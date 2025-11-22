10 mẫu lịch trình tốt nhất trên monday.com cho nhóm

Khi nói đến thành công trong kinh doanh, thời gian là yếu tố quyết định. Nhưng làm thế nào để đảm bảo nhóm của bạn không bị cuốn vào việc chạy đua để hoàn thành deadline?

Nghiên cứu cho thấy rằng lên đến 80% các dự án CNTT hoặc không đạt được mục tiêu, gặp trễ tiến độ, hoặc vượt quá ngân sách đáng kể. Nếu không có lịch trình rõ ràng, ngay cả những dự án được lập kế hoạch kỹ lưỡng nhất cũng có thể sụp đổ nhanh hơn bạn có thể nói “cuộc họp lúc 3 giờ chiều”.

Đó chính là lúc các mẫu lịch trình của monday.com xuất hiện, như một siêu anh hùng năng suất cá nhân của bạn. Các mẫu này giúp việc lên lịch công việc, đang theo dõi tiến độ và đặt hạn chót trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 mẫu lịch trình miễn phí của Monday.com. Như một phần thưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các lựa chọn thay thế hữu ích từ ClickUp mang lại nhiều giá trị hơn!

Điều gì làm nên một mẫu lịch trình tốt?

Một mẫu lịch trình tốt là công cụ giúp nhóm của bạn tổ chức tốt, các công việc đang theo dõi đúng tiến độ và dự án diễn ra suôn sẻ. Nó nên dễ dàng chỉnh sửa, có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn và đủ linh hoạt để thích ứng khi thời hạn thay đổi hoặc công việc thay đổi.

Tìm kiếm các mẫu cung cấp:

✅ Cấu trúc rõ ràng, có tổ chức để quản lý công việc dễ dàng

✅ Các trường có thể chỉnh sửa cho việc phân công công việc, hạn chót và các công việc cụ thể.

✅ Các phần được đánh dấu màu sắc để ưu tiên các công việc quan trọng

✅ Khối thời gian để quản lý giờ công việc và ca công việc

✅ Tích hợp với các chế độ xem lịch để cập nhật theo thời gian thực

Với các tính năng khóa này, mẫu lịch trình trên monday.com trở thành một công cụ hữu ích cho nhóm của bạn, giúp bạn theo dõi tiến độ công việc và giám sát tiến độ một cách dễ dàng.

Tổng quan về các mẫu lịch trình

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu lịch trình của Monday.com và ClickUp:

10 mẫu lịch trình Monday.com

Việc có quy trình và công cụ lập lịch phù hợp có thể là yếu tố quyết định giữa việc hoàn thành deadline và để các công việc chồng chất. Một trong những cách đơn giản nhất để duy trì tiến độ là sử dụng các mẫu lịch trình (còn tốt hơn nếu chúng miễn phí và dễ sử dụng!).

Dưới đây là 10 mẫu miễn phí từ monday.com để giúp bạn quản lý quy trình làm việc, duy trì năng suất và tận dụng tối đa thời gian của mình!

1. Mẫu lịch công việc hàng tuần

Hôm nay là Monday, 9:02 sáng, và cuộc họp đứng đã lệch khỏi kế hoạch: hai người đã đổi ca, một người quên bàn giao công việc cho khách hàng, và bảng theo dõi công việc trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng.

Để giải quyết vấn đề này, mẫu lịch công việc hàng tuần của Monday.com được thiết kế để mang lại sự rõ ràng và hiệu quả cho một trong những khía cạnh thường bị bỏ qua nhất trong hoạt động kinh doanh, đó là lịch công việc của nhân viên.

Các nhà quản lý và đồng nghiệp có thể truy cập lịch trình theo thời gian thực, đảm bảo mọi người đều thống nhất về ca công việc, phân công công việc và giờ làm việc.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo lịch trình tuần chi tiết với các mục cụ thể, công việc và ưu tiên.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm và theo dõi công việc ở từng giai đoạn.

Nhập và xuất dữ liệu một cách dễ dàng sang Excel để cập nhật nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Quản lý nhân sự, trưởng nhóm và quản lý vận hành muốn tối ưu hóa lịch trình làm việc của nhóm và đảm bảo sự hiện diện trong giờ công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần giúp đỡ để duy trì năng suất khi làm việc tại nhà? Hãy thiết lập một không gian làm việc riêng biệt và đặt ra ranh giới rõ ràng để giảm thiểu sự phân tâm và tăng cường tập trung. Tốt hơn nữa, hãy sử dụng chế độ xem Home của ClickUp để tổ chức các ưu tiên và công việc hàng ngày của bạn tại một nơi duy nhất, giúp bạn luôn biết nên tập trung vào điều gì tiếp theo.

2. Mẫu lịch trình xây dựng

Hãy tưởng tượng mẫu này như một bối cảnh quay cho một bộ phim cướp ngân hàng — mỗi cảnh quay đều có địa điểm, đội ngũ, đạo cụ và thời gian cụ thể. Nếu một yếu tố bị trễ, toàn bộ chuỗi cảnh quay cần phải viết lại.

Mẫu lịch trình xây dựng của Monday.com cung cấp một dòng thời gian động để theo dõi tiến độ, giám sát các mối phụ thuộc và đảm bảo các cột mốc được hoàn thành đúng hạn. Điều này có thể giúp bạn quản lý dự án xây dựng bằng cách chia nó thành nhiều phần nhỏ, giúp việc phân bổ ngân sách và quản lý công việc trở nên dễ dàng hơn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia dự án xây dựng thành các giai đoạn dễ quản lý, giao công việc và theo dõi ngân sách theo thời gian thực.

Xác định các cột mốc và thiết lập mối phụ thuộc để đảm bảo các công việc được hoàn thành theo thứ tự.

Chia sẻ bảng và truy cập các chế độ xem bảng điều khiển với khách hàng và đội ngũ để cập nhật theo thời gian thực.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án xây dựng, nhà thầu và các nhóm thiết kế cần theo dõi tiến độ, ngân sách và các cột mốc.

📖 Xem thêm: Kỹ thuật quản lý thời gian: 11 phương pháp để thử ngay hôm nay

3. Mẫu lịch công việc từ xa

Quản lý một nhóm làm việc từ xa phân tán có thể gặp nhiều thách thức, đặc biệt là khi cần đảm bảo mọi người luôn đồng bộ và năng suất.

Mẫu lịch công việc từ xa của Monday.com giúp bạn xây dựng một lịch công việc từ xa rõ ràng và có cấu trúc cho nhóm làm việc từ xa, đảm bảo mọi người đều biết thời gian cần kiểm tra công việc, công việc của mình và cách hợp tác hiệu quả từ bất kỳ địa điểm nào.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt giờ công việc cho các thành viên trong nhóm ở các múi giờ khác nhau.

Ưu tiên các công việc và tạo các mục hành động để quản lý công việc hiệu quả hơn.

Cập nhật thời gian thực cho phép hợp tác nhóm mượt mà, ngay cả khi làm việc trên toàn cầu.

✨ Phù hợp cho: Quản lý nhóm làm việc từ xa và freelancer đang tìm kiếm cách tối ưu hóa lịch trình trực tuyến và cải thiện luồng công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lập lịch dự án có thể phức tạp vì nó đòi hỏi phải cân bằng giữa các mốc thời gian, mối phụ thuộc, tài nguyên và cập nhật trên nhiều nền tảng. ClickUp Brain MAX hoạt động như trợ lý lập lịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn. Đây là cách thức hoạt động: Tìm kiếm thống nhất: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + trên web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm.

Tạo và lên lịch công việc bằng giọng nói: Chỉ cần nói “Lên lịch cuộc họp đánh giá thiết kế vào thứ Ba tuần sau và giao cho Sarah”, tính năng Chỉ cần nói “Lên lịch cuộc họp đánh giá thiết kế vào thứ Ba tuần sau và giao cho Sarah”, tính năng Talk to Text sẽ tự động thiết lập công việc, hạn chót và người được giao ngay lập tức.

Xây dựng và tổ chức quy trình làm việc phức tạp cho dự án : Hãy cho Brain MAX biết về dự án của bạn, và nó sẽ tự động tạo ra, liên kết và lên lịch tất cả các công việc phụ thuộc từ đầu đến cuối.

Thay thế nhiều công cụ AI không kết nối và tận dụng các mô hình AI bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini với một giải pháp doanh nghiệp sẵn sàng hiểu bối cảnh công việc của bạn. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX. Thử ClickUp Brain MAX—ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao công việc cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

4. Mẫu dòng thời gian quản lý dự án

Hầu hết các dòng thời gian bắt đầu như một đường cong sạch sẽ và kết thúc như một mớ hỗn độn. Bí quyết không phải là tổ chức nhiều cuộc họp hơn — mà là một kế hoạch linh hoạt tự cập nhật và thông báo cho bạn biết điều gì đã thay đổi, khi nào và tại sao.

Giữ vững tiến độ dự án và đang theo dõi tiến độ công việc với mẫu dòng thời gian quản lý dự án của Monday.com. Mẫu này cho phép bạn phân công công việc, quản lý các mối quan hệ phụ thuộc và đang theo dõi quy trình làm việc của nhóm từ đầu đến cuối, đồng thời cung cấp sự linh hoạt để chọn các chế độ xem khác nhau để quản lý dự án của bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị dòng thời gian dự án của bạn bằng các chế độ xem khác nhau, như biểu đồ Gantt hoặc bảng Kanban.

Đang theo dõi các mối phụ thuộc của công việc và ưu tiên các dự án một cách hiệu quả.

Dễ dàng quản lý tệp tin, tài nguyên và ngân sách liên quan đến các công việc.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm cần một dòng thời gian đơn giản, có tổ chức và trực quan để duy trì tiến độ dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc cài đặt đầy đủ các vật dụng cần thiết cho công việc từ xa có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy đầu tư vào nội thất ergonomics và các công cụ công nghệ để tạo ra một môi trường làm việc giúp tăng cường sự tập trung, thoải mái và hiệu quả.

5. Mẫu Lịch Nội dung

Các nhóm marketing và người tạo nội dung đều hiểu rõ việc duy trì tiến độ nội dung và xử lý nhiều công việc cùng lúc có thể khó khăn đến mức nào.

Mẫu Lịch Nội Dung của Monday.com đảm bảo các hạn chót nội dung được tuân thủ và mọi người luôn đi đúng hướng. Mẫu này cho phép bạn tổ chức toàn bộ từ bài viết blog đến các chiến dịch truyền thông xã hội, phân công công việc và quy trình làm việc nội dung.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi nội dung từ giai đoạn khởi tạo đến khi xuất bản với các ngày đáo hạn rõ ràng và tiến độ công việc.

Sử dụng mã màu để tổ chức nội dung theo loại hoặc chiến dịch.

Cài đặt nhắc nhở tự động để đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ hạn chót.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, quản lý mạng xã hội và người tạo nội dung cần duy trì luồng dự án mà không bỏ lỡ hạn chót.

👀 Thông tin thú vị: Được tạo ra bởi Francesco Cirillo vào cuối những năm 1980, Kỹ thuật Pomodoro bao gồm công việc trong 25 phút sau đó nghỉ ngơi ngắn. Phương pháp lập lịch đơn giản này giúp cải thiện năng suất bằng cách chia ngày công việc thành các khoảng thời gian dễ quản lý, giúp bạn tập trung và tràn đầy năng lượng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý công việc: Hướng dẫn toàn diện

6. Mẫu lịch công việc

Hãy tưởng tượng: giữa tuần, ba hạn chót đụng độ – cuộc gọi với khách hàng, giao hàng từ nhà máy và hóa đơn freelance bạn hứa sẽ gửi “hôm qua”. Nếu không có hệ thống chia sẻ, lịch trình trở thành phỏng đoán.

Mẫu Lịch Làm Việc giúp mỗi thành viên trong nhóm nắm rõ công việc cần hoàn thành, ngày đáo hạn và người chịu trách nhiệm. Mẫu này cung cấp một chế độ xem lịch tập trung, cho phép bạn đặt ngày đáo hạn, thiết lập dòng thời gian và đồng bộ với các công cụ như Lịch Google. Với tính năng kéo và thả cột, bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, đang theo dõi trạng thái và duy trì sự đồng bộ cho các dự án.

Các tính năng tự động hóa tích hợp giúp loại bỏ các công việc theo dõi lặp đi lặp lại, trong khi các tích hợp đảm bảo rằng các công việc, tệp tin và cuộc họp được lưu trữ tại một nơi duy nhất để dễ dàng truy cập.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho các công việc hàng tuần, hàng tháng và hàng quý với các mốc thời gian rõ ràng.

Hiển thị khối lượng công việc bằng nhiều chế độ xem như Lịch, Gantt hoặc Thời gian.

Tự động hóa nhắc nhở và cập nhật để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Đồng bộ với các công cụ như Lịch Google và Zoom để xây dựng kế hoạch tập trung.

✨ Phù hợp cho: Các freelancer quản lý nhiều khách hàng và các nhóm sản xuất quản lý dòng thời gian sản xuất cần hiển thị lịch trình thay đổi liên tục.

🎥 Xem: Cách sử dụng AI cho các công việc hàng ngày

7. Mẫu thiết kế công việc hàng tuần

Các nhà thiết kế thường đùa rằng phản hồi luôn đến theo bộ ba: “Làm cho nó to hơn, làm cho nó nổi bật hơn, và chúng ta có thể thử một phiên bản khác không?” Nếu không có hệ thống, những lần sửa đổi đó sẽ tích tụ nhanh chóng. Mẫu này giúp các nhóm sáng tạo duy trì luồng sửa đổi mà không bỏ lỡ các mốc thời gian.

Mẫu Thiết kế Công việc Hàng tuần của Monday.com giúp các nhóm thiết kế duy trì sự tổ chức cho các công việc, đang theo dõi các phiên bản thiết kế và đảm bảo tất cả các hạn chót được hoàn thành một cách chuyên nghiệp.

Bạn có thể sử dụng các chế độ xem trực quan như dòng thời gian hoặc biểu đồ để xem thời hạn nộp bản nháp và liệu các dự án có bị trễ tiến độ hay không. Tất cả các tệp thiết kế—từ bản phác thảo đến bản xuất cuối cùng—có thể được lưu trữ trong một không gian làm việc duy nhất, giúp giảm bớt các chuỗi email vô tận với tiêu đề “latest_version_FINAL_v3”.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lọc công việc theo thành viên nhóm để tránh tình trạng quá tải hoặc thiếu việc cho các nhà thiết kế.

Sử dụng chế độ xem Gantt để quản lý thời hạn và biểu đồ tiến độ để theo dõi các công việc.

Giữ tất cả tài nguyên thiết kế được tổ chức gọn gàng tại một nơi để truy cập dễ dàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế, giám đốc sáng tạo và người quản lý dự án muốn tối ưu hóa quy trình làm việc sáng tạo của mình.

📖 Xem thêm: Trí tuệ nhân tạo trong quản lý thời gian: Cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ

8. Mẫu quy trình làm việc hiệu quả với tự động hóa

Mọi văn phòng đều có một điểm nghẽn: các yêu cầu tích tụ trong hộp thư đến, các phê duyệt biến mất trong các chủ đề, và không ai biết ai đang xử lý gì. Mẫu Quy Trình Làm Việc Hiệu Quả với Tự Động Hóa biến sự hỗn loạn đó thành trật tự bằng cách chuyển các yêu cầu thành một quy trình tự động hóa, được tối ưu hóa.

Mẫu này cho phép bạn thu thập, quản lý và đang theo dõi các yêu cầu nội bộ từ một bảng điều khiển trung tâm. Các biểu mẫu thu thập tất cả thông tin cần thiết ngay từ đầu, trong khi các quy trình tự động hóa phân công yêu cầu, gửi nhắc nhở và kích hoạt cập nhật mà không cần nỗ lực thủ công.

Với nhiều chế độ xem như Bảng, Lịch và Biểu đồ, bạn có thể phân tích nguồn gốc của các yêu cầu, phát hiện các điểm tắc nghẽn và điều chỉnh quy trình làm việc cho phù hợp.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập yêu cầu có cấu trúc ngay lập tức thông qua biểu mẫu và đang theo dõi chúng trong một trung tâm duy nhất.

Tự động phân phối các phê duyệt và nhiệm vụ đến đúng người.

Phân tích xu hướng yêu cầu theo bộ phận hoặc loại với biểu đồ trực quan.

Giữ tiến độ minh bạch với các cập nhật tự động hóa và thông báo.

Tích hợp với Gmail, Dropbox và SurveyMonkey giúp đồng bộ hóa các tệp tin và giao tiếp liên quan,

✨ Phù hợp cho: Các nhóm vận hành, quản lý nhân sự và trưởng bộ phận muốn tập trung và tự động hóa quản lý yêu cầu trên quy mô lớn.

👀 Thông tin thú vị: Lịch Maya, có nguồn gốc từ ít nhất thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, là một hệ thống lịch chính xác cao, vượt trội so với lịch Gregorian hiện đại. Đến năm 900 sau Công nguyên, nó đã được hoàn thiện với độ chính xác cao hơn nữa, là một ví dụ ấn tượng cho tài năng lập lịch của người cổ đại.

9. Mẫu sprint theo ngữ cảnh

Các sprint được thiết kế để tạo nhịp độ, nhưng nếu thiếu bối cảnh phù hợp, chúng sẽ khiến bạn cảm thấy như đang chạy vòng tròn.

Mẫu Sprint Bối cảnh của Monday.com giúp bạn tổ chức lộ trình sản phẩm, theo dõi tiến độ và đảm bảo nhóm của bạn luôn đồng bộ. Nó cũng giúp các nhóm sản phẩm nhìn thấy bức tranh tổng thể - cách mỗi sprint liên kết với lộ trình và hỗ trợ các mục tiêu dài hạn.

Tại đây, bạn có thể vẽ bản đồ các cột mốc trên một dòng thời gian trực quan, giúp dễ dàng đồng bộ hóa các công việc hàng ngày với các mục tiêu chiến lược. Các phụ thuộc có thể được hiển thị để đảm bảo rằng mỗi sprint được triển khai một cách trơn tru vào sprint tiếp theo.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung lộ trình sản phẩm của bạn với biểu đồ Gantt để đảm bảo tính rõ ràng và đồng bộ.

Đang theo dõi các sprint, phụ thuộc giữa các công việc và tiến độ của nhóm trên các bộ phận.

Sử dụng bảng điều khiển thời gian thực để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

✨ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và nhóm Scrum cần đang theo dõi và ưu tiên các sprint sản phẩm của họ.

10. Mẫu dự án đơn lẻ

Có bao nhiêu lần các nhà quản lý dự án nói điều này: “Nửa công việc của tôi là theo dõi cập nhật, nửa còn lại là nhận ra mình nên hỏi từ hôm qua”? Một bảng dự án duy nhất loại bỏ việc theo dõi khỏi phương trình — mọi thứ đều được hiển thị trên một dòng thời gian duy nhất.

Mẫu Dự án Đơn Lẻ của Monday.com là lựa chọn hoàn hảo để quản lý các dự án cá nhân từ đầu đến cuối. Với các nhắc nhở tự động về ngày đáo hạn, bạn sẽ không bỏ lỡ các công việc quan trọng, và các chế độ xem đa dạng cho phép các bên liên quan xem cùng một kế hoạch dưới dạng bảng Kanban, lịch hoặc biểu đồ Gantt.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt các cột mốc của dự án và đang theo dõi tiến độ công việc với nhiều chế độ xem tùy chỉnh.

Phân loại công việc theo ưu tiên và trạng thái để có hiển thị theo thời gian thực.

Tự động hóa các nhắc nhở và ngày đáo hạn cho các công việc cụ thể để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của dự án.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và bất kỳ ai quản lý dự án yêu cầu phân công công việc rõ ràng và dòng thời gian cụ thể.

Giới hạn của Monday.com

Mặc dù Monday.com cung cấp nhiều mẫu lịch trình tùy chỉnh và tính năng quản lý công việc, vẫn có một số giới hạn mà các doanh nghiệp cần lưu ý, đặc biệt khi công việc với các dự án hoặc nhóm lớn và phức tạp.

Mặc dù nó đang theo dõi tiến độ công việc, nó thiếu các công cụ báo cáo nâng cao , yêu cầu sử dụng các công cụ bên ngoài để có được thông tin chi tiết.

Khi doanh nghiệp phát triển, việc duy trì lịch công việc hoặc bảng dự án trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều nỗ lực thủ công hơn để đảm bảo tính nhất quán.

Người dùng mới có thể gặp khó khăn khi làm quen với các tính năng phong phú của Monday.com, đặc biệt là khi cài đặt phân công công việc và thời hạn.

Kế hoạch miễn phí có tính năng tự động hóa giới hạn , điều này có thể cản trở cơ hội tiết kiệm thời gian cho các nhóm nhỏ.

Khác với các đối thủ cạnh tranh, monday.com thiếu các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng cho việc lập lịch dự đoán và ưu tiên công việc thông minh.

Việc xuất lịch công việc hoặc các bảng phức tạp cho báo cáo chi tiết có thể phức tạp và có thể yêu cầu các công cụ bổ sung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi AI giúp bạn lập lịch thông minh hơn bằng cách tự động đề xuất thời gian tối ưu cho các công việc và cuộc họp. Nó có thể phân tích khối lượng công việc của bạn, phát hiện xung đột và đề xuất điều chỉnh để giữ cho kế hoạch của bạn luôn đúng tiến độ. Với các nhắc nhở được hỗ trợ bởi AI và tính năng điều chỉnh lịch thông minh, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ hạn chót.

Các mẫu thay thế của Monday.com

Vấn đề khi sử dụng các mẫu của Monday.com không chỉ là sự bất tiện trong quá trình thiết lập. Đó là vấn đề lớn hơn về sự phân tán công việc. Các công việc nằm ở một nơi, phản hồi ở một nơi khác, và ý tưởng chiến dịch lại nằm trong một công cụ khác. 😖

Không lâu sau, bạn sẽ phải chuyển đổi giữa các bảng tính, chủ đề trò chuyện và các tài liệu chưa hoàn thành để trả lời những câu hỏi đơn giản như “Cập nhật mới nhất là gì?” Đó chính là hiện tượng “context sprawl” đang diễn ra.

ClickUp có cách tiếp cận tốt hơn. Thay vì phân tán kế hoạch marketing của bạn trên các công cụ không liên kết, các mẫu của ClickUp được tích hợp trong một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi các công việc, tài liệu, bảng trắng và tự động hóa đều được kết nối.

Bạn có thể bắt đầu với một mẫu có sẵn, tùy chỉnh nó theo quy trình cụ thể của mình và đảm bảo rằng bối cảnh công việc của bạn được duy trì ở một nơi duy nhất.

Dưới đây là một số mẫu ClickUp có thể làm thay thế tốt cho Monday:

1. Mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho ngày của bạn theo từng giờ với mẫu lịch 24 giờ của ClickUp.

Bạn có bao giờ nhận thấy một ngày có thể vừa dài vô tận vừa quá ngắn ngủi cùng một lúc? Đó chính là nghịch lý của năng suất. Mẫu lịch trình 24 giờ của ClickUp giúp bạn kiểm soát từng khối thời gian để ngày không kiểm soát bạn.

Mẫu này cung cấp cho bạn một lịch hàng ngày chia theo khung thời gian, nơi bạn có thể ghi chép mọi thứ từ hạn chót công việc đến thói quen cá nhân. Các trạng thái tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi tác vụ ở trạng thái “việc cần làm”, “đang tiến độ” hoặc “hoàn thành”, trong khi các trường ghi chú và ưu tiên giúp bổ sung bối cảnh.

Với chế độ xem lịch và bảng, bạn có thể chuyển đổi giữa lịch trình chi tiết hoặc cái nhìn tổng quan, giúp dễ dàng nhận biết nơi năng lượng của bạn đang được tập trung — và nơi cần điều chỉnh.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia ngày làm việc thành các khối thời gian tập trung cho công việc và thói quen.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh và đánh dấu thành tựu theo thời gian thực.

Thêm ghi chú cá nhân hoặc danh mục công việc để duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hiển thị khối lượng công việc hàng ngày với các chế độ xem Lịch, Danh sách công việc và Bảng.

✨ Phù hợp cho: Sinh viên, freelancer và các chuyên gia bận rộn cần tận dụng tối đa từng giờ trong ngày và cân bằng nhiều ưu tiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thích cảm giác truyền thống của giấy ghi chú dán? Bạn có thể sử dụng giấy ghi chú dán trực tuyến để tổ chức suy nghĩ và công việc của mình một cách kỹ thuật số, giữ mọi thứ gọn gàng trong một nơi mà không gây rối. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể thử ClickUp Bảng trắng để brainstorm trực quan, tạo ghi chú dán kỹ thuật số và lập bản đồ ý tưởng một cách hợp tác. Sau đó, bạn có thể bổ sung bằng ClickUp Tài liệu để ghi chú, danh sách kiểm tra và các tác vụ cần thực hiện, đảm bảo ý tưởng của bạn luôn được tổ chức và dễ dàng truy cập.

2. Mẫu lịch trình phát triển ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch ra mắt sản phẩm và theo dõi tiến độ với mẫu lịch trình phát triển ClickUp.

Các sự kiện ra mắt sản phẩm hiếm khi diễn ra suôn sẻ như những gì bản trình bày hứa hẹn. Một tính năng mất nhiều thời gian hơn dự kiến, một yếu tố phụ thuộc khác bị tắc nghẽn, và đột nhiên các mốc thời gian bị trễ. Đó là lý do tại sao các nhóm phát triển hoạt động hiệu quả khi họ có một lịch trình rõ ràng, trực quan giúp duy trì sự đồng bộ của dự án từ giai đoạn khởi động đến khi phát hành.

Mẫu lịch trình phát triển ClickUp cung cấp cho các nhóm một quy trình làm việc có cấu trúc cho việc tạo/lập và cập nhật sản phẩm. Với các Trường Tùy chỉnh để ghi lại giai đoạn, thời lượng và ghi chú, cùng với nhiều chế độ xem như Gantt và dòng thời gian, nó đảm bảo mọi hoạt động đều có vị trí rõ ràng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các mục tiêu phát triển lớn thành các công việc nhỏ hơn, có thể theo dõi.

Kế hoạch thời gian và tài nguyên với các Trường Tùy chỉnh cho ước tính và số liệu thực tế.

Vẽ bản đồ dòng thời gian và cột mốc với các chế độ xem Gantt và Timeline.

Giữ cho các bên liên quan luôn cập nhật với tiến độ và trạng thái công việc theo thời gian thực.

Tích hợp tài liệu giúp dễ dàng liên kết mục tiêu dự án và tài liệu tham khảo kỹ thuật.

✨ Phù hợp cho: Các nhà phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm và trưởng nhóm kỹ thuật quản lý quá trình phát triển sản phẩm đa giai đoạn với các mốc thời gian nghiêm ngặt.

📮 ClickUp Insight: Các nghiên cứu cho thấy các nhóm sử dụng 10 công cụ trở lên cho hợp tác có khả năng gặp trễ dự án cao gấp 3 lần. Càng sử dụng nhiều công cụ, bạn càng mất nhiều thời gian chuyển đổi giữa chúng và càng ít thời gian dành cho công việc thực tế. Điều này dẫn đến sự lan rộng công việc không cần thiết. Với ClickUp, bạn có thể thống nhất các công việc, tài liệu, lịch và giao tiếp trên một nền tảng duy nhất. Từ tự động hóa công việc dựa trên AI đến các quy trình làm việc tùy chỉnh, ClickUp đảm bảo bạn có mọi thứ cần thiết trong một nơi.

3. Mẫu ma trận lịch trình ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ưu tiên và quản lý công việc dựa trên mức độ cấp bách với mẫu ma trận lịch trình ClickUp.

Chúng ta đều biết cảm giác kết thúc ngày làm việc và tự hỏi mình đã hoàn thành được gì. Một ma trận lịch trình giúp loại bỏ sự lãng phí đó bằng cách chỉ ra nơi giao thoa giữa tính cấp bách và tầm quan trọng – để bạn tập trung thời gian vào những việc quan trọng nhất.

Mẫu Ma trận Lập lịch ClickUp phân loại các công việc thành bốn khu vực — cấp bách so với không cấp bách và quan trọng so với ít quan trọng. Điều này giúp dễ dàng ưu tiên các công việc chỉ với một cái nhìn và quyết định những gì có thể được lên lịch, giao phó hoặc loại bỏ hoàn toàn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị và ưu tiên các công việc dựa trên mức độ cấp bách.

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc và tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên.

Đang theo dõi tiến độ và đảm bảo sự đồng bộ của nhóm với việc phân công quyền sở hữu công việc rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án phải xử lý nhiều công việc hoặc các nhóm cần duy trì sự đồng bộ và năng suất.

4. Mẫu chặn lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ tập trung với mẫu khối lịch ClickUp.

Cuốn sách Deep Work của Cal Newport đã phổ biến khái niệm "time blocking" - dành riêng thời gian bảo vệ cho các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Mẫu lịch này biến triết lý đó thành hiện thực, biến lịch thành công cụ hỗ trợ tập trung thay vì gây xao nhãng.

Mẫu Lịch Chặn Thời Gian ClickUp giúp bạn phân bổ các khối thời gian cụ thể cho các công việc khác nhau, đảm bảo bạn tập trung vào các công việc có ưu tiên cao mà không bị phân tâm. Mã màu giúp phân biệt các danh mục như cuộc họp, công việc sáng tạo hoặc công việc quản trị viên. Kết quả: một lịch trình cân bằng bảo vệ không gian cho công việc sâu mà không bỏ qua các yêu cầu hàng ngày.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Khối thời gian cho các công việc quan trọng và tránh xa những phiền nhiễu.

Hiển thị lịch trình ngày của bạn trong một bố cục đơn giản, trực quan.

Tránh lịch trình quá tải và tạo không gian cho các khoảng nghỉ.

✨ Phù hợp cho: Chủ kinh doanh và quản lý muốn tận dụng tối đa thời gian trong ngày với lịch trình tập trung, chia khối.

5. Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các giai đoạn dự án và cột mốc với mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp.

Hạn chót không trượt dốc một lúc—chúng bị xói mòn từng chút một cho đến khi đột nhiên một cột mốc bị chậm trễ hàng tuần. Bảng lịch trình dự án giúp bạn phát hiện sự xói mòn sớm và điều chỉnh nhóm trở lại đúng hướng.

Mẫu lịch trình quản lý dự án ClickUp chia dự án thành các giai đoạn và cột mốc, giúp mỗi bước có sự rõ ràng. Các chế độ xem Gantt và dòng thời gian hiển thị các mối phụ thuộc, giúp dễ dàng điều chỉnh nguồn lực khi gặp tắc nghẽn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt hạn chót và đang theo dõi tiến độ công việc với các chế độ xem tùy chỉnh như Gantt và Timeline.

Sắp xếp công việc theo giai đoạn dự án để đảm bảo tính rõ ràng và hiệu quả.

Nhận thông báo tự động khi hạn chót sắp đến.

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án đang tìm kiếm công cụ để duy trì dự án đang theo dõi và đồng bộ hóa nhiều nhóm.

6. Mẫu lịch trình theo khối của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ngày của bạn thành các khối thời gian với mẫu lịch trình theo khối ClickUp.

Một số ngày có thể cảm thấy như một chu kỳ không bao giờ kết thúc giữa các công việc, khiến bạn không có nhiều thời gian để tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Mẫu lịch trình theo khối của ClickUp cho phép bạn chia ngày thành các khối thời gian tập trung, mỗi khối được liên kết với các công việc hoặc ưu tiên cụ thể.

Gán thời lượng cho các khối công việc để ước tính khối lượng công việc chính xác hơn, và hiển thị chúng qua chế độ xem dòng thời gian hoặc Gantt để tăng tính trực quan. Bằng cách phân bổ thời gian từ sớm, bạn giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và tạo ra khoảng trống cho cả công việc và thời gian nghỉ ngơi.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp ngày làm việc của bạn thành các khối thời gian cho các công việc và ưu tiên khác nhau.

Gán ước lượng thời gian cho từng công việc và theo dõi khối lượng công việc.

Hiển thị lịch trình của bạn bằng biểu đồ Gantt hoặc dòng thời gian công việc.

✨ Phù hợp cho: Những người cần phân bổ thời gian cụ thể cho công việc tập trung và tránh quá tải công việc.

Dưới đây là cách bạn có thể ưu tiên các công việc của mình theo các bước đơn giản:

7. Mẫu danh sách công việc hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ vững mục tiêu hàng tuần với mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp.

Hãy xem mẫu này như phiên bản kỹ thuật số của cuốn sổ tay truyền thống—nhưng thông minh hơn, gọn gàng hơn và ít bị lạc trong túi xách của bạn hơn. Mẫu Danh sách Kiểm tra Hàng tuần ClickUp giúp bạn ưu tiên các công việc, đặt hạn chót và luôn theo dõi mục tiêu của mình.

Bạn có thể phân loại công việc theo mức độ ưu tiên và đánh dấu hoàn thành theo tiến độ trong tuần. Các nhắc nhở tích hợp đảm bảo không bỏ sót công việc, trong khi cập nhật trạng thái cho biết những gì đã hoàn thành so với những gì vẫn cần chú ý.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các công việc theo mức độ ưu tiên và đánh dấu hoàn thành khi thực hiện.

Đặt nhắc nhở để đảm bảo hoàn thành đúng hạn từng công việc.

Theo dõi tiến độ và đo lường năng suất của bạn hàng tuần.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai cần một cách đơn giản và hiệu quả để tổ chức các công việc hàng tuần và duy trì tiến độ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn đưa ra quyết định tốt hơn về việc nên ưu tiên thực hiện công việc nào trước? Sử dụng danh sách ưu tiên để xếp hạng các công việc dựa trên mức độ cấp bách và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

8. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ưu tiên các công việc hàng ngày và duy trì sự tổ chức với mẫu danh sách công việc hàng ngày ClickUp.

Chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác chán nản khi kết thúc ngày với danh sách việc cần làm dài hơn lúc bắt đầu. Với mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp, bạn sẽ có một công cụ theo dõi hàng ngày có cấu trúc, giúp biến các công việc lộn xộn thành một kế hoạch rõ ràng mà bạn thực sự có thể hoàn thành.

Các hạn chót có thể được gán cho từng mục, trong khi theo dõi tiến độ cung cấp cái hiển thị tức thì về khối lượng công việc. Các nhắc nhở giúp duy trì động lực, đảm bảo bạn kết thúc ngày với ít công việc chưa hoàn thành hơn và nhiều thành công nhỏ hơn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ưu tiên các công việc hàng ngày với các trạng thái tùy chỉnh như “việc cần làm,” “tiến độ” và “Hoàn thành.”

Đặt hạn chót cho từng công việc và đang theo dõi tiến độ trong suốt cả ngày.

Sử dụng nhắc nhở để luôn cập nhật lịch trình hàng ngày của bạn.

✨ Phù hợp cho: Những người muốn duy trì sự tổ chức và hoàn thành nhiều việc hơn mỗi ngày mà không cảm thấy quá tải.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cảm thấy choáng ngợp với danh sách việc cần làm? Hãy chia nhỏ chúng thành các công việc nhỏ hơn, có thể thực hiện được. Một danh sách việc cần làm chi tiết sẽ giúp bạn kiểm soát tốt các trách nhiệm của mình và tiến độ từng công việc một.

9. Mẫu lịch làm việc ca của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập lịch ca làm việc cho nhân viên và đang theo dõi sự phân công với mẫu lịch ca làm việc ClickUp Work Shift Schedule Template.

Hãy tưởng tượng nơi công việc của bạn mà không có kế hoạch ca làm việc — giống như việc điều hành một nhà hàng mà không có thực đơn. Hỗn loạn là điều chắc chắn. Mẫu lịch làm việc ca của ClickUp giúp mọi thứ trở nên đơn giản, để bạn không bị ngập trong bảng tính hoặc bỏ lỡ việc bàn giao công việc.

Mẫu này cung cấp cho bạn một lịch trình trực quan rõ ràng, nơi ca làm việc, vai trò và vắng mặt đều đang được theo dõi tại một nơi duy nhất. Quản lý có thể kéo và thả để điều chỉnh, phân công ca làm việc nhanh chóng và chia sẻ cập nhật thời gian thực với nhóm của mình.

Các trường tùy chỉnh cho phép ghi chú lý do vắng mặt hoặc thông báo, trong khi các chế độ xem có mã màu giúp dễ dàng nhận biết ca ngày và ca đêm chỉ với một cái nhìn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp ca làm việc theo vai trò, thời gian và thành viên nhóm được phân công trong một danh sách công việc duy nhất.

Theo dõi vắng mặt và thông báo vắng mặt với các trường thông tin chuyên dụng để đảm bảo tính minh bạch.

Chỉnh sửa lịch trình ngay lập tức với tính năng kéo và thả.

Chia sẻ các chế độ xem trực tiếp để đảm bảo nhân viên đồng bộ hóa công việc trên các địa điểm khác nhau.

✨ Phù hợp cho: Quản lý vận hành, nhóm nhân sự và giám sát ca làm việc trong các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ khách sạn hoặc dịch vụ khác cần lịch trình nhanh chóng, linh hoạt mà không rườm rà.

💡 Mẹo hữu ích: Quản lý công việc cá nhân có thể trở nên phức tạp khi phải cân bằng với công việc. Hãy tạo một hệ thống quản lý công việc cá nhân cho phép bạn ưu tiên, lên lịch và đang theo dõi các công việc của mình, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Với Danh sách Cá nhân của ClickUp, bạn có thể tách biệt các tác vụ cá nhân khỏi các dự án công việc, đặt ưu tiên, thêm ngày đáo hạn và thậm chí tạo nhắc nhở. Không gian chuyên dụng này giúp bạn tổ chức các tác vụ cần làm, hình dung khối lượng công việc và quản lý cả trách nhiệm cá nhân lẫn chuyên môn – tất cả trong một nơi.

10. Mẫu lịch trình cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hiển thị các cam kết cá nhân của bạn với mẫu lịch trình cá nhân ClickUp.

Quản lý tuần của bạn không nên giống như chơi Tetris ở chế độ khó. Một công cụ theo dõi thời gian rảnh cá nhân sẽ biến câu đố đó thành một lưới sạch sẽ, hiển thị chính xác nơi thời gian của bạn miễn phí và nơi đã được sắp xếp.

Mẫu Lịch Trình Cá Nhân ClickUp giúp bạn sắp xếp các cam kết trên lịch tuần để có cái nhìn tổng quan có cấu trúc. Các xung đột dễ dàng được phát hiện, và tính năng kéo và thả giúp việc chỉnh sửa lịch trình trở nên đơn giản. Bằng cách kết hợp các cam kết cá nhân và công việc trong một chế độ xem, nó đảm bảo không có gì bị bỏ sót—cho dù đó là cuộc gọi với khách hàng hay bữa tối gia đình.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi các cuộc hẹn và cam kết một cách rõ ràng, có cấu trúc.

Hiển thị tình trạng sẵn sàng và tránh xung đột lịch trình.

Tùy chỉnh lịch trình của bạn theo nhu cầu với tính năng kéo và thả đơn giản.

✨ Phù hợp cho: Freelancer, sinh viên và các chuyên gia bận rộn phải quản lý nhiều cam kết cá nhân và công việc.

Chọn mẫu ClickUp để tối ưu hóa lịch trình của bạn.

Lập lịch hiệu quả là nền tảng của năng suất và tiết kiệm thời gian.

Mặc dù các mẫu lịch trình của Monday.com mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý lịch trình hàng tuần, ClickUp hiểu triết lý này và tiến xa hơn một bước với bộ công cụ hợp tác toàn diện giúp bạn đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp.

Với các mẫu lịch công việc hàng tuần có thể tùy chỉnh, mẫu lịch công việc, cập nhật thời gian thực và quản lý công việc dễ dàng, nó giúp bạn đối phó với những yêu cầu thay đổi liên tục của môi trường làm việc hiện đại.

Sẵn sàng kiểm soát thời gian của bạn và hoàn thành nhiều việc hơn thông qua các mẫu dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh? Đăng ký với ClickUp và đạt được mục tiêu năng suất của bạn!