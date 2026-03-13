Cách AI thay đổi quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Phân tích chi tiết

Xác định và nghiên cứu các khách hàng tiềm năng là yếu tố sống còn của quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Nhưng liệu nhóm bán hàng của bạn có thực sự cần phải làm tất cả những việc cần làm bằng tay không?

Không. Không phải khi có AI tham gia.

Những công việc trước đây tốn hàng giờ để lục lọi hồ sơ LinkedIn và phân tích bản ghi cuộc gọi giờ đây diễn ra tự động — đồng thời mang lại những thông tin chi tiết sắc bén hơn và thời điểm tiếp cận phù hợp hơn.

Vậy thì, hãy cùng xem ghi chú về AI hỗ trợ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng như thế nào (+ cách tận dụng tối đa nó)!

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI là gì?

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo như học máy (ML), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), phân tích dự đoán và AI tạo sinh để xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên và liên hệ với khách hàng tiềm năng.

Thay vì để nhân viên bán hàng phải tự tay tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xếp hạng họ theo khả năng chuyển đổi, các công cụ AI sẽ phân tích dữ liệu (ví dụ: dữ liệu CRM, lượt truy cập trang web, hoạt động trên mạng xã hội, thông tin chi tiết từ các công cụ tự động hóa tiếp thị ) để tự động xác định những khách hàng tiềm năng phù hợp nhất.

Đây là những yếu tố giúp điều này trở nên khả thi:

Các mô hình học máy: Các mô hình học máy phân tích cả dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực để nhận diện các mẫu, chẳng hạn như kích thước công ty hoặc vai trò của người mua thường dẫn đến các giao dịch đã đóng. Theo thời gian, hệ thống sẽ học được đặc điểm của một khách hàng tiềm năng chất lượng cao đối với kinh doanh của bạn và tự động tìm kiếm các khách hàng tiềm năng tương tự

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): NLP cho phép các thuật toán hiểu và diễn giải ngôn ngữ con người. Ví dụ, các công ty sử dụng NLP để phân tích nội dung bài đăng trên hồ sơ LinkedIn của khách hàng tiềm năng và trích xuất thông tin hữu ích

Phân tích dự đoán: Phân tích dự đoán kết hợp dữ liệu từ nhiều điểm tiếp xúc để tạo ra điểm đánh giá khách hàng tiềm năng động cho từng đối tượng. Điều này giúp nhân viên bán hàng ngay lập tức ưu tiên liên hệ với ai trước và tập trung nguồn lực vào những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất theo thống kê

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI): Công nghệ này giúp cá nhân hóa quy mô lớn. Sau khi xác định được các khách hàng tiềm năng hàng đầu, GenAI có thể tạo ra các bản nháp đầu tiên cho tin nhắn tiếp cận, email hoặc kịch bản cuộc gọi được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của từng khách hàng tiềm năng

Lợi ích của việc sử dụng AI trong tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Công nghệ AI giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng — điều này thật tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Việc sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI mang lại một số lợi ích chính:

Tăng năng suất: AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nghiên cứu thủ công, nhập liệu, đánh giá hồ sơ và xây dựng danh sách. Điều này giúp nhân viên bán hàng có thêm thời gian để tập trung vào những việc quan trọng nhất—xây dựng mối quan hệ với khách hàng và chốt đơn hàng

Tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng cao hơn: Các nhóm sử dụng AI để lọc khách hàng tiềm năng dựa trên các tín hiệu ý định và dữ liệu doanh nghiệp phù hợp với Mô hình Khách hàng Lý tưởng (ICP) của bạn. Điều này đảm bảo bạn chỉ tiếp cận với những doanh nghiệp thực sự có nhu cầu và ngân sách cho sản phẩm của bạn

Xếp hạng khách hàng tiềm năng thông minh hơn: Các mô hình AI xếp hạng và chấm điểm các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bằng cách phân tích các yếu tố như tốc độ tăng trưởng của công ty, hoạt động tuyển dụng, lưu lượng truy cập trang web hoặc nguồn vốn gần đây. Các khách hàng tiềm năng cho thấy tín hiệu mạnh mẽ hơn sẽ được xếp ở vị trí cao hơn trong danh sách, giúp nhân viên bán hàng quyết định nên liên hệ với ai trước tiên

Tiếp cận khách hàng tiềm năng được cá nhân hóa: Với các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI, bạn có thể phân tích hoạt động gần đây của khách hàng tiềm năng (chẳng hạn như một chương trình khuyến mãi hoặc một cuộc phỏng vấn công khai) để soạn thảo các thông điệp phù hợp. Thông điệp càng phù hợp, tỷ lệ phản hồi càng cao

Giảm chi phí thu hút khách hàng: Mục tiêu là tập trung vào các khách hàng tiềm năng có xác suất chuyển đổi cao, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí cho các chiến dịch tiếp thị rộng rãi và các khách hàng tiềm năng không phù hợp.

Cung cấp thông tin thị trường theo thời gian thực: Các công cụ AI liên tục quét các luồng dữ liệu công khai — các đề cập trên tin tức, cập nhật về nguồn vốn, xu hướng tuyển dụng và hoạt động trên mạng xã hội — để phát hiện những xu hướng thị trường đang thay đổi. Điều này cho phép các nhà lãnh đạo bán hàng nắm bắt kịp thời các cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh kịp nhận ra chúng

Nâng cao độ chính xác của dữ liệu: Hiệu quả của các nỗ lực bán hàng phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng dữ liệu. Các hệ thống AI tự động cập nhật hồ sơ, bổ sung thông tin thiếu sót và xác minh chi tiết liên hệ, giúp nhân viên bán hàng không phải thực hiện công việc với thông tin lỗi thời

Dự báo xu hướng bán hàng trong tương lai: Các mô hình dự đoán phân tích dữ liệu lịch sử, tốc độ chốt đơn hàng và hành vi mua hàng để ước tính kết quả bán hàng trong tương lai với độ chính xác cao hơn nhiều so với các phương pháp dự báo truyền thống. Điều này giúp các nhà lãnh đạo có cái nhìn rõ ràng hơn về quy trình bán hàng và doanh thu dự kiến

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng AI trong bán hàng, đây là một hướng dẫn ngắn gọn giúp bạn hiểu cách AI hòa nhập vào quy trình bán hàng hàng ngày của bạn. 👇

Các trường hợp sử dụng AI chính trong tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Bây giờ, hãy cùng xem các chuyên gia bán hàng sử dụng AI như thế nào để tự động hóa các công việc thủ công và chốt đơn hàng nhanh hơn.

⭐ Thêm vào đó: Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng ClickUp AI cho từng trường hợp cụ thể.

1. Nghiên cứu danh sách khách hàng tiềm năng + Quản lý dữ liệu CRM

Trong phương pháp tìm kiếm khách hàng tiềm năng truyền thống, nhân viên bán hàng phải làm việc cật lực. Họ phải tự tay lục lọi cơ sở dữ liệu để xác định khách hàng tiềm năng, thu thập thông tin liên quan về họ và cập nhật danh sách để tránh thông tin lỗi thời.

Nhờ các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI, toàn bộ quy trình này giờ đây đã được tự động hóa:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Tìm kiếm trên LinkedIn, các trang tuyển dụng, nguồn tin tức và cơ sở dữ liệu công khai để xác định các khách hàng tiềm năng phù hợp với ICP (ngành nghề, kích thước, vai trò) của bạn

Xây dựng danh sách: Tự động thu thập thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng, bao gồm những người ra quyết định chính, kích thước công ty, địa chỉ email đã được xác minh, số điện thoại trực tiếp, tin tức mới nhất về công ty, v.v.

Bảo đảm sự sạch sẽ của hệ thống CRM: Tự động hợp nhất các bản ghi trùng lặp, đánh dấu các email bị trả lại hoặc không hợp lệ, cập nhật tiêu đề công việc khi nhân viên thay đổi vị trí, và loại bỏ các khách hàng tiềm năng đã hết hạn

📌 Ví dụ: Bạn cần danh sách các công ty SaaS địa phương để giới thiệu một công cụ quản lý dự án? Hãy yêu cầu Brain “Tìm các công ty SaaS B2B có từ 10–50 nhân viên tại Toronto.” Chỉ trong vài phút, bạn sẽ nhận được thông tin cần thiết. Hãy sử dụng ClickUp Brain như một trợ lý bán hàng của bạn — từ việc xác định và tìm kiếm các tài khoản tiềm năng cao, huấn luyện nhóm của bạn cho đến việc xây dựng chiến lược tiếp cận

2. Viết email và cá nhân hóa

Thay vì phải soạn thảo từng tin nhắn từ đầu, nhân viên bán hàng có thể sử dụng các công cụ AI để tạo ra các bản nháp có tỷ lệ chuyển đổi cao dựa trên dữ liệu khách hàng.

Dưới đây là cách thực hiện:

Viết và chỉnh sửa email tiếp cận khách hàng tiềm năng: Các công cụ viết email AI sẽ tạo bản nháp ban đầu dựa trên vai trò của khách hàng tiềm năng và đề xuất cụ thể của bạn. Bạn chỉ cần xem lại và nhấn gửi

Tùy chỉnh thông điệp một cách siêu cá nhân hóa: Hãy để AI tự động điều chỉnh từng email dựa trên ngành nghề, những vấn đề mà khách hàng tiềm năng đang gặp phải, thông tin công ty, địa điểm, các thông báo gần đây và nhiều yếu tố khác.

Tối ưu hóa: Thử nghiệm A/B các dòng tiêu đề, đánh dấu ngôn ngữ có dấu hiệu spam và nhận đề xuất về thời điểm gửi email tốt nhất dựa trên hành vi của khách hàng tiềm năng

📌 Ví dụ: Mục tiêu của bạn là một Phó Giám đốc Bán hàng tại một startup fintech? Hãy thiết lập một Agent trong ClickUp để chuẩn bị bản nháp đầu tiên cho bạn!

3. Đánh giá và xếp hạng khách hàng tiềm năng

Việc chấm điểm khách hàng tiềm năng thủ công thường quá cứng nhắc và bỏ sót các tín hiệu tinh tế, chẳng hạn như ý định mua hàng hoặc lịch sử tương tác. Hơn nữa, các điểm số tĩnh nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Hệ thống chấm điểm khách hàng tiềm năng dựa trên AI mang lại sự linh hoạt hơn:

Đánh giá điểm số khách hàng tiềm năng trên quy mô lớn: Phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ ngay lập tức, gán điểm số dựa trên hồ sơ công ty, hành vi khách hàng và dữ liệu bán hàng lịch sử

Điều chỉnh thứ tự ưu tiên hàng ngày: Theo dõi hoạt động liên tục để cập nhật điểm số theo thời gian thực, tự động chuyển các khách hàng tiềm năng nóng nhất lên đầu danh sách công việc của bạn

📌 Ví dụ: Khi danh sách khách hàng tiềm năng đã sẵn sàng, hãy yêu cầu Siêu Đại lý Đánh giá Khách hàng tiềm năng xếp hạng từng khách hàng tiềm năng từ 1 đến 10.

4. Xử lý phản đối

AI giúp nhóm bán hàng xử lý sự phản đối của khách hàng bằng cách cung cấp hướng dẫn tức thì và các tài nguyên phù hợp trong quá trình tương tác trực tiếp với khách hàng:

Sử dụng các phản hồi do AI tạo ra: Nhận ngay các gợi ý về cách xử lý phản đối. Thay vì phải tìm kiếm các nghiên cứu điển hình hoặc bảng giá, AI sẽ tự động lấy tài liệu phù hợp từ cơ sở kiến thức của bạn để soạn thảo phản hồi

Huấn luyện bán hàng theo thời gian thực: Các công cụ bán hàng được hỗ trợ bởi AI thực hiện phân tích cảm xúc trong các cuộc gọi trực tiếp, phát hiện giọng điệu hoặc từ khóa cho thấy sự do dự của khách hàng tiềm năng để nhân viên bán hàng có thể điều chỉnh ngay lập tức.

Hoàn thiện sau cuộc gọi: Sau cuộc gọi, các quản lý bán hàng có thể sử dụng AI để xem lại bản ghi cuộc gọi, chỉ ra những điểm mà nhân viên bán hàng đã xử lý phản đối tốt và những điểm cần được đào tạo thêm

📌 Ví dụ: Sau cuộc gọi bán hàng, bạn nhập bản ghi cuộc họp vào Brain để hệ thống phân tích toàn bộ nội dung cuộc hội thoại, làm nổi bật các chủ đề chính được thảo luận, phát hiện sự thay đổi trong tâm lý của khách hàng tiềm năng trong suốt cuộc gọi (yếu tố nào đã kích hoạt hoặc làm họ hài lòng), và kiểm tra xem hiệu suất của nhân viên bán hàng có đạt yêu cầu hay không. Tìm và đánh dấu thông tin tài khoản quan trọng chỉ trong vài giây bằng ClickUp Brain

5. Chuẩn bị cuộc gọi

Mặc dù AI chưa thể thay bạn tham gia cuộc gọi (chưa), nhưng nó có thể cung cấp đầy đủ bối cảnh cần thiết để bạn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Bạn không còn phải lục lọi các ghi chú cũ một cách thủ công nữa — AI sẽ tổng hợp mọi thứ cho bạn.

Ngoài ra, các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên AI còn giúp bạn:

Tóm tắt bối cảnh: Thay vì yêu cầu nhân viên bán hàng phải đọc qua nhiều trang thông tin, các công cụ AI sẽ tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn về khách hàng tiềm năng và thông tin công ty của họ

Nêu bật các điểm thảo luận quan trọng: Điều này bao gồm các vấn đề tiềm ẩn, các tính năng sản phẩm có thể thu hút khách hàng tiềm năng, hoặc các câu hỏi cần đặt ra để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng tiềm năng

Xem lại các tương tác trước đây: Nếu khách hàng tiềm năng đã từng tương tác với công ty trước đây, các công cụ AI có thể tóm tắt các email, cuộc họp hoặc cuộc hội thoại hỗ trợ trước đó để bạn không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào

📌 Ví dụ: Trước khi thực hiện cuộc gọi, nhân viên bán hàng của bạn sẽ tham gia một phiên trò chuyện 10 phút với Super Agent đã được cấu hình sẵn để nhanh chóng nắm bắt bối cảnh. Họ sẽ nhận được tất cả các điểm chính liên quan đến một khách hàng tiềm năng cụ thể — kích thước công ty hiện tại của họ, ai đã xử lý cuộc gọi tiếp cận gần đây nhất, những thách thức mà họ đang gặp phải, bất kỳ điểm nhạy cảm nào cần tránh, v.v. Dưới đây là quy trình làm việc đang được áp dụng. 👇🏼

6. Chuỗi theo dõi

AI tự động hóa và tối ưu hóa các nỗ lực tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách đang theo dõi cách khách hàng tiềm năng tương tác với lần tiếp cận ban đầu của bạn. Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Tạo chuỗi theo dõi: Tạo các chuỗi tương tác đa kênh bao gồm email, tin nhắn LinkedIn và nhắc nhở gọi điện thoại

Soạn thảo tin nhắn cá nhân hóa: Sử dụng AI để tự động soạn thảo và cá nhân hóa tin nhắn cho các chuỗi tương tác này. Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng yêu cầu thêm thông tin trong cuộc gọi, AI có thể soạn một email theo dõi tóm tắt nội dung cuộc thảo luận và bao gồm các tài liệu tham khảo liên quan

Thời điểm và điều chỉnh các bước tiếp theo: Kích hoạt các bước tiếp theo dựa trên mức độ tương tác của khách hàng (mở email, nhấp chuột, không trả lời)

📌 Ví dụ: Dưới đây là một quy trình làm việc mẫu với ba Super Agent giúp bạn so sánh các kênh để theo dõi, quyết định thời điểm thực hiện các chuỗi hoạt động, đặt mục tiêu cho từng phản hồi, v.v.

7. Báo cáo và dự báo

Trước đây, việc lập báo cáo bán hàng thường dựa vào việc các thành viên trong nhóm phải nhập dữ liệu CRM vào bảng tính một cách thủ công hoặc điều chỉnh chiến lược bán hàng dựa trên các ước tính sơ bộ. Không có gì ngạc nhiên khi việc xây dựng một báo cáo duy nhất cũng mất đến vài ngày!

Tuy nhiên, bằng cách tích hợp AI vào quy trình bán hàng của bạn, bạn có thể:

Phân tích quy trình bán hàng: Bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử cùng với hoạt động hiện tại, bạn có thể nhận diện các xu hướng—chẳng hạn như ngành nào tạo ra nhiều cơ hội nhất hoặc tốc độ di chuyển của khách hàng tiềm năng qua phễu bán hàng

Tạo báo cáo tức thì: Trích xuất dữ liệu về hiệu suất nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi và tốc độ tiến triển của kênh bán hàng vào các bảng điều khiển thời gian thực có thể chia sẻ

Dự đoán hiệu suất bán hàng: Phân tích kết quả các giao dịch trong quá khứ và các tín hiệu tương tác hiện tại để ước tính doanh thu trong tương lai. Các mô hình này tự động cập nhật dự báo theo tiến độ của các giao dịch hoặc khi có cơ hội mới được đưa vào quy trình bán hàng

📌 Ví dụ: Khi các nhà lãnh đạo không có thời gian để phân tích các bảng điều khiển, họ yêu cầu Brain tóm tắt nhanh các xu hướng bán hàng hiện tại, trạng thái các chỉ số KPI tiếp cận khách hàng hoặc bất kỳ rủi ro ưu tiên cao nào mà họ cần xử lý ngay lập tức. Bản tóm tắt nhanh chóng và theo thời gian thực này giúp tiết kiệm thời gian, cho phép các nhà lãnh đạo tập trung hơn vào chiến lược. Xem Brain hoạt động như thế nào. 👇🏼

👀 Bạn có biết? Vào đầu những năm 1900, John H. Patterson đã cách mạng hóa ngành bán hàng bằng cách biến nó thành một hệ thống cứng nhắc, dựa trên kịch bản. Ông đào tạo nhân viên bán hàng của mình bằng các kịch bản bán hàng được soạn sẵn, phân công khu vực cho họ phụ trách, tổ chức các cuộc thi bán hàng theo chủ đề và đang theo dõi chỉ tiêu cá nhân. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên nhằm quản lý mọi bước của quy trình bán hàng một cách khoa học.

Cách triển khai AI trong quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng

AI giúp quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn, nhưng làm thế nào để bắt đầu? Hướng dẫn này trình bày sáu bước chính để triển khai các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng được hỗ trợ bởi AI.

⭐ Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách ClickUp, ứng dụng đa năng cho công việc, giúp việc áp dụng AI trở nên dễ dàng.

Bước 1: Xác định quy trình công việc nào phù hợp nhất với AI

Hãy bắt đầu bằng việc xem xét quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối hiện tại của nhóm bạn. Tìm kiếm những công việc tốn thời gian, lặp đi lặp lại hoặc phụ thuộc nhiều vào việc nghiên cứu thủ công.

Các ví dụ phổ biến bao gồm:

Tạo danh sách khách hàng tiềm năng thủ công từ bảng tính

Tìm kiếm thông tin chi tiết về công ty trên LinkedIn

Đánh giá khách hàng tiềm năng dựa trên các giả định

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

Không có gì hiệu quả hơn việc lập bản đồ quy trình trực quan cho việc này.

Khi bạn có thể theo dõi từng bước trong quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng của mình—từ việc thu thập khách hàng tiềm năng đến các hoạt động theo dõi—việc phát hiện các điểm nghẽn và quyết định những gì cần tự động hóa sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Bảng trắng ClickUp cung cấp một không gian làm việc kỹ thuật số không giới hạn để bạn có thể xây dựng và tối ưu hóa quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng một cách trực quan.

Lập bản đồ quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiện tại để xác định các cơ hội tự động hóa bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

Thêm các hình dạng/khung văn bản/ghi chú dán để biểu thị từng bước, chẳng hạn như tạo khách hàng tiềm năng, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tiếp cận và theo dõi. Sau đó, kết nối chúng bằng các mũi tên để thể hiện cách một giai đoạn trở thành luồng của giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, tính năng hợp tác thời gian thực đảm bảo rằng các quản lý bán hàng, SDR và nhóm vận hành đều có thể đóng góp ý tưởng, điều chỉnh các bước và hoàn thiện quy trình cùng nhau trong các phiên lập kế hoạch.

⭐ Thêm một điều nữa: Sau khi đã vạch ra chiến lược, bạn cần một nền tảng có cấu trúc để quản lý các khách hàng tiềm năng. Mẫu Sales Pipeline của ClickUp là một khung làm việc sẵn sàng sử dụng, giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng qua từng giai đoạn. Tải mẫu miễn phí Theo dõi các khách hàng tiềm năng trong suốt quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng của bạn với Mẫu Quy trình Bán hàng của ClickUp Những điểm nổi bật chính của mẫu này: Được cài đặt sẵn 30 trạng thái tùy chỉnh như Khách hàng đã hủy dịch vụ, Cần chú ý, Sắp đến hạn gia hạn, Cần theo dõi và Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện

Các trường Tùy chỉnh như "Lần liên hệ gần nhất" để theo dõi thời điểm tương tác

Các chế độ xem linh hoạt (Danh sách, Box, Bảng, v.v.) để dễ dàng sắp xếp và lọc khách hàng tiềm năng Mẫu này giúp đồng bộ hóa nhóm của bạn, hỗ trợ phát hiện các giao dịch bị đình trệ và nâng cao hiệu quả bán hàng tổng thể.

Bước 2: Đồng bộ hóa hệ thống CRM của bạn với công cụ AI

Khi chọn công cụ bán hàng AI, hãy kiểm tra xem công cụ đó có tích hợp sẵn với CRM hay không. Điều này cho phép hai hệ thống trao đổi dữ liệu tự động.

Khi các công cụ của bạn được đồng bộ hóa, các khách hàng tiềm năng do AI phát hiện sẽ được thêm trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn. Tương tự, các cập nhật trong CRM—chẳng hạn như hoạt động tiếp cận hoặc tiến độ giao dịch—sẽ được phản ánh trong công cụ AI.

Điều này giúp loại bỏ việc thực hiện mục nhập thủ công và đảm bảo các bản ghi của bạn luôn được cập nhật trên tất cả các nền tảng.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

Để đảm bảo quá trình thiết lập đơn giản và thực sự không cần viết mã, ClickUp cung cấp hơn 1.000 tích hợp sẵn.

Bạn có thể nhanh chóng đồng bộ hóa các phần mềm CRM phổ biến như Salesforce, HubSpot và Pipedrive để lấy dữ liệu khách hàng quan trọng. Không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu — chỉ cần chuyển đổi tính năng này lên là có thể bắt đầu ngay.

Bạn cũng có thể sử dụng API của ClickUp để kết nối với các hệ thống CRM cũ hoặc độc quyền.

Kết nối ClickUp một cách liền mạch với các công cụ tiếp thị yêu thích của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu chiến dịch và tự động hóa quy trình làm việc

Bạn đã chán ngán việc phải xoay xở với các hệ thống CRM bên ngoài? ClickUp CRM biến không gian làm việc của bạn thành một trung tâm quản lý quan hệ khách hàng đầy đủ chức năng. Theo dõi thông tin liên hệ, doanh nghiệp, cơ hội và hoạt động tại một nơi duy nhất, với các Trường Tùy chỉnh cho các thuộc tính như điểm đánh giá khách hàng tiềm năng, các bước tiếp theo và thông tin chi tiết do AI tạo ra.

Xây dựng và duy trì danh sách khách hàng tiềm năng, theo dõi hiệu suất bán hàng, giám sát các dự án bán hàng và nhiều hơn nữa với ClickUp CRM

Để bắt đầu, hãy nhập hoặc chuyển dữ liệu từ hệ thống CRM cũ của bạn thông qua tệp CSV hoặc tích hợp trực tiếp — ClickUp sẽ xử lý các công việc phức tạp như ánh xạ trường dữ liệu và tránh trùng lặp.

Việc tích hợp chức năng CRM trong ClickUp cũng giúp đơn giản hóa việc hợp tác. Nhân viên bán hàng, quản lý và nhóm vận hành có thể truy cập cùng một thông tin, cập nhật hồ sơ và đang theo dõi hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ.

Vì Brain có quyền truy cập vào dữ liệu trong Không gian Làm việc của bạn, AI dựa trên ngữ cảnh này giúp phân tích, đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên danh sách khách hàng tiềm năng.

📌 Ví dụ: Bạn có thể yêu cầu Brain: “Xếp hạng 50 khách hàng tiềm năng này từ danh sách HubSpot của tôi theo thang điểm từ 1 đến 10 dựa trên ngân sách và hoạt động gần đây”

“Sắp xếp lại bảng này theo thứ tự ưu tiên giảm dần, phân nhóm theo các phân khúc ngành” Điều này giúp bạn tập trung vào các khách hàng tiềm năng phù hợp đồng thời vẫn giữ toàn quyền kiểm soát các tiêu chí đánh giá của mình.

📮ClickUp Insight: 47% người dùng dựa vào bảng tổng hợp, bảng điều khiển và biểu đồ trong bảng tính để hiểu công việc của mình. Những công cụ này chắc chắn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả một thay đổi nhỏ: di chuyển một cột, đổi tên một trang tính, thêm một hàng cũng có thể làm hỏng các công thức, phạm vi hoặc biểu đồ của bạn. Để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, bạn thường phải kiểm tra lại các bộ lọc, làm mới kết nối và ánh xạ lại dữ liệu để mọi thứ luôn đồng bộ. ClickUp nổi bật như một giải pháp thay thế dành cho các nhóm muốn có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực mà không cần phải bảo trì. Các bảng điều khiển không cần lập trình (no-code) của ClickUp sử dụng các thẻ được tạo sẵn cho biểu đồ, tính toán, theo dõi thời gian và thông tin về Khối lượng công việc, lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc, danh sách công việc và trạng thái đang diễn ra. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều được cập nhật đồng bộ với công việc!

Bước 3: Làm sạch và duy trì dữ liệu khách hàng

Biểu mẫu dữ liệu khách hàng được làm sạch là nền tảng của việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI hiệu quả. Nếu thiếu biểu mẫu này, ngay cả AI thông minh nhất cũng sẽ đưa ra những thông tin vô ích.

Để duy trì danh sách khách hàng tiềm năng chất lượng, bạn cần tập trung vào ba lĩnh vực chính:

Xác minh: Thường xuyên kiểm tra xem các địa chỉ email có còn hoạt động và số điện thoại có chính xác hay không để giữ tỷ lệ email bị trả lại ở mức thấp

Loại bỏ trùng lặp: Đảm bảo cùng một khách hàng tiềm năng không bị liệt kê nhiều lần. Điều này giúp nhóm của bạn tránh gửi tin nhắn trùng lặp và tránh tạo ấn tượng thiếu chuyên nghiệp

Bổ sung thông tin: Hoàn thiện các thông tin còn thiếu trong hồ sơ của bạn. Nếu bạn có tên nhưng không có tiêu đề hoặc hồ sơ LinkedIn, bạn cần thu thập dữ liệu đó để cung cấp cho AI đủ bối cảnh để viết một tin nhắn cá nhân hóa

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Brain được tích hợp sâu vào từng Không gian Làm việc ClickUp — có nghĩa là nó có sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các khách hàng tiềm năng và công việc của bạn. Vì nó đồng bộ với dữ liệu của bạn theo thời gian thực, nên nó có thể tự động giúp bạn duy trì danh sách khách hàng tiềm năng gọn gàng.

Thêm các nhiệm vụ ClickUp vào danh sách công việc của bạn với ngày đáo hạn, mô tả nhiệm vụ, tệp đính kèm, người được giao nhiệm vụ và nhiều tính năng khác

Dưới đây là cách thực hiện:

Phát hiện các khách hàng tiềm năng trùng lặp và đã hết hạn: Hãy nhập lệnh đơn giản như: “Kiểm tra danh sách khách hàng tiềm năng của tôi để tìm các trường hợp trùng lặp và các liên hệ chưa được liên hệ trong 60 ngày qua.” Nó sẽ quét toàn bộ không gian làm việc của bạn để đánh dấu các hồ sơ đó

Đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên các khách hàng tiềm năng: Yêu cầu Brain: “Đánh giá tất cả các khách hàng tiềm năng trong danh sách tìm kiếm khách hàng quý 2 của tôi theo thang điểm từ 1–5 dựa trên mức độ tương tác của tháng trước”

Cập nhật hồ sơ bằng AI Fields: Sử dụng AI Fields để lấy thông tin chi tiết theo thời gian thực hoặc tạo ra các thông tin chi tiết ngay lập tức. Ví dụ: cài đặt một trường để tự động tóm tắt hoạt động gần đây của khách hàng tiềm năng trên LinkedIn, giúp nhân viên bán hàng có một “bảng tóm tắt” nhanh chóng trước mỗi cuộc gọi

Tiếp theo, hãy ngay lập tức chuyển các khách hàng tiềm năng ưu tiên cao thành Nhiệm vụ ClickUp và giao chúng cho các nhân viên bán hàng phù hợp để bắt đầu liên hệ.

Trong một công việc duy nhất, bạn có thể bao gồm:

Ngày đáo hạn để đảm bảo việc tiếp cận diễn ra đúng thời hạn

Mô tả công việc kèm theo thông tin về khách hàng tiềm năng hoặc công ty

Nhiều người được giao nếu có hơn một thành viên trong nhóm tham gia

Phần bình luận và chủ đề thảo luận để hợp tác

Danh sách kiểm tra để theo dõi các bước như nghiên cứu, tiếp cận và theo dõi

Tệp đính kèm như ghi chú về công ty, hồ sơ khách hàng tiềm năng hoặc tài liệu đề xuất

Time Tracker để xem chính xác nhân viên bán hàng của bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc nghiên cứu so với việc tiếp cận khách hàng

Mức độ tổ chức này mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nhóm của bạn sẽ không phải tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng khác nhau vì mọi thứ họ cần để chốt giao dịch đều có sẵn ngay trong công việc.

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “elevator pitch” (bài thuyết trình ngắn gọn ) có nguồn gốc từ nhà phát minh thế kỷ 19 Elisha Otis, người vào năm 1854 đã trình diễn phanh an toàn thang máy của mình tại Triển lãm Crystal Palace ở New York bằng cách đi lên một nền tảng cao rồi cắt dây cáp. Thiết bị của ông đã khóa thang máy an toàn tại chỗ, ngay lập tức thuyết phục được đám đông hoài nghi và thúc đẩy doanh số bán thang máy.

Bước 4: Tận dụng AI để đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng

Hãy xây dựng một chương trình đào tạo có cấu trúc để huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng và trang bị cho họ bối cảnh cùng kiến thức phù hợp trước khi họ tham gia bất kỳ cuộc gọi bán hàng nào.

Việc cần làm là đảm bảo rằng bạn:

Thiết lập các kênh giao tiếp rõ ràng để nhận phản hồi, giải quyết truy vấn, v.v.

Hãy ghi chép lại các chiến lược bán hàng của bạn và chia sẻ chúng với mọi người

Tập trung các tài liệu cốt lõi (tài liệu sản phẩm, kế hoạch giá, so sánh đối thủ cạnh tranh)

Phân tích các bản ghi cuộc gọi trước đây để phát hiện những điểm yếu trong hiệu suất

Thực hành xử lý phản đối để nhân viên bán hàng có thể phản hồi một cách tự tin

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

Dù huấn luyện bán hàng rất quan trọng, nhưng nó cũng tốn rất nhiều thời gian. Bạn không thể giám sát từng nhân viên bán hàng, theo dõi liên tục hiệu suất của họ và hướng dẫn họ ngay khi họ cần giúp đỡ.

ClickUp Brain đóng vai trò như một huấn luyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên bán hàng, cung cấp hướng dẫn tức thì trước hoặc trong khi gọi điện. Để bắt đầu, bạn có thể yêu cầu Brain “Tóm tắt bối cảnh về Acme Corp — bao gồm các email trước đây, ghi chú từ buổi demo gần nhất và những vấn đề mà họ đang gặp phải” để chuẩn bị cho cuộc gọi chỉ trong vài giây.

Trong cuộc gọi, nhân viên bán hàng có thể trò chuyện với Brain để nhanh chóng tra cứu giá cả mới nhất hoặc nhận lời khuyên về cách xử lý phản đối của đối tượng khách hàng tiềm năng, thay vì để đối tượng khách hàng phải chờ đợi.

Trò chuyện với ClickUp Brain để tổng hợp ngay lập tức tất cả thông tin về khách hàng/khách hàng tiềm năng

Hầu hết các nhân viên bán hàng dành thời gian trong cuộc gọi để ghi chú thay vì tập trung vào khách hàng tiềm năng. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ các tín hiệu phi ngôn ngữ, những khoảng lặng gượng gạo và thiếu sự kết nối chân thành.

ClickUp AI Notetaker tự động ghi âm và chuyển đổi cuộc gọi của bạn thành văn bản, xác định các mục cụ thể và phân tích cảm xúc của khách hàng tiềm năng. Công cụ này cung cấp cho bạn một bản tóm tắt nhanh về việc cuộc gọi diễn ra suôn sẻ hay gặp khó khăn ở đâu.

Tự động ghi chép các cuộc gọi bán hàng, tạo danh sách mục cần thực hiện và ghi chú bằng công cụ AI Meeting Notetaker

Đối với việc đào tạo, các nhà quản lý có thể sử dụng ClickUp Clips để ghi lại màn hình và giọng nói của mình. Đây là công cụ lý tưởng để hướng dẫn nhân viên mới cách sử dụng một tính năng phức tạp của sản phẩm hoặc ghi lại một buổi hướng dẫn ngắn về cách xử lý một phản đối cụ thể.

⭐ Phần thưởng: Giúp nhân viên bán hàng tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc chỉ trong vài giây bằng tính năng Tìm kiếm Enterprise của ClickUp. Chỉ cần mô tả những gì bạn cần trong thanh tìm kiếm, và Brain sẽ tìm kiếm tệp từ ClickUp hoặc các công cụ được kết nối (như Google Drive hoặc Slack). Không còn phải lục lọi tìm tài liệu hay làm phiền đồng nghiệp để xin tài nguyên nữa. Tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng, công cụ và dữ liệu Không gian Làm việc đã kết nối để nhận được các câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh bằng Enterprise Search

Bước 5: Xây dựng và tự động hóa các chuỗi tiếp cận

Hãy bắt đầu bằng việc quyết định chuỗi tương tác của bạn sẽ bao gồm bao nhiêu điểm tiếp xúc và khoảng cách trong không gian giữa các điểm đó sẽ như thế nào. Một chuỗi tiếp cận khách hàng tiềm năng điển hình có thể trông giống như sau:

Ngày 1: Email giới thiệu

Ngày 3: Email theo dõi nhắc lại nội dung tin nhắn đầu tiên

Ngày 6: Yêu cầu kết nối hoặc tin nhắn trên LinkedIn

Ngày 9: Email theo dõi dựa trên giá trị kèm theo thông tin chi tiết hoặc tài nguyên

Ngày 14: Email kiểm tra cuối cùng

Đảm bảo rằng mỗi bước trong chuỗi đều có mục đích rõ ràng. Ví dụ, tin nhắn đầu tiên giới thiệu sản phẩm của bạn và lý do liên hệ. Trong khi tin nhắn thứ hai đề cập đến một thách thức hoặc thông tin chi tiết liên quan đến ngành.

Cuối cùng, hãy sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng AI để đưa ra ý tưởng, tạo nội dung và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong chuỗi tiếp cận khách hàng.

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

Trước khi có thể tự động hóa việc tiếp cận khách hàng, bạn cần có nội dung chất lượng cao cho mục đích này.

ClickUp Docs cung cấp một không gian cộng tác để soạn thảo nội dung như vậy, với AI tích hợp sẵn giúp bạn hoàn thiện nó. Ví dụ: thay vì nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng, hãy yêu cầu Brain trong Docs “Soạn thảo chuỗi email gồm 3 phần dành cho Phó Giám đốc Điều hành tập trung vào việc giảm lãng phí hàng tồn kho.”

Điều tuyệt vời nhất là gì?

Bạn có thể bôi đen bất kỳ đoạn văn nào và yêu cầu Brain “làm cho giọng điệu chuyên nghiệp hơn” hoặc “rút gọn đoạn này cho thiết bị di động.”

Nó cũng hoạt động như một trình chỉnh sửa tích hợp, tự động sửa lỗi chính tả và ngữ pháp ngay lập tức để nhóm của bạn không bao giờ gửi một lỗi đánh máy đáng xấu hổ đến khách hàng tiềm năng có giá trị cao.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung của bạn với ClickUp Brain trong tài liệu

Để duy trì tiến độ của các chuỗi hoạt động, hãy sử dụng ClickUp tự động hóa.

Đây là các quy trình làm việc dựa trên quy tắc, tuân theo khung "kích hoạt - điều kiện - hành động". Điều này có nghĩa là khi một sự kiện cụ thể xảy ra (Kích hoạt) và đáp ứng các tiêu chí của bạn (Điều kiện), ClickUp sẽ tự động thực hiện một công việc (Hành động).

Ví dụ: khi trạng thái khách hàng tiềm năng thay đổi thành “Đã đủ điều kiện”, hãy gửi email giới thiệu và tạo công việc theo dõi cho nhân viên bán hàng sau ba ngày.

Bạn có thể cài đặt các tính năng này một cách dễ dàng bằng trình chỉnh sửa kéo và thả, hoặc sử dụng Trình tạo tự động hóa AI để mô tả những gì bạn muốn bằng tiếng Anh thông thường. Tức là, chỉ cần nhập những việc cần làm cho quy trình tự động hóa, và Brain sẽ tự động xây dựng và triển khai nó cho bạn!

Tạo các tác vụ và hành động tùy chỉnh để kích hoạt trong ClickUp bằng các hướng dẫn đơn giản, không cần viết mã

Đối với các công việc phức tạp và liên tục, hãy triển khai ClickUp Super Agents.

Trong khi các quy trình tự động hóa tiêu chuẩn tuân theo các quy tắc đơn giản “nếu-thì”, các Trợ lý AI theo dõi các hoạt động nền và quản lý toàn bộ quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Kích hoạt Super Agents trong ClickUp để tự động hóa hoàn toàn các công việc và quy trình làm việc

Bạn có thể sử dụng hai loại tác nhân trong ClickUp:

Các đại lý được tạo sẵn: Đây là những đại lý sẵn sàng sử dụng, được thiết kế cho các công việc bán hàng phổ biến, chẳng hạn như “Đại lý nghiên cứu” liên tục theo dõi hồ sơ LinkedIn của khách hàng tiềm năng và cập nhật CRM của bạn mỗi khi họ đăng nội dung mới.

Trợ lý tùy chỉnh: Bạn có thể xây dựng các trợ lý phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình. Ví dụ: bạn có thể tạo một “Trợ lý nuôi dưỡng” để xác định những khách hàng tiềm năng chưa tương tác trong sáu tháng qua, nghiên cứu các sáng kiến mới của công ty họ và soạn thảo một chuỗi “tái tương tác” dành riêng cho họ.

⭐ Thêm một điều nữa: ClickUp Brain MAX, ứng dụng máy tính AI siêu mạnh của chúng tôi, vượt trội hơn mọi công cụ AI khác về viết lách vì một lý do duy nhất—nó tích hợp mọi mô hình AI hiện có! Dễ dàng chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT (để soạn thảo email, trả lời), Gemini (để viết tài liệu kỹ thuật), Claude (để nghiên cứu và brainstorming), v.v. Điểm cộng: Bạn không cần phải trả phí riêng cho từng mô hình. Chỉ với một gói đăng ký, bạn có thể truy cập không giới hạn vào tất cả các công cụ AI này và tận dụng chúng một cách tối đa!

Bước 6: Theo dõi kết quả và tối ưu hóa quy trình

Việc cài đặt các công cụ AI chỉ là một nửa chặng đường. Để đảm bảo hệ thống thực sự hoạt động hiệu quả, bạn cần liên tục theo dõi kết quả và điều chỉnh chiến lược của mình.

Điều này đòi hỏi việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu AI để theo dõi các chỉ số quan trọng như:

Tỷ lệ bỏ cuộc trong quá trình sàng lọc khách hàng tiềm năng

Tỷ lệ chuyển đổi từ các hoạt động tiếp cận

Số lượng cuộc gọi/cuộc họp đã đặt

Tốc độ bán hàng (số ngày trung bình để chốt đơn hàng)

Tỷ lệ kích hoạt (số lượng khách hàng tiềm năng thực hiện hành động sau buổi demo)

Chi phí trên mỗi cơ hội

Khối lượng email và cuộc gọi hàng ngày để xác định nhân viên có hiệu suất thấp hoặc các lỗ hổng trong quy trình

🦄 Cách ClickUp hỗ trợ

Bảng điều khiển ClickUp là những không gian hoàn toàn có thể tùy chỉnh, nơi bạn có thể nhập dữ liệu từ khắp không gian làm việc của mình để xem chính xác hiệu suất của nhóm.

Hình dung dữ liệu theo cách của bạn bằng hơn 20 tiện ích bảng điều khiển khác nhau. Ví dụ: sử dụng biểu đồ cột để so sánh khối lượng khách hàng tiềm năng giữa các khu vực khác nhau hoặc tiện ích tính toán để theo dõi tổng giá trị giao dịch.

Theo dõi các chỉ số tương tác của đối tác để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với ClickUp bảng điều khiển

Bạn cũng có thể tạo các bảng điều khiển theo vai trò — một bảng dành cho quản lý bán hàng để theo dõi tiến độ của toàn nhóm, và một bảng khác dành cho từng nhân viên bán hàng để theo dõi mục tiêu hàng ngày của riêng họ.

⭐ Tặng kèm: Kết hợp bảng điều khiển của bạn với AI Cards để phân tích ngay lập tức số liệu của các tiện ích và nhận đề xuất theo thời gian thực. Các thẻ này tự động quét dữ liệu của bạn để giải thích xu hướng và cung cấp những thông tin hữu ích, giúp bạn không bao giờ phải mất thời gian nhìn chằm chằm vào biểu đồ. Ví dụ, một AI Card có thể cảnh báo: “Tỷ lệ phản hồi từ các hoạt động tiếp cận tại khu vực Trung Tây đã giảm 15% trong tuần này; đề xuất cập nhật mẫu email với nghiên cứu trường hợp mới.” Tóm tắt thành tựu, xác định các rào cản hoặc liệt kê các bước tiếp theo từ bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng Thẻ AI trong ClickUp Dashboards

Tương tác thông minh với khách hàng tiềm năng bằng ClickUp

Thành công của các nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng phụ thuộc vào nhiều yếu tố—chất lượng khách hàng tiềm năng, thời điểm tiếp cận phù hợp, cá nhân hóa, xử lý phản đối thông minh, chuyên môn của nhân viên bán hàng và nhiều yếu tố khác.

Bằng cách áp dụng AI, bạn có thể xây dựng một chương trình tiếp cận khách hàng bán hàng cực kỳ linh hoạt, tự động hóa và thông minh để quản lý tất cả các yếu tố này trên quy mô lớn.

ClickUp, ứng dụng đa năng dành cho công việc, cung cấp một không gian làm việc tập trung, được hỗ trợ bởi AI để xử lý mọi bước — từ lập bản đồ quy trình bán hàng và phân tích dữ liệu khách hàng đến chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, đào tạo đội ngũ bán hàng, tiếp cận tự động hóa và theo dõi hiệu suất theo thời gian thực.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sử dụng AI trong tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nghĩa là tận dụng học máy, phân tích dự đoán, GenAI và NLP để tự động tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng. Công nghệ này quét các tập dữ liệu khổng lồ để xác định chính xác khách hàng lý tưởng của bạn và dự đoán ai đã sẵn sàng mua hàng, giúp loại bỏ các nỗ lực thủ công khỏi hoạt động tiếp cận khách hàng của bạn.

Bằng cách phân tích ý định và hành vi của người mua, các giải pháp bán hàng dựa trên AI giúp bạn đặt mục tiêu tiếp cận đúng đối tượng vào thời điểm thích hợp nhất. Điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động tiếp cận khách hàng, cải thiện tỷ lệ phản hồi và bổ sung vào danh sách khách hàng tiềm năng những cơ hội chất lượng cao hơn.

ClickUp là một công cụ quản lý dự án và năng suất AI mạnh mẽ, tích hợp trợ lý AI bối cảnh. Các nhóm bán hàng sử dụng ClickUp cho mọi hoạt động tiếp cận khách hàng — tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phân loại và đánh giá họ, duy trì hồ sơ CRM, soạn thảo email tiếp cận, tự động hóa các chương trình tiếp cận, đào tạo nhân viên bán hàng, theo dõi hiệu suất, v.v.

Đúng vậy. AI sẽ trích xuất các thông tin cụ thể từ hồ sơ LinkedIn và trang web công ty để viết các câu mở đầu tùy chỉnh và nội dung tin nhắn phù hợp. Điều này giúp bạn gửi hàng nghìn email mang cảm giác như đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ đó tăng đáng kể cơ hội nhận được phản hồi tích cực.

Hãy bắt đầu bằng việc phân tích quy trình hiện tại để xác định các điểm nghẽn. Đồng bộ hóa hệ thống CRM của bạn với một nền tảng được hỗ trợ bởi AI như ClickUp, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, đào tạo các thành viên trong nhóm, và sử dụng các thông tin chi tiết do AI cung cấp để liên tục cải thiện chiến lược tiếp cận của bạn.