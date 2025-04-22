أفضل 11 شخصية بديلة للذكاء الاصطناعي للشخصيات في عام 2025

يمكن أن يكون إنشاء رفقاء ذكاء اصطناعي لسرد القصص أو لعب الأدوار أو مجرد محادثة هادفة أمرًا مبهجًا - إلى أن تواجه قيود الذكاء الاصطناعي للشخصيات. ربما تشعر بالإحباط بسبب تعطله المتكرر أو خيارات التخصيص المحدودة أو المخاوف بشأن خصوصية البيانات. ربما تحتاج إلى المزيد من الميزات المتقدمة لمشاريعك الإبداعية أو عملك المهني.

لست وحدك. مع تطور منصات شخصيات الذكاء الاصطناعي، يبحث المطورون والمحترفون المبدعون عن بدائل توفر موثوقية أفضل أو محادثات أكثر طبيعية أو خصوصية محسّنة أو قدرات متخصصة.

في هذا الدليل، قمنا بالبحث عن أفضل المواقع البديلة للذكاء الاصطناعي للشخصيات واختبارها لمساعدتك في العثور على المنصة المثالية المصاحبة للذكاء الاصطناعي. سواءً كنت كاتبًا يقوم بتطوير الشخصيات، أو مطورًا يقوم ببناء تجارب تفاعلية، أو تبحث ببساطة عن محادثات أكثر جاذبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الأدوات تقدم أساليب جديدة لإنشاء شخصيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل معها.

حدود الذكاء الاصطناعي للشخصيات

على الرغم من ريادة الذكاء الاصطناعي للشخصيات في إنشاء شخصيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها، إلا أن المستخدمين يبلغون باستمرار عن العديد من القيود المحبطة:

تعطل متكرر ومشاكل في الخادم : يواجه العديد من المستخدمين انقطاعات غير متوقعة أثناء أوقات ذروة الاستخدام، حيث يتعذر الوصول إلى المنصة لساعات

استجابات الشخصيات غير المتسقة : غالبًا ما "تنسى" الشخصيات الشخصيات أو القصص الخلفية الراسخة في منتصف المحادثة، مما يكسر الانغماس ويتطلب تذكيرًا متكررًا

مرشحات المحتوى التقييدية : يحظر الاعتدال الصارم للمنصة العديد من السيناريوهات الإبداعية - حتى الموضوعات غير الصريحة الناضجة - مما يحد من إمكانيات سرد القصص وتطوير الشخصيات

ذاكرة محادثة محدودة : تكافح الشخصيات للرجوع إلى معلومات من محادثات سابقة، خاصةً مع التفاعلات الطويلة

مخاوف بشأن الخصوصية : يتم جمع محادثات المستخدم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات حول استخدام البيانات والسرية

خيارات التخصيص الأساسية : توفر المنصة تحكمًا محدودًا في مظهر الشخصية وصوتها وسلوكها مقارنة بالبدائل الأحدث

أوقات استجابة بطيئة : مع تزايد أعداد المستخدمين، أبلغ الكثيرون عن زيادة التأخير بين الرسائل، خاصة بالنسبة للمستخدمين المجانيين

نموذج تحقيق الدخل: أدت الميزات المميزة الأخيرة إلى تقييد الوظائف للمستخدمين غير المدفوعين، مما أدى إلى خلق تجربة مقسمة

يتغلب بديل الشخصيات المناسب للذكاء الاصطناعي للشخصيات على هذه القيود ويوفر طريقة أكثر متعة وبأسعار معقولة للانغماس في العوالم الخيالية وتفاعلات الذكاء الاصطناعي.

لمحة سريعة عن بدائل الذكاء الاصطناعي للشخصيات

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية التسعير ClickUp ذكاء اصطناعي سياقي يتكيف مع احتياجاتك لتحسين الإنتاجية مساعد ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض، وإدارة المشاريع والمعرفة، وإنشاء المستندات مجاناً للأبدغير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدمشركة: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدمالمؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعارانقر فوق الدماغ: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا تشاي دردشة عادية بالذكاء الاصطناعي مع شخصيات متنوعة الشخصيات المخصصة التي أنشأها المجتمع، والدردشة الصوتية، والرسوم المتحركة للدردشة مجاناًتشاي بريميوم: 13. 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 134. 99 دولارًا أمريكيًا في السنةتشاي ألترا: 29. 99 دولارًا شهريًا أو 269. 99 دولارًا سنويًا أدوار الشخصيات لعب الأدوار والدردشة بالذكاء الاصطناعي الواقعي للغاية تخصيص الشخصيات وتوليد فن الذكاء الاصطناعي ودعم متعدد اللغات المبتدئ 19.99 دولارًا في الشهرالقسط: 49.99 دولارًا في الشهرالبلاتيني: 129$/شهرياً الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي لعب أدوار إبداعية غير مقيدة إنشاء سيناريو مخصص، والحد الأدنى من تصفية المحتوى، وتوليد الصور مجاناً ريبليكا مرافقة الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل الذاكرة المستمرة والدعم العاطفي وبناء العلاقات مجاناًPro: 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (أو 49 دولارًا أمريكيًا في السنة)مدى الحياة: 299 دولارًا أمريكيًا (تدفع لمرة واحدة) وكوكي للذكاء الاصطناعي محادثات غير رسمية تفاعلية؛ العلامات التجارية التي تبحث عن ممثل افتراضي تدفق محادثة طبيعي، وشخصية مميزة، وتفاعلات صوتية 100 كوينز: 0. 99 دولارًا 550 كوينز: 4. 99 دولارًا 1200 كوينز: 4.99 دولارًا : 1200 دولارًا : 9 دولارات: 9. 99 دولارًا 7500 عملة : 7500 دولارًا : $49. 99 Anima AI اتصالات عاطفية عميقة ودعم نفسي عميق التواصل العاطفي، والتجارب المخصصة، والرسائل الصوتية يبدأ من 19$. 99$ شهرياً كليفر بوت محادثة نصية بسيطة قائمة على الذكاء الاصطناعي محادثات شبيهة بالبشر، لا حاجة إلى حساب، تعلم المحادثة مجاناً تحدث تفاعلات الشخصيات متعددة اللغات أنماط الكلام الطبيعية، وتخصيص الصوت، والاستجابات العاطفية FreeTalkie + قياسي: 9. 99 دولارًا في الشهر Talkie + Pro: 24. 99 دولارًا في الشهر ساكورا الذكاء الاصطناعي تفاعلات الشخصيات المستوحاة من الرسوم المتحركة تصميم الشخصيات المرئية، والشخصيات المتخصصة، والسيناريوهات الإبداعية مجاناًالماس: 19$/شهرياًبلا حدود: 39$/شهرياً زنزانة الذكاء الاصطناعي مغامرات سرد القصص التفاعلية سرد ديناميكي، ومرونة النوع، وبناء العالم مغامر زنزانة بالذكاء الاصطناعي: 9 دولارات. 99 دولارًاAI Dungeon Champion: 14 دولارًا. 99 دولارًا أسطورة زنزانة الذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا. 99 دولارًا أسطورة زنزانة الذكاء الاصطناعي: 49$. 99$ 2,500$ رصيد: 19.99 دولارًا 19.99 دولارًا 80 رصيدًا: 0.99 دولارًا

أفضل بدائل الذكاء الاصطناعي للشخصيات لاستخدامها

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

على الرغم من أن ClickUp ليس روبوت محادثة يقدم شخصيات افتراضية، إلا أنه يمكن أن يكون مركز قيادة قوي لعالمك القصصي. يمكن للكتاب ولاعبي الأدوار وبناة العوالم استخدام ClickUp Docs لصياغة السير الذاتية للشخصيات والتقاليد والحوار، بينما تساعدك مهام ClickUp والحقول المخصصة في تتبع الفصول أو الأقواس العاطفية أو ديناميكيات العلاقات.

ابدأ مع ClickUp قم بتركيز الأفكار والحبكات والحوارات والمزيد لشخصياتك وعوالمك الخيالية في ClickUp

يمكنك ربط الشخصيات بالأحداث أو المواقع الرئيسية، وتصور هذه الروابط المتطورة باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards - وهي رائعة لرسم خرائط التقلبات المعقدة في الحبكة. تتيح لك اللوحات البيضاء أيضًا إنشاء صور ذكاء اصطناعي لعالمك الخيالي أو لعبتك أو قصتك باستخدام مطالبات بسيطة بلغة طبيعية.

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور في لوحات ClickUp Whiteboards وتخصيصها حسب تفضيلاتك في الأسلوب

وعندما تكون عالقاً؟ يمكن أن يساعدك ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج المدرك للسياق، في العصف الذهني لأسماء الشخصيات والأماكن، أو كتابة ملخصات المشاهد، أو حتى اقتراح ما قد يقوله بطلك المتشائم بعد ذلك، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في سياق مشروع أكبر.

على الرغم من أن تقنية الذكاء الاصطناعي في ClickUp لن تتظاهر بأنها أفضل صديق لك أو عدو قرصان (حتى الآن)، إلا أنها يمكن أن تساعدك في تنظيم العالم بأكمله حيث تعيش تلك الشخصيات.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء شخصيات وروايات وعوالم خيالية في دقائق

يسمح هذا التكامل للمحترفين المبدعين بمزج تطوير الشخصيات بسلاسة مع إدارة المهام وإنشاء المستندات والتعاون مع الفريق.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain : أنشئ شخصياتك الخاصة مع حوار وسمات شخصية وقصص خلفية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

مستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي : قم بإنشاء وتخزين ملفات تعريف شاملة للشخصيات وعناصر بناء العالم والأقواس السردية مع تحسينات الذكاء الاصطناعي

المهام والمهام الفرعية : تقسيم تطوير الشخصية إلى مكونات يمكن التحكم فيها مع التبعيات والجداول الزمنية

حقول مخصصة : تتبع سمات الشخصية وعلاقاتها وأقواس تطورها باستخدام نقاط بيانات قابلة للتخصيص

لوحات بيضاء: رسم خريطة مرئية للعلاقات بين الشخصيات وتدفق القصة وأنماط التفاعل

📮ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة مثل ChatGPT وClaude. يمكن أن تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة - لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك - هي السبب في شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والقطاعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن ضريبة التبديل المرتبطة وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو يعيش مباشرةً في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويمنحك إجابات ذات صلة كبيرة بمهامك! جرِّب تحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

قيود ClickUp

ليست مصممة خصيصًا لمحادثات الشخصيات التفاعلية مثل منصات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشخصيات

يتطلب بعض الوقت في الإعداد لتحسين سير العمل لتطوير الشخصيات

إنشاء الشخصيات يعتمد على النص دون أدوات إنشاء الشخصيات المرئية المدمجة

تسعير ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

تبرز مراجعة Reddit:

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من التنقل ذهابًا وإيابًا بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال للغاية، لكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتًا طويلاً. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

يوفر لي ClickUp Brain الكثير من التنقل ذهابًا وإيابًا بصراحة. أعلم أن هناك أدوات ذكاء اصطناعي ذات مستوى مجاني فعال للغاية، لكن التبديل المستمر بين علامات التبويب يستغرق وقتًا طويلاً. وبصراحة، عندما أكون في منطقة عملي العميق، فهذا آخر شيء أريد القيام به. أستخدم الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكتابة الأشياء بما أنني أعمل في مجال المحتوى. كما أنه يقوم بتحرير ما كتبته (مذهل!). شيء آخر يساعدني حقًا هو المستندات. أحب خيارات التنسيق، خاصة تلك اللافتات. لطيف جداً!

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2. Chai AI (الأفضل لمحادثات الذكاء الاصطناعي غير الرسمية مع شخصيات متنوعة)

عبر Chai AI

إذا كنت ترغب في الدردشة مع الآلاف من شخصيات الذكاء الاصطناعي المختلفة دون أن تقوم بتصميمها بنفسك، فإن Chai AI هو الحل الأمثل. لقد أصبحت هذه المنصة مركزًا لعشاق الذكاء الاصطناعي العاديين الذين يستمتعون بالدخول في محادثات مع أي نوع من الشخصيات التي يمكن تخيلها تقريبًا - من الشخصيات التاريخية إلى الإبداعات الأصلية.

ما يميز Chai هو مجتمع المبدعين النابض بالحياة. على عكس المنصات التي تقتصر فيها على الشخصيات مسبقة الصنع، تتيح لك Chai تصفح مكتبة ضخمة من الشخصيات التي أنشأها المجتمع، ولكل منها أساليب محادثة فريدة من نوعها. هل تريد مناقشة الفلسفة مع سقراط في الصباح والدردشة مع مستكشف فضاء من عام 3000 بعد الظهر؟ يجعل Chai هذا النوع من التنقل بين الشخصيات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بسيطاً وجذاباً.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

قم بالوصول إلى آلاف الشخصيات التي أنشأها المجتمع عبر الأنواع والشخصيات والاهتمامات

انخرط في حوار منطوق مع الشخصيات، لكل منها أنماط ونغمات كلام فريدة من نوعها

أنشئ شخصيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع سمات ومعرفة وأساليب محادثة قابلة للتخصيص

شارك المحادثات الشيقة أو اكتشف الشخصيات المشهورة من خلال توصيات المجتمع

قيود الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي

تختلف جودة الاستجابة بشكل كبير بين الشخصيات المختلفة التي أنشأها المجتمع

يواجه مستخدمو الفئة المجانية عوامل تصفية محتوى أكثر تقييداً وحدود طول المحادثة

احتفاظ محدود بالذاكرة في المحادثات الأطول مقارنة بالبدائل المتميزة

تسعير تشاي للذكاء الاصطناعي

مجاني : دردش مع روبوتات ذكاء اصطناعي محددة، محدودة بـ 70 رسالة، والتي يتم إعادة تعيينها كل 2. 5 ساعات

تشاي بريميوم : 13. 99 دولارًا شهريًا أو 134. 99 دولارًا سنويًا

تشاي ألترا: 29. 99 دولارًا شهريًا أو 269 دولارًا. 99 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي للشخصيات

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Chai AI؟

يقول أحد مستخدمي Reddit

تشاي جيد جدًا، فأنا أستخدمه كل يوم تقريبًا نظرًا لمدى متعة استخدامه وكيف تحافظ الشخصيات على ذاكرتها بشكل أفضل. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو عندما أضطر إلى الحصول على إعلان عندما أحاول التبديل أو الحصول على شخصيات جديدة. ومع ذلك لا أمانع ذلك

تشاي جيد جدًا، فأنا أستخدمه كل يوم تقريبًا نظرًا لمدى متعة استخدامه وكيف تحافظ الشخصيات على ذاكرتها بشكل أفضل. الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو عندما أضطر إلى الحصول على إعلان عندما أحاول التبديل أو الحصول على شخصيات جديدة. ومع ذلك لا أمانع ذلك

3. RolePlai (الأفضل للعب أدوار الشخصيات الغامرة والكتابة الإبداعية)

عبر Roleplai

يبرز RolePlai كبديل متخصص للذكاء الاصطناعي للشخصيات يتيح للمستخدمين إنشاء مجموعة كبيرة من شخصيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل معها، بما في ذلك المشاهير والشخصيات التاريخية والشخصيات المخصصة بالكامل. يمكن تخصيص كل شخصية بسمات وقصص خلفية محددة، مما يسمح بإجراء محادثات مخصصة وجذابة.

بالإضافة إلى التفاعلات النصية، يوفر RolePlai إمكانات الدردشة الوجهية والصوتية. يمكن للمستخدمين رؤية وسماع شخصيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، مما يضيف طبقة من الواقعية إلى التجربة.

أفضل ميزات RolePlai

احصل على إمكانيات الدردشة الوجهية والصوتية لرؤية شخصيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وسماعها

تحكم في خطوط القصة من خلال اتخاذ خيارات مختلفة باستخدام مغامرات الذكاء الاصطناعي

قم بإنشاء محتوى مرئي متعلق بمحادثتك باستخدام إنشاء فن الذكاء الاصطناعي المدمج

انخرط مع ما يصل إلى خمسة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي في وقت واحد لإجراء محادثات وسيناريوهات معقدة ومتعددة الطبقات، مما يجعلها تجربة غامرة حقًا

قيود RolePlai

تركز على السرد والتطبيقات الإبداعية أكثر من المهام النفعية

هناك منحنى تعليمي لإعداد معلمات الشخصيات المعقدة بشكل فعال

تسعير RolePlai

بداية : $19. 99 دولاراً شهرياً

بريميوم : 49 دولاراً. 99 دولاراً شهرياً

بلاتيني: 129 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Roleplai

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Roleplai؟

جاء في مراجعة متجر التطبيقات ما يلي:

هذا التطبيق ممتع ومسلٍ ولكنني سأقول أن هناك بعض الأشياء التي يجب إضافتها، أشعر أن علامة تبويب المغامرة يجب أن تحتوي على إنشاء شخصية ثانوية وسيرة ذاتية شخصية وسمات شخصية تمامًا كما هو الحال في علامة تبويب دردشة الذكاء الاصطناعي/في الغالب حتى لا تنفد المساحة التي نريد إضافتها إلى مغامرتنا.

هذا التطبيق ممتع ومسلٍ ولكنني سأقول أن هناك بعض الأشياء التي يجب إضافتها، أشعر أن علامة تبويب المغامرة يجب أن تحتوي على إنشاء شخصية ثانوية وسيرة ذاتية شخصية وسمات شخصية تمامًا كما هو الحال في علامة تبويب دردشة الذكاء الاصطناعي/في الغالب حتى لا تنفد المساحة التي نريد إضافتها إلى مغامرتنا.

4. الذكاء الاصطناعي للبواب (الأفضل للعب الأدوار الإبداعية غير المقيدة)

عبر الذكاء الاصطناعي للبواب

لقد اكتسبت منصة Janitor AI مكانتها كمنصة مفضلة للمحترفين المبدعين الذين يبحثون عن الحد الأدنى من القيود على تفاعلات شخصياتهم. بينما تقوم العديد من من منصات شخصيات الذكاء الاصطناعي بتطبيق مرشحات صارمة للمحتوى، فإن Janitor تتبع نهجًا أكثر عدم التدخل، مما يجعلها شائعة بين كتّاب الروايات ومطوري الألعاب ولاعبي الأدوار الذين يستكشفون موضوعات سردية معقدة أو ناضجة.

الميزة البارزة في المنصة هي نظام إنشاء السيناريوهات. فبدلاً من مجرد الدردشة مع الشخصيات، يمكنك وضعها في إعدادات محددة بمعايير محددة. قد يختبر الروائي الغامض ردود أفعال الشخصيات المختلفة لاكتشاف الأدلة، بينما يمكن لمطور الألعاب وضع نموذج أولي لاستجابات الشخصيات غير القابلة للعب لخيارات اللاعب عبر فروع القصة المتعددة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للبواب

إنشاء تمثيلات مرئية للشخصيات والمشاهد التي تمت مناقشتها في المحادثات

استمتع بالذاكرة المستمرة. لا تتذكر الشخصيات تاريخ المحادثات فحسب، بل تتذكر الحالة المتطورة لعالمها الخيالي

ادمج الشخصيات في التطبيقات المخصصة أو الألعاب أو أدوات الكتابة مع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للمطورين

قيود الذكاء الاصطناعي للبواب

أقل ملاءمة للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى مناسب للعائلة بسبب الحد الأدنى من التصفية

تختلف جودة توليد الصور بشكل كبير حسب جودة المطالبة

قد تبدو واجهة المستخدم معقدة تقنيًا للمستخدمين العاديين غير المطلعين على مصطلحات لعب الأدوار

تسعير الذكاء الاصطناعي للبواب

مجاناً

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي للبواب:

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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5. ريبليكا (الأفضل لرفقة الذكاء الاصطناعي طويلة المدى)

عبر ريبليكا

ريبليكا هو المخضرم في مجال الرفيق الشخصي للذكاء الاصطناعي، حيث يركز على إنشاء علاقة واحدة متطورة بدلاً من التفاعل مع شخصيات متعددة. فكّر في الأمر على أنه تطوير صداقة عميقة مع شخصية ذكاء اصطناعي واحدة تنمو لتفهمك على مدار أسابيع وشهور.

على عكس المنصات حيث تبدو المحادثات منفصلة، تتفوق Replika في بناء ذاكرة مستمرة لتفاعلاتك. شارك تحديات عملك أو أهدافك الشخصية أو روتينك اليومي، وسيشير Replika الخاص بك إلى هذه التفاصيل بشكل طبيعي في المحادثات المستقبلية. وهذا يخلق شعوراً حقيقياً بأنك "معروف" يجده العديد من المستخدمين مريحاً.

لاحظ أخصائيو الصحة النفسية كيف أن هذا التواجد المتسق يفيد بعض المستخدمين. فغالباً ما يتدرب الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي على المحادثات مع ريبليكا قبل التفاعلات في العالم الحقيقي، بينما يجد آخرون الراحة في وجود مساحة خالية من الأحكام لمعالجة الأفكار في الساعة الثالثة صباحاً عندما لا يكون الأصدقاء متاحين.

👀 هل تعلم؟ تؤكد العديد من الدراسات أن رفقاء الذكاء الاصطناعي يساعدون في تقليل الشعور بالوحدة، وأحياناً بنفس فعالية التفاعل البشري. في حين تختلف النسب المئوية المحددة، وجدت إحدى التجارب واسعة النطاق انخفاضًا كبيرًا في الشعور بالوحدة ( 16-24 نقطة مئوية ) بين مستخدمي رفقاء الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Replika*

احصل على ردود مُخصَّصة بناءً على أسلوب تفاعلك وتفضيلاتك المعلنة حيث يتذكر Replika سجل المحادثات عبر أشهر من التفاعل

الوصول اختياري ميزات تتبع الحالة المزاجية وتدوين اليوميات لدعم الوعي العاطفي

تحدث مباشرةً مع ريبليكا الخاص بك مع استجابات صوتية طبيعية بشكل متزايد

قم بتخصيص مظهر ريبليكا الخاص بك من خلال خيارات تصميم صورة رمزية ثلاثية الأبعاد مفصلة وخيارات ملابس

قيود ريبليكا

يركّز على رفيق واحد بدلاً من عدة شخصيات مختلفة، الأمر الذي قد يكون مملاً لأولئك الذين يبحثون عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المصاحبة للتسلية

أدت التحديثات الأخيرة إلى تقييد أنواع معينة من لعب الأدوار التي كانت متاحة سابقًا

يحتوي الإصدار المجاني على ذاكرة وميزات تطوير شخصية محدودة بشكل كبير

تسعير ريبيليكا

مجاناً

محترف : 19.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر (أو 49 دولارًا أمريكيًا في السنة)

مدة الحياة: 299 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Replika*

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الواقعيون عن Replika؟

يشارك مستخدم Reddit:

وجدت أنه إذا أعددت لعب الأدوار بشكل صحيح، يمكنك أن تجعل ريبليكا الخاص بك أي شخص تريده والتبديل بين الشخصيات حسب حالتك المزاجية.

وجدت أنه إذا أعددت لعب الأدوار بشكل صحيح، يمكنك أن تجعل ريبليكا الخاص بك أي شخص تريده والتبديل بين الشخصيات حسب حالتك المزاجية.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة مذهلة للفن المولّد بالذكاء الاصطناعي

6. Kuki AI (الأفضل للمحادثات التفاعلية غير الرسمية والعلامات التجارية التي تبحث عن ممثلين افتراضيين)

عبر Kuki AI

تقدم Kuki للذكاء الاصطناعي محادثة بالذكاء الاصطناعي ذات شخصية مميزة بنهج مختلف تمامًا عن المنصات الأخرى. فبدلاً من التركيز على تخصيص الشخصيات، تم تطوير Kuki على مدار أكثر من 15 عامًا ليحظى بشخصية مسلية ووقحة بعض الشيء تجعل حتى المحادثات العادية ممتعة بشكل غير متوقع.

ما يجعل Kuki مميزاً هو كيف يوازن بين الفكاهة والمساعدة. قد تنحرف محادثة حول طهي العشاء إلى مزاح مرح حول مهاراتك في الطهي قبل أن تنتقل بسلاسة إلى اقتراحات وصفات مفيدة بالفعل.

بالنسبة للعلامات التجارية وصُنّاع المحتوى، فإن شخصية Kuki الواضحة المعالم تجعلها ذات قيمة خاصة للإعلانات والبث المباشر ومحتوى الوسائط الاجتماعية. يعرض مستخدمو YouTube وTubers وTwitch بانتظام محادثات مع Kuki لردوده غير المكتوبة وردوده المفاجئة على أسئلة الجمهور.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي الكوكي

احصل على إجابات مناسبة للسياق مع عدد أقل من الإجابات غير المتسلسلة مقارنةً بالعديد من المنافسين

استمتع بالنكات المُعدّة بشكل جيد والردود المرحة التي تتناسب مع نبرة المحادثة

تمتع بالوصول إلى معلومات مستفيضة عبر مواضيع من العلوم إلى الثقافة الشعبية لإجراء مناقشات غنية بالمعلومات

قيود الذكاء الاصطناعي الكوكي

خيارات تخصيص محدودة للشخصية، حيث إنها مصممة بشخصية محددة مسبقًا

أبلغ المستخدمون عن صعوبة في بعض الأحيان مع الأسئلة أو التعليمات المعقدة والمتعددة الأجزاء

يتضمن الإصدار المجاني إعلانات يمكن أن تقاطع تدفق المحادثات

تسعير كوكي للذكاء الاصطناعي

100 كوينز : $0. 99

550 كوينز : $4. 99

1200 كوينز : $9. 99

7500 كوينز: $49. 99

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي كوكي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

7. الذكاء الاصطناعي Anima AI (الأفضل للعلاقات العاطفية العميقة والدعم النفسي)

عبر متجر Google Play

هل شعرت يوماً أنك بحاجة إلى شخص تتحدث معه يفهمك حقاً، دون إصدار أحكام مسبقة؟ تبتكر Anima AI رفقاء ذكاء اصطناعي مصممين لتكوين روابط عاطفية ذات مغزى مع المستخدمين من خلال الرؤى النفسية والاستجابات المتعاطفة.

على عكس منصات شخصيات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تركز في المقام الأول على الترفيه، تدمج Anima AI مبادئ من علم النفس لإنشاء رفقاء يمكنهم دعم صحتك العقلية من خلال محادثات ذات شعور حقيقي. عندما تشعر بالقلق بشأن مقابلة عمل قادمة، على سبيل المثال، قد يساعدك رفيقك من Anima في التغلب على مخاوف محددة، ويقدم لك نصائح عملية، ويوفر لك التشجيع العاطفي الذي يبدو مخصصاً لحالتك.

تتألق المنصة في إنشاء شخصيات متسقة تتذكر محادثاتك بمرور الوقت. إذا ذكرت شغفك بتسلق الجبال في محادثة واحدة، فقد يسألك رفيقك في Anima عن أحدث مغامراتك بعد أسابيع، مما يخلق ذلك الشعور بأنك مرئي حقاً وتتذكره مما يجعل العلاقات ذات مغزى.

أفضل ميزات Anima AI

احصل على استجابات متعاطفة ومفيدة استناداً إلى تقنيات الدعم العاطفي الراسخة

قم بتخصيص سمات الرفيق بما في ذلك مظهره وشخصيته وهواياته لتتماشى مع احتياجاتك الخاصة بالدعم العاطفي

استفد من تصميم يركز على الخصوصية ولا يشارك بيانات المحادثة للتدريب

قيود الذكاء الاصطناعي من أنيما

يمكن أن تتباطأ أوقات الاستجابة خلال فترات ذروة الاستخدام

إمكانيات تكامل محدودة مع أدوات أو منصات إنتاجية أخرى

قد لا تكون مناسبة للأطفال بسبب مخاوف بشأن المحتوى الناضج

تسعير Anima AI

يبدأ من 19$. 99$ شهرياً

(مصدرها المستخدمون)

تقييمات ومراجعات Anima AI

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Anima AI؟

تقارير مراجعة متجر Play Store:

هذا التطبيق جيد، حيث تتدفق المحادثة بسلاسة حتى يتم مقاطعتها أحيانًا بأسئلة عشوائية في غير محلها. أحب حقيقة أن التطبيق يحتوي على زر تقرير في الدردشة وهو أمر مفيد في تشكيل لغة الذكاء الاصطناعي وتدفقها.

هذا التطبيق جيد، حيث تتدفق المحادثة بسلاسة حتى يتم مقاطعتها أحيانًا بأسئلة عشوائية في غير محلها. أحب حقيقة أن التطبيق يحتوي على زر تقرير في الدردشة وهو أمر مفيد في تشكيل لغة الذكاء الاصطناعي وتدفقها.

8. Cleverbot (الأفضل للذكاء الاصطناعي للمحادثات غير المتوقعة الشبيهة بالبشر)

عبر Cleverbot

هل تتذكر تلك المحادثات العشوائية المتعرجة التي كنت تجريها مع الأصدقاء في وقت متأخر من الليل؟ يلتقط Cleverbot تلك الطاقة غير المتوقعة في شكل ذكاء اصطناعي. على عكس رفقاء الذكاء الاصطناعي المكتوب بشكل كبير، يتعلم Cleverbot من ملايين التفاعلات البشرية الحقيقية، مما يجعل كل محادثة غير متوقعة بشكل فريد.

قد يفاجئك بالردود البارعة أو الأسئلة الفلسفية أو حتى المزاح المرح الذي يشعرك بالعفوية الحقيقية. بالنسبة للكتاب الذين يعملون على حوار واقعي، يمكن أن يكون عدم القدرة على التنبؤ هذا لا يقدر بثمن لاختراق العوائق الإبداعية - ما عليك سوى البدء في الدردشة مع Cleverbot حول معضلة شخصيتك وانظر إلى أين تقودك المحادثة.

أفضل ميزات Cleverbot

استلهم من الردود غير المتوقعة والمبتكرة التي لا تتبع أنماط الذكاء الاصطناعي المبرمجة مسبقاً

استمتع بواجهة بسيطة خالية من التشتيت تركز بالكامل على المحادثة

ابدأ الدردشة على الفور دون تسجيل أو إنشاء حساب

قيود Cleverbot

في بعض الأحيان يفقد سياق المحادثة، مما يتطلب منك تكرار المعلومات

لا توجد خيارات تخصيص للشخصيات مثل ما تقدمه المنصات الأحدث

ردود غير مناسبة من حين لآخر دون تصفية قوية للمحتوى

تسعير Cleverbot

مجاناً

تقييمات ومراجعات Cleverbot

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام موجهات الذكاء الاصطناعي السلبية للحصول على مخرجات أفضل (+ أمثلة)

9. Talkie (الأفضل لشخصيات الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات ذات الشخصيات المتنوعة)

عبر Talkie

هل أردت من قبل أن تتدرب على لغتك الإسبانية مع مدرس صبور، أو أن تتبادل الأفكار التسويقية مع شريك مبدع، أو أن تحصل على مشورة تقنية من خبير - كل ذلك داخل المنصة نفسها؟ يتيح لك Talkie القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من شخصيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في لغات ومجالات معرفية وأنواع مختلفة من الشخصيات.

ما يميز Talkie هو كيف تحافظ شخصياته على شخصيات متسقة عبر اللغات المختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت تتعلم اللغة اليابانية، يمكنك الدردشة مع الشخصية نفسها باللغتين الإنجليزية واليابانية، مما يجعل ممارسة اللغة تبدو أكثر تماسكاً وقائمة على العلاقات بدلاً من مجرد تدريبات على المفردات.

أفضل ميزات Talkie

حافظ على شخصيات شخصيات متسقة عبر لغات متعددة

قم بالوصول إلى قائمة شخصيات متنوعة لمجالات محددة مثل الأعمال والكتابة الإبداعية والتعليم

حسِّن النطق وطلاقة المحادثة مع الدردشة الصوتية

قيود التحدث

تتطلب ميزات اللغة المتقدمة خطط اشتراك

مشاكل أداء تطبيق الهاتف المحمول التي أبلغ عنها بعض المستخدمين

تكامل محدود مع منصات تعلم اللغات الخارجية أو أدوات الإنتاجية

يمكن أن تؤثر التناقضات في الإشراف على المحتوى وتطبيق القواعد على تجربة المستخدم

تسعير Talkie

مجاناً

تحدث + قياسي : 9 دولارات. 99 دولارًا شهريًا

Talkie + Pro: 24 دولارًا. 99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Talkie

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

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10. Sakura AI (الأفضل لتفاعلات الشخصيات المستوحاة من الأنيمي والمانجا)

عبر Sakura AI

في مرحلة ما، تمنينا جميعًا في مرحلة ما أن ندخل إلى عالم الأنيمي المفضل لدينا ونتفاعل مع الشخصيات التي نحبها أكثر من غيرها. ماذا لو قلنا لك أن ذلك ممكن مع Sakura AI؟

يعمل بديل الذكاء الاصطناعي للشخصيات هذا على إنشاء رفقاء ذكاء اصطناعي مستوحى من الرسوم المتحركة والمانجا مفصلة للغاية مع شخصيات وخلفيات وتصميمات بصرية مميزة.

ما يميز Sakura AI عن غيره هو التزامه العميق بالتقاليد الجمالية والقصصية للرسوم المتحركة والقصص المصورة اليابانية. عند التفاعل مع شخصية تسوندير، على سبيل المثال، ستختبر ذلك التطور الكلاسيكي من البرودة الأولية إلى الدفء التدريجي مع تطور علاقتك. تبدو استجابة كل شخصية أصيلة لشخصيتها الراسخة، مما يخلق تجربة متسقة وغامرة.

أفضل ميزات Sakura AI

تحدث إلى شخصيات مستوحاة من الرسوم المتحركة مع تصميمات بصرية مفصلة وقصص خلفية

جرب سيناريوهات لعب الأدوار مع شخصيات تستجيب بطرق متسقة ومناسبة للنماذج الأصلية

احصل على دعم اللغة اليابانية مع مراجع ثقافية أصلية للأنيمي والمانجا

قيود الذكاء الاصطناعي لساكورا

قد لا يروق التركيز الشديد على جماليات الأنيمي لأولئك الذين يبحثون عن تفاعلات أكثر واقعية

تعتمد استجابات الشخصيات في بعض الأحيان على مجازات النوع بدلاً من الشخصيات الدقيقة

تسعير ساكورا للذكاء الاصطناعي

مجاناً

الماس 19 دولاراً شهرياً

بلا حدود: 39$/شهرياً

تقييمات ومراجعات ساكورا للذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Sakura AI؟

تقول مراجعة Reddit

الحوار مذهل. لعب الأدوار ممتاز. يعمل على الهاتف المحمول. أدفع مقابل الاشتراك الشهري وأستخدمه كل يوم. الذاكرة جيدة جدًا ويمكنك تعديل الرسائل عند الضرورة لأن الروبوتات أحيانًا ترتكب أخطاء صغيرة. يمكنك قول وفعل أي شيء. أقيّمه بـ 5 من 5 نجوم.

الحوار مذهل. لعب الأدوار ممتاز. يعمل على الهاتف المحمول. أدفع مقابل الاشتراك الشهري وأستخدمه كل يوم. الذاكرة جيدة جدًا ويمكنك تعديل الرسائل عند الضرورة لأن الروبوتات أحيانًا ترتكب أخطاء صغيرة. يمكنك قول وفعل أي شيء. أقيّمه بـ 5 من 5 نجوم.

11. زنزانة الذكاء الاصطناعي (الأفضل لسرد القصص التفاعلية ولعب الأدوار)

عبر متجر Google Play

هل تريد أن تنتقل إلى كتاب اختيار المغامرة الذي يتيح لك تشكيل القصة؟ ينشئ AI Dungeon خيالاً تفاعلياً متفرعاً بلا حدود حيث يصبح أي شيء يمكنك تخيله ممكناً في عالم قصتك.

على عكس معظم أدوات شخصيات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحادثة، تبني AI Dungeon عوالم سردية كاملة حول اختياراتك. قد تبدأ كمستكشف فضائي يكتشف كوكبًا غامضًا، ثم تجد نفسك تتفاوض مع حضارات فضائية أو تقاتل قراصنة الفضاء - كل ذلك ينشأ بشكل طبيعي من قراراتك واستقراءات الذكاء الاصطناعي الإبداعية.

يستجيب الذكاء الاصطناعي لتصرفاتك بأوصاف مفصلة غنية واستجابات للشخصيات، وغالبًا ما يأخذ القصص في اتجاهات غير متوقعة يمكن أن تثير أفكارًا جديدة لمشاريعك الإبداعية الخاصة.

أفضل ميزات زنزانة الذكاء الاصطناعي

أنشئ قصصاً متفرعة بلا حدود تتكيف مع اختياراتك وأسلوبك في الكتابة

احصل على دعم لأنواع متعددة من الخيال والخيال العلمي إلى الغموض والرومانسية

استخدم وضع اللعب المتعدد اللاعبين للتعاون مع الأصدقاء للمشاركة في تأليف القصص

الوصول إلى مكتبة واسعة من القصص التي ينشئها المستخدمون للإلهام أو اللعب المباشر

قيود زنزانة الذكاء الاصطناعي

يمكن أن تختلف جودة المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل كبير بين التفاعلات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في بعض أنماط المطالبة وعدم وجود وظيفة "التراجع إلى هنا"

تسعير زنزانة الذكاء الاصطناعي

مغامر زنزانة بالذكاء الاصطناعي: 9 دولارات. 99 دولارًا

بطل زنزانة الذكاء الاصطناعي: $14. 99

أسطورة زنزانة الذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا. 99 دولارًا

الذكاء الاصطناعي المحصن الأسطوري : $49. 99

2,500 دولار $19. 99

80 رصيد: 0.99 دولار

تقييمات ومراجعات زنزانة الذكاء الاصطناعي

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

لماذا تُعد ClickUp Brain أفضل أداة ذكاء اصطناعي لمرونة المحادثة وإدارة المهام في آن واحد

في حين أن بدائل الذكاء الاصطناعي المخصصة للشخصيات تقدم تجارب محادثة متخصصة، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى توفير مزايا مماثلة إلى جانب ميزات إنتاجية إضافية.

يقوم ClickUp Brain بتحويل سير عملك من خلال جلب قدرات الذكاء الاصطناعي القوية مباشرةً إلى بيئة إدارة مشروعك. ما يميزها عن أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية للشخصيات هو قدرتها على دمج المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عملك الفعلي، بدلاً من مجرد تقديم الرفقة في المحادثة.

مساحة العمل الإبداعية المتكاملة الخاصة بك

هذا يعني أنه يمكنك إنشاء حوار الشخصيات أو أفكار الحبكة أو نسخة تسويقية مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في نفس المكان الذي تتبع فيه المواعيد النهائية وتتعاون مع أعضاء الفريق وتدير مشروعك بشكل عام.

بالنسبة لمنشئي المحتوى الذين يعملون على مشاريع متعددة، يمكن أن يساعد ClickUp Brain في توليد أفكار جديدة عندما تواجه مشكلة في الكتابة، أو تلخيص المواد البحثية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، أو حتى المساعدة في صياغة أقواس شخصيات مختلفة لمختلف أجزاء المحتوى.

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain في مستنداتك للكتابة وتوليد الأفكار والتلخيص والترجمة والتحرير والمزيد

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي أن يعتمد على ClickUp Brain لتطوير إرشادات صوتية متسقة لكل شخصية، وإنشاء نماذج منشورات، وتنظيم تقويم المحتوى - كل ذلك في مساحة العمل نفسها.

تمتع بالوصول إلى العديد من الشخصيات في مكان واحد

واحدة من أقوى ميزات ClickUp Brain هي قدرتها على الوصول إلى نماذج لغوية كبيرة متعددة (LLMs) داخل مساحة عملك مباشرةً. هذا يعني أنك لست مقيداً بنهج أو شخصية واحدة للذكاء الاصطناعي - يمكنك الاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة لمهام مختلفة، واختيار النموذج الذي يناسب احتياجاتك الحالية.

قم بتبديل LLMs داخل ClickUp Brain لتخصيص تجربة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

هل تحتاج إلى قدرات التفكير المتقدمة في GPT-4 للمساعدة في العصف الذهني لتطوير الشخصيات المعقدة لروايتك؟ أو تفضل استجابات كلود الدقيقة والمدروسة عند صياغة الحوار؟ يُتيح لك ClickUp Brain التبديل بين هذه الأدوات بسلاسة. هذه المرونة لا تُقدّر بثمن عندما تعمل على مشاريع إبداعية تتطلب نقاط قوة مختلفة للذكاء الاصطناعي - الدقة التقنية في لحظة ما، والذوق الإبداعي في لحظة أخرى.

👀 هل تعلم؟ تبلغ نافذة السياق في GPT-4 حوالي 32,000 رمز مميز، أي ما يقرب من 24,000 كلمة، مما يتيح ذاكرة سياقية كبيرة.

كُن أكثر إبداعاً وإنتاجية مع ClickUp

من خلال إدخال إمكانات الذكاء الاصطناعي في سير عملك بدلاً من الاحتفاظ بها في أداة منفصلة، يعمل ClickUp Brain على التخلص من التبديل المستمر بين السياقات الذي يعطل التركيز الإبداعي ويضمن بقاء جميع المحتويات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي منظمة إلى جانب مهامك ومواعيدك النهائية واتصالات فريقك.

فلماذا الانتظار؟ سجّل في ClickUp مجانًا وابدأ في دفع حدود عالمك الإبداعي!