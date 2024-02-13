10 قوالب تقديرات رائعة لتوقعات دقيقة للتكاليف في ClickUp و Excel و Word

قد يستغرق تحليل سعر مشروع أو منتج أو خدمة ما وقتًا وجهدًا. يجب عليك أن تتعامل مع الأمر بدقة ودقة متناهية مع عدم ترك أي مجال للشكوك والاحتمالات.

قد يبدو التقدير التقريبي لرقم ما كطريقة سهلة للخروج من هذا المأزق، لكنه أمر مرفوض في عالم الأعمال. يحتاج عملاؤك ومستثمروك ومديروك المستقبليون إلى معرفة السعر المتوقع حتى يتمكنوا من تخطيط ميزانياتهم وتخصيص الموارد.

إذا تركت عنصرًا واحدًا فقط خارج المعادلة، فإنك تفتح الباب أمام سوء الفهم وسوء التواصل، وفي أسوأ الحالات، المشاكل القانونية. لحسن الحظ، هناك طريقة لضمان إفصاحك عن جميع المعلومات ذات الصلة - قوالب التقديرات. فهي تحتوي على أقسام معدة مسبقًا ترشدك نحو إنشاء تقدير يتماشى مع خط عملك ويتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتكلفة.

في هذه المقالة، سنناقش أفضل 10 قوالب لإنشاء مستندات تقديرية في لمح البصر. 💸

ما هو قالب التقدير؟

التقدير هو مستند يوضح المبلغ الذي ستتقاضاه مقابل المنتجات أو الخدمات أو المشاريع التي تعمل عليها. وهو يوضح بالتفصيل جميع التكاليف المتعلقة بالعنصر المعني، ويقدم صورة للسعر النهائي. نظرًا لأن التقديرات هي تقديرات تقريبية لإجمالي النفقات، فهي ليست ملزمة قانونًا، ويمكن لعملائك المحتملين رفضها دون أي عواقب.

قالب التقديرات هو اختصار لإعداد تقديرات تكلفة عالية الجودة. فبدلاً من معرفة الأقسام التي يجب تضمينها في مستندك، يمكنك استخدام قالب وتعبئة المعلومات المطلوبة ببساطة. توفر لك قوالب التقديرات الوقت وتقلل من مخاطر حدوث مشاكل، وبالتالي تضمن رضا العملاء.

ما هي العناصر الأساسية لقالب التقدير؟

إذا كنت تريد نموذج تقدير عالي الجودة، تأكد من احتوائه على العناصر (الأقسام) الأساسية التالية

معلوماتك: عادةً ما يبدأ قالب التقدير بمساحة يجب أن تدرج فيها معلوماتك معلومات المستلم: يتيح لك هذا القسم إضافة معلومات عن مستلم التقدير نطاق العمل: هذا هو المكان الذي ستدرج فيه وصف المنتجات أو الخدمات التي ستقدمها. اعرض الكميات والمواد اللازمة والمهام المحددة التي ينبغي إنجازها معلومات التسعير: قم بتضمين تفاصيل التسعير ومناقشة الضرائب والخصومات المحتملة أو العروض الترويجية التي قد يستفيد منها عميلك شروط الدفع: هذا هو المكان الذي ستحدد فيه مدة صلاحية التقدير، إلى جانب طرق الدفع والجداول الزمنية المقبولة التوقيع: يجب أن يحتوي نموذج التقدير على مساحة لتوقيع عميلك إذا قرر قبول عرضك

ضع في اعتبارك أن العناصر الفعلية وترتيبها يعتمد على الغرض من القالب. على سبيل المثال، يبدو نموذج تقدير المشروع المخصص للاستخدام الداخلي مختلفًا كثيرًا عن نموذج التقدير الذي ستستخدمه للعملاء.

## أفضل 10 قوالب تقديرية للإفصاح عن التكاليف المتوقعة

بعد تحليل العشرات من قوالب التقديرات، قمنا بوضع قائمة مختصرة بأفضل القوالب في انقر فوق وExcel وWord التي ستساعدك على الحفاظ على الشفافية مع عملائك وتجنب سوء الفهم.

1. قالب إدارة تكاليف المشروع ClickUp

تتبع كل التكاليف وتعاون بكفاءة مع قالب ClickUp لإدارة تكاليف المشروع ClickUp

إذا كنت تريد أن تكون المتحكم في ميزانية مشروعك، فإن قالب قالب إدارة تكاليف مشروع ClickUp هو الحل الأمثل!

يتيح لك القالب تقدير التكاليف، وتتبع مشاريع متعددة في الوقت الفعلي، وتصور أداء التكلفة، وتخصيص الموارد وفقًا لذلك. إنه مناسب بشكل لا يصدق للتعامل مع المشاريع المعقدة مع العديد من أصحاب المصلحة، حيث يسهل التعاون والتواصل.

نقطة البداية هي نموذج طلب تكلفة المشروع. هذا نموذج ClickUp هو المكان الذي يقدم فيه أعضاء فريقك وشركاؤك تفاصيل عن مشاريعهم ويكشفون عن التكاليف التقديرية. النموذج قابل للتخصيص - يمكنك إضافة حقول مهام ClickUp (شريط الأدوات على الجانب الأيسر من الشاشة)، أو تعديل الأسئلة الموجودة، أو إنشاء أسئلة جديدة لمواءمتها مع خط عمل شركتك.

بمجرد اكتمال النماذج، ستتمكن من رؤية المعلومات المتوفرة في أوضاع عرض مختلفة، بدءًا من عرض جدول تكاليف المشروع. هنا، يتم تجميع مشاريعك حسب حالتها (مثل تحتاج إلى موافقة، معتمد، مكتمل) وتكاليفها. تتوافق الأعمدة مع الأسئلة في النموذج.

وفي الوقت نفسه، فإن عرض التقويم يتيح لك رؤية التكاليف المتعلقة بالمشروع في التقويم، مما يضمن لك عدم تفويت أي شيء.

تعرض لوحة عملية الموافقة مشاريعك ونتائج الموافقة عليها، بينما تلخص طريقة عرض قائمة المشاريع جميع التفاصيل وتعرض المكلفين وتواريخ الاستحقاق والموافقين.

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2. قالب جدول بيانات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قم بإدارة مشاريعك وتكاليفها بكل سهولة مع قالب جدول بيانات إدارة المشاريع ClickUp Project Management Spreadsheet Template

إدارة التكاليف هي إحدى المسؤوليات العديدة التي تقع على عاتق مديري المشاريع. إذا كنت تريد قالبًا يساعدك على تتبع التكاليف المتعلقة بالمشروع والتأكد من إنجاز جميع المهام في الوقت المحدد وبدون عوائق، يمكنك الاعتماد على قالب جدول بيانات إدارة المشاريع ClickUp .

استخدم القالب وعروضه المتعددة لتركيز جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، والحصول على الوضوح، والتواصل بوضوح، وتعزيز الكفاءة.

طريقة العرض الأولى هي جدول المنجزات - حيث يمكنك تقسيم مشروعك إلى مراحل وإنشاء المهام. إضافة المُسند إليهم, مستويات الأولوية والحالة ومستويات المخاطر وتفاصيل أخرى لإنشاء نظرة عامة شاملة. افتراضيًا، لا تتضمن طريقة العرض عمودًا لتكاليف المشروع، ولكن يمكنك إضافة حقل مخصص.

طريقة العرض الثانية هي عملية الموافقة. هذه لوحة كانبان تعرض المهام التي أضفتها في طريقة العرض السابقة كبطاقات وتصنفها بناءً على حالة الموافقة عليها (مثل معلقة أو جاهزة للموافقة أو تحتاج إلى مراجعة). استخدم وظيفة السحب والإفلات في ClickUp لتحريك البطاقات أثناء تقدم المهام.

تُظهر طريقة عرض عرض جانت للمشروع جميع المهام على جدول زمني، مما يسمح لك بالتخطيط المسبق وإدارة أعباء العمل بأقصى قدر من الكفاءة.

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3. ClickUp ميزانية المشروع مع قالب WBS

قم بتقسيم مشاريعك إلى مهام واجعل تتبع الميزانية أسهل باستخدام ClickUp ميزانية المشروع مع قالب WBS

يمكن أن تتحول ميزانية المشروع بسرعة إلى فوضى إذا لم تقم بتقسيم عملك إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. باستخدام ClickUp ميزانية المشروع مع قالب WBS ، يمكنك التعامل حتى مع أكثر المشاريع المتعددة الخطوات تعقيدًا وتتبع تكاليفك لضمان البقاء ضمن حدود الميزانية.

أول طرق العرض الخمسة للقالب هو هيكل تقسيم العمل. هذا هو المكان الذي ستقسم فيه مشروعك إلى مراحل لتسهيل الإدارة والتتبع. أضف المعينين، والتواريخ ذات الصلة، ومستويات الأولوية، ومعدلات العمالة، وتكاليف المواد، وإجمالي ميزانية المشروع لتركيز المعلومات.

كما يمكنك جدول المشروع هو مخطط جانت يعرض الجدول الزمني لمشروعك ويمكن أن يكون مفيدًا في التخطيط طويل الأجل ومنع التداخلات.

في طريقة عرض الميزانية، يمكنك وضع عدسة مكبرة فوق التكاليف ومقارنة التقديرات بالمبلغ المالي الذي تم إنفاقه بالفعل. 🔍

عرض حالة العمل هو عبارة عن لوحة كانبان التي تصنف مهامك بناءً على حالتها (مثل: "المهام التي يجب إنجازها" أو "قيد الإنجاز" أو "قيد التنفيذ"). لتغيير حالة مهمة ما، قم بإعادة ترتيب البطاقة المقابلة لها على اللوحة بإجراءات سحب وإفلات بسيطة.

أخيرًا، لديك طريقة عرض جميع الأنشطة، حيث يمكنك الرجوع خطوة إلى الوراء والحصول على نظرة عامة على جميع مشاريعك وتفاصيلها، بما في ذلك المراحل وتواريخ الاستحقاق والحالات ومعدلات التقدم والتكاليف المخططة والفعلية.

يتيح لك القالب أيضًا تبسيط سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp -إنشاء تنبيهات حول تجاوزات الميزانية ومراقبة التكاليف.

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4. قالب نموذج اقتباس ClickUp

وفّر الوقت واحصل على المعلومات اللازمة لإنشاء عروض الأسعار باستخدام قالب نموذج عرض الأسعار ClickUp

قبل إعطاء عملائك تقديراً تفصيلياً لعروض الأسعار، يجب أن تفهم تماماً ما يريدونه. إن نموذج نموذج عرض أسعار ClickUp يساعدك على توضيح متطلبات عميلك ويضع أساسًا متينًا لتقديم عروض أسعار دقيقة. 💪

قالب نموذج التقدير هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يقدمون مجموعة كبيرة من المنتجات أو الخدمات، حيث يساعدك على تحديد احتياجات العملاء ومعالجتها بأقل قدر من مخاطر الارتباك.

جوهر القالب هو نموذج طلب عرض أسعار الخدمات. وهو عبارة عن استبيان ترسله إلى عملائك وتطلب منهم تعبئته. بشكل افتراضي، يحتوي النموذج على أسئلة حول الخدمة المحددة التي يهتم بها العملاء، والجدول الزمني، ومستوى الخبرة المطلوبة، وتاريخ البدء المحتمل. يمكنك تخصيص النموذج بسهولة للتأكد من أنه يعكس علامتك التجارية وخط عملك.

بمجرد أن يقوم العميل بإرسال النموذج، ستظهر المعلومات التي أدخلها في عرض طلبات عرض الأسعار الجديدة. بدلاً من اسم المهمة، سترى اسم الشخص الذي أرسل النموذج.

طريقة عرض عملية إنشاء طلب التسعير هي عبارة عن لوحة كانبان تعرض المهام كبطاقات وتصنفها بناءً على حالتها (مثل طلب جديد، قيد التقدم، قيد المراجعة، وجاهز). انقل البطاقات إلى الأعمدة المقابلة أثناء إجراء تغييرات الحالة.

يلخص العرض الأخير للقالب (جميع الطلبات) جميع الطلبات مع تفاصيلها. تساعدك هذه النظرة العامة على ضمان عدم سقوط أي شيء في الثغرات وتمكنك من تخصيص الموارد بثقة.

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5. قالب نموذج عرض أسعار خدمة ClickUp

افهم ما يحتاجه عملاؤك المحتملون وقدم عروض أسعار دقيقة باستخدام قالب نموذج عرض أسعار الخدمة ClickUp

هل سئمت من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة التي لا تنتهي مع العملاء والتي تستهلك وقتك الثمين؟ إن نموذج نموذج عرض أسعار خدمة ClickUp يأتي للإنقاذ! 🦸

يساعدك هذا القالب على جمع المعلومات اللازمة لمنح عملائك المحتملين عرض أسعار دقيق بدون مكالمات هاتفية أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل. هذا ممكن بفضل عرض نموذج طلب عرض أسعار الخدمات الخاص بالقالب.

يطالب النموذج العملاء المحتملين بالإفصاح عن احتياجاتهم ومتطلباتهم. أنت تتحكم بشكل كامل في شكل النموذج - قم بتخصيص الحقول لجمع المعلومات الدقيقة التي تحتاجها.

يمكنك إرسال رابط النموذج مباشرةً إلى عملائك المحتملين أو مشاركته على موقعك الإلكتروني أو ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل إدارة العملاء .

بمجرد أن يملأ شخص ما النموذج، سترى المعلومات المدخلة في طريقة عرض طلبات عروض الأسعار الجديدة. يتوافق كل عمود في طريقة العرض مع سؤال من النموذج. إذا كان الإعداد الافتراضي لا يناسبك، يمكنك تحديثه في النموذج.

تساعدك طريقة عرض عملية إنشاء عرض الأسعار على تتبع تقدم كل طلب عرض أسعار من خلال تقسيم مهامك بناءً على حالتها. قم بتحديث اللوحة عن طريق سحب وإسقاط بطاقات المهام.

وأخيرًا، يمنحك نموذج جميع الطلبات عرضًا شاملًا لجميع الطلبات مرتبة حسب عرض الخدمة.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-205380554 تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

6. قالب تقدير التكلفة في Excel بواسطة Template.net

قم بتقدير كل فئة من فئات التكاليف المتعلقة بالمشروع وقم بعمل خطط دقيقة للميزانية باستخدام قالب تقدير التكاليف من Excel من Template.net

إذا كنت تفضل جداول البيانات القديمة الجيدة لحساب تقديرات المشروع و إدارة المستندات ، اقفز على متن قطار Excel لتقدير التكاليف من Template.net! 🚂

لا تحصل على تعليمات حول استخدام هذا القالب التقديري في Excel، ولكنك تحصل على مثال ممتاز. بشكل افتراضي، يعرض القالب تقدير تكلفة تقديرية لمشروع تطوير الويب. ثم يقسم المشروع إلى عدة فئات تكلفة:

الأفراد

المعدات

المواد

السفر

بعد ذلك، لديك عمود الوصف، والذي يسرد العناصر المتعلقة بالفئة. يُظهر العمود التالي، تكلفة المعدل/الوحدة، تقدير السعر حسب الوحدة (في حالة المواد والمعدات) أو المعدل (في حالة الأفراد). يلخص عمود الإجمالي الفرعي إجمالي التكاليف لكل فئة من فئات التكلفة.

يلخص الجدول الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من القالب جميع فئات التكاليف وتكاليف كل منها، مع عرض التكلفة الإجمالية (الإجمالية) في الصف الأخير. تحت الجدول، سترى رسم بياني يمثل جميع فئات المصروفات.

القالب قابل للتخصيص بنسبة 100%، لذا يمكنك تعديله حسب طبيعة مشروعك. جميع الصيغ مهيأة بالفعل، لذا لا داعي للقلق بشأن إجراء أي عمليات حسابية! 🧮

/ctaBtn/الأخضر https://www.template.net/editable/144028/cost-estimate تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

7. قالب Excel لتقدير العطاءات الإنشائية من قِبل ConstructionLogs

قم بإنشاء قالب تقدير مقاول بكل سهولة تم إنشاؤه بواسطة ConstructionLogs

هل أنت مدير مشروع إنشائي تبحث عن قالب تقدير بدون زخرفة؟ برنامج Excel قالب تقدير العطاءات الإنشائية من ConstructionLogs يحتوي على كل ما تحتاجه لتمثيل التكاليف وتخصيص الموارد وتخطيط ميزانيات المشاريع.

القالب مباشر - تحصل على جدول يحتوي على أعمدة يجب عليك إدخال المعلومات الصحيحة للحصول على حسابات دقيقة.

أولاً، يمكنك استخدام عمود الوصف لتقسيم مشروعك إلى فئات تكلفة لتسهيل التنقل. يمكن أن تدور هذه حول المواد والحماية الحرارية وتكاليف العمالة. تحت كل فئة، قم بإدراج كل عنصر يتكون منها.

بعد ذلك، يجب عليك إدخال معلومات حول الكمية والوحدة والتكلفة لكل وحدة. بما أن القالب يحتوي بالفعل على صيغ، فإنه سيقوم بالحسابات نيابةً عنك. إلى جانب عرض النفقات لكل فئة من فئات التكلفة، يوفر القالب المجموع الكلي. للحصول على الرقم الصحيح، ستحتاج إلى إدخال النسب المئوية للضرائب وعبء العمل والنفقات العامة والأرباح والسندات.

/ctaBtn/الأخضر https://www.constructionlogs.com/construction-estimate-template-free تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

8. قالب تقدير وظيفة إكسل بواسطة Vertex42

صمم تقديرًا دقيقًا بكل سهولة باستخدام قالب تقدير المهمة فيرتكس 42 إكسل قالب تقدير المهمة

يتمحور قالب تقدير العمل في برنامج Excel Excel من Vertex42 حول البساطة - فهو يضمن حصول عملائك المحتملين على المعلومات التي يحتاجونها دون تفاصيل كثيرة وأوصاف مطولة.

الخطوة الأولى لاستخدام هذا القالب هي إدخال معلوماتك في الزاوية العلوية اليسرى. بعد ذلك، تحتاج إلى تقديم الرقم التقديري والتاريخ ومعلومات المستلم.

تابع بوصف العمل الذي يريد منك عميلك المحتمل القيام به. يتميز القالب بمساحة فارغة هنا، لذا فهو مناسب لجميع المهن. سواء كنت مزارعاً يبيع البنجر مقاول أو فنان مستقل، وصف العمل الذي سيتم إنجازه بالتفصيل لتقليل مخاطر سوء الفهم في المستقبل.

يتيح لك القسم الأخير من القالب تقسيم التكاليف إلى فئات والكشف عن المبلغ المالي لكل فئة، إلى جانب التقدير الإجمالي.

يمكنك تحرير هذا القالب باستخدام Word أو Excel أو محرر مستندات جوجل. إذا اخترت برنامج إكسل أو محرر مستندات جوجل، ستستمتع بالصيغ المعدة مسبقاً التي يأتي القالب معها. لسوء الحظ، لا يدعم برنامج Word الصيغ، لذا سيتعين عليك تحليل الأرقام يدوياً.

/ctaBtn/الأخضر https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/job-estimate-template.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. قالب تقدير وظيفة Word بواسطة CashboardApp

قم بالإفصاح عن التكاليف لعملائك المحتملين بسهولة باستخدام قالب تقدير الوظيفة باستخدام CashboardApp Word

حافظ على تقديراتك نظيفة وبسيطة مع قالب تقدير الوظيفة Word من تطبيق Cashboard! 🤩

لا يحتوي هذا القالب التقديري في Word على خيارات متقدمة، ولكن هذا لا يجعله أقل فعالية. إنه يحتوي على جميع العناصر الأساسية لضمان حصول عملائك المحتملين على المعلومات التي يحتاجونها ليقرروا ما إذا كنت مناسبًا تمامًا.

ينقسم القالب إلى ثلاثة أقسام رئيسية. في القسم الأول، تفصح في القسم الأول عن معلوماتك ومعلومات المتلقي.

يشرح القسم الثاني (المقدمة) الغرض من التقدير. كن مفصّلاً قدر الإمكان - ناقش نطاق العمل والمواعيد النهائية وكل المعلومات التي قد يهتم بها عميلك.

القسم الثالث هو جدول حيث ستقوم بتصنيف مشروعك وتقديم الوقت والتكلفة التقديرية. أضف الضرائب والخصومات واحسب المجموع الفرعي لتقديرك.

/ctaBtn/الأخضر https://cashboardapp.com/free/job-estimate-template-microsoft-word تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

10. قالب تقدير Word بواسطة صانع الفواتير

استخدم قالب تقدير Word بواسطة صانع الفاتورة لإنشاء تقدير في بضع خطوات فقط

لا يمكن أن يكون الأمر أبسط من قالب Word Estimate Template من Invoice Maker. يتيح لك هذا القالب المباشر إنشاء مستندات تقديرية دون عناء! 🥵

بعد ملء قسمي "من" و"الفاتورة إلى"، تنتقل مباشرةً إلى الجزء المركزي من قالب تقدير Word هذا - تحديد نطاق المشروع والأسعار. في الجدول، تحدد جميع بنود تقديرك والأسعار والكميات ومبالغ الضريبة والمبالغ الإجمالية.

لديك مساحة لتقديم تفاصيل إضافية أسفل الجدول- مناقشة شروط الدفع والمواعيد النهائية، والطلبات الخاصة التي قد تكون لدى عميلك المحتمل، وجداول الدفع.

قدم تعليمات الدفع على اليسار واكشف عن المجموع الفرعي على الجانب الأيمن من المستند. ضع في الاعتبار تكاليف الشحن، وضرائب المبيعات، والخصومات (إذا كنت تعرضها)، وحدد المبلغ المالي الذي سيحتاج عميلك المحتمل دفعه إذا تعامل معك.

/ctaBtn/الأخضر https://saldoinvoice.com/estimate-word-template/ تنزيل هذا النموذج /%ctaBtntn/

قوالب التقدير: إطلاق العنان للكفاءة والشفافية

تعمل قوالب التقديرات المدرجة على تسهيل التواصل الواضح وضمان رضا العملاء، مع توفير وقتك الثمين.

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