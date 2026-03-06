Top 10 công cụ AI cho lãnh đạo bán hàng

Với những yêu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng và sự cạnh tranh gay gắt, các nhà lãnh đạo bán hàng đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn bao giờ hết.

Giới thiệu: Công cụ bán hàng AI.

Từ việc tự động hóa báo cáo quy trình bán hàng và phát hiện rủi ro giao dịch đến phân tích hiệu suất của nhân viên bán hàng và cải thiện độ chính xác của dự báo—các công cụ này giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ AI tốt nhất cho lãnh đạo bán hàng, bao gồm các tính năng chính, giới hạn và các kế hoạch giá, để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh.

Dưới đây là các yếu tố cần xem xét khi so sánh các công cụ bán hàng AI:

Tích hợp với hệ thống CRM của bạn: Đồng bộ hóa với Salesforce, HubSpot hoặc hệ thống quản lý dữ liệu chính của bạn để đảm bảo dữ liệu giao dịch và hoạt động luôn chính xác.

Tạo ra các chiến dịch tiếp cận siêu cá nhân hóa: Soạn thảo email và tin nhắn dựa trên giai đoạn giao dịch, tương tác trước đây và tín hiệu của người mua trong quá trình bán hàng.

Hợp tác đa chức năng: Tăng cường giao tiếp giữa nhóm bán hàng và nhóm tiếp thị bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu chiến dịch, nguồn khách hàng tiềm năng và tín hiệu tương tác với hoạt động của quy trình bán hàng.

Ưu tiên các hành động có giá trị cao: Đánh giá các cơ hội và khách hàng tiềm năng, đồng thời đề xuất các bước tiếp theo tốt nhất dựa trên chất lượng dữ liệu giao dịch.

Tự động hóa cuộc họp và theo dõi: Ghi chép cuộc gọi, trích xuất các mục cần thực hiện và soạn thảo tóm tắt tự động.

Cung cấp thông tin chủ động về quy trình bán hàng: Cảnh báo các giao dịch có nguy cơ, dự đoán kết quả và thông báo cho bạn về những thay đổi trong quy trình bán hàng sớm.

Hỗ trợ tiếp cận đa kênh: Thu thập khách hàng tiềm năng, nâng cao thông tin liên hệ và triển khai tiếp cận qua email, điện thoại và mạng xã hội – tất cả các kênh mà nhóm bán hàng của bạn sử dụng.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh: Hiểu rõ các giai đoạn giao dịch, tình trạng ống dẫn bán hàng, dữ liệu CRM, các cuộc hội thoại trước đây và hoạt động của nhóm.

Trợ lý AI: Cung cấp các trợ lý bán hàng AI có thể theo dõi các giao dịch bị đình trệ, chuẩn bị cho nhân viên bán hàng trước cuộc gọi, tự động phát hiện rủi ro và duy trì dòng chảy của quy trình bán hàng mà không cần sự giám sát thủ công từ nhân viên bán hàng.

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng AI cho nhóm bán hàng, video này là hướng dẫn thân thiện cho người mới bắt đầu, cung cấp các mẹo và thủ thuật để bắt đầu.

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về các công cụ AI bán hàng tốt nhất đáng để bạn dành thời gian 👇

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Các công việc được hỗ trợ bởi AI, trí tuệ bối cảnh, tự động hóa, bảng điều khiển Các nhóm muốn thực hiện bán hàng thống nhất trên các công việc, giao dịch và quá trình chuyển giao. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. HubSpot Sales Hub Hệ thống CRM tích hợp, chuẩn bị cuộc họp bằng AI, tài liệu hướng dẫn, dự báo. Các nhóm doanh thu đang xây dựng một hệ thống vận hành bán hàng tập trung, tất cả trong một. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng Salesforce Einstein AI, Agentforce, hệ thống CRM doanh nghiệp, phân tích dự đoán. Các tổ chức bán hàng doanh nghiệp cần dự báo và kiểm soát sâu rộng dựa trên AI. Giá cả tùy chỉnh Clari Phát hiện rò rỉ doanh thu, dự báo, tín hiệu tương tác Các nhóm lãnh đạo tập trung vào khả năng hiển thị doanh thu và dự báo dựa trên rủi ro. Giá cả tùy chỉnh Gong Thông tin cuộc gọi, đang theo dõi phương pháp, thông tin huấn luyện Các nhóm bán hàng ưu tiên việc huấn luyện, tuân thủ phương pháp và chất lượng thực thi. Giá cả tùy chỉnh Apollo AI Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nâng cao dữ liệu, lập kế hoạch tiếp cận, phân tích dữ liệu Các nhóm muốn có quy trình tạo/lập các hoạt động tiếp thị và quy trình bán hàng có kiểm soát và có thể lặp lại. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $59/tháng cho mỗi người dùng Seamless. AI Phát hiện khách hàng tiềm năng, xác minh, đồng bộ hóa CRM Các nhóm tiêu chuẩn hóa chất lượng khách hàng tiềm năng và mục tiêu bán hàng giữa các nhân viên bán hàng. Miễn phí; Giá tùy chỉnh Clay Tích hợp dữ liệu, tín hiệu ý định, ưu tiên nhân viên bán hàng Các nhóm GTM cần thông tin liên hệ thống nhất và ưu tiên dựa trên ý định. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $149/tháng cho mỗi người dùng Outreach. io Đánh giá sức khỏe giao dịch, dòng thời gian tương tác, dự báo. Các nhóm quản lý chu kỳ giao dịch phức tạp và thực thi dựa trên tương tác. Giá cả tùy chỉnh Fireflies. ai Ghi âm cuộc gọi, kiểm tra chất lượng, tóm tắt, phân tích cảm xúc Các tổ chức bán hàng cần kiểm tra chất lượng cuộc gọi (QA) và khả năng hiển thị cuộc hội thoại trên quy mô lớn. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $18/tháng cho mỗi người dùng

Hãy tiếp tục đọc để khám phá những công cụ AI hàng đầu dành cho lãnh đạo bán hàng:

1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình bán hàng từ đầu đến cuối)

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các công việc, quy trình, giao tiếp nhóm và công cụ AI vào một nền tảng duy nhất.

Không cần phải chuyển đổi giữa hàng chục công cụ để quản lý hoạt động tiếp cận, cập nhật CRM hoặc chuẩn bị cho các cuộc họp.

Trái tim của tất cả là ClickUp cho Nhóm Bán hàng. Hãy xem cách nó giúp bạn xây dựng các quy trình làm việc có thể mở rộng ở mọi giai đoạn của chu kỳ bán hàng.

Phát hiện rủi ro giao dịch trước khi nó ảnh hưởng đến dự báo của bạn bằng ClickUp Brain.

Cần thông tin để bắt đầu ngày làm việc? ClickUp Brain, trợ lý AI có ngữ cảnh, tạo ra các bản tóm tắt quy trình bán hàng và báo cáo dự báo. Bạn luôn biết tình trạng của các giao dịch, cơ hội nào cần được chú ý và nhóm của bạn đang theo dõi như thế nào so với mục tiêu.

Chỉ với một cái nhìn nhanh, bạn có thể nhận diện rủi ro, điểm nghẽn và các tài khoản ưu tiên cao, giúp bạn tập trung nỗ lực vào những nơi quan trọng nhất.

Nhận ngay các bản tóm tắt và xu hướng từ ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp.

Ngoài ra, ClickUp Brain hỗ trợ bạn trong các công việc sau:

Tạo báo cáo tổng quan về quy trình bán hàng và dự báo ngay lập tức.

Xác định các cơ hội không hoạt động, các lần theo dõi bị trì hoãn và các lỗ hổng trong quy trình bán hàng sớm để bạn có thể can thiệp trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh thu.

Sử dụng ClickUp Brain như một công cụ viết AI để tạo email bán hàng cá nhân hóa, theo dõi cuộc họp và tóm tắt giao dịch dựa trên bối cảnh tài khoản và các tương tác trước đó.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết từ các cuộc gọi bán hàng của bạn bằng cách làm cho mọi bản ghi chép trở nên có thể tìm kiếm. Mẹo? Đừng quên mời ClickUp AI Notetaker tham gia các cuộc gọi của bạn và tự động ghi âm và chuyển đổi thành văn bản cho bạn. Nhận bản ghi chép có thể tìm kiếm với ClickUp AI Notetaker

Giao các quy trình lặp đi lặp lại cho ClickUp Agents

ClickUp Agents hoạt động như những đồng đội AI, theo dõi Không gian Làm việc ClickUp của bạn và tự động thực hiện các hành động dựa trên các quy tắc và bối cảnh đã được định trước.

Thay vì phụ thuộc vào nhân viên bán hàng để nhớ mọi lần theo dõi, cập nhật hoặc chuyển giao, các trợ lý AI hoạt động liên tục ở chế độ nền — giảm thiểu sự giám sát thủ công và cải thiện chất lượng quy trình bán hàng. Các trợ lý AI này giúp bạn:

Tự động phân công và ưu tiên các khách hàng tiềm năng mới: Hướng dẫn các khách hàng tiềm năng có giá trị cao đến tài khoản kinh doanh phù hợp dựa trên tiêu chí ICP, khu vực hoặc kích thước giao dịch.

Kích hoạt các bước theo dõi đối với các giao dịch bị đình trệ: Phát hiện sự thiếu hoạt động hoặc các công việc bị bỏ lỡ và tự động tạo nhắc nhở hoặc thông báo cho các bên liên quan.

Đảm bảo tính nhất quán của quy trình bán hàng: Cập nhật trạng thái, gắn thẻ giao dịch và duy trì hồ sơ CRM sạch sẽ mà không cần nhập liệu thủ công.

Tạo và phân phối bản cập nhật trạng thái: Tổng hợp các thay đổi trong giao dịch và sự dịch chuyển trong quy trình bán hàng thành các bản tóm tắt có thể chia sẻ cho các cuộc đánh giá của lãnh đạo.

Dành ít thời gian hơn cho việc giám sát quy trình và nhiều thời gian hơn cho việc phát triển chiến lược doanh thu với ClickUp Agents.

📌 Ví dụ: Khi một khách hàng tiềm năng có giá trị cao đáp ứng tiêu chí ICP của bạn được gửi qua biểu mẫu, công cụ tự động hóa bán hàng sẽ giao nó cho nhân viên bán hàng cấp cao của bạn, gắn thẻ giao dịch trong Không gian Làm việc của bạn và thông báo cho Phó Chủ tịch Bán hàng qua trò chuyện.

Tìm kiếm bất kỳ giao dịch, thông tin hoặc cuộc hội thoại nào ngay lập tức với Enterprise Search.

ClickUp Enterprise Search cho phép các nhà lãnh đạo bán hàng tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc và các công cụ kết nối bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thay vì phải tìm kiếm thủ công qua các bản ghi CRM, bản ghi cuộc gọi, chủ đề trò chuyện và tài liệu, bạn có thể đặt câu hỏi như “Những giao dịch doanh nghiệp nào đang gặp rủi ro trong quý này?” và nhận được câu trả lời tức thì, đầy đủ ngữ cảnh.

Nó thu thập thông tin từ các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, bình luận, bản ghi cuộc gọi và các công cụ tích hợp để hiển thị chính xác các cập nhật, quyết định và tín hiệu của người mua mà bạn cần.

Tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng, công cụ và dữ liệu Không gian Làm việc của bạn để nhận được câu trả lời có ngữ cảnh bằng cách sử dụng Enterprise Search.

Lớp tìm kiếm thống nhất này đảm bảo bạn luôn có đầy đủ thông tin trước khi dự báo, huấn luyện nhân viên bán hàng hoặc tham gia vào các cuộc đánh giá giao dịch quan trọng.

Theo dõi tình trạng ống dẫn, mục tiêu doanh thu và tiến độ giao dịch tại một nơi duy nhất.

Mẫu theo dõi bán hàng của ClickUp cung cấp cho các nhà lãnh đạo bán hàng một hệ thống tập trung để theo dõi các giao dịch, mục tiêu doanh thu, hiệu suất sản phẩm và tiến độ bán hàng hàng tháng. Nó giúp loại bỏ các khoảng trống trong việc theo dõi và đảm bảo bạn luôn biết được tình hình doanh thu hiện tại.

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu theo dõi bán hàng của ClickUp để đánh giá hiệu suất của nhóm và quản lý quy trình bán hàng của bạn một cách hiệu quả hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Nhận được cái nhìn tổng quan rõ ràng về doanh thu, biên lợi nhuận và mục tiêu trên các sản phẩm, giao dịch hoặc kỳ.

Theo dõi tiến độ giao dịch và trạng thái mục tiêu theo thời gian thực để nhận diện cơ hội và rủi ro sớm.

Sắp xếp dữ liệu bán hàng theo tháng, sản phẩm hoặc giai đoạn của quy trình bán hàng để báo cáo và đánh giá nhanh chóng hơn.

Thay thế các bảng tính thủ công bằng một hệ thống có cấu trúc giúp nhóm của bạn đồng bộ hóa về hiệu suất.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tập trung tài liệu: Sử dụng Sử dụng ClickUp Docs để tạo, chia sẻ và duy trì tài liệu động liên kết trực tiếp với quy trình làm việc của bạn.

Hợp tác thời gian thực: Cho phép giao tiếp thời gian thực, giàu ngữ cảnh ngay bên cạnh các công việc của bạn với Cho phép giao tiếp thời gian thực, giàu ngữ cảnh ngay bên cạnh các công việc của bạn với ClickUp Trò Chuyện

Tạo bản demo bán hàng: Sử dụng Sử dụng ClickUp Clips để ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc gọi, biến các bản demo dài thành các bước tiếp theo và mục cụ thể cho nhóm bán hàng.

Loại bỏ điểm nghẽn: Tạo Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi tiến độ thông qua các biểu đồ dòng chảy tích lũy, biểu đồ burnup, biểu đồ burndown hoặc biểu đồ tốc độ.

Theo dõi mọi cơ hội: Sử dụng Sử dụng ClickUp CRM để theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và hoạt động bán hàng theo thời gian thực, sau đó chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh để phù hợp với cách làm việc hiệu quả nhất của nhóm.

Giảm bớt công việc lặp đi lặp lại: Tạo Tạo các tự động hóa ClickUp bằng cách sử dụng trình tạo menu thả xuống hoặc các lệnh bằng tiếng Anh thông thường trong ClickUp Brain để xử lý các tác vụ bán hàng lặp đi lặp lại dựa trên quy tắc, chẳng hạn như tự động phân công khách hàng tiềm năng mới, cập nhật giai đoạn giao dịch khi hợp đồng được ký kết, gửi lời nhắc nhở theo dõi hoặc tạo tác vụ chuyển giao khi cơ hội được đóng.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tính năng phức tạp.

Giá cả của ClickUp

bảng giá

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

ClickUp tích hợp tất cả các công việc, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian vào một không gian làm việc thống nhất. Chúng tôi đã sử dụng nó từ năm 2018, và nó vô cùng linh hoạt trong việc quản lý cả quy trình làm việc nội bộ và dự án khách hàng. Các chế độ xem tùy chỉnh (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, v.v.) và các tùy chọn tự động hóa chi tiết giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Ngoài ra, các bản cập nhật tính năng thường xuyên cho thấy họ thực sự cam kết cải thiện nền tảng.

2. HubSpot Sales Hub (Phù hợp nhất để xây dựng hệ thống vận hành doanh thu)

qua HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub là phần mềm quản lý bán hàng được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn vận hành một quy trình bán hàng thống nhất và có thể dự đoán được. Nó tập trung các cơ hội, giao dịch, công việc và hoạt động trong một không gian làm việc duy nhất, hiển thị cho bạn những gì đang diễn ra trong toàn nhóm.

Bạn có thể thiết lập các luồng tiếp thị đa kênh kết hợp email tự động hóa, công việc LinkedIn và nhắc nhở cuộc gọi. Nhận sự hỗ trợ của AI trong việc chuẩn bị cuộc họp, theo dõi và ghi chú, đảm bảo thông tin quan trọng về giao dịch không bị mất trong hộp thư đến hoặc hệ thống CRM.

AI giúp bạn xây dựng lịch trình hàng ngày cho từng nhân viên bán hàng và xếp hạng các cơ hội dựa trên khả năng chốt đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng xác định các cơ hội rủi ro, dự báo sự di chuyển của quy trình bán hàng và tạo ra các báo giá sẵn sàng gửi.

Các tính năng nổi bật của HubSpot Sales Hub

Sử dụng AI để tự động chuẩn bị bản tóm tắt cuộc họp và bản nháp theo dõi từ nhật ký cuộc gọi, lịch sử email và đồng bộ lịch với Google và Office 365.

Triển khai các luồng trò chuyện và trợ lý email được hỗ trợ bởi AI để trả lời các câu hỏi, đánh giá khách hàng tiềm năng và định hướng cuộc hội thoại vào các cuộc họp hoặc hồ sơ CRM.

Tạo các tài liệu hướng dẫn tiện lợi trang bị cho nhóm của bạn các phương pháp tốt nhất, chiến thuật và chiến lược cho các giai đoạn khác nhau của quy trình bán hàng bằng các công cụ năng suất AI của nền tảng.

Giới hạn của HubSpot Sales Hub

Nền tảng trở nên đắt đỏ hơn khi nhóm của bạn mở rộng, với nhiều tính năng nâng cao bị khóa sau các kế hoạch cao cấp.

Giá cả của HubSpot Sales Hub

Miễn phí

Gói cơ bản: $20/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $100/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $150/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Sales Hub

G2: 4.4/5 (hơn 13.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (490+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HubSpot Sales Hub?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thích HubSpot Sales Hub nhất vì tính dễ sử dụng và mọi thứ đều được tập trung tại một nơi. Nó giúp quản lý giao dịch, đang theo dõi giao tiếp, lên lịch theo dõi và hiển thị tầm nhìn toàn diện về quy trình bán hàng trở nên rất đơn giản.

Tôi thích HubSpot Sales Hub nhất vì tính dễ sử dụng và mọi thứ đều được tập trung tại một nơi. Nó giúp quản lý giao dịch, đang theo dõi giao tiếp, lên lịch theo dõi và hiển thị tầm nhìn toàn diện về quy trình bán hàng trở nên rất đơn giản.

3. Salesforce (Phù hợp nhất cho trí tuệ doanh nghiệp và dự báo được tăng cường bởi AI)

qua Salesforce

Với Einstein, lớp AI tích hợp của Salesforce, và Agentforce, công cụ xây dựng đại lý của nó, bạn có thể tích hợp các đại lý AI cho bán hàng trực tiếp vào dự báo, quản lý giao dịch và thực thi. Nó biến dữ liệu CRM thành thông tin vận hành thời gian thực trên toàn bộ chu kỳ bán hàng.

Nhóm bán hàng của bạn có thể sử dụng Einstein để tùy chỉnh email, tóm tắt cuộc gọi và các hoạt động theo dõi được bổ sung thông tin về khách hàng. Công cụ này cho phép bạn tìm kiếm qua mọi cuộc hội thoại bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên và làm nổi bật các mẫu, chẳng hạn như phản đối về giá cả hoặc đề cập đến đối thủ cạnh tranh, trên toàn bộ quy trình bán hàng.

Với Agentforce, bạn có thể triển khai các công cụ trợ lý AI sử dụng các chủ đề, hành động và mẫu có sẵn để đánh giá khách hàng tiềm năng và cập nhật cơ hội kinh doanh.

Các tính năng tốt nhất của Salesforce

Thêm các từ khóa độc đáo để Einstein đánh dấu trong các cuộc gọi, chẳng hạn như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, tính năng hoặc bất kỳ đề cập nào quan trọng để đóng giao dịch.

Kích hoạt cảnh báo khi một bên liên quan quan trọng tại tài khoản mục tiêu thay đổi công việc hoặc khi báo cáo tài chính của công ty đề cập đến một vấn đề mà công cụ của bạn có thể giải quyết.

Theo dõi tiến độ giao dịch, xu hướng từ phân tích giọng nói và video, bối cảnh từ email liên quan, cùng với báo cáo tùy chỉnh.

Giới hạn của Salesforce

Sự đa dạng về tính năng và tùy chọn cấu hình có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, và việc thiết lập ban đầu thường yêu cầu kiến thức kỹ thuật.

Giá cả của Salesforce

Einstein: Giá cả tùy chỉnh

Flex Credits: $500 cho mỗi 100 tín dụng

Cuộc hội thoại: $2 cho mỗi cuộc hội thoại

Đánh giá và nhận xét về Salesforce

G2: 4. 4/5 (93.100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (380+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Salesforce?

Một người dùng G2 cho biết:

Salesforce Agentforce cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt, giúp tối ưu hóa tương tác với khách hàng và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Tôi thực sự thích cách nó tích hợp mượt mà với Salesforce CRM, giúp quản lý khách hàng tiềm năng, vụ việc và truy vấn của khách hàng tại một nơi duy nhất.

Salesforce Agentforce cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và linh hoạt, giúp tối ưu hóa tương tác với khách hàng và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Tôi thực sự thích cách nó tích hợp mượt mà với Salesforce CRM, giúp quản lý khách hàng tiềm năng, vụ việc và truy vấn của khách hàng tại một nơi duy nhất.

📮 ClickUp Insight: Khi được hỏi điều gì sẽ khiến các trợ lý AI thực sự hữu ích, câu trả lời hàng đầu không phải là tốc độ hay sức mạnh. Gần 40% người được hỏi cho biết họ cần một trợ lý có sự hiểu biết hoàn hảo về bối cảnh công việc của họ. Điều này có ý nghĩa vì hầu hết các trợ lý AI đều thất bại khi không hiểu lý do tại sao các quyết định được đưa ra hoặc cách luồng công việc nên diễn ra. Vì các Super Agents duy trì bối cảnh, ghi nhớ các quyết định trước đó và hoạt động liên tục, chúng có thể hành động với độ tin cậy cao hơn nhiều so với các agent dựa trên lệnh. Chúng hoạt động dựa trên lịch sử không gian làm việc động, duy trì hoạt động khi công việc phát triển và hoạt động trong các giới hạn quyền truy cập rõ ràng và nhật ký kiểm tra. Khi trí tuệ nhân tạo hiểu rõ công việc và thực hiện nó một cách an toàn, bạn sẽ cảm thấy như đang làm việc với một đồng nghiệp ảo mà bạn có thể tin tưởng.

4. Clari (Phù hợp nhất cho việc quản lý doanh thu và dự báo dựa trên rủi ro)

qua Clari

Clari là nền tảng quản lý doanh thu doanh nghiệp. Bạn có thể tập trung các tài liệu giao dịch liên quan để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ và cập nhật, giúp hợp tác và chuyển giao công việc diễn ra trơn tru hơn.

RevAI quét toàn bộ quy trình làm việc của bạn, bao gồm email, lời mời lịch, tin nhắn Slack và cập nhật CRM, để so sánh những gì nhân viên bán hàng báo cáo với những gì dữ liệu cho thấy.

Đối với trí tuệ của cuộc hội thoại, bạn có Copilot. Nó ghi chép trực tiếp và tạo ra các bảng chiến lược thời gian thực, giúp nhân viên bán hàng phản hồi các phản đối, điều chỉnh cuộc hội thoại và chốt đơn hàng hiệu quả hơn. Công cụ AI này cũng thu thập tín hiệu của người mua và gửi trực tiếp vào hệ thống để cải thiện dự báo và kiểm tra quy trình bán hàng.

Công cụ tự động hóa được hỗ trợ bởi AI, Groove, tối ưu hóa quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tương tác và theo dõi bằng cách tự động hóa các quy trình bán hàng lặp đi lặp lại. Nó giúp nhân viên bán hàng duy trì sự nhất quán trong việc tiếp cận khách hàng đồng thời hiển thị cho lãnh đạo hoạt động và hiệu suất trên toàn bộ quy trình bán hàng.

Các tính năng nổi bật của Clari

Sử dụng các trợ lý AI doanh nghiệp để liên tục đánh giá cơ hội, cảnh báo rủi ro, đề xuất các bước tiếp theo và tự động hóa việc theo dõi để cải thiện sức khỏe của quy trình bán hàng và độ chính xác của dự báo trong suốt chu kỳ doanh thu.

Viết email tiếp thị bằng cách sử dụng bối cảnh cơ hội, vai trò của người mua và tín hiệu tương tác để cá nhân hóa quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng tốt hơn.

Đồng bộ hóa các thay đổi trong quy trình bán hàng và động lực hóa việc đánh giá các giao dịch Commit và Trường hợp Tốt nhất bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để dự báo thời gian thực.

Giới hạn của Clari

Một số người dùng đã ghi chú rằng việc tìm kiếm các giao dịch từ các quý trước hoặc đánh giá hiệu suất qua các kỳ trước có thể đòi hỏi nỗ lực thêm.

Giá cả của Clari

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Clari

G2: 4.6/5 (hơn 5.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Clari?

Một người dùng G2 cho biết:

Sử dụng Clari để tối ưu hóa dự báo bán hàng của tôi đã mang lại nhiều lợi ích. Tôi có thể nhanh chóng nắm bắt mục tiêu quý và các giao dịch cần hoàn thành, và cách Clari phân loại giao dịch theo danh mục dự báo giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Báo cáo cho quản lý trực tiếp của tôi cũng trở nên đơn giản hơn, tôi chỉ cần cập nhật dự báo hàng tuần, và anh ấy ngay lập tức có cái nhìn tổng quan rõ ràng.

Sử dụng Clari để tối ưu hóa dự báo bán hàng của tôi đã mang lại nhiều lợi ích. Tôi có thể nhanh chóng nắm bắt mục tiêu quý và các giao dịch cần hoàn thành, và cách Clari phân loại giao dịch theo danh mục dự báo giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Báo cáo cho quản lý trực tiếp của tôi cũng trở nên đơn giản hơn, tôi chỉ cần cập nhật dự báo hàng tuần, và anh ấy ngay lập tức có cái nhìn tổng quan rõ ràng.

⭐ Bonus: Ví dụ về các trợ lý AI cho mọi trường hợp sử dụng

5. Gong (Phù hợp nhất cho huấn luyện quy mô lớn và thực thi giao dịch dựa trên bằng chứng)

qua Gong

Gong là nền tảng thông tin doanh thu cho phép bạn triển khai các chuỗi quy trình đã được chứng minh, tùy chỉnh các bước và tự động hóa việc theo dõi để đảm bảo mọi giao dịch đều tiến triển. Công cụ bán hàng AI này cung cấp thông tin chi tiết về tài khoản, giao dịch và liên hệ chỉ bằng cách đặt câu hỏi cho trợ lý AI của nó.

Ngoài ra, Gong Forecast phân tích hơn 300 điểm dữ liệu trong Chỉ số Khả năng Thành công của Giao dịch để dự đoán những giao dịch nào có khả năng thành công cao nhất.

Với Gong Engage, bạn có thể theo dõi mọi thứ, từ quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng đến tỷ lệ chuyển đổi và hiệu suất email, cũng như theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng một cách tập trung.

Bạn đang sử dụng một phương pháp bán hàng cụ thể như MEDDIC, SPIN hoặc Challenger? Bạn có thể tích hợp nó vào Gong để nền tảng này liên tục quét mọi cuộc gọi, email và cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Gong

Chuyển đổi cuộc hội thoại của khách hàng thành văn bản để trích xuất những thông tin quan trọng và chia sẻ cái nhìn chung về những gì đang diễn ra trong các cuộc gọi thực tế với nhóm của bạn.

Xác định mục tiêu của khách hàng, điểm yếu và động lực ra quyết định trên các khu vực và chuyển đổi chúng sang ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Nhận các báo cáo chi tiết, có cơ sở dữ liệu, giải thích xu hướng và nguyên nhân gốc rễ, chứ không chỉ là khối lượng hoạt động.

Giới hạn của Gong

Mô hình dự báo của nền tảng có thể cứng nhắc đối với các nhóm không hoạt động dựa trên các chỉ tiêu doanh thu cụ thể.

Giá cả của Gong

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gong

G2: 4.7/5 (6.430+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (550+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Gong?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Gong là khả năng hiển thị cái nhìn tổng quan về các cuộc hội thoại bán hàng. Khả năng xem lại cuộc gọi, nhận diện các thời điểm quan trọng và hiểu rõ những gì thực sự xảy ra trong một giao dịch là vô cùng giá trị. Các bản ghi âm cuộc gọi, bản ghi chép và thông tin phân tích AI giúp dễ dàng nhận diện các mẫu hành vi liên quan đến phản đối, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các bước tiếp theo mà không cần phải xem lại toàn bộ cuộc gọi.

Điều tôi thích nhất ở Gong là khả năng hiển thị cái nhìn tổng quan về các cuộc hội thoại bán hàng. Khả năng xem lại cuộc gọi, nhận diện các thời điểm quan trọng và hiểu rõ những gì thực sự xảy ra trong một giao dịch là vô cùng giá trị. Các bản ghi âm cuộc gọi, bản ghi chép và thông tin phân tích AI giúp dễ dàng nhận diện các mẫu hành vi liên quan đến phản đối, đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các bước tiếp theo mà không cần phải xem lại toàn bộ cuộc gọi.

📚 Đọc thêm: Cách sử dụng AI trong tiếp thị nội dung cho các nhóm B2B

6. Apollo AI (Phù hợp nhất cho việc tạo ra quy trình bán hàng có kiểm soát và quản lý hoạt động tiếp cận khách hàng)

qua Apollo AI

Apollo AI là nền tảng trí tuệ bán hàng cho phép bạn kiểm soát cách quy trình bán hàng được tạo ra, không chỉ cách nó đã được đóng. Bạn có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu khách hàng tiềm năng, hoạt động và hồ sơ giao dịch trong một không gian làm việc duy nhất.

Sử dụng các tính năng AI PowerUps, bạn có thể trích xuất các tín hiệu ý định từ trang web công ty, thay đổi công việc và dữ liệu công khai, sau đó tích hợp trực tiếp bối cảnh đó vào các chuỗi tiếp thị ra ngoài. Nó hướng dẫn nhân viên bán hàng cách sử dụng AI để tự động hóa các công việc trong quá trình tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Công cụ này cũng cung cấp phân tích cuộc hội thoại, bảng điểm và công cụ theo dõi từ khóa để đánh giá các cuộc gọi và tin nhắn dựa trên các tiêu chí đã định.

Các tính năng nổi bật của Apollo AI

Viết email hoàn thành hoặc chỉ các phần cụ thể phù hợp với giọng điệu và phong cách của thương hiệu.

Xem xét tỷ lệ mở email, tỷ lệ phản hồi và tác động đến quy trình bán hàng thông qua các bảng điều khiển hiệu suất thời gian thực.

Truy cập thông tin trước cuộc họp về các liên hệ và tài khoản để làm rõ bối cảnh và cung cấp thêm thông tin cho hướng đi bán hàng.

Giới hạn của Apollo AI

Giao diện có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp do số lượng bộ lọc và tùy chọn có sẵn, làm tăng thời gian đào tạo ban đầu.

Giá cả của Apollo AI

Cá nhân: Miễn phí

Cơ bản: $59/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $99/tháng cho mỗi người dùng

Tổ chức: $149/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Apollo AI

G2: 4.7/5 (9.330+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (380+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Apollo AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Apollo nổi bật nhờ khả năng chuyển đổi quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng thành hành động một cách nhanh chóng. Thay vì mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ cho dữ liệu, làm giàu thông tin và tiếp cận, mọi thứ được tích hợp trong một quy trình làm việc duy nhất. Khả năng lọc khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí cụ thể và ngay lập tức đưa họ vào các chuỗi hoạt động giúp các nỗ lực tiếp cận ngoài trở nên nhanh chóng và tập trung hơn, đặc biệt đối với các nhóm B2B.

Apollo nổi bật nhờ khả năng chuyển đổi quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng thành hành động một cách nhanh chóng. Thay vì mất thời gian chuyển đổi giữa các công cụ cho dữ liệu, làm giàu thông tin và tiếp cận, mọi thứ được tích hợp trong một quy trình làm việc duy nhất. Khả năng lọc khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí cụ thể và ngay lập tức đưa họ vào các chuỗi hoạt động giúp các nỗ lực tiếp cận ngoài trở nên nhanh chóng và tập trung hơn, đặc biệt đối với các nhóm B2B.

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu phân tích hàng nghìn cuộc gọi bán hàng B2B cho thấy các nhân viên bán hàng hàng đầu đặt 11–14 câu hỏi mỗi cuộc hội thoại, trong khi các nhân viên trung bình đặt ít hơn nhiều. Các nền tảng trí tuệ hội thoại sử dụng tiêu chuẩn này để hướng dẫn nhân viên về chất lượng khám phá.

7. Seamless. AI (Phù hợp nhất cho kiểm soát chất lượng khách hàng tiềm năng quy mô lớn)

Seamless. AI được phát triển chủ yếu như một nền tảng thông tin bán hàng thời gian thực và tạo khách hàng tiềm năng, giúp các nhóm bán hàng tìm kiếm, xác minh và làm giàu dữ liệu liên hệ để tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn.

Đối với SDRs, nó tự động hóa việc nghiên cứu khách hàng tiềm năng, xây dựng danh sách và nhập dữ liệu. Không cần phải tìm kiếm thủ công thông tin liên hệ. Trí tuệ nhân tạo của nó liên tục tìm kiếm và xác minh email, số điện thoại và thông tin công ty theo thời gian thực, giúp nhân viên luôn làm việc với dữ liệu chính xác.

Đối với lãnh đạo bán hàng và Phó Chủ tịch Bán hàng, giá trị nằm ở sự tăng trưởng của quy trình bán hàng và độ chính xác trong việc xác định mục tiêu. Nó cung cấp thông tin liên hệ B2B theo thời gian thực, tín hiệu ý định và nâng cao hệ thống CRM cho nhóm của bạn để theo đuổi các cơ hội chất lượng cao và duy trì luồng ổn định của các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện.

Mượt mà. Tính năng tốt nhất của AI

Chọn từ thư viện các mẫu sẵn có cho các công việc như tiếp cận trên LinkedIn và tin nhắn thoại, sau đó tùy chỉnh các trường quan trọng như tên công ty hoặc vai trò trước khi gửi.

Thu thập, xác minh và đẩy dữ liệu khách hàng tiềm năng từ mạng xã hội và các trang web B2B trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn theo thời gian thực thông qua phần mở rộng Chrome.

Sử dụng công cụ gọi điện cho cả Twilio và ghi chép thủ công, đảm bảo mọi hoạt động tiếp cận đều được ghi lại và nhất quán.

Mượt mà. Giới hạn của AI

Một số người dùng ghi chú rằng số dư tín dụng có thể cạn kiệt nhanh hơn dự kiến trong quá trình xây dựng danh sách công việc quy mô lớn, và chất lượng kết quả không phải lúc nào cũng có thể dự đoán trước.

Mượt mà. Định giá AI

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Mượt mà. Đánh giá và nhận xét AI

G2: 4. 4/5 (5.260+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Seamless AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Seamless. AI là độ chính xác và toàn diện của dữ liệu liên hệ, đặc biệt khi xác định người ra quyết định và khách hàng tiềm năng chất lượng. Sau hơn hai năm trong công việc sử dụng nền tảng này tại các công ty khác nhau, tôi đã chứng kiến trực tiếp sức mạnh của nó trong cả việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nâng cao cơ sở dữ liệu hiện có của chúng tôi.

Điều tôi thích nhất ở Seamless. AI là độ chính xác và toàn diện của dữ liệu liên hệ, đặc biệt khi xác định người ra quyết định và khách hàng tiềm năng chất lượng. Sau hơn hai năm trong công việc sử dụng nền tảng này tại các công ty khác nhau, tôi đã chứng kiến trực tiếp sức mạnh của nó trong cả việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và nâng cao cơ sở dữ liệu hiện có của chúng tôi.

Nếu bạn đang đánh giá các trợ lý AI cho bán hàng, việc cần làm là đọc hướng dẫn này 👇

qua Clay

Clay là nền tảng dữ liệu AI dành cho các nhóm Go-to-Market (GTM), cho phép bạn nhập hàng triệu bản ghi từ hệ thống CRM chỉ với một cú nhấp chuột.

Ví dụ, nếu dữ liệu khách hàng tiềm năng không đầy đủ hoặc phân tán ở nhiều nguồn, công cụ sẽ sử dụng các thông tin nhận dạng như địa chỉ email để hợp nhất các bản ghi và làm giàu chúng thành một hồ sơ chuẩn duy nhất.

Hệ thống AI của nó, Rhythm, thu thập dữ liệu từ khắp hệ thống công nghệ (ý định trên G2, lượt truy cập website, mở email và lượt xem DocuSign) và tạo ra một danh sách công việc ưu tiên duy nhất cho mỗi nhân viên bán hàng. Hãy xem nó như một trợ lý điều hành AI hiệu quả cho các nhà lãnh đạo bán hàng.

Và nếu một khách hàng tiềm năng có giá trị cao đột ngột truy cập trang giá cả, Rhythm sẽ chuyển họ lên đầu danh sách ưu tiên ngay lập tức. Công cụ này còn có một đại lý Conductor giải thích lý do đằng sau mỗi công việc, giúp bạn hướng dẫn nhân viên bán hàng về ý định cụ thể của người mua đã kích hoạt hành động đó.

Các tính năng nổi bật của Clay

Theo dõi các công ty đang truy cập trang web của bạn, mức độ tương tác của họ và tần suất họ quay lại, và tự động thông báo cho nhân viên bán hàng của bạn để họ có thể hành động ngay lập tức.

Tự động hóa bất kỳ quy trình làm giàu dữ liệu nào bằng AI, bao gồm tóm tắt các nghiên cứu trường hợp, phân tích khách hàng của doanh nghiệp, tìm kiếm báo cáo tài chính và nhiều hơn nữa.

Sử dụng các tác nhân nghiên cứu AI của Clay để xác định các đặc điểm cụ thể, độc đáo của khách hàng phù hợp nhất của bạn, từ đó phân loại hoặc tóm tắt thông tin có sẵn.

Giới hạn của Clay

Các tập dữ liệu lớn trên nền tảng có thể mất thời gian để xử lý và đồng bộ hóa, làm chậm các quy trình bán hàng phía sau.

Giá cả của Clay

Miễn phí

Gói cơ bản: $149/tháng

Explorer: $349/tháng

Pro: $800/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Clay

G2: 4.8/5 (180+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Clay?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự thích tính tương tác và sự dễ sử dụng của Clay. Nó tích hợp với nhiều công cụ và nguồn dữ liệu mà tôi đã sử dụng, giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện. Tôi cũng rất đánh giá cao Sculptor và Sequencer, những công cụ mạnh mẽ để thử nghiệm các chiến dịch tiếp thị ra ngoài, tìm kiếm các liên hệ tương tự và tạo nội dung tiếp cận.

Tôi thực sự thích tính tương tác và sự dễ sử dụng của Clay. Nó tích hợp với nhiều công cụ và nguồn dữ liệu mà tôi đã sử dụng, giúp việc sử dụng trở nên thuận tiện. Tôi cũng rất đánh giá cao Sculptor và Sequencer, những công cụ mạnh mẽ để thử nghiệm các chiến dịch tiếp thị ra ngoài, tìm kiếm các liên hệ tương tự và tạo nội dung tiếp cận.

9. Outreach. io (Tốt nhất cho việc thực thi doanh thu dựa trên AI)

qua Outreach AI Agents

Outreach. io là hệ thống quy trình làm việc doanh thu AI hoạt động dựa trên hoạt động của nhân viên bán hàng, tương tác của khách hàng và trạng thái của quy trình bán hàng để phối hợp thực thi trên các tài khoản.

Có các trợ lý AI cho hầu hết mọi trường hợp sử dụng trong quy trình bán hàng của bạn. Ví dụ, Trợ lý Nghiên cứu kết hợp dữ liệu cuộc hội thoại từ Outreach với dữ liệu tương tác từ phía khách hàng và dữ liệu công khai từ bên thứ ba để xây dựng các chiến lược thúc đẩy doanh thu.

Revenue Agent quản lý các công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng thay cho nhân viên bán hàng. Công cụ này xác định các tài khoản có ý định mua hàng cao, tìm kiếm các liên hệ mới và tạo ra các thông điệp phù hợp, có tỷ lệ chuyển đổi cao nhằm tăng tỷ lệ phản hồi.

Các tính năng nổi bật của Outreach.io

Nhận cập nhật tự động về các trường cơ hội dựa trên các tín hiệu quan trọng được phát hiện trong các cuộc gọi và cuộc họp với Deal Agent.

Nhận bản tóm tắt ngắn gọn do AI tạo ra về các hoạt động gần đây của tài khoản và nhận câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất.

Sử dụng AI thời gian thực để phát hiện các mục cần thực hiện được thảo luận trong các cuộc gọi trực tiếp và thêm chúng vào bản ghi cuộc họp.

Giới hạn của Outreach. io

Nền tảng có thể cảm thấy cồng kềnh trong quá trình sử dụng hàng ngày, và các tích hợp, đặc biệt là với các công cụ như Nooks, được báo cáo là thiếu khả năng hiểu ngữ cảnh.

Giá cả của Outreach. io

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Outreach.io

G2 : 4.3/5 (hơn 3.500 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Outreach.io?

Một người dùng G2 cho biết:

Các mẫu tiếp cận qua email và cuộc gọi là vô cùng hữu ích cho việc gửi cập nhật hàng loạt đến khách hàng của tôi. Nhóm hỗ trợ và tiếp thị của tôi có thể tải lên các mẫu và mục tiêu tiếp cận (không có ý chơi chữ), và việc gửi các thông điệp email tùy chỉnh này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả – đặc biệt hữu ích khi tôi quản lý hàng trăm khách hàng và cần hành động nhanh chóng! Tôi đã tích hợp điều này vào quy trình làm việc của mình một cách rất dễ dàng.

Các mẫu tiếp cận qua email và cuộc gọi là vô cùng hữu ích cho việc gửi cập nhật hàng loạt đến khách hàng của tôi. Nhóm hỗ trợ và tiếp thị của tôi có thể tải lên các mẫu và mục tiêu tiếp cận (không có ý chơi chữ), và việc gửi các thông điệp email tùy chỉnh này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả – đặc biệt hữu ích khi tôi quản lý hàng trăm khách hàng và cần hành động nhanh chóng! Tôi đã tích hợp điều này vào quy trình làm việc của mình một cách rất dễ dàng.

📚 Đọc thêm: Cách tự động hóa quy trình bán hàng với AI

10. Fireflies. ai (Phù hợp nhất cho kiểm tra chất lượng cuộc gọi trên toàn doanh nghiệp và thu thập tín hiệu của cuộc hội thoại)

Bằng cách tự động tham gia các cuộc họp, Fireflies. ai, một trợ lý cuộc họp AI, ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt mọi cuộc hội thoại.

Giá trị chiến lược của nó nằm ở việc tự động hóa Kiểm tra Chất lượng, làm cho nó trở thành một ví dụ cụ thể về chuyển đổi kinh doanh thông qua sự hội tụ của AI, nơi trí tuệ cuộc gọi bán hàng, huấn luyện và dự báo hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Bạn có thể cài đặt các tiêu chuẩn cho một cuộc gọi bán hàng chất lượng cao: cách xử lý phản đối, vị trí của đối thủ cạnh tranh và độ sâu của quá trình khám phá. Công cụ sau đó sẽ quét mọi cuộc hội thoại và đánh dấu những nơi nhân viên bán hàng lệch khỏi tiêu chuẩn, gán điểm Đạt hoặc Không Đạt dựa trên hành vi thực tế.

Fireflies. ai - Tính năng nổi bật

Tự động hóa các cuộc họp với các SDR và nhà tuyển dụng AI tham gia và phát biểu thay mặt bạn.

Nhận các bản tóm tắt sau cuộc gọi được cá nhân hóa với các mục chính, nhiệm vụ cần thực hiện và quyết định quan trọng.

Phân tích giọng điệu và ngôn ngữ trong cuộc hội thoại để xác định cảm xúc của khách hàng tiềm năng và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch.

Giới hạn của Fireflies. ai

Trong một số trường hợp hiếm hoi, âm thanh nền và giọng nói chồng chéo đã được báo cáo là có thể làm giảm độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản thỉnh thoảng.

Fireflies. ai giá cả

Cá nhân: Miễn phí

Pro: $18/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $29/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies. ai

G2: 4.8/5 (720+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (280+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Fireflies AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi rất thích sử dụng Fireflies. ai để ghi lại các cuộc họp của mình vì nó loại bỏ nhu cầu ghi chú trong quá trình họp, giúp tôi tiết kiệm thời gian đáng kể và tập trung hơn vào cuộc thảo luận. Tôi nhận được bản tóm tắt cuộc họp ngay lập tức, với chất lượng cao, giúp tôi đảm bảo nắm bắt được tất cả các điểm chính mà không bị chậm trễ.

Tôi rất thích sử dụng Fireflies. ai để ghi lại các cuộc họp của mình vì nó loại bỏ nhu cầu ghi chú trong quá trình họp, giúp tôi tiết kiệm thời gian đáng kể và tập trung hơn vào cuộc thảo luận. Tôi nhận được bản tóm tắt cuộc họp ngay lập tức, với chất lượng cao, giúp tôi đảm bảo nắm bắt được tất cả các điểm chính mà không bị chậm trễ.

Hầu hết các công cụ AI cho lãnh đạo bán hàng nằm ngoài quy trình làm việc thực tế của bạn.

Chúng phân tích cuộc gọi. Đánh giá giao dịch. Tạo dự báo. Gửi báo cáo.

Tuy nhiên, sau khi thông tin được cung cấp, việc thực thi vẫn phụ thuộc vào việc nhóm của bạn phải chuyển tab, cập nhật công cụ và thực hiện các khuyến nghị một cách thủ công.

Đối với nhà lãnh đạo bán hàng hiện đại, điều cần thiết hiện nay là AI hoạt động ngay trong không gian làm việc nơi các giao dịch thực sự diễn ra.

ClickUp tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào quy trình làm việc, công việc và cuộc hội thoại của bạn. Bạn sẽ có một nền tảng duy nhất nơi các Trợ lý AI xử lý các quy trình làm việc thường xuyên như cập nhật quy trình bán hàng, phân công khách hàng tiềm năng và theo dõi công việc. ClickUp Brain sẽ tự động tóm tắt các giao dịch, tạo email trả lời tự động và phân tích thông tin từ không gian làm việc của bạn chỉ trong vài giây.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và biến mọi điểm tiếp xúc thành doanh thu! ✅