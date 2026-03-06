Giới hạn của Claude so với ChatGPT: Những điểm khác biệt chính

Cả Claude và ChatGPT đều là những trợ lý AI mạnh mẽ cho công việc, nhưng chúng không giống nhau.

Claude, được phát triển bởi Anthropic, là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thường được khen ngợi vì các phản hồi tinh tế và chú trọng đến an toàn. ChatGPT, từ OpenAI, là một LLM khác nổi tiếng với tính năng đa dạng và hệ sinh thái tích hợp rộng lớn.

Cách nhanh nhất để xác định AI nào thực sự phù hợp với nhóm của bạn: hãy xem AI nào gặp sự cố đầu tiên dưới khối lượng công việc thực tế.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ các hạn chế cụ thể khiến Claude và ChatGPT gặp khó khăn trong sử dụng hàng ngày—giới hạn ngữ cảnh, giới hạn sử dụng, khoảng cách về độ chính xác và ma sát tích hợp—những thách thức ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Claude và ChatGPT là gì?

Claude và ChatGPT có vẻ tương tự về mục đích. Cả hai công cụ AI này đều được thiết kế để giúp người dùng tạo ra, phân tích và thực hiện công việc với thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thay vì điều hướng menu hoặc viết mã, bạn tương tác với các công cụ AI tạo sinh này bằng cách nhập các lệnh hoặc câu hỏi, và AI sẽ tạo ra các phản hồi dựa trên các mẫu mà nó đã học được trong quá trình đào tạo.

Mặc dù khả năng của hai công cụ này thường trùng lặp, nhưng chúng được phát triển với những ưu tiên hơi khác nhau.

Claude, được phát triển bởi Anthropic, được thiết kế để nhấn mạnh vào suy luận cẩn thận và kết quả an toàn. Nó thường được ưa chuộng cho các công việc như phân tích tài liệu, viết bài dài và giải thích chi tiết, nơi giọng điệu và sự rõ ràng là yếu tố quan trọng.

ChatGPT, được phát triển bởi OpenAI, tập trung vào tính năng đa dạng và hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng. Ngoài hỗ trợ viết và mã hóa, nó cung cấp các tích hợp, plugin và GPT tùy chỉnh cho phép các nhóm điều chỉnh công cụ để quản lý quy trình làm việc.

Đối với nhiều nhóm, cả hai công cụ đều có thể xử lý các công việc hàng ngày tương tự như:

Soạn thảo và chỉnh sửa nội dung văn bản

Tóm tắt các tài liệu dài

Lên ý tưởng

Viết hoặc kiểm tra mã

Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

Sự khác biệt thực sự thường lộ rõ khi bạn sử dụng các công cụ này vượt ra ngoài các lệnh đơn giản. Các tác vụ như phân tích tài liệu dài, lặp lại nhanh chóng, tích hợp quy trình làm việc và độ tin cậy khi sử dụng nặng nề sẽ cho thấy nơi mỗi trợ lý AI hoạt động tốt và nơi các giới hạn bắt đầu xuất hiện.

Hiểu rõ những hạn chế thực tế này chính là yếu tố giúp các nhóm quyết định công cụ nào thực sự phù hợp với quy trình làm việc của họ.

📦 Nơi AI bắt đầu mang lại giá trị thực sự: ClickUp Super Agents Khi nào AI trở nên hữu ích? Thực sự hữu ích? Chỉ khi nó vượt qua việc tạo ra câu trả lời và bắt đầu thực hiện hành động thay cho bạn. Đó chính là ý tưởng đằng sau Super Agents trong ClickUp. Thay vì chỉ dừng lại ở việc đưa ra đề xuất, Super Agents có thể thực hiện các hành động có kiểm soát và giám sát trong không gian làm việc của bạn. Chúng hoạt động trong các dự án của bạn, hiểu bối cảnh của các công việc và tài liệu, và giúp đẩy nhanh tiến độ công việc một cách tự động đồng thời vẫn giữ con người trong vòng lặp. Ví dụ, một Super Agent có thể: Chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc và giao các bước tiếp theo.

Theo dõi các dự án và tóm tắt các cập nhật trạng thái cho các bên liên quan.

Xác định các rào cản hoặc công việc quá hạn và thông báo cho nhóm.

Giữ cho tài liệu luôn đồng bộ khi các công việc và quyết định thay đổi. Vì các trợ lý này hoạt động trực tiếp bên trong ClickUp, các hành động của chúng dựa trên các công việc, tài liệu và quy trình làm việc mà nhóm của bạn đã sử dụng.

Giới hạn của Claude AI

Hầu hết mọi người chọn Claude vì danh tiếng của nó trong việc tạo ra các câu trả lời sâu sắc và hợp lý, hy vọng nó sẽ nâng cao chất lượng công việc của họ. Nhưng sau đó, họ nhận ra một mô hình gián đoạn.

Một nhà phát triển đang tập trung vào một phiên lập trình thì bị gián đoạn bởi giới hạn sử dụng, hoặc một quản lý dự án đang phân tích một báo cáo dài phát hiện ra AI đã quên mất nửa đầu của tài liệu.

Sự bất đồng này biến một công cụ năng suất đầy hứa hẹn thành nguồn cơn của sự bực bội.

Giới hạn cửa sổ ngữ cảnh và giới hạn cuộc hội thoại

Cửa sổ ngữ cảnh là lượng văn bản mà mô hình AI có thể "ghi nhớ" tại bất kỳ thời điểm nào, được đo bằng đơn vị token. Hãy nghĩ đến nó như trí nhớ ngắn hạn của AI. Mặc dù cửa sổ ngữ cảnh của Claude khá lớn, nhưng nó không phải là vô hạn.

Khi bạn đang thực hiện các công việc phức tạp đòi hỏi nhiều thông tin nền tảng, điều này trở thành một vấn đề thực sự.

Ví dụ, nếu bạn là một quản lý sản phẩm và cung cấp cho nó một tài liệu kế hoạch quản lý dự án dài để tóm tắt, nó có thể "quên" các yêu cầu quan trọng được đề cập trong vài trang đầu tiên. Điều này buộc bạn phải chia tài liệu thành nhiều phần hoặc liên tục giải thích lại chi tiết, làm chậm quy trình làm việc của bạn.

Giới hạn tốc độ và giới hạn sử dụng

Không có gì làm gián đoạn luồng sáng tạo nhanh hơn một thông báo bất ngờ "bạn đã đạt đến giới hạn". Claude áp dụng giới hạn tốc độ, tức là giới hạn số lượng tin nhắn bạn có thể gửi trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là trên các gói Miễn phí và Pro.

Đối với các nhóm phụ thuộc vào quá trình phát triển nhanh chóng, đây là một rào cản lớn.

Hãy tưởng tượng một nhóm thiết kế đang brainstorm ý tưởng cho chiến dịch hoặc một nhóm kỹ sư sử dụng Claude để gỡ lỗi mã trong một sprint. Việc đạt đến giới hạn sử dụng buộc họ phải dừng lại và chờ đợi, làm gián đoạn sự tập trung và lãng phí thời gian quý báu.

qua Reddit

Khoảng cách về đa phương thức và tích hợp

Công việc của nhóm bạn không chỉ tập trung vào một công cụ duy nhất, nhưng Claude thường hành động như thể nó chỉ hoạt động trong một công cụ.

Các khả năng đa phương tiện của nó, chẳng hạn như xử lý hình ảnh, còn mới và chưa phát triển bằng so với một số đối thủ cạnh tranh. Quan trọng hơn, nó thiếu một hệ sinh thái tích hợp gốc sâu rộng.

Điều này tạo ra các quy trình sao chép-dán gây phiền toái, làm gián đoạn hợp tác đa chức năng. Một quản lý dự án phải chuyển tay bản tóm tắt từ Claude vào kế hoạch dự án của họ, hoặc một nhà thiết kế không thể nhận phản hồi về bản thiết kế mẫu mà không cần đến giải pháp tạm thời phức tạp.

Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục gây ra sự cản trở và khiến thông tin bị mất mát giữa các công cụ — đặc biệt nghiêm trọng khi nhân viên dành 60% thời gian cho email, trò chuyện và cuộc họp thay vì các ứng dụng tạo/lập. Vấn đề này cho thấy sự kém hiệu quả của bất kỳ AI độc lập nào không được tích hợp sâu vào nơi công việc thực sự diễn ra.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi tin tưởng vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi và chi phí chuyển đổi ngữ cảnh sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp Brain. Nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn!

Giới hạn của ChatGPT

Nhóm của bạn đã chọn ChatGPT vì tốc độ và thư viện tích hợp khổng lồ của nó, mong đợi một sự tăng cường năng suất ngay lập tức.

Thay vào đó, bạn lại dành nhiều thời gian để quản lý AI hơn là hoàn thành công việc. Kết quả đầu ra nhanh chóng nhưng thường yêu cầu chỉnh sửa và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng.

Sự không đáng tin cậy này làm mất niềm tin và khiến nhóm của bạn băn khoăn liệu công cụ này có thực sự tiết kiệm thời gian hay chỉ tạo ra một loại công việc khác. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Hiện tượng ảo giác và các vấn đề về độ chính xác

Hiện tượng "ảo giác" của AI xảy ra khi mô hình AI tạo ra thông tin nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế là sai sự thật. ChatGPT được biết đến với việc cần làm là tạo ra thông tin nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế là sai sự thật khi được hỏi về các chủ đề ngách, sự kiện gần đây hoặc bất kỳ điều gì yêu cầu dữ liệu cụ thể và có thể xác minh.

Điều này gây ra những vấn đề thực sự cho các nhóm chuyên nghiệp.

Đối với các nhóm sản phẩm: Một AI có thể đề xuất các tính năng cho sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong quá trình nghiên cứu thị trường, dẫn đến phân tích sai lệch.

Đối với các nhóm marketing: Nó có thể tạo ra một bài đăng blog với lời khuyên lỗi thời hoặc thông tin sản phẩm không chính xác, gây tổn hại đến uy tín.

Đối với các nhóm kỹ thuật: Nó có thể đề xuất một đoạn mã sử dụng thư viện đã bị loại bỏ, gây ra nợ kỹ thuật.

Kết quả là mỗi kết quả đầu ra đều yêu cầu xác minh thủ công. Điều này gây thêm công việc và làm chậm quá trình mà bạn đang cố gắng đẩy nhanh.

qua Reddit

Khả năng duy trì ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại dài

Bạn đã giải thích cẩn thận về bối cảnh dự án và giọng điệu mong muốn cho ChatGPT, nhưng sau một vài lệnh, nó dường như đã quên hết mọi thứ. Hiện tượng "sự lệch hướng hướng dẫn" này là một vấn đề phổ biến, trong đó mô hình mất dấu bối cảnh trong quá trình cuộc hội thoại kéo dài.

Giới hạn này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc lặp đi lặp lại.

Khi bạn đang hoàn thiện một tài liệu, phát triển một tính năng phức tạp hoặc thực hiện một công việc đòi hỏi nhiều bước, bạn phải lặp lại các hướng dẫn ban đầu liên tục. Điều này biến một cuộc đối thoại vốn nên trôi chảy thành một cuộc trao đổi gián đoạn và lặp đi lặp lại, lãng phí thời gian và nỗ lực.

Độ dài đầu ra và giới hạn phản hồi

Bạn đã bao giờ yêu cầu ChatGPT viết một đề xuất dự án chi tiết, chỉ để nó đột ngột dừng lại giữa chừng?

Điều này xảy ra vì giới hạn độ dài đầu ra của công cụ hạn chế lượng văn bản mà nó có thể tạo ra trong một phản hồi duy nhất.

Để có được tài liệu đầy đủ, bạn phải yêu cầu nó "tiếp tục", thường là nhiều lần. Quy trình gián đoạn này không chỉ làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn mà còn có thể dẫn đến kết quả là sản phẩm cuối cùng không liền mạch, với giọng điệu và phong cách thay đổi giữa các phần. Điều này biến công việc đơn giản là tạo ra một tài liệu dài thành công việc ghép nối thủ công.

🎥 Để hiểu rõ hơn về các công cụ này trước khi khám phá các giới hạn của chúng, hãy xem video giải thích về cách công nghệ nền tảng của ChatGPT hoạt động:

So sánh các giới hạn của Claude và ChatGPT song song

Sau khi tìm hiểu chi tiết, bạn chỉ cần một bảng so sánh rõ ràng, dễ đọc để đưa ra quyết định.

Dưới đây là bảng tham khảo nhanh giúp bạn dễ dàng nhận ra các điểm mạnh và hạn chế của từng hệ thống. ✨

Vùng giới hạn Claude ChatGPT Cửa sổ ngữ cảnh Được biết đến với khả năng xử lý ngữ cảnh rộng lớn và xử lý tài liệu dài hiệu quả, tuy nhiên nó vẫn có thể mất đi các chi tiết ban đầu trong các cuộc hội thoại dài. Cũng hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lớn, nhưng các trò chuyện dài hơn có thể gặp phải hiện tượng lệch hướng hướng dẫn hoặc mất ngữ cảnh. Giới hạn tốc độ Giới hạn tin nhắn có thể rõ ràng hơn trên các gói Miễn phí và Pro, gây gián đoạn khi sử dụng nhiều. Thông thường, các kế hoạch Plus cho phép tốc độ xử lý cao hơn, tuy nhiên các giới hạn vẫn áp dụng tùy thuộc vào mô hình. Hỗ trợ đa phương thức Hỗ trợ hình ảnh và tệp tin, nhưng hệ sinh thái đa phương thức vẫn đang trong quá trình phát triển. Các khả năng đa phương thức tiên tiến hơn, bao gồm phân tích hình ảnh và công cụ dữ liệu. Ảo giác Thường thận trọng hơn và có xu hướng đưa ra câu trả lời không chắc chắn. Có thể tạo ra các phản hồi nghe có vẻ tự tin nhưng cần được xác minh. Độ dài đầu ra Thường tạo ra các phản hồi liên tục dài hơn. Có thể chia nhỏ các đầu ra dài hơn hoặc yêu cầu các lời nhắc tiếp theo. Tích hợp Hệ sinh thái tích hợp nhỏ hơn Hệ sinh thái lớn hơn với các plugin, API và GPT tùy chỉnh.

Cuối cùng, không có công cụ nào là hoàn hảo cho mọi trường hợp. Lựa chọn đúng đắn phụ thuộc hoàn toàn vào việc những giới hạn nào trong số này là yếu tố quyết định đối với quy trình làm việc cụ thể của nhóm bạn.

Khi những giới hạn của Claude và ChatGPT trở nên quan trọng nhất

Hiểu rõ các giới hạn của một trợ lý AI là điều hữu ích. Việc nhận biết khi nào những giới hạn đó thực sự cản trở công việc chính là yếu tố quyết định liệu công cụ đó có giúp nhóm của bạn hay làm chậm tiến độ.

Hầu hết các so sánh AI tập trung vào khả năng: mô hình viết, tóm tắt hoặc trả lời câu hỏi tốt như thế nào. Nhưng trong các quy trình làm việc thực tế, điểm yếu thường nằm ở khía cạnh vận hành.

Mất bối cảnh, giới hạn tốc độ, ảo giác hoặc khoảng trống tích hợp hiếm khi xuất hiện trong các lệnh đơn giản, nhưng chúng nhanh chóng lộ ra khi các nhóm phụ thuộc vào AI nhiều lần trong ngày.

Một giới hạn có vẻ nhỏ trong lý thuyết có thể trở thành nút thắt cổ chai nghiêm trọng khi nó ảnh hưởng đến một bước quan trọng trong quy trình làm việc của nhóm. Bạn có thể chọn một công cụ vì nó tạo ra các bản tóm tắt tuyệt vời hoặc sinh ra ý tưởng sáng tạo, nhưng sau đó phát hiện ra rằng các giới hạn của nó khiến việc sử dụng nó một cách nhất quán trong công việc sản xuất trở nên khó khăn.

Những giới hạn này trở nên rõ ràng nhất trong một số tình huống phổ biến.

Phân tích tài liệu dài

Các công cụ AI thường được sử dụng để kiểm tra các tài liệu dài như báo cáo nghiên cứu, hợp đồng, thông số kỹ thuật hoặc tài liệu chính sách. Trong những trường hợp này, việc duy trì ngữ cảnh trở nên cực kỳ quan trọng.

Ví dụ, hãy tưởng tượng một nhóm pháp lý hoặc tuân thủ đang xem xét một hợp đồng 100 trang. Họ có thể yêu cầu AI xác định rủi ro, tóm tắt các điều khoản hoặc so sánh các phần trong tài liệu. Nếu mô hình mất dấu các phần trước đó khi xử lý các phần sau, nó có thể bỏ qua các điều khoản quan trọng đã được đề cập trước đó.

Ngay cả với các cửa sổ ngữ cảnh lớn, các tài liệu dài hoặc phức tạp có thể đẩy các mô hình đến giới hạn của những gì chúng có thể theo dõi một cách đáng tin cậy. Các nhóm thường phải chia tài liệu thành các phần nhỏ hơn hoặc lặp lại hướng dẫn nhiều lần, điều này gây ra sự cản trở cho quy trình xem xét vốn nên được tối ưu hóa.

Brainstorming nhanh chóng hoặc các sprint mã hóa tốc độ cao

AI cũng được ưa chuộng cho các công việc nhanh chóng, lặp đi lặp lại như các phiên brainstorming marketing hoặc quá trình gỡ lỗi kỹ thuật. Trong những tình huống này, tốc độ và tính liên tục quan trọng hơn chất lượng đầu ra thô.

Nếu công cụ áp dụng giới hạn tin nhắn hoặc giới hạn tốc độ nghiêm ngặt, luồng sáng tạo có thể bị gián đoạn đột ngột.

Thay vì nhanh chóng triển khai ý tưởng, các nhóm có thể phải chờ đợi cho đến khi giới hạn sử dụng được reset. Sự gián đoạn này có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng nó làm gián đoạn nhịp độ công việc hợp tác.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Trong các sprint lập trình nhanh, bạn có thể gắn thẻ Codegen Agent trong ClickUp và để nó xử lý công việc. Nó có thể tạo mã, khắc phục vấn đề hoặc đề xuất cải tiến trực tiếp từ ngữ cảnh của công việc hoặc tài liệu của bạn, giúp các nhà phát triển duy trì tiến độ mà không cần rời khỏi quy trình làm việc.

Nội dung hướng đến khách hàng và nghiên cứu

Độ chính xác trở nên quan trọng hơn nhiều khi nội dung do AI tạo ra được chia sẻ ngoài phạm vi nhóm của bạn. Mặc dù cả hai công cụ đều có thể tạo ra văn bản chuyên nghiệp, chúng cũng có thể tạo ra các tuyên bố nghe có vẻ đáng tin cậy nhưng thực tế lại sai sự thật.

Nếu AI chèn số liệu thống kê sai lệch, dữ liệu ngành lỗi thời hoặc trích dẫn bịa đặt, một thành viên trong nhóm phải xác minh mọi tuyên bố trước khi báo cáo được phát hành. Bước xác minh này có thể mất nhiều thời gian hơn so với việc viết nội dung từ đầu.

Đối với các nhóm sản xuất tài liệu cho khách hàng, tóm tắt nghiên cứu hoặc tài liệu chiến lược, điều này có nghĩa là đầu ra của AI thường trở thành bản nháp đầu tiên thay vì kết quả hoàn chỉnh.

Quy trình làm việc đa công cụ

Một giới hạn khác trở nên rõ ràng khi các công cụ AI được sử dụng cùng với phần còn lại của hệ thống phần mềm của bạn. Hầu hết các nhóm không làm việc trong một ứng dụng duy nhất. Họ di chuyển giữa các công cụ quản lý dự án, hệ thống tài liệu, nền tảng nhắn tin và bảng điều khiển dữ liệu trong suốt cả ngày.

Khi AI hoạt động như một chatbot độc lập, nó thường không được kết nối với các công cụ nơi công việc thực sự diễn ra. Điều này tạo ra các bước thêm.

Ví dụ, một quản lý vận hành có thể yêu cầu công cụ AI tóm tắt bản ghi cuộc họp. Để biến bản tóm tắt đó thành hành động, họ vẫn phải sao chép nó vào trình quản lý công việc thủ công, cập nhật trạng thái dự án và thông báo cho nhóm qua trò chuyện. Mỗi bước đều yêu cầu chuyển tab và di chuyển thông tin thủ công.

Mỗi bước riêng lẻ có vẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng tạo ra một dòng chảy liên tục của việc chuyển đổi ngữ cảnh, làm chậm tiến độ của nhóm và tăng nguy cơ mất mát thông tin giữa các công cụ.

Cả Claude và ChatGPT đều hoạt động bên ngoài các hệ thống nơi công việc thực sự diễn ra. Sự tách biệt này chính là nơi bắt đầu hầu hết các vấn đề.

Các nhóm tạo ra các bản tóm tắt, bản nháp và ý tưởng trong chatbot, sau đó chuyển kết quả sang các công cụ quản lý dự án, tài liệu và nền tảng giao tiếp của họ. Theo thời gian, việc sao chép, dán và giải thích lại liên tục này tạo ra những vấn đề về năng suất mà AI được kỳ vọng sẽ giải quyết.

ClickUp tiếp cận AI theo cách khác biệt. Thay vì hoạt động như một trợ lý riêng biệt, AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc AI tích hợp của nó, nơi các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại đã tồn tại sẵn.

Mục tiêu không chỉ là tăng tốc độ đầu ra, mà còn là giảm khoảng cách giữa quá trình suy nghĩ, ghi chép và thực hiện công việc.

Hợp tác với AI phù hợp với bối cảnh dự án của bạn.

Một trong những giới hạn lớn nhất của các công cụ AI độc lập là thiếu bối cảnh. Mỗi yêu cầu đều bắt đầu từ đầu, vì vậy bạn phải giải thích dự án, tóm tắt bối cảnh và lặp lại thông tin liên quan.

Với ClickUp Brain, AI có thể truy cập thông tin đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn. Nó có thể lấy bối cảnh từ các công việc, tài liệu, bình luận và hoạt động dự án, điều này có nghĩa là bạn có thể đặt câu hỏi như:

“Tóm tắt các cập nhật mới nhất về tính năng này.”

“Chuyển cuộc thảo luận trong cuộc họp này thành các mục cụ thể.”

“Soạn thảo bản cập nhật dự án dựa trên các công việc này.”

Vì AI được kết nối với dữ liệu không gian làm việc của bạn, các phản hồi sẽ dựa trên công việc thực tế mà nhóm của bạn đang thực hiện, thay vì chỉ dựa vào lời nhắc.

Chuyển từ thông tin sang các mục hành động cụ thể nhanh hơn.

Một quy trình làm việc phổ biến với các công cụ AI độc lập thường diễn ra như sau: tạo ra câu trả lời, sao chép kết quả, chuyển sang ứng dụng khác, dán vào trình quản lý công việc, sau đó chuyển đổi thủ công thành các bước tiếp theo rõ ràng.

Trong ClickUp, các bước đó có thể được thực hiện tại cùng một nơi.

Các nhóm có thể sử dụng AI trực tiếp trong các công việc và tài liệu để tóm tắt cuộc hội thoại, ghi chú cuộc họp, soạn thảo tài liệu, tạo các công việc con hoặc hoàn thiện nội dung văn bản. Thay vì tạo ra văn bản tồn tại trong cửa sổ trò chuyện riêng biệt, kết quả đầu ra của AI có thể được tích hợp trực tiếp vào dự án.

Sự thay đổi nhỏ đó loại bỏ một lượng lớn rào cản trong các quy trình làm việc hàng ngày. Xem cách thức hoạt động. 👇🏼

Tìm câu trả lời từ khắp không gian làm việc của bạn

Một thách thức khác với các công cụ AI bên ngoài là chúng không biết thông tin của bạn nằm ở đâu. Chi tiết dự án có thể được phân tán khắp các công việc, tài liệu và chủ đề thảo luận, buộc các nhóm phải tìm kiếm bối cảnh trước khi đặt câu hỏi đúng.

ClickUp Brain, với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi AI, cho phép các nhóm đặt câu hỏi về Không gian Làm việc của họ và truy xuất thông tin liên quan từ các công việc, tài liệu và bình luận. Ví dụ:

“Những quyết định nào đã được đưa ra về việc ra mắt quý 3?”

“Các công việc nào vẫn còn mở cho sprint này?”

“Tóm tắt tài liệu yêu cầu cho tính năng này.”

Thay vì phải tìm kiếm qua nhiều công cụ khác nhau, các nhóm có thể truy xuất và tóm tắt thông tin trực tiếp từ không gian làm việc của mình.

Mọi cuộc hội thoại, mục và công việc đều có thể tìm kiếm được với AI trong ClickUp.

Ghi lại ý tưởng ngay lập tức với các quy trình làm việc bằng giọng nói.

Đôi khi rào cản lớn nhất trong việc ghi chép hoặc thực hiện công việc không phải là thiếu ý tưởng. Đó là sự phiền phức khi sử dụng công cụ, tìm kiếm thông tin và gõ mọi thứ thủ công.

ClickUp Brain MAX được thiết kế để giảm thiểu sự bất tiện đó. Đây là một ứng dụng desktop độc lập, mang đến tương tác AI với không gian làm việc của bạn trong một giao diện duy nhất. Thay vì mở nhiều tab hoặc tìm kiếm qua các dự án, bạn có thể sử dụng Brain MAX để tìm kiếm, ghi chú ý tưởng và thực hiện hành động trên toàn bộ không gian làm việc của mình một cách nhanh chóng.

Một trong những tính năng cốt lõi của nó là Talk-to-Text. Bạn có thể nói một cách tự nhiên và các hướng dẫn của bạn sẽ được chuyển đổi thành văn bản và hành động bên trong ClickUp. Các nhóm thường sử dụng tính năng này để:

Ghi chú biên bản cuộc họp hoặc brainstorming ý tưởng

Chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản thành các công việc hoặc cập nhật dự án.

Soạn thảo tóm tắt, tin nhắn hoặc tài liệu mà không cần thao tác tay.

Ngoài tính năng nhập liệu bằng giọng nói, Brain MAX còn hoạt động như một giao diện tìm kiếm và lệnh cho Không gian Làm việc. Bạn có thể đặt câu hỏi về các dự án của mình hoặc truy xuất thông tin từ Không gian Làm việc mà không cần phải điều hướng thủ công qua các công việc và tài liệu.

Nhận nhiều mô hình AI mà không cần đăng ký thêm.

Khi các nhóm áp dụng AI, họ hiếm khi dừng lại ở một trợ lý duy nhất. Một công cụ có thể phù hợp cho việc viết lách, một công cụ khác cho mã hóa, và một công cụ khác cho nghiên cứu. Theo thời gian, việc thử nghiệm này dẫn đến sự lan rộng của AI: nhiều trợ lý được phân tán trên các ứng dụng khác nhau, mỗi trợ lý nắm giữ một phần nhỏ của quy trình làm việc của bạn.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ, ClickUp Brain cho phép nhóm truy cập vào nhiều mô hình AI trực tiếp trong Không gian Làm việc. Điều này giúp người dùng có thể chọn mô hình phù hợp với công việc mà không cần rời khỏi môi trường dự án của mình.

ClickUp Brain hỗ trợ nhiều mô hình AI trong không gian làm việc của bạn.

Ví dụ, một nhóm có thể sử dụng một mô hình để tạo tài liệu có cấu trúc, một mô hình khác để phân tích thông tin và một mô hình khác để giúp hoàn thiện thông điệp. Vì các mô hình này có sẵn trong ClickUp, các kết quả đầu ra vẫn được liên kết với các công việc, tài liệu và cuộc thảo luận của bạn.

Lợi ích thực tiễn rất đơn giản: các nhóm có thể thử nghiệm các khả năng AI khác nhau mà không cần thêm công cụ mới vào hệ thống. Công việc được thực hiện tại một nơi duy nhất, bối cảnh được giữ nguyên, và việc chuyển đổi giữa các mô hình không yêu cầu chuyển đổi giữa các nền tảng.

Nên chọn Claude hay ChatGPT?

Bạn đã cân nhắc ưu và nhược điểm, nhưng vẫn còn băn khoăn.

Việc cần làm là chọn Claude vì sự tinh tế của nó và chấp nhận rủi ro gián đoạn quy trình làm việc, hay chọn ChatGPT vì khả năng tích hợp và dành thời gian để kiểm tra thông tin?

Dưới đây là cách đơn giản hơn để quyết định:

Chọn Claude nếu: Ưu tiên của bạn là tạo ra văn bản có tính suy nghĩ và tinh tế cho các công việc nhạy cảm, và bạn có thể thực hiện công việc trong giới hạn sử dụng và tích hợp của nó.

Chọn ChatGPT nếu: Nhóm của bạn cần hàm đa dạng, hệ sinh thái tích hợp phong phú và khả năng phát triển nhanh chóng, và bạn có quy trình xác minh kết quả đầu ra.

Tất nhiên, giải pháp thực sự không chỉ là chọn một công cụ độc lập này thay vì công cụ kia. Đó là việc vượt ra khỏi việc sử dụng các công cụ AI độc lập hoàn toàn.

Thay vì thêm một công cụ rời rạc vào bộ công cụ của bạn, hãy tích hợp AI trực tiếp vào nơi công việc của bạn đã tồn tại, với không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp.

Đây là lúc bạn ngừng quản lý AI và bắt đầu tận hưởng lợi ích! Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay . ✅

Câu hỏi thường gặp về các giới hạn của Claude và ChatGPT

Cửa sổ ngữ cảnh là lượng thông tin mà AI có thể "ghi nhớ" cùng một lúc. Một cửa sổ lớn hơn, như của Claude, phù hợp hơn cho việc phân tích các tài liệu dài, trong khi một cửa sổ nhỏ hơn có thể khiến AI quên các phần trước đó của cuộc hội thoại.

Đúng vậy, nhưng điều này thường gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau, các nhóm có thể sử dụng các tác nhân AI tự động để điều phối công việc, nhưng điều này có thể dẫn đến sự lan rộng của AI nếu không được quản lý trên một nền tảng duy nhất.

Không có hệ thống nào là tốt hơn một cách tuyệt đối, vì điều này phụ thuộc vào công việc cụ thể. Hệ sinh thái của ChatGPT rất phù hợp cho việc phát triển nhanh chóng, trong khi cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn của Claude hữu ích cho việc kiểm tra các cơ sở mã nguồn lớn và phức tạp.

Không, giới hạn sử dụng của hai nền tảng này khác nhau. Claude Pro thường có giới hạn tin nhắn nghiêm ngặt hơn, có thể gây gián đoạn khi sử dụng nhiều, trong khi ChatGPT Plus cung cấp quyền truy cập rộng rãi hơn, dù cả hai đều không thực sự không giới hạn.