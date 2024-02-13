10 قوالب مجانية لمقترحات الميزانية في Excel و ClickUp

عندما تبحث عن قالب مقترح ميزانية لطلب الأموال من أصحاب المصلحة أو المستثمرين أو الجهات المانحة أو مصادر التمويل الداخلية، فإن القالب الجيد يساعدك على القيام بذلك بشكل صحيح من المرة الأولى.

لقد حصلنا على كل ما تحتاج إلى معرفته حول اختيار القالب المناسب هنا في استعراضنا ل 10 نماذج مجانية لمقترحات الميزانية. اطلع على توصياتنا أدناه!

ما هو قالب مقترح الميزانية؟

قالب اقتراح الميزانية هو مستند مصمم مسبقًا يساعدك على إنشاء عرض تقديمي استراتيجي لطلب التمويل أو الموافقة على تطوير المشروع أو الأعمال التجارية. توضح هذه العروض التقديمية التكاليف التقديرية وتوقعات الإيرادات والموارد المطلوبة.

يوفر نموذج مقترح الميزانية التفصيلي لأصحاب المصلحة أو المستثمرين أو صناع القرار رؤية شاملة للجدوى المالية للمشروع.

عند استخدامها بفعالية، تساعد مقترحات الميزانية في تأمين التمويل اللازم وتسهيل تخصيص الموارد بكفاءة.

ما الذي يجعل قالب مقترح الميزانية جيدًا؟

يجب أن تكون مقترحات الميزانية الجيدة منظمة، وسهلة التخصيص، وتسمح بالمراجعات والمراجعات. كما أن التحديثات في الوقت الفعلي وميزات التعاون مفيدة أيضًا، خاصة عند العمل مع فرق العمل.

فيما يلي بعض الصفات الرئيسية التي يجب البحث عنها في قالب مقترح الميزانية:

الوضوح: يجب إعداد قالب مقترح الميزانية بطريقة تسمح للقراء بفهم أهداف المشروع ونطاقه وميزانيته وتكاليفه المباشرة (أو غير المباشرة) بسهولة

يجب إعداد قالب مقترح الميزانية بطريقة تسمح للقراء بفهم أهداف المشروع ونطاقه وميزانيته وتكاليفه المباشرة (أو غير المباشرة) بسهولة سهل التخصيص: اختر قالبًا يمكن تخصيصه لمجال عملك ونوع المعلومات المالية التي تحتاج إلى توثيقها

اختر قالبًا يمكن تخصيصه لمجال عملك ونوع المعلومات المالية التي تحتاج إلى توثيقها شامل: لا تتهاون في تقديم المعلومات المهمة. ابحث عن قالب يمكن أن يغطي جميع التفاصيل المهمة لمشروع معين، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة والمباشرة لنموذج مقترح ميزانيتك

لا تتهاون في تقديم المعلومات المهمة. ابحث عن قالب يمكن أن يغطي جميع التفاصيل المهمة لمشروع معين، بما في ذلك التكاليف غير المباشرة والمباشرة لنموذج مقترح ميزانيتك المراجعة والمراجعة: يجب أن يسمح نموذج مقترح الميزانية الجيد بإجراء مراجعات ومراجعات منتظمة لاستيعاب التغييرات في الظروف أو الأهداف

يجب أن يسمح نموذج مقترح الميزانية الجيد بإجراء مراجعات ومراجعات منتظمة لاستيعاب التغييرات في الظروف أو الأهداف مجاني أو منخفض التكلفة: لماذا تدفع مقابل نموذج مقترح الميزانية في حين أن هناك العديد من النماذج عالية الجودة المتاحة؟

من خلال دمج هذه العناصر، يصبح قالب مقترح الميزانية أداة قيّمة لتقديم خطة مالية جيدة التنظيم ومقنعة.

10 قوالب قوالب مقترحات الميزانية لاستخدامها في عام 2024

أصبح إنشاء مقترح الميزانية أسهل بكثير باستخدام قوالب الأعمال المناسبة. إليك عشرة نماذج مجانية لمقترح الميزانية لتبدأ بها!

1. قالب مقترح ميزانية ClickUp

قالب مقترح الميزانية الخاص بـ ClickUp

الرائع قالب مقترح الميزانية من ClickUp هو الأداة المثلى لمساعدتك على تأمين التمويل للمشاريع المستقبلية مع إبهار أصحاب المصلحة والمستثمرين المحتملين.

مع هذا القالب، ستجد كل شيء مرتب بدقة. أولاً، تغطي صفحة "ملخص شؤون الموظفين" جميع النفقات المتعلقة بالقوى العاملة، مع التأكد من حصول الجميع على نصيبهم العادل.

بعد ذلك، تعتني صفحة "المواد والمعدات" بالمواد والمعدات الضرورية خطة المشروع المواد والمعدات التي تحافظ على سير الأمور بسلاسة.

بالطبع، لا يمكننا أن ننسى "الخدمات اللوجستية!" فهي تتعامل مع جميع نفقات النقل، بحيث يصل كل شيء إلى حيث يجب أن يذهب، بحيث تعرف جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بها.

تتتبع صفحة "الحدث" جميع النفقات التي تظهر أثناء التنفيذ الفعلي للحدث!

أخيرًا وليس آخرًا، لدينا صفحة "الملخص". هذا هو المكان الذي يجتمع فيه كل السحر، مع توزيع الميزانية المعروضة في مخطط دائري أنيق. بالإضافة إلى ذلك، ستجد "الشروط والأحكام" و"الموقعون" للحصول على الموافقة النهائية!

مع نموذج مقترح الميزانية المجاني من ClickUp، لم تكن العروض والميزانيات المقترحة أسهل من أي وقت مضى. استعد لجعل أصحاب المصلحة والمستثمرين والجهات المانحة وصناع القرار يبتسمون! 😄 تحميل هذا القالب

2. قالب الميزانية البسيطة ClickUp

قالب الميزانية البسيطة الخاص بـ ClickUp

سجل وشارك الإيرادات والمصروفات الأساسية مع قالب الميزانية البسيط من ClickUp قالب مجاني لمساعدتك في إدارة ميزانية بسيطة.

يتضمن القالب طرق عرض وحقول مخصصة لمساعدتك في تقدير دخلك ونفقاتك شهرياً وسنوياً.

يمكن استخدام قالب الميزانية البسيطة لرسالة عرض بعدة طرق:

إدارة النفقات : قم بتسجيل النفقات التقديرية لتكاليف مشروعك أو مقترح عملك، وفصّل النفقات، وحافظ على تنظيم خطة ميزانيتك

: قم بتسجيل النفقات التقديرية لتكاليف مشروعك أو مقترح عملك، وفصّل النفقات، وحافظ على تنظيم خطة ميزانيتك توقع الإيرادات : توقع الدخل المحتمل لعرض مقترحك على المستثمرين المحتملين أو أصحاب المصلحة المحتملين

: توقع الدخل المحتمل لعرض مقترحك على المستثمرين المحتملين أو أصحاب المصلحة المحتملين التعاون : يمكن لعدة مستخدمين تحديث الميزانية ومراقبتها في الوقت الحقيقي، أو تعلم كيفية التفويض باستخدام أدوات التعاون

: يمكن لعدة مستخدمين تحديث الميزانية ومراقبتها في الوقت الحقيقي، أو تعلم كيفية التفويض باستخدام أدوات التعاون تحديثات الحالة : تتبّع حالة المهام، مما يتيح لك مراقبة التقدم المحرز والتأكد من التزامك بالميزانية، وإعداد الإشعارات لتحديث أعضاء الفريق بشأن التغييرات

: تتبّع حالة المهام، مما يتيح لك مراقبة التقدم المحرز والتأكد من التزامك بالميزانية، وإعداد الإشعارات لتحديث أعضاء الفريق بشأن التغييرات قابلية التخصيص: يتيح لك القالب القابل للتخصيص بشكل كبير تخصيص الإيرادات والمصروفات وفقًا لمتطلبات مقترح عملك، وإضافة أو إزالة الأقسام حسب الضرورة

لاستخدامه، يمكنك ببساطة إدخال بياناتك في الحقول ذات الصلة في القالب. من السهل أيضًا مشاركته مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق الشفافية والتعاون. تحميل هذا القالب

3. قالب ميزانية حدث ClickUp

تم تصميم قالب ميزانية الفعالية من ClickUp لمساعدتك في تخطيط وإدارة وتتبع نفقات الفعالية الخاصة بك

نموذج قالب ميزانية الحدث من ClickUp هو أداة فعالة مصممة لتبسيط وتبسيط عملية التخطيط للمناسبات وإعداد الميزانية. سواءً كنت تنظم تجمعًا صغيرًا أو فعالية كبيرة الحجم، فإن هذا القالب سيوفر لك كل ما تحتاجه! 🎉

باستخدام قالب ميزانية الحدث، يمكنك بسهولة تسجيل جميع النفقات المتعلقة بالحدث، مما يضمن لك عدم وقوع أي شيء في الثغرات. فهو يسمح لك بتقدير وتخصيص التكاليف لمختلف جوانب الفعالية الخاصة بك، بما في ذلك التكاليف الإجمالية مثل المكان، والمطاعم، والديكورات، والتسويق، والترفيه، وغير ذلك.

يساعدك القالب القابل للتخصيص بدرجة كبيرة على إنشاء مقترحات مفصلة ومقنعة. يمكنك تقديم صورة واضحة لتكاليف الفعالية والدخل والجدوى الإجمالية للمستثمرين أو أصحاب المصلحة المحتملين، مما يزيد من فرصك في الحصول على الموافقة أو التمويل. تحميل هذا القالب

4. قالب الميزانية الشخصية ClickUp

قالب الميزانية الشخصية لـ ClickUp

هل تريد أن تتولى مسؤولية حسابك المصرفي الشخصي؟ مع قالب الميزانية الشخصية من ClickUp ، سوف تتقن فن إدارة الأموال دون عناء!

اكتشف قوة الميزانية المخطط لها جيدًا بينما تحدد أولويات أهدافك وتدخر للمستقبل وتتخذ قرارات مالية أفضل. يتيح لك قالب ClickUp سهل الاستخدام تسجيل دخلك ونفقاتك ومدخراتك بسهولة، مما يجعل وضع الميزانية أمرًا سهلاً للغاية.

اتبع خطواتنا البسيطة لإنشاء ميزانيتك المخصصة، وتخصيص الأموال بحكمة وتعديلها حسب الحاجة. مع التتبع في الوقت الفعلي، ستبقى على رأس أموالك كالمحترفين!

تجنب المزالق الشائعة في وضع الميزانية من خلال وضع أهداف واقعية، وتتبع إنفاقك بانتظام، وإنشاء صندوق للطوارئ.

على الرغم من أن قالب ClickUp Personal Budget Template ليس مصممًا خصيصًا لمقترحات الأعمال، إلا أنه يمكن بالتأكيد تكييفه لهذا الغرض، خاصةً للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة حيث قد تكون الموارد المالية الشخصية والتجارية متشابكة بشكل وثيق. تنزيل هذا القالب

5. قالب ميزانية الأعمال ClickUp

قالب ميزانية الأعمال الخاص بـ ClickUp

قالب ميزانية الأعمال الخاص بـ ClickUp أداة رائعة لمساعدتك في إنشاء عروض ومقترحات وطلبات تمويل أكثر فعالية.

يوفر قالب مقترح الميزانية المجاني القابل للتخصيص بدرجة كبيرة نظرة عامة مالية واضحة تعرض بوضوح النفقات التفصيلية والإيرادات المتوقعة والتوقعات والأرباح المتوقعة.

يشتمل قالب ميزانية الأعمال على العديد من طرق عرض اللوحة والمجلدات والقوائم لمساعدتك في تسجيل نفقات الأعمال الرئيسية.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع ميزانيتك الإجمالية باستخدام "مجلد ميزانية الأعمال" ويتضمن "الميزانية الإجمالية" وطريقة عرض "تعقب الميزانية حسب المتجر" لمساعدتك في تحليل النفقات وتحديد دوافع التكلفة وتعظيم الأرباح.

يمنحك مجلد "قائمة المبيعات" نظرة عامة شاملة على مبيعات شركتك، مجمعة حسب نوع المنتج والمتجر. يساعدك مجلد "تكاليف البضائع المباعة" على إدارة العمالة المباشرة والمواد الخام والتكاليف العامة بكفاءة.

ولن تواجهك أي مشكلة في الحفاظ على نفقاتك التشغيلية ورواتب الموظفين تحت السيطرة، وذلك بفضل طريقتي عرض "النفقات التشغيلية" و "قائمة الرواتب"!

يساعدك قالب ClickUp Business Budget Template على تسجيل نفقات الأعمال ويمكن أن يكون أداة مجانية رائعة لمساعدتك في التحضير لعروض الأعمال! تحميل هذا القالب

6. قالب تقرير ميزانية ClickUp

تنزيل هذا القالب

قالب تقرير الميزانية الخاص بـ ClickUp

قم بإنشاء مقترحات ميزانية واضحة وموجزة باستخدام قالب تقرير الميزانية من ClickUp . يتضمن العديد من الحقول المعدة مسبقًا التي يمكنك استخدامها لتلخيص ميزانيتك المقترحة، مثل الإيرادات والمصروفات والأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك القالب تخصيص الحقول لتناسب الاحتياجات المحددة لمقترحك.

يمكن أن يساعدك قالب تقرير الميزانية أيضًا في تتبع ميزانيتك بمرور الوقت حتى تتمكن من أن تثبت للعملاء أو الشركاء المحتملين أن عملك سليم ماليًا وأن لديك خطة لإدارة نفقاتك.

أخيرًا، يمكن أن يساعدك قالب تقرير الميزانية على أتمتة عملية إعداد ميزانيتك، مما يوفر لك الوقت مع ضمان تحديث ميزانيتك دائمًا.

سيقدّر العملاء والشركاء المحتملون التنظيم والوضوح الذي تقدمه بفضل قالب تقرير الميزانية من ClickUp. تحميل هذا القالب

7. قالب ميزانية فيلم كليك أب

قالب ميزانية فيلم ClickUp

عندما تكون مستعدًا للبحث عن تمويل لفيلمك، فإن قالب ميزانية الفيلم من ClickUp يمكن أن يساعدك إدارة ميزانيات المشاريع وصياغة مقترحات مفصلة.

قالب ميزانية الفيلم قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويسمح لك بتضمين أي نفقات تتعلق بفيلمك، مثل الرواتب ورسوم الخادم والمساحة المكتبية وتكاليف العمالة وخزانة الملابس والمطاعم والموقع ومصاريف السفر.

اضغط على أي نفقات لفتح عرض تفصيلي حيث يمكنك إضافة المهام والمهام الفرعية وقوائم المراجعة ومرفقات الملفات كمستندات داعمة.

بمجرد الموافقة على عرضك المقترح، يمكن لـ ClickUp المتكامل برنامج إدارة المشاريع سيساعدك على بدء العمل بكل ما تحتاجه لإدارة المهام, مخرجات المشروع والأشخاص والميزانيات والمقترحات والمشاريع الخاصة بفيلمك.

بالنسبة للأفلام الكبيرة أو الصغيرة، سيساعدك قالب ميزانية الفيلم المجاني على تتبع نفقاتك ومشاركتها مع صناع القرار. تنزيل هذا القالب

8. قالب الميزانية الشهرية البسيطة لبرنامج إكسل من مايكروسوفت

يستخدم هذا القالب البسيط للميزانية الشهرية قوة برنامج Excel لمقارنة دخلك الشهري بنفقاتك الشهرية ومساعدتك على تصور كيفية تكديسها

المجاني قالب الميزانية الشهرية البسيطة من مايكروسوفت يوفر مقارنة مرئية لدخلك الشهري مقابل نفقاتك الشهرية.

إنه قالب سهل الاستخدام يمكنك تكييفه مع أي سيناريو مالي تقريبًا، ويتيح لك تخصيص النص والصور والمزيد.

يشجع القالب الممتع والودي على الإبداع مع مكتبة كاملة من الصور والرسومات والخطوط التي يمكنك إضافتها إلى ميزانيتك.

إنشاء عرض تقديمي أو اقتراح؟ باستخدام هذا القالب، يمكنك إضافة عناصر جذابة مثل الرسوم المتحركة أو التحولات أو مقاطع الفيديو لجعل العروض التقديمية أكثر إقناعًا. بالإضافة إلى أن ميزات المشاركة السريعة تجعل من السهل مشاركة تخطيطك المالي ونشره عبر العديد من المنصات. تنزيل هذا القالب

9. قالب الميزانية الشهرية الشخصية من فيرتكس 42

هذا القالب قابل للتكيف مع جداول بيانات جوجل وإكسل وأوبن أوفيس، ويتيح لك هذا القالب تتبع ومقارنة دخلك ونفقاتك

يمكن لعشاق جداول بيانات جوجل الاستمتاع ب قالب الميزانية الشهرية الشخصية من Vertex42 .

هذا القالب قابل للتكيف مع جداول بيانات جوجل وإكسل وأوبن أوفيس، ويتيح لك هذا القالب تتبع ومقارنة دخلك ونفقاتك.

يمكنك استخدام هذا القالب لإعداد مقترحات أو عروض تقديمية لأسباب شخصية، بأي صيغة ترتاح لها بالفعل. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب ميزانية الأعمال الشهرية من Vertex42

هذا القالب مفيد لإعداد ميزانية النفقات الفصلية وغيرها من نفقات الأعمال التي تحدث في أوقات محددة من السنة

بمجرد الانتهاء من إعداد ميزانيتك الشخصية، ارجع إلى البئر مرة أخرى لتنظيم الشؤون المالية لعملك باستخدام نموذج ميزانية العمل بواسطة Vertex42

يتيح لك هذا القالب البسيط سرد الدخل والمصروفات، ثم يقوم تلقائياً بحساب صافي دخلك حتى تعرف وضعك المالي.

تقدم Vertex42 ورقة عمل لمقدمي الخدمات وتجار التجزئة، لذا فهي منظمة بناءً على احتياجات شركتك بغض النظر عن نوع الصناعة التي تعمل بها. تنزيل هذا النموذجالمكافأة: أدوات إدارة العروض

اختيار أفضل قالب لمقترح الميزانية لفريقك ## اختيار أفضل قالب لمقترح الميزانية لفريقك

ها قد حصلت عليها! 10 نماذج مقترحات مجانية في Excel و ClickUp لتختار من بينها.

يحتاج العرض التقديمي أو المقترح الجيد إلى أفضل عرض مالي ممكن، وهنا يأتي دور قالب مقترح الميزانية المجاني. فهي تغطي جميع عناصر التكلفة التي يمكنك تخيلها، من تكاليف السفر، والتكاليف غير المباشرة، والتكاليف المباشرة، وغير ذلك من العناصر التي يمكنك تخيلها، لتسجيل وإظهار النفقات لأي مشروع قادم.

عند اختيار أفضل قالب ميزانية لميزانية مشروعك، ابحث عن قوالب قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تسمح بالكثير من المراجعات والتنقيحات.

إذا كنت تعمل مع فريق عمل كبير، فستحتاج أيضًا إلى العثور على قالب يحتوي على تحديثات في الوقت الفعلي وميزات تعاون الفريق التي تتيح لك العمل معًا لضمان أفضل عرض ممكن. قوالب تخطيط الحساب , قوالب الخطة التشغيلية و برنامج إدارة المكاتب هي أيضًا أدوات رائعة في مجموعتك عند بناء مقترحات فعالة.

يعد تجميع الميزانية المقترحة أمرًا سهلاً للغاية مع ClickUp، ويتيح لك إجراء مراقبة المشروع من نفس المنصة

ClickUp هو أداة قوية أداة قوية لإدارة المشاريع التي يمكن أن تساعدك في إدارة عملية اقتراح ميزانيتك من البداية إلى النهاية.

للبدء في تبسيط عملية اقتراح ميزانيتك، توجه إلى منصة ClickUp واستكشف مجموعتنا الواسعة من نماذج الميزانية.

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