Các đội ngũ hỗ trợ thương mại điện tử lãng phí hàng giờ mỗi ngày để chuyển đổi giữa các ứng dụng — kiểm tra Shopify để xem chi tiết đơn đặt hàng, tìm kiếm câu trả lời của nhóm trên Slack và lục lọi Google Drive để tìm chính sách đổi trả mới nhất.

Meta AI có thể xử lý các tin nhắn trực tiếp (DM) cơ bản của khách hàng trên Instagram và Facebook, nhưng không thể truy xuất dữ liệu đơn đặt hàng, phối hợp với nhóm kho hàng của bạn hoặc theo dõi xem các vấn đề có thực sự được giải quyết hay không.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Meta AI để hỗ trợ thương mại điện tử, cùng với ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, để quản lý các quy trình làm việc vận hành nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Meta AI cho hỗ trợ thương mại điện tử là gì?

qua Meta AI

Meta AI là trợ lý AI tạo sinh của Meta, được xây dựng dựa trên mô hình Llama, tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng nhắn tin của bạn.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử của bạn, nó hoạt động như một nhân viên hỗ trợ tự động ở tuyến đầu. Nó được thiết kế để hiểu và trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và hướng dẫn người mua hàng giải quyết các thắc mắc cơ bản, tất cả đều không cần đến một nền tảng chatbot riêng biệt và phức tạp.

Thay vì để nhóm của bạn phải gõ đi gõ lại những câu trả lời giống nhau suốt cả ngày, Meta AI sử dụng khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để phân tích ý nghĩa câu hỏi của khách hàng. Khi được kết nối với danh mục sản phẩm của bạn, hệ thống có thể trích xuất các thông tin cụ thể để đưa ra những câu trả lời phù hợp và mang tính cuộc hội thoại. Điều này giúp các nhân viên hỗ trợ tập trung vào những vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự tương tác cao và chuyên môn sâu.

Để hình dung cách một trợ lý AI có thể hoạt động như một lớp hỗ trợ đầu tiên, đây là một ví dụ về trải nghiệm chatbot hỗ trợ AI đang hoạt động:

Chatbot hỗ trợ của ClickUp đang trả lời các câu hỏi

Để hiểu rõ hơn về cách Meta AI hoạt động như một công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử, video này cung cấp tổng quan về các giải pháp AI khác nhau có thể nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng và hoạt động bán hàng của bạn:

Lợi ích của việc sử dụng Meta AI cho hỗ trợ khách hàng thương mại điện tử

Bạn biết rằng bộ phận hỗ trợ của mình đang gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu, nhưng lại khó xác định chính xác nguyên nhân. Các vấn đề cốt lõi thường xoay quanh tốc độ, tính sẵn sàng và hiệu quả. Khi những khía cạnh này bị ảnh hưởng, sự phát triển kinh doanh của bạn sẽ chậm lại. Những lợi ích sau đây trực tiếp giải quyết các vấn đề mà hầu hết các nhóm thương mại điện tử đang phát triển phải đối mặt hàng ngày.

Thời gian phản hồi nhanh hơn cho các câu hỏi thường gặp

Khi khách hàng phải chờ đợi câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản về kích thước hoặc vận chuyển, sự bực bội của họ sẽ tăng lên và bạn có nguy cơ mất đơn hàng.

Meta AI giúp loại bỏ tình trạng phải chờ đợi khi giải đáp các câu hỏi thường gặp. Hệ thống phản hồi ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm. Phản hồi tức thì này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và ngăn chặn tình trạng ứ đọng tin nhắn trong các thời điểm mua sắm cao điểm, như Black Friday hoặc khi ra mắt sản phẩm mới.

Hoạt động 24/7 trên các nền tảng của Meta

Cửa hàng trực tuyến của bạn luôn mở cửa, nhưng đội ngũ hỗ trợ của bạn thì không thể. Điều này có nghĩa là các câu hỏi từ khách hàng ở các múi giờ khác nhau hoặc những người mua sắm vào ban đêm thường không được trả lời trong nhiều giờ, dẫn đến tình trạng giỏ hàng bị bỏ rơi và ấn tượng xấu về thương hiệu.

Meta AI hoạt động như một đội ngũ hỗ trợ ngoài giờ làm việc, cung cấp sự trợ giúp tức thì mỗi khi khách hàng liên hệ. Vì hệ thống này hoạt động trên Messenger, tin nhắn trực tiếp (DM) của Instagram và WhatsApp Business chỉ với một lần thiết lập duy nhất, bạn có thể mở rộng phạm vi hỗ trợ 24/7 mà không cần tăng thêm nhân sự.

🧠 Thông tin thú vị: Giao dịch bán lẻ bảo mật đầu tiên diễn ra vào ngày 11 tháng 8 năm 1994. Một người đàn ông tên Dan Kohn đã bán một đĩa CD Ten Summoner’s Tales của Sting cho một người bạn bằng thẻ tín dụng và mã hóa dữ liệu.

Giảm khối lượng công việc cho đội ngũ hỗ trợ

Nhân viên hỗ trợ của bạn đang dành phần lớn thời gian trong ngày cho các công việc lặp đi lặp lại và ít tác động.

Việc phải trả lời đi trả lời lại năm câu hỏi giống nhau là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức. Điều này cũng khiến các thành viên am hiểu nhất trong nhóm của bạn không thể tập trung vào các vấn đề giúp tăng doanh thu và xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Meta AI giúp giải phóng năng lượng tinh thần và thời gian của nhóm bằng cách xử lý các truy vấn thường gặp này. Khả năng mới này cho phép họ tập trung vào những việc mà con người làm tốt nhất: xử lý các trường hợp phức tạp, cung cấp lời khuyên cá nhân hóa cho khách hàng có giá trị cao và phát hiện các vấn đề mới nổi trước khi chúng trở thành vấn đề lan rộng.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% nhà quản lý sử dụng ma trận kỹ năng để phân công công việc, nhưng 44% cho biết họ cố gắng phân công công việc phù hợp với thế mạnh và mục tiêu của nhân viên. Nếu không có các công cụ phù hợp để hỗ trợ, phần lớn các nhà quản lý buộc phải đưa ra các quyết định dựa trên bối cảnh trước mắt, chứ không phải dựa trên dữ liệu. Đây chính là lúc bạn cần một trợ lý thông minh! ClickUp Brain có thể đề xuất phân công công việc bằng cách phân tích lịch sử công việc, kỹ năng được gắn thẻ và thậm chí cả mục tiêu học tập. Nhờ đó, bạn có thể khám phá những điểm mạnh tiềm ẩn và tìm ra người phù hợp nhất cho công việc, chứ không chỉ là người hiện có sẵn. 💫 Kết quả thực tế: Atrato đã tăng tốc độ phát triển sản phẩm lên 30% và giảm 20% tình trạng quá tải công việc của các nhà phát triển nhờ tính năng quản lý khối lượng công việc của ClickUp.

Hỗ trợ mua sắm cá nhân hóa trên quy mô lớn

Một câu trả lời chung chung, áp dụng cho mọi trường hợp khi khách hàng hỏi về sản phẩm hiếm khi giúp chốt đơn hàng. Khách hàng muốn biết liệu sản phẩm có phù hợp với họ hay không, nhưng việc cung cấp mức độ hướng dẫn tùy chỉnh đó cho từng người một là điều không thể thực hiện được bằng cách thủ công.

Khi bạn kết nối danh mục sản phẩm của mình, Meta AI có thể đóng vai trò như một chuyên viên tư vấn mua sắm cá nhân. Nếu khách hàng hỏi: “Tôi cần một chiếc áo khoác chống thấm nước để đi bộ đường dài”, AI có thể tìm kiếm trong danh mục sản phẩm của bạn và đề xuất các lựa chọn phù hợp.

Phương pháp tạo nội dung này cho phép đưa ra các đề xuất tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh hơn so với một chatbot đơn thuần dựa trên từ khóa.

Các trường hợp sử dụng Meta AI phổ biến trong hỗ trợ thương mại điện tử

Nếu bạn triển khai Meta AI cho các công việc không phù hợp, bạn sẽ khiến khách hàng thất vọng và tạo thêm gánh nặng công việc cho nhóm của mình. Bốn trường hợp sử dụng này là những điểm mạnh đã được chứng minh, nơi Meta AI luôn mang lại giá trị. 🛠️

Trả lời các câu hỏi về sản phẩm qua Messenger và tin nhắn trực tiếp (DM) trên Instagram

Một khách hàng tiềm năng đang lướt Instagram, nhìn thấy sản phẩm của bạn và nhắn tin vào hộp thư riêng (DM) với câu hỏi: “Sản phẩm này có màu xanh không?” hoặc “Chiếc túi này có đủ lớn để đựng laptop không?” Nếu họ phải chờ hàng giờ mới nhận được câu trả lời, sự quan tâm của họ sẽ giảm dần và họ sẽ chuyển sang nơi khác.

Đây là công việc lý tưởng cho Meta AI. Nó có thể ngay lập tức trích xuất thông tin từ danh mục sản phẩm của bạn để trả lời các câu hỏi cụ thể về tính năng, màu sắc, chất liệu hoặc khả năng tương thích.

Đặc biệt, tin nhắn trực tiếp (DM) trên Instagram là một kênh có lưu lượng lớn để khám phá sản phẩm, khiến trường hợp sử dụng này trở nên vô cùng giá trị đối với bất kỳ thương hiệu nào có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội.

🔍 Bạn có biết? Người đầu tiên mua sách trên Amazon là một nhà khoa học máy tính tên là John Wainwright. Ông đã mua một cuốn sách về mô hình máy tính vào ngày 3 tháng 4 năm 1995.

Xử lý các yêu cầu về trạng thái đơn đặt hàng và vận chuyển

Việc tra cứu và trả lời các câu hỏi về quản lý đơn đặt hàng theo cách thủ công là một công việc tốn rất nhiều thời gian của đội ngũ hỗ trợ của bạn.

Meta AI có thể được cấu hình để tự động cung cấp các chính sách vận chuyển chung và khung thời gian giao hàng dự kiến của bạn. Mặc dù không thể cung cấp theo dõi theo thời gian thực cho từng gói hàng cụ thể nếu không có sự tích hợp sâu hơn, nhưng nó có thể xử lý thành công phần lớn các câu hỏi chung về dòng thời gian vận chuyển. Điều này giúp giải phóng nhóm của bạn khỏi công việc lặp đi lặp lại này.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ ‘Cyber Monday’ ra đời vào năm 2005 khi các nhà bán lẻ nhận thấy doanh số bán hàng tăng đột biến một cách kỳ lạ vào thứ Hai sau Lễ Tạ ơn. Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều sử dụng kết nối internet dial-up chậm tại nhà, nên họ đợi đến khi đến văn phòng vào thứ Hai để sử dụng kết nối băng thông rộng tốc độ cao của công ty để thực hiện việc mua sắm dịp lễ.

Xử lý các yêu cầu trả hàng và hoàn tiền

Quy trình đổi trả thường là điểm gây khó khăn cho khách hàng. Họ không chắc chắn về chính sách đổi trả của bạn, không biết liệu sản phẩm của họ có đủ điều kiện hay không, hoặc không tìm thấy hướng dẫn để bắt đầu quy trình đổi trả. Sự không chắc chắn này dẫn đến các yêu cầu hỗ trợ, buộc nhóm của bạn phải hướng dẫn họ từng bước trong quy trình.

Bạn có thể đào tạo Meta AI về chính sách đổi trả của mình để nó đóng vai trò là hướng dẫn viên đầu tiên. Nó có thể giải thích thời hạn đổi trả, làm rõ những mục nào là hàng bán cuối cùng và cung cấp liên kết đến cổng thông tin đổi trả của bạn.

Phương pháp tự phục vụ này giúp khách hàng tự tìm kiếm câu trả lời và chỉ chuyển sang nhân viên hỗ trợ khi tình huống phức tạp hoặc cần sự can thiệp thủ công.

Cung cấp các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa

Một khách hàng nhắn tin cho bạn với yêu cầu mơ hồ: “Tôi đang tìm một món quà cho bố tôi.” Một nhân viên hỗ trợ sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo để thu hẹp các lựa chọn, nhưng cách làm đó không thể mở rộng quy mô.

Meta AI có thể mô phỏng quy trình khám phá nhu cầu khách hàng thông qua cuộc hội thoại này. Nó có thể phân tích yêu cầu ban đầu và, dựa trên dữ liệu trong danh mục sản phẩm của bạn, đề xuất các mục phù hợp. Ví dụ, nó có thể hỏi: “Sở thích của anh ấy là gì?” và sau đó tinh chỉnh các đề xuất dựa trên câu trả lời của khách hàng. Điều này mang lại trải nghiệm mua sắm tốt hơn so với công cụ đề xuất tĩnh trên trang web.

Cách cài đặt Meta AI để hỗ trợ thương mại điện tử

Việc bắt đầu sử dụng Meta AI không quá phức tạp về mặt kỹ thuật, nhưng đây là một quy trình mà việc bỏ qua các bước sẽ dẫn đến hiệu suất kém. Việc thiết lập vội vàng sẽ dẫn đến kết quả là AI đưa ra câu trả lời sai, khiến khách hàng thất vọng và cuối cùng tạo ra nhiều công việc hơn cho nhóm của bạn.

Hãy làm theo các bước sau để thiết lập đúng cách.

Bước #1: Kết nối danh mục sản phẩm thương mại điện tử của bạn với Meta Business Suite

qua Meta

Trí tuệ nhân tạo của bạn chỉ thông minh đến mức thông tin mà bạn cung cấp cho nó. Nếu nó không biết bạn bán gì, nó sẽ không thể trả lời các câu hỏi về sản phẩm của bạn. Bước đầu tiên là cấp quyền truy cập vào kho hàng của bạn:

Truy cập vào Commerce Manager trong Meta Business Suite của bạn Bạn có thể chọn tải lên dữ liệu sản phẩm thủ công bằng bảng tính hoặc kết nối nền tảng thương mại điện tử của mình (như Shopify, BigCommerce hoặc WooCommerce) để đồng bộ tự động Đảm bảo danh mục sản phẩm của bạn bao gồm mô tả sản phẩm chi tiết, hình ảnh chất lượng cao, giá cả chính xác và các kích thước hoặc màu sắc có sẵn Kiểm tra xem sản phẩm của bạn có hiển thị chính xác trong trình quản lý danh mục sau khi kết nối hay không

🧠 Thông tin thú vị: Amazon đã đăng ký bằng sáng chế cho tính năng mua sắm 1-Click vào năm 1999. Đây là một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ đến mức Apple thực sự phải trả tiền cho Amazon để được cấp phép sử dụng công nghệ này cho iTunes Store. Bằng sáng chế này dựa trên ý tưởng rằng việc giảm bớt dù chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể tăng tổng doanh thu lên hàng triệu đô la.

Bước #2: Cấu hình phản hồi tự động hóa trong Messenger

Sau khi đã có danh mục sản phẩm, bạn có thể bắt đầu thiết lập quy trình tự động hóa trên Messenger:

Truy cập vào Hộp thư đến trong Meta Business Suite và tìm phần Tự động hóa Kích hoạt các phản hồi được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu bằng cách tùy chỉnh thông điệp chào mừng mà khách hàng mới nhận được Cài đặt các ‘trả lời nhanh’ cho những câu hỏi thường gặp nhất để hướng dẫn người dùng tìm được câu trả lời Cài đặt tin nhắn vắng mặt để thông báo cho khách hàng về giờ làm việc của nhóm nếu họ cần nói chuyện trực tiếp với nhân viên

Một phương pháp hay ở đây là đặt ra những kỳ vọng rõ ràng. Một lời chào đơn giản như: “Xin chào! Bạn đang kết nối với trợ lý AI của chúng tôi. Tôi có thể hỗ trợ hầu hết các câu hỏi, nhưng sẽ kết nối bạn với nhân viên hỗ trợ nếu cần thiết,” sẽ mang lại hiệu quả đáng kể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng AI dự đoán để kích hoạt thông báo ‘Check-in’ dựa trên hành vi duyệt web hoặc tình trạng chậm trễ vận chuyển. Ví dụ: nếu một đơn hàng được hệ thống của nhà vận chuyển đánh dấu là chậm trễ, hãy để AI của bạn chủ động gửi email xin lỗi kèm mã giảm giá nhỏ trước khi khách hàng liên hệ để phàn nàn.

Bước #3: Kích hoạt Meta AI cho tin nhắn trực tiếp trên Instagram

Giờ đây, bạn sẽ mở rộng hàm tương tự sang Instagram:

Đảm bảo tài khoản Instagram Business của bạn đã được kết nối với Meta Business Suite để quản lý tất cả tin nhắn trong một hộp thư đến thống nhất Từ phần Tự động hóa trong Hộp thư đến, bạn có thể áp dụng cài đặt Messenger của mình cho Instagram hoặc tạo các cài đặt riêng biệt Hãy nhớ rằng giọng điệu trên Instagram thường thân thiện hơn, vì vậy bạn có thể muốn điều chỉnh thông điệp chào hỏi của AI cho phù hợp Hãy thử nghiệm thiết lập bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp (DM) từ tài khoản cá nhân đến tài khoản kinh doanh của bạn để trải nghiệm trực tiếp.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Hỗ trợ thương mại điện tử hiếm khi diễn ra theo kịch bản dự đoán. Một đợt giảm giá, sự chậm trễ trong giao hàng hoặc chương trình khuyến mãi flash có thể khiến lượng yêu cầu hỗ trợ tăng vọt chỉ trong vài phút.

Theo dõi hiệu suất hỗ trợ thương mại điện tử bằng thẻ tùy chỉnh trong ClickUp bảng điều khiển

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn luôn dẫn đầu vì chúng biến dữ liệu công việc thời gian thực thành các thông tin trực quan, cho thấy chính xác cách thức hoạt động của hàng đợi hỗ trợ.

Bạn có thể thêm Thẻ Tùy Chỉnh để theo dõi số lượng phiếu yêu cầu, thời gian giải quyết và khối lượng công việc của nhân viên hỗ trợ, giúp các nhà quản lý nắm bắt hiệu suất mà không cần phải lục lọi qua hàng trăm công việc hỗ trợ. ClickUp lấy dữ liệu này trực tiếp từ Không gian Làm việc, có nghĩa là mọi biểu đồ đều phản ánh hoạt động thực tế đang diễn ra trong toàn bộ quy trình hỗ trợ.

Bước #4: Cài đặt các phản hồi AI trên WhatsApp Business

Cuối cùng, bạn sẽ thiết lập WhatsApp, một kênh quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp có khách hàng quốc tế:

Hãy lựa chọn giữa Ứng dụng WhatsApp Business, đơn giản hơn và phù hợp với các nhóm nhỏ, hoặc WhatsApp Business API, mạnh mẽ và có khả năng mở rộng hơn nhưng yêu cầu quy trình phê duyệt phức tạp hơn Trong cài đặt WhatsApp Business, hãy bật tính năng tự động hóa trả lời cho các tin nhắn đến Tạo các mẫu tin nhắn cho các tình huống phổ biến, vì WhatsApp yêu cầu các mẫu tin nhắn cho một số loại tin nhắn do kinh doanh khởi tạo Hãy đảm bảo bạn có quy trình đăng ký tham gia rõ ràng cho khách hàng, vì đây là yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt khi sử dụng WhatsApp Business API

Các phương pháp hay nhất cho hỗ trợ thương mại điện tử bằng Meta AI

“Cài đặt và quên đi” chỉ là một quan niệm sai lầm khi nói đến AI. Việc triển khai trợ lý Meta AI chỉ là bước đầu tiên. Nếu không có quá trình tối ưu hóa liên tục, hiệu suất của nó sẽ suy giảm theo thời gian và nhanh chóng trở thành gánh nặng thay vì tài sản.

Những phương pháp này sẽ đảm bảo rằng AI của bạn luôn là một phần đáng tin cậy và hiệu quả trong đội ngũ hỗ trợ của bạn.

Huấn luyện AI của bạn dựa trên danh mục sản phẩm và các câu hỏi thường gặp

Một bộ não trống rỗng không thể trả lời câu hỏi. Hiệu suất của Meta AI phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng và độ sâu của thông tin mà bạn cung cấp.

Bắt đầu bằng cách tạo một tài liệu Câu hỏi thường gặp (FAQ) toàn diện trong ClickUp Docs, bao gồm mọi vấn đề mà khách hàng có thể thắc mắc. Tài liệu này bao gồm chính sách vận chuyển và đổi trả, hướng dẫn về kích thước sản phẩm, cũng như câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về các sản phẩm cụ thể của bạn.

Sau đó, hãy xem lại các mô tả trong danh mục sản phẩm của bạn. Viết chúng theo phong cách trò chuyện, sử dụng ngôn ngữ mà khách hàng của bạn thường dùng, chứ không chỉ là những thuật ngữ tiếp thị.

🔍 Bạn có biết? Biểu tượng giỏ hàng kỹ thuật số lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1995 trên một trang web có tên Real Cart. Đây là một sự gợi nhớ trực tiếp đến giỏ hàng vật lý, được phát minh vào năm 1937 bởi một chủ cửa hàng tạp hóa, người nhận ra rằng mọi người ngừng mua sắm khi giỏ xách tay của họ trở nên quá nặng. Ban đầu, ông đã chế tạo chiếc xe đẩy bằng cách gắn bánh xe vào một chiếc ghế gấp.

Xác định các quy trình xử lý vấn đề phức tạp một cách rõ ràng

Trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn chắc chắn sẽ gặp phải những câu hỏi mà nó không thể trả lời hoặc những khách hàng mà nó không thể làm hài lòng. Cố gắng ép AI xử lý mọi tình huống là một sai lầm dẫn đến sự thất vọng tột độ của khách hàng. Bạn cần có một kế hoạch rõ ràng về thời điểm chuyển cuộc hội thoại sang nhân viên:

Các yếu tố kích hoạt cảm xúc: Cấu hình hệ thống để tự động chuyển cuộc hội thoại sang nhân viên hỗ trợ nếu phát hiện cảm xúc tức giận hoặc bực bội

Từ khóa kích hoạt: Tạo danh sách các từ khóa (như ‘hoàn tiền’, ‘khiếu nại’ hoặc ‘hư hỏng’) để ngay lập tức chuyển cuộc trò chuyện sang nhân viên hỗ trợ

Chuyển giao liền mạch: Đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Khách hàng không bao giờ phải lặp lại vấn đề của mình với nhân viên hỗ trợ. Toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại phải luôn sẵn sàng

Theo dõi các cuộc hội thoại và tối ưu hóa phản hồi

Các câu hỏi và ngôn ngữ của khách hàng sẽ thay đổi theo thời gian. Bạn cần thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của AI để phát hiện các vấn đề và xác định cơ hội cải thiện.

Hãy dành thời gian mỗi tuần để xem qua một số mẫu cuộc hội thoại do Meta AI xử lý. Tìm kiếm các mẫu hành vi. Nó thành công ở đâu? Nó thất bại hoặc bối rối ở đâu? Sử dụng những thông tin này để cập nhật tài liệu Câu hỏi thường gặp (FAQ), thêm các phản hồi tự động hóa mới hoặc điều chỉnh các điều kiện kích hoạt chuyển tiếp.

Tích hợp dữ liệu Meta AI vào quy trình hỗ trợ của bạn

Khi các cuộc hội thoại Meta AI của bạn bị giới hạn trong hệ sinh thái của Meta, bạn sẽ tạo ra tình trạng " context sprawl" – sự phân mảnh thông tin công việc trên các công cụ không kết nối với nhau, buộc các nhóm phải lãng phí hàng giờ để chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm bối cảnh.

Đội ngũ hỗ trợ của bạn phải chuyển đổi liên tục giữa hệ thống hỗ trợ chính, nền tảng thương mại điện tử và Meta Business Suite chỉ để có cái nhìn toàn diện về vấn đề của khách hàng. Điều này không hiệu quả và dẫn đến sai sót.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy đặt mục tiêu tự động hóa 90% các truy vấn về "Đơn đặt hàng của tôi ở đâu" (WISMO) và "Làm thế nào để trả hàng". Điều này giúp giải phóng nhân lực của bạn để tập trung vào 10% trường hợp cần sự đồng cảm, giải quyết vấn đề phức tạp hoặc hỗ trợ bán hàng có giá trị cao.

Những giới hạn của Meta AI trong hỗ trợ thương mại điện tử

Meta AI rất hữu ích, nhưng nó không thể giải quyết mọi vấn đề. Việc hiểu rõ giới hạn của nó là điều quan trọng để đặt ra kỳ vọng thực tế và xây dựng một chiến lược hỗ trợ hiệu quả:

Sự phụ thuộc vào nền tảng: Meta AI chỉ hoạt động trong hệ sinh thái riêng của nó. Nó không thể trả lời các câu hỏi được gửi qua email, trò chuyện trực tuyến trên trang web của bạn hoặc cuộc gọi điện thoại. Bạn vẫn cần các giải pháp riêng biệt cho các kênh đó

Tích hợp sâu giới hạn: Nó không thể thực hiện các tác vụ yêu cầu truy cập thời gian thực vào các hệ thống khác. Nó không thể kiểm tra mức tồn kho theo thời gian thực, xử lý hoàn tiền trực tiếp hoặc cung cấp địa điểm GPS chính xác của gói hàng.

Rủi ro về thông tin sai lệch: Giống như tất cả các hệ thống AI tạo sinh, đôi khi nó có thể đưa ra thông tin không chính xác. Đây là một rủi ro lớn khi liên quan đến các chi tiết quan trọng như thông số kỹ thuật sản phẩm, giá cả hoặc thông tin chính sách.

Sự không nhất quán trong giọng điệu thương hiệu: Nếu không có quá trình đào tạo chuyên sâu và liên tục, các phản hồi của AI có thể trở nên chung chung và không phù hợp với giọng điệu thương hiệu mà bạn đã dày công xây dựng

Vấn đề bảo mật dữ liệu: Tất cả dữ liệu của cuộc hội thoại đều được xử lý trên các nền tảng của Meta. Điều này có thể là rào cản đối với các doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định.

Quản lý toàn bộ quy trình hỗ trợ thương mại điện tử của bạn với ClickUp

Nhiều đội ngũ hỗ trợ thương mại điện tử hiện nay vẫn phụ thuộc vào các công cụ riêng biệt cho việc trả lời trò chuyện, theo dõi phiếu yêu cầu, ghi chú nội bộ và quy trình xử lý sự cố. Thông tin bối cảnh bị phân tán giữa các hệ thống, dẫn đến việc giải quyết vấn đề bị chậm trễ và trải nghiệm hỗ trợ không nhất quán.

ClickUp giải quyết vấn đề này thông qua Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi các cuộc hội thoại, theo dõi phiếu yêu cầu, tự động hóa và kiến thức đều được tập trung tại một nơi. Đội ngũ hỗ trợ giảm thiểu tình trạng mở rộng phần mềm SaaS và loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục vì các phiếu yêu cầu, hợp tác nội bộ và hỗ trợ AI đều hoạt động trong cùng một không gian làm việc.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về cách ClickUp hỗ trợ các quy trình làm việc trong thương mại điện tử. 👀

Giải quyết các yêu cầu hỗ trợ nhanh hơn

Yêu cầu ClickUp Brain thực hiện phân tích cảm xúc cho các cuộc hội thoại với khách hàng của bạn

Hỗ trợ khách hàng phụ thuộc vào việc truy cập thông tin nhanh chóng. Nhân viên hỗ trợ phải nhanh chóng nắm bắt vấn đề, tìm ra chính sách phù hợp và xác định bước tiếp theo. ClickUp Brain phân tích các cuộc hội thoại, công việc và tài liệu trong toàn bộ không gian làm việc để nhân viên hỗ trợ có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Ví dụ: một khách hàng mở cuộc trò chuyện về một đơn đặt hàng bị chậm trễ. ‘Đơn đặt hàng số 84521 của tôi vẫn chưa đến. Đáng lẽ nó phải đến cách đây ba ngày rồi.’

Nhân viên hỗ trợ có thể sử dụng lời nhắc này với ClickUp Brain: ‘Tóm tắt cuộc hội thoại hỗ trợ này và đề xuất giải pháp phù hợp dựa trên chính sách chậm trễ vận chuyển của chúng tôi.’

ClickUp Brain phân tích cuộc hội thoại, xác định rằng đơn đặt hàng đã được vận chuyển qua gói vận chuyển tiêu chuẩn và tra cứu chính sách xử lý sự cố nội bộ. Hệ thống trả về bản tóm tắt và đề xuất cung cấp dịch vụ vận chuyển thay thế nhanh chóng.

ClickUp Brain cũng hỗ trợ nhân viên xử lý lượng yêu cầu lớn thông qua một số tính năng cụ thể:

Tạo các phản hồi đề xuất cho các yêu cầu hoàn tiền dựa trên các quy tắc đủ điều kiện hoàn tiền của công ty

Tóm tắt cuộc hội thoại gồm 20 tin nhắn của khách hàng thành một bản tóm tắt ngắn gọn về vấn đề trước khi nhân viên hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu

Phân tích cảm xúc trong tin nhắn của khách hàng và đánh dấu các cuộc hội thoại thể hiện sự bực bội hoặc cấp bách

Truy cập tài liệu nội bộ như chính sách đổi trả hoặc quy định về bảo hành

Đề xuất chuyên viên hỗ trợ phù hợp khi phiếu yêu cầu liên quan đến việc khắc phục sự cố sản phẩm

Ví dụ: một khách hàng báo cáo rằng bộ điều nhiệt thông minh mua từ cửa hàng bị ngắt kết nối Wi-Fi. ClickUp Brain phân tích cuộc hội thoại và đề xuất giao nhiệm vụ cho chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật phụ trách khắc phục sự cố thiết bị, thay vì đưa vào hàng đợi hỗ trợ đơn đặt hàng chung.

Đề cập đến ClickUp Brain trong các công việc để có bản tóm tắt nhanh

Điều phối các hoạt động hỗ trợ nhiều bước

Theo dõi quy trình hỗ trợ và phát hiện các vấn đề bằng ClickUp Super Agents

Nhiều công cụ hỗ trợ hiện nay dựa vào các chatbot đơn giản để trả lời các câu hỏi thường gặp.

Các Super Agent của ClickUp AI đảm nhận một vai trò khác biệt. Các đại lý AI này hoạt động như những đồng đội tự chủ, theo dõi quy trình làm việc, phân tích bối cảnh không gian làm việc và thực thi các công việc. Chúng truy cập vào các công việc, cuộc hội thoại, tài liệu và dữ liệu quy trình làm việc bên trong không gian làm việc để hoạt động liên tục và thực hiện hành động khi các mẫu hoặc điều kiện xuất hiện.

Đội ngũ hỗ trợ thương mại điện tử có thể cấu hình nhiều Super Agent để quản lý các quy trình làm việc.

Tạo Siêu đại lý xử lý hoàn tiền trong ClickUp để đẩy nhanh quy trình làm việc

Một Siêu đại lý xử lý hoàn tiền có thể:

Xem lại tất cả các phiếu yêu cầu hoàn tiền được gửi trong ngày

Kiểm tra từng yêu cầu dựa trên các quy tắc chính sách hoàn tiền của cửa hàng

Chuẩn bị một công việc tóm tắt cho người quản lý thanh toán, trong đó liệt kê các yêu cầu cần được phê duyệt

Các quản lý hỗ trợ cũng có thể tương tác trực tiếp với các Super Agent. Một trưởng nhóm đang chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá hỗ trợ có thể yêu cầu nhân viên: ‘Phân tích các phiếu hỗ trợ trong 7 ngày qua và làm nổi bật các khiếu nại về sản phẩm lặp lại’.

Các trợ lý này hiểu bối cảnh, ghi nhớ các hoạt động trước đó và điều phối quy trình làm việc giữa các nhóm.

Hãy làm quen với đồng đội AI mới của bạn:

Tự động phân loại phiếu yêu cầu

Khi các phiếu hỗ trợ được nhập vào hệ thống, các quy tắc định tuyến và chuyển cấp sẽ quyết định tốc độ mà các vấn đề được chuyển đến nhóm hỗ trợ phù hợp. ClickUp tự động hóa sẽ di chuyển các phiếu hỗ trợ qua quy trình xử lý dựa trên các điều kiện kích hoạt và tiêu chí cụ thể.

Chuyển hướng và chuyển tiếp các phiếu hỗ trợ bằng ClickUp tự động hóa

Quy trình hỗ trợ thương mại điện tử có thể bao gồm các quy tắc như:

Tự động tạo công việc hỗ trợ khi cuộc trò chuyện của khách hàng được chuyển thành phiếu yêu cầu

Gán các phiếu yêu cầu hoàn tiền vào hàng đợi hoạt động thanh toán

Chuyển các phiếu yêu cầu "Đơn đặt hàng chưa được giao" đến đội ngũ hỗ trợ logistics

Chuyển các phiếu yêu cầu chưa được giải quyết lên quản lý hỗ trợ sau sáu giờ

Chuyển các công việc sang giai đoạn ‘Đã giải quyết’ sau khi nhân viên xác nhận giải pháp

Ví dụ: một khách hàng gửi yêu cầu trò chuyện để được hoàn tiền do sản phẩm bị hư hỏng. Việc chuyển cấp yêu cầu này sẽ tự động tạo ra một công việc hỗ trợ. Một tự động hóa sẽ phân công công việc này cho chuyên viên thanh toán và thêm danh sách kiểm tra phê duyệt hoàn tiền. Nếu phiếu yêu cầu vẫn còn mở sau thời hạn SLA, một tự động hóa khác sẽ thông báo cho quản lý bộ phận hỗ trợ.

Quy trình định tuyến có cấu trúc này giúp tránh tình trạng các phiếu yêu cầu bị bỏ ngỏ và đảm bảo mỗi vấn đề được chuyển đến chuyên gia phù hợp một cách nhanh chóng.

Arnold Rogers, Quản lý Dịch vụ Khách hàng tại Launch Control chia sẻ:

Tích hợp và tự động hóa đã trở thành một phương pháp tuyệt vời giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian cho toàn bộ đội ngũ, nhờ việc tích hợp với Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, v.v.

Các vấn đề của Meta, hãy tham dự cuộc họp với ClickUp

Các công cụ AI đã thay đổi cách các cửa hàng trực tuyến xử lý các cuộc hội thoại với khách hàng. Trả lời tức thì, câu trả lời tự động hóa và đề xuất sản phẩm đều giúp các nhóm theo kịp luồng tin nhắn liên tục từ người mua hàng. Meta AI xử lý tốt nhiều tương tác ban đầu này, đặc biệt là trên Instagram, Messenger và WhatsApp.

Tuy nhiên, hỗ trợ khách hàng hiếm khi kết thúc chỉ sau một lần trả lời. Các vấn đề về đơn đặt hàng cần được điều tra, việc hoàn tiền cần được phê duyệt, và các trường hợp cần chuyển lên cấp trên đòi hỏi sự phối hợp giữa các nhóm. Các đội ngũ hỗ trợ thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu bối cảnh hơn là giải quyết vấn đề.

Đó chính là nơi ClickUp thay đổi cục diện. Các công cụ như ClickUp Brain, Bảng điều khiển, Super Agents và Tự động hóa giúp các nhóm CS phân tích các cuộc hội thoại, phân công công việc và giải quyết các vấn đề mà không cần phải phối hợp thủ công liên tục.

Meta AI có thể trả lời tin nhắn đầu tiên. ClickUp sẽ đảm nhận toàn bộ quy trình hỗ trợ từ đó trở đi.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Meta AI có thể xử lý các cuộc hội thoại bằng nhiều ngôn ngữ không?

Đúng vậy, Meta AI có thể hiểu và phản hồi bằng nhiều ngôn ngữ, đây là một lợi thế đáng kể cho các doanh nghiệp kinh doanh có cơ sở khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, hiệu suất có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ lưỡng cho từng thị trường mà bạn hỗ trợ.

2. Chi phí sử dụng Meta AI cho kinh doanh của tôi là bao nhiêu?

Các phản hồi tự động hóa cơ bản được hỗ trợ bởi AI trong Meta Business Suite thường miễn phí. Tuy nhiên, việc truy cập các tính năng nâng cao thông qua WhatsApp Business API thường đi kèm với chi phí từ Nhà cung cấp Giải pháp Doanh nghiệp (BSP) bên thứ ba và phí sử dụng từ Meta.

3. Tôi có thể tùy chỉnh hoàn toàn tính cách và giọng điệu của Meta AI không?

Bạn có thể điều chỉnh phần nào giọng điệu thông qua các hướng dẫn và ví dụ mà bạn cung cấp trong quá trình thiết lập, nhưng bạn không thể tạo ra một tính cách hoàn toàn độc đáo như cách bạn có thể làm với một số nền tảng chatbot chuyên dụng. Các phản hồi thường sẽ phù hợp với giọng điệu cơ bản của mô hình Llama.

4. Meta AI có tự động học hỏi và cải thiện từ mỗi cuộc hội thoại không?

Không, Meta AI không tự động học hỏi và điều chỉnh từ từng cuộc hội thoại riêng lẻ theo thời gian thực. Các cải tiến đến từ việc bạn xem xét thủ công các cuộc hội thoại, xác định các điểm cần cải thiện và cập nhật dữ liệu đào tạo cùng hướng dẫn cho AI cho phù hợp.