة البيانات. سيقوم الفريق بإعادة هيكلة هذه الوظائف عن طريق إنشاء وظيفة مفيدة واحدة تتولى معالجة استدعاءات قاعدة البيانات، والتي يمكن لجميع الوظائف الأخرى استخدامها. هذا يبسط قاعدة الكود ويجعلها أسهل في الصيانة وأقل عرضة للأخطاء.

تحرر من الديون التقنية مع ClickUp

كل قرار متعلق بالمشروع له إيجابياته وسلبياته. سيؤدي التحسين من أجل تحقيق مزايا قصيرة الأجل إلى ديون تقنية طويلة الأجل. حتى الفرق التي تدرك ذلك جيدًا تضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات غير مثالية.

لذلك، فإن التعامل مع الديون التقنية في مشاريع Scrum هو عملية مستمرة ومتكررة. وهي جزء لا يتجزأ من كل عملية تخطيط سبرينت. برنامج إدارة المشاريع ClickUp يدرك ذلك. فهو مليء بالميزات المرنة والقابلة للتخصيص وأدوات الذكاء الاصطناعي التي يحتاجها كل فريق Scrum.

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أسئلة وأجوبة حول الديون التقنية

1. ما الذي يسبب الدين التقني في سكرم؟

يمكن أن تنشأ الديون التقنية في سكرم من الأسواق المتطورة، والاندفاع لتلبية مواعيد السباق، مما يؤدي إلى حلول سريعة بدلاً من حلول مستدامة. كما أن التعريفات غير الملائمة للإنجاز التي لا تتضمن فحوصات جودة صارمة يمكن أن تساهم أيضًا في تراكم الديون.

من جانب العميل، يمكن أن تؤدي التغييرات المتكررة في المتطلبات والأولويات إلى إعادة العمل وتضارب في قاعدة الكود.

2. ماذا يحدث عندما يزداد الدين التقني في سكرم؟

عندما يزداد الدين التقني في Scrum، تنخفض سرعة التطوير لأنك تقضي وقتًا أطول في إصلاح الأخطاء ومعالجة المشكلات القديمة بدلاً من التركيز على الميزات الجديدة.

وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة المنتج، وزيادة مخاطر فشل المشروع، وتوتر معنويات الفريق، حيث قد يشعر الأعضاء بالارتباك بسبب تراكم مهام الصيانة المتأخرة.

3. كيف تتجنب الديون التقنية في نهج Agile؟

لتجنب الديون التقنية في نهج Agile، تأكد من الالتزام الصارم بتعريف شامل للمصطلح "تم" يتضمن معايير الجودة مثل مراجعة الكود والاختبار.

أعط الأولوية لإعادة الهيكلة المنتظمة وخصص وقتًا لمعالجة الديون التقنية في تخطيط السباق. بالإضافة إلى ذلك، حافظ على اتصال واضح ومستمر داخل الفريق ومع أصحاب المصلحة لإدارة التوقعات والأولويات بشكل فعال.