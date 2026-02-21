Các mẫu nhân vật người dùng Xtensio hàng đầu bạn cần

Các nhóm của bạn thường phát triển sản phẩm với một ý tưởng mơ hồ về khách hàng, dẫn đến các tính năng không thực sự đáp ứng được nhu cầu.

Điều này xảy ra khi mỗi người có một hình dung khác nhau về người dùng lý tưởng, dẫn đến các quyết định không đồng nhất và lãng phí chu kỳ phát triển. Các mẫu nhân vật người dùng tạm thời được tạo ra trong các tài liệu ngẫu nhiên, nhanh chóng trở nên lỗi thời và bị bỏ qua.

Hầu hết các nhóm chỉ tạo personas người dùng một lần, lưu trữ chúng và không bao giờ xem lại—chỉ 29,6% chuyên gia sử dụng personas trong dự án của họ, điều này làm mất đi mục đích ban đầu.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu nhân vật người dùng của Xtensio và các giới hạn của chúng khi các nhân vật người dùng được tách biệt khỏi công việc thực tế của bạn.

Bạn cũng sẽ học cách các mẫu tích hợp của ClickUp giúp giữ cho các mẫu nhân vật người dùng kết nối với các tính năng, sprint và câu chuyện người dùng, từ đó thực sự hỗ trợ ra quyết định thay vì chỉ nằm im không được sử dụng.

Mẫu nhân vật người dùng là gì?

Mẫu nhân vật người dùng cung cấp một tài liệu có cấu trúc duy nhất, mô tả một phiên bản hư cấu của người dùng lý tưởng của bạn. Nó dựa trên nghiên cứu và dữ liệu người dùng thực tế, không phải là phỏng đoán. Các nhóm sản phẩm, nhà thiết kế UX và marketer sử dụng các mẫu này để đảm bảo mọi người đều đang phát triển cho cùng một đối tượng.

Một mẫu tuyệt vời cung cấp các trường thông tin nhất quán để mọi thành viên trong nhóm đều làm việc dựa trên cùng một hồ sơ người dùng.

Thông tin nền tảng người dùng: Bao gồm thông tin nhân khẩu học như độ tuổi, chức vụ, địa điểm và trình độ học vấn.

Mục tiêu, thói quen và động lực : Xác định những gì người dùng muốn đạt được và những yếu tố thúc đẩy quyết định của họ. Xác định những gì người dùng muốn đạt được và những yếu tố thúc đẩy quyết định của họ.

Vấn đề và khó khăn: Danh sách các rào cản cụ thể cản trở họ đạt được mục tiêu thông qua Danh sách các rào cản cụ thể cản trở họ đạt được mục tiêu thông qua bản đồ trải nghiệm người dùng.

Mô hình hành vi: Mô tả các công cụ ưa thích, phong cách giao tiếp và thói quen của họ.

Kênh ưa thích: Xác định nơi họ thu thập thông tin và tương tác với sản phẩm.

Cách điền mẫu nhân vật người dùng

Có một mẫu là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng nó sẽ vô dụng nếu chứa đầy những giả định.

Nhân vật người dùng được xây dựng dựa trên định kiến thay vì thông tin thực tế sẽ dẫn đến việc nhóm phát triển tạo ra các giải pháp sai lầm. Hãy tuân theo quy trình này để tạo ra một nhân vật người dùng dựa trên dữ liệu, phản ánh chính xác đối tượng mục tiêu của bạn.

Bước Việc cần làm Tại sao điều này quan trọng Thu thập nghiên cứu người dùng trước tiên Thu thập dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn người dùng, khảo sát khách hàng, phân tích sản phẩm và phiếu hỗ trợ trước khi mở bất kỳ mẫu nào. Nhân vật người dùng được xây dựng dựa trên giả định sẽ thất bại. Dữ liệu thực tế đảm bảo độ chính xác và tránh suy đoán. Mẫu Kế hoạch Nghiên cứu Người dùng của ClickUp giúp bạn cấu trúc bước quan trọng đầu tiên này. Xác định các mẫu và phân khúc Phân nhóm người dùng dựa trên mục tiêu chung, hành vi và điểm yếu để xác định các nhóm riêng biệt. Hiển thị các phân đoạn có ý nghĩa thay vì các persona mơ hồ, quá rộng. Nhập thông tin nhân khẩu học Gán một tên thực tế, phạm vi tuổi, tiêu đề và địa điểm dựa trên các mẫu nghiên cứu. Đảm bảo nhân vật người dùng dựa trên thực tế và tránh những mô tả quá đà. Ghi chép mục tiêu và động lực Xác định mục tiêu mà người dùng muốn đạt được và các kết quả nào ảnh hưởng đến quyết định của họ. Tập trung vào kết quả mà họ quan tâm, không chỉ các tính năng mà họ sử dụng. Ghi nhận những khó khăn và điểm yếu Ghi chép các rào cản, khiếu nại và vấn đề lặp lại từ nghiên cứu. Xác định rõ các vấn đề mà sản phẩm của bạn cần giải quyết. Thêm bối cảnh hành vi Gồm các công cụ ưa thích, phong cách giao tiếp và mô hình ra quyết định. Giúp thiết kế trải nghiệm người dùng trực quan và phù hợp với quy trình làm việc thực tế. Thêm một trích dẫn hoặc tình huống Thêm một trích dẫn ngắn đại diện thể hiện tư duy của họ. Nhân cách hóa mẫu nhân vật người dùng và giúp các nhóm dễ dàng liên hệ và ghi nhớ hơn.

📖 Đọc thêm: Phương pháp nghiên cứu người dùng để nâng cao trải nghiệm người dùng

Mẫu nhân vật người dùng Xtensio

Khi bạn cần tạo một mẫu nhân vật người dùng chuyên nghiệp một cách nhanh chóng, bạn có thể sử dụng công cụ như Xtensio.

Đây là nền tảng tài liệu hợp tác nổi tiếng với các mẫu trực quan, kéo và thả, giúp bạn tạo ra các "folio" có thể chia sẻ mà không cần đến nhà thiết kế.

Hiểu rõ các tính năng cụ thể của nó giúp bạn chọn điểm khởi đầu phù hợp. Dưới đây là tổng hợp các mẫu Xtensio hàng đầu cho nghiên cứu người dùng.

1. Mẫu nhân vật người dùng của Xtensio

qua Xtensio

Đây là mẫu cơ bản của Xtensio để tạo nhân vật người dùng từ đầu, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhóm sản phẩm và UX. Mẫu Nhân vật Người dùng này cung cấp bố cục trực quan cao với các phần mô-đun có thể tùy chỉnh để phù hợp với nghiên cứu của bạn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phần thông tin cá nhân: Bao gồm không gian để điền tên, ảnh, thông tin nhân khẩu học chính và câu chuyện giới thiệu.

Thanh trượt tính cách: Cung cấp các thang đo trực quan để thể hiện các đặc điểm tính cách, chẳng hạn như hướng nội so với hướng ngoại hoặc phân tích so với sáng tạo.

Bảng mục tiêu và khó khăn: Hiển thị so sánh song song giữa những gì người dùng mong muốn và những gì đang cản trở họ.

Sở thích thương hiệu: Cung cấp một khu vực riêng biệt để ghi chú về các thương hiệu, công cụ hoặc người ảnh hưởng mà nhân vật người dùng theo dõi hoặc ngưỡng mộ.

2. Mẫu so sánh nhân vật người dùng của Xtensio

qua Xtensio

Mẫu so sánh nhân vật người dùng giúp bạn ưu tiên công việc bằng cách đặt nhiều nhân vật người dùng cạnh nhau để so sánh trực tiếp. Nó đặc biệt hữu ích khi nhóm của bạn cần quyết định tập trung vào phân khúc người dùng nào cho tính năng hoặc sản phẩm sắp ra mắt.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Cột song song: Hiển thị các thuộc tính chính của từng persona trong các hàng tương ứng để dễ dàng quét qua.

Định dạng xem nhanh: Cho phép các bên liên quan so sánh các thông tin về nhân khẩu học, mục tiêu và điểm khó khăn của người dùng chỉ trong nháy mắt.

Hỗ trợ ưu tiên: Giúp các nhóm đưa ra quyết định có căn cứ về những nhu cầu của nhân vật người dùng nào cần được ưu tiên giải quyết trước tiên.

3. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng Dựa trên Nhân vật Người dùng của Xtensio

qua Xtensio

Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng Dựa trên Nhân vật Người dùng từ Xtension kết hợp chi tiết nhân vật người dùng với các giai đoạn của bản đồ hành trình khách hàng, rất phù hợp cho các nhóm tiếp thị và trải nghiệm khách hàng.

Nó giúp bạn đồng bộ hóa các chiến dịch và điểm tiếp xúc với cách một loại người dùng cụ thể di chuyển từ giai đoạn nhận thức đến giai đoạn duy trì.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Các giai đoạn hành trình: Phác thảo trải nghiệm của người dùng qua các giai đoạn nhận thức, xem xét, quyết định và duy trì.

Bản đồ điểm tiếp xúc: Xác định các điểm mà nhân vật người dùng tương tác với thương hiệu của bạn ở mỗi giai đoạn của hành trình của họ.

Hành trình cảm xúc: Ghi lại cảm xúc của nhân vật người dùng—bực bội, hào hứng hoặc bối rối—tại mỗi điểm tiếp xúc.

Điểm khó khăn theo từng giai đoạn: Nêu bật những khó khăn cụ thể mà người dùng gặp phải khi di chuyển qua hành trình của họ.

4. Mẫu Bản đồ Đồng cảm Người dùng của Xtensio

qua Xtensio

Mẫu Bản đồ Đồng cảm Người dùng của Xtensio tập trung vào việc hiểu con người đằng sau hành vi. Thay vì vẽ ra hành trình theo thời gian, nó đi sâu vào những gì người dùng nghĩ, cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy, nói và làm. Mẫu này lý tưởng cho các nhóm sản phẩm, nhà thiết kế UX và nhà nghiên cứu muốn có cái nhìn sâu sắc hơn về động cơ trước khi định nghĩa tính năng hoặc thông điệp.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Suy nghĩ và cảm xúc: Ghi lại động lực nội tại, lo lắng, khát vọng và các yếu tố cảm xúc thúc đẩy.

Sees: Ghi chép về môi trường của người dùng, các yếu tố ảnh hưởng, đối thủ cạnh tranh và các tác động bên ngoài định hình nhận thức.

Thông tin: Xác định các thông điệp từ đồng nghiệp, lãnh đạo, truyền thông và ngành nghề ảnh hưởng đến quyết định.

Hành vi và thái độ: Nêu bật các hành vi có thể quan sát được, việc cần làm và thái độ được thể hiện.

Điểm yếu và điểm mạnh: Xác định những khó khăn cần loại bỏ và kết quả mong muốn cần tăng cường.

Sự rõ ràng lấy con người làm trung tâm: Giúp các nhóm tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng thay vì giả định hoặc các đặc điểm dân số bề mặt.

📖 Đọc thêm: Cách viết báo cáo kiểm thử khả dụng

Giới hạn khi sử dụng mẫu Xtensio cho nhân vật người dùng

Tạo một persona hấp dẫn về mặt hình ảnh trong công cụ như Xtensio có thể mang lại cảm giác thành công, nhưng niềm vui đó thường không kéo dài.

Vấn đề lớn nhất là mẫu nhân vật người dùng hiện nay là một tệp tĩnh, hoàn toàn tách biệt với nơi nhóm của bạn thực sự làm công việc. Điều này gây ra một loạt vấn đề, làm suy yếu chính mục đích ban đầu của việc tạo ra mẫu nhân vật người dùng.

Tình trạng phân tán thông tin — khi các nhóm mất hàng giờ để tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và tìm kiếm tệp tin trên nhiều nền tảng không kết nối với nhau.

Thực tế, 62% nhân viên cho biết họ dành quá nhiều thời gian mỗi ngày chỉ để tìm kiếm thông tin—buộc nhóm của bạn phải liên tục chuyển đổi giữa công cụ quản lý dự án và tài liệu nhân vật người dùng.

Trên thực tế, phần lớn mọi người ngừng tham khảo persona vì việc chuyển sang công cụ quản lý dự án riêng biệt đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Tài liệu đẹp đẽ mà bạn tạo ra bị bỏ quên, và nhóm của bạn quay lại đưa ra quyết định dựa trên trực giác.

Dưới đây là các giới hạn chính cần lưu ý:

Tài liệu độc lập: Các mẫu nhân vật người dùng được lưu trữ trong một công cụ riêng biệt, gây ra sự tách biệt với công việc dự án và khiến việc tham khảo chúng trong quá trình Các mẫu nhân vật người dùng được lưu trữ trong một công cụ riêng biệt, gây ra sự tách biệt với công việc dự án và khiến việc tham khảo chúng trong quá trình lập kế hoạch sprint hoặc thảo luận về tính năng trở nên khó khăn.

Không có tích hợp công việc hoặc dự án gốc: Bạn không thể liên kết trực tiếp một persona với các tính năng, sprint hoặc câu chuyện người dùng, điều này yêu cầu phải tham chiếu chéo thủ công, điều mà hiếm khi được thực hiện.

Hợp tác giới hạn ngoài phần bình luận: Mặc dù có tính năng chỉnh sửa thời gian thực, nhưng không có Mặc dù có tính năng chỉnh sửa thời gian thực, nhưng không có hệ thống quản lý quy trình làm việc tích hợp cho việc phê duyệt, cập nhật hoặc theo dõi phiên bản nhân vật người dùng liên kết với chu kỳ sản phẩm của bạn.

Không có trợ giúp của AI: Việc tạo/lập hoàn toàn thủ công, không có tính năng AI nào để giúp tạo hoặc tinh chỉnh nội dung persona dựa trên nghiên cứu của bạn.

Hạn chế chia sẻ: Mặc dù có thể chia sẻ qua liên kết, việc tích hợp các mẫu nhân vật người dùng này vào không gian làm việc chung của bạn yêu cầu xuất chúng dưới dạng PDF hoặc sao chép và dán nội dung sang nơi khác.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc trong "tiếng ồn" kỹ thuật số. Với khả năng quản lý công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Mẫu nhân vật người dùng ClickUp cho các nhóm sản phẩm, trải nghiệm người dùng (UX) và tiếp thị.

Nhân vật người dùng của bạn không nên là những tài liệu bị lãng quên. Khi bạn xây dựng chúng ngay tại nơi công việc diễn ra, chúng trở thành tài liệu sống động hướng dẫn mọi quyết định.

Thay vì tạo personas trong một công cụ và quản lý dự án trong một công cụ khác, bạn có thể kết nối mọi thứ trong một không gian làm việc tích hợp duy nhất thông qua ClickUp.

1. Mẫu nhân vật người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Nhóm và quản lý các hồ sơ người dùng của bạn trên bảng Kanban tương tác bằng mẫu hồ sơ người dùng của ClickUp.

Nhân vật người dùng chỉ thực sự hữu ích khi chúng được sử dụng trong môi trường liên quan đến công việc thực tế. Mẫu nhân vật người dùng của ClickUp giúp bạn ghi chép mục tiêu, hành vi, điểm khó khăn và bối cảnh trong một định dạng dễ cập nhật, chia sẻ với các bên liên quan và tham khảo trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và triển khai.

Sử dụng nó để biến các ghi chú nghiên cứu rời rạc thành một nguồn thông tin duy nhất mà nhóm của bạn có thể áp dụng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tích hợp ClickUp Docs: Viết các câu chuyện nhân vật chi tiết với các tùy chọn định dạng phong phú cho tiêu đề, hình ảnh và bảng để làm cho nhân vật người dùng của bạn trở nên sống động. Viết các câu chuyện nhân vật chi tiết với các tùy chọn định dạng phong phú cho tiêu đề, hình ảnh và bảng để làm cho nhân vật người dùng của bạn trở nên sống động.

ClickUp Trường Tùy chỉnh : Theo dõi và lọc các thuộc tính quan trọng của persona như chức vụ, trình độ kỹ thuật và mục tiêu chính bằng dữ liệu có cấu trúc. Theo dõi và lọc các thuộc tính quan trọng của persona như chức vụ, trình độ kỹ thuật và mục tiêu chính bằng dữ liệu có cấu trúc.

Kết nối công việc: Kết nối tài liệu persona trực tiếp với các thông số kỹ thuật tính năng, câu chuyện người dùng và công việc thiết kế để đảm bảo bối cảnh được duy trì trong công việc.

Hỗ trợ ClickUp Brain: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nội dung bản nháp cho nhân vật người dùng của bạn hoặc tóm tắt nhanh các ghi chú nghiên cứu để đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung.

2. Mẫu hồ sơ khách hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các đặc điểm chính của người dùng với mẫu này

Mặc dù personas là hư cấu, hồ sơ khách hàng ghi lại thông tin về những khách hàng thực tế, hiện có của bạn.

Mẫu hồ sơ khách hàng từ ClickUp cung cấp cho các nhóm bán hàng, hỗ trợ khách hàng và quản lý tài khoản một cách nhất quán để theo dõi thông tin doanh nghiệp, tín hiệu mua hàng, bối cảnh sử dụng và lịch sử mối quan hệ, giúp quá trình chuyển giao thông tin diễn ra suôn sẻ hơn và các hoạt động tiếp cận vẫn được cá nhân hóa.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thông tin tài khoản: Theo dõi tên công ty, kích thước, ngành nghề và lịch sử mối quan hệ.

Mô hình mua hàng: Ghi chép các sản phẩm đã được mua, tần suất mua và giá trị đơn đặt hàng trung bình.

Ưu tiên giao tiếp: Ghi chú các phương thức liên hệ ưa thích và ghi lại lịch sử tương tác để cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận.

Chỉ số giá trị trọn đời: Xác định các chỉ số quan trọng như tổng doanh thu tạo ra và rủi ro giữ chân khách hàng tiềm ẩn.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tăng tốc quá trình tạo/lập persona với ClickUp Brain, tính năng AI tích hợp sẵn của chúng tôi. Nó có thể soạn thảo các phần của persona, tóm tắt nghiên cứu và đề xuất các điểm đau dựa trên ghi chú của bạn. Điều này loại bỏ công việc thủ công và giúp bạn tập trung vào các thông tin quan trọng. Tạo các mục hành động dưới dạng công việc có mô tả bằng ClickUp Brain

3. Mẫu bảng trắng Bản đồ đồng cảm của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thực hiện bài tập lập bản đồ đồng cảm chỉ với một cú nhấp chuột bằng mẫu này.

Trước khi hoàn thiện một persona, bạn cần hiểu rõ trải nghiệm của người dùng tại thời điểm hiện tại. Mẫu bảng trắng Empathy Map Whiteboard Template by ClickUp cung cấp cho nhóm một không gian chung để ghi lại những gì người dùng nói, nghĩ, làm và cảm nhận, sau đó thống nhất về các chủ đề quan trọng nhất từ nghiên cứu hoặc các buổi workshop.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Bảng trắng hợp tác: Sử dụng Sử dụng ClickUp Whiteboards để brainstorming thời gian thực với ghi chú dán và kết nối.

Phân tích theo quadrant: Ghi lại các trích dẫn trực tiếp và cụm từ quan trọng từ các cuộc phỏng vấn người dùng.

Bảng tư duy: Brainstorm những điều người dùng có thể đang nghĩ nhưng không nói ra.

Bảng cảm xúc: Xác định các phản ứng cảm xúc như sự bực bội, bối rối hoặc hào hứng.

4. Mẫu kế hoạch nghiên cứu người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo kế hoạch nghiên cứu có cấu trúc, hiệu quả và sâu sắc với mẫu Kế hoạch Nghiên cứu Người dùng ClickUp.

Những mẫu nhân vật người dùng và quyết định UX tốt bắt đầu từ một kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn tìm hiểu và cách bạn sẽ tìm hiểu nó.

Các tài nguyên như Mẫu Kế hoạch Nghiên cứu Người dùng từ ClickUp giúp bạn xác định mục tiêu, phương pháp, tiêu chí tuyển dụng và dòng thời gian thực hiện, từ đó các bên liên quan có thể thống nhất sớm và kết quả nghiên cứu dễ dàng được áp dụng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định rõ ràng những câu hỏi mà bạn cần trả lời thông qua nghiên cứu của mình.

Phương pháp luận: Phác thảo phương pháp tiếp cận của bạn, dù là phỏng vấn người dùng, khảo sát hay thử nghiệm khả năng sử dụng.

Tiêu chí tham gia: Xác định các đặc điểm nhân khẩu học và hành vi của người dùng mà bạn cần tuyển dụng.

Dòng thời gian và sản phẩm đầu ra: Xác định rõ kỳ vọng về thời điểm nghiên cứu sẽ diễn ra và các sản phẩm đầu ra mà bạn sẽ tạo ra.

🎥 Một cách để đảm bảo các persona của bạn ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược về sản phẩm là tích hợp chúng vào các bản tóm tắt sản phẩm. Xem video này để học cách tạo các bản tóm tắt sản phẩm hiệu quả, đặt nhu cầu của người dùng vào trung tâm của quá trình kế hoạch:

5. Mẫu Nghiên cứu Người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích hành vi và phản hồi của người dùng với mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp.

Nghiên cứu thô chỉ trở nên có giá trị khi được tổ chức thành bằng chứng nhất quán và những thông tin rõ ràng. Mẫu Nghiên cứu Người dùng của ClickUp giúp bạn ghi chép các phiên làm việc, ghi lại quan sát và tổng hợp kết quả từ các người tham gia để phát hiện các mẫu chung, từ đó các nhóm sản phẩm có thể ưu tiên các giải pháp.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đang theo dõi người tham gia: Ghi chép danh sách những người tham gia nghiên cứu của bạn và các thông tin nhân khẩu học liên quan của họ.

Ghi chú quan sát: Ghi lại các ghi chú thô và quan sát từ mỗi phiên làm việc với người dùng.

Gán thẻ thông tin: Phân loại kết quả nghiên cứu theo chủ đề hoặc thuộc tính nhân vật người dùng để dễ dàng nhận diện các mẫu.

Phần tổng hợp: Tạo các khu vực chuyên biệt để tóm tắt các mẫu chính xuất hiện xuyên suốt nhiều người tham gia.

6. Mẫu luồng người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng các hành trình người dùng chi tiết từ trang đích đến chuyển đổi bằng cách sử dụng mẫu Bản đồ Tư duy luồng người dùng ClickUp.

Các luồng người dùng giúp hiển thị những điều không nhìn thấy: chúng cho thấy cách người dùng thực sự điều hướng qua một quy trình, nơi các quyết định phân nhánh và nơi xuất hiện ma sát. Một mẫu trực quan như Mẫu Luồng Người Dùng của ClickUp ( dựa trên Bảng trắng) giúp bạn vẽ ra các đường dẫn từ đầu đến cuối, sau đó sử dụng bản đồ đó để xác định yêu cầu, thay đổi trải nghiệm người dùng và kế hoạch kiểm thử.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tham chiếu màn hình: Thêm các biểu diễn trực quan của từng giao diện để giúp người dùng dễ dàng theo dõi luồng công việc.

Điểm quyết định: Sử dụng các kết nối để hiển thị nơi người dùng đưa ra các lựa chọn dẫn họ đến các hướng khác nhau.

Các đường dẫn hoàn thành công việc: Phác thảo các đường dẫn phổ biến nhất—và cũng gây khó chịu nhất—mà người dùng sử dụng để đạt được mục tiêu của họ.

Luồng dành riêng cho từng persona: Tạo các luồng người dùng khác nhau cho từng persona để nhấn mạnh các hành vi độc đáo của họ.

7. Mẫu bản đồ câu chuyện người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vẽ bản đồ hành trình người dùng một cách rõ ràng và tự tin bằng mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp.

Bản đồ câu chuyện giúp các nhóm ưu tiên công việc dựa trên hành trình của người dùng, chứ không chỉ dựa trên danh sách công việc đơn thuần.

Mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng của ClickUp cung cấp một cấu trúc trực quan để tổ chức các hoạt động, sắp xếp các kết quả và xác định phiên bản phát hành nhỏ nhất có thể, đồng thời duy trì sự đồng bộ giữa các bộ phận sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Cấu trúc bảng trực quan: Sử dụng Bảng trắng ClickUp để tạo chế độ xem tổng quan về hành trình người dùng.

Backbone: Phác thảo các hoạt động chính của người dùng ở phần trên của Bảng.

Khung cơ bản: Xác định tập hợp tối thiểu các Xác định tập hợp tối thiểu các câu chuyện người dùng cần thiết để tạo ra một sản phẩm khả thi.

Thẻ nhân vật người dùng: Gán thẻ cho các câu chuyện dựa trên nhân vật người dùng mà chúng phục vụ, cho phép bạn lọc bản đồ và tập trung vào trải nghiệm của một người dùng cụ thể.

8. Mẫu câu chuyện người dùng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và quản lý các câu chuyện người dùng từ mục tiêu đến các giai đoạn phát hành với Mẫu Câu Chuyện Người Dùng ClickUp.

Một câu chuyện chỉ hữu ích khi nó rõ ràng, có thể kiểm tra được và liên kết với kết quả thực tế của người dùng.

Mẫu câu chuyện người dùng này từ ClickUp giúp các nhóm ghi lại ý định của người dùng trong một cấu trúc nhất quán, sau đó tạo tệp đính kèm với các tiêu chí chấp nhận và ước tính để các câu chuyện sẵn sàng cho kế hoạch và thực hiện.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tham chiếu nhân vật người dùng: Kết nối trực tiếp mỗi câu chuyện người dùng với tài liệu nhân vật người dùng tương ứng để có bối cảnh đầy đủ.

Tiêu chí chấp nhận: Xác định các điều kiện cụ thể mà câu chuyện phải đáp ứng để được coi là hoàn thành.

Điểm câu chuyện: Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gán ước tính nỗ lực cho việc lập kế hoạch sprint và theo dõi tốc độ hiệu quả hơn.

9. Mẫu "Jobs to Be Done" của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu này để ghi lại động cơ và mục tiêu của người dùng.

Nhân vật người dùng mô tả người dùng là ai, nhưng JTBD (Job to Be Done) mô tả những gì họ đang cố gắng đạt được và tại sao.

Để hỗ trợ cho phần này, hãy thực hiện bài tập tư duy với mẫu Jobs to Be Done Template by ClickUp . Nó giúp các nhóm ghi chép tình huống, động lực, kết quả mong muốn và các phương án thay thế để các quyết định sản phẩm tập trung vào "công việc" cơ bản, chứ không chỉ là yêu cầu tính năng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Mô tả công việc: Diễn đạt rõ ràng mục tiêu mà người dùng muốn đạt được trong một tình huống cụ thể thông qua Diễn đạt rõ ràng mục tiêu mà người dùng muốn đạt được trong một tình huống cụ thể thông qua các ví dụ về quy trình làm việc.

Hoàn cảnh: Ghi chép bối cảnh về thời điểm và lý do công việc phát sinh.

Kết quả mong đợi: Xác định thành công trông như thế nào từ góc độ của người dùng.

Các giải pháp thay thế cạnh tranh: Xác định các giải pháp khác—bao gồm cả các giải pháp không kỹ thuật số—mà người dùng có thể “sử dụng” để thực hiện việc cần làm.

Những việc cần làm sau khi tạo nhân vật người dùng

Tạo một persona người dùng chỉ là bước đầu tiên.

Nếu bạn muốn nó trở thành hơn một tài liệu đẹp mắt, bạn cần tích hợp nó một cách chủ động vào quy trình làm việc hàng ngày của nhóm. Nếu không, nó sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời và bị bỏ qua.

Chia sẻ với toàn bộ nhóm: Một persona sẽ vô dụng nếu bị ẩn trong một thư mục. Hãy làm cho nó dễ dàng truy cập đối với tất cả mọi người trong các bộ phận sản phẩm, thiết kế, kỹ thuật, tiếp thị và hỗ trợ.

Kết nối personas với công việc thực tế: Ngăn chặn việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng Ngăn chặn việc chuyển đổi ngữ cảnh bằng cách kết nối các quy trình làm việc và tài liệu personas trực tiếp với các thông số kỹ thuật tính năng, câu chuyện người dùng và công việc thiết kế. Với ClickUp, bạn có thể kết nối ClickUp Docs với nhiệm vụ ClickUp để ngữ cảnh người dùng luôn chỉ cách một cú nhấp chuột.

Sử dụng persona làm tham chiếu trong ra quyết định: Khi nhóm của bạn đang tranh luận về tính năng hoặc ưu tiên, hãy hình thành thói quen hỏi: “Persona nào được phục vụ bởi điều này?” Điều này giúp các cuộc thảo luận dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, chứ không phải ý kiến cá nhân.

Lên lịch đánh giá định kỳ: Nhu cầu và hành vi của người dùng thay đổi theo thời gian. Thiết lập Nhu cầu và hành vi của người dùng thay đổi theo thời gian. Thiết lập công việc lặp lại trong ClickUp để thực hiện đánh giá trải nghiệm người dùng (UX audits) , nhằm xem xét và xác thực các mẫu nhân vật người dùng của bạn mỗi quý dựa trên nghiên cứu mới và phản hồi từ khách hàng.

Giữ cho persona luôn mới mẻ với AI: Thay vì phải lọc thủ công qua các nghiên cứu mới, hãy sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt kết quả và đề xuất cập nhật cho tài liệu persona của bạn. Điều này giúp bạn dễ dàng giữ cho persona luôn phù hợp và chính xác.

Xây dựng câu chuyện người dùng với ClickUp

Những mẫu nhân vật người dùng tốt nhất là các tài liệu làm việc. Chúng định hình các cuộc thảo luận về lộ trình, ảnh hưởng đến nội dung, hướng dẫn việc ưu tiên và lặng lẽ đứng sau mọi cuộc hội thoại "Tại sao chúng ta lại xây dựng điều này?".

Tuy nhiên, personas chỉ thực sự hữu ích khi chúng được kết nối với thực tế. Khi hành vi của khách hàng thay đổi, khi các phân khúc mới xuất hiện, khi các mẫu phản hồi phát triển, personas của bạn cũng cần phát triển theo.

Đó chính là điểm khác biệt. Khi nghiên cứu người dùng được đặt cạnh các công việc, thông số tính năng, kế hoạch sprint và chủ đề phản hồi, các mẫu nhân vật người dùng của bạn sẽ không còn mang tính lý thuyết. Chúng trở nên có tính thực tiễn.

Bạn có thể liên kết các thông tin nghiên cứu trực tiếp với các sáng kiến, theo dõi các vấn đề cần giải quyết và cập nhật các phân đoạn khi có dữ liệu mới. Thay vì phỏng đoán nhu cầu của người dùng, nhóm của bạn sẽ làm việc dựa trên một nguồn thông tin chung và hiển thị.

Sẵn sàng tạo các mẫu nhân vật người dùng kết nối trực tiếp với công việc sản phẩm của bạn và phát triển cùng với sự thay đổi của khách hàng? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Hầu hết các nhóm đều hưởng lợi từ việc sử dụng từ ba đến năm nhân vật người dùng chính. Số lượng này đủ để phản ánh sự đa dạng có ý nghĩa của người dùng mà không làm loãng sự tập trung hoặc khiến việc ưu tiên trở nên quá khó khăn.

Mẫu nhân vật người dùng tạo ra một đại diện hư cấu của người dùng lý tưởng để hướng dẫn thiết kế sản phẩm, trong khi mẫu hồ sơ khách hàng ghi chép thông tin về khách hàng thực tế, hiện có để hỗ trợ bán hàng và quản lý tài khoản.

Đúng vậy, ClickUp Brain có thể soạn thảo các phần về persona, tóm tắt ghi chú nghiên cứu và đề xuất các điểm đau hoặc mục tiêu dựa trên đầu vào của bạn, giúp đẩy nhanh quá trình tạo/lập persona.

Bạn có thể chia sẻ ClickUp Docs và Bảng trắng bằng các liên kết công khai với quyền truy cập chỉ xem. Bạn cũng có thể xuất chúng dưới dạng PDF cho các bên liên quan ưa chuộng tài liệu tĩnh.