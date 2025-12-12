Nếu bạn quan tâm đến bảo mật, có lẽ bạn không muốn lịch sử ChatGPT của mình còn lưu lại. Từ các lời nhắc nhở khó xử và các thí nghiệm AI bí mật đến công việc bí mật, bạn sẽ muốn xóa sạch tất cả trước khi nó gây ra một tình huống khó xử.

Đừng lo lắng, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách xóa lịch sử ChatGPT và giữ hoạt động của bạn riêng tư.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách ClickUp hoạt động như một giải pháp tất cả trong một, cho phép bạn quản lý các công việc AI và truy cập ngữ cảnh mà không cần liên tục chuyển đổi giữa các tab hoặc ứng dụng.

Trước khi bắt đầu xóa…

Tại sao bạn có thể muốn xóa lịch sử trò chuyện ChatGPT của mình

Mặc dù ChatGPT mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa, có một số lý do tại sao việc xóa lịch sử trò chuyện có thể mang lại lợi ích.

Bảo mật thông tin: Đảm bảo thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm không được lưu trữ hoặc truy cập sau này.

Ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu: Giảm thiểu nguy cơ thông tin của bạn bị sử dụng cho các mục đích không mong muốn như tiếp thị mục tiêu.

Nâng cao bảo mật: Ngăn chặn người khác xem các cuộc hội thoại của bạn khi sử dụng thiết bị được chia sẻ hoặc công cộng.

Đặt lại cá nhân hóa: Xóa bối cảnh trước đây có thể ảnh hưởng đến các phản hồi trong tương lai và giữ giao diện của bạn gọn gàng, không rối mắt.

Tuân thủ quy định: Giữ quyền kiểm soát tốt hơn đối với dữ liệu mà OpenAI lưu trữ và cách dữ liệu của bạn được xử lý.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nếu bạn muốn sử dụng hỗ trợ AI mà không phải hy sinh bảo mật, ClickUp Brain cung cấp cho bạn AI bảo mật, kết nối với không gian làm việc và không phụ thuộc vào việc lưu trữ lịch sử trò chuyện. Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về điều này sau, nhưng hãy nhớ đây là một lựa chọn an toàn hơn trong khi bạn dọn dẹp dữ liệu ChatGPT của mình.

ClickUp vs. ChatGPT: Bảo mật, Quyền truy cập và Năng suất

Tính năng ChatGPT ClickUp Bảo mật dữ liệu Quản lý bởi người dùng, kiểm soát giới hạn Bảo mật cấp doanh nghiệp, quyền kiểm soát của người dùng Quyền truy cập Không (tất cả trò chuyện đều hiển thị cho chủ tài khoản) Vai trò chi tiết và quyền truy cập cho tất cả các mục Lưu trữ/Xóa dữ liệu Xóa trò chuyện/tài khoản, lưu trữ trong 30 ngày Thùng rác/Thùng tái chế, quyền kiểm soát của quản trị viên, xóa vĩnh viễn Tùy chọn mô hình AI ChatGPT chỉ Nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) (ChatGPT, Claude, Gemini, v.v.) Tích hợp không gian làm việc Độc lập Không gian làm việc thống nhất: công việc, tài liệu, AI, lịch Bối cảnh AI Lịch sử trò chuyện Không gian Làm việc + ứng dụng kết nối Hợp tác Không tích hợp sẵn Tài liệu thời gian thực, bình luận, công việc, trò chuyện

Cách xóa các trò chuyện riêng lẻ trong ChatGPT

Nếu bạn chỉ muốn xóa các cuộc hội thoại cụ thể thay vì toàn bộ lịch sử, ChatGPT cho phép bạn xóa các cuộc hội thoại riêng lẻ trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây, tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng.

Trên máy tính để bàn

Mở ứng dụng ChatGPT hoặc trang web và tìm lịch sử trò chuyện của bạn trong thanh bên trái. Di chuột qua cuộc hội thoại mà bạn muốn xóa. Nhấp vào biểu tượng ba chấm (⋯) xuất hiện bên cạnh tiêu đề trò chuyện. Chọn Xóa từ menu

Xác nhận việc xóa khi được yêu cầu

📖 Xem thêm: Cách sử dụng ChatGPT để nâng cao hiệu quả quản lý dự án

Trên ứng dụng di động

Mở ứng dụng ChatGPT và nhấn vào biểu tượng menu (hai dòng) ở góc trên bên trái để vào chế độ xem lịch sử trò chuyện của bạn. Tìm cuộc hội thoại mà bạn muốn xóa Nhấn vào Xóa (hiển thị màu đỏ) Xác nhận lựa chọn của bạn

Nhấn giữ trò chuyện bạn muốn xóa, sau đó lựa chọn tùy chọn từ menu xuất hiện

🧠 Thú vị: Ngày 28 tháng 1 là Ngày Bảo mật Dữ liệu — một lời nhắc nhở toàn cầu (bắt nguồn từ châu Âu) về việc nghiêm túc đối với bảo vệ dữ liệu và bảo mật.

Cách xóa toàn bộ lịch sử ChatGPT chỉ trong một lần

Nếu bạn muốn bắt đầu lại từ đầu, ChatGPT cho phép bạn xóa toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại chỉ với vài cú nhấp chuột.

Nếu bạn muốn lưu trữ các trò chuyện, hãy lưu trữ tất cả chúng

Dưới đây là cách xóa tất cả trò chuyện của bạn cùng một lúc:

Nhấp vào biểu tượng hồ sơ hoặc tên của bạn ở góc trên cùng của ChatGPT Chọn menu Cài đặt Đi đến Kiểm soát dữ liệu Chọn Xóa tất cả cuộc trò chuyện Xác nhận lựa chọn của bạn để xóa vĩnh viễn toàn bộ lịch sử trò chuyện.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng để viết, sao chép và dán tài liệu. Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo, quản lý và hợp tác trên tất cả tài liệu của mình tại một nơi duy nhất. Điểm nổi bật là bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo tài liệu, tóm tắt hoặc ý tưởng ngay tại nơi bạn đang làm việc. Cần viết bài blog hoặc chỉnh sửa nội dung AI? Chỉ cần nhấp vào Hỏi AI ở góc trên bên phải của tài liệu, nhập lời nhắc của bạn (ví dụ: ‘Viết bài blog về các ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất’), và nhấn gửi. Tiếp tục hoàn thiện nội dung của bạn với ClickUp Brain trong tài liệu Docs

Cách tắt lịch sử ChatGPT

ChatGPT cung cấp tính năng Temporary Chat, tương tự như chế độ ẩn danh. Khi bật tính năng này, các cuộc hội thoại của bạn sẽ không được lưu trữ và không ảnh hưởng đến việc cá nhân hóa hoặc đào tạo.

Giữ hoạt động của bạn riêng tư với Temporary Chats

Dưới đây là cách kích hoạt tính năng này:

Bắt đầu một cuộc trò chuyện mới Nhấp vào menu thả xuống tên mô hình ở phía trên (ví dụ: GPT-5) Chọn Temporary Chat

Giao diện sẽ hiển thị cập nhật trực quan để cho biết bạn đang ở chế độ này. Bạn cũng sẽ thấy một băng rôn xác nhận rằng các trò chuyện sẽ không được lưu trữ.

Tuy nhiên, mặc dù các trò chuyện tạm thời không được lưu vào lịch sử của bạn, OpenAI có thể lưu trữ các bản ghi ngắn, đã được ẩn danh để theo dõi an toàn.

🔍 Bạn có biết? Các cuộc trò chuyện tạm thời chỉ được lưu trữ trong phiên làm việc hiện tại của bạn. Nếu bạn chuyển sang thiết bị hoặc tài khoản khác, các cuộc hội thoại đó sẽ không xuất hiện ở nơi khác.

Cách xóa các tệp dữ liệu ChatGPT đã xuất

Khi bạn yêu cầu xuất dữ liệu từ ChatGPT, OpenAI sẽ gửi cho bạn một tệp tin có thể tải xuống chứa thông tin tài khoản và lịch sử trò chuyện của bạn. Sau khi bạn đã lưu tệp tin đó vào máy tính, OpenAI sẽ không còn quyền truy cập vào tệp tin đó; chỉ bạn mới có thể xóa nó.

Nếu bạn muốn xóa dữ liệu đã xuất này khỏi các thiết bị của mình:

Tìm tệp đã xuất trên máy tính hoặc điện thoại của bạn (thường nằm trong thư mục Tải xuống hoặc thư mục nơi bạn đã lưu tệp đó) Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ tệp. Lựa chọn Xóa hoặc Di chuyển vào Thùng rác/Thùng rác Xóa thùng rác/thùng rác hoặc xóa vĩnh viễn tệp nếu cần thiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu tệp cũng được sao lưu vào lưu trữ đám mây (như Google Drive, iCloud, Dropbox hoặc OneDrive), hãy đảm bảo bạn cũng xóa nó ở đó.

Cách xóa tài khoản ChatGPT hoàn toàn (Tùy chọn)

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng ChatGPT hoàn toàn và xóa tài khoản của mình, bạn có thể xóa vĩnh viễn tài khoản đó. Hành động này không thể hoàn tác, và sau khi xóa, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các dịch vụ của OpenAI như ChatGPT và API.

Khi nào bạn nên xem xét điều này

Bạn nên xem xét việc xóa tài khoản của mình khi:

Bạn không còn muốn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của mình được lưu trữ trên OpenAI.

Bạn đang chuyển sang nền tảng khác và không cần tài khoản này nữa.

Bạn muốn xóa hết mọi dấu vết của các cuộc hội thoại và hoạt động trước đây.

Bạn muốn ngừng các gói đăng ký và thanh toán dựa trên tài khoản.

Bạn cảm thấy không thoải mái với việc lưu trữ dữ liệu liên tục hoặc các chính sách bảo mật hiện tại.

Các bước để xóa tài khoản vĩnh viễn

Bạn có hai tùy chọn chính để xóa tài khoản ChatGPT của mình.

Tùy chọn A: Gửi yêu cầu qua Cổng thông tin Bảo mật

Sử dụng Cổng thông tin Bảo mật để xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn

Bước #1: Truy cập vào Trang Quản lý Bảo mật

Nhấp vào "Make a Security Request" ở góc trên bên phải của Privacy Portal.

Bước #2: Chọn tùy chọn tài khoản phù hợp

Lựa chọn phương thức xác minh:

Địa chỉ email (nếu bạn vẫn có quyền truy cập vào email đã đăng ký)

Số điện thoại (nếu bạn không còn truy cập được vào email gốc nhưng có thể nhận tin nhắn SMS)

Tôi không có tài khoản ChatGPT, đối với các yêu cầu bảo mật khác (không phải xóa tài khoản)

Bước #3: Chọn ‘Xóa tài khoản ChatGPT của tôi’

Làm theo các hướng dẫn để xác minh và gửi yêu cầu xóa của bạn.

✔ Đối với xác minh số điện thoại, bạn sẽ nhận được một liên kết qua tin nhắn SMS và phải hoàn thành quy trình này. Chỉ sau khi hoàn thành, yêu cầu xóa mới được gửi chính thức.

⚠️ Nếu bạn có gói đăng ký Plus đang hoạt động nhưng không thể xác minh số điện thoại, có thể cần sự hỗ trợ từ bộ phận hỗ trợ để ngừng tính phí.

Tùy chọn B: Xóa tự động bên trong ChatGPT

Bạn có thể xóa tài khoản của mình trực tiếp trong ChatGPT nếu bạn đã đăng nhập trong vòng 10 phút qua.

Trên máy tính để bàn/Trang web

Xác minh danh tính của bạn trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản

Đăng nhập vào ChatGPT Nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn (góc trên bên phải) Chọn Cài đặt > Tài khoản Trong phần Xóa tài khoản, nhấp vào Xóa Nhập địa chỉ email tài khoản của bạn và XÓA theo hướng dẫn. Nhấp vào Xóa vĩnh viễn tài khoản của tôi để hoàn tất.

Trên iOS/Android

Mở ứng dụng ChatGPT Đi đến Cài đặt tài khoản Nhấn vào Data Controls Chọn Xóa Tài khoản Xác nhận hoặc hủy bỏ khi cần thiết.

❗️ Ghi chú: Các gói đăng ký trên App Store/Play Store phải được hủy riêng biệt.

🔍 Bạn có biết? 63% tổ chức hoạt động mà không có chính sách quản lý AI, tạo điều kiện lý tưởng cho AI ngầm lan rộng một cách âm thầm trong nền.

Điều gì xảy ra với lịch sử ChatGPT của bạn sau khi bạn xóa nó?

Dưới đây là cách ChatGPT hoạt động khi bạn xóa lịch sử:

Xóa ngay lập tức: Các cuộc hội thoại đã xóa sẽ biến mất ngay lập tức khỏi thanh bên của bạn và không thể truy cập được nữa.

Xóa vĩnh viễn: OpenAI sẽ xóa dữ liệu trò chuyện khỏi hệ thống của mình trong vòng 30 ngày. Dòng thời gian này cũng áp dụng nếu bạn xóa toàn bộ tài khoản của mình.

Trường hợp ngoại lệ giới hạn: Một số dữ liệu đã được ẩn danh có thể được lưu trữ tạm thời vì lý do pháp lý hoặc bảo mật, nhưng nó không còn liên kết với tài khoản của bạn.

Không có tùy chọn khôi phục: Sau khi xóa, các trò chuyện không thể được khôi phục.

Ký ức vẫn còn: Nếu ChatGPT tạo ra một "ký ức" từ cuộc hội thoại của bạn, việc xóa trò chuyện sẽ không xóa nó—bạn cần xóa chúng riêng biệt trong phần Cài đặt ký ức .

Ghi chú về đào tạo mô hình: Nếu tính năng đào tạo mô hình đã được bật, các cuộc hội thoại trước đây của bạn có thể đã được sử dụng cho quá trình đào tạo. Bạn có thể tắt tính năng này cho các cuộc trò chuyện trong tương lai dưới mục Kiểm soát dữ liệu.

Khắc phục sự cố: Tại sao tôi không thể xóa lịch sử ChatGPT của mình?

Nếu bạn cố gắng xóa các trò chuyện mà không thành công, một số vấn đề phổ biến có thể là nguyên nhân.

Yêu cầu xóa không được hoàn thành đúng cách (ví dụ: bước xác nhận bị bỏ qua)

Hiện tại có một lỗi tạm thời hoặc sự cố nền tảng khiến việc xóa lịch sử trên web hoặc trình duyệt không thể thực hiện được.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các nghĩa vụ pháp lý hoặc bảo mật có thể yêu cầu lưu trữ lâu hơn, điều này có thể vô hiệu hóa các yêu cầu xóa.

Ngay cả sau khi xóa, một số metadata hoặc dữ liệu đã được ẩn danh có thể vẫn còn tồn tại; việc xóa sạch hoàn toàn tất cả dấu vết có thể không phải lúc nào cũng khả thi.

📌 Thử các bước sau nếu việc xóa không thành công:

Tải lại trang hoặc ứng dụng. Đôi khi, lỗi giao diện người dùng (UI) có thể ngăn xác nhận xóa được ghi nhận. Đăng nhập lại và thử lại ngay lập tức nếu bạn đã thử xóa lịch sử ngay sau khi đăng nhập trên web. Nếu một trò chuyện cụ thể không thể xóa, hãy lưu trữ nó trước, sau đó truy cập vào Cuộc trò chuyện đã lưu trữ và xóa nó từ đó. Nếu các phương pháp trên không hiệu quả, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc sử dụng cổng thông tin bảo mật để yêu cầu xóa dữ liệu.

❗️ Ghi chú: Nếu một trò chuyện có tệp tin được tải lên (tài liệu, hình ảnh, v.v.), việc xóa nó cũng sẽ lên lịch xóa các tệp tin đó (theo cùng khoảng thời gian lưu trữ).

Giới hạn của ChatGPT

Sử dụng ChatGPT mang lại nhiều tiện ích trong các trường hợp sử dụng khác nhau, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rõ những giới hạn của nó. Dưới đây là những giới hạn chính bạn cần lưu ý khi sử dụng ChatGPT để thu thập thông tin, viết lách hoặc ra quyết định.

Có thể cung cấp thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm: ChatGPT đôi khi tạo ra các câu trả lời có vẻ hợp lý nhưng thực tế là sai sự thật, lỗi thời hoặc phóng đại.

Có thể chứa thành kiến hoặc nội dung gây hại: Vì nó học từ các tập dữ liệu lớn được tạo ra từ văn bản do con người tạo ra, nó có thể tái hiện các thành kiến văn hóa, giới tính hoặc xã hội.

Thiếu khả năng phán đoán và hiểu biết như con người: Khác với con người thật, ChatGPT không thực sự 'hiểu' được sự tinh tế, bối cảnh hoặc những khía cạnh không nói ra trong cuộc hội thoại (humor, giọng điệu, đạo đức). Điều này có thể dẫn đến các phản hồi thiếu sự tinh tế hoặc đưa ra câu trả lời kỹ thuật chính xác nhưng không phù hợp với bối cảnh.

Khó khăn với nội dung rất dài, phức tạp hoặc có cấu trúc: Khi được yêu cầu tạo ra các tài liệu dài, văn bản kỹ thuật phức tạp hoặc nội dung yêu cầu suy luận phức tạp, ChatGPT có thể mất cấu trúc, lặp lại các điểm hoặc tạo ra kết quả không rõ ràng.

Không thể thay thế phán đoán chuyên môn trong các lĩnh vực nhạy cảm hoặc có rủi ro cao: Trong các lĩnh vực như y tế, pháp luật hoặc sức khỏe tâm thần, việc chỉ dựa vào kết quả đầu ra của ChatGPT là rủi ro. Nó có thể hiểu sai các chi tiết phức tạp, thiếu kiến thức chuyên môn và không tính đến hậu quả thực tế.

Chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào độ rõ ràng của lời nhắc: Các truy vấn mơ hồ, không rõ ràng hoặc được đặt ra một cách kém cỏi thường có kết quả là các câu trả lời mơ hồ hoặc gây nhầm lẫn.

Có thể tạo ra nội dung lặp lại hoặc theo công thức: Mặc dù ChatGPT có thể mô phỏng phong cách và cấu trúc, nhưng các kết quả đầu ra của nó thường thiếu độ sâu, sự sáng tạo hoặc sự tinh tế về cảm xúc mà một tác giả con người mang lại.

Tái khám phá Ưu điểm của ClickUp;

🔍 Bạn có biết? Khái niệm về "quyền bảo mật" như chúng ta biết ngày nay chính thức bắt đầu vào năm 1890, khi hai luật sư Mỹ công bố một bài báo lập luận rằng con người nên có quyền pháp lý để "được để yên".

Giải pháp thay thế tốt nhất cho ChatGPT

Bạn có thể đang sử dụng ChatGPT hôm nay để viết nội dung, brainstorm ý tưởng, tạo tóm tắt hoặc lập kế hoạch cho ngày của mình. Nhưng nó vẫn là một công cụ AI độc lập. Bạn phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để quản lý công việc, tạo tài liệu, theo dõi dự án, hợp tác với nhóm và giữ mọi thứ gọn gàng. Đó chính là lúc AI Sprawl bắt đầu.

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi công việc, kiến thức và hợp tác được kết hợp trong một hệ thống duy nhất. Quản lý dự án, ghi chép ý tưởng và phối hợp với nhóm của bạn — tất cả trong cùng một quy trình làm việc kết nối.

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi công việc, kiến thức và hợp tác được kết hợp trong một hệ thống duy nhất. Quản lý dự án, ghi chép ý tưởng và phối hợp với nhóm của bạn — tất cả trong cùng một quy trình làm việc kết nối.

Thay vì phụ thuộc vào nhiều công cụ không liên kết, ClickUp giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn trong một không gian làm việc thống nhất. Dưới đây là cách ClickUp vượt trội như một giải pháp thay thế cho ChatGPT.

Thực hiện dự án và thực hiện công việc nhanh hơn

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp sẵn, kết nối với mọi thứ trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Bạn có thể sử dụng nó trong tài liệu, công việc, bình luận, thanh công cụ và bất kỳ nơi nào công việc đã diễn ra.

⚡ Hỏi Brain các câu hỏi trực tiếp từ nơi công việc, ví dụ: ‘Hãy cho tôi xem chính sách nghỉ phép của chúng ta’ từ một tài liệu ClickUp

‘Tóm tắt cuộc họp tiếp thị tuần trước’ trong một công việc

‘Trạng thái các công việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm của chúng ta như thế nào?’ trong khi xem xét bảng điều khiển của bạn Và nếu công việc của bạn liên quan đến nhiều công cụ, ClickUp Brain có thể kết nối với các ứng dụng liên quan như Lịch Google hoặc SharePoint để cung cấp cho bạn nhiều thông tin bối cảnh hơn.

Cũng tương tự đối với việc thực thi. ClickUp Brain có thể ghi chú cuộc họp hoặc phác thảo dự án và ngay lập tức chuyển chúng thành các công việc có công việc con, người chịu trách nhiệm và mối phụ thuộc. Nếu bạn quản lý lịch nội dung, nó cũng hoạt động như một công cụ tạo nội dung AI và có thể giúp lập kế hoạch chủ đề, đặt ngày đăng, phân công người chịu trách nhiệm và tự động đẩy mọi thứ qua quy trình.

Nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)

Sử dụng ClickUp Brain để cập nhật dự án và tóm tắt do AI tạo ra

Khi so sánh ClickUp và ChatGPT, ClickUp cho phép bạn lựa chọn từ một phạm vi rộng của mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà không tốn thêm chi phí. Ví dụ, bạn có thể chuyển sang ChatGPT cho khả năng suy luận, Claude cho tốc độ, hoặc Gemini cho khả năng xử lý dữ liệu, tất cả đều có sẵn trong ClickUp.

Chọn mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phù hợp cho mọi công việc và vẫn làm việc trực tiếp trong ClickUp mà không làm gián đoạn tập trung

📌 Dưới đây là một số mẫu lời nhắc AI cho bạn:

Tạo công việc từ [ghi chú cuộc họp/khung chương trình dự án] với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và các công việc con.

Tóm tắt trạng thái của [Dự án/Bảng/Danh sách công việc] và liệt kê các công việc bị chặn hoặc quá hạn.

Chuyển đổi ghi chú cuộc gọi khách hàng tuần trước thành tài liệu ClickUp với các phần dành cho các mục cần thực hiện, thông tin chi tiết và các bước theo dõi.

📮 ClickUp Insight: 44% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chỉ sử dụng 1–5 tab khi duyệt web, nhưng 8% sống trong "chế độ hỗn loạn" với 31 tab trở lên. Mặc dù không phải lúc nào cũng cố ý, nhưng điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai: một bảng Miro để brainstorming, một tài liệu Google Doc cho quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP), một tab quản lý dự án, và sau đó là ChatGPT để hỗ trợ thêm. 👀 Nhưng mỗi lần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc cửa sổ đều gây ra "toggle tax", tức là một gánh nặng tinh thần ẩn giấu, làm hao mòn băng thông tinh thần của bạn và khiến bạn cảm thấy phân tán. Với ClickUp, bạn có thể tập trung tất cả các công cụ của mình: Bảng trắng, tài liệu, công việc, tìm kiếm web, các mô hình AI như ChatGPT, Gemini và Claude, và nhiều hơn nữa trong một Không gian Làm việc AI tích hợp. Đã đến lúc loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh và đóng các tab thừa một cách vĩnh viễn!

Nhận thông tin thông minh cho không gian làm việc với ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT kết hợp tất cả những tính năng tuyệt vời của ClickUp Brain và bổ sung một ứng dụng máy tính cùng một phần mở rộng trình duyệt, giúp bạn không cần phải sử dụng ChatGPT cùng với 10 công cụ khác.

Ví dụ, trong ChatGPT, bạn thường phải gõ lại các lời nhắc từ đầu hoặc tìm kiếm trong các cuộc trò chuyện và tài liệu cũ để sao chép và dán lại. Và tùy thuộc vào cách bạn diễn đạt lời nhắc mỗi lần, bạn có thể nhận được kết quả rất khác nhau.

ClickUp BrainGPT giải quyết vấn đề đó.

Bạn có thể lưu các lời nhắc một lần và sử dụng chúng trong tài liệu, công việc, bình luận hoặc thanh công cụ chỉ với một cú nhấp chuột.

Chia sẻ các lệnh với những người được lựa chọn để mọi bộ phận tuân thủ cùng tiêu chuẩn chất lượng

Với ClickUp Brain tiêu chuẩn, mô hình 'Brain' cung cấp cho bạn một trợ lý kiến thức nội bộ, lấy thông tin từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Nhưng với ClickUp BrainGPT, mô hình đó trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể. Thay vì bị giới hạn trong bối cảnh không gian làm việc, nó có thể tìm kiếm trên web và các ứng dụng kết nối như Google Drive, Slack, GitHub và Lịch Google.

Talk to Text trong ClickUp BrainGPT cho phép bạn ghi âm rảnh tay trên máy tính để bàn và phần mở rộng Chrome, giúp bạn ghi lại công việc ngay khi ý tưởng nảy ra trong đầu.

📌 Dưới đây là cách sử dụng AI để tăng năng suất : Bắt đầu hoặc dừng ghi âm ngay lập tức bằng các phím tắt trên bàn phím.

Dictate lời nhắc nhở, soạn thảo công việc, tóm tắt cuộc họp và viết bản cập nhật chỉ bằng giọng nói.

Kích hoạt các hành động AI giữa quá trình nhập liệu (như ‘Tạo công việc cho điều này’ hoặc ‘Tóm tắt các điểm chính’)

Tùy chỉnh từ vựng của bạn bằng cách thêm tên khách hàng hoặc thuật ngữ sản phẩm để đạt độ chính xác cao hơn.

Chuyển đổi ngôn ngữ hoặc điều chỉnh cài đặt âm thanh tùy thuộc vào công việc bạn đang làm.

Chọn cách bạn muốn ý tưởng của mình hiển thị, cho dù là đơn giản, thông minh hay chuyên nghiệp.

Chuyển đổi bản ghi cuộc trò chuyện trực tiếp thành Công việc, Tài liệu, tóm tắt và Danh sách công việc với ClickUp BrainGPT*

📮 ClickUp Insight: 31% cho rằng việc giảm 40% thời gian gõ phím sẽ giúp giao tiếp nhanh hơn và tài liệu được tổ chức tốt hơn. Hãy tưởng tượng bạn có thể làm gì với thời gian đó. Tính năng Talk-to-Text của ClickUp BrainGPT cho phép bạn ghi lại mọi chi tiết, mọi ý tưởng và mọi mục với tốc độ gấp 4 lần so với gõ văn bản. Chúc mừng bạn không bao giờ phải hy sinh các chi tiết quan trọng hay sự rõ ràng.

Bảo mật cấp doanh nghiệp được tích hợp sẵn

ClickUp Brain hoạt động trên cùng một nền tảng bảo mật nơi các công việc, tài liệu và dự án của bạn được lưu trữ, không có lịch sử trò chuyện bên ngoài lưu hành.

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng ClickUp Brain, được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 42001 về bảo mật quản lý

Bạn sẽ nhận được:

Chứng nhận ISO 42001 về quản trị AI

Tuân thủ SOC 2, ISO 27001/27017/27018

Mã hóa AES-256 khi lưu trữ + TLS 1.2+ khi truyền tải

Bảo mật tự động hóa 24/7 + kiểm tra bảo mật bởi bên thứ ba

Nếu bạn đang cố gắng giảm thiểu dấu vết dữ liệu ChatGPT của mình, điều này rất quan trọng.

Kiểm soát ai có thể xem gì với Quyền truy cập ClickUp

ClickUp cho phép bạn thiết lập quyền truy cập chi tiết cho các công việc, tài liệu và không gian làm việc, giúp bạn quyết định ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm. Dù bạn đang hợp tác với nhóm hay đối tác bên ngoài, bạn luôn kiểm soát dữ liệu của mình ở mọi cấp độ. ClickUp cho phép bạn xóa các công việc, tài liệu và các mục khác. Các mục đã xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác/Thùng tái chế, nơi quản trị viên có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn chúng. Bạn cũng có thể yêu cầu xuất hoặc xóa dữ liệu để tuân thủ quy định.

ClickUp cho phép bạn cài đặt quyền truy cập chi tiết cho các công việc, tài liệu và không gian làm việc, giúp bạn quyết định ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ thông tin nhạy cảm. Dù bạn đang hợp tác với nhóm hay đối tác bên ngoài, bạn luôn kiểm soát dữ liệu của mình ở mọi cấp độ.

Lưu trữ và xóa dữ liệu

ClickUp cho phép bạn xóa các công việc, tài liệu và các mục khác. Các mục đã xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác/Thùng tái chế, nơi quản trị viên có thể khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn chúng. Bạn cũng có thể yêu cầu xuất hoặc xóa dữ liệu để tuân thủ quy định.

ClickUp Agents hoạt động như những đồng nghiệp tự động, giúp giảm bớt công việc bằng cách xử lý các quy trình lặp đi lặp lại và tốn nhiều thời gian. Sau khi được kích hoạt, chúng theo dõi hoạt động trong Không gian Làm việc của bạn và nâng cao tự động hóa quy trình làm việc AI, bao gồm tạo công việc từ ghi chú, tóm tắt tài liệu, soạn thảo cập nhật trạng thái hoặc trả lời câu hỏi trong các kênh.

Triển khai các đại lý AI ClickUp trên các không gian, thư mục, danh sách công việc hoặc kênh trò chuyện

Để bắt đầu nhanh chóng, bạn có thể kích hoạt các Trợ lý Được Xây Dựng Sẵn được thiết kế cho các quy trình làm việc hàng ngày và tùy chỉnh các điều kiện kích hoạt, hành động và nguồn kiến thức của chúng để phù hợp với nhóm của bạn.

Dưới đây là những tính năng bạn có thể kích hoạt chỉ với một cú nhấp chuột:

Trợ lý Báo cáo Hàng tuần: Đăng tóm tắt hàng tuần vào thời gian đã chọn để các nhóm luôn đồng bộ về tiến độ.

Trợ lý Báo cáo Hàng ngày: Gửi cập nhật tự động hàng ngày để duy trì tiến độ công việc và hiển thị các rào cản.

Nhóm StandUp Agent: Tổng kết công việc mà mọi người đã thực hiện mỗi ngày — hoàn hảo cho các cuộc họp StandUp không đồng bộ.

Trợ lý Trả lời Tự động (Auto-Answers Agent): Trả lời các câu hỏi trong Kênh bằng thông tin đã được xác minh từ các công việc, Tài liệu và Trò chuyện.

Bạn cũng có thể sử dụng AI để tự động hóa các công việc bằng cách tạo ra một Custom Agent tùy chỉnh không cần mã nguồn cho các quy trình phức tạp hơn. Ví dụ, một nhóm nhân sự có thể cài đặt một Agent để lọc các đơn ứng tuyển đến, đánh giá sự phù hợp và tóm tắt các kỹ năng một cách tự động.

Sẵn sàng tạo trợ lý AI cá nhân của bạn? Xem hướng dẫn từng bước đã hoàn thành trong 20 phút. 👀

Các tính năng bảo mật AI của ClickUp ClickUp Brain và BrainGPT xử lý dữ liệu của bạn trong Không gian Làm việc của bạn và không sử dụng nội dung của bạn cho việc đào tạo mô hình bên ngoài. Bạn kiểm soát các tính năng AI nào có quyền truy cập, và tất cả quá trình xử lý diễn ra dưới các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt của ClickUp.

Xóa ChatGPT (Trò chuyện) và chuyển sang ClickUp

Việc xóa lịch sử ChatGPT không chỉ đơn thuần là dọn dẹp, mà còn giúp bảo vệ dữ liệu riêng tư, bảo vệ công việc nhạy cảm và duy trì quyền kiểm soát các tương tác AI của bạn. Dù bạn đang xóa các trò chuyện cũ, tắt tính năng lịch sử hay vô hiệu hóa tài khoản vĩnh viễn, việc thực hiện các bước này đảm bảo việc sử dụng AI của bạn luôn bảo mật, gọn gàng và không gây căng thẳng.

Mặc dù bạn có thể tiếp tục sử dụng ChatGPT để nhận câu trả lời nhanh chóng, việc quản lý tất cả công việc, dự án và hợp tác nhóm trên nhiều công cụ khác nhau có thể trở nên phức tạp. Đó là lúc ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, phát huy tác dụng.

Sử dụng ClickUp Brain để nhận được những thông tin tức thì, có ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn, ClickUp BrainGPT để mở rộng trợ lý AI trên các ứng dụng kết nối, và AI Agents để tự động xử lý các quy trình lặp đi lặp lại.

Đăng ký ClickUp miễn phí để quản lý tất cả công việc của bạn trên một nền tảng duy nhất.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không. Khi bạn xóa một trò chuyện trong ChatGPT, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại từ tài khoản hoặc thiết bị của bạn.

Không, các trò chuyện đã xóa không được lưu trữ hoặc sử dụng để đào tạo các mô hình OpenAI. Sau khi bị xóa, nội dung đó không còn là một phần của dữ liệu đào tạo.

Các cuộc trò chuyện được lưu trữ trên máy chủ OpenAI cho đến khi bạn xóa chúng. Các cuộc trò chuyện tạm thời không được lưu trữ và sẽ tự động biến mất sau khi phiên kết thúc.

Có. Bạn có thể xóa các trò chuyện trên một thiết bị cụ thể, nhưng việc xóa chúng khỏi tài khoản của bạn sẽ đảm bảo chúng bị xóa trên tất cả các thiết bị liên kết với tài khoản đó.