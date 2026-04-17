10 lựa chọn thay thế Base44 tốt nhất năm 2026

Hầu hết các công cụ xây dựng ứng dụng AI đều giải quyết vấn đề “Làm thế nào để xây dựng ứng dụng này?”, nhưng nghiên cứu của Bain cho thấy việc viết và kiểm thử mã chỉ chiếm 25%–35% thời gian từ ý tưởng ban đầu đến khi ra mắt sản phẩm.

Ngay khi ứng dụng của bạn ra đời, bạn đột nhiên phải xoay xở với việc lập kế hoạch sprint ở một tab, tài liệu ở tab khác và cập nhật thông tin nhóm ở tab thứ ba. Đó chính xác là loại "Work Sprawl" — sự phân mảnh công việc trên nhiều công cụ và nền tảng không kết nối với nhau — khiến quá trình phát hành sản phẩm bị chậm lại.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Base44 trong mọi trường hợp sử dụng, từ các công cụ tạo ứng dụng từ lời nhắc và IDE dựa trên trình duyệt đến các trợ lý lập trình AI và không gian làm việc tích hợp như ClickUp.

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Base44

Dưới đây là so sánh nhanh các lựa chọn thay thế Base44 mạnh mẽ nhất, dựa trên đối tượng phù hợp nhất và điểm nổi bật nhất của từng công cụ.

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý công việc được hỗ trợ bởi AI từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện ClickUp Brain, Công việc, Tài liệu, Trò chuyện, Tự động hóa, Bảng điều khiển Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Lovable Các nhà sáng lập không có kiến thức kỹ thuật đang xây dựng ứng dụng full-stack từ các lời nhắc Tạo ứng dụng từ lời nhắc, bộ công cụ React + Supabase, đồng bộ hóa với GitHub Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $25/tháng Bolt. mới Tạo mẫu dựa trên trình duyệt trên nhiều khung công tác IDE trong trình duyệt, WebContainers, hỗ trợ đa khung công tác, triển khai tức thì Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $25/tháng Vercel v0 Các nhóm phát triển frontend xây dựng và triển khai ứng dụng Next.js một cách nhanh chóng Tạo giao diện người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên, triển khai chỉ với một cú nhấp chuột, quy trình làm việc linh hoạt Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $30/người dùng/tháng Cursor Các nhà phát triển muốn có một trợ lý lập trình được hỗ trợ bởi AI ngay trong IDE của họ Trò chuyện AI nhận biết mã nguồn, Agent Composer, trình chỉnh sửa dựa trên VS Code Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $20/tháng Replit Xây dựng và triển khai ứng dụng full-stack hoàn toàn trên trình duyệt Trợ lý AI tự động, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ, lập trình đa người dùng, tích hợp tính năng triển khai Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $25/tháng Bubble Các nhóm không cần viết mã đang xây dựng các ứng dụng chất lượng sản xuất mà không cần đến các nhà phát triển Trình tạo kéo và thả, cơ sở dữ liệu tích hợp, công cụ quản lý quy trình làm việc Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $59/tháng Emergent Các công cụ nội bộ với dữ liệu có cấu trúc và logic ưu tiên phía máy chủ Tạo lược đồ, RBAC, kiến trúc lấy cơ sở dữ liệu làm trung tâm Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $20/tháng Claude Mã Các nhà phát triển giải quyết các vấn đề mã phức tạp bằng khả năng suy luận sâu của AI Trình đại lý dựa trên terminal, suy luận mở rộng, bối cảnh nhận biết Git Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $20/tháng Glide Chuyển đổi bảng tính thành ứng dụng thân thiện với thiết bị di động một cách nhanh chóng Chuyển đổi bảng tính thành ứng dụng, đồng bộ hóa thời gian thực, quyền truy cập theo hàng Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí từ $199/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

📮 Thông tin từ ClickUp: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Khoảng cách này thường thể hiện dưới dạng tình trạng quá tải công cụ. ClickUp giúp giảm bớt sự phân tán bằng cách tập hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và quy trình làm việc AI vào cùng một không gian làm việc.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Base44

Các giải pháp thay thế cho Base44 bao gồm các công cụ xây dựng ứng dụng dựa trên AI, nền tảng không cần viết mã và các công cụ tạo mã, giúp các nhóm phát triển phần mềm với ít thao tác viết mã thủ công hơn. Chúng hoạt động tương tự như phần mềm Base44 nhưng mang lại những ưu điểm, tùy chọn triển khai hoặc tính năng hợp tác nhóm khác nhau.

Bạn có thể là một nhà sáng lập đang tạo mẫu MVP, một nhà phát triển muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với mã được tạo ra, hoặc một trưởng nhóm vận hành cần quản lý toàn bộ vòng đời của dự án — không chỉ giai đoạn xây dựng. Base44 là một công cụ tạo ứng dụng AI mạnh mẽ, nhưng các nhóm thường phát triển vượt quá khả năng của nó.

Dưới đây là những lý do phổ biến nhất khiến mọi người tìm kiếm các đối thủ cạnh tranh của Base44. 👀

Giới hạn về khả năng tùy chỉnh: Các ứng dụng được tạo ra có thể không hỗ trợ logic nâng cao, hệ thống backend tùy chỉnh hoặc kiểm soát giao diện người dùng chi tiết

Không có tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn: Sau khi ứng dụng được xây dựng, không có cách nào tích hợp sẵn để theo dõi công việc, phân công công việc hoặc quản lý các phiên bản. Sau khi ứng dụng được xây dựng, không có cách nào tích hợp sẵn để theo dõi công việc, phân công công việc hoặc quản lý các phiên bản.

Khoảng cách trong hợp tác: Các nhóm có các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật cần các công cụ giúp kết nối quá trình xây dựng và quản lý công việc

Lo ngại về sự phụ thuộc vào nhà cung cấp: Một số người dùng muốn có tùy chọn xuất mã nguồn hoặc tự lưu trữ

Yêu cầu dành cho doanh nghiệp: Tuân thủ SOC 2 , SSO và nhật ký kiểm toán có thể thiếu hoặc chưa đầy đủ

Lựa chọn phù hợp nhất phụ thuộc vào việc bạn cần một môi trường phát triển đầy đủ, một công cụ xây dựng trực quan không cần mã, một trợ lý lập trình AI hay một không gian làm việc tích hợp có thể xử lý cả việc xây dựng và quản lý công việc.

🎥 Trước khi đi vào danh sách công việc, video này cung cấp một cái nhìn tổng quan hữu ích về lý do tại sao AI trở nên giá trị hơn nhiều khi được kết nối với công việc thực tế của bạn, chứ không phải chỉ được sử dụng như một công cụ độc lập.

Các lựa chọn thay thế Base44 tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Base44, tùy thuộc vào việc bạn cần tạo ứng dụng nhanh hơn, kiểm soát mã hóa nhiều hơn hay một hệ thống tốt hơn để quản lý công việc liên quan đến quá trình xây dựng.

1. ClickUp (Lựa chọn tốt nhất cho quản lý công việc dựa trên AI, giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang sản phẩm hoàn thiện)

Tạo các AI Super Agents tùy chỉnh trên ClickUp với trình tạo không cần mã trực quan

Base44 giúp bạn tạo ra một ứng dụng. ClickUp giúp bạn quản lý mọi thứ cần thiết để thực sự đưa ứng dụng đó ra thị trường.

Nếu bạn đang so sánh các lựa chọn thay thế cho Base44, sự khác biệt này rất quan trọng. Nhiều công cụ xây dựng ứng dụng AI rất giỏi trong việc giúp bạn tạo bản mẫu hoặc sinh mã, nhưng chúng lại không thể đáp ứng khi công việc thực sự bắt đầu. Bạn vẫn cần một nơi để lập kế hoạch tính năng, ghi chép yêu cầu, phân công công việc, theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi người đồng bộ từ giai đoạn phát triển đến khi ra mắt.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp.

Thay vì chỉ tập trung vào phát triển ứng dụng, ClickUp cung cấp cho nhóm một không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI để quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm tại một nơi duy nhất. Bạn có thể sử dụng AI để soạn thảo bản tóm tắt sản phẩm, biến những ý tưởng sơ bộ thành các yêu cầu có cấu trúc, tạo các câu chuyện người dùng, tổ chức các kế hoạch sprint và đảm bảo việc thực thi luôn gắn liền với bối cảnh ban đầu.

Đối với các nhóm đang tìm hiểu quy trình làm việc theo mô hình đại lý, ClickUp Super Agents giúp thúc đẩy công việc trong không gian làm việc bằng cách điều phối các hành động nhiều bước, hiển thị các cập nhật và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ thảo luận sang thực thi.

Siêu đại lý phát hành sản phẩm

Điều này đặc biệt hữu ích khi dự án của bạn đã vượt qua giai đoạn ý tưởng. Trong nhiều nhóm, việc phát triển diễn ra trên một công cụ, việc theo dõi dự án trên một công cụ khác, tài liệu ở nơi khác, và các cập nhật bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện và cuộc họp. Sự phân mảnh như vậy làm chậm tiến độ triển khai, tạo ra công việc trùng lặp và khiến việc duy trì sự đồng bộ trở nên khó khăn hơn.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối lại toàn bộ quy trình phát triển phần mềm — sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế — trong một không gian làm việc duy nhất. Với tư cách là một Không gian Làm việc AI Tích hợp, nó cung cấp cho các nhóm một nơi duy nhất để quản lý công việc, kiến thức và các cuộc hội thoại, giúp họ giảm thời gian chuyển đổi giữa các công cụ và dành nhiều thời gian hơn cho việc triển khai sản phẩm.

Một trong những lợi thế lớn nhất ở đây là ClickUp Brain. Công cụ này hoạt động trên các công việc, tài liệu và trò chuyện, do đó hỗ trợ AI xuất hiện ngay tại nơi công việc đang diễn ra. Bạn có thể sử dụng nó để tạo bản tóm tắt dự án, viết tiêu chí chấp nhận, tóm tắt các cuộc thảo luận, trả lời câu hỏi từ bối cảnh không gian làm việc và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên công việc đang thực hiện.

ClickUp Brain trong ClickUp Trò chuyện tóm tắt các cuộc hội thoại và tạo công việc từ các tin nhắn

ClickUp Docs giúp bạn kết nối các thông số kỹ thuật, kế hoạch sản phẩm và tài liệu nội bộ với các công việc mà chúng hỗ trợ, thay vì để chúng nằm rải rác trên các công cụ riêng biệt. ClickUp Tự động hóa giảm thiểu việc chuyển giao thủ công bằng cách tự động phân công công việc, cập nhật cho người phụ trách và kích hoạt các bước tiếp theo khi dự án tiến triển.

Và khi nhóm của bạn bắt đầu triển khai công việc, ClickUp Views và Dashboards giúp bạn dễ dàng theo dõi công việc từ mọi góc độ. Bạn có thể quản lý các đợt sprint trong chế độ xem Bảng, lập dòng thời gian trong Gantt, cân đối nguồn lực trong Khối lượng công việc và theo dõi tiến độ triển khai thông qua các bảng điều khiển trực tiếp mà không cần phải ghép nối nhiều công cụ báo cáo khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế Base44 có thể hỗ trợ nhiều hơn việc xây dựng ứng dụng, ClickUp là một trong những lựa chọn mạnh mẽ nhất ở đây. Nó cung cấp cho các nhóm một hệ thống kết nối để lập kế hoạch, phối hợp và triển khai công việc mà không làm mất đi bối cảnh trong suốt quá trình.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ các cuộc hội thoại về bản phát hành gắn liền với công việc thực tế: ClickUp Chat giúp các nhóm thảo luận về các thay đổi, chia sẻ cập nhật và theo dõi tiến độ mà không bị mất bối cảnh khi sử dụng các công cụ nhắn tin riêng biệt.

Biến những ý tưởng ban đầu thành hành động cụ thể cho nhóm: ClickUp Bảng trắng giúp bạn dễ dàng vẽ bản đồ luồng, lập kế hoạch tính năng và chuyển đổi các ý tưởng từ buổi brainstorming thành các công việc có thể theo dõi.

Làm rõ quyền sở hữu và quá trình bàn giao: Nhiệm vụ ClickUp giúp các nhóm phân chia công việc phát triển sản phẩm với người được giao nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, các mối phụ thuộc và ngày đáo hạn, để giảm thiểu các công việc bị bỏ sót.

Tiêu chuẩn hóa các quy trình làm việc sản phẩm có thể lặp lại: ClickUp Templates giúp các nhóm làm việc nhanh hơn với các thiết lập sẵn có cho kế hoạch sprint, theo dõi lỗi, danh sách kiểm tra ra mắt và tài liệu sản phẩm.

Ứng dụng AI vượt ra ngoài các lệnh nhắc: ClickUp Super Agents có thể tự động thực hiện khi được kích hoạt, làm việc theo lịch trình, ghi nhớ dữ liệu và thực hiện các hành động nhiều bước trên toàn bộ không gian làm việc

Ghi lại các quyết định và cập nhật mà không cần thêm công việc quản trị viên: ClickUp AI Notetaker ghi lại các cuộc họp, tóm tắt các điểm chính và liệt kê các mục cần thực hiện để các nhóm dành ít thời gian hơn cho việc viết bản tóm tắt.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Phối hợp hiệu quả sau khi xây dựng: ClickUp giúp các nhóm xử lý việc lập kế hoạch, bàn giao, lập tài liệu và đảm bảo tính hiển thị cho các bên liên quan sau khi bản mẫu ứng dụng ban đầu đã sẵn sàng

Hữu ích cho công việc sản phẩm liên chức năng: Các bộ phận Sản phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế và Kiểm thử chất lượng (QA) có thể làm việc trên cùng một hệ thống thay vì phải chia nhỏ các cập nhật trên các công cụ riêng biệt

Đủ linh hoạt để phù hợp với các phong cách triển khai khác nhau: Các nhóm có thể điều chỉnh quy trình làm việc, trường dữ liệu và chế độ xem để phù hợp với chu kỳ sprint, quy trình ra mắt sản phẩm hoặc hoạt động vận hành sản phẩm nội bộ mà không cần sự hỗ trợ kỹ thuật phức tạp

Nhược điểm:

Sự phong phú về tính năng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp trong giai đoạn thiết lập ban đầu, đặc biệt là đối với các nhóm nhỏ

Một số người dùng cho biết họ gặp khó khăn khi mới bắt đầu cấu hình các quy trình tự động hóa phức tạp và các chế độ xem tùy chỉnh

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4,7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.400 đánh giá)

2. Lovable (Lựa chọn tốt nhất cho các nhà sáng lập không có kiến thức kỹ thuật muốn biến một yêu cầu thành ứng dụng full-stack)

Lovable cho phép bạn mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường và nhận được một ứng dụng full-stack hoạt động — hoàn chỉnh với giao diện người dùng React, nền tảng Supabase và xác thực — chỉ trong vài phút. Đối với những người đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Base44, Lovable là đối thủ cạnh tranh trực tiếp gần nhất về quy trình làm việc từ lời nhắc đến ứng dụng.

Nó tạo ra mã nguồn chất lượng sản xuất (không chỉ là bản mẫu) và đồng bộ trực tiếp với GitHub. Điều này có nghĩa là các nhà phát triển có thể sao chép, tạo nhánh và mở rộng cơ sở mã nguồn bằng các quy trình làm việc tiêu chuẩn. Trình chỉnh sửa trực quan cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật điều chỉnh bố cục mà không cần chạm vào mã nguồn, trong khi cơ sở mã nguồn cơ bản vẫn được giữ gọn gàng và có thể xuất ra.

Những tính năng nổi bật nhất

Tạo ứng dụng từ lời nhắc: Mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường và nhận ngay một ứng dụng full-stack hoạt động với giao diện người dùng React, nền tảng Supabase và tính năng xác thực đã được cấu hình sẵn

Đồng bộ hóa với GitHub: Mã nguồn được tạo ra sẽ đồng bộ trực tiếp với GitHub, giúp các nhà phát triển có thể sao chép, tạo nhánh và mở rộng dự án thông qua các quy trình làm việc tiêu chuẩn mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Trình chỉnh sửa trực quan: Người dùng không có kiến thức kỹ thuật có thể điều chỉnh bố cục và các thành phần giao diện người dùng mà không cần chạm vào mã nguồn, trong khi mã nguồn cơ bản vẫn được giữ gọn gàng và có thể xuất ra.

Những ưu và nhược điểm đáng chú ý

Ưu điểm:

Kết quả đầu ra đạt chất lượng sản xuất: Tạo ra mã nguồn thực tế, có thể xuất ra thay vì các bản mẫu bị khóa trong môi trường độc quyền

Dễ sử dụng cho người không phải là nhà phát triển: Trình chỉnh sửa trực quan cho phép các nhà thiết kế và nhà sáng lập có thể điều chỉnh giao diện người dùng mà không cần sự hỗ trợ của nhà phát triển cho mỗi lần thay đổi

Lựa chọn tương đương nhất với Base44: Quy trình làm việc từ ý tưởng đến triển khai toàn diện khiến nó trở thành lựa chọn thay thế trực tiếp nhất cho các nhóm đã quen thuộc với Base44

Nhược điểm:

Các logic tùy chỉnh phức tạp hoặc yêu cầu giao diện người dùng (UI) rất cụ thể có thể vẫn cần đến sự hỗ trợ của nhà phát triển sau khi tạo ban đầu

Việc bị ràng buộc vào nền tảng backend của Supabase có thể không phù hợp với các nhóm đã có sẵn cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu

Không phù hợp lắm với các nhóm cần quản lý dự án hoặc tài liệu song song với quá trình xây dựng

Giá cả hợp lý

Kế hoạch miễn phí

Gói Pro: $25/tháng

Kinh doanh: $50/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét đáng yêu

G2: 4.6/5 (hơn 250 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Lovable?

Một người dùng đã đánh giá:

Lovable giúp tôi nhanh chóng biến ý tưởng sản phẩm thành các luồng ứng dụng hoạt động nhờ AI. Tôi sử dụng nó để xác định các tính năng như hành trình người dùng, bảng điều khiển và quy trình làm việc thông qua các lời nhắc, và nó sẽ tạo ra giao diện người dùng (UI) có cấu trúc và logic phía máy chủ. Công cụ này đặc biệt hữu ích để thử nghiệm ý tưởng, lặp lại nhanh chóng và hình dung cách ứng dụng sẽ hoạt động trước khi phát triển, giúp việc tạo mẫu (prototyping) trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3. Bolt. new (Tốt nhất cho việc tạo mẫu trên trình duyệt trên nhiều khung công tác)

Bolt. new cung cấp cho bạn một môi trường phát triển đầy đủ ngay trong trình duyệt — không cần thiết lập cục bộ, không cần quản lý phụ thuộc, không cần lệnh terminal. Không giống như nhiều ứng dụng khác như Base44, nó không giới hạn bạn trong một nền tảng công nghệ duy nhất.

IDE trong trình duyệt sử dụng công nghệ WebContainers để chạy trình quản lý tệp, terminal và xem trước trực tiếp. Bạn có thể chỉ định khung công tác ưa thích của mình trong lời nhắc — React, Vue, Svelte hoặc Astro — và AI sẽ tạo mã phù hợp. Bạn có thể bắt đầu với một lời nhắc và chuyển sang chỉnh sửa mã thủ công bất cứ lúc nào.

Bolt. Các tính năng mới nhất

Công nghệ WebContainers: Một môi trường phát triển đầy đủ hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt — bao gồm trình quản lý tệp, terminal và xem trước trực tiếp — mà không cần cài đặt cục bộ

Hỗ trợ đa khung công tác: Chỉ cần chỉ định React, Vue, Svelte hoặc Astro trong lời nhắc, AI sẽ tạo ra mã phù hợp với khung công tác đó, khác với các công cụ bị giới hạn trong một bộ công cụ duy nhất

Triển khai chỉ với một cú nhấp chuột: Tích hợp với Netlify và Vercel để xuất bản ngay lập tức, giúp công cụ này trở nên mạnh mẽ trong việc tạo mẫu nhanh, nơi tốc độ quan trọng hơn kiến trúc dài hạn

Bolt. Những ưu và nhược điểm mới

Ưu điểm:

Không gặp trở ngại khi thiết lập: Không cần môi trường cục bộ, không có xung đột phụ thuộc, không cần kiến thức về terminal để bắt đầu xây dựng

Tính linh hoạt của framework: Hỗ trợ nhiều framework frontend, mang lại cho các nhóm sự tự do về kiến trúc hơn so với các giải pháp chỉ hỗ trợ một stack duy nhất

Chuyển giao mã mượt mà: Bạn có thể chuyển từ tạo mã bằng AI sang chỉnh sửa thủ công bất cứ lúc nào, giúp các nhà phát triển không bị giới hạn bởi mã đã được tạo sẵn

Nhược điểm:

Phù hợp hơn cho việc tạo mẫu thử nghiệm so với các ứng dụng sản xuất yêu cầu logic backend phức tạp

Môi trường dựa trên trình duyệt có giới hạn tài nguyên có thể ảnh hưởng đến các dự án quy mô lớn

Không có các tính năng quản lý dự án hoặc phối hợp nhóm tích hợp sẵn

Bolt. Giá mới

Kế hoạch miễn phí

Gói Pro: $25/tháng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi thành viên

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Bolt. Đánh giá và nhận xét mới

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Bolt.new?

Một người dùng đã đánh giá:

Điều tôi thích nhất ở Bolt.new là khả năng biến ý tưởng thành ứng dụng hoạt động chỉ trong chốc lát. Tôi có thể mô tả những gì mình muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên, và nó sẽ tạo ra một ứng dụng full-stack (giao diện người dùng, máy chủ và cơ sở dữ liệu) ngay trong trình duyệt.

4. Vercel v0 (Tốt nhất cho các nhóm frontend triển khai giao diện Next.js từ ngôn ngữ tự nhiên)

v0 chuyển đổi các mô tả bằng tiếng Anh thông thường thành các thành phần giao diện người dùng (UI) sẵn sàng triển khai, được xây dựng trên Next.js và Tailwind CSS. Chỉ với một cú nhấp chuột, ứng dụng được tạo ra sẽ được triển khai lên hạ tầng của Vercel với tên miền tùy chỉnh và SSL đã được cấu hình sẵn.

Các tính năng tự động hóa có khả năng tự chủ có thể lập kế hoạch công việc, tìm kiếm mã tham khảo trên web và kiểm tra các trang web đang hoạt động để hỗ trợ quá trình tạo mã, vượt xa mô hình đơn thuần là "hỏi - đáp" để tiến tới việc thực thi quy trình làm việc tự động.

Các tính năng nổi bật nhất của Vercel v0

Tạo giao diện người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên: Mô tả giao diện bằng tiếng Anh thông thường và nhận các thành phần sẵn sàng triển khai được xây dựng trên Next.js và Tailwind CSS, sẵn sàng triển khai ngay lập tức

Triển khai Vercel chỉ với một cú nhấp chuột: Các ứng dụng được tạo ra sẽ được triển khai lên hạ tầng của Vercel với tên miền tùy chỉnh và SSL đã được cấu hình sẵn chỉ với một cú nhấp chuột

Tự động hóa của Agentic: Công cụ này có thể lập kế hoạch công việc, tìm kiếm mã tham khảo trên web và kiểm tra các trang web đang hoạt động để hỗ trợ quá trình tạo mã — không chỉ đơn thuần phản hồi các yêu cầu

Ưu và nhược điểm của Vercel v0

Ưu điểm:

Con đường nhanh nhất từ ý tưởng đến giao diện người dùng được triển khai: Sự tích hợp chặt chẽ với hạ tầng Vercel giúp xóa bỏ khoảng cách giữa quá trình tạo ra và triển khai sản phẩm

Khả năng tự chủ: Vượt ra ngoài việc phản hồi theo yêu cầu để thực hiện kế hoạch công việc tự động và nghiên cứu trên web trong quá trình tạo nội dung

Các thành phần đạt tiêu chuẩn sản xuất: Kết quả đầu ra là mã Next.js và Tailwind có thể tích hợp trực tiếp vào các cơ sở mã chuyên nghiệp hiện có

Nhược điểm:

Có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ bộ công cụ Next.js/React/Tailwind, gây ra một số khó khăn cho các nhóm sử dụng Vue hoặc không sử dụng Vercel

Hệ thống thanh toán dựa trên token có thể gây ra các chi phí khó lường cho các thế hệ phức tạp

Ít hữu ích hơn khi sử dụng như một công cụ độc lập đối với các nhóm chưa đầu tư vào hệ sinh thái Vercel

Giá Vercel v0

Kế hoạch miễn phí

Nhóm: $30/người dùng/tháng

Kinh doanh: $100/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vercel v0

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Vercel v0?

Một người dùng đã đánh giá:

v0 giúp bạn dễ dàng tạo nhanh các thành phần giao diện người dùng (UI) và bản mẫu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ này giúp đẩy nhanh các giai đoạn đầu của quá trình phát triển và hỗ trợ khám phá ý tưởng nhanh hơn mà không tốn quá nhiều thời gian cho việc triển khai ban đầu.

5. Cursor (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển chuyên nghiệp muốn có một lập trình viên AI đồng hành trong IDE của họ)

Cursor là một nhánh của VS Code và là một công cụ lập trình cặp AI, tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn trực tiếp vào trải nghiệm chỉnh sửa. Trợ lý trò chuyện AI này chỉ mục toàn bộ kho lưu trữ của bạn, vì vậy khi bạn hỏi về phần mềm trung gian xác thực, nó sẽ trả lời dựa trên ngữ cảnh từ chính mã nguồn của bạn — chứ không phải tài liệu chung chung.

Agent Composer xử lý các công việc tự động nhiều bước như xây dựng khung dự án, tái cấu trúc nhiều tệp và tạo bài kiểm tra. Đối với các nhóm doanh nghiệp, Cursor sở hữu chứng nhận SOC 2 Loại II và cung cấp RBAC, SSO cùng Chế độ Bảo mật.

Các tính năng nổi bật của Cursor

Trò chuyện AI nhận diện mã nguồn: AI chỉ mục toàn bộ kho lưu trữ của bạn, do đó các câu trả lời sẽ tham chiếu đến mã nguồn và kiến trúc thực tế của bạn — chứ không phải tài liệu chung chung hay các mẫu mã bị tưởng tượng ra

Agent Composer: Xử lý các công việc tự động nhiều bước, bao gồm xây dựng khung dự án, tái cấu trúc nhiều tệp và tạo bài kiểm tra mà không cần hướng dẫn từng bước thủ công

Bảo mật doanh nghiệp: Chứng nhận SOC 2 Loại II với RBAC, SSO và Chế độ Bảo mật dành cho các nhóm có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt

Ưu và nhược điểm của Cursor

Ưu điểm:

Bối cảnh mã nguồn sâu: Chỉ mục mã nguồn có nghĩa là các đề xuất của AI dựa trên kiến trúc thực tế của bạn, giúp giảm thiểu kết quả không liên quan hoặc sai lệch

Môi trường quen thuộc: Được xây dựng trên VS Code, giúp các nhà phát triển dễ dàng áp dụng mà không cần phải làm quen lại với trình chỉnh sửa hoặc mất các phần mở rộng hiện có

Sẵn sàng cho doanh nghiệp: SOC 2 Type II, RBAC và SSO đáp ứng các yêu cầu bảo mật của các tổ chức kỹ thuật quy mô lớn

Nhược điểm:

Đây hoàn toàn là một công cụ dành cho nhà phát triển, không tích hợp các tính năng quản lý dự án hay phối hợp nhóm.

Theo khảo sát năm 2025 của Stack Overflow, chỉ 17% người dùng cho biết sự hợp tác được cải thiện nhờ các trợ lý AI — các nhóm vẫn cần một hệ thống riêng biệt để lập kế hoạch sprint

Chi phí đăng ký làm tăng chi phí công cụ cho các nhóm đã phải trả tiền cho phần mềm quản lý dự án

Giá của Cursor

Kế hoạch miễn phí

Gói Pro: $20/tháng

Pro+: 60 USD/tháng

Ultra: 200 USD/tháng

Nhóm: $40/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cursor

G2: 4,5/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cursor?

Một người dùng đã đánh giá:

Tôi thực sự yêu thích Cursor vì tính năng lập trình được hỗ trợ bởi AI mạnh mẽ, đặc biệt là cách nó có thể hiểu cơ sở mã của tôi và tạo ra các đề xuất hoặc chỉnh sửa mã phù hợp ngay lập tức. Trong công việc hàng ngày, nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách hỗ trợ gỡ lỗi, viết mã mẫu và thậm chí giải thích logic phức tạp từng bước một cách đơn giản. Giao diện người dùng trông gọn gàng và quen thuộc (giống như VS Code), giúp tôi dễ dàng bắt đầu mà không cần phải trải qua quá trình học tập khó khăn, đồng thời vẫn tăng năng suất làm việc của tôi lên đáng kể

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm bạn. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc phải xoay xở giữa các nền tảng, quản lý email và chuyển đổi giữa các cuộc họp. Sẽ ra sao nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách tập hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện và AI vào cùng một không gian làm việc, nhờ đó các nhóm có thể quản lý công việc phát triển sản phẩm mà không cần phân tán chúng trên nhiều công cụ khác nhau.

6. Replit (phù hợp nhất để xây dựng và triển khai các ứng dụng full-stack hoàn toàn trên trình duyệt)

Khi so sánh Base44 với Replit, điểm khác biệt chính nằm ở tính linh hoạt. Replit cung cấp một môi trường phát triển tích hợp (IDE) trên đám mây đầy đủ với hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ lập trình, trong khi phần mềm Base44 tập trung vào các ứng dụng được tạo tự động từ lời nhắc, với ít quyền kiểm soát mã thủ công hơn.

Trợ lý AI của Replit tự động xây dựng, kiểm thử và tối ưu hóa các tính năng từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó không chỉ tạo mã nguồn—nó còn tạo tệp, cài đặt các phụ thuộc, chạy kiểm thử và lặp lại cho đến khi tính năng hoạt động. Chức năng chỉnh sửa đa người dùng thời gian thực cho phép nhiều người cùng lập trình trên cùng một tệp đồng thời.

Các tính năng nổi bật của Replit

Trợ lý AI: Tự động xây dựng, kiểm thử và tối ưu hóa các tính năng từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên — tạo tệp, cài đặt các phụ thuộc, chạy kiểm thử và lặp lại cho đến khi tính năng hoạt động

Hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ: Một IDE đám mây toàn diện bao phủ hầu hết các ngôn ngữ lập trình chính, khác với sự tập trung vào việc chuyển đổi từ lệnh sang ứng dụng của Base44

Chỉnh sửa đa người dùng thời gian thực: Nhiều nhà phát triển có thể chỉnh sửa cùng một tệp đồng thời, giúp công cụ này trở nên mạnh mẽ cho các phiên lập trình hợp tác viết mã

Ưu và nhược điểm của Replit

Ưu điểm:

Công cụ xây dựng ứng dụng AI linh hoạt nhất: Sự kết hợp giữa quyền truy cập đầy đủ vào IDE và một tác nhân tự động mang lại cho nhà phát triển cả sự hỗ trợ của AI lẫn khả năng kiểm soát thủ công

Triển khai tích hợp: Triển khai chỉ với một cú nhấp chuột bao gồm cơ sở dữ liệu PostgreSQL tích hợp và tự động mở rộng quy mô mà không cần thiết lập hạ tầng bổ sung

Hợp tác đa người dùng: Chức năng chỉnh sửa chung thời gian thực hiếm thấy trong các IDE dựa trên trình duyệt và rất hữu ích cho lập trình cặp hoặc đánh giá trực tiếp

Nhược điểm:

Chính sách định giá dựa trên nỗ lực của đại lý có thể dẫn đến hóa đơn không thể dự đoán được do các công việc phức tạp tiêu tốn nhiều điểm kiểm tra hơn

Ít phù hợp với người dùng không có kiến thức kỹ thuật, những người muốn trải nghiệm chuyển đổi từ lời nhắc sang ứng dụng một cách thuần túy mà không cần sự phức tạp của IDE

Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo các dự án tiêu tốn nhiều tài nguyên trong môi trường trình duyệt

Giá của Replit

Gói miễn phí

Core: 25 USD/tháng

Gói Pro: $100/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Replit

G2: 4,5/5 (330 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 150 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Replit?

Một người dùng đã đánh giá:

Dễ sử dụng. Nhiều tính năng: lập trình, vibe coding, thiết kế website, tạo ứng dụng, lưu trữ máy chủ với các cấu hình khác nhau tùy theo nhu cầu, tạo tên miền. Mặc dù là người dùng mới, nhưng tôi đã tạo được 3 trang web ứng dụng trong một tháng và còn khoảng 4 ý tưởng nữa để phát triển! Những sản phẩm tuyệt đẹp! Ứng dụng thứ hai của tôi khá phức tạp với nhiều thành phần động trong chương trình, nhưng việc thực hiện các thay đổi lại diễn ra rất dễ dàng.

7. Bubble (phù hợp nhất để xây dựng các ứng dụng web và di động chất lượng cao mà không cần viết mã)

Bubble cho phép các nhóm không có kiến thức kỹ thuật xây dựng các ứng dụng web và di động phức tạp bằng trình chỉnh sửa trực quan kéo-thả — không cần viết mã, bao giờ cũng vậy. Đây là lựa chọn hoàn thiện nhất dành cho những người không muốn tiếp xúc với mã nguồn, kể cả mã do AI tạo ra.

Nền tảng này bao gồm cơ sở dữ liệu tích hợp sẵn, công cụ quy trình làm việc dạng kéo-thả cho logic kinh doanh và thị trường plugin để tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba. Nền tảng này cũng cho phép tạo ứng dụng di động gốc cùng với ứng dụng web từ một hệ thống backend duy nhất.

Nhược điểm: sự phụ thuộc đáng kể vào nhà cung cấp. Không có tùy chọn xuất mã nguồn hoặc tự lưu trữ, do đó việc chuyển đổi từ Bubble đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại từ đầu.

Các tính năng nổi bật của Bubble

Trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan: Xây dựng các ứng dụng web và di động phức tạp mà không cần viết hoặc xem xét bất kỳ mã nào — mọi thành phần của ứng dụng đều được xây dựng trực quan

Cơ sở dữ liệu và bộ xử lý quy trình làm việc tích hợp sẵn: Tính năng logic kinh doanh, mô hình hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc chỉ cần nhấp chuột đều được tích hợp sẵn mà không cần sử dụng dịch vụ bên ngoài

Thị trường plugin: Các tích hợp của bên thứ ba mở rộng chức năng sang các lĩnh vực như thanh toán, xác thực, phân tích và nhiều hơn nữa mà không cần phát triển tùy chỉnh

Ưu và nhược điểm của Bubble

Ưu điểm:

Thực sự không cần viết mã: Không giống như các công cụ tạo ứng dụng AI tạo ra mã mà bạn vẫn có thể cần phải hiểu, Bubble không yêu cầu bất kỳ kiến thức lập trình nào ở bất kỳ giai đoạn nào

Nền tảng không cần mã hóa hoàn thiện nhất: Với nhiều năm phát triển, nền tảng này hỗ trợ tốt các trường hợp đặc biệt, logic phức tạp và các ứng dụng quy mô sản xuất

Hệ thống backend duy nhất cho web và di động: Xây dựng một lần và xuất ra cả ứng dụng web lẫn ứng dụng di động gốc mà không cần duy trì các kho mã riêng biệt

Nhược điểm:

Rủi ro phụ thuộc vào nhà cung cấp cao: Không thể xuất mã nguồn và không có tùy chọn tự lưu trữ, do đó việc chuyển khỏi Bubble đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại từ đầu

Hiệu suất có thể chậm hơn so với các ứng dụng được viết bằng mã đối với các ứng dụng phức tạp hoặc sử dụng nhiều dữ liệu

Chi phí hàng tháng tăng đáng kể khi ứng dụng phát triển về số lượng người dùng và hoạt động dữ liệu

Giá của Bubble

Kế hoạch miễn phí

Gói Starter: 59 USD/tháng

Growth: $209/tháng

Gói nhóm: $549/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Bubble

G2: 4.4/5 (180 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 330 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bubble?

Một người dùng đã đánh giá:

Tốc độ mà bạn có thể tạo ra các ứng dụng web đầy đủ chức năng và có khả năng mở rộng là điều khó tin. Nó không nhanh bằng việc sử dụng mã AI để tạo ứng dụng, nhưng ưu điểm là sau khi ứng dụng được tạo ra, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa theo yêu cầu cụ thể của mình. Trong khi đó, bạn phải thực sự biết cách lập trình mới có thể thực hiện các chỉnh sửa bằng các công cụ lập trình AI.

Emergent áp dụng phương pháp "ưu tiên cơ sở dữ liệu" để xây dựng ứng dụng AI. Bạn chỉ cần mô tả công cụ mà bạn cần, và nó sẽ tự động tạo ra cả cấu trúc dữ liệu lẫn giao diện quản trị viên để quản lý nó. Điều này khiến Emergent trở thành một lựa chọn thay thế miễn phí mạnh mẽ cho Base44, phù hợp với các nhóm cần các công cụ theo dõi hàng tồn kho, bảng điều khiển CRM hoặc quy trình phê duyệt.

Các ứng dụng được tạo ra bao gồm tính năng xác thực dữ liệu tích hợp sẵn, quyền truy cập dựa trên vai trò và mô hình dữ liệu quan hệ. AI được tối ưu hóa cho các ứng dụng dữ liệu có cấu trúc thay vì việc xây dựng ứng dụng đa năng.

Đây là một nền tảng mới gia nhập thị trường với cộng đồng người dùng còn nhỏ, vì vậy nhóm nên kiểm tra xem bộ tính năng hiện tại có đáp ứng được nhu cầu cụ thể của họ hay không trước khi commit.

Các tính năng nổi bật nhất

Tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu trước tiên: Mô tả công cụ bạn cần, và Emergent sẽ tự động tạo cả sơ đồ dữ liệu lẫn giao diện quản trị viên, đảm bảo ứng dụng của bạn được xây dựng trên nền tảng dữ liệu vững chắc

Xác thực dữ liệu tích hợp sẵn và RBAC: Các ứng dụng được tạo ra bao gồm tính năng xác thực dữ liệu phù hợp, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và các mô hình dữ liệu quan hệ mà không cần cấu hình thêm

Tối ưu hóa dữ liệu có cấu trúc: AI này được tối ưu hóa đặc biệt cho các công cụ nội bộ có hệ thống backend có cấu trúc — như công cụ theo dõi hàng tồn kho, bảng điều khiển CRM, quy trình phê duyệt — thay vì các ứng dụng đa năng

Những ưu và nhược điểm nổi bật

Ưu điểm:

Cách tiếp cận "Schema-first": Bắt đầu từ cấu trúc dữ liệu thay vì giao diện người dùng sẽ tạo ra các công cụ nội bộ đáng tin cậy và dễ bảo trì hơn

Các thiết lập mặc định sẵn sàng cho sản xuất: Quyền truy cập dựa trên vai trò, xác thực dữ liệu và mô hình quan hệ được tích hợp sẵn, không phải là các tính năng được thêm vào sau này

Rất phù hợp cho các công cụ nội bộ: Sự tập trung vào dữ liệu có cấu trúc khiến nó đặc biệt hiệu quả cho các công cụ vận hành mà hầu hết các doanh nghiệp thực sự cần

Nhược điểm:

Là một nền tảng mới gia nhập thị trường với cộng đồng người dùng còn nhỏ, do đó các tài nguyên và hướng dẫn từ bên thứ ba có giới hạn

Ít phù hợp với các ứng dụng hướng đến khách hàng hoặc các trường hợp sử dụng chung ngoài quản lý dữ liệu có cấu trúc

Các nhóm nên xác minh xem bộ tính năng hiện tại có đáp ứng được nhu cầu cụ thể của họ hay không trước khi commit.

Giá cả linh hoạt

Kế hoạch miễn phí

Gói tiêu chuẩn: $20/tháng

Gói Pro: $200/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét mới nhất

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Emergent?

Một người dùng đã đánh giá:

Emergent rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không có kiến thức về lập trình. Tôi chỉ cần mô tả những gì mình muốn xây dựng và nền tảng này sẽ giúp tạo ra cấu trúc và mã cần thiết. Tôi đã sử dụng nó để tạo các trang web đơn giản và những trải nghiệm tương tác nhỏ như trò chơi cho các hoạt động quảng bá, và quá trình này diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Hệ thống tín dụng cũng rất hiệu quả vì số tín dụng có thời hạn sử dụng khá lâu so với các công cụ khác.

9. Claude Code (phù hợp nhất cho các nhà phát triển cần khả năng suy luận AI sâu sắc để giải quyết các công việc lập trình phức tạp)

Claude Code là công cụ lập trình dựa trên giao diện dòng lệnh của Anthropic. Công cụ này chạy trên giao diện dòng lệnh của bạn, hiểu lịch sử Git của bạn và sử dụng khả năng suy luận mở rộng để phân tích các vấn đề nhiều bước trước khi tạo mã.

Đây không phải là một công cụ tạo ứng dụng: đây là một công cụ suy luận AI dành cho các nhà phát triển muốn nâng cao quy trình làm việc hiện có. Claude Code sở hữu các chứng nhận SOC 2 Type II và ISO 27001, cùng với chứng nhận FedRAMP High dành cho các trường hợp sử dụng trong chính phủ.

Các tính năng nổi bật của Claude Code

Suy nghĩ mở rộng: Phân tích các vấn đề nhiều bước trước khi tạo mã, mang lại kết quả tốt hơn đáng kể cho các công việc phức tạp như thiết kế thuật toán, tái cấu trúc nhiều tệp và gỡ lỗi các tình huống cạnh tranh

Hiểu biết về lịch sử Git: Hoạt động trong terminal của bạn với sự hiểu biết đầy đủ về lịch sử của kho lưu trữ, do đó bối cảnh không chỉ bao gồm mã hiện tại mà còn cả quá trình phát triển của nó

Chứng nhận dành cho doanh nghiệp và chính phủ: Các chứng nhận SOC 2 Type II và ISO 27001 cùng với chứng nhận FedRAMP High giúp sản phẩm này phù hợp với các ngành công nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ và các trường hợp sử dụng trong chính phủ

Ưu và nhược điểm của Claude mã

Ưu điểm:

Khả năng suy luận hàng đầu: Khả năng suy luận mở rộng vượt trội so với việc tạo mã tiêu chuẩn đối với các công việc thực sự phức tạp đòi hỏi giải quyết vấn đề theo nhiều bước

Hoạt động trong các công việc làm việc hiện có: Hoạt động dựa trên terminal giúp nó tích hợp vào môi trường hiện có của bất kỳ nhà phát triển nào mà không cần chuyển đổi công cụ hay trình chỉnh sửa

Vị thế tuân thủ mạnh mẽ: Chứng nhận FedRAMP High mở ra cơ hội cho các trường hợp sử dụng trong chính phủ và doanh nghiệp chịu sự quản lý; hầu hết các đối thủ cạnh tranh không thể đáp ứng được

Nhược điểm:

Không phải là công cụ xây dựng ứng dụng: Yêu cầu kiến thức chuyên môn về phát triển phần mềm để sử dụng hiệu quả — người dùng không có kiến thức kỹ thuật sẽ thấy khó tiếp cận

Giao diện chỉ dành cho terminal có độ khó học cao hơn so với các lựa chọn thay thế dựa trên GUI

Không có tính năng quản lý dự án, hợp tác hoặc tài liệu

Giá của Claude mã

Kế hoạch miễn phí

Gói Pro: $20/tháng

Max: Từ $100/tháng

Đội nhóm: $25/người dùng được cấp phép/tháng

Enterprise: $20/người dùng được cấp phép + phí sử dụng theo mức giá API

Đánh giá và nhận xét về Claude mã

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Claude Code?

Một người dùng đã đánh giá:

Nó hỗ trợ toàn bộ chu kỳ phát triển phần mềm, từ kế hoạch đến triển khai, và ngày càng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Claude code đã thay đổi căn bản cách chúng ta viết mã và xây dựng ứng dụng, và các lỗ hổng trong hệ thống đang dần được khắc phục và cải thiện theo thời gian.

10. Glide (phù hợp nhất để biến bảng tính thành ứng dụng kinh doanh thân thiện với thiết bị di động mà không cần viết mã)

Glide chuyển đổi các bảng tính Google Trang tính, cơ sở dữ liệu Airtable hoặc tệp Excel hiện có của bạn thành các ứng dụng doanh nghiệp tương thích với thiết bị di động và có khả năng phản hồi. Kết nối một bảng tính, và Glide sẽ tự động tạo giao diện ứng dụng với danh sách, chế độ xem chi tiết, biểu mẫu và biểu đồ.

Bạn có thể tùy chỉnh bố cục bằng các thành phần giao diện người dùng (UI) có sẵn, thêm các quy trình làm việc được kích hoạt và cài đặt quyền truy cập chi tiết với các điều khiển quyền sở hữu theo hàng. Glide AI cũng có thể tạo ra toàn bộ cấu trúc ứng dụng từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm hạn chế: Glide chỉ tạo ra các Ứng dụng Web Tiến bộ (PWA): không hỗ trợ phát hành trên cửa hàng ứng dụng gốc. Mô hình giới hạn cập nhật (mỗi lần ghi dữ liệu được tính là một lần cập nhật) có thể trở nên tốn kém khi quy mô mở rộng. 📚

Các tính năng nổi bật của Glide

Chuyển đổi bảng tính thành ứng dụng: Kết nối bảng tính Google Trang tính, cơ sở dữ liệu Airtable hoặc tệp Excel, và Glide sẽ tự động tạo ra giao diện ứng dụng hoàn chỉnh với danh sách, chế độ xem chi tiết, biểu mẫu và biểu đồ

Đồng bộ hóa thời gian thực: Các thay đổi trong bảng tính của bạn sẽ được phản ánh ngay lập tức trong ứng dụng, và các bài nộp/gửi sẽ được ghi lại vào nguồn dữ liệu của bạn mà không cần xuất hoặc nhập thủ công

Quyền truy cập theo hàng: Kiểm soát truy cập chi tiết cho phép bạn giới hạn những gì mỗi người dùng có thể xem dựa trên hàng dữ liệu của họ, rất hữu ích cho các nhóm làm việc tại hiện trường hoặc các công cụ tương tác với khách hàng

Ưu và nhược điểm của Glide

Ưu điểm:

Rào cản tham gia thấp nhất: Nếu dữ liệu của bạn đã có sẵn trong bảng tính, bạn có thể có một ứng dụng hoạt động chỉ trong vài phút mà không cần học các khái niệm mô hình hóa dữ liệu mới

Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực: Đồng bộ hai chiều giữa ứng dụng và bảng tính giúp loại bỏ độ trễ dữ liệu hoặc việc đối chiếu thủ công

Rất phù hợp cho các trường hợp sử dụng tại hiện trường và trên thiết bị di động: Kết quả ưu tiên thiết bị di động rất phù hợp cho các nhóm cần ứng dụng trên điện thoại thay vì bảng điều khiển trên máy tính để bàn

Nhược điểm:

Chỉ tạo ra các Ứng dụng Web Tiến bộ (PWA) — không hỗ trợ phát hành lên cửa hàng ứng dụng gốc

Mô hình hạn ngạch cập nhật (mỗi lần ghi dữ liệu được tính là một lần cập nhật) có thể trở nên tốn kém khi quy mô mở rộng

Không phù hợp với các ứng dụng yêu cầu dữ liệu quan hệ phức tạp hoặc logic phía máy chủ vượt quá khả năng hỗ trợ của bảng tính

Giá của Glide

Gói miễn phí

Kinh doanh: $199/tháng

Doanh nghiệp: Tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Glide

G2: 4.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Glide?

Một người dùng đã đánh giá:

Glide loại bỏ một cách xuất sắc rào cản lớn nhất trong việc tạo/lập ứng dụng: viết mã. Nó hoạt động như một công cụ dịch thuật mạnh mẽ, biến dữ liệu có cấu trúc từ Google Trang tính, Airtable hoặc Excel thành một ứng dụng di động và web hoạt động đầy đủ chức năng, mang lại cảm giác như ứng dụng gốc chỉ trong vài phút thay vì vài tháng.

Công cụ phù hợp là công cụ giúp công việc luôn tiến triển

Lựa chọn thay thế Base44 tốt nhất phụ thuộc vào phần công việc cụ thể mà bạn đang cố gắng giải quyết.

Nếu bạn cần tạo ứng dụng nhanh chóng, danh sách này có những lựa chọn đáng tin cậy. Nếu bạn muốn kiểm soát mã nguồn sâu hơn, phát triển trên trình duyệt hoặc công cụ xây dựng trực quan không cần viết mã, danh sách này cũng có các lựa chọn phù hợp cho tất cả những nhu cầu đó.

Tuy nhiên, nếu điểm nghẽn lớn nhất của bạn không phải là việc phát triển ứng dụng, mà là quản lý mọi thứ diễn ra sau đó, thì lựa chọn tốt hơn là một nền tảng hỗ trợ quy trình làm việc toàn diện xung quanh quá trình phát triển.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Nó cung cấp cho các nhóm một nền tảng duy nhất để biến ý tưởng sản phẩm thành kế hoạch, kế hoạch thành công việc và công việc thành công việc hoàn thiện, mà không cần phân tán tài liệu, giao tiếp và quá trình triển khai qua nhiều công cụ khác nhau. Thay vì thêm một sản phẩm độc lập khác vào bộ công cụ của bạn, ClickUp giúp giảm thiểu sự phân mảnh vốn là nguyên nhân chính khiến các nhóm làm việc chậm lại.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm hơn cả một công cụ xây dựng ứng dụng và muốn một hệ thống giúp nhóm của bạn thực sự triển khai sản phẩm, ClickUp là một trong những lựa chọn thay thế Base44 thực tế nhất.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chuyển một dự án Base44 hiện có sang nền tảng khác không?

Điều này phụ thuộc vào mục tiêu: các công cụ có tính năng đồng bộ hóa với GitHub, như Lovable và Bolt. new, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn vì bạn có thể xuất mã nguồn, trong khi các nền tảng không cần mã như Bubble hoặc Glide yêu cầu phải xây dựng lại ứng dụng bằng các trình chỉnh sửa trực quan của họ.

Sự khác biệt giữa Base44 và Replit trong việc xây dựng ứng dụng là gì?

Base44 tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng hoàn chỉnh từ các lời nhắc với lượng mã hóa thủ công tối thiểu. Trong khi đó, Replit cung cấp một IDE đám mây đầy đủ với trợ lý AI, hơn 50 ngôn ngữ lập trình và khả năng kiểm soát chi tiết hơn cho nhà phát triển, khiến nó phù hợp hơn với những người dùng muốn viết hoặc tùy chỉnh mã với sự hỗ trợ của AI.

Đúng vậy: Bubble và Glide sử dụng các trình tạo trực quan kéo-thả mà không cần viết mã; Emergent tạo ra các công cụ nội bộ từ các lời nhắc; và ClickUp cho phép các nhóm quản lý toàn bộ quy trình xây dựng công cụ mà không cần một ứng dụng quản lý dự án riêng biệt.

Những giải pháp thay thế Base44 nào cung cấp chứng nhận bảo mật cấp doanh nghiệp?

Trong số các lựa chọn thay thế được đề cập ở đây, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code và Glide đều đạt chứng nhận SOC 2 Loại II, và Claude Code còn cung cấp chứng nhận FedRAMP High dành cho các trường hợp sử dụng trong chính phủ.