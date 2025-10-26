Mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion để theo dõi hiệu suất

Thu nhập thụ động đang là chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay như một cách để xây dựng bảo mật trong bối cảnh lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Hiện nay, lãi suất đầu tư đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Thương mại toàn cầu đã tăng trưởng 300 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.

Thách thức là giao dịch và quản lý tài chính có thể nhanh chóng trở nên quá tải, đặc biệt khi cuộc sống đã đầy ắp trách nhiệm.

Bài viết này sẽ giúp hành trình của bạn trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ xem xét một số mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion tốt nhất có thể giúp bạn theo dõi các giao dịch, đánh giá thói quen giao dịch của mình và hiểu rõ tiền của bạn đang đi đâu.

Tổng quan về các mẫu sổ ghi chép giao dịch

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion và ClickUp:

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion tốt?

Theo khảo sát của Gallup, 62% người Mỹ cho biết họ sở hữu cổ phiếu, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Với số lượng cá nhân tham gia thị trường ngày càng tăng, việc có một hệ thống rõ ràng để ghi chép giao dịch và đánh giá tiến độ chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này.

Một mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion tốt cung cấp cho nhà giao dịch một cách thức có cấu trúc để ghi chép dữ liệu giao dịch, đang theo dõi hiệu suất và hoàn thiện chiến lược.

Nếu mẫu của bạn có các đặc điểm sau, bạn có thể tin tưởng rằng nó có nền tảng vững chắc:

Ghi chép chi tiết giao dịch, bao gồm ngày, công cụ giao dịch, điểm mục nhập và ra, và kích thước vị trí

Theo dõi lợi nhuận và lỗ (P&L), tỷ lệ thắng và hiệu suất giao dịch tổng thể theo thời gian

Theo dõi mức cắt lỗ, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và các chỉ số quản lý rủi ro khác

Ghi chú về điều kiện thị trường, chiến lược và trạng thái cảm xúc

Xem lại các giao dịch đã dán trong quá khứ để nhận diện xu hướng và hỗ trợ cải thiện liên tục

📖 Xem thêm: Ứng dụng sổ tay kỹ thuật số cho Bullet Journaling

Top 9 mẫu Notion miễn phí dành cho nhà giao dịch

Trong đầu tư, những gì thoải mái hiếm khi mang lại lợi nhuận.

Trong đầu tư, những gì thoải mái hiếm khi mang lại lợi nhuận.

Bước ra khỏi vùng an toàn không chỉ cần sự can đảm. Nó đòi hỏi một hệ thống đáng tin cậy.

Để giúp bạn dễ dàng hơn, dưới đây là một số mẫu sổ ghi chép giao dịch Notion miễn phí tốt nhất được thiết kế để hỗ trợ sự cải thiện liên tục.

1. Sổ ghi chép giao dịch của Notion

qua Notion

Trong The Big Short, Michael Burry dành cả đêm trong văn phòng của mình để nghiên cứu các bảng tính, ghi chép mọi số và đang theo dõi dữ liệu cho vay mua nhà mà không ai khác thèm kiểm tra. Việc ghi chép cẩn thận đó đã giúp anh phát hiện ra những lỗ hổng trong thị trường bất động sản trước khi bất kỳ ai khác tin vào điều đó.

Sổ ghi chép giao dịch của Notion cung cấp cho nhà giao dịch một lợi thế tương tự bằng cách biến các giao dịch thô thành một câu chuyện mà bạn có thể phân tích và học hỏi từ đó.

Nó cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để ghi chép mọi giao dịch, bao gồm mục nhập và ra, lợi nhuận và lỗ, cũng như lý do đằng sau quyết định của bạn.

Và vì nó có thể tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh để theo dõi cổ phiếu, forex hoặc thậm chí tiền điện tử, đồng thời ghi chú cá nhân về trạng thái cảm xúc hoặc điều kiện thị trường của bạn. Theo thời gian, mẫu này sẽ trở thành một bản sao phản ánh thói quen giao dịch của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi từng giao dịch với các chi tiết như mục nhập, điểm ra, kích thước vị thế và kết quả

Phân tích các mô hình trong hiệu suất giao dịch của bạn và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Ghi chú về chiến lược, thiết lập hoặc trạng thái cảm xúc trong quá trình giao dịch trực tiếp

Sử dụng nó như một hệ thống dài hạn để hoàn thiện quy tắc giao dịch và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn

✨ Phù hợp cho: Những nhà giao dịch muốn có cách thức có cấu trúc để ghi chép giao dịch, phân tích xu hướng và củng cố kỷ luật trong hành trình giao dịch của mình.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Notion

2. Sổ ghi chép giao dịch Forex (Phiên bản Lite) của Notion

qua Notion

Thị trường ngoại hối (Forex) vẫn là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới. Gần đây, khối lượng giao dịch ngoại hối qua quầy (OTC) hàng ngày tại Mỹ đã tăng hơn 15%.

Các số này cho thấy thị trường đã trở nên sôi động và biến động nhanh chóng như thế nào, và tại sao các nhà giao dịch cần các hệ thống có thể theo kịp nhịp độ của nó.

Mẫu sổ ghi chép giao dịch Forex của Notion (Lite) được thiết kế cho các nhà giao dịch muốn sự rõ ràng mà không cần đến sự phức tạp không cần thiết.

Mẫu này tập trung vào những yếu tố cơ bản: sổ nhật ký hàng ngày để ghi chép các giao dịch mới, số liệu hiệu suất cung cấp thông tin nhanh chóng, và đang theo dõi tài khoản có thể mở rộng dù bạn giao dịch cho bản thân hay tham gia thách thức tại công ty giao dịch.

Bằng cách giữ thiết kế đơn giản, mẫu này giúp dễ dàng nhận ra các mô hình. Mọi thứ được thiết kế đủ đơn giản để sử dụng một cách nhất quán, điều này thường là sự khác biệt giữa những ghi chú lộn xộn và một hệ thống giao dịch đáng tin cậy.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép mọi giao dịch với nhật ký hàng ngày đồng bộ với tài khoản của bạn để đảm bảo độ chính xác

Đang theo dõi lợi nhuận và lỗ (P&L) cùng các chỉ số hiệu suất để có được những thông tin quý giá về thói quen giao dịch của bạn

Quản lý nhiều tài khoản forex trong một nơi để theo dõi kết quả một cách có hệ thống

Sử dụng nó như một sổ ghi chép giao dịch ổn định cho các thách thức của công ty giao dịch hoặc phát triển cá nhân

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch Forex đang tìm kiếm một mẫu sổ ghi chép giao dịch tối giản, giúp theo dõi hiệu suất một cách đơn giản và hiệu quả.

3. Nhật ký giao dịch hàng ngày trực tiếp của Notion

qua Notion

Giao dịch trong ngày đã trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Các báo cáo cho thấy các tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện chiếm từ 20% đến 35% tổng số giao dịch chứng khoán tại Mỹ vào những ngày cao điểm.

Sổ ghi chép giao dịch ngày trực tiếp từ Notion được thiết kế dành cho các nhà giao dịch muốn ghi lại dữ liệu giao dịch ngay khi diễn ra và đánh giá hiệu suất mà không bị trì hoãn. Nó cung cấp một khung sườn gọn gàng để ghi chép các mục nhập vào, ra và lợi nhuận/lỗ, đồng thời cũng dành không gian cho các ghi chú cá nhân và suy ngẫm.

Điểm mạnh của mẫu này là sự nhấn mạnh vào việc đánh giá định kỳ và phân tích dễ tiếp cận. Bạn có thể xem lại các giao dịch từ đầu ngày, đánh giá hiệu quả của các thiết lập khác nhau và nhận diện những điểm mà quy tắc giao dịch của bạn đã được thử thách.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các giao dịch thực tế với đầy đủ chi tiết, bao gồm mục nhập, điểm ra và bối cảnh thị trường

Theo dõi lợi nhuận và lỗ (P&L) trong ngày giao dịch để theo dõi hiệu suất theo thời gian thực

Kiểm tra lại các chiến lược ngay sau khi thực hiện để hoàn thiện các thiết lập và thói quen giao dịch

Xây dựng hệ thống phân tích nhất quán để hỗ trợ hiệu suất giao dịch lâu dài

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch ngày cần một cách thức có cấu trúc để ghi chép các giao dịch trực tiếp, theo dõi hiệu suất và đánh giá chiến lược trong cùng một ngày.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng sổ tay Bullet Journal để quản lý dự án và duy trì tiến độ

📮 ClickUp Insight: 78% số người chúng tôi khảo sát tạo kế hoạch chi tiết khi đặt mục tiêu, nhưng gần một nửa không đang theo dõi chúng bằng công cụ phù hợp 👀 Với ClickUp, bạn có thể biến những kế hoạch đó thành các công việc mà bạn thực sự sẽ thực hiện. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn một cách dễ dàng, không cần mã để theo dõi tiến độ chỉ trong nháy mắt, giúp bạn luôn kiểm soát tình hình thay vì chỉ hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải

4. Danh sách kiểm tra và sổ ghi chép giao dịch của Notion

qua Notion

Như Jesse Livermore từng nói,

Một người phải tin tưởng vào bản thân và phán đoán của mình nếu muốn kiếm sống từ trò chơi này.

Một người phải tin tưởng vào bản thân và phán đoán của mình nếu muốn kiếm sống bằng nghề này.

Việc có một danh sách kiểm tra đảm bảo rằng các quy tắc được rõ ràng trước khi bạn mạo hiểm vốn, và sổ ghi chép cung cấp cho bạn một nơi để xem bạn đã tuân thủ chúng như thế nào.

Mẫu sổ ghi chép và danh sách kiểm tra giao dịch của Notion được thiết kế để hỗ trợ cả hai giai đoạn của quá trình. Trước khi vào vị trí, bạn có thể kiểm tra danh sách để xác nhận điểm mục nhập, mức cắt lỗ và xem giao dịch có phù hợp với chiến lược của bạn hay không.

Sau đó, sổ tay giúp bạn ghi chép kết quả, đánh giá những gì đã thành công trong công việc và nhận ra những điểm yếu trong kỷ luật.

Sự kết hợp giữa chuẩn bị và phản ánh biến giao dịch thành một quy trình có cấu trúc thay vì một chuỗi các phỏng đoán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng danh sách kiểm tra trước giao dịch để xác nhận mục nhập, thiết lập và mức độ rủi ro

Ghi chép từng giao dịch vào sổ ghi chép có cấu trúc để theo dõi hiệu suất và lợi nhuận/lỗ (P&L)

Xem xét quá trình ra quyết định và trạng thái cảm xúc để nhận diện các mô hình giao dịch

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch muốn có hệ thống rõ ràng để lập kế hoạch giao dịch trước và rèn luyện kỷ luật thông qua việc ghi chép nhật ký đều đặn.

5. Cơ sở dữ liệu giao dịch của Notion

qua Notion

Trong The Social Network, có một cảnh Eduardo Saverin cảm thấy bực bội vì sự phát triển của Facebook đang vượt qua khả năng đang theo dõi tài chính của anh ta bằng các bảng tính.

Giao dịch cũng vậy — nếu bạn nghiêm túc, bạn cần một hệ thống có thể phát triển cùng bạn.

Cơ sở dữ liệu giao dịch của Notion giúp bạn quản lý các giao dịch của mình. Mọi thông tin, từ các thiết lập và điểm mục nhập đến lợi nhuận/lỗ và kết quả, đều được lưu trữ trong một nơi có cấu trúc rõ ràng, giúp bạn không phải ghép nối các thông tin sau này.

Bằng cách xem tất cả các giao dịch của bạn trong một cơ sở dữ liệu duy nhất, việc nhận ra các mẫu hình, hoàn thiện chiến lược và xây dựng kỷ luật theo thời gian trở nên dễ dàng hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tổng lợi nhuận và lỗ (P&L) trên tất cả các giao dịch để theo dõi hiệu suất giao dịch dài hạn

Quản lý mọi chi tiết trong một cơ sở dữ liệu trung tâm để đảm bảo tính rõ ràng và nhất quán

Nhận diện các mẫu hình trong chiến lược và thói quen để đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch muốn có một mẫu sổ ghi chép giao dịch trung tâm, tổ chức các giao dịch như một cơ sở dữ liệu và giúp biến các ghi chép hàng ngày thành sự cải thiện lâu dài.

6. Bảng điều khiển giao dịch tiền điện tử của Notion

qua Notion

Các nhà giao dịch tiền điện tử vẫn đang bàn luận về mùa tăng giá năm 2025, khi Bitcoin lần đầu tiên vượt qua mốc $120,000, nhờ sự ra mắt của các quỹ ETF mới và các quy định thân thiện hơn đã thúc đẩy nhu cầu.

Điều đó là nhắc nhở về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường và tầm quan trọng của việc có một hệ thống rõ ràng để đang theo dõi các giao dịch.

Bảng điều khiển giao dịch tiền điện tử của Notion cung cấp cho bạn hệ thống đó. Nó kết hợp giá trực tiếp, công cụ theo dõi danh mục đầu tư, sổ ghi chép giao dịch và danh sách theo dõi trong một nơi duy nhất.

Mẫu này được thiết kế cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và có kinh nghiệm. Nó giúp bạn theo dõi các giao dịch mới trong những thời điểm sôi động của thị trường đồng thời vẫn tập trung vào các chiến lược dài hạn của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi giá tiền điện tử theo thời gian thực cùng với danh mục đầu tư và danh sách theo dõi của bạn.

Ghi chép mọi giao dịch và xem xét lợi nhuận/lỗ (P&L) để có được những thông tin quý giá về hiệu suất giao dịch của bạn.

Đặt mục tiêu và chiến lược để duy trì kỷ luật khi điều kiện thị trường thay đổi.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch tiền điện tử muốn có một bảng điều khiển có cấu trúc để cập nhật thông tin và cải thiện hiệu suất trong cả thị trường tăng giá và thị trường trầm lắng.

7. Lịch giao dịch của Notion

qua Notion

Năm ngoái, hoạt động trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt xung quanh các thông báo khóa của Cục Dự trữ Liên bang, với khối lượng giao dịch tăng mạnh vào những ngày công bố quyết định về tỷ lệ.

Đối với nhà giao dịch, việc có một lịch trình liên kết hiệu suất với các ngày và sự kiện cụ thể có thể là yếu tố quyết định giữa việc nhận ra các mô hình và bỏ lỡ chúng.

Lịch giao dịch của Notion cung cấp cho bạn một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để đang theo dõi các giao dịch hàng ngày. Mỗi giao dịch được ghi lại trực tiếp vào chế độ xem lịch, nơi lợi nhuận và lỗ được liên kết với các ngày cụ thể.

Ngoài các mục nhập hàng ngày, mẫu này còn bao gồm biểu đồ để trực quan hóa kết quả. Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ nhìn thấy con số—bạn còn thấy xu hướng, chuỗi giao dịch thành công và những giai đoạn khó khăn, giúp xác định thói quen giao dịch.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các giao dịch trên lịch hàng ngày để kết nối hiệu suất với các ngày cụ thể.

Xem xét lợi nhuận và lỗ với biểu đồ rõ ràng thể hiện các mẫu giao dịch.

Xác định các ngày hoặc sự kiện khi quyết định giao dịch mang lại kết quả tốt nhất hoặc tệ nhất.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch muốn một mẫu sổ ghi chép giao dịch đơn giản, liên kết các giao dịch với ngày tháng và phát hiện các mẫu hiệu suất.

8. Nhật ký giao dịch của Notion

qua Notion

Hãy tưởng tượng điều này. Bạn thực hiện một giao dịch vào sáng sớm, một giao dịch khác sau bữa trưa, và đến tối, bạn không thể nhớ chính xác lý do tại sao bạn thực hiện giao dịch đầu tiên. Đó có phải là thiết lập bạn đã lập ra, hay vì điều gì đó bạn thấy trên mạng xã hội? Nếu không có ghi chép, bạn dễ dàng mất dấu lý do của mình và thậm chí dễ dàng lặp lại sai lầm.

Mẫu sổ ghi chép giao dịch của Notion giúp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một cách rõ ràng, có cấu trúc để ghi lại mọi giao dịch. Bạn có thể ghi lại điểm mục nhập và ra, kết quả, thậm chí cả trạng thái cảm xúc của mình tại thời điểm đưa ra quyết định.

Dễ sử dụng và linh hoạt trong việc chỉnh sửa, mẫu này là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà giao dịch muốn xây dựng kỷ luật mà không làm phức tạp hóa mọi thứ. Mỗi mục nhập trong nhật ký sẽ mang lại sự rõ ràng cho hành trình giao dịch của bạn, biến những quyết định rời rạc thành một con đường có cấu trúc hướng tới sự cải thiện liên tục.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép từng giao dịch với mục nhập, điểm ra và kết quả để đảm bảo tính minh bạch.

Đánh giá hiệu suất giao dịch để nhận diện xu hướng và hoàn thiện chiến lược.

Ghi chú về các thiết lập, quyết định hoặc trạng thái cảm xúc để đưa ra quyết định tốt hơn.

Sử dụng nó làm nền tảng cho sự cải thiện liên tục trong hành trình giao dịch của bạn.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch muốn sử dụng mẫu sổ ghi chép giao dịch đơn giản để rèn luyện kỷ luật và đang theo dõi tiến độ từ giao dịch đầu tiên.

📖 Xem thêm: Mẫu Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ miễn phí để đơn giản hóa quy trình kế toán kinh doanh của bạn.

9. Sổ ghi chép giao dịch 3 trong 1 của Notion

qua Notion

Hãy nghĩ đến Billions, nơi Bobby Axelrod luôn đi trước một bước vì anh ta có quyền truy cập tức thì vào mọi chi tiết quan trọng—giao dịch, rủi ro và kết quả. Anh ta không lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các màn hình hoặc nghi ngờ thông tin.

Mẫu sổ ghi chép giao dịch 3-trong-1 của Notion mang lại cảm giác kiểm soát tương tự. Nó kết hợp sổ ghi chép giao dịch, lịch và công cụ theo dõi lợi nhuận thành một bảng điều khiển đồng bộ.

Trong khi đó, biểu đồ lợi nhuận trực tiếp cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu suất mà không cần nỗ lực thêm. Thiết kế tất cả trong một này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự lộn xộn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại giao dịch một lần và xem chúng tự động đồng bộ vào lịch của bạn với cập nhật lợi nhuận và lỗ

Biểu đồ lợi nhuận tích lũy đang theo dõi trực tiếp mà không cần nhập liệu thủ công

Đánh giá các thiết lập, chiến lược và kết quả một cách có hệ thống để đạt được sự cải thiện liên tục

Quản lý hành trình giao dịch của bạn với một bảng điều khiển duy nhất thay vì nhiều ứng dụng khác nhau

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch muốn sử dụng mẫu sổ ghi chép giao dịch toàn diện, tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc đang theo dõi hiệu suất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc theo dõi thủ công và tóm tắt hàng tuần chiếm mất thời gian quý báu dành cho kế hoạch. ClickUp Agents tự động xử lý những công việc đó trong nền. Ví dụ, Trợ lý Trả lời Trực tiếp có thể phản hồi ngay lập tức khi ai đó hỏi, “Tình hình tiền mặt hiện tại của chúng ta trên các tài khoản là gì?” trong khi Trợ lý Trí tuệ Trực tiếp tạo ra bản tóm tắt sức khỏe tài chính hàng tuần và chia sẻ nó với nhóm của bạn. Các nhân viên luôn nắm bắt thông tin bằng cách kết nối với các công cụ như Google Drive và Salesforce, vì vậy câu trả lời của họ không phải là phỏng đoán—mà dựa trên dữ liệu thực tế của bạn. Xử lý các công việc lặt vặt để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược với ClickUp Agents

Giới hạn của Notion

McKinsey ghi chú người tiêu dùng ngày nay đang đối mặt với lạm phát dai dẳng, kết hợp giữa việc chi tiêu thoải mái và tiết kiệm một cách không ổn định, đồng thời sống trực tuyến nhiều hơn nhưng lại tin tưởng các kênh kỹ thuật số ít hơn trong việc ra quyết định.

Tóm lại, hành vi diễn ra nhanh chóng, không nhất quán và khó dự đoán hơn.

Điều này đặt ra thanh cao cho các công cụ phải kịp thời, giàu dữ liệu và đáng tin cậy. Và đó chính là nơi Notion có thể cản trở bạn. Khi thị trường di chuyển nhanh chóng, bạn cần một mẫu sổ ghi chép giao dịch để hỗ trợ ra quyết định thông minh trong thời gian thực.

Dưới đây là tất cả các thách thức bạn có thể gặp phải khi sử dụng Notion:

Không có dữ liệu thị trường thời gian thực hoặc đồng bộ hóa với sàn giao dịch : Điều này buộc phải cập nhật thủ công hoặc sử dụng các giải pháp bên thứ ba không ổn định cho giá và lợi nhuận/lỗ (P&L)

Quyền truy cập AI hạn chế trên các không gian làm việc miễn phí : Tài liệu của Notion mô tả AI như một phiên bản dùng thử, và các nguồn tin độc lập cho biết giới hạn 20 phản hồi một lần trước khi bạn phải nâng cấp

Sử dụng offline bị giới hạn : Bạn chỉ có thể thực hiện công việc trên các trang đã chuẩn bị trước, và các chức năng offline khác vẫn bị hạn chế

giới hạn API và tự động hóa*: Giới hạn tốc độ chính thức trung bình là ba yêu cầu mỗi giây, và không có hệ thống kích hoạt dựa trên sự kiện tích hợp sẵn, do đó các đồng bộ tần suất cao hoặc bảng điều khiển nặng có thể hoạt động chậm chạp

chức năng biểu đồ và phân tích cơ bản so với các công cụ giao dịch chuyên dụng: *Phân tích hiệu suất sâu hơn, bảng điều khiển trực tiếp hoặc các chỉ số rủi ro phức tạp thường yêu cầu sử dụng bảng tính bên ngoài

📖 Xem thêm: Mẫu dự báo doanh số miễn phí để dự đoán doanh thu và thúc đẩy tăng trưởng

Các lựa chọn thay thế cho mẫu Notion

Work Sprawl là tình trạng khi các công việc, cập nhật và bối cảnh bị phân tán khắp các tài liệu. Thay vì tập trung vào giao dịch hoặc chiến lược, bạn phải ghép nối thông tin lại với nhau.

Notion hữu ích cho mục đích cá nhân, nhưng nó không ngăn chặn sự lan rộng này.

Mặt khác, người dùng ClickUp thường xuyên báo cáo:

Giờ đây, chỉ với một thao tác đơn giản như thêm thẻ, toàn bộ mẫu công việc con sẽ được áp dụng tự động. Chúng ta không còn phải mất thời gian lục lọi các công việc con hay lo lắng rằng ai đó đã quên một bước quan trọng.

Giờ đây, chỉ cần thêm một thẻ, toàn bộ mẫu công việc con sẽ được áp dụng tự động. Chúng ta không còn phải mất thời gian lục lọi các công việc con hay lo lắng rằng ai đó đã quên một bước quan trọng.

Vậy, hãy cùng xem qua một số mẫu sổ ghi chép giao dịch tốt nhất của ClickUp, được xây dựng với Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh (Contextual AI) có khả năng phân tích tỷ lệ thắng và mô hình giao dịch mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng rời rạc.

1. Mẫu sổ nhật ký và sổ cái ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép mọi giao dịch trong chế độ xem sẵn sàng sử dụng với mẫu Nhật ký và Sổ cái ClickUp

Hãy nghĩ đến sự cẩn thận của Monica Geller trong Friends. Mọi nhãn, mọi hóa đơn và mọi chi tiết đều có vị trí của mình, chính điều đó giúp thế giới của cô ấy luôn gọn gàng và trật tự.

Một sổ ghi chép giao dịch xứng đáng có cấu trúc tương tự, và mẫu Sổ ghi chép và Sổ cái của ClickUp mang đến cho bạn mức độ rõ ràng đó.

Nó giúp bạn ghi chép thu nhập, chi phí và chuyển khoản trong một không gian duy nhất đồng thời tính toán số dư tự động với các trường tùy chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi hiệu suất thông qua bảng điều khiển và lên lịch kiểm tra định kỳ để đảm bảo phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Với các chế độ xem tùy chỉnh, bạn có thể chuyển đổi giữa danh sách giao dịch và tóm tắt tổng quan, giúp dễ dàng cân bằng giữa chi tiết và bức tranh tổng thể.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tiến độ với các trạng thái đơn giản: Mở và Hoàn thành

Phân tích hoạt động tài chính thông qua bảng điều khiển để có cái nhìn rõ ràng

Xây dựng ngân sách trực tiếp từ sổ cái để hướng dẫn các quyết định giao dịch trong tương lai

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và kế toán muốn có một cách đáng tin cậy, có cấu trúc để quản lý hồ sơ tài chính của mình.

2. Mẫu sổ nhật ký tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ghi chép các giao dịch tài chính nhanh chóng và chính xác thông qua mẫu sổ tài khoản ClickUp

Nếu bạn từng xem The Office, có lẽ bạn còn nhớ Oscar, tài khoản viên, luôn phải sửa chữa những sai lầm của người khác trong sổ sách. Chính sự cân bằng liên tục đó chính là lý do tại sao cấu trúc lại quan trọng khi quản lý tài chính.

Mẫu sổ tài khoản ClickUp giúp bạn duy trì hồ sơ gọn gàng, nhất quán và dễ truy cập.

Bạn có thể ghi chép các khoản thu chi tại một nơi duy nhất, đang theo dõi mọi mục nhập tài khoản bằng Trường Tùy chỉnh, và duy trì chế độ xem cập nhật về tình hình tài chính của mình.

Tuy nhiên, mẫu này không chỉ dừng lại ở việc nhập giao dịch mà còn giúp bạn cân đối tài khoản theo thời gian thực và thiết lập các công việc lặp lại cho các cuộc đánh giá tài chính. Nó biến kế toán thành một quy trình làm việc có tổ chức, nơi các báo cáo và hồ sơ luôn sẵn sàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị dữ liệu tài chính để đưa ra quyết định thông minh hơn

Theo dõi sự thay đổi theo thời gian để đánh giá hiệu suất

Cân đối các khoản nợ và khoản tín dụng để đảm bảo độ chính xác

Ghi chép và lưu trữ tất cả các mục nhập nhật ký của bạn trong chế độ xem Nhật ký

Tạo và lưu trữ báo cáo tài chính trực tiếp trong ClickUp Tài liệu

✨ Phù hợp cho: Kế toán viên và nhóm tài chính cần một cách thức có cấu trúc để ghi chép, theo dõi và báo cáo dữ liệu tài chính.

3. Mẫu định giá kế toán ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa kế toán và giảm bớt gánh nặng hành chính với mẫu định giá kế toán ClickUp

Bạn đã quen với tình huống này: sau một giờ giải thích chi tiết về dịch vụ của mình cho khách hàng, họ ngả lưng và nói, “Bạn có thể làm việc đó với giá chỉ bằng một nửa không?”

Câu hỏi đó có thể làm hỏng toàn bộ cuộc hội thoại và khiến bạn lúng túng. Thực tế là, phần lớn căng thẳng này xuất phát từ giá cả không rõ ràng hoặc không nhất quán.

Mẫu định giá kế toán ClickUp giúp bạn thiết lập kỳ vọng từ sớm bằng cách tạo ra một hệ thống minh bạch, có cấu trúc cho các mức phí của bạn. Thay vì phải thương lượng từ đầu mỗi lần, bạn có một khung khổ rõ ràng để chia sẻ ngay từ đầu.

Mẫu sổ sách kế toán này giúp tiết kiệm thời gian và xây dựng niềm tin với khách hàng, vì mọi người đều biết rõ tình hình trước khi dự án bắt đầu.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chuẩn hóa giá cả và đảm bảo tính nhất quán giữa các khách hàng

Loại bỏ thời gian dành cho việc tạo các báo giá cá nhân hóa

Tạo cấu trúc giá phản ánh giá trị của dịch vụ của bạn

Lập kế hoạch thanh toán theo từng tháng và quản lý dòng tiền với chế độ xem hàng tháng

✨ Phù hợp cho: Kế toán viên và nhân viên kế toán muốn có một hệ thống rõ ràng, đáng tin cậy để quản lý giá cả cho khách hàng và hồ sơ tài chính.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi các hoạt động tài chính trở nên bận rộn, hầu hết các nhóm phải dành hàng giờ để thu thập thông tin cập nhật, theo dõi số và viết lại các báo cáo tương tự. Đó chính là lúc ClickUp Brain phát huy tác dụng. Chỉ với một lệnh, bạn có thể yêu cầu nó tạo bản tóm tắt chi phí hàng tháng, soạn thảo báo cáo sẵn sàng cho khách hàng hoặc thậm chí phân công công việc dựa trên các hóa đơn quá hạn. Người dùng thực tế tiết kiệm hơn một ngày mỗi tuần nhờ cách này, đơn giản vì Brain tự động xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng tính và cuộc trò chuyện, bạn sẽ nhận được câu trả lời tức thì được trích xuất trực tiếp từ bối cảnh làm việc của bạn. Chuyển đổi số thô thành thông tin hữu ích chỉ trong vài giây với ClickUp Brain

4. Mẫu sổ kế toán phải trả ClickUp

Tải miễn phí mẫu Cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả hóa đơn chưa thanh toán và ngày đáo hạn với mẫu ClickUp Quản lý Nợ Phải Trả

Thanh toán trễ là một vấn đề nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp ngày nay. Báo cáo của QuickBooks cho thấy hơn 56% doanh nghiệp nhỏ đang bị nợ hơn $17,500 từ các hóa đơn thanh toán trễ, với gần một nửa số đó đã quá hạn hơn 30 ngày.

Mẫu ClickUp Tài khoản Thanh toán giúp kinh doanh vượt qua những thách thức này bằng cách tập trung hóa hóa đơn, hạn chót thanh toán và thông tin nhà cung cấp tại một nơi duy nhất.

Mẫu này cũng cải thiện khả năng hiển thị trong nhóm tài chính của bạn, giúp dự báo luồng tiền và lập kế hoạch ngân sách một cách tự tin hơn.

Bằng cách loại bỏ việc mục nhập thủ công, nó biến quy trình tài khoản thanh toán thành một quy trình có thể dự đoán được. 💪🏻

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đảm bảo nhà cung cấp và đối tác nhận được thanh toán đúng hạn để duy trì niềm tin

Cải thiện dự báo luồng tiền bằng cách đang theo dõi các nghĩa vụ sắp tới theo thời gian thực

Giảm thiểu lỗi do con người bằng cách tự động hóa việc mục nhập hóa đơn và nhắc nhở thanh toán

Đảm bảo độ chính xác trong thanh toán bằng cách sử dụng chế độ xem Quy trình Thanh toán

✨ Phù hợp cho: Kế toán viên và nhân viên kế toán muốn có một hệ thống đáng tin cậy, minh bạch để quản lý hóa đơn và thanh toán mà không bị chậm trễ

5. Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Cung cấp chế độ xem rõ ràng, có tổ chức về tất cả các tài khoản tài chính trong một nơi duy nhất bằng cách sử dụng mẫu Tổng quan về Tài khoản Tài chính của ClickUp

Warren Buffett từng nói,

Tài khoản là ngôn ngữ của kinh doanh.

Tài khoản là ngôn ngữ của kinh doanh.

Tuy nhiên, đối với nhiều nhóm, ngôn ngữ đó bị mất đi khi các tài khoản được phân tán trên các ngân hàng, thẻ tín dụng và bảng tính.

Mẫu tóm tắt tài khoản tài chính ClickUp tổng hợp tất cả thông tin vào một bảng điều khiển có cấu trúc.

Mẫu này là nhà cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tài khoản của bạn, giúp bạn nhận diện xu hướng, theo dõi các khoản nợ một cách dễ dàng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác. Điều này giúp việc chia sẻ bức tranh tài chính rõ ràng với ban lãnh đạo hoặc các bên liên quan trở nên dễ dàng hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tài sản, nợ phải trả và đầu tư đang được theo dõi để hiểu rõ tình hình tài chính tổng thể

Đơn giản hóa việc theo dõi luồng tiền bằng cách tổng hợp các hoạt động thu nhập và chi tiêu

Sắp xếp tài khoản vào các danh mục khác nhau để dễ dàng điều hướng với chế độ xem Nhóm Tài khoản

Cung cấp tính minh bạch cho các nhóm và các bên liên quan với một nguồn thông tin duy nhất

✨ Phù hợp cho: Các nhà phân tích tài chính và chủ kinh doanh cần một hệ thống đáng tin cậy để tổng hợp dữ liệu tài khoản và trình bày tổng quan tài chính chính xác.

6. Mẫu hoạt động tài khoản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổng hợp doanh thu, chi phí và thanh toán của khách hàng trong một chế độ xem duy nhất với mẫu ClickUp Accounting Operations Template

Hãy tưởng tượng: nhóm tài chính của bạn đang kết thúc quý, hóa đơn nằm rải rác khắp nơi, báo cáo chi phí bị kẹt trong các bảng tính, và không ai có thể thống nhất về số cuối cùng.

Chúng ta có thể tín dụng tình trạng này là do các công cụ không kết nối với nhau.

Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp thay đổi điều đó bằng cách tập trung mọi thứ vào một hệ thống tổ chức duy nhất. Từ việc đang theo dõi chi phí và doanh thu đến giám sát hóa đơn và thanh toán, mẫu này tạo ra một nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy.

Hơn nữa, các nhóm có thể hợp tác theo thời gian thực, giảm thiểu lỗi và ngay lập tức hiển thị hiệu suất thông qua báo cáo và bảng điều khiển bằng ClickUp Dashboards.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giảm thiểu lỗi thủ công với các trường tự động hóa đảm bảo mọi giao dịch đang theo dõi chính xác

Cho phép hợp tác thời gian thực giữa các nhóm tài chính để đảm bảo các công việc được đồng bộ và minh bạch

Quản lý và đang theo dõi tất cả các công việc kế toán của bạn với chế độ xem dạng danh sách công việc Kế toán

Hiển thị dữ liệu với các báo cáo và bảng điều khiển tích hợp sẵn để hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và thông minh hơn

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và kế toán muốn có một hệ thống có cấu trúc, không lỗi để quản lý tất cả các hoạt động kế toán tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh và đơn giản về cách tạo bảng điều khiển tùy chỉnh của riêng bạn để bắt đầu:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các cuộc đánh giá tài chính thường biến thành những giờ dài sao chép và dán số qua các bảng tính, nhưng ClickUp Brain MAX thay đổi tình hình. Bạn chỉ cần yêu cầu, “So sánh chi phí tháng này với quý trước và đánh dấu bất kỳ sự chênh lệch bất thường nào.” Brain MAX kết nối xuyên suốt không gian làm việc của bạn, phát hiện xu hướng và soạn thảo bản tóm tắt mà bạn có thể chia sẻ ngay lập tức với các bên liên quan. Không còn phải chuyển đổi giữa các bảng điều khiển hay tìm kiếm báo cáo. Kết hợp với ClickUp Talk to Text, quy trình làm việc trở nên nhanh chóng hơn. Hãy tưởng tượng sau khi kết thúc cuộc gọi đánh giá, bạn chỉ cần nói: “Cập nhật sổ cái với các khoản thanh toán cho nhà cung cấp hôm nay và soạn thảo báo cáo sẵn sàng cho khách hàng.” Talk to Text ghi lại lời nói của bạn với tốc độ gấp bốn lần so với gõ phím trung bình, chỉnh sửa chúng thành các mục nhập hoặc cập nhật sạch sẽ, và gắn thẻ đúng đồng nghiệp. Tiết kiệm hàng giờ cho việc báo cáo và cập nhật với ClickUp Brain MAX cùng tính năng ClickUp Talk to Văn bản

7. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hợp tác giữa các nhóm để mọi người đều có cùng chế độ xem tài chính cập nhật với mẫu quản lý tài chính ClickUp

Lạm phát tại Mỹ đã tăng lên 2,7% vào tháng 6 năm 2025, chủ yếu do các mức thuế đã làm tăng chi phí của đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng.

Đối với kinh doanh, điều này cho thấy tốc độ thay đổi của điều kiện tài chính và tại sao việc tổ chức số và đang theo dõi dễ dàng lại quan trọng.

Mẫu quản lý tài chính ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống rõ ràng để quản lý ngân sách, chi phí và mục tiêu tài chính trong một nơi duy nhất. Ngay cả khi bạn không phải là chuyên gia tài chính, mẫu này giúp bạn dễ dàng theo dõi dòng tiền và xác định những điều chỉnh cần thiết.

Mẫu này cho phép bạn lập ngân sách, ghi chép mọi chi phí và so sánh chi tiêu thực tế với số trong kế hoạch.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi ngân sách và chi phí theo thời gian thực để phát hiện khi chi phí lệch khỏi kế hoạch

Quản lý tất cả các công việc tài chính tại một nơi duy nhất với ngày đáo hạn và nhắc nhở

Hiển thị hiệu suất để bạn có thể nhìn thấy sự tăng trưởng doanh thu hoặc sự gia tăng chi phí ngay lập tức

Dự báo luồng tiền và quản lý áp lực tài chính trước khi nó trở thành khủng hoảng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và chủ kinh doanh muốn có sự rõ ràng và kiểm soát tài chính của mình trong thời kỳ bất ổn.

8. Mẫu sổ cái tổng hợp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các giao dịch tài chính với mẫu sổ cái tổng hợp ClickUp

Hãy tưởng tượng: vào tối thứ Sáu, sếp của bạn yêu cầu một bản tóm tắt nhanh về tất cả chi phí của công ty trong quý này. Bạn mở laptop, nhưng lại thấy các giao dịch rải rác trên năm bảng tính.

Bỗng nhiên, “nhanh chóng” lại trở thành hàng giờ đồng hồ theo dõi số.

Mẫu sổ cái tổng hợp ClickUp giúp bạn quản lý mọi giao dịch tại một nơi duy nhất, giúp bạn luôn nắm rõ nguồn gốc và hướng đi của tiền.

Thay vì phải lập báo cáo thủ công, bạn có thể theo dõi các khoản tín dụng, chi và số dư một cách rõ ràng. Mẫu sổ cái tổng hợp này cũng giúp việc kiểm toán và đánh giá tài chính trở nên dễ dàng hơn, vì các ghi chép được thống nhất và dễ truy cập.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi chính xác các khoản tín dụng và chi để sổ sách của bạn luôn cân đối

Tạo chế độ xem lợi nhuận/lỗ và bảng cân đối kế toán ngay lập tức mà không cần tạo báo cáo mới

Nâng cao tính minh bạch trong hiệu suất, giúp việc đánh giá và kiểm toán trở nên dễ dàng hơn

✨ Phù hợp cho: Kế toán viên và nhóm tài chính muốn có một cách đáng tin cậy và có tổ chức để đang theo dõi giao dịch và đơn giản hóa báo cáo tài chính.

Tính toán lợi nhuận với ClickUp

Cuộc sống trở nên đơn giản khi tiền bạc và công việc của bạn được tổ chức gọn gàng trong một nơi. Mặc dù Notion có những ưu điểm riêng, nhưng khi bạn bước lại, rõ ràng ClickUp mang mọi thứ lại với nhau mà không làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Điều làm nên sự khác biệt không chỉ là số mẫu hoặc tính năng, mà còn cách nó nhẹ nhàng giảm bớt gánh nặng cho bạn. Bạn có thể ngồi xuống, mở ClickUp và biết rằng mọi con số và chi tiết đều có vị trí của mình.

Với tất cả tệp tin, giao dịch và cuộc hội thoại của nhóm đều được tập trung tại một nơi, Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp trở thành giải pháp toàn diện cho việc quản lý hồ sơ tài chính của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm cách quản lý giao dịch, tài khoản hoặc các quy trình tài chính hàng ngày một cách ít căng thẳng hơn, hãy đăng ký ClickUp miễn phí!