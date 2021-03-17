كيف يمكن أن تجعلك مشاريع تتبع الوقت باستخدام Time Doctor أكثر كفاءة

لنفترض أنك - بصفتك مدير المشروع - تبحث عن وسيلة لفحص تقدم موظفيك أثناء عملهم على المشاريع الموكلة إليهم.

أولاً، لا تريد أن تبدو متطفلاً. إلى جانب ذلك، قد تأتي النتائج عكسية بسهولة. تذكر أن الجميع يمتلك هاتفاً ذكياً في الوقت الحاضر. لن يتطلب الأمر الكثير من أحد الموظفين لكي يفضحك على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خرق حقيقي أو متخيل لبروتوكول الشركة.

من الأفضل أن تكون صريحًا منذ البداية... نقطة! أخبر موظفيك بالغرض من استخدام نظام تتبع الوقت.

أخبرهم أن هذا ليس تجسسًا وأنه مفيد لإدارة إنتاجية المشروع، مما يعود بالنفع عليهم وعلى الشركة في النهاية.

في هذه المقالة، سنركز على فوائد استخدام أدوات تتبع الوقت لعملك.

1. تقليل التكاليف

سيساعد استخدام نظام تتبع الوقت في إدارة الوقت الذي يقضيه موظفوك في المشاريع الموكلة إليهم. بشكل افتراضي، يكشف برنامج تتبع الوقت أيضًا عن تأخيرات المشاريع وما يحتاج إلى تحسين؛ وبالتالي، تقليل الأخطاء المكلفة.

علاوة على ذلك، قد تخسر شركتك إيرادات بسبب عدم دقة البيانات، وذلك بسبب عدم توفر البرامج المناسبة. وبالتالي، هناك احتمال كبير أن تكلفك الأخطاء اليدوية الكثير. سيؤدي تثبيت برنامج تتبع الوقت إلى تحسين وقت العمل وبيانات المشاركة بشكل أساسي، مما يجعل القوى العاملة لديك أكثر إنتاجية وفعالية من حيث التكلفة.

في الواقع، يمكنك بسهولة إنجاز عمل يوم كامل - حوالي 8 ساعات - من خلال استخدام برنامج لتتبع الوقت يتيح لموظفيك التركيز على الجوانب الأكثر تطلبًا في عملهم.

2. تحسين العمليات اليومية

ستتحسن العمليات اليومية لشركتك بشكل كبير باستخدام برنامج تتبع الوقت. ستكون أكثر استعدادًا لتخطيط المشاريع والوقت الذي تقضيه فيها والتدابير التي يجب اتخاذها للعمليات المستقبلية.

ضع في اعتبارك أن موظفيك الأعزاء لن يكونوا منتبهين طوال ساعات العمل. هذه هي الحقيقة. يُنصح ببعض المرونة والهدوء. لنكن صادقين، إذا كان الموظف لا يستطيع الذهاب إلى الحمام دون إذن، فقد حان الوقت لإجراء وساطة جادة بين الشركة والموظف!

ومع ذلك، يمكن لأدوات وقوالب تتبع الوقت أن تخلق جوًا إيجابيًا وشعورًا بالثقة لدى موظفيك. الأمر متروك لك لتخبرهم أن برامج المراقبة لا تهدف إلى معاقبة أي شخص، بل إلى زيادة الكفاءة ومساءلة شركتك أيضًا.

سيشعر الموظفون عن بُعد بمزيد من الإلهام ويصبحون أكثر كفاءة. يتعلق الأمر أيضًا بالانتماء إلى فريق، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد، وبأن يكونوا على اطلاع أفضل. تمنح برامج تتبع الوقت الموظفين الاستقلالية وزيادة الثقة لأنهم يصبحون أكثر تركيزًا وقدرة.

مكافأة: أدوات مراقبة الموظفين لمستخدمي أجهزة Mac!

3. يساعد في تقييم قيمة العميل بشكل أسرع

ستساعدك تطبيقات تتبع الوقت على تقييم قيمة العملاء بشكل أسرع. من الحقائق المزعجة أن تقدم شركتك يعتمد بشكل حرفي على المشاركة الاقتصادية لعملائك. لا يوجد مجال كبير للحساسيات، لذا من الأفضل ألا تكون غير حساس عندما يتعلق الأمر بإيرادات الشركة.

هذا ليس دعوة للتخلي عن العملاء لصالح عملاء أكثر ربحية... حسناً، ليس تماماً. الأمر يتعلق بالأولويات. إذا كان أحد العملاء يجلب لك أرباحاً كبيرة لشركتك، ولديك عميل آخر يتصل بك بين الحين والآخر، فسيتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الجادة بشأن الأولويات. إذا لم تفعل ذلك، فقد تجد نفسك بدون عمل على الإطلاق.

نصيحة: لماذا لا تثير إعجاب عميلك حقًا بمنحه إمكانية الوصول إلى التقدم المحرز في مشروعه خطوة بخطوة؟ مع التكنولوجيا، هذا ممكن. يمكنك بسهولة تخصيص الميزات بحيث لا تكشف الكثير، ولكن بما يكفي للحفاظ على ثقة عميلك في خبرتك.

تكامل Time Doctor و ClickUp

هناك برنامجان ناجحان قائمان على السحابة يوصى بهما بشدة، وهما Time Doctor و ClickUp. يوفر هذا الثنائي الديناميكي آلية ثنائية الدقة لتتبع الوقت بكفاءة.

يتيح تكامل برنامج تتبع الوقت Time Doctor الموسع في متصفح Chrome في ClickUp الوصول السريع إلى بيانات الوقت المتراكمة فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزها موظفوك.

يعمل Time Doctor إلى حد كبير كمركز تحكم. فهو يجمع البيانات ذات الصلة من ClickUp ويقدم ملخصًا شاملاً لما يقوم به موظفوك أثناء العمل على المشاريع.

فيما يلي نظرة عامة على بعض الميزات الرئيسية لكل من ClickUp و Time Doctor على حدة:

ClickUp

يعمل كبرنامج عمل لإدارة المشاريع قائم على السحابة لمجموعة متنوعة من مجموعات الموظفين والشركات

نسخة مجانية ملائمة توفر ميزات أساسية لا توجد في الإصدارات المدفوعة من البرامج المدفوعة مثل التعاون في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات والتدقيق والدعم على مدار الساعة

مناسب للمستقلين والفرق وجميع أحجام الشركات

لوحة تحكم احترافية توفر صورًا وبيانات استثنائية مباشرة من لوحة التحكم

قم بتعيين المهام للمشاركين في المشروع، والإشراف على المشاريع للعملاء، والتفاعل مع زملاء العمل بشأن المستندات، والمزيد

يوفر ClickUp عددًا من الأدوات والميزات التي تحقق أهداف مكان العمل بكفاءة وبطريقة مريحة. في الواقع، تحافظ شركة البرمجيات على تحديث برامجها من خلال إصدار ميزات إضافية كل أسبوع، وتختار الميزات الأكثر فائدة وفقًا للتعليقات الواردة.

يمكن للمستخدمين مراقبة المشاريع والبيانات في تنسيق عرض متعدد لزيادة الإدراك وتسريع التتبع. على سبيل المثال، يمكن للموظفين الاختيار بين عرض النشاط وعرض الجدول وعرض الجدول الزمني وعرض المربع للوحات المعلومات وعرض الخريطة والمزيد!

يمكن تعديل مساحة عمل الموظف بسهولة، وتفاصيل حالة العمل واضحة، والألوان والموضوعات متاحة لتجميل المظهر، وما إلى ذلك. يعد ClickUp منافسًا قويًا في مجال أدوات إدارة المشاريع ، وهو مفيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق ورجال الأعمال الأفراد المهتمين بإدارة المشاريع الفردية عبر الإنترنت وحلول العمل الجماعي والإنتاجية الموسعة.

Time Doctor

يوفر تتبعًا دقيقًا ومبتكرًا للوقت

تقييم إنتاجية الموظفين وتوثيقها

التقاط لقطات الشاشة وتسجيل الديناميكيات

تتبع الوقت وحساب ساعات العمل الإضافية وجدولة الموظفين

برنامج متعدد الأبعاد لتتبع الوقت مدمج مع CRM وفعالية العلامة البيضاء

إدارة التقويم، FMLA/الأسرة، الطبية، الإجازات، تتبع الإجراءات، تتبع المنطقة الزمنية، والمزيد

كيف يعمل Time Doctor؟

Time Doctor هي أداة SaaS لتتبع الوقت وإ دارة الأداء متوافقة مع أكثر من 60 تطبيقًا مميزًا لإدارة المشاريع والإنتاجية.

علاوة على ذلك، باعتباره برنامجًا متعدد الوظائف لتتبع الوقت، فإن تحليلات إدارة الوقت في Time Doctor مثيرة للإعجاب! تشمل مقاييس التتبع الأساسية مؤقتات البدء والإيقاف، ومراقبة مواقع الويب واستخدام التطبيقات، ونشاط لوحة المفاتيح والماوس، والوقت المخصص للمشاريع والمهام، والمزيد!

أساس التعاون بين ClickUp وملحق Chrome من Time Doctor هو سهولة تجميع بيانات الوقت الدقيقة وفقًا للمهام التي أنجزها موظفوك في ClickUp. يتم الكشف عن تفاصيل المشروع المهمة، مما يوفر ملخصًا شاملاً لما يقوم به موظفوك.

تظل شركتك على اطلاع دائم بمشاركة الموظفين في العمل، ويتم فهم استثمارات المشاريع بشكل أفضل وتوزيعها بشكل أكثر توازناً، وتصبح الفواتير أقل تعقيداً، وتزداد الكفاءة.

الخلاصة

سواء كانت شركتك بحاجة إلى إدارة المشاريع أو مراقبة الموظفين أو تطبيقات اتصال أفضل أو وظائف العمل المشترك، فإن برامج تتبع الوقت تساعد على تبسيط الإجراءات وجعل شركتك أكثر كفاءة وربحية.

بفضل الحلول المصممة خصيصًا لتتبع الحركات الرقمية في العمل بشكل تلقائي، يمكن لشركتك رؤية أنشطة الموظفين بوضوح، وزيادة الوعي بالكفاءة، وتقييم سلوك العمل والأنماط الفعالة التي تؤدي في النهاية إلى تغييرات بناءة.

اتخذ أحد أفضل القرارات في تاريخ شركتك. ابدأ تجربتك المجانية اليوم مع أداة إدارة المشاريع ClickUp المعززة بامتداد Time Doctor!