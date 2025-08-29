10 công cụ đo lường thị phần chia sẻ giọng nói tốt nhất để đang theo dõi hiển thị thương hiệu

Ngay cả sản phẩm tốt nhất cũng không có ý nghĩa gì nếu đối tượng mục tiêu của bạn không biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không có hiển thị, thương hiệu của bạn có thể coi như không tồn tại.

Đây là nơi các công cụ đo lường thị phần giọng nói thành công giúp bạn đo lường hiển thị thương hiệu, so sánh thương hiệu của mình với đối thủ cạnh tranh và đang theo dõi lượng cuộc hội thoại trực tuyến mà thương hiệu của bạn thực sự chiếm lĩnh.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các công cụ đo lường chia sẻ hiệu quả nhất để đo lường chia sẻ trên các kênh kỹ thuật số và cải thiện chiến lược tiếp thị kỹ thuật số, hiệu quả tiếp thị và thị phần của thương hiệu.

Dưới đây là so sánh trực tiếp giữa các công cụ đo lường thị phần chia sẻ giọng nói hàng đầu để giúp bạn lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu theo dõi và báo cáo thương hiệu của mình:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Quản lý chiến dịch nâng cao nhận thức từ đầu đến cuối cho các agency và nhóm marketing nội bộ của mọi kích thước Lập kế hoạch chiến dịch, Tài liệu, Lịch, Bảng điều khiển, Trợ lý AI, Hơn 200 tích hợp Kế hoạch miễn phí có sẵn; giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Semrush Chia sẻ thị phần tìm kiếm với dữ liệu SEO và PPC cho các agency và doanh nghiệp lớn Market Explorer, Keyword Gap, Tỷ lệ chia sẻ quảng cáo Google Ads, Phân tích lưu lượng truy cập Có sẵn dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $139.95/tháng G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 Đề cập Cảnh báo thương hiệu theo thời gian thực và chiến dịch đang theo dõi cho các công ty quan hệ công chúng và doanh nghiệp lớn Theo dõi đề cập trên các nền tảng, phân tích cảm xúc, cảnh báo tùy chỉnh, công cụ xuất bản Không có kế hoạch miễn phí hoặc dùng thử; Kế hoạch trả phí từ $49/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Brand24 Theo dõi thương hiệu theo thời gian thực và phân tích cảm xúc cho các agency tiếp thị lớn và doanh nghiệp Theo dõi đề cập, phát hiện cảm xúc, phân tích người ảnh hưởng, cảnh báo từ khóa Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Awario Đang theo dõi giọng nói chính xác với tìm kiếm boolean cho các công ty có kích thước từ trung bình đến lớn Tìm kiếm boolean, phân tích cảm xúc theo khu vực/kênh, đang theo dõi người ảnh hưởng, báo cáo về giọng nói Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.0/5, Capterra: 4.3/5 Meltwater Phân tích truyền thông và giọng nói Enterprise dành cho các agency Phân tích giọng nói AI, theo dõi tin tức và mạng xã hội, bảng điều khiển tùy chỉnh, chiến dịch đang theo dõi Giá cả tùy chỉnh G2: 4.0/5, Capterra: 4.0/5 Sprout Social So sánh cạnh tranh trên mạng xã hội dành cho các agency marketing trên mạng xã hội Đang theo dõi thương hiệu, so sánh, bảng điều khiển thống nhất, phân tích cảm xúc, báo cáo thị phần chia sẻ Có sẵn dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 Google Trends Đang theo dõi theo thời gian thực sự quan tâm tìm kiếm công khai của cá nhân và các nhóm nhỏ Xu hướng thời gian thực, thông tin chi tiết theo khu vực, so sánh thương hiệu theo thời gian Miễn phí G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Digimind Thông tin tình báo cạnh tranh chi tiết và phân tích thị trường cho các thương hiệu lớn hướng đến người tiêu dùng Theo dõi mạng xã hội, xác định ID người ảnh hưởng, đang theo dõi xu hướng, giám sát danh tiếng, đo lường ROI chiến dịch Giá cả tùy chỉnh G2: 4.5/5, Capterra: 4.4/5 Hootsuite Lên lịch đăng bài trên mạng xã hội và đang theo dõi đề cập thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các agency Lịch nội dung, quản lý hộp thư đến, theo dõi mạng xã hội, phân tích, tích hợp Canva & Drive Có sẵn dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149/người dùng/tháng G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5

Một thương hiệu là một giọng nói, và một sản phẩm là một kỷ niệm.

Các công cụ đo lường thị phần giọng nói hàng đầu đang theo dõi số lần đề cập đến thương hiệu kèm theo bối cảnh để cho bạn biết liệu thương hiệu của bạn có đang phát triển hay không, so sánh sự hiện diện của thương hiệu với các đối thủ trong không gian, và các chỉ số giọng nói trông như thế nào trên toàn bộ các kênh tiếp thị, bao gồm kết quả tìm kiếm và quảng cáo trả phí.

Dưới đây là cách chọn công cụ đo lường thị phần phù hợp. Bạn cần tìm kiếm các tính năng thiết yếu sau:

Theo dõi các đề cập trên các trang kết quả tìm kiếm (SERPs), mạng xã hội, blog và trang tin tức để có phạm vi phủ sóng giọng nói toàn diện

Nhà cung cấp phân tích giọng nói theo thời gian thực để phát hiện sự thay đổi trong hiển thị ngay khi chúng xảy ra

So sánh trực tiếp chia sẻ của thương hiệu bạn với đối thủ cạnh tranh để có những phân tích sâu sắc hơn về thị phần

Cung cấp các bảng điều khiển tùy chỉnh cho các chỉ số như tỷ lệ chia sẻ, cảm xúc và dữ liệu giọng nói

Bao gồm phân tích cảm xúc để đánh giá tông màu của các cuộc hội thoại về thương hiệu trên các nền tảng

👀 Thông tin thú vị: Burger King từng đặt mục tiêu địa lý các cửa hàng McDonald’s, chỉ cung cấp phiếu giảm giá Whopper khi người dùng ở gần một địa điểm McDonald’s.

Trong danh sách công việc dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ chuyên biệt giúp bạn tính toán tỷ lệ chia sẻ, theo dõi các đề cập đến thương hiệu và đang theo dõi các cuộc hội thoại trực tuyến để thu thập những thông tin có giá trị.

cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp* Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án tiếp thị với hợp tác nhóm)

Kết nối công việc của nhóm tiếp thị với kết quả cụ thể bằng cách chuyển sang ClickUp

Nếu các nỗ lực tiếp thị của bạn có kế hoạch kỹ lưỡng nhưng thực hiện kém, tiếng nói thương hiệu của bạn có thể bị lạc mất trước khi đến được với đối tượng mục tiêu.

*giao công việc có thời hạn để nâng cao năng suất làm việc với nhiệm vụ ClickUp

ClickUp hỗ trợ các nhóm marketing bằng cách cung cấp một không gian chia sẻ để lập kế hoạch, triển khai và đang theo dõi mọi khía cạnh của một chiến dịch trên các kênh marketing khác nhau.

Tạo quy trình làm việc bằng nhiệm vụ ClickUp , nơi các công việc được giao cho các nhà văn, trình chỉnh sửa, nhà thiết kế và chuyên gia SEO

Phân chia các chiến dịch tiếp thị lớn thành các công việc nhỏ, có thể thực hiện được, như giao cho một nhóm soạn thảo nội dung blog và nhóm khác chuẩn bị quảng cáo Google Ads

Thẻ, lên lịch và theo dõi các công việc để mọi người đều biết mình chịu trách nhiệm về điều gì và thời hạn hoàn thành

Thực hiện công việc mà không gặp trở ngại và tăng cường hiển thị bằng nhiệm vụ ClickUp

theo dõi tiến độ một cách dễ dàng và điều chỉnh mục tiêu bất cứ khi nào cần thiết với bảng điều khiển ClickUp*

Hơn nữa, thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng tính và tin nhắn để kiểm tra tiến độ, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển của ClickUp để tạo các chế độ xem trực tiếp về các chỉ số nhận thức thương hiệu khóa và thu được những hiểu biết sâu sắc hơn.

Ví dụ, một quản lý nội dung có thể nhúng bảng điều khiển Google Analytics để đang theo dõi lưu lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên hoặc tỷ lệ hiển thị từ một chiến dịch duy nhất. Điều này giúp dễ dàng kết nối công việc của nhóm với kết quả thực tế về lưu lượng truy cập website, đề cập thương hiệu và thị phần.

ClickUp tương thích với các công cụ như Google Analytics, HubSpot và các nền tảng theo dõi mạng xã hội, giúp bạn linh hoạt hơn trong việc kết nối các nguồn dữ liệu quan trọng cho chiến lược nâng cao nhận thức thương hiệu của mình.

Dưới đây là hướng dẫn trực quan từng bước về cách tạo bảng điều khiển quản lý dự án tiếp thị

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch tiếp thị đa kênh với quy trình công việc tùy chỉnh

Theo dõi hiệu suất chiến dịch bằng bảng điều khiển thời gian thực tích hợp phân tích

Hợp tác giữa các nhóm với các công cụ tích hợp như ClickUp Tài liệu ClickUp Trò chuyện và ClickUp Bảng trắng giúp bạn brainstorm, tạo và quản lý nội dung

Tự động hóa quy trình, tạo nội dung và trích xuất thông tin từ dữ liệu của bạn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ ClickUp Brain

Giao công việc với các phụ thuộc và ưu tiên để đảm bảo các mốc thời gian của chiến dịch được hoàn thành

Tích hợp với hơn 200 công cụ, bao gồm Google Analytics, HubSpot và Slack, để thống nhất dữ liệu về độ phủ sóng thương hiệu

Giai hạn của ClickUp

Việc thiết lập ban đầu có thể gây áp lực cho các nhóm mới sử dụng phần mềm quản lý dự án

Một số người dùng cho biết hiệu suất trên thiết bị di động chậm hơn so với trải nghiệm trên máy tính để bàn

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.300 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Người dùng G2 này đã ghi chú:

Với tư cách là CEO quản lý nhiều dự án truyền thông và một học viện đào tạo, ClickUp đã trở thành nền tảng ưa thích của tôi để duy trì sự đồng bộ cho mọi hoạt động. Tôi sử dụng nó để quản lý quy trình biên tập, tự động hóa các công việc thường xuyên, vận hành quy trình CRM cho việc tiếp cận khách hàng và thậm chí đang theo dõi tiến độ của các khóa học đào tạo. Độ linh hoạt của nó là vô song.

📖 Xem thêm: Công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ

2. Semrush (Phù hợp nhất để kết hợp dữ liệu SEO và PPC để đo lường thị phần chia sẻ tìm kiếm của thương hiệu)

qua Semrush

Nếu nhóm của bạn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ thương hiệu của mình thực sự chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc hội thoại tìm kiếm, các công cụ Keyword Gap và Market Explorer của Semrush sẽ giúp bạn hiển thị điều đó chỉ trong vài giây.

Các tính năng này cho thấy chính xác vị trí của thương hiệu bạn trên trang kết quả tìm kiếm so với đối thủ, bao gồm cả các từ khóa liên quan mà họ xếp hạng và nội dung thúc đẩy các đề cập đến thương hiệu của họ.

Thay vì chỉ hiển thị số lưu lượng truy cập, Semrush phân tích chi tiết thị phần thương hiệu của bạn trên các kênh tìm kiếm tự nhiên, chiến dịch PPC và thậm chí cả thị phần chia sẻ hiển thị quảng cáo Google Ads.

Các tính năng nổi bật của Semrush

Phân tích thị phần chia sẻ tìm kiếm của thương hiệu trên cả tìm kiếm tự nhiên và trả phí, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và Google Shopping

So sánh hiệu quả SEO của thương hiệu bạn với đối thủ cạnh tranh thông qua các khoảng cách về lưu lượng truy cập, từ khóa và liên kết ngược

Đang theo dõi dữ liệu giọng nói thương hiệu thông qua phân tích cảm xúc, các tính năng trên trang kết quả tìm kiếm (SERP) và các cụm từ khóa do trí tuệ nhân tạo (AI)

Đo lường tỷ lệ chia sẻ và xu hướng tương tác thông qua Market Explorer và EyeOn

Phát hiện sự trùng lặp giữa từ khóa tìm kiếm tự nhiên và PPC để đồng bộ hóa thông điệp trên các kênh

Giới hạn của Semrush

Ước tính lưu lượng truy cập có thể khác với dữ liệu GA4, đặc biệt đối với các trang web ngách

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người mới bắt đầu do sự phong phú về tính năng

Giá có thể tăng cao với các tiện ích bổ sung như quản lý dự án nội dung và mạng xã hội

Giá cả của Semrush

Pro : $139,95/tháng cho mỗi người dùng

Guru : $249.95/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh*: $499,95/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Semrush

G2 : 4.5/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Semrush

Người dùng Capterra này đã nhấn mạnh:

Tôi chủ yếu sử dụng Semrush cho các hàm tổng quan về tên miền và từ khóa. Nó giúp tôi nhanh chóng đánh giá đối thủ cạnh tranh và khách hàng tiềm năng, cũng như nghiên cứu các chủ đề trên trang web.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc chứng minh điều gì đang hoạt động trong các chiến dịch? Bài viết " Các chỉ số KPI tiếp thị bạn cần đang theo dõi " sẽ chỉ ra chính xác những chỉ số quan trọng, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn mà không cần phải lục lọi trong các bảng tính.

3. Đề cập (Phù hợp nhất cho việc theo dõi thương hiệu theo thời gian thực trên các kênh)

qua đề cập

Khi có sự gia tăng đột biến về số lần đề cập đến thương hiệu—dù tích cực hay tiêu cực—thì tốc độ phản ứng là yếu tố quan trọng.

Một trong những tính năng giá trị nhất của Mention là cảnh báo thời gian thực, giúp bạn nhận thông báo ngay lập tức khi thương hiệu của mình được đề cập trên các nền tảng mạng xã hội, blog, diễn đàn hoặc các kênh tin tức.

Tốc độ này là nhà cung cấp lợi thế cho nhóm tiếp thị và lãnh đạo quan hệ công chúng của bạn, giúp họ tận dụng cơ hội từ sự bùng nổ đột ngột hoặc quản lý phản ứng tiêu cực tiềm ẩn.

Đề cập đến các tính năng nổi bật

Theo dõi các đề cập về thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, blog, diễn đàn và các kênh tin tức theo thời gian thực

Phân tích cảm xúc và thái độ đằng sau các đề cập bằng công nghệ phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

Sử dụng cảnh báo tùy chỉnh và tìm kiếm boolean để tinh chỉnh độ chính xác của việc theo dõi

Đăng và lên lịch bài viết trên Facebook, Instagram, LinkedIn và X từ một bảng điều khiển duy nhất

Phân tích mức độ tương tác, phạm vi tiếp cận và ảnh hưởng của các đề cập thông qua phân tích xã hội tích hợp sẵn

Giới hạn đề cập

Giao diện có thể gây choáng ngợp cho người dùng lần đầu

Phân tích cảm xúc có thể thỉnh thoảng phân loại sai tông màu cảm xúc

Lọc các đề cập trùng lặp không nhất quán ở mức độ khối lượng cao

Giá cả đề cập

Solo: $49/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $99/tháng cho mỗi người dùng

Pro Plus: $179/tháng cho mỗi người dùng

Công ty: Giá cả tùy chỉnh

Đề cập đánh giá và nhận xét về thương hiệu

G2 : 4.3/5.0 (440+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (290+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về đề cập

Người dùng G2 này nhấn mạnh:

Tôi rất thích cách đề cập có thể tìm kiếm các đề cập không có thương hiệu trong nội dung bài viết và phát hiện những liên kết ngược ẩn (thường không thể thấy) đến trang web của tôi, giúp tôi đang theo dõi các nỗ lực tiếp cận. Nó cũng cung cấp cái nhìn về các trang web, điều này đôi khi hữu ích khi có tường phí cho bài viết đề cập đến thương hiệu của bạn.

✨ Mẹo bổ sung ClickUp Brain, công cụ AI mạnh mẽ tích hợp trong ClickUp, thực hiện mọi tác vụ từ tìm kiếm trên web đến phân tích đề cập thương hiệu trong tuần, phân tích phiếu hỗ trợ để tạo tóm tắt cảm xúc. Sử dụng ClickUp Brain để phát hiện thông tin và phân tích cảm xúc về thương hiệu của bạn từ các đề cập trực tuyến

4. Brand24 (Tốt nhất để đo lường ảnh hưởng thương hiệu và tác động truyền thông)

qua Brand24

Khi số lần đề cập đến thương hiệu của bạn tăng lên, dễ dàng cảm thấy hào hứng về lãi suất của người tiêu dùng, nhưng không phải tất cả các đề cập đều có cùng mức độ quan trọng.

Chỉ số Ảnh hưởng (Influence Score) của Brand24 giúp bạn không chỉ xác định ai đang nói về thương hiệu của mình, mà còn đánh giá mức độ ảnh hưởng của họ. Công cụ này phân biệt giữa một tweet từ một người tạo ngách có 200 người theo dõi và một đề cập từ một nhà báo công nghệ hàng đầu, giúp bạn ưu tiên nội dung thực sự có tác động đến thương hiệu của mình.

Với phân tích cảm xúc tích hợp và biểu đồ chia sẻ giọng nói trực quan, việc báo cáo hiệu quả cho các bên liên quan cũng trở nên dễ dàng hơn.

Các tính năng nổi bật của Brand24

Xác định các influencer hàng đầu đề cập đến thương hiệu của bạn trên các tài khoản mạng xã hội bằng chỉ số Influence Score độc quyền

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn, blog và trang đánh giá trong thời gian thực

Theo dõi cảm xúc thương hiệu và lọc các đề cập theo cảm xúc hoặc phạm vi tiếp cận

Tạo báo cáo phân tích thị phần giọng nói trực quan, bao gồm biểu đồ về thị phần chia sẻ và phạm vi tiếp cận

Sử dụng các công cụ AI để phát hiện xu hướng và bất thường, tạo ra các thông tin chi tiết và nhiều hơn nữa

Xuất dữ liệu để phân tích sâu hơn hoặc báo cáo cho các bên liên quan

Giới hạn của Brand24

Các tùy chọn lọc nâng cao bị giới hạn trong các kế hoạch dịch vụ cấp thấp

Phân loại cảm xúc đôi khi có thể hiểu nhầm sự mỉa mai hoặc ngôn ngữ lóng

Tích hợp với Slack và Teams yêu cầu thiết lập thủ công

Giá cả của Brand24

Cá nhân : $199/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $299/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $399/tháng cho mỗi người dùng

kinh doanh : $599/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Brand24

G2 : 4.6/5.0 (320+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (150+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Brand24

Bình luận này trên Reddit đã nhấn mạnh:

Brand24 cho phép bạn đang theo dõi bất kỳ từ khóa nào trên internet, nhưng các bộ lọc bổ sung có sẵn thực sự hữu ích. Đối tượng/kỳ/phiên bản, tôi cũng theo dõi các influencer cụ thể mỗi khi họ đề cập đến từ khóa đó.

Brand24 cho phép bạn đang theo dõi bất kỳ từ khóa nào trên internet, nhưng các bộ lọc bổ sung có sẵn thực sự hữu ích. Đối tượng/kỳ/phiên bản, tôi cũng theo dõi các influencer cụ thể mỗi khi họ đề cập đến từ khóa đó.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các tác vụ lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa, trong khi 24% khác cảm thấy tài năng của mình không được phát huy hết. Điều đó tương đương với gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị kẹt và bị bỏ qua. 💔 ClickUp tập trung vào điều quan trọng nhất—công việc có tác động. Các trợ lý AI của nó xử lý các tác vụ thường xuyên thông qua các tự động hóa đơn giản, dựa trên kích hoạt. Đối tượng/kỳ/phiên bản, sau khi một tác vụ được đánh dấu hoàn thành, AI có thể giao tác vụ tiếp theo, gửi nhắc nhở kịp thời hoặc cập nhật tiến độ dự án—không cần bước thủ công. 💫 Tác động thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian báo cáo hơn 50% nhờ các tính năng báo cáo linh hoạt của ClickUp, giúp các nhóm của họ dành nhiều thời gian hơn cho phân tích và ít thời gian hơn cho việc định dạng.

📖 Xem thêm: Ví dụ và mẫu bảng điều khiển quản lý dự án

5. Awario

qua Awario

Điều gì tồi tệ hơn việc không có bất kỳ đề cập nào về thương hiệu? Hãy tưởng tượng bạn phát hiện ra một sự gia tăng đột ngột trong số lượng đề cập về thương hiệu, chỉ để nhận ra rằng một nửa trong số đó không có kết nối gì với thương hiệu của bạn. Đó chính là lúc Awario chứng tỏ giá trị của mình.

Tính năng tìm kiếm boolean nâng cao cho phép bạn kiểm soát chính xác những gì đang theo dõi và những gì cần bỏ qua. Đối với các nhóm theo dõi các cuộc hội thoại về thương hiệu trong các không gian cạnh tranh cao hoặc ồn ào, mức độ kiểm soát này là vô cùng quan trọng.

Bạn có thể cài đặt quy tắc để đang theo dõi hashtag chiến dịch, lọc theo cảm xúc và nhóm thông tin theo địa điểm hoặc kênh.

Các tính năng nổi bật của Awario

Sử dụng tìm kiếm boolean để lọc và tinh chỉnh các đề cập trực tuyến một cách chính xác

Theo dõi các cuộc hội thoại về thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, blog, diễn đàn và các kênh tin tức

Đang theo dõi cảm xúc thương hiệu, đặc điểm nhân khẩu học và xu hướng dựa trên địa điểm

Xác định các influencer dựa trên phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác để đánh giá hiệu quả thương hiệu

Tạo báo cáo share of voice có nhãn riêng cho các đối thủ cạnh tranh, chiến dịch hoặc khu vực

Giới hạn của Awario

Quyền truy cập dữ liệu lịch sử bị giới hạn trên các kế hoạch cơ bản

Độ chính xác của phân tích cảm xúc thay đổi tùy theo ngôn ngữ

Không có công cụ xuất bản hoặc tương tác tích hợp sẵn

Giá cả của Awario

Gói Starter: $29/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $89/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $249/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Awario

G2 : 4.0/5.0 (40+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5.0 (45+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Awario

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Một trong những điểm mạnh nhất của Awario là khả năng theo dõi mạng xã hội 360 độ. Công nghệ của họ đang theo dõi mọi đề cập từ các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Reddit, Meta, v.v.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi dòng thời gian chiến dịch và kỳ vọng của khách hàng? Hướng dẫn quản lý chiến dịch tiếp thị của chúng tôi sẽ giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và đạt được kết quả.

6. Meltwater (Phù hợp nhất cho phân tích giọng nói cấp doanh nghiệp trên tin tức và mạng xã hội)

qua Meltwater

Trong khi hầu hết các công cụ đang theo dõi mạng xã hội, Meltwater đi xa hơn bằng cách kết hợp các đề cập đến thương hiệu từ cả các trang tin tức và nền tảng mạng xã hội.

Ngoài ra, phân tích giọng nói được hỗ trợ bởi AI của Meltwater kết hợp cảm xúc, phạm vi tiếp cận và tần suất để không chỉ cho thấy ai đang nói mà còn mức độ quan trọng của nó. Bạn có thể lọc theo vị trí địa lý, loại phương tiện truyền thông, mức độ ảnh hưởng hoặc thẻ chiến dịch, giúp dễ dàng đo lường chia sẻ và hiệu suất thương hiệu trên các khu vực và ngành nghề.

Ví dụ, trong một sự kiện ra mắt sản phẩm toàn cầu, một thương hiệu có thể so sánh các đề cập trên mạng xã hội với các bài báo truyền thống và theo dõi các kênh tiếp thị nào đang tạo ra tác động trong thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Meltwater

Kết hợp các nền tảng mạng xã hội, blog và trang tin tức vào một hệ thống theo dõi duy nhất

Sử dụng phân tích giọng nói được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi tông giọng, phạm vi tiếp cận và xu hướng thay đổi theo thời gian

Lọc theo ngôn ngữ, khu vực hoặc loại phương tiện để địa phương hóa việc đang theo dõi cảm xúc thương hiệu

So sánh tỷ lệ chia sẻ của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh thông qua các bảng điều khiển tiếp thị có thể tùy chỉnh

Sử dụng dữ liệu lịch sử để báo cáo xu hướng dài hạn và lập kế hoạch chiến lược

Giới hạn của Meltwater

Giá cả chỉ áp dụng tùy chỉnh và có thể đắt đỏ đối với các nhóm nhỏ

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với các nhóm quen sử dụng các công cụ đơn giản hơn

Quá trình thiết lập yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn để cấu hình đầy đủ hệ thống đang theo dõi và báo cáo

Giá cả của Meltwater

giá cả tùy chỉnh*

Đánh giá và nhận xét của Meltwater

G2 : 4.0/5.0 (hơn 2.200 đánh giá)

Capterra: 4.0/5.0 (90+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Meltwater

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Meltwater là một công cụ tuyệt vời mà tôi chủ yếu sử dụng cho việc theo dõi mạng xã hội và đang theo dõi các đề cập trên truyền thông. Khả năng theo dõi các đề cập, lên lịch đăng bài trên mạng xã hội và phát triển các từ khóa tìm kiếm mục tiêu đã mang lại sự thay đổi đáng kể.

📖 Xem thêm: Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số miễn phí cho các phân tích dựa trên dữ liệu

7. Sprout Social (Tốt nhất cho việc so sánh cạnh tranh trên mạng xã hội)

qua Sprout Social

Giả sử chiến dịch của bạn nhận được 50.000 lượt thích. Tuyệt vời—nhưng nếu đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bạn thu hút được 150.000 lượt thích vào cùng ngày, rõ ràng còn nhiều điều cần phân tích. Sprout Social giúp bạn đo lường thị phần giọng nói trong bối cảnh cụ thể, không phải tách biệt.

Các công cụ so sánh cạnh tranh của phần mềm phân tích tiếp thị này giúp bạn đang theo dõi hiệu suất thương hiệu của mình so với đối thủ, cung cấp cái nhìn thời gian thực về độ hiển thị thương hiệu, tỷ lệ chia sẻ và tỷ lệ tương tác.

Từ phân tích cảm xúc đến báo cáo chia sẻ và công cụ xuất bản, Sprout Social được thiết kế để giúp bạn tận dụng tối đa mục tiêu tiếp thị của mình.

Các tính năng nổi bật của Sprout Social

So sánh hiệu suất thương hiệu với đối thủ cạnh tranh trên các mạng xã hội chính

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu, xu hướng tương tác và cảm xúc của khách hàng theo thời gian thực

Sử dụng các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích sâu hơn về hiệu suất

Chế độ xem thông tin về nội dung, đối tượng và kênh một cách nhanh chóng với các bảng điều khiển thống nhất

Tự động hóa báo cáo mạng xã hội với các bản tóm tắt dữ liệu giọng nói sẵn sàng xuất khẩu

Theo dõi tác động của chiến dịch bằng cách sử dụng tỷ lệ chia sẻ và phân tích tương tác

Giới hạn của Sprout Social

Các tính năng cao cấp như so sánh với đối thủ cạnh tranh chỉ có sẵn trong các kế hoạch dịch vụ cao cấp hơn

Có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ quản lý nhiều tài khoản

Quyền truy cập dữ liệu lịch sử bị giới hạn trên các kế hoạch mục nhập

Giá cả của Sprout Social

Tiêu chuẩn : $199/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $299/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : $399/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Sprout Social

G2 : 4.4/5.0 (hơn 2.400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5.0 (530+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Sprout Social

Đánh giá trên G2 cho biết:

Rất dễ dàng để thêm các kênh mới và phát hiện từ khóa cho việc theo dõi, rất dễ dàng để lọc để đưa vào chính xác nội dung cần thiết, giao diện trả lời và đăng tải khá trực quan, và trải nghiệm hỗ trợ đã rất ổn định trong trải nghiệm của tôi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bối rối không biết nên nói gì, khi nào và ở đâu? Xây dựng một chiến lược truyền thông tiếp thị hiệu quả giúp bạn tạo ra những thông điệp thực sự gây ấn tượng và chuyển đổi.

8. Google Trends (Phù hợp nhất để đang theo dõi lãi suất tìm kiếm của công chúng theo thời gian thực)

qua Google

Khi thương hiệu của bạn đang trở thành xu hướng, Google Trends thường là nơi đầu tiên bạn sẽ nhận thấy điều đó.

Công cụ chia sẻ thị phần miễn phí này kết nối trực tiếp với kết quả tìm kiếm toàn cầu để hiển thị những gì thế giới đang tìm kiếm, từng phút một.

Khác với các công cụ dựa vào theo dõi mạng xã hội hoặc đang theo dõi thủ công, Google Trends cung cấp một bản tóm tắt dựa trên tìm kiếm về độ hiển thị thương hiệu, nhu cầu của người tiêu dùng và sự sôi động của thị trường trên hệ sinh thái tìm kiếm của Google, bao gồm YouTube.

Các tính năng nổi bật của Google Trends

Hiển thị lãi suất tìm kiếm theo thời gian thực trên các quốc gia, khu vực và thành phố

So sánh thị phần chia sẻ tìm kiếm của một thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh theo thời gian

Phân tích nhu cầu sản phẩm bằng cách theo dõi các xu hướng theo mùa và dài hạn

Khám phá các truy vấn đang thịnh hành, đỉnh điểm tin tức và lãi suất quan tâm mới nổi

Sử dụng dữ liệu lịch sử để phân tích tác động của các chiến dịch trong quá khứ hoặc lập kế hoạch cho các chiến dịch tương lai

Giới hạn của Google Trends

Thiếu phân tích cảm xúc hoặc các chỉ số cụ thể về giọng nói

Không có đề cập đến mạng xã hội hoặc thương hiệu ngoài dữ liệu tìm kiếm

Không có API cho tự động hóa tùy chỉnh hoặc tích hợp bảng điều khiển

Giá của Google Trends

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét trên Google Trends

G2 : 4.6/5.0 (230+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (30+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Google Trends

Đánh giá này trên G2 đã nhấn mạnh:

*Google Trends là nhà cung cấp thông tin thời gian thực về những gì mọi người đang tìm kiếm trên toàn thế giới. Tôi đánh giá cao việc so sánh các từ khóa tìm kiếm, xác định xu hướng mới nổi và khám phá lãi suất theo khu vực hoặc kỳ. Giao diện sạch sẽ, tương tác và thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không có nền tảng về dữ liệu

👀 Thông tin thú vị: Adidas và Puma được thành lập bởi hai anh em có mâu thuẫn - Adolf và Rudolf Dassler. Cuộc xung đột gia đình của họ đã biến thành một cuộc chiến giày thể thao toàn cầu.

9. Digimind (nay là Onclusive Social) (Phù hợp nhất cho phân tích cạnh tranh chi tiết)

qua Digimind

Khi các thương hiệu cố gắng đánh giá sự hiện diện trên thị trường của mình, dữ liệu thường chỉ giới hạn ở số lượt thích, đề cập và số lượng người theo dõi. Tuy nhiên, nhận thức về thương hiệu cũng liên quan đến câu chuyện mà thương hiệu kể.

Digimind (nay là một phần của Onclusive Social) giúp các doanh nghiệp phân tích các lớp thông tin này bằng cách kết hợp các công cụ lắng nghe mạng xã hội và phân tích thị trường, vượt ra ngoài các chỉ số bề nổi. Với Digimind, bạn có thể theo dõi những gì khách hàng, đối thủ cạnh tranh và toàn ngành đang nói trên các kênh tin tức, blog, diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, điểm mạnh chính của nền tảng này nằm ở khả năng kết hợp phân tích cảm xúc, đang theo dõi người ảnh hưởng, quản lý danh tiếng và dự báo xu hướng để cung cấp một chế độ xem 360 độ về hiển thị thương hiệu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Digimind

Theo dõi các cuộc hội thoại trên mạng xã hội, blog, diễn đàn và trang tin tức theo thời gian thực

Phân tích cảm xúc, các influencer hàng đầu và xu hướng của đối tượng mục tiêu bằng cách sử dụng các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

Theo dõi danh tiếng thương hiệu và phát hiện sớm các dấu hiệu của khủng hoảng

So sánh tác động của chiến dịch, truyền thông tự nhiên và chia sẻ giọng nói so với đối thủ cạnh tranh

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh và xuất báo cáo dưới nhiều định dạng khác nhau

Giới hạn của Digimind

Giá cả không minh bạch và yêu cầu báo giá tùy chỉnh

Một số người dùng báo cáo tình trạng giật lag thỉnh thoảng khi tích hợp với LinkedIn

Đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng mới sử dụng các nền tảng trí tuệ xã hội doanh nghiệp

Giá cả của Digimind

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Digimind

G2 : 4.5/5 (210+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (15+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Digimind

Đánh giá của Capterra ghi chú:

Việc đang theo dõi các công bố khoa học gần như là điều không thể nếu không có Digimind. Tôi khuyên bạn nên sử dụng nó.

📖 Xem thêm: Các công cụ nâng cao nhận thức thương hiệu hàng đầu để tăng cường hiển thị của bạn

10. Hootsuite (Phù hợp nhất cho việc so sánh cạnh tranh và phân tích dữ liệu mạng xã hội có khả năng mở rộng)

qua Hootsuite

Khi hiệu suất truyền thông xã hội của bạn đạt đến mức bão hòa, thường không phải do nội dung của bạn kém chất lượng, mà là do bạn không đo lường đúng các yếu tố quan trọng.

Hootsuite giúp bạn dễ dàng xác định lý do tại sao một số bài đăng thu hút sự chú ý trong khi những bài khác lại không, thông qua các phân tích mạnh mẽ và so sánh với đối thủ cạnh tranh.

Công cụ lắng nghe mạng xã hội này giúp các nhóm so sánh hiệu suất của mình với mức trung bình của ngành, theo dõi thời điểm tốt nhất để đăng bài và phát hiện xu hướng trước khi chúng đạt đỉnh.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Phân tích hiệu suất của đối thủ cạnh tranh trên Instagram, Facebook và X bằng các công cụ so sánh

Đang theo dõi cảm xúc, tương tác và sự tăng trưởng của đối tượng mục tiêu với phân tích tùy chỉnh

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo chú thích, hashtag và ý tưởng bài đăng dựa trên xu hướng hiện tại

Tập trung các thông điệp từ tất cả các nền tảng vào một hộp thư đến chung thông qua các quy tắc tự động hóa

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu và cảm xúc của khán giả trong khoảng từ 7 đến 30 ngày, phụ thuộc vào kế hoạch

Giới hạn của Hootsuite

Kế hoạch có thể trở nên đắt đỏ nhanh chóng đối với các nhóm đang phát triển

Một số người dùng cho biết có một khoảng thời gian làm quen với các tính năng phân tích nâng cao

Hoạt động lắng nghe mạng xã hội bị giới hạn trong các kế hoạch dịch vụ cấp thấp

Giá cả của Hootsuite

Tiêu chuẩn : $149/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : $399/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Hootsuite

G2 : 4.2/5 (hơn 6.200 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 3.800 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Hootsuite

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Tôi rất thích phân tích chi tiết mà nó là nhà cung cấp, giúp việc sử dụng trở nên rất dễ dàng và cũng cho phép tôi đăng bài tại nhiều nơi chỉ trong một lần mà không cần đăng nhập vào nhiều kênh khác nhau, đồng thời cung cấp các công cụ theo dõi giúp tôi dễ dàng hiểu được cảm xúc của khách hàng.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Hootsuite

👀 Thông tin thú vị: Sự trung thành với thương hiệu có thể lấn át lý trí. Trong các thử nghiệm mù, nhiều người tiêu dùng ưa thích hương vị của Pepsi, nhưng vẫn chọn Coca-Cola dựa trên nhận thức về thương hiệu.

Dưới đây là bốn công cụ bổ sung hữu ích giúp mở rộng hoặc nâng cao khả năng của các công cụ đo lường thị phần đã được đề cập:

BrandMentions: Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên các blog, diễn đàn, tin tức và trang đánh giá, đồng thời bao gồm đánh giá cảm xúc và ảnh hưởng

Zignal Labs: Đang theo dõi cảm xúc, phạm vi tiếp cận và thông tin sai lệch về một thương hiệu cụ thể theo thời gian thực trên TV, đài phát thanh, tin tức trực tuyến và mạng xã hội

Socialbakers (nay là một phần của Emplifi): Cung cấp phân tích sâu về hành vi của đối tượng, xu hướng nội dung và so sánh với đối thủ cạnh tranh cho các nhóm tiếp thị đang xây dựng chiến lược truyền thông xã hội dài hạn

📖 Xem thêm: Chỉ số đo lường nhận thức thương hiệu (KPIs): Tối đa hóa tác động tiếp thị của bạn

Trở thành tâm điểm của thành phố với ClickUp

Mọi nhóm tiếp thị đều mong muốn thương hiệu của mình luôn được nhắc đến đầu tiên, nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu bạn là người đầu tiên trong cuộc hội thoại.

Các công cụ đo lường thị phần giúp bạn đo lường sự hiện diện của thương hiệu, phân tích cách mọi người nói về thương hiệu của bạn và so sánh hiển thị với đối thủ cạnh tranh, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh doanh.

Nhưng hầu hết các công cụ chỉ dừng lại ở việc theo dõi. Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp. Hãy nghe chính nhóm tiếp thị của ClickUp chia sẻ. 👇

ClickUp kết nối chiến lược tiếp thị của bạn với thực thi thực tế: không chỉ đang theo dõi những gì mọi người đang nói mà còn đang theo dõi những gì nhóm của bạn đang làm về điều đó.

Cho dù là phân công cập nhật nội dung, theo dõi các hoạt động của người ảnh hưởng hay tích hợp bảng điều khiển GA4, ClickUp cung cấp cho nhóm cái nhìn toàn diện về dữ liệu đằng sau các số.

Muốn triển khai các chiến dịch của bạn một cách thông minh? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!