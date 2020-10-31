Cách sử dụng ClickUp để đặt mục tiêu cho nhóm của bạn

Nhóm tại ClickUp có một lịch trình hàng tuần cố định mà chúng tôi luôn tuân thủ.

Chúng tôi đặt mục tiêu hàng tuần cho những việc cần làm trong tuần đó.

Mỗi thành viên trong nhóm liệt kê ra 4 đến 5 mục tiêu mà họ muốn đạt được và cải thiện tiến độ hướng tới chúng.

Đây là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi cho tuần này.

Trong tuần, chúng tôi cập nhật mục tiêu của mình dựa trên những công việc đã thực hiện và tiến độ đã đạt được.

Chúng tôi từng làm việc này bằng cách kết hợp Slack và Google Trang tính… nhưng sau đó chúng tôi đã nảy ra một ý tưởng lớn hơn:

Nếu chúng ta đặt mục tiêu và OKR trực tiếp trong ClickUp mà không cần dựa vào phần mềm OKR khác thì sao?

Như vậy, công ty chúng ta sẽ đồng bộ hóa hoàn toàn – với các mục tiêu chiến lược của công ty và các kết quả chính mà chúng ta muốn đạt được.

Tin vui: Bạn cũng có thể sử dụng nó!

ClickUp đã thêm tính năng này vì trên thị trường không có công cụ nào thực sự tốt để kết nối mục tiêu và công việc với nhau.

Trong phiên bản OKRs của ClickUp, bạn cài đặt Mục tiêu và sau đó cài đặt các Mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được để biến mục tiêu đó thành hiện thực.

“Hiện tại, cách duy nhất để theo dõi mục tiêu là sử dụng bảng tính hoặc một ứng dụng chuyên dụng dành cho mục tiêu (điều này cũng cực kỳ đắt đỏ và tập trung vào doanh nghiệp). Chúng tôi muốn có một cách không chỉ để theo dõi các mục tiêu truyền thống trong ClickUp mà còn các thứ như sprint – nơi chúng tôi có thể liên kết các công việc từ các nguồn khác nhau lại với nhau,” Zeb Evans, CEO/Nhà đồng sáng lập của ClickUp, cho biết.

Mục tiêu ClickUp mang lại sự rõ ràng

Dưới đây là cách thức hoạt động. Trong mỗi phần mục tiêu, các thành viên trong nhóm có thể liệt kê tên, mô tả và ngày đáo hạn.

Sau đó, các nhóm có thể sử dụng ClickUp để tạo danh sách các mục tiêu cụ thể và thậm chí kết nối chúng với một công việc.

Bạn thậm chí có thể sử dụng trường mô tả để làm rõ mục tiêu của mình và bổ sung các chi tiết hỗ trợ.

Đặt mục tiêu của bạn

ClickUp Goals cũng cho phép bạn đặt mục tiêu số liệu, hoàn thành công việc, đúng/sai hoặc mục tiêu tiền tệ.

Các nhóm có thể xem ai đã đặt mục tiêu cho những gì và cách họ dự định đạt được chúng.

Nếu bạn đang thực hiện công việc một mình hoặc muốn đặt mục tiêu cá nhân, hãy cài đặt mục tiêu của bạn thành "Riêng tư" khi bắt đầu.

Khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu công việc.

Thưởng: Nâng cao mục tiêu của bạn bằng cách cài đặt mục tiêu SMART! 💜

Chúng ta sử dụng mục tiêu như thế nào tại ClickUp?

Một trong những cách chúng tôi sử dụng mục tiêu tại ClickUp là cài đặt bảng điểm hàng tuần.

Đây là những sáng kiến hàng đầu của chúng tôi trong tuần này và những gì chúng tôi hy vọng sẽ đạt được.

“Tạo ra một bảng điểm hàng tuần là chiến lược hiệu quả nhất của tôi để tránh trì hoãn và xác định ưu tiên. Tôi đặt ra những mục tiêu thách thức (nhưng vẫn thực tế) cho bản thân, và chia nhỏ chúng thành các nhiệm vụ nhỏ hơn mỗi ngày để đảm bảo mọi việc đều được hoàn thành. Thay vì đến nơi công việc một cách vô định, bảng điểm của tôi giúp tôi có được mục tiêu rõ ràng hàng ngày cho những gì cần hoàn thành,” Sophia Kaminski, Trưởng nhóm Hỗ trợ Khách hàng tại ClickUp, chia sẻ.

Rất thường xuyên, điều này bao gồm việc trả lời một số yêu cầu hỗ trợ, chỉnh sửa một số trang đích của trang web hoặc triển khai hệ thống thanh toán hoặc phân tích mới.

Mục tiêu luôn phải có thể đo lường được, điều này có thể có nghĩa là chia dự án thành các công việc nhỏ hơn và sau đó cố gắng hoàn thành một số công việc nhất định trong tuần.

Chúng ta cũng có thể sử dụng mục tiêu để giúp lập kế hoạch cho các dự án lớn hơn, chẳng hạn như mục tiêu doanh thu hoặc mục tiêu tiếp thị đầy tham vọng, và đánh giá tác động của chúng đối với lợi nhuận ròng.

Với bảng điểm hàng tuần, chúng tôi biết mỗi người đang làm công việc gì và có thể xem liệu điều đó có phù hợp với mục tiêu và sáng kiến của dự án công ty hay không.

Đây là một yếu tố động lực khác giúp chúng ta tập trung vào điều quan trọng nhất.

Phần thưởng: Mục tiêu SMART trong Quản lý Nhân sự

Kết luận: Luôn nhớ liên kết mục tiêu của bạn với một mục tiêu lớn hơn.

Mục tiêu không nên tồn tại một cách độc lập.

Nhóm của bạn nên nhận thức được cách các công việc và dự án của họ đóng góp vào bức tranh tổng thể.

Với mục đích đó, các mục tiêu trong ClickUp có thể giúp bạn xác định các dự án của mình.

Nếu bạn biết mình đang cố gắng đạt được điều gì, việc tạo ra những công việc có ý nghĩa sẽ dễ dàng hơn so với việc chỉ làm vì có việc cần làm.

Thay vào đó, hãy bắt đầu với mục tiêu của công ty và sau đó tạo ra các dự án và công việc để giúp bạn đạt được những mục tiêu đó.

Mục tiêu và nhiệm vụ của từng nhóm trong đội ngũ của bạn luôn phải thống nhất với mục tiêu của công ty – và giờ đây, ClickUp Goals cho phép bạn thực hiện điều đó tại một nơi duy nhất, cho toàn bộ tổ chức.