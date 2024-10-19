أفضل 10 برامج لمراقبة الموظفين لنظام التشغيل Mac في عام 2025

تتمحور إدارة مكان العمل حول التعامل مع أكثر موارد الشركة قيمةً -الموظفين-. ولكن مع تحول فرق العمل عن بُعد والفرق المختلطة إلى الوضع الطبيعي الجديد، لم يعد بإمكانك الاعتماد على التعميمات المرسومة يدويًا والجداول الزمنية التي لا تنتهي أبدًا للحفاظ على الموظفين المشاركين والمنتجين . ⌛

تساعدك برامج مراقبة الموظفين من الدرجة الأولى على التغلب على مشاكل إدارة فريق العمل وإنشاء قوة عاملة متحمسة دون بذل الكثير من الجهد. والخبر السار هو أن هذه الحلول متاحة عبر المنصات.

حتى كمستخدم لنظام Mac، ستجد العديد من الأدوات عالية الجودة لاكتساب رؤى حول عمليات فريقك، ومعدلات الإنتاجية الفردية، والجداول الزمنية المقدرة للإنجاز، وكل شيء بينهما. 🧑‍💼

في هذه المقالة، سنستعرض 10 برامج لمراقبة الموظفين لأجهزة Mac تساعدك على استخلاص أفضل ما لدى موظفيك وتعزيز الأداء المؤسسي.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مراقبة الموظفين لأجهزة ماك

ضع الصفات التالية في الاعتبار عند اختيار منصة موثوقة لأدوات مراقبة الموظفين:

إمكانيات المراقبة: يجب أن يسمح برنامج مراقبة الموظفين بتتبع الأنشطة، وسجلات الوقت، والمواقع والتطبيقات التي يتم الوصول إليها، واستخدام الماوس ولوحة المفاتيح. يجب أن تكون عملية المراقبة سهلة وسهلة لفرق العمل داخل الشركة وعن بُعد والفرق التي تواجه العملاء الخصوصية والأمان: وفقًا لـتقرير صادر عن TheOneSpy، فإن 49% من الموظفين السابقين يتحولون إلى محتالين ويستخدمون حساباتهم في شركات ويندوز وماك لبيع البيانات الداخلية للمنافسين. يجب أن يوفر البرنامج المثالي ميزات مثل عناصر التحكم في وصول المستخدم وتشفير البيانات لمنع الاختراقات 🔐 التخصيصات: يجب أن يسمح لك برنامج المراقبة بتخصيص معلمات المراقبة بناءً على ثقافة عملك، أو قسم معين، أو حتى الموظفين عن بُعد التكاملات: تتكامل أداة المراقبة الجيدة للموظفين مع الأدوات الأخرى في منظومة الموارد البشرية، مما يسهل التواصل والتعاون و إدارة الفريق الامتثال: سيكون من المفيد لفريقك القانوني أن يتمكن برنامج مراقبة الموظفين لديك من تتبع امتثال شركتك لقوانين العمل المعمول بها خيارات التحليلات: يجب أن يحتوي برنامج المراقبة على ميزات إعداد التقارير لتحليل عوامل مثل مشاركة الموظفين والمصداقية وأنماط الإنتاجية 🧑‍🤝‍🧑

أفضل 10 برامج لمراقبة الموظفين لنظام التشغيل Mac لاستخدامها في عام 2024

استنادًا إلى المعايير المذكورة أعلاه، قمنا بتجميع قائمة الرائدة برامج مراقبة الموظفين لنظام التشغيل Mac. تابع القراءة لاكتشاف منتجات متعددة الاستخدامات في السوق مناسبة لأي فريق. 😍

1. ClickUp

افهم في لمحة سريعة من في فريقك الذي يعاني من نقص أو إفراط في العمل حتى تتمكن من إعادة تخصيص مواردك بسهولة

ClickUp هي منصة كل في واحد للقوى العاملة وإدارة المشاريع مثالية للفرق من أي حجم. فهي بديهية حلول دعم الموارد البشرية تساعدك على مراقبة الموظفين في جميع المراحل عبر فرق متعددة الوظائف .

تُعد المنصة مركزاً مركزياً للمعلومات عن موظفيك ومشاريعك - مع أكثر من 15 طريقة عرض لتتبع كل ذلك. على سبيل المثال، استخدم عرض عبء العمل لمراجعة أعباء العمل وتوزيعها وتعديلها لأعضاء الفريق المختلفين. انتقل إلى عرض النشاط إذا كنت تريد الإشراف على العمليات وتصفيتها حسب الموظف أو الفريق أو القسم أو النوع. 🤝

باستخدام ClickUp، يمكنك الحصول على ميزات متميزة لتتبع الوقت والجداول الزمنية وإعداد التقارير لاكتساب رؤى حول تقدم فريقك وتعيين تقديرات الإنجاز وتحديد معوقات الإنتاجية.

عرض تقديرات الوقت وتتبعها بسهولة إلى مهام ClickUp لتحسين إدارة الموارد

هل أنت قلق بشأن انخفاض أداء أحد زملائك في الفريق؟ يساعدك ClickUp على معالجة مشكلات الإنتاجية دون الإضرار بمعنويات الموظفين. استفد من أدوات تتبع الأداء وإدارة الجداول الزمنية الخاصة بالمنصة لتوجيه موظفيك خلال المراحل الصعبة.

يمكنك أيضًا اللعب مع أكثر من 100 أداة متطورة أتمتة سير العمل خيارات للتخلص من المهام المتكررة وتقليل مخاطر الإرهاق. 🪫

استفد من قوالب ClickUp الملائمة للموارد البشرية لجعل تخطيط العملية أسهل، خاصةً عندما تأهيل الموظفين الجدد . خيارات مثل دليل الموظف , تخطيط القدرات و مخطط انسيابي يمكن للنماذج سد فجوات التواصل بين فرق التخطيط والفرق التشغيلية في أي يوم!

ClickUp أفضل الميزات

ميزات لمراقبة الموظفين، وتوزيع عبء العمل، والتعاون

أكثر من 15 طريقة عرض لمراجعة أنشطة الموظفين ومهامهم ومسؤولياتهم

ميزات إعداد التقارير والتتبع المباشر للوقت

واجهة سهلة الاستخدام لنظام Mac مع وظيفة السحب والإفلات

قوالب جاهزة لدعم التخطيط والمراقبة

تعاون في الوقت الفعلي من خلال المستندات, اللوحات البيضاء والمحادثات و الأهداف الصناعة الأفضل تدابير أمان العميل والامتثال يمكن الوصول إليها على أجهزة iOS و Android أيضًا

1,000+ تكامل مفيد

قيود ClickUp

يستغرق استكشاف جميع الميزات لزيادة الوظائف إلى أقصى حد بعض الوقت

أخطاء من حين لآخر عند إدارة مشاريع متعددة في مساحة عمل واحدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. هبستاف

عبر هبستاف هل تتطلع إلى الإدارة الدقيقة لساعات عمل فريقك من الألف إلى الياء؟ يمكن أن يكون Hubstaff هو الحل الأمثل لمراقبة الموظفين! ⏲️

Hubstaff في جوهره هو أداة لتتبع الوقت لمراقبة إنتاجية فرق العمل عن بُعد والفرق الموزعة . حدد ساعات وحدود العمل وتتبع التقدم المحرز في مشاريعك عبر المناطق الزمنية. راجع الجداول الزمنية التي تم إنشاؤها، وأضف السياق إلى التقارير، وعدّل عملياتك لتحسين الإنتاجية أو الربحية أو الرضا الوظيفي - كل ذلك في متناول يدك! ☝️

يشتمل تطبيق Hubstaff Mac على متتبع إنتاجية متكامل يستخدم ضغطات المفاتيح وأنشطة الماوس التي يقوم بها الموظف لمراقبة تقدم الموظف. احصل على دليل على العمل بمساعدة لقطات الشاشة القابلة للتخصيص، وراقب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بإعداد شارات الإنجاز لتحفيز أعضاء فريقك على المضي قدمًا خلال اليوم دون انحرافات. 🛣️

Hubstaff أكثر من مجرد تتبع الوقت والحضور. فهو كشوف المرتبات الآلية، والفواتير عبر الإنترنت، والميزانية ميزات الإدارة تجعلها أداة شاملة لتحسين العمليات الدنيوية . يمكن لموظفيك نشر تحديثات الحالة اليومية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للغاية في فرق سكروم .

Hubstaff أفضل الميزات

ميزات متطورة لتتبع الوقت والإنتاجية

يعطي الأولوية لأمن العميل وخصوصيته

شارات النشاط لتحقيق الكفاءة

أدوات آلية لإعداد التقارير وإدارة التكاليف

إنتاجية الموظفين وتحديثات الحالة

قيود Hubstaff

قد تتعطل أدوات المراقبة لنظام التشغيل Mac في بعض الأحيان

أبلغ بعض المستخدمين عن أن الجداول الزمنية عرضة للأخطاء

تسعير Hubstaff

وقت هبستاف وقت مجاني : $0

: $0 وقت البدء : 5.83 دولار/شهر لكل مستخدم

: 5.83 دولار/شهر لكل مستخدم وقت احترافي : 8.33 دولار/شهر لكل مستخدم

: 8.33 دولار/شهر لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار مكتب هبستاف مكتب مجاني : $0

: $0 مكتب مبتدئ : 5.83 دولار/شهر لكل مستخدم

: 5.83 دولار/شهر لكل مستخدم Desk Pro : 8.33$/شهرًا لكل مستخدم

: 8.33$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار هبستاف فيلد حقل برو : 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

: 10 دولارات/شهرًا لكل مستخدم حقل المكتب : 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 12.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2 : 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1400 تقييم)

3. كلوكيفاي

عبر: كلوكفايفي Clockify هو واحد من أكثر حلول تتبع الوقت الميسورة التكلفة في قائمتنا إذا كنت تبحث عن إدارة فريق عمل كبير وسط قيود الميزانية. تسمح أدوات المراقبة الخاصة به للمستخدمين المدفوعين بإضافة عدد غير محدود من الأعضاء، مما يجعله ممتازًا للشركات الناشئة المتنامية. 💵

يقدم Clockify جداول زمنية لفرز وإدارة أعباء عمل الفريق الأسبوعية، ولكن البيانات التي مضى عليها أكثر من سبعة أيام تُحذف تلقائيًا. استخدم ساعة الإيقاف وتتبع الوقت وإدخال الساعات وتعديلها وتحديد الساعات القابلة للفوترة لجعل إدارة الرواتب سلسة.

يحتوي برنامج المراقبة على خاصية التقويم، التي تساعدك على تنظيم مسؤولياتك اليومية وحظر فترات زمنية محددة بصرياً. يضمن لك خيار Kiosk عدم تمكن موظفيك من تسجيل الدخول لبعضهم البعض بفضل عمليات تسجيل الدخول الشخصية المستندة إلى رقم التعريف الشخصي.

أما بالنسبة لإعداد التقارير، فيتيح لك Clockify فرز الوقت المتعقب حسب المشروع أو الحالة القابلة للفوترة أو الفريق أو التاريخ، وإنشاء الرسوم البيانية، والتحقق من الفرق بين الوقت المقدر والوقت المتعقب لمشروع ما، ومعرفة مقدار الإيرادات التي حققها المشروع.

Clockify أفضل الميزات

لوحة تحكم شاملة

عدد غير محدود من المستخدمين على المستويات المدفوعة

أدوات تتبع الوقت القابلة للتخصيص

ميزات بديهية لإعداد التقارير

تتكامل مع أكثر من 80 تطبيق ويب

قيود كلوكفاي #### قيود كلوكفاي

وظائف محدودة لإدارة المشاريع

لا يمتلك مستخدمو Mac ميزتي اكتشاف الخمول والتعقب التلقائي حتى الآن

تسعير كلوكفاي

مجاني : $0

: $0 أساسي : 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.99 دولار شهريًا لكل مستخدم عادي : 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 5.49 دولار/شهرًا لكل مستخدم محترف : 7.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 7.99$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 11.99$/شهرًا لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Clockify التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (150 تقييم)

: 4.5/5 (150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4500 تقييم)

4. توجل تراك

تتبع الوقت في توجل هل يتراخى فريقك أو يكافح لمواكبة عبء العمل؟ يوصلك Toggl Track إلى أسفل أي مشكلة تتعلق بإنتاجية وكفاءة الموظفين في لمح البصر. 🫠

كواحد من أفضل خيارات برامج مراقبة الموظفين، يتميز Toggl Track بواجهة بديهية سهلة الاستخدام وعملية إعداد أولية بسيطة. انسَ المهمة الشاقة المتمثلة في ملء الجداول الزمنية يدويًا - بضع نقرات وستتمكن من تتبع سير عمل فريقك كالمحترفين. 🥸

نظرًا لكونه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، يمكن أن يساعدك Toggl Track في إدارة الفرق الكبيرة والمشاريع متعددة الأقسام، وحتى العاملين المستقلين! يحتوي على خيارات تصفية وفرز ممتازة لتزويدك بالمعلومات المطلوبة في غمضة عين.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة لديها مبادئ تتبع وقت العمل مضادة للمراقبة، لذا فهي لا تنتهك أبدًا حقوق الخصوصية الأساسية للموظف.

يمكن أن يكون Toggl Track أيضًا مساعدًا قيّمًا لكشوف المرتبات. فهو يتتبع الساعات القابلة للفوترة وغير القابلة للفوترة عبر كل مشروع ومهمة وفاتورة العميل بدقة في بضع نقرات دون جداول بيانات فوضوية! 💸

Toggl Track أفضل الميزات

سهولة إعداد برنامج المراقبة والاستخدام

خيارات تصفية وتصدير من الدرجة الأولى

خدمة عملاء موثوقة

تتبع الساعات المدفوعة وغير المدفوعة الفواتير

قيود Toggl Track

مشاكل في المزامنة العرضية عبر برامج مراقبة الموظفين

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع

تسعير برنامج Toggl Track

مجاني : $0

: $0 بداية : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Toggl Track

G2 : 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. أكتيف تراك

عبر: أكتيف تراك ActivTrak عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة لـ تتبع إنتاجية القوى العاملة ومشاركتها، بحيث يمكنك الوصول إليه على أي جهاز Mac.

استفد من برنامج مراقبة الموظفين لتقييم كيفية قضاء موظفيك لساعات عملهم، فلديك لوحات تحكم مع مقاييس الإنتاجية وأدوات إعداد التقارير ورؤى الموقع وميزات المراقبة الأخرى لـ اكتشاف فك الارتباط والإرهاق في وقت مبكر! 🏃

ولا، لا يوجد تجسس هنا. 🕵️

كجزء من ثقافتها التي تحترم الخصوصية، لا توفر ActivTrak إمكانية الوصول إلى المناطق الحساسة مثل ضربات لوحة المفاتيح أو رسائل البريد الإلكتروني أو الكاميرات. وبدلاً من ذلك، تستخدم تحليلات البيانات لجمع رؤى قابلة للقياس في الجوانب التالية:

اتجاهات الإرهاق الأشخاص والعمليات وعوائق التكنولوجيا الملهيات والمقاطعات الاستجابات لجداول العمل المعدلة تأثير تحولات الاستراتيجية على الإنتاجية والأداء عوامل تمكين المشاركة

يساعدك ActivTrak على تخصيص معلمات الامتثال بناءً على سياسات شركتك. وتتضمن ميزات الأمان الخاصة به إشعارات بالانتهاكات المحتملة، مثل محاولات الوصول إلى المواقع الإلكترونية المحظورة، أو نشاط USB غير المصرح به أو مشاركة الملفات وحذف المستخدمين.

ActivTrak أفضل الميزات

برنامج مراقبة للموظفين يحترم الخصوصية

أدوات شاملة لإعداد التقارير

التتبع الآلي للوقت

إعدادات امتثال قابلة للتخصيص

إشعارات بانتهاكات الامتثال المحتملة

قيود ActivTrak

قد يكون عرض سجل نشاط الموظف معقداً

تخصيصات محدودة لتتبع الوقت عبر برامج المراقبة

تسعير #### ActivTrak

مجاني : $0

: $0 الأساسيات : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي : 17 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 17 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ActivTrak

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. تيراميند

عبر تيراميند في حين تساعدك فرق العمل عن بُعد على التوفير في اللوازم المكتبية وتكاليف العقارات، إلا أنها تؤدي إلى ظهور خطر مكلف إلى حد ما - التهديدات الداخلية . لحسن الحظ، تساعدك أدوات مثل Teramind على الكشف عن أنشطة الموظفين المشبوهة مثل المحققين المتمرسين. 🧐

توفر هذه المنصة القوية حلولاً متعددة الاستخدامات للأمن السيبراني و مراقبة الموظفين بمساعدة تحليلات البيانات السلوكية. حدد اختناقات سير العمل، وحلل عادات الموظفين، واكتشف أعراض التهديدات الداخلية، وقم بإدارة الامتثال التنظيمي، كل ذلك من خلال منصة واحدة.

يقدم Teramind لقطات شاشة لتصرفات الموظف مباشرةً أو بعد حدوثها، حتى تتمكن من محاسبة الشخص المناسب دون أدنى شك.

ومن الميزات القيّمة الأخرى القواعد والتنبيهات الذكية، والتي تتيح لك تخصيص سياسات الشركة وإعلامك بالانتهاكات المحتملة. واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها، يمكن للمنصة مساعدتك في التنبؤ بالتهديدات المستقبلية ومنع تسرب البيانات من الداخل.

وباعتباره برنامجاً إنتاجياً، لن يخذلك تيرامايند. استخدم لوحة التحكم البديهية الخاصة به لـ استعراض أنماط عمل الموظفين، وعبء العمل، والنشاط، والتوافر.

أفضل ميزات Teramind

تقليل مخاطر التهديدات الداخلية

لقطات شاشة مسجلة مسبقاً وفي الوقت الحقيقي

قواعد وتنبيهات ذكية

تقارير تنبؤية

ميزات تحسين الإنتاجية

قيود تيراميند

يمكن أن يكون إعداد مشغلات الإنتاجية مربكاً

يجد بعض المستخدمين أن البرنامج مكلف للغاية

تسعير تيراميند

مبتدئ : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم UAM : 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DLP : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات تيراميند

G2 : 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

7. ديسك تايم

عبر وقت المكتب هل تحتاج إلى عين ترى كل شيء وتعرف من يفعل ماذا ومتى؟ 👀

باستخدام DeskTime، يمكنك معرفة التطبيقات ومواقع الويب والبرامج التي يستخدمها موظفوك أثناء العمل ومقدار الوقت الذي يقضونه عليها. إن العملية تلقائيًا -تقوم المنصة بتسجيل وقت بدء عمل الموظفين وتوقفهم عن العمل. يتم استخدام المعلومات لـ حساب متوسط معدلات الإنتاجية، مما يساعدك على تحديد الساعات المدفوعة الأجر وعروض الأسعار للأعمال التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية.

يمكن لحل مراقبة الموظفين هذا تتبع عناوين المستندات والملفات التي يعمل عليها موظفوك. قم بجدولة لقطات شاشة تلقائية على فترات زمنية محددة للحصول على تحديثات عن حالة WIPs.

يقدم DeskTime خيار خصوصية دقيق جداً للموظفين. عند العمل على شيء ما خارج العمل خلال ساعات العمل، يمكن للمستخدمين تمكين خيار الوقت الخاص لتجنب تعقبهم مؤقتاً.

أفضل ميزات DeskTime #### DeskTime

أدوات مراقبة وإعداد تقارير معقدة

تتبع الوقت آلياً

خيار الوقت الخاص للموظفين

تتبع المستندات مع لقطات شاشة قابلة للتخصيص

تتوفر ثماني عمليات تكامل، بما في ذلك Trello و جيرا قيود وقت العمل المكتبي

اكتشاف وقت الخمول ليس دقيقًا دائمًا

لا توجد ميزات لتعيين المهام عبر حل مراقبة الموظفين

تسعير #### تسعير DeskTime

إيجابي : 6.42 دولار شهرياً لكل مستخدم

: 6.42 دولار شهرياً لكل مستخدم قسط : 9.17 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.17 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 18.33 دولار/شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. وورك سكيب

عن طريق: بانوجارد سواء كان الفريق يعمل عن بُعد أو في المكتب، لا مفر من العمل عندما يكون WorkScape تحت المراقبة. 💂

لا يخجل حل مراقبة الموظفين من وضع مخاوف الإنتاجية في العلن. من تتبع العاملين الأكثر والأقل نشاطًا إلى مراجعة مقدار الوقت الذي يستخدمه موظفوك للراحة، يحتفظ WorkScape بالإيصالات بجدية. 📝

قم بتكوين مواقع الويب والتطبيقات المتعلقة بالعمل وغير المتعلقة بالعمل، وستمنحك المنصة نظرة عامة لا معنى لها حول ما يقوم به كل موظف على الإنترنت.

تتيح لك المنصة أيضاً التقاط لقطات شاشة من شاشات الموظفين. ستحتوي الصور على أجزاء غير واضحة لحماية خصوصية المستخدم. يوفر WorkScape أيضًا خاصية مراقبة ضغطات المفاتيح، لكن هذا الخيار غير متاح على أجهزة ماك.

الميزة البارزة في المنصة هي خيار التثبيت الصامت على الأجهزة المكتبية - لن يعرف موظفوك أنهم مراقبون. يبدو الأمر مخادعًا، ولكن إذا كانت القوى العاملة لديك حساسة، فإن هذه الميزة منقذة للحياة. 🤫

WorkScape أفضل الميزات

تخصيصات المراقبة المتعمقة

برنامج مراقبة الموظفين يصنف العاملين حسب الإنتاجية

يدعم مراقبة لقطات الشاشة

يراقب الوقت النشط ونشاط المستخدم

التثبيتات الصامتة متوفرة

قيود برنامج WorkScape

برنامج مراقبة ضغط المفاتيح على الكمبيوتر غير متوفر لنظام التشغيل Mac

يواجه بعض المستخدمين تأخيرات في الأداء

تسعير #### WorkScape

يبدأ من 1$ لكل جهاز شهرياً

تقييمات ومراجعات WorkScape

G2: 4/5 (20 تقييم)

4/5 (20 تقييم) Capterra 2/5 (1 مراجعة)

9. ستافكوبس

عن طريق: ستافكوب ضع StaffCop في الخدمة وتأكد من أن موظفيك يقدمون أفضل ما لديهم دائمًا! 👮

تقسم هذه المنصة القوية ميزات مراقبة الموظفين إلى ست فئات:

مراقبة نشاط المستخدم تحليلات سلوك المستخدم مراقبة الموظفين منع فقدان البيانات الامتثال والتدقيق منع التهديدات الداخلية

تعمل هذه الميزات معًا لتمنحك إحساسًا مطلقًا بالتحكم في إنتاجية مساحة العمل والأمان. تتبع الأنشطة، وتحديد السلوك الطبيعي واكتشاف الحالات الشاذة، وتسجيل مسارات الفيديو، والكشف عن التهديدات الداخلية المحتملة مع ضمان الالتزام بأحدث معايير الامتثال والتدقيق.

يتيح لك StaffCop مراقبة أنشطة سطح المكتب، بما في ذلك استخدام الإنترنت، ورسائل البريد الإلكتروني المرسلة، والمستندات المطبوعة، وضربات المفاتيح، واستخدام التطبيقات، وغير ذلك الكثير. ومع ذلك، فإن المنصة تحترم الخصوصية الأساسية، مما يمنع الرؤساء من التطفل على الموظفين في أيام الإجازات.

ستافكوب أفضل الميزات

مراقبة النشاط وتحسين الإنتاجية

الكشف عن التهديدات الداخلية

تحليلات سلوك المستخدم الاستثنائية

البث المباشر لنشاط المستخدم

قيود StaffCop

يفتقر إلى واجهة سحابية للمسؤولين

لا توجد عمليات تكامل مدرجة

تسعير #### تسعير StaffCop

ترخيص دائم : يبدأ من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم رخصة لمدة 12 شهرًا : يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ترخيص لمدة ثلاثة أشهر: يبدأ بسعر 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات StaffCop

SourceForge: 5/5 (2 تقييمات)

10. وقت الإنقاذ

عبر وقت الإنقاذ يقوم RescueTime بالضبط بما يشير إليه اسمه - فهو يوفر لك الوقت، ولا يترك مجالاً للتراخي أو إهدار الموارد في مهام غير ذات صلة.

تدور الأداة حول تأسيس ثقافة عمل إيجابية. فإلى جانب تقديم ميزات تتبع الوقت، فهي تعمل كمحفز يقظ.

نعم! يقوم RescueTime بتحليل جداول الموظفين وأنشطتهم بعناية ويستخدم البيانات لتوجيه فريقك في الاتجاه الصحيح، بل وتحفيزهم على الاستمرار في العمل. 🥕

يبحث RescueTime كذلك في السبب الجذري وراء ضعف الإنتاجية، مما يساعدك على التخلص من الأنشطة التي تسرق الوقت. تعمل ميزة جلسة التركيز على حظر المواقع الإلكترونية المشتتة للانتباه، وعند الانتهاء من العمل، تحصل على معلومات حول إنتاجيتك الإجمالية مع تفعيل الميزة وبدونها. غالبًا ما يكون الفرق صادمًا! 😅

RescueTime أفضل الميزات

أدوات تحفيزية لتعزيز الإنتاجية

التذكيرات

حظر مواقع الويب المشتتة للانتباه

تحديد الأهداف القابلة للتخصيص

إعادة ضبط تركيز موظفيك

قيود وقت الإنقاذ

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

يمكن استخدام المزيد من خيارات التخطيط

تسعير #### تسعير RescueTime

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2 : 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (130+ تقييم)

ملاحظة، مراجعة، مراجعة، مراجعة، تكرار

مراقبة الموظفين لا تتعلق بإدارة سفينة محكمة بسوط - إنها عملية مستمرة لتطوير مساحة العمل. ⤴️

سواء كنت تستخدم نظام التشغيل ويندوز أو ماك، كن مستعدًا للتخفيف عن فريقك إذا لاحظت عدم كفاءة العملية وقاتل التحفيز.

ثق بمنتجاتنا المدرجة لمساعدتك في تحديد عوائق الإنتاجية وتعزيز بيئة عمل متوازنة يومًا بعد يوم! 🌼