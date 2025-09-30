Quản lý thay đổi trong kỷ nguyên AI: Bối cảnh, hội tụ và con đường dẫn đến sự chuyển đổi AI thực sự

Tại sao Quản lý Thay đổi là Yếu tố Quyết định, Hơn Bao Giờ Hết

Nếu bạn đang lãnh đạo một nhóm hoặc tổ chức ngày nay, bạn biết rằng tình hình đang thay đổi nhanh chóng.

Tốc độ thay đổi trong môi trường làm việc là không ngừng, đặc biệt khi nói đến việc điều hướng chuyển đổi AI. Tôi đã dành cả sự nghiệp của mình để giúp các tổ chức thích nghi, và tôi có thể khẳng định điều này: sự khác biệt thực sự giữa các nhóm thành công và những nhóm gặp khó khăn không nằm ở bộ công cụ—mà là cách họ quản lý thay đổi một cách hiệu quả.

Và sự cấp thiết để làm đúng chưa bao giờ lớn hơn thế.

Nếu không có quản lý thay đổi phù hợp, việc đầu tư vào công nghệ mới sẽ không mang lại kết quả như mong đợi. Các nhà lãnh đạo cần suy nghĩ sâu sắc về cách công việc được hoàn thành, cách các nhóm hợp tác và cách giá trị được tạo ra từ các công cụ mới.

Áp lực chưa bao giờ cao đến vậy, và sự cấp thiết trong việc thực hiện quản lý thay đổi AI một cách chính xác chưa bao giờ lớn đến thế.

Sự lan rộng của công việc: Chi phí ẩn của sự phân mảnh

Trước khi gia nhập ClickUp, tôi đã quản lý hệ thống kinh doanh tại một công ty y tế lớn. Chúng tôi sử dụng mọi công cụ SaaS có thể tưởng tượng, bao gồm tài khoản, nhân sự, kỹ thuật, tiếp thị và các nền tảng đầu tư.

Mỗi nhóm có những mục yêu thích riêng và không ai trao đổi với nhau. Kết quả là gì? Những nút thắt cổ chai kéo dài, thời gian bị lãng phí và những gián đoạn liên tục từ bộ phận CNTT chỉ để cập nhật trạng thái công việc.

Đây là sự lan tràn của công việc: sự gia tăng của các công cụ không kết nối, quy trình làm việc bị phân mảnh và mất bối cảnh — một rào cản đối với quản lý thay đổi hiệu quả. Xem đây là vấn đề công nghệ thông tin là sai lầm. Đây là vấn đề kinh doanh, đơn giản và rõ ràng. Khi thông tin bị phân tán và các nhóm phải chuyển đổi giữa các hệ thống, năng suất làm việc giảm sút, sự sáng tạo bị đình trệ và sự tham gia của nhân viên suy giảm. Nó cũng gây ra một gánh nặng tài chính nặng nề: $2,5 nghìn tỷ bị mất trong năng suất toàn cầu.

Ngay cả khi các công ty cố gắng khắc phục, việc triển khai thường không đạt được mục tiêu.

Khi chúng tôi cố gắng triển khai Jira cho bộ phận marketing tại công ty cũ, nhóm đã tham gia khóa đào tạo một cách nghiêm túc, nhưng sau đó lại quay trở lại sử dụng bảng trắng. Tại sao? Bởi vì chúng tôi chưa giải thích tại sao sự thay đổi này quan trọng, nó sẽ giúp họ như thế nào, hoặc họ sẽ nhận được sự hỗ trợ nào.

Việc áp dụng công cụ thất bại không phải vì công cụ không hoạt động, mà vì người dùng không nhận ra cách thay đổi đó kết nối với công việc hàng ngày của họ.

Cuộc đua đến hội tụ: Tại sao bối cảnh là yếu tố quyết định

Harvard Business Review phát hiện ra rằng nhân viên dành 61% thời gian của họ để truyền tải thông tin, tìm kiếm thông tin hoặc cập nhật thông tin trên các công cụ khác nhau.

Mỗi ngày, các công cụ và công nghệ mới hứa hẹn sẽ làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng phần lớn các tổ chức chỉ kết thúc với nhiều silo và phức tạp hơn. Bước đột phá thực sự đến khi bạn hội tụ công việc, kiến thức và bối cảnh của mình vào một nơi duy nhất — một nguyên tắc cốt lõi của quản lý thay đổi thành công và chuyển đổi AI.

Bởi vì sự thật là AI, tự động hóa và chuyển đổi số chỉ mạnh mẽ đến mức độ bối cảnh mà chúng có thể truy cập. Nếu bạn phải nhập dữ liệu cho công cụ AI của mình thủ công mỗi lần, bạn vẫn đang làm việc gấp đôi. Tương lai thuộc về những tổ chức thống nhất bối cảnh — nơi công việc, kiến thức và dữ liệu tồn tại cùng nhau, và trí tuệ có thể hoạt động một cách liền mạch trong các quy trình làm việc thực tế. Và tương lai này đang đến, dù bạn có sẵn sàng hay không.

Để hiểu rõ tác động thực sự của các quy trình làm việc phân mảnh, chúng tôi gần đây đã tiến hành khảo sát các nhân viên trí thức về cách họ chuyển đổi các cuộc hội thoại thành các công việc cụ thể. Kết quả cho thấy một khoảng cách quan trọng: phần lớn các nhóm vẫn phụ thuộc vào các phương pháp thủ công hoặc không nhất quán để đang theo dõi các bước tiếp theo, và rất ít nhóm sử dụng các công cụ quản lý dự án chuyên dụng. Sự thiếu hụt cấu trúc này khiến các công việc quan trọng thường bị bỏ sót, khiến các nhóm khó duy trì sự đồng bộ và năng suất.

Hầu hết các nhóm vẫn đang theo dõi các mục một cách thủ công hoặc không nhất quán, trong khi chỉ một phần nhỏ sử dụng công cụ quản lý dự án—dẫn đến việc bỏ lỡ các bước theo dõi và giảm sút năng suất

Tại ClickUp, đây là kim chỉ nam của chúng tôi. Chúng tôi được thành lập với mục tiêu giúp mọi người có năng suất cao hơn, và để đạt được việc cần làm đó, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc phát triển tính năng mà còn xây dựng một nền tảng nơi bối cảnh được thống nhất, quy trình làm việc được kết nối và các nhóm có thể hoạt động nhanh hơn với ít rào cản hơn. Những tổ chức hành động ngay từ bây giờ – những tổ chức phá vỡ rào cản và hội tụ công việc – sẽ định hình thập kỷ tiếp theo.

Nhưng trước tiên, bạn cần một cách để hiểu rõ vị trí hiện tại của mình. Đó chính là lúc Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo (AI Transformation Matrix) phát huy tác dụng.

Ma trận Chuyển đổi AI: Xác định vị trí của bạn

Để giúp các tổ chức nhận diện vị trí hiện tại và hướng đi cần thiết, tôi sử dụng Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo (AI Transformation Matrix) – một công cụ thực tiễn để chẩn đoán tình trạng hiện tại và vẽ biểu đồ lộ trình phát triển.

dưới đây là biểu đồ minh họa Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo: *

Từ chiến lược đến thực thi—xem kinh doanh của bạn đang ở đâu trên ma trận chuyển đổi AI

Bốn khu vực của Ma trận Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo

Bối cảnh thấp, hội tụ thấp: Đây là điểm khởi đầu của hầu hết các tổ chức. Công cụ bị phân mảnh, dữ liệu phân tán và trí tuệ chỉ giới hạn trong các dự án thử nghiệm riêng lẻ. Các giải pháp thủ công là điều bình thường, và mỗi sáng kiến mới đều giống như việc phải làm lại từ đầu Bối cảnh phong phú, hội tụ thấp: Một số nhóm sở hữu dữ liệu phong phú và chuyên môn sâu, nhưng thông tin vẫn bị cô lập trong các silo. Các dự án có thể cho thấy tiềm năng, nhưng việc mở rộng quy mô là không thể vì bối cảnh không được tạo luồng xuyên suốt tổ chức Bối cảnh thấp, hội tụ cao: Ở đây, bạn đã thống nhất các công cụ của mình, nhưng dữ liệu và kiến thức hỗ trợ trí tuệ vẫn còn mỏng manh hoặc lỗi thời. Tự động hóa là khả thi, nhưng kết quả vẫn chung chung và thiếu tác động vì bối cảnh vẫn còn thiếu Bối cảnh cao, hội tụ cao: Đây là mục tiêu. Công việc, kiến thức và bối cảnh được thống nhất. Trí tuệ hoạt động trong các quy trình làm việc thực tế, cung cấp các thông tin chi tiết và tự động hóa được tùy chỉnh, thực sự mang lại hiệu quả. Các nhóm dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và nhiều thời gian hơn cho việc tạo ra giá trị

Vậy hãy bắt đầu bằng cách trả lời thành thật câu hỏi: Tôi đang ở đâu trên ma trận này? Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết các công ty đều cho rằng họ đã tiến xa hơn so với thực tế.

Câu hỏi tiếp theo là: Làm thế nào để tiến lên? Đó chính là lúc quản lý thay đổi trở thành cầu nối.

Từ chẩn đoán đến hành động: Tại sao quản lý thay đổi là cầu nối

Hiểu vị trí của bạn trên ma trận chỉ là bước đầu tiên.

Thách thức thực sự—và cơ hội—là chuyển sang góc trên bên phải, một khu vực được đặc trưng bởi bối cảnh cao và hội tụ cao.

Cần nhấn mạnh lại, công nghệ alone sẽ không đưa bạn đến đích. Nhưng con người sẽ làm được.

Hành trình từ sự phân mảnh đến hội tụ, từ dữ liệu cô lập đến bối cảnh thống nhất, bản chất là một hành trình của con người — và là nền tảng của bất kỳ chiến lược chuyển đổi số hiệu quả nào.

Điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy, xây dựng thói quen mới và tạo điều kiện cho sự thay đổi bền vững. Những công cụ tiên tiến nhất trên thế giới cũng sẽ không mang lại kết quả nếu nhóm của bạn chưa đồng lòng và commit với ý tưởng đó. Bạn cũng cần những nhà lãnh đạo làm gương và các quy trình linh hoạt hỗ trợ cải tiến liên tục.

Tôi sẽ mô tả điều này thông qua bốn trụ cột của quản lý thay đổi—những yếu tố then chốt giúp tổ chức chuyển từ việc nhận thức được những gì cần thay đổi sang thực sự thực hiện nó.

Bốn trụ cột của quản lý thay đổi và cách chúng tôi áp dụng chúng tại ClickUp

Dưới đây là cách bốn trụ cột của quản lý thay đổi được áp dụng trong thực tế.

Bốn trụ cột—sự ủng hộ của lãnh đạo, sự đồng thuận của nhóm, các nhà lãnh đạo tiên phong và thay đổi từng bước—là yếu tố thiết yếu cho quản lý thay đổi thành công

Thay đổi bắt đầu từ cấp cao nhất. Những nhà lãnh đạo xuất sắc không chỉ phê duyệt thay đổi; họ trực tiếp tham gia vào quá trình đó. Họ sử dụng nền tảng, tìm hiểu những đặc điểm và giá trị của nó, sau đó truyền đạt tầm nhìn và đảm bảo các nhóm có đầy đủ nguồn lực cần thiết. Sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo phải hiển thị, tích cực và liên tục.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Giám đốc Điều hành (CEO) và Giám đốc Điều hành Hoạt động (COO) của chúng tôi thường xuyên tham gia vào các sáng kiến AI, chia sẻ quy trình làm việc của chính họ và kỷ niệm những thành công trong các kênh thông tin toàn công ty

Lãnh đạo "hành động thực tế" bằng cách sử dụng ClickUp và các công cụ AI trong công việc hàng ngày của họ, và chia sẻ kết quả

Khi các nhà lãnh đạo thể hiện sự ủng hộ, điều đó cài đặt tiêu chuẩn cho tất cả mọi người khác

Nhận được hỗ trợ hiển thị từ lãnh đạo cấp cao về bảo mật

Xây dựng chiến lược truyền thông rõ ràng cho lãnh đạo để truyền đạt lý do thay đổi và lợi ích mong đợi

Đảm bảo phân bổ thời gian, ngân sách và nhân lực cần thiết để triển khai thành công

Tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo sử dụng các công cụ mới và chia sẻ kinh nghiệm của họ một cách tích cực

2. Sự ủng hộ của nhóm: tham gia sớm và thường xuyên

Thay đổi được áp đặt từ trên xuống hiếm khi bền vững. Kết quả tốt nhất đạt được khi các nhóm cảm thấy có quyền sở hữu từ đầu. Hãy mời các thành viên tham gia sớm, cho họ trải nghiệm thử nghiệm thay đổi mới và tạo ra các vòng phản hồi khi họ đưa ra đề xuất cải tiến. Sau đó, mời họ trình bày cách thay đổi ảnh hưởng đến công việc của họ theo cách có ý nghĩa.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Chúng tôi tổ chức các cuộc thi AI toàn công ty, nơi bất kỳ ai, từ bất kỳ bộ phận nào, đều có thể nộp các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI của riêng mình

Các bài nộp/gửi xuất sắc sẽ được trưng bày trong các kênh trò chuyện chính của chúng tôi để truyền cảm hứng cho người khác và lan tỏa ý tưởng

Sự tham gia bao gồm các bộ phận bán hàng, tài chính, nhân sự và tiếp thị — không chỉ giới hạn ở sản phẩm và kỹ thuật

Các bước để thúc đẩy sự đồng thuận của nhóm:

Hãy tham gia các thành viên trong nhóm từ sớm trong quá trình triển khai và ra quyết định

Tạo các kênh mở để nhân viên chia sẻ ý kiến, lo ngại và đề xuất

Sử dụng phản hồi để tối ưu hóa quy trình làm việc và thể hiện sự linh hoạt

Giải thích rõ ràng cách các thay đổi ảnh hưởng đến công việc hàng ngày và trả lời câu hỏi “Lợi ích của tôi là gì?”

Công nhận đóng góp công khai, ngay cả khi không phải tất cả đề xuất đều được chấp nhận

3. Xác định những người tiên phong của bạn: kết nối khoảng cách

Những người tiên phong là những nhà lãnh đạo thay đổi trong tổ chức của bạn, kết nối lãnh đạo với toàn bộ tổ chức. Họ được tôn trọng rộng rãi, sáng tạo và am hiểu sâu sắc về cách công việc thực sự được hoàn thành. Những người tiên phong không chỉ truyền bá ý tưởng—họ xây dựng, giải quyết vấn đề và tạo dựng niềm tin vào quá trình thay đổi.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Những người tiên phong dẫn dắt từ phía trước, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội trong việc áp dụng các công cụ mới

Nhóm của tôi và tôi tổ chức các buổi workshop và webinar hàng tuần, nơi cả những người tiên phong và người mới đều có thể học hỏi, đặt câu hỏi và nhận hỗ trợ thực hành

Khi các nhóm gặp khó khăn, các nhà lãnh đạo và thành viên trong nhóm của tôi sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề, cùng nhau thiết kế quy trình làm việc và chia sẻ các phương pháp tốt nhất

Các bước để trang bị cho các nhà lãnh đạo:

Lựa chọn những nhà lãnh đạo uy tín, sáng tạo và có kiến thức sâu rộng về quy trình làm việc

Hãy mời họ tham gia với vai trò là cố vấn, người xây dựng và người thúc đẩy sự thay đổi

Tham gia các phiên đào tạo sớm với các nhà lãnh đạo và duy trì sự tham gia của họ trong quá trình triển khai

Hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc củng cố thông điệp, giải quyết các lo ngại và thúc đẩy việc áp dụng

Đảm bảo các nhà lãnh đạo tiên phong đóng vai trò là đại sứ tích cực cho sự thay đổi trên toàn tổ chức

4. Chấp nhận sự thay đổi từng bước: xây dựng động lực

Cố gắng thay đổi mọi thứ cùng một lúc sẽ gây ra sự kháng cự. Động lực sẽ được tạo ra khi các nhóm có thể thử nghiệm an toàn, cá nhân hóa trải nghiệm của mình và kỷ niệm tiến độ trên hành trình.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Mỗi cuộc thi AI tập trung vào một quy trình làm việc hoặc vấn đề kinh doanh cụ thể, với các cải tiến lặp đi lặp lại theo thời gian

Các nhóm được khuyến khích tùy chỉnh trải nghiệm của mình, với các giới hạn rõ ràng về những gì có thể và không thể thay đổi

Người dùng có thể tạo các chế độ xem riêng tư phù hợp với nhu cầu của mình mà vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức

Những thành công nhỏ được kỷ niệm trong các kênh toàn công ty, củng cố tiến độ như một hành trình liên tục

Các bước để áp dụng thay đổi dần dần:

Triển khai các thay đổi theo các giai đoạn có thể quản lý được để tạo đà phát triển

Cho phép các nhóm thử nghiệm các tính năng mới và đề xuất cải tiến

Đặt giới hạn cho các quy trình làm việc linh hoạt so với quy trình làm việc cố định

Cho phép cá nhân hóa với các chế độ xem riêng tư và thử nghiệm an toàn

Hợp tác với các nhà lãnh đạo để thúc đẩy việc áp dụng và bình thường hóa sự thay đổi như một thực hành chia sẻ

Vai trò của nhà quản lý: Biến tầm nhìn thành hành động

Những nhà lãnh đạo xuất sắc dẫn dắt bằng ví dụ, và quản lý là yếu tố then chốt của bất kỳ sự chuyển đổi nào. Tại ClickUp, các nhà quản lý được kỳ vọng sẽ truyền đạt lý do và cách thức, tạo điều kiện cho phản hồi, và làm gương cho các hành vi mà họ mong đợi từ các thành viên trong nhóm.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Các nhà quản lý không phải là người đứng ngoài. Họ tham gia các buổi workshop, chia sẻ những thành công trong quy trình làm việc của mình và khuyến khích nhóm của mình tham gia mục nhập cuộc thi

Họ hỗ trợ các nhà lãnh đạo, tạo ra không gian an toàn cho việc thử nghiệm và tự mình sử dụng các công cụ mới

Các bước cho quản lý:

Giải thích rõ ràng mục đích và quy trình của sự thay đổi

Thúc đẩy phản hồi mở và giải quyết các mối quan ngại

Sử dụng các công cụ và quy trình mới cùng với nhóm của họ

Hỗ trợ và hợp tác với các nhà lãnh đạo

Vai trò của Quản lý Thành công Khách hàng

Khi chúng tôi hỗ trợ khách hàng triển khai ClickUp, quy trình mà chúng tôi khuyến khích là như nhau. Và ở đây, các Quản lý Thành công Khách hàng (CSM) của chúng tôi là đối tác khóa trong quá trình chuyển đổi.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Các chuyên gia quản lý khách hàng (CSMs) của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ lập kế hoạch và chia sẻ các phương pháp hay nhất

Họ thúc đẩy kết quả kinh doanh, hỗ trợ các cuộc đánh giá của ban lãnh đạo và đảm bảo các nhóm có quyền truy cập vào đào tạo và tài nguyên

Họ giúp chúng ta đang theo dõi các chỉ số KPI, triển khai các chương trình "đào tạo giảng viên" và kết nối chúng ta với các tính năng mới và hội thảo trực tuyến

Các bước để tận dụng CSM của bạn:

Sử dụng dịch vụ tư vấn để quản trị và áp dụng các thực hành tốt nhất

Phát triển các kế hoạch thành công tùy chỉnh và đào tạo các giảng viên nội bộ

Sử dụng KPI và báo cáo để theo dõi tiến độ

Tận dụng các tài nguyên sẵn có, chẳng hạn như đào tạo và hội thảo trực tuyến

Kế hoạch cho thành công: Những điều cần tập trung vào

Sự triển khai thành công không xảy ra ngẫu nhiên hay dựa trên ý định tốt. Chúng cần được thiết kế và lập chiến lược.

Điều này trông như thế nào tại ClickUp:

Chúng tôi có kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, với các cột mốc rõ ràng và thông tin liên lạc minh bạch

Chúng tôi xác định các rào cản sớm - như giới hạn về nguồn lực, thách thức kỹ thuật hoặc các ưu tiên cạnh tranh - và giải quyết chúng một cách trực diện

Chúng tôi xác định các sản phẩm tối thiểu khả thi (MVPs) cho từng sáng kiến, đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được và xây dựng các nhóm dự án đa hàm

Các bước để lập kế hoạch cho thành công:

Quyết định giữa việc triển khai một lần hoặc triển khai theo giai đoạn dựa trên sự sẵn sàng của tổ chức

Đặt các cột mốc thực tế và truyền đạt chúng một cách rõ ràng

Xác định các rào cản tiềm ẩn từ sớm

Xác định rõ "sản phẩm tối thiểu khả thi" có ý nghĩa gì đối với quá trình chuyển đổi của bạn

Xác định các đối tượng có thể đo lường được cho hệ thống hoặc quy trình mới

Tập hợp một nhóm đa hàm bao gồm người tài trợ, người ủng hộ, người phụ trách triển khai, hỗ trợ đào tạo và người kiểm thử

Tích hợp trí tuệ vào quá trình thay đổi

Một trong những rào cản lớn nhất đối với sự thay đổi không phải là sự phản đối trực tiếp—mà là sự cản trở. Mọi người muốn áp dụng các phương pháp công việc mới, nhưng nếu điều đó có nghĩa là nhiều bước hơn, nhiều công cụ hơn hoặc nhiều gánh nặng hơn, họ thường quay trở lại với những thói quen cũ, quen thuộc.

Đây chính là nơi ClickUp Brain và ClickUp Brain Max thay đổi cuộc chơi. Thay vì yêu cầu các nhóm phải ghi nhớ các quy trình mới, ClickUp tích hợp trí tuệ trực tiếp vào các quy trình làm việc hàng ngày.

clickUp Brain * giúp kiến thức trở nên dễ dàng tìm kiếm trên tất cả các công việc, tài liệu và bình luận. Thay vì phải hỏi "Cập nhật đó ở đâu?", nhóm chỉ cần hỏi Brain và nhận câu trả lời ngay lập tức

clickUp Brain MAX đi xa hơn nữa — ghi lại cập nhật thông qua nhập liệu bằng giọng nói, chuyển đổi ghi chú thành các mục tác vụ hành động* và thậm chí tự động hiển thị công việc khẩn cấp nhập liệu bằng giọng nóicác mục tác vụ hành động* và thậm chí tự động hiển thị công việc khẩn cấp

Hỏi ClickUp Brain để nhận cập nhật thời gian thực, tài liệu và hành động công việc

Bằng cách giảm tải nhận thức và làm cho các hành động đúng đắn trở nên dễ dàng, các thói quen mới tự nhiên và bền vững được hình thành.

Bài học từ thực tiễn

Các yếu tố cần xem xét để chuyển đổi mượt mà sang Tích hợp

Quản lý thay đổi không phải là một danh sách kiểm tra; đó là công việc liên tục – lắng nghe, điều chỉnh và kỷ niệm những thành công. Tại ClickUp, chúng tôi đã tổ chức các cuộc thi AI, cung cấp các phần thưởng và chia sẻ thành công trong các kênh toàn công ty. Nhưng tác động lớn nhất đến từ việc xây dựng thói quen và cho các nhóm thấy công cụ này giải quyết vấn đề công việc cụ thể của họ như thế nào. Không gì có thể so sánh được với việc chứng kiến vấn đề của bạn được giải quyết ngay trước mắt.

Một trong những khoảnh khắc yêu thích của tôi là tại sự kiện Secret Supper ở Mexico City. Tôi đã trình diễn một quy trình làm việc tự động hóa để đánh giá các cuộc gọi bán hàng và tạo nội dung chiến dịch. Nhìn thấy mọi người nhận ra, “Điều này thực sự giải quyết vấn đề của tôi,” là một bước ngoặt.

Những khoảnh khắc "aha" chính là yếu tố thúc đẩy sự chấp nhận thực sự.

Sự cấp thiết của hiện tại

Sự thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ hướng tới sự hội tụ bối cảnh—kết hợp quy trình làm việc, bối cảnh và AI—có nghĩa là cơ hội để tạo lợi thế cạnh tranh đang thu hẹp. Các tổ chức coi quản lý thay đổi là chiến lược—chứ không phải là điều phụ—sẽ vượt qua phần còn lại.

Nếu bạn đang bắt đầu quá trình chuyển đổi của mình, đừng chần chừ. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, kỷ niệm những thành công, trao quyền cho những người tiên phong và luôn nhớ đến con người là trung tâm của sự thay đổi. Những tổ chức hành động ngay bây giờ – những tổ chức thống nhất bối cảnh công việc, giảm thiểu sự phân tán công việc và thúc đẩy chuyển đổi AI – sẽ định hình tương lai của công việc.

Hãy cùng nhau xây dựng điều gì đó tốt hơn.