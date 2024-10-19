أفضل 10 برامج لميزانية المشاريع للبقاء على المسار الصحيح في عام 2025

كمدير مشروع، هل واجهت أيًا من هذه المواقف من قبل؟

تقديرات غير دقيقة لميزانية المشروع، مع وجود أخطاء صغيرة تضيف إلى الميزانية الإجمالية

مشاهدة النفقات تزحف على ميزانيتك الإجمالية المتوقعة

الإفراط في الإنفاق على موارد معينة والصعوبة في العثور على أموال إضافية

إذا كانت الإجابة بنعم، فقد حان الوقت للعثور على برنامج ميزانية المشروع الذي يناسب احتياجاتك.

يجب أن يساعدك برنامج ميزانية مشروعك في إدارة الميزانيات في الأوقات الجيدة وخلال الأوقات العصيبة. يجب أن يكون لديك حل يساعدك على تصحيح المسار عندما تواجه نفقات غير متوقعة وتجاوزات في التكاليف وتعديلها وفقًا لذلك.

حسناً، الخبر السار هو أننا قمنا بتغطيتك. لقد بحثنا عما يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة الميزانية، وأفضل 10 أدوات متاحة، وميزاتها وقيودها وأسعارها.

دعنا نساعدك في اختيار فائز واضح.

ما الذي تبحث عنه في برنامج ميزانية المشروع؟

تتضمن بعض الأساسيات التي تحتاج إلى البحث عنها في أداة إدارة ميزانية المشروع ما يلي:

واجهة سهلة الاستخدام: أنت بحاجة إلى واجهة سهلة الاستخدام وتصفح سلس لتبسيط عملية إعداد الميزانية، مثل التخطيط و تخصيص الموارد و إدارة النفقات لتحسين الكفاءة

أنت بحاجة إلى واجهة سهلة الاستخدام وتصفح سلس لتبسيط عملية إعداد الميزانية، مثل التخطيط و تخصيص الموارد و إدارة النفقات لتحسين الكفاءة التعاون بين فرق العمل: أنت بحاجة إلى مصدر واحد للحقيقة من أجل فرق المشروع للتعاون وتتبع الميزانيات

أنت بحاجة إلى مصدر واحد للحقيقة من أجل فرق المشروع للتعاون وتتبع الميزانيات الأتمتة : الاستفادة من الأتمتة لتبسيط سير عمل الميزانية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز

: الاستفادة من الأتمتة لتبسيط سير عمل الميزانية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز الأمان : برنامج قائم على السحابة مع تشفير قوي ومتوافق مع شهادات الأمان سيحمي البيانات المالية الحساسة

: برنامج قائم على السحابة مع تشفير قوي ومتوافق مع شهادات الأمان سيحمي البيانات المالية الحساسة التكامل مع طرف ثالث: تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع أدواتك المالية الحالية ومنصة المحاسبة. يوفر التكامل مع الأنظمة الخلفية الخاصة بك، بما في ذلك أنظمة المحاسبة والموارد البشرية، تدفقًا ثنائي الاتجاه للمعلومات للمتعاونين في الميزانية للوصول إلى أحدث البيانات

تحقق مما إذا كانت الأداة تتكامل مع أدواتك المالية الحالية ومنصة المحاسبة. يوفر التكامل مع الأنظمة الخلفية الخاصة بك، بما في ذلك أنظمة المحاسبة والموارد البشرية، تدفقًا ثنائي الاتجاه للمعلومات للمتعاونين في الميزانية للوصول إلى أحدث البيانات إعداد تقارير قوية: إدارة ميزانيات المشاريع وإنشاء تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص لأصحاب المصلحة للتعمق والمساعدة في التحليل المالي الشامل واتخاذ قرارات مستنيرة

إدارة ميزانيات المشاريع وإنشاء تقارير مفصلة وقابلة للتخصيص لأصحاب المصلحة للتعمق والمساعدة في التحليل المالي الشامل واتخاذ قرارات مستنيرة قوالب الميزانية: ابقَ متقدمًا في إنجاز أعمالك مع القوالب المعدة مسبقًا قوالب ميزانية المشروع # ## أفضل 10 برامج لميزانية المشاريع لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

قم بإدارة مشروعك التجاري الصغير في كل خطوة من خطواته باستخدام القوالب وميزات التعاون وأكثر من 15 طريقة عرض للمشروع باستخدام ClickUp

ClickUp برنامج إدارة المشاريع

يتصدر قائمة أدوات الميزانية التي يستخدمها مديرو المشاريع لتتبع تمويل المشروع دون عناء. يقدم البرنامج العديد من الميزات التي يبحث عنها مديرو المشاريع مثلك، بما في ذلك قوالب الميزانية وميزات التعاون القوية والقدرة على التكيف.

احصل على نظرة عامة عالية المستوى لميزانية مشروعك أثناء إدارة المهام والحالات في هذا القالب سهل الاستخدام

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي لتخصيص الميزانية والإنفاق باستخدام أداة التمويل لوحات المعلومات

قم بأتمتة الإجراءات المتكررة على أساس يومي أو كل أسبوعين، مثل التذكير بالمدفوعات القادمة أو فوترة موارد المشروع باستخدام مهام ClickUp

قالب هيكل تقسيم العمل المفصل (WBS) الخاص ب ClickUp يسمح لك بتقسيم المشاريع المعقدة إلى مكونات أكثر قابلية للإدارة ويدعم تخطيط الأنشطة في شكل لوحات كانبان وتقديرات التكلفة

ClickUp AI يساعدك مساعد مخططي الميزانية في كتابة التقسيمات التفصيلية لنطاق المشروع ووضع خطط العمل اليومية بسرعة

إجراء العمليات الحسابية بين الحقول الرقمية والتاريخ والوقت باستخدام صيغ بسيطة أو متقدمة

انقر فوق الأهداف المساعدة في تتبع أهداف الميزانية للمشاريع بدقة وتصور نمو التقدم المحرز عبر أهداف متعددة في عرض واحد

قيود ClickUp

يتوفر Clickup AI في الخطط المدفوعة فقط

قدرة محدودة على تتبع الإطار الزمني للمشروع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

يتوفر ClickUp AI على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا.

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (3800+ تقييم)

2. روديو درايف

عبر روديو درايف روديو درايف هو نظام شامل أداة شاملة لإدارة المشاريع التي تدعم الشركات في جميع مراحل المشروع، من تحديد النطاق للتسعير. مع ميزات مثل تتبع أهداف المشروع وإعداد تقارير المشاريع، وإدارة الموارد، ولوحات المعلومات التفاعلية، وتبسيط الفواتير، فهو يساعد قادة الفرق والفرق المالية على البقاء على اطلاع على تكلفة المشروع بالكامل.

RodeoDrive أفضل الميزات

القدرة على مقارنة الأنشطة المدرجة في الميزانية ونفقات المشروع مع النفقات الفعلية في الوقت الفعلي لتقليل الإنفاق

يتيح لك فرز المشاريع إلى مراحل وإصدار فواتيرها بشكل منفصل بناءً على المبالغ الفعلية أو التوكيلات أو النسبة المئوية للإنجاز من أجل تخطيط أفضل و ضوابط المشروع مدمج قوالب الجدول الزمني للمشروع وميزات تتبع النفقات تساعد في وضع ميزانية المشروع بشكل صحيح



قيود روديو درايف

تحتوي المنصة على أخطاء لأنها في المراحل الأولى من التطوير

لا يمكن تنزيل تقارير الميزانية التفصيلية

تسعير روديو درايف

مجاناً : 0 دولار لكل مستخدم واحد شهريًا

: 0 دولار لكل مستخدم واحد شهريًا أشيفر: 14.99 دولارًا لكل مستخدم/ شهريًا

RodeoDrive التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (6 تقييمات)

4.3/5 (6 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (3 مراجعات)

3. أدوبي وورك فرونت

عبر أدوبي وورك فرونت تساعد منصة Adobe's Workfront، وهي منصة تعاونية لإدارة المشاريع، في إدارة الميزانيات والخطط والإنفاق الفعلي. تتيح الإمكانيات الأصلية لجميع المشاركين في عملية وضع الميزانية، من أصحاب المصلحة والفرق الداخلية والبائعين وفرق الشبكة إدارة وتتبع التكاليف الثابتة وغير الثابتة والمصروفات الثابتة وتكاليف المشروع وتكاليف الموارد.

إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها المسوقون والمديرون وأصحاب المصلحة هي عدم التوافق بين ميزانية المشروع وتنفيذه.

أنت بحاجة إلى رؤية في الوقت الفعلي للتكاليف المدرجة في الميزانية والتكاليف المتوقعة والفعلية وكيفية أدائها. هناك حاجة إلى تصحيح المسار كلما تجاوز المشروع الميزانية المخصصة أو الساعات الفعلية. إن إدارة ذلك يدويًا على جداول البيانات أمر معرض للخطأ ويستغرق وقتًا طويلاً.

أفضل ميزات Adobe Workfront

إمكانية الرؤية في الوقت الفعلي للميزانية المخططة والمتوقعة والفعلية، مع عرض الأداء الحالي في لوحة تحكم يسهل الوصول إليها

إدارة وتتبع التكاليف المخططة، ومستويات المهام، و نفقات الموارد يساعد التكامل مع مجموعة منتجات Adobe على ربط فرق المشروع بأجزاء أخرى من الأعمال وكذلك إسناد تأثير الإيرادات بفعالية



قيود Adobe Workfront

يتطلب البرنامج تدريب المستخدمين قبل أن يتمكنوا من استخدامه

لا توجد نسخة تجريبية مجانية

خيارات تخصيص محدودة في لوحة تحكم Workfront

تسعير Adobe Workfront

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Adobe Workfront

G2: 4.1/5 (920 مراجعة)

4.1/5 (920 مراجعة) Capterra: 4.4/5 (1391 مراجعة)

4. سمارتشيت

عبر الورقة الذكية منصة مركزية لإدارة العمل، تزيل Smartsheet التخمين من عملية وضع ميزانية المشروع. فهو يجمع المديرين التنفيذيين وفرق المشروع على نفس الصفحة للتخطيط والتتبع وتخزين البيانات ومشاركة الملفات وإعداد التقارير عن مهام المشروع.

بالنسبة لأي مشروع جديد، فأنت بحاجة إلى مستودع مركزي يستضيف جميع مكونات الميزانية، ويُنشئ الفواتير، ويسمح لأصحاب المصلحة والمحاسبين ومديري المشاريع بتتبع الميزانيات بجدية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

الوصول إلى أدوات إدارة الميزانية لإنشاء الميزانيات وتتبعها حسب العملة أو نوع المصروفات أو وحدة العملة

مركزية المستندات الداعمة مثل عروض الموردين في مكان واحد

توحيد المقاييس المالية الرئيسية على لوحات المعلومات في الوقت الفعلي من أوراق متعددة في عرض واحد

قيود Smartsheet

لا يوفر تتبع الوقت العالمي التلقائي

لا يدعم البريد الإلكتروني المضمن

يفتقر إلى عرض القائمة للتصور الشامل لمستويات المهام

تسعير #### سمارتشيت

مجاني : 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا محترف : 7 دولارات لكل مستخدم/ شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم/ شهرياً الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم/ شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم/ شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4.4/5 (15065 تقييم)

4.4/5 (15065 تقييم) Capterra: 4.5/5 (3057 مراجعة)

5. الحصاد

img/

عبر الحصاد يعد وضع ميزانية لأي مشروع أمرًا صعبًا، ولكن ميزانية المشروع المصممة جيدًا تمهد الطريق للتتبع الفعال. برنامج Harvest لإدارة المشاريع للشركات الصغيرة يجعل إنشاء أداة تتبع لكل من الساعات والرسوم أمرًا سهلاً.

احصل على رؤية واضحة لميزانية المشروع المستخدمة وما تبقى في الوقت الفعلي لتجنب زحف النطاق قبل أن يصبح مشكلة تعرقل المشروع. إدارة النفقات المعلومات أمر بالغ الأهمية لإعداد ميزانية مشاريعك المستقبلية بشكل أكثر دقة.

يوفر Harvest تقارير مخصصة لعرض المهام التي تستغرق وقت فريقك، ووقت تتبع المشكلات، وكيفية تأثيرها على التكاليف المقدرة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

أفضل ميزات Harvest

تحويل بيانات الجداول الزمنية إلى تقارير مرئية في الوقت الفعلي لتصور كفاءة الفريق وتقليل الإرهاق وتحسين الإنتاجية

تتبع ساعات العمل القابلة للفوترة والتمديدات والتحقق من الاستخدام في لمحة سريعة وتحويل الساعات القابلة للفوترة إلى فواتير

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Trello وSlack وQuickbooks وStitch لتوفير بيانات محدثة لفرق إدارة المشاريع وفرق الميزانية

قيود حصاد

يحتاج البرنامج إلى دعم واسع النطاق لاستخدامه في البداية

لا يحتوي على ميزات التحكم في الوصول والأذونات

تسعير #### Harvest

مجاني : 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا محترف: 10.80 دولار لكل مستخدم/ شهرياً

حصاد #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (790 تقييم)

4.3/5 (790 تقييم) Capterra: 4.6/5 (572 تقييم)

6. مشاريع زوهو

عبر مشاريع زوهو يعرف مديرو المشاريع في جميع أنحاء العالم أن وضع الميزانية لا يتعلق فقط بالوفورات ولكن أيضًا بالتحكم. يتيح لك تكامل نفقات Zoho إنشاء لوحة معلومات موجزة للربحية مع حالة الإيرادات والمصروفات في مشروعك.

يشارك مديرو المشاريع في التحكم في الشؤون المالية من خلال إنشاء الميزانيات وتتبعها والتنبؤ بها وتتبع النفقات وتحليل التقارير. إدارة جميع هذه المهام على أدوات مختلفة لا تتزامن مع بعضها البعض تجعل عملية المراقبة مرهقة لجميع المشاركين في المشروع. احصل على تحكم كامل في كل مرحلة من مراحل عملية إعداد الميزانية باستخدام Zoho Projects.

يوفر برنامج إدارة المشاريع هذا إمكانات مراقبة في الوقت الفعلي للميزانيات وتنبيهات الحد الأدنى والتجاوزات والتقارير المخططة مقابل التقارير الفعلية.

أفضل ميزات Zoho Projects

إدارة الشؤون المالية من خلال إنشاء الميزانيات وتتبعها والتنبؤ بها، وإعداد الفواتير للعملاء، وتتبع النفقات الثابتة والمتغيرة، وتحليل التقارير

تتبّع ميزانية مشروعك استنادًا إلى المبلغ المخصص أو الساعات الفعلية التي تم إنفاقها على المشاريع والمراحل الرئيسية والمهام المختلفة على لوحات معلومات مخصصة للمشروع تنبيهات مخصصة لأصحاب المصلحة عندما تتجاوز الميزانية الحد المخطط له



قيود مشاريع Zoho Projects

لا يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق ومراقبة تقدمها

لا يوجد تطبيق للهاتف المحمول

تسعير مشاريع زوهو

مجانًا : 0 دولار لثلاثة مستخدمين لما يصل إلى مشروعين

: 0 دولار لثلاثة مستخدمين لما يصل إلى مشروعين قسط : 4 دولارات لمشاريع غير محدودة، لما يصل إلى 50 مستخدمًا

: 4 دولارات لمشاريع غير محدودة، لما يصل إلى 50 مستخدمًا القسط: 9 دولارات لمشاريع غير محدودة، لا يوجد حد أعلى للمستخدمين

Zoho Projects التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (382 تقييمًا)

4.3/5 (382 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (412 تقييمًا)

7. هبستاف

في المؤسسات الكبيرة حيث يعمل الفريق عادةً على مشاريع متعددة، يجب عليك تعيين عتبات الميزانية للمشاريع المختلفة والحصول على تنبيهات في حالة تجاوز الإنفاق.

يسمح تطبيق Hubstaff لإدارة القوى العاملة للمستخدمين بتعيين حدود الميزانية، والحصول على إشعارات في الوقت الفعلي لزحف النطاق وتجاوزات التكلفة، وأتمتة تتبع الوقت للموارد. من خلال رؤى في الوقت الفعلي للمصروفات، يمكنك ضمان عدم فقدان تتبع ميزانياتك.

Hubstaff أفضل الميزات

تقدير التكاليف المخططة بناءً على إدارة الموارد أو عدد الساعات المستهلكة في المشروع

من خلال ميزة الميزانيات على مستوى المشروع، يمكنك تتبع ربحية مشاريعك وفهم التكلفة لكل مشروع ومستخدم

يعمل تقرير ميزانيات المشاريع على تبسيط تتبع الميزانية (من حيث إجمالي الساعات أو إجمالي التكلفة الفعلية لكل مشروع) والاستخدام

قيود Hubstaff

خيارات محدودة لإدارة المهام

التنقل ليس بديهيًا

تسعير Hubstaff

مبتدئ : 4.99 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 4.99 دولار لكل مستخدم شهريًا النمو : 7.50 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 7.50 دولار لكل مستخدم شهريًا فريق : 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسة: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعة Hubstaff

G2: 4.3/5 (431 تقييم)

4.3/5 (431 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1432 تقييم)

8. وريك

عبر وريك يتطلب وضع ميزانية مشروع ما أن يعمل أصحاب المصلحة من فرق متعددة، مثل المنتج والتسويق وإدارة المشاريع، وغالبًا ما تكون منتشرة في جميع أنحاء العالم، للعمل جنبًا إلى جنب.

عندما تكون فرق مشروعك موزعة جغرافياً، فإنك تحتاج إلى برنامج لوضع ميزانية المشروع يمكن تخصيصه حسب العملة. لتجنب التأخير في التواصل، يجب أن يخزن جميع المستندات ذات الصلة في مكان واحد.

يمكن للفرق متعددة الوظائف الوصول إلى هذه المستندات وتتبع التقدم المحرز لتجنب المتابعة عبر البريد الإلكتروني وغيرها من التواصل غير المتزامن القنوات

يساعد برنامج إدارة المشاريع من Wrike الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات الكبيرة على إدارة التباين في الميزانية وإنشاء خطة الميزانية .

عندما تختلف التكاليف الفعلية عن المخطط لها، فإن ذلك يساعد مديري المشاريع المشغولين على التحقيق في أسباب التباين. يمكن لمديري المشاريع بعد ذلك تحديد استراتيجيات لإدارة الميزانية بفعالية من خلال إعادة تخصيص الموارد أو تنفيذ تدابير توفير التكاليف.

أفضل ميزات Wrike

تخصيص الميزانية بإعدادات العملة المفضلة وتعيين معدلات الساعة الافتراضية لتخطيط الميزانية

يقوم Wrike بأتمتة تعيين المهام وتوزيع الموارد لضمان الوفاء بالميزانيات

التكامل مع أكثر من 400 تطبيق، مثل Salesforce و Hubspot و Bynder و Zoom و Slack لإجراء تحليلات متقدمة

قيود Wrike

لا يحتوي Wrike على دردشة في الوقت الفعلي للتعاون متعدد الوظائف

لا يمكنك إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من Wrike

تسعير #### تسعير Wrike

مجاني : 0 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 0 دولار لكل مستخدم شهريًا الفريق : 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا

: 9.80 دولار لكل مستخدم شهريًا شركة : 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 24.80 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (3499 مراجعة)

4.2/5 (3499 مراجعة) Capterra: 4.3/5 (2523 مراجعة)

9. بيردفيو بي إس إيه

عبر Birdview PSA Birdview PSA هي أداة لإدارة المشاريع عبر الإنترنت مع أمان على مستوى المؤسسات. بالنسبة للمديرين التنفيذيين، تتيح الرؤية الشاملة لأداء المؤسسة الاستجابة السريعة لتغيرات السوق. يمكن لمديري المشاريع تتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات وتخصيص الموارد وتحديد أولويات المهام لضمان بقاء المشروع على المسار الصحيح.

كمدير مشروع في مؤسسة خدمات احترافية (PSO)، يعتمد قياس نجاح المشروع على الإنجاز والتسليم للعملاء.

ماذا لو قمت بتسليم المشروع إلى العميل قبل تاريخ التسليم المقترح، ولكنك تجاوزت الميزانية بنسبة 15%؟ هل ستعتبره نجاحًا؟ وفقًا لـ بحث هارفارد بزنس ريفيو أن مشروعًا واحدًا من كل حجم مشروع يبلغ متوسط تجاوز التكلفة فيه 200% وتجاوز الجدول الزمني 70%.

تحدث أشياء سيئة عندما تشارك هذه الأخبار مع عملائك، حيث يتعين عليهم استيعاب التكلفة الإضافية.

بيردفيو أفضل الميزات

إدارة مركزية للوثائق للحصول على الأرقام أو الجداول الزمنية أو بيانات تحديد نطاق المشروع لإنشاء الميزانية

الحصول على جميع اتصالات المشروع والتعاون على منصة واحدة ودعوة العملاء للتعاون مع بوابة الضيف

يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي في Birdview على تسريع إدارة المشروع وتخصيص الموارد والتنبؤ من أجل تخطيط الميزانية بفعالية

قيود بيردفيو

إدارة الفريق ليست بديهية

يفتقر إلى مخططات جانت وطرق عرض التخطيط

تسعير #### تسعير بيردفيو

لايت : 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 9 دولارات لكل مستخدم شهرياً الفريق: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بيردفيو

G2: 4.2/5 (354 تقييم)

4.2/5 (354 تقييم) Capterra: 4.4/5 (287 مراجعة)

10. رنرون

عبر Runrun.it بالنسبة للشركات المتوسطة الحجم حيث يتردد العملاء في استخدام أدوات أكثر تقدمًا، فإن Runrun.it هو أداة سهلة الاستخدام التعاون في المشروع أداة. تعرّف على بيانات مشروعك من خلال طرق العرض التفاعلية ومخططات جانت التفاعلية وراقب تقدمك من خلال أداة تعقب بديهية.

توصيل نجاح المشروع مع العملاء باستخدام المخططات المرئية بدلاً من التقارير المطولة. مع تطبيقات iOS وتطبيقات الويب والأندرويد، يمكن للفرق والعملاء التعاون على هذه المنصة بغض النظر عن موقعهم.

تشغيل تشغيل أفضل الميزات

تساعد اللوحات الذكية أعضاء الفريق والعملاء على تتبع تحديثات المشروع وإدارة المهام

إنشاء نماذج طلبات الميزانية باستخدام قوالب معدة مسبقاً

حفظ سجل القرارات، والمرفقات، والمحادثات مع المستخدمين الداخليين أو الخارجيين في مكان واحد لتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية

قيود Runrun.it

محدودية ميزات إعداد التقارير والتحليلات

واجهة التقويم صعبة الفهم

تسعير موقع Runrun.it

مجاناً : 0 دولار أمريكي حتى خمسة مستخدمين

: 0 دولار أمريكي حتى خمسة مستخدمين الشركات : 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

Runrun.it التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1066 تقييم)

4.7/5 (1066 تقييم) Capterra: 4.8/5 (141 تقييم)

هل أنت مستعد لإنشاء ميزانية المشروع المثالية؟

بصفتك مدير مشروع، فأنت تعرف أوجه القصور في إدارة الميزانية اليدوية أو القائمة على جداول البيانات.

إليك طريقة أفضل لتحديد فرص توفير التكاليف والتواصل مع أصحاب المصلحة لديك بتنسيق سهل الفهم.

يجعل برنامج ClickUp لميزانية المشروع من السهل وضع خطة واقعية للميزانية، وتتبع المخاطر، وتعديل التكاليف وفقًا لاحتياجات عملك لتجنب الإنفاق الزائد. اجمع كل أعمالك عبر لوحة تحكم واحدة باستخدام أكثر من 100 تكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى لوضع الميزانية.

جرّب ClickUp مجاناً

للوصول إلى قوالب وطرق عرض وخيارات تخصيص مختلفة.