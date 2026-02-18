Top 15+ Mẫu câu lệnh Grok AI & Cách sử dụng chúng

Hầu hết chúng ta đã thử Grok AI theo cách tương tự như khi thử các chatbot khác: chúng ta đặt một câu hỏi nhanh, lướt qua câu trả lời và tiếp tục. Nhưng Grok không còn chỉ là một chatbot thông thường nữa.

Trong vòng một năm, nó đã thu hút gần 687 triệu lượt truy cập web, âm thầm vươn lên hàng đầu trong số các công cụ mà nhóm của bạn thực sự thảo luận. Đồng thời, nó vẫn có khoảng 24 lần ít lượt truy cập duy nhất hơn so với ChatGPT, điều này có nghĩa là phần lớn mọi người mới chỉ chạm đến bề mặt của những gì các lệnh Grok AI có thể làm cho công việc thực tế.

Bài viết này giải quyết khoảng trống đó, thảo luận về cách biến Grok thành một đối tác đáng tin cậy cho nghiên cứu sâu, kế hoạch và thậm chí tạo hình ảnh với các prompt cung cấp chính xác định dạng đầu ra mà dự án của bạn yêu cầu.

Điều gì làm nên một lời nhắc tốt cho Grok?

Khi các lệnh Grok AI hoạt động hiệu quả, đó là vì chúng cho mô hình biết bạn muốn gì, tại sao bạn muốn điều đó và kết quả cuối cùng mà bạn mong đợi.

1. Sự rõ ràng và cụ thể

Các prompt tốt nhất giống như những bản tóm tắt sáng tạo ngắn gọn. Grok rất hữu ích cho việc nghiên cứu, nhưng bạn cần:

Xác định phạm vi thời gian, khu vực, chỉ số và thậm chí các đối thủ cạnh tranh cần bao gồm.

Xác định nguồn web học thuật so với nguồn web thông thường.

Yêu cầu trích dẫn, kiểm tra độ tin cậy và tính minh bạch.

Đôi khi, bạn cần kiểm tra lại thông tin quan trọng một cách thủ công. Tuy nhiên, yêu cầu của bạn càng rõ ràng, bạn càng trở nên thành thạo trong việc sử dụng Grok.

2. Bối cảnh và định nghĩa vai trò

Grok hoạt động hoàn toàn khác biệt tùy thuộc vào vai trò mà nó đang giả vờ đảm nhận: trợ lý học thuật, chuyên gia phân tích kỹ thuật, chuyên gia tuân thủ hoặc chiến lược gia tiếp thị.

Vai trò kết hợp với bối cảnh giúp mô hình xác định góc nhìn phù hợp để áp dụng cho cùng một câu hỏi, từ đó câu trả lời sẽ phù hợp với nhóm của bạn.

3. Quy định định dạng đầu ra

Mỗi lời nhắc mạnh mẽ đều kết thúc bằng cách hướng dẫn Grok cách cấu trúc kết quả đầu ra — báo cáo, danh sách kiểm tra, bảng so sánh, lộ trình với các bước cụ thể. Các lời nhắc nghiên cứu hiệu quả nhất luôn xác định một định dạng mà bạn có thể dán trực tiếp vào tài liệu hoặc công việc.

4. Tiếp tục với các câu hỏi làm rõ

Hãy xem câu trả lời đầu tiên như một bản nháp. Hỏi thêm các câu hỏi tiếp theo, thu hẹp phạm vi và chỉnh sửa những hiểu lầm. Quá trình trao đổi nhanh chóng này sẽ biến một câu trả lời chung chung thành một câu trả lời dựa trên các ví dụ và dữ liệu thực tế của bạn.

🧠 Bạn có biết: Kích thước thị trường kỹ thuật prompt toàn cầu được ước tính đạt 222,1 triệu USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 2,06 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 32,8%.

Các mẫu lệnh bạn có thể sử dụng với Grok

Đây là nơi các mẫu lệnh Grok AI chuyển từ lý thuyết sang những mẫu bạn có thể sao chép nguyên bản hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của mình. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ hướng dẫn cách viết các mẫu lệnh hiệu quả và chia sẻ các ví dụ sẵn có cho năm lĩnh vực chuyên môn.

Ghi chú: Chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản Basic/Miễn phí của Grok AI để chạy các mẫu prompt và cho bạn thấy hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, các kế hoạch trả phí SuperGrok và SuperGrok Heavy của họ được cho là cung cấp kết quả và dịch vụ tốt hơn.

1. Tạo/lập nội dung & mạng xã hội

Đối với nội dung và mạng xã hội, Grok hoạt động hiệu quả nhất khi bạn xem nó như một đối tác sáng tạo, không phải là công cụ tạo lịch trình. Hãy bỏ qua câu lệnh “tạo cho tôi một kế hoạch nội dung” và xây dựng một số khối câu lệnh có thể tái sử dụng mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ chủ đề nào.

Bắt đầu với các góc nhìn ý tưởng:

Hãy đưa ra cho tôi năm góc nhìn nội dung thách thức một quan niệm phổ biến trong [ngành của bạn] về [chủ đề] Chuyển đổi ý tưởng này thành ba định dạng: video giới thiệu tính năng, bài đăng trên LinkedIn và carousel giáo dục

Sau đó, kết hợp các thay đổi góc nhìn và các yếu tố thu hút:

Viết lại chủ đề này từ góc nhìn của một người mới bắt đầu, một chuyên gia và một người hoài nghi, với một điểm nhấn mạnh mẽ cho mỗi góc nhìn Điều gì là thông tin bất ngờ hoặc ít được đánh giá cao nhất ẩn chứa trong chủ đề này?

Bạn cũng có thể sử dụng một mẫu prompt đơn giản để tạo kết nối nhanh:

Hãy đưa ra ba góc nhìn cho chủ đề này, mỗi góc nhìn bao gồm một điểm nhấn, một điểm chính và một lời kêu gọi hành động đơn giản

Grok tạo ra các góc nhìn nội dung dựa trên lời nhắc của chúng ta

📮ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật.

2. Nghiên cứu và tóm tắt

Grok phát huy hiệu quả tối đa khi bạn sử dụng nó như một chuyên viên phân tích cấp dưới thực hiện công việc dựa trên một bản tóm tắt chi tiết thay vì một hộp tìm kiếm AI đơn giản. Bạn cung cấp cho nó nguồn dữ liệu, nhiệm vụ và định dạng đầu ra, sau đó để nó tự động xử lý phần phân tích và tóm tắt phức tạp.

Đối với nghiên cứu sâu hoặc bài báo học thuật, hãy bắt đầu bằng cách dán toàn bộ văn bản hoặc các liên kết chính, sau đó nêu rõ những gì quan trọng đối với bạn. Ví dụ:

Trích xuất các kết quả chính, phương pháp, giới hạn và câu hỏi cho tương lai Ghi chú những phần dữ liệu cảm thấy yếu hoặc lỗi thời So sánh điều này với hai nguồn khác mà tôi sẽ chia sẻ tiếp theo

Kết thúc mỗi prompt bằng cách xác định cấu trúc bạn cần. Đó có thể là:

Cung cấp tóm tắt executive summary, sau đó liệt kê các kết quả chính kèm theo trích dẫn Tạo một phần đánh giá ngắn và danh sách công việc mà tôi có thể chuyển thành các công việc

🧠 Bạn có biết: 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, các tab quý giá này bao gồm các chủ đề trò chuyện AI chứa đầy bối cảnh. Nói chung, đa số đang "giao phó" trí nhớ và bối cảnh cho các tab trình duyệt mong manh. Hãy lặp lại cùng chúng tôi: Tabs không phải là cơ sở kiến thức.

3. Tạo mã & trực quan hóa dữ liệu

Cung cấp cho Grok một bản tóm tắt kỹ thuật chi tiết. Nó hoạt động hiệu quả nhất khi bạn giải thích công việc như cách bạn giải thích cho một lập trình viên mới và liên kết nó với dữ liệu thực tế.

Thay vì chỉ nói "viết một API", hãy mô tả chi tiết yêu cầu, thư viện và các trường hợp đặc biệt. Ví dụ:

Viết một route Node.js Express xử lý yêu cầu POST đến /api/users, xác thực username và password, lưu vào MongoDB bằng Mongoose, trả về mã trạng thái 201 khi thành công và 400 kèm thông báo lỗi khi thất bại Tạo một thành phần React gọi đến /api/user/:ID, hiển thị trạng thái tải, xử lý lỗi và hiển thị tên, email và hình đại diện sử dụng Material UI Viết các bài kiểm tra đơn vị pytest cho hàm này [dán hàm] để bao phủ các trường hợp bình thường và trường hợp ngoại lệ

Bạn cũng có thể yêu cầu Grok chuyển đổi kết quả thành biểu đồ:

Sử dụng tệp CSV [dán], đề xuất 2–3 biểu đồ hữu ích và viết mã Python với Matplotlib để tạo ra chúng, kèm theo phân tích ngắn gọn về nội dung mà mỗi biểu đồ thể hiện

4. Chỉnh sửa hoặc tạo hình ảnh thông qua mô hình hình ảnh của Grok

Một điểm hay của tính năng tạo hình ảnh của Grok là bạn không cần phải sử dụng "ngôn ngữ kỹ thuật về prompt ". Từ trang chủ trò chuyện, chọn 'Tạo hình ảnh', và nó sẽ mở ra Imagine by Grok AI, nơi bạn có thể tạo hình ảnh bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng.

Khi viết một prompt, hãy chia thành bốn phần:

Chủ đề

Thay đổi bạn mong muốn

Tâm trạng

Phong cách

Ví dụ:

Hình ảnh sản phẩm của một chai nước tái sử dụng trên bàn làm việc, ánh sáng sáng hơn, không gian ấm cúng, phong cách studio mềm mại

Bạn có thể thực hiện nhiều chỉnh sửa cùng lúc. Yêu cầu Grok làm sáng cảnh, thay đổi nền và thêm văn bản phủ lên trong một yêu cầu duy nhất, thay vì ba lời nhắc riêng biệt.

Bạn có thể thử sử dụng câu lệnh như “ánh sáng giờ vàng với bóng mềm mại và kịch tính” để có một vẻ ngoài chuyên nghiệp hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi thử nghiệm hướng dẫn hình ảnh, hãy lưu các hình ảnh tốt nhất và các prompt tương ứng dưới dạng mẫu nhanh trong ClickUp Docs. Bạn có thể chèn các hình ảnh trước và sau vào cùng một tài liệu và xem xét chúng với nhóm của mình tại một nơi duy nhất.

5. Các lệnh nâng cao hoặc chuyên sâu cho Grok (mức độ kỹ thuật)

Đây là lúc bạn có thể lựa chọn chế độ Chuyên gia để tận dụng prompt Grok AI của mình. Chế độ Chuyên gia là nơi Grok bắt đầu hoạt động như một bộ não bổ sung trong nhóm kỹ thuật của bạn. Chế độ này cho phép mô hình thực hiện các bước suy luận trung gian trước khi trả lời, điều này hoàn hảo cho các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Một prompt chính tốt là thứ bạn có thể tái sử dụng cho nhiều công việc, không phải là một prompt dùng một lần. Ví dụ:

Bạn là một kỹ sư cấp nhân viên. Tôi cần sự trợ giúp trong công việc thiết kế và triển khai hệ thống sau đây: [mô tả ngắn gọn]. Thực hiện trong bốn bước

Tóm tắt lại mục tiêu, đầu vào, giới hạn và điều kiện thất bại bằng lời của riêng bạn

Đề xuất ba kiến trúc, so sánh các yếu tố đánh đổi (hiệu suất, độ phức tạp, chi phí, độ tin cậy, sự phù hợp với kỹ năng của nhóm)

Chọn một mẫu và phân tích từng bước thiết kế trong chế độ Think: luồng dữ liệu, API, cấu trúc dữ liệu, xử lý lỗi và khả năng quan sát

Sản xuất mã nguồn sẵn sàng cho sản xuất cho đường dẫn chính, các bài kiểm tra cơ bản và một bản ghi rủi ro ngắn với các câu hỏi mở mà tôi cần xác minh với nhóm của mình

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu một prompt chính như thế này trong không gian chia sẻ, để toàn bộ nhóm của bạn sử dụng cùng một quy trình, và cập nhật nó với những điều chỉnh nhỏ mỗi khi hệ thống hoặc tiêu chuẩn của bạn thay đổi.

Bước bằng bước: Cách tạo các lời nhắc Grok hiệu quả

Trước khi dán một đoạn văn bản dài vào Grok, hãy chậm lại và xây dựng yêu cầu theo từng lớp. Dưới đây là một cấu trúc đơn giản mà bạn có thể tái sử dụng cho hầu hết các công việc.

Bắt đầu bằng cách chọn chế độ phù hợp: Sử dụng Fast cho các bản nháp nhanh, Expert hoặc Heavy khi cần suy luận nâng cao hoặc phân tích sâu hơn. Bật DeepSearch khi cần câu trả lời có nguồn gốc từ web.

Thêm bối cảnh phù hợp: Tệp đính kèm, dán dữ liệu hoặc thêm nội dung văn bản từ Drive hoặc OneDrive để Grok không phải đoán mò. Đề cập rõ từng tệp là gì và cách bạn muốn sử dụng chúng.

Chọn một nhân vật phù hợp: Một Một trợ lý viết lách , người kiểm tra pháp lý hoặc một nhân vật dự án tùy chỉnh sẽ hướng Grok đến giọng điệu và độ sâu mà bạn mong đợi.

Viết mục tiêu rõ ràng : Nêu rõ mục tiêu trong một câu, sau đó thêm bất kỳ hạn chế quan trọng nào. Đề cập đến đối tượng, độ dài, khu vực hoặc công cụ mà bạn quan tâm.

Hoàn thành với định dạng đầu ra chính xác: Yêu cầu các phần, danh sách gạch đầu dòng, bảng hoặc khối mã để bạn có thể chèn kết quả trực tiếp vào tài liệu, bản trình bày hoặc công việc.

Những sai lầm phổ biến và rủi ro khi tạo prompt cho Grok

Ngay cả những lời nhắc Grok AI được cấu trúc tốt cũng có thể không đạt được mục tiêu nếu cách bạn thực hiện công việc với Grok cản trở quá trình. Ba thói quen này âm thầm giới hạn chất lượng của mọi phản hồi.

Chấp nhận phản hồi đầu tiên

Câu trả lời đầu tiên hiếm khi là bản nháp cuối cùng. Hãy coi nó như một điểm khởi đầu và yêu cầu Grok tinh chỉnh quy trình của mình. Thử các câu hỏi tiếp theo như:

“Phần này rất hữu ích. Bạn có thể giải thích chi tiết hơn về [điểm cụ thể] không?”

“Những nhược điểm tiềm ẩn của phương pháp này là gì?”

“Bạn có thể đưa ra một ví dụ cụ thể cho tình huống của tôi không?”

Bỏ qua phong cách học tập của bạn

Nếu giải thích không rõ ràng, hãy cho Grok biết cách bạn học tốt nhất để nó có thể điều chỉnh kết quả phù hợp với cách suy nghĩ của bạn. Sử dụng các lệnh như:

“Tôi là người học bằng hình ảnh. Bạn có thể sử dụng sơ đồ hoặc bảng không?”

“Phân chia điều này thành các bước đơn giản mà tôi có thể thực hiện”

“Giải thích bằng các ví dụ thực tế từ các nhóm phát triển phần mềm”

Không dựa trên các cuộc hội thoại trước đó

Bắt đầu lại từ đầu mỗi lần sẽ làm mất bối cảnh và làm chậm quá trình hiểu. Tham khảo các trò chuyện và kết quả trước đó:

“Dựa trên nghiên cứu gần đây nhất của chúng tôi về [chủ đề], đây là những gì tôi đã thử và kết quả thu được. Tôi nên điều chỉnh gì tiếp theo?”

Những điểm mạnh và hạn chế của Grok

Grok có thể hoạt động xuất sắc trong bối cảnh phù hợp và gây thất vọng trong bối cảnh không phù hợp. Việc hiểu rõ nơi mô hình phát huy thế mạnh tự nhiên và nơi bạn vẫn cần các rào cản an toàn là rất quan trọng.

Ưu điểm

Xử lý tốt các câu hỏi phức tạp, đặc biệt khi bạn cần phân tích đa chiều về các chủ đề pháp lý, kỹ thuật hoặc sản phẩm .

Truy cập dữ liệu và thông tin thời gian thực từ web cho các công việc tin tức, tài chính và nghiên cứu, giúp các câu trả lời không bị lỗi thời.

Hoạt động trên văn bản, mã nguồn và hình ảnh, giúp bạn dễ dàng duy trì mọi thứ trong một cuộc hội thoại thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau.

Giữ nguyên ngữ cảnh trong các cuộc trò chuyện dài, giúp bạn có thể phát triển ý tưởng đó thay vì phải giải thích lại dự án của mình mỗi lần.

Nhược điểm

Vẫn có tỷ lệ áp dụng thấp hơn và ít tích hợp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, điều này thể hiện qua việc thiếu các plugin, quy trình làm việc và tài liệu hướng dẫn.

Việc truy cập thời gian thực vào các nguồn trực tuyến có thể dẫn đến sự thiên vị, nội dung lỗi thời hoặc độ tin cậy thấp nếu bạn không chủ động yêu cầu trích dẫn và kiểm tra nguồn.

Sự tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái X có thể gây giới hạn nếu nhóm của bạn hoạt động trên các nền tảng khác và cần cơ sở hạ tầng trung lập.

Hỗ trợ cho nhà phát triển và doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó các nhóm xây dựng hệ thống nghiêm túc dựa trên Grok thường cần các công cụ xác thực, giám sát và sao lưu bổ sung.

Giải pháp thay thế Grok cho các quy trình làm việc hàng ngày

Grok vẫn còn một số việc cần làm. Mặc dù chế độ giọng nói của nó rất ấn tượng, nhưng khả năng tạo hình ảnh vẫn còn hạn chế. Nếu bạn phải sử dụng một công cụ AI cho việc viết, một công cụ khác cho việc tạo hình ảnh và một công cụ khác nữa để tạo hoặc sửa mã, kết quả là tình trạng "phân tán AI". Nghĩa là, nhiều công cụ AI không thể giao tiếp với nhau, không có sự hiểu biết về công việc của bạn và gây ra chi phí đăng ký chồng chéo. Do đó, bạn cần một giải pháp thay thế cho Grok có thể hoạt động song song (hoặc đôi khi thay thế) Grok trong hệ thống của bạn. Một giải pháp như vậy là ClickUp Brain, một trợ lý AI toàn diện tích hợp trong nền tảng quản lý dự án ClickUp. ClickUp Brain là bộ sưu tập các tính năng AI được tích hợp mượt mà vào Không gian Làm việc ClickUp. Bạn có thể sử dụng nó ngay tại nơi các dự án của bạn đã tồn tại để nó có thể lấy bối cảnh dự án thực tế, công việc và bình luận vào mỗi phản hồi.

Mẫu dùng thử để xem cách ClickUp Brain thực hiện công việc xem xét và tóm tắt tài liệu

Cách ClickUp Brain cải thiện việc sử dụng Grok một cách độc lập

Dưới đây là cách ClickUp Brain giải quyết một số giới hạn mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng các lệnh Grok độc lập:

Bối cảnh sâu từ công việc thực tế: ClickUp Brain có thể xem các công việc, tài liệu, bình luận và trạng thái của bạn, do đó các phản hồi sẽ phản ánh các ưu tiên liên quan đến thời hạn.

Các hành động tích hợp sẵn trong quy trình làm việc: Thay vì sao chép các phản hồi trở lại các công cụ, nó có thể tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu, tạo công việc con và ghi lại tóm tắt ngay tại nơi nhóm của bạn làm việc.

Hỗ trợ nhận biết vai trò: CSMs, PMs, kỹ sư và lãnh đạo đều có thể sử dụng cùng một AI, nhưng nhận được các kết quả khác nhau — tóm tắt trạng thái, ghi chú cuộc họp, danh sách kiểm tra sửa lỗi hoặc bản tóm tắt cho lãnh đạo.

Tìm kiếm đa công cụ với ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT thu thập thông tin từ ClickUp và các ứng dụng kết nối (như Drive hoặc Slack), giúp bạn trả lời câu hỏi với đầy đủ thông tin thay vì phải chuyển đổi giữa nhiều tab AI.

Giảm thiểu sự phình to của AI : Một lớp AI hỗ trợ các tác vụ viết, kế hoạch, phân tích và quy trình hỗ trợ, giúp bạn không cần duy trì các công cụ Grok riêng biệt cho từng hàm. Một lớp AI hỗ trợ các tác vụ viết, kế hoạch, phân tích và quy trình hỗ trợ, giúp bạn không cần duy trì các công cụ Grok riêng biệt cho từng hàm.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Tất cả đều chạy trên nền tảng bảo mật của ClickUp (bao gồm các tiêu chuẩn GDPR, ISO, HIPAA và SOC 2), với các giới hạn nghiêm ngặt về đào tạo và lưu trữ dữ liệu của bên thứ ba.

Sử dụng các lệnh dựa trên vai trò trong ClickUp Brain để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của vai trò của bạn

Một người dùng Reddit chia sẻ trải nghiệm của họ với ClickUp:

Đúng vậy. ClickUp Brain giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trao đổi qua lại, thật sự đấy. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn.

Đúng vậy. ClickUp Brain giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trao đổi qua lại, thật sự đấy. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Tài liệu. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn.

Các cách chính để sử dụng ClickUp Brain với các lệnh kiểu Grok

Yêu cầu tóm tắt các công việc, phiếu yêu cầu hoặc tài liệu dài để các bên liên quan có thể nắm bắt bối cảnh trong vài dòng.

Chuyển đổi một ý tưởng sơ bộ hoặc ghi chú cuộc họp thành một Danh sách công việc có cấu trúc với các công việc con, người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn .

Viết lại hoặc tùy chỉnh tin nhắn cho các đối tượng khác nhau: khách hàng, lãnh đạo cấp cao hoặc các nhóm nội bộ.

Tạo cập nhật trạng thái và tóm tắt tiến độ cho các sprint, tài khoản hoặc dự án chỉ trong vài giây.

Tạo các mẫu chuẩn hóa (hướng dẫn onboarding, khung QBR, danh sách kiểm tra phát hành) từ một prompt được thiết kế kỹ lưỡng.

Sử dụng ClickUp BrainGPT để tìm kiếm trên ClickUp và các công cụ bên ngoài , sau đó soạn thảo phản hồi hoặc kế hoạch dựa trên tất cả thông tin mà nó tìm thấy.

Tải lên tệp hoặc liên kết và để BrainGPT so sánh các phiên bản, trích xuất các quyết định quan trọng hoặc xác định rủi ro .

Chuyển đổi ghi chú giọng nói hoặc các cuộc trò chuyện nhanh ClickUp BrainGPT thành nhiệm vụ ClickUp để ý tưởng không bị lãng phí trong các công cụ AI riêng biệt.

Như vậy, Grok vẫn giữ vai trò hữu ích cho việc khám phá và thử nghiệm, trong khi ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT xử lý các lệnh hàng ngày cần bối cảnh thực tế, quyền sở hữu và theo dõi tiến độ.

🌟 Bonus: Muốn có trợ lý AI tương tự Grok nhưng với khả năng tùy chỉnh cao hơn và quy trình làm việc nhiều bước? Bạn sẽ thích các AI Super Agents của ClickUp. Super Agents được tích hợp sâu vào nền tảng ClickUp, cho phép truy cập vào các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và ứng dụng kết nối trong không gian làm việc của bạn. Bạn có thể tạo, cấu hình, tùy chỉnh và kiểm soát Super Agents, bao gồm quyền truy cập, bộ nhớ và các công cụ/dữ liệu mà chúng có thể truy cập. Chúng được thiết kế cho các tương tác hợp tác, trực quan và linh hoạt trong ClickUp, bao gồm việc yêu cầu sự phê duyệt của con người cho các hành động quan trọng.

Tìm hiểu thêm tại đây

Tạo các lời nhắc AI thông minh hơn với ClickUp

Nếu có một điều quan trọng cần nhớ từ tất cả những điều này, đó là Grok chỉ mạnh mẽ như cách bạn mô tả cho nó. Các vai trò rõ ràng, kết quả có cấu trúc và các bước tiếp theo thông minh sẽ biến nó từ một cửa sổ trò chuyện thành một đối tác đáng tin cậy cho nghiên cứu, mã hóa và công việc sáng tạo.

Chúng tôi cũng đã nhận ra những sai lầm phổ biến, các chiến lược thông minh để cải thiện và những lĩnh vực mà Grok vẫn cần sự hỗ trợ từ các công cụ như ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT để đảm bảo mọi thứ được liên kết với các dự án và con người thực tế.

Nếu bạn sẵn sàng giảm thiểu sự phức tạp của AI và thiết lập một hệ thống kết nối hơn cho công việc của nhóm, chúng tôi rất mong được trò chuyện. Hãy thử ClickUp miễn phí để khám phá xem thiết lập đó có thể trông như thế nào.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các lệnh Grok AI là những hướng dẫn bằng văn bản mà bạn cung cấp cho Grok để thực hiện một công việc: nghiên cứu, viết, mã hóa hoặc phân tích. Các lệnh tốt xác định mục tiêu, bối cảnh và định dạng đầu ra để các nhóm có thể thực sự sử dụng kết quả trong quy trình làm việc của họ.

Hãy cụ thể về đối tượng, giới hạn và cấu trúc mà bạn mong muốn. Chia sẻ tài liệu nguồn, yêu cầu giải thích từng bước và luôn tiếp tục tinh chỉnh. Xem phản hồi đầu tiên như một bản nháp cần hoàn thiện, không phải là câu trả lời cuối cùng.

Có. Bạn có thể mô tả chủ đề, thay đổi mong muốn, tâm trạng và phong cách bằng ngôn ngữ thông thường, sau đó xếp chồng các chỉnh sửa như “làm sáng, thay đổi nền và thêm văn bản tiêu đề”. Điều này lý tưởng cho các hình ảnh khái niệm nhanh chóng và tài sản sẵn sàng cho mạng xã hội.

Một prompt tiêu chuẩn giải quyết một công việc. Một prompt nâng cao hoặc chuyên sâu hoạt động như một mẫu có thể tái sử dụng: nó xác định vai trò, giới hạn, các bước suy luận và cấu trúc đầu ra để Grok có thể xử lý các công việc phức tạp, nhiều bước một cách nhất quán trên các dự án và nhóm khác nhau.

Grok rất hữu ích cho việc khám phá, soạn thảo và hỗ trợ ra quyết định, nhưng không nên thay thế việc kiểm tra của con người. Đối với các công việc có rủi ro cao hoặc được quy định, hãy sử dụng Grok để đưa ra các tùy chọn và thông tin, sau đó xác minh sự thật, dữ liệu và quyết định với các chuyên gia trong lĩnh vực.