10 mẫu bản đồ chiến lược Miro hàng đầu cho nhóm trong năm 2025

Khi ý tưởng sản phẩm, chiến dịch hoặc tính năng của bạn chỉ tồn tại trong đầu hoặc rải rác trong các tài liệu và bảng tính, sự hỗn loạn sẽ nhanh chóng xuất hiện.

Hạn chót bị trễ. Nhóm mất tập trung. Ưu tiên xung đột.

Đó chính là lúc các bản đồ lộ trình trực quan phát huy tác dụng. Chúng giúp đồng bộ hóa mọi người.

Đối với một quản lý sản phẩm đang triển khai tính năng mới, một nhà sáng lập trình bày kế hoạch dự án cho nhà đầu tư, hoặc một nhóm marketing lập kế hoạch chiến dịch, bản đồ chiến lược sẽ giúp định hình mục tiêu kinh doanh của họ.

Miro, công cụ hợp tác trực quan phổ biến được hàng triệu người sử dụng, giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng và hợp tác. Với mẫu kế hoạch bản đồ Miro, bạn không cần phải bắt đầu từ đầu.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 mẫu bản đồ lộ trình Miro hàng đầu để giúp nhóm của bạn xây dựng kế hoạch hiệu quả hơn cùng nhau.

Các mẫu bản đồ đường dẫn Miro hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu bản đồ chiến lược tốt nhất của Miro và ClickUp:

Điều gì làm nên một mẫu bản đồ đường dẫn Miro tốt?

Một mẫu bản đồ dự án Miro được thiết kế tốt giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ, tập trung và sẵn sàng thực thi. Nó biến ý tưởng thành hành động và đơn giản hóa sự phức tạp.

Dưới đây là các yếu tố khóa cần lưu ý trong các mẫu bản đồ đường dẫn Miro tốt nhất:

Cấu trúc thời gian rõ ràng : Tìm kiếm mẫu dòng thời gian Miro hiển thị các sáng kiến dự án trên một dòng thời gian trực quan để bạn có thể đang theo dõi cột mốc và tiến độ dự án chỉ trong nháy mắt

Mục tiêu và mục đích được xác định rõ ràng : Chọn các mẫu bản đồ đường dẫn Miro, thống nhất nhóm bằng cách thể hiện rõ ràng mục tiêu mà mỗi giai đoạn hướng đến

Bố cục tùy chỉnh : Chọn mẫu bản đồ đường dẫn dự án giúp dễ dàng điều chỉnh bản đồ phù hợp với dự án, nhóm hoặc quy trình làm việc của bạn mà không mất thời gian xây dựng lại

Yếu tố hợp tác : Chọn mẫu bản đồ đường dẫn Miro cho phép mời nhóm của bạn bình luận, gắn thẻ và cập nhật theo thời gian thực để giữ mọi người tham gia và đồng bộ

Cột mốc quan trọng : Chọn mẫu bản đồ lộ trình Miro hiển thị các sự kiện quan trọng, hạn chót hoặc điểm ra quyết định giúp nhóm duy trì tiến độ

Thẻ trách nhiệm: Chọn mẫu cho phép bạn giao quyền sở hữu cho các công việc hoặc phần để mọi người biết ai chịu trách nhiệm cho việc gì

10 Mẫu bản đồ chiến lược Miro

Dưới đây là 10 mẫu bản đồ chiến lược Miro để hướng dẫn nhóm của bạn một cách hiệu quả:

1. Mẫu bản đồ sản phẩm Miro của Caterine Greif

qua Miro

Mẫu Bản đồ Sản phẩm Miro của Caterine Greif giúp bạn xây dựng một bản đồ sản phẩm chiến lược, vượt ra ngoài danh sách việc cần làm đơn thuần. Nó làm rõ tầm nhìn sản phẩm của bạn và đồng bộ hóa các bên liên quan về các mục tiêu và giai đoạn khóa, đảm bảo sự chia sẻ hiểu biết chung về hướng đi của sản phẩm.

Mẫu bản đồ chiến lược tập trung vào giao tiếp chiến lược thay vì chỉ quản lý công việc, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về phát triển sản phẩm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các mục tiêu chiến lược cho các sáng kiến sản phẩm của bạn

Theo dõi giai đoạn phát triển của từng tính năng sản phẩm

Thông báo hướng phát triển sản phẩm một cách hiệu quả cho các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, chủ sở hữu sản phẩm và các nhóm phát triển trong mọi ngành nghề mong muốn trực quan hóa và truyền đạt chiến lược sản phẩm một cách hiệu quả và hợp tác.

2. Mẫu chia sẻ bản đồ đường dẫn Miro Async

qua Miro

Mẫu chia sẻ bản đồ chiến lược Miro Async giúp tối ưu hóa giao tiếp cho các tổ chức quy mô lớn. Nó cho phép các nhóm chia sẻ trực quan các ưu tiên, bản đồ chiến lược và kế hoạch của mình, đảm bảo tính minh bạch và dễ tiếp cận.

Mẫu này hỗ trợ học tập không đồng bộ cho các bên liên quan và lãnh đạo, cho phép phản hồi và bình luận trực tiếp. Bằng cách cung cấp hướng dẫn từng bước và giải thích talktrack, nó đảm bảo giao tiếp hiệu quả và tiết kiệm thời gian quý báu cho toàn tổ chức.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thu thập phản hồi và ý kiến trực tiếp từ người khác

Giảm thời gian dành cho các cuộc họp kế hoạch đồng bộ

Tạo một hướng dẫn chi tiết về kế hoạch của bạn

🔑 Phù hợp cho: Các tổ chức quy mô lớn, nhóm sản phẩm và các bộ phận đa chức năng mong muốn cải thiện giao tiếp và đồng bộ hóa kế hoạch chiến lược một cách không đồng bộ.

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chủ yếu sử dụng AI cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi về đâu sau đó? Đây là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc một cách nhanh chóng. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy đơn giản yêu cầu trình tạo hình ảnh AI trong ClickUp Brain tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực thi nhanh hơn!

3. Mẫu bản đồ sản phẩm Miro

qua Miro

Mẫu bản đồ sản phẩm Miro giúp bạn đang theo dõi và đồng bộ hóa đóng góp của nhóm trong suốt vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn ra mắt đến giai đoạn trưởng thành. Tùy chỉnh mẫu này cho các đối tượng khác nhau, bao gồm lãnh đạo cấp cao, khách hàng và các đội ngũ phát triển nội bộ.

Mẫu này hướng dẫn bạn xác định chiến lược sản phẩm, thu hút các bên liên quan đa chức năng, ưu tiên các yêu cầu và tạo ra một dòng thời gian linh hoạt.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định chiến lược sản phẩm, trả lời các câu hỏi kinh doanh quan trọng và giải quyết các vấn đề của người dùng

Thêm các bên liên quan đa chức năng, mã màu để tăng cường khả năng trực quan hóa nhóm và xác định quyền sở hữu

Ưu tiên các yêu cầu, tổ chức các tính năng theo chủ đề, liên kết với chiến lược sản phẩm tổng thể

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và các nhà lãnh đạo đa chức năng cần kế hoạch, đang theo dõi và truyền đạt chiến lược sản phẩm một cách hiệu quả.

4. Mẫu bản đồ sản phẩm Agile Miro (Hiện tại, Tiếp theo, Sau này)

qua Miro

Mẫu Bản đồ Sản phẩm Agile Miro (Hiện tại, Tiếp theo, Sau này) giúp các nhóm chuyển đổi sang Mô hình Hoạt động Sản phẩm Dựa trên Kết quả. Đây là một bản đồ dựa trên chủ đề, khác biệt so với các phương pháp truyền thống, và nhấn mạnh tính linh hoạt bằng cách sử dụng các tiền tố như “có thể” và “có lẽ”

Mẫu này giúp các nhóm xây dựng các bản đồ chiến lược có độ tin cậy cao, thích ứng với các ưu tiên thay đổi và đặt ra kỳ vọng thực tế cho kết quả sản phẩm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng bản đồ sản phẩm theo chủ đề tập trung vào kết quả mong muốn

Hãy áp dụng sự linh hoạt, nhận thức rằng các mục có thể không luôn được hoàn thành đúng hạn

Chuyển đổi sang mô hình vận hành tập trung vào sản phẩm một cách hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và tổ chức áp dụng mô hình vận hành sản phẩm linh hoạt hoặc dựa trên kết quả, đang tìm kiếm sự rõ ràng và linh hoạt trong bản đồ sản phẩm của họ.

5. Mẫu bản đồ sản phẩm Miro SMART Agile

qua Miro

Mẫu bản đồ sản phẩm Miro SMART Agile giúp bạn phát triển kế hoạch sản phẩm hướng đến mục tiêu.

Mẫu này tập trung vào việc đạt được các mục tiêu được định nghĩa rõ ràng thay vì chỉ liệt kê các tính năng, từ đó giảm thiểu xung đột và đảm bảo sự đồng bộ giữa các bên liên quan và các nhóm linh hoạt. Bằng cách áp dụng tiêu chí SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp, Có thời hạn), mẫu này giúp bạn thiết lập các mục tiêu sản phẩm hiệu quả, rõ ràng và có thể thực hiện được.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thể hiện hướng đi sản phẩm và thuyết phục đầu tư một cách hiệu quả

Khuyến khích học hỏi và thúc đẩy sự thay đổi trong kế hoạch sản phẩm của bạn

Chuyển hướng cuộc thảo luận từ các tính năng sang các mục tiêu chung, cấp cao

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm agile và các bên liên quan muốn xác định, truyền đạt và đồng bộ hóa các bản đồ sản phẩm rõ ràng, hướng đến mục tiêu.

🔎 Bạn có biết? Một số công ty thực hiện " pre-mortems", nơi họ tưởng tượng bản đồ sản phẩm của mình thất bại trước khi nó bắt đầu. Điều này giúp họ chủ động xác định và giảm thiểu rủi ro, tránh những rắc rối trong tương lai. 🚧🔮 Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo phong cách truyền thống và thực hiện phân tích sau dự án, hãy yêu cầu Trợ lý AI trong ClickUp thực hiện việc cần làm giúp bạn:

6. Mẫu bản đồ lộ trình phát triển sản phẩm Miro

qua Miro

Mẫu bản đồ lộ trình phát triển sản phẩm Miro giúp các nhóm lớn, đa hàm thống nhất về bản đồ lộ trình sản phẩm của họ. Nó bao quát mọi thứ từ phát triển ý tưởng đến ra mắt thị trường, cung cấp bối cảnh và xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Mẫu này cung cấp hướng dẫn về việc cân bằng giữa sự đổi mới và nhu cầu của khách hàng. Nó giúp truyền đạt tầm nhìn của bạn đến tất cả các bên liên quan, đảm bảo mọi người đều tập trung vào việc đạt được mục tiêu của nhóm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Hướng dẫn sản phẩm từ ý tưởng đến ra mắt thị trường một cách hiệu quả

Xác định mục tiêu sản phẩm ngắn hạn và dài hạn cho các nhóm và các bên liên quan

Cân bằng giữa sự đổi mới sản phẩm và việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm phát triển và các bộ phận đa chức năng cần triển khai chiến lược quản lý sản phẩm.

➡️ Đọc thêm: Chiến lược và Mẹo Quản lý Sản phẩm để Tối đa Thành công Sản phẩm

7. Mẫu bản đồ chiến lược đa sản phẩm Miro

qua Miro

Mẫu bản đồ chiến lược sản phẩm đa năng Miro cho phép bạn đang theo dõi nhiều chủ đề hoặc bản đồ chiến lược sản phẩm trong suốt cả năm. Thiết kế màu sắc và logic của nó giúp phân biệt các chủ đề và nhóm các mục công việc liên quan để có cái nhìn rõ ràng về bản đồ chiến lược.

Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết, bao gồm trạng thái của từng chủ đề hoặc sản phẩm (đã hoàn thành, đang tiến độ hoặc bị từ chối). Quản lý và truyền đạt danh mục đầu tư của bạn một cách hiệu quả, đảm bảo sự đồng bộ và minh bạch trong các sáng kiến khóa của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Đang theo dõi nhiều bản đồ sản phẩm một cách hiệu quả suốt cả năm

Sử dụng mã màu sắc để phân biệt các chủ đề, giúp tăng tính rõ ràng

Sắp xếp logic các sản phẩm và công việc liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý danh mục sản phẩm, quản lý chương trình và các nhóm lãnh đạo giám sát nhiều sáng kiến sản phẩm hoặc dự án phức tạp hàng năm.

8. Mẫu bản đồ sản phẩm ưu tiên Miro

qua Miro

Mẫu bản đồ sản phẩm ưu tiên của Miro giúp bạn tạo ra một bản đồ sản phẩm rõ ràng và chiến lược bằng cách ưu tiên các tính năng một cách hiệu quả. Nó hỗ trợ việc brainstorming ý tưởng mới và hoàn thiện chúng với thông tin chi tiết trên các thẻ Miro, đảm bảo kế hoạch được lập một cách toàn diện.

Mẫu này tích hợp với bảng Kanban để đang theo dõi tiến độ, đảm bảo bản đồ chiến lược của bạn vừa mang tính chiến lược vừa có thể thực hiện được.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Brainstorm các tính năng sản phẩm mới một cách dễ dàng bằng cách sử dụng "thẻ" Miro

Hoàn thiện chi tiết tính năng với thông tin chi tiết và thời hạn cụ thể

Tổ chức các phiên với các bên liên quan để ưu tiên các tính năng một cách chiến lược

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, chiến lược gia và các nhóm đa chức năng cần một cách thức có cấu trúc để brainstorm, ưu tiên và đang theo dõi các tính năng sản phẩm một cách hợp tác.

9. Mẫu bảng kế hoạch sản phẩm Miro của IASA

qua Miro

Mẫu bảng kế hoạch sản phẩm Miro của IASA giúp các kiến trúc sư giải pháp và nhóm sản phẩm trực quan hóa tầm nhìn sản phẩm, mục tiêu, các sáng kiến chiến lược và dòng thời gian. Mẫu này linh hoạt cho cả các giải pháp agile và waterfall, cung cấp các khu vực chuyên biệt cho các yếu tố kinh doanh, công nghệ và đào tạo.

Mẫu bản đồ chiến lược công nghệ giúp hợp tác hiệu quả với các bên liên quan bằng cách hướng dẫn bạn xác định mục tiêu kinh doanh, hiểu nhu cầu người dùng, xây dựng câu chuyện người dùng và ưu tiên các sáng kiến.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các mục tiêu kinh doanh cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn

Hiểu rõ nhu cầu và điểm yếu của người dùng mục tiêu

Viết các câu chuyện người dùng mô tả tương tác sản phẩm và giá trị mang lại

🔑 Phù hợp cho: Các kiến trúc sư giải pháp, quản lý sản phẩm, nhà thiết kế và các nhóm đa chức năng đang tìm kiếm một khung làm việc toàn diện cho kế hoạch sản phẩm chiến lược.

10. Mẫu Bản đồ Chiến lược Núi Miro

qua Miro

Mẫu Bản đồ Chiến lược Miro Mountain cung cấp một phương pháp trực quan cao để lập bản đồ chiến lược dự án. Nó giúp bạn xác định mục tiêu cuối cùng, trạng thái hiện tại, các cột mốc, nguồn lực cần thiết và con đường để đạt được mục tiêu dự án của mình.

Mẫu này sử dụng ẩn dụ về ngọn núi để khuyến khích một góc nhìn tổng quan và linh hoạt, thừa nhận rằng kế hoạch có thể thay đổi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định các đỉnh điểm và cột mốc khóa của dự án để đạt được thành công

Xác định các nguồn lực và trang thiết bị leo núi cần thiết cho hành trình

Giữ cái nhìn tổng quan ở mức cao, linh hoạt thích ứng khi tình hình thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và chủ sở hữu sản phẩm đang tìm kiếm công cụ trực quan xuất sắc để kế hoạch và truyền đạt các dự án phức tạp.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc lập kế hoạch sản phẩm trở nên nhanh chóng và trực quan. Bạn có thể yêu cầu Brain MAX thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường, phản hồi của khách hàng hoặc phân tích đối thủ cạnh tranh, và nó sẽ tổng hợp thông tin này để giúp bạn ưu tiên các tính năng và đặt ra các mốc thời gian thực tế. Sử dụng nhiều mô hình AI hàng đầu, Brain MAX thậm chí có thể đề xuất các bước tiếp theo, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn và tạo ra các dòng thời gian hoặc tóm tắt trực quan cho các buổi trình bày với các bên liên quan. Với mọi thứ được tích hợp trên một nền tảng duy nhất, bạn có thể cập nhật, chia sẻ và hoàn thiện bản đồ chiến lược của mình khi sản phẩm phát triển – giúp kế hoạch chiến lược trở nên liền mạch và hợp tác.

*giới hạn của Miro

Nếu bạn đã từng sử dụng Miro để lập kế hoạch roadmap hoặc brainstorm ý tưởng, bạn sẽ biết đây là một công cụ mạnh mẽ như thế nào—linh hoạt và hợp tác.

Tuy nhiên, khi nhóm của bạn phát triển hoặc các dự án trở nên phức tạp hơn, bạn có thể bắt đầu gặp một số khó khăn. Dưới đây là một số giới hạn của Miro mà bạn nên lưu ý khi xây dựng kế hoạch lớn tiếp theo của mình:

Đường cong học tập dốc cho người dùng mới: Sự linh hoạt của Miro thật tuyệt vời, nhưng đối với các thành viên mới trong nhóm, giao diện có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp. Cần thời gian để mọi người làm quen và thành thạo

tính năng quản lý dự án giới hạn:* Miro nổi trội trong việc lập kế hoạch và trực quan hóa, nhưng còn hạn chế trong việc quản lý công việc, đang theo dõi thời hạn và phân công khối lượng công việc. Bạn có thể cần tích hợp nó với một công cụ khác

Có thể trở nên lộn xộn nhanh chóng: Khi bảng của bạn bắt đầu chứa đầy các ghi chú dán, hình dạng và văn bản, mọi thứ có thể trông lộn xộn. Nếu không có hệ thống phù hợp, bản đồ đường dẫn của bạn có thể mất đi sự rõ ràng

Vấn đề hiệu suất với bảng lớn: Nếu bạn đang có công việc với nhiều nội dung hoặc hợp tác thời gian thực với một nhóm lớn, bạn có thể gặp phải tình trạng giật lag hoặc thời gian tải chậm

Không phù hợp cho quy trình làm việc tuyến tính: Miro phát huy hiệu quả trong các phiên làm việc mở và sáng tạo. Tuy nhiên, nếu nhóm của bạn cần cấu trúc, thứ tự hoặc mối quan hệ phụ thuộc, bạn có thể thấy nó thiếu sót

quyền truy cập có thể gây nhầm lẫn: *Quản lý ai có thể chế độ xem, chỉnh sửa hoặc bình luận trên bảng không phải lúc nào cũng đơn giản trong Miro, đặc biệt khi công việc với các nhóm lớn

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro

Mẫu bản đồ chiến lược Miro thay thế

Mặc dù các mẫu có sẵn của Miro rất tuyệt vời cho kế hoạch trực quan nhanh chóng và brainstorming ý tưởng, nhưng chúng không phải lúc nào cũng được thiết kế cho việc thực thi từ đầu đến cuối.

Nếu bạn là quản lý sản phẩm, nhà sáng lập startup, chuyên gia tiếp thị hoặc thành viên của một nhóm linh hoạt, bạn có thể cần hơn cả những mảnh ghi chú trên bảng. Bạn cần cấu trúc, tự động hóa và trách nhiệm.

Đó chính là nơi ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, phát huy sức mạnh. Với hơn 1.000 mẫu tùy chỉnh, nó giúp bạn lập kế hoạch, thực thi và đang theo dõi lộ trình của mình tất cả trong một nơi, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ.

Từ việc ra mắt sản phẩm, kế hoạch sprint đến các chiến dịch tiếp thị, các mẫu bản đồ lộ trình trực quan và miễn phí của ClickUp được thiết kế cho hợp tác, dòng thời gian và kết quả thực tế!

Dưới đây là một số mẫu bản đồ chiến lược mạnh mẽ từ ClickUp để giúp bạn chuyển từ ý tưởng đến hoàn thành nhanh hơn:

1. Mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chiến lược sản phẩm và các cột mốc bằng mẫu bản đồ chiến lược sản phẩm ClickUp

Mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp cung cấp không gian trực quan và có cấu trúc để ưu tiên tính năng, đặt thời hạn và đang theo dõi các giai đoạn phát triển. Được thiết kế để hỗ trợ quản lý sản phẩm và trưởng nhóm kỹ thuật, mẫu này tích hợp mượt mà với các công việc và dòng thời gian để tạo ra trải nghiệm kế hoạch động.

Không chỉ là một dòng thời gian, mẫu bản đồ sản phẩm ClickUp đi kèm với các chế độ xem lọc theo từng quý, chủ sở hữu và danh mục. Là một giải pháp thay thế linh hoạt cho các mẫu bản đồ Miro, nó cho phép các nhóm kết nối mục tiêu với công việc đang thực hiện.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ưu tiên các tính năng dựa trên giá trị kinh doanh và tác động

Sử dụng mã màu và trạng thái tùy chỉnh để tăng tính rõ ràng và đang theo dõi các phụ thuộc và rào cản

Theo dõi tiến độ và luôn cập nhật trong suốt các chu kỳ phát triển

Nâng cao tính minh bạch giữa các nhóm và với các bên liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm kỹ thuật và nhà sáng lập startup đang phát triển và ra mắt sản phẩm mới.

2. Mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung con đường thành công của nhóm trong phát triển sản phẩm với mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp

Hợp tác trực quan trong quá trình phát triển sản phẩm giúp tránh các điểm nghẽn và sự không đồng bộ. Như tên gọi, mẫu bảng trắng lộ trình phát triển sản phẩm ClickUp cho phép các nhóm phác thảo, lập kế hoạch và cải tiến qua tất cả các giai đoạn, từ ý tưởng đến ra mắt, trong một không gian chia sẻ.

Mẫu này kết hợp tính linh hoạt của Miro với các tính năng của ClickUp, bao gồm chuyển đổi công việc, đang theo dõi người được giao và cập nhật trạng thái. Mỗi giai đoạn phát triển được thể hiện trực quan, giúp dễ dàng tổ chức các cuộc họp standup, đồng bộ sản phẩm hoặc đánh giá lộ trình.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi tiến độ một cách trực quan để phát hiện sớm các vấn đề và điều chỉnh hướng đi

Chuyển đổi ghi chú dán thành các công việc có thể thực hiện ngay lập tức

Xây dựng và điều chỉnh các giai đoạn của bản đồ chiến lược với tính linh hoạt của bảng trắng

Hợp tác trong chiến lược sản phẩm với cập nhật và phản hồi theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, startup công nghệ và các nhóm đa chức năng đang thực hiện công việc ra mắt sản phẩm, thiết kế lại hoặc cải tiến sản phẩm theo từng giai đoạn, đòi hỏi kế hoạch hợp tác và đồng bộ hóa trong thời gian thực.

🔎 Bạn có biết? Bẫy " nhà máy tính năng " là một sai lầm phổ biến trong phát triển sản phẩm, nơi các nhóm liên tục tạo ra các tính năng mà không có mục tiêu chiến lược rõ ràng. Đừng để bản đồ chiến lược của bạn trở thành một chiếc máy chạy bộ! 🏃‍♀️⚙️

3. Mẫu phát triển sản phẩm mới ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, thực thi và triển khai với sự rõ ràng và kiểm soát tuyệt đối bằng mẫu ClickUp New Product Development Template

Mẫu phát triển sản phẩm mới ClickUp giúp bạn tối ưu hóa mọi giai đoạn từ việc tạo ra đến ra mắt sản phẩm mới. Từ việc cài đặt mục tiêu kinh doanh rõ ràng, quản lý dòng thời gian đến thúc đẩy hợp tác đa chức năng, nó giúp bạn tự tin chuyển từ ý tưởng đến ra mắt sản phẩm.

Dù bạn đang phát triển giải pháp phần mềm, sản phẩm vật lý hay dịch vụ, mẫu kế hoạch phát triển sản phẩm này sẽ giúp dự án của bạn được tổ chức gọn gàng, tiến triển đúng hướng và hoàn toàn minh bạch cho tất cả các bên liên quan chính.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia quy trình phát triển thành các giai đoạn rõ ràng, dễ quản lý

Theo dõi công việc bằng các chế độ xem Gantt, Danh sách công việc và Bảng

Kết nối nghiên cứu, phản hồi của người dùng và thông số kỹ thuật trong một nền tảng duy nhất

Hình dung toàn bộ dòng thời gian của bạn để tránh những bất ngờ vào phút chót

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm R&D, startup và các công ty sản xuất đang ra mắt sản phẩm hoặc dịch vụ mới yêu cầu bản đồ chiến lược rõ ràng, hợp tác linh hoạt và thực thi mượt mà.

Dưới đây là chia sẻ của Bazza Gilbert, Quản lý Sản phẩm tại AccuWeather, về ClickUp:

ClickUp đã làm cho việc đồng bộ hóa không đồng bộ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Bằng cách xây dựng một khung làm việc để phác thảo và cấu trúc mục tiêu và kết quả, các nhóm làm việc từ xa có thể hiểu rõ kỳ vọng và cung cấp cập nhật trạng thái một cách linh hoạt. Brainstorming với bảng trắng rất dễ dàng, sắp xếp lại ưu tiên cũng dễ dàng, và thêm hình ảnh tham khảo, v.v., đều rất linh hoạt.

ClickUp đã làm cho việc đồng bộ hóa không đồng bộ trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Bằng cách xây dựng một khung làm việc để phác thảo và cấu trúc mục tiêu và kết quả, các nhóm làm việc từ xa có thể hiểu rõ kỳ vọng và cung cấp cập nhật trạng thái một cách linh hoạt. Brainstorming với bảng trắng rất dễ dàng, sắp xếp lại ưu tiên cũng dễ dàng, và thêm hình ảnh tham khảo, v.v., tất cả đều rất linh hoạt.

4. Mẫu bảng trắng lộ trình sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung chiến lược của bạn và tiến nhanh hơn với mẫu bảng trắng lộ trình sản phẩm ClickUp

Lập kế hoạch hướng phát triển sản phẩm được hưởng lợi từ việc brainstorming sáng tạo. Mẫu bảng trắng lộ trình sản phẩm ClickUp cung cấp giao diện trực quan để khám phá các tính năng sắp ra mắt, bản phát hành và mục tiêu của nhóm. Mỗi phần đều tương tác, biến kế hoạch thành các công việc liên kết trực tiếp vào quy trình thực thi của bạn.

Với mẫu này, bạn có thể ưu tiên các sáng kiến, lập kế hoạch cho các sprint và đảm bảo mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và tại sao nó quan trọng. So với các mẫu bản đồ đường dẫn Miro truyền thống, mẫu này cho phép đang theo dõi tiến độ với tài liệu nhúng, chế độ xem công việc và hợp tác thời gian thực.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp các sáng kiến theo sprint, danh mục hoặc dòng giá trị

Thêm ghi chú, liên kết và thông tin phản hồi của người dùng vào các nút lập kế hoạch

Hợp tác thời gian thực để đồng bộ hóa giữa các nhóm và hàm

Dễ dàng điều chỉnh bản đồ chiến lược dựa trên phản hồi và nhu cầu thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, đội ngũ SaaS, startup công nghệ và các nhóm đa chức năng cần một không gian chia sẻ để xây dựng, đang theo dõi và điều chỉnh lộ trình sản phẩm một cách hợp tác và minh bạch.

5. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch từng bước và ra mắt sản phẩm của bạn một cách tự tin bằng cách sử dụng mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp là cẩm nang không thể thiếu để lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện một chiến dịch ra mắt sản phẩm suôn sẻ. Nó tập hợp tất cả các hoạt động ra mắt, tiếp thị, thiết kế, hỗ trợ bán hàng và hơn thế nữa vào một nơi duy nhất, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ bước nào.

Với phương pháp từng bước để ra mắt các tính năng, nền tảng hoặc dịch vụ mới, mẫu bản đồ chiến lược tiếp thị này cho phép bạn lập kế hoạch từng giai đoạn ra mắt với danh sách kiểm tra, thời hạn và trường chủ sở hữu. Nó giúp dự án của bạn luôn đúng tiến độ và nhóm luôn đồng bộ từ ngày đầu tiên đến khi chính thức ra mắt.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giao nhiệm vụ cho các bên liên quan và nhúng tài liệu hỗ trợ hoặc liên kết

Sử dụng tùy chọn công việc lặp lại cho các chu kỳ sản phẩm trong tương lai

Giao phó và đang theo dõi mọi công việc liên quan đến các giai đoạn của dự án

Theo dõi tiến độ và phát hiện các rào cản sớm để tránh trễ hẹn

🔑 Phù hợp cho: Nhóm marketing, quản lý sản phẩm, startup và các công ty SaaS đang ra mắt sản phẩm mới hoặc cập nhật lớn trên các đội ngũ đa chức năng, cần một danh sách kiểm tra chi tiết và có cấu trúc để duy trì tiến độ.

6. Mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu So sánh, đánh giá và ưu tiên các tính năng để xây dựng sản phẩm mà người dùng yêu thích bằng mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp

So sánh tính năng sản phẩm giữa các phiên bản, gói dịch vụ hoặc đối thủ cạnh tranh?

Mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp giúp bạn đưa ra quyết định sản phẩm thông minh hơn bằng cách cung cấp một không gian tập trung để đánh giá, so sánh và ưu tiên các tính năng sản phẩm.

Với mẫu ma trận lộ trình toàn diện này, bạn có thể tự tin xác định các tính năng có giá trị cao, hợp tác giữa các nhóm và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì quan trọng. Đây là công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm và đồng bộ hóa các nhóm xung quanh ưu tiên tính năng.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Liên kết phản hồi hoặc yêu cầu trực tiếp với các hàng tính năng

Sử dụng bộ lọc để so sánh các phân khúc hoặc nhân vật người dùng

Đánh giá và chấm điểm các tính năng dựa trên giá trị và tác động đối với khách hàng

Dễ dàng tổ chức và so sánh tính năng giữa các sản phẩm khác nhau

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, các công ty SaaS và các nhóm phần cứng/phần mềm cần phân tích, so sánh và quản lý tính năng trên các sản phẩm hoặc dòng sản phẩm khác nhau.

➡️ Đọc thêm: Các công cụ phần mềm quản lý sản phẩm tốt nhất

7. Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quá trình phát triển sản phẩm và đồng bộ hóa nhóm bằng mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp

Mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm ClickUp mô tả các yếu tố "ai, gì, tại sao, khi nào và như thế nào" trong quá trình phát triển sản phẩm hoặc tính năng. Do đó, nó trở thành một tài liệu được cập nhật liên tục trong suốt vòng đời phát triển, điều chỉnh theo thông tin mới xuất hiện.

Mẫu này sử dụng các phần tùy chỉnh và trường thông minh để liên kết từng yêu cầu với công việc, sprint hoặc cột mốc tương ứng, mang lại sự đồng bộ hóa mạnh mẽ hơn so với không gian làm việc Miro tĩnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chép yêu cầu sản phẩm với định dạng tích hợp sẵn

Giao tiếp hiệu quả các ưu tiên với nhóm của bạn, đảm bảo mọi người đều đang làm công việc hướng tới các mục tiêu chia sẻ

Kết nối các công việc, tệp tin và mục tiêu với các phần yêu cầu cụ thể

Hợp tác với các bộ phận kỹ thuật và kiểm soát chất lượng để làm rõ nhanh chóng

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm thiết kế và bộ phận kỹ thuật cần một tài liệu toàn diện, linh hoạt để hướng dẫn phát triển sản phẩm và duy trì sự đồng bộ trong nhóm.

👋🏾 Bạn đang tìm kiếm một không gian tập trung để lưu trữ và quản lý kiến thức một cách có hệ thống? ClickUp Knowledge Management có thể giúp bạn.

8. Mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tăng trưởng với chiến lược được tùy chỉnh cho sản phẩm của bạn bằng mẫu chiến lược sản phẩm ClickUp

Một tầm nhìn sản phẩm mà không có chiến lược chỉ là một ước mơ. Mẫu Chiến lược Sản phẩm ClickUp cho phép bạn xác định mục tiêu, sự phù hợp với thị trường, đối tượng người dùng và các đề xuất giá trị trong một bảng điều khiển trực quan duy nhất. Nó tích hợp OKRs, tóm tắt nghiên cứu và vòng phản hồi của người dùng để hỗ trợ kế hoạch dài hạn và ra quyết định.

Từ nghiên cứu và đặt mục tiêu đến đang theo dõi kết quả, mẫu bản đồ chiến lược thay thế Miro này cung cấp cho bạn một trung tâm tập trung để xây dựng, quản lý và điều chỉnh chiến lược của mình khi sản phẩm của bạn phát triển.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp và ưu tiên các công việc để đạt được các mục tiêu chiến lược

Thu thập phân tích đối thủ cạnh tranh, hồ sơ người dùng và tài liệu vị trí

Tạo bản đồ chiến lược hàng quý và tạo tệp đính kèm kết quả nghiên cứu

Theo dõi việc thực thi chiến lược song song với công việc dự án thực tế

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà sáng lập startup và các nhóm đa chức năng trong các ngành công nghệ, SaaS và tập trung vào sản phẩm, nhằm xây dựng một bản đồ sản phẩm có khả năng mở rộng và hướng đến mục tiêu.

➡️ Đọc thêm: Mẫu chiến lược sản phẩm cho nhóm sản phẩm

9. Mẫu định vị sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Định vị sản phẩm của bạn để thu hút sự chú ý và thúc đẩy tăng trưởng bằng cách sử dụng mẫu vị trí sản phẩm ClickUp

Cách bạn mô tả sản phẩm của mình sẽ ảnh hưởng đến việc chấp nhận sản phẩm đó. Mẫu định vị sản phẩm ClickUp cho phép các nhóm xác định các trụ cột thông điệp, điểm khác biệt, yếu tố tạo giá trị và bằng chứng hỗ trợ trong một định dạng có cấu trúc.

Nó hướng dẫn bạn qua phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu khách hàng và xây dựng một tuyên bố định vị nổi bật, đồng thời hỗ trợ đánh giá, quản lý phiên bản và tích hợp với các dự án thương hiệu. Kết quả là, bạn trở nên tập trung và hiệu quả hơn trong nỗ lực của mình, điều mà có thể đã bị lạc lõng trong các khung Miro không liên kết.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng khung làm việc cho nội dung với các khối văn bản và thẻ đối tượng

Ghi chép các trường hợp sử dụng và bằng chứng trong các trường thông tin chuyên dụng

Hợp tác với bộ phận tiếp thị sản phẩm để hoàn thiện các đề xuất giá trị

Lưu trữ tham chiếu và phản hồi cho các thay đổi lặp lại

🔑 Phù hợp cho: Các nhà chiến lược tiếp thị, chuyên viên tiếp thị sản phẩm và quản lý thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, SaaS hoặc bất kỳ ngành nào cần thông điệp sản phẩm chính xác, nhất quán và tập trung vào khách hàng.

10. Mẫu phân tích khoảng trống sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện điểm yếu của sản phẩm và biến những thông tin thu được thành hành động bằng cách sử dụng mẫu phân tích khoảng cách sản phẩm ClickUp

Mẫu Phân tích Khoảng trống Sản phẩm ClickUp là công cụ lý tưởng để xác định những thiếu sót trong danh mục sản phẩm của bạn và thực hiện các cải tiến có căn cứ, dựa trên dữ liệu. Dù bạn đang cải tiến sản phẩm hiện có hay lập kế hoạch cho các tính năng mới, mẫu này giúp bạn đánh giá phản hồi, đang theo dõi đối thủ cạnh tranh và vạch ra các giải pháp khả thi để khắc phục khoảng trống.

Với mọi thứ được tổ chức trong một không gian hợp tác duy nhất, bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa nhóm, ưu tiên các ý tưởng dựa trên tác động và chuyển từ ý tưởng sang thực thi nhanh hơn bao giờ hết.

⭐ Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định các lỗ hổng trong hàm của sản phẩm, hỗ trợ hoặc trải nghiệm người dùng (UX)

Kết nối các phát hiện với các mục trong danh sách công việc hoặc các sáng kiến trong bản đồ chiến lược

So sánh hiệu suất sản phẩm để xác định điểm mạnh và điểm yếu

Ưu tiên các giải pháp dựa trên mức độ cấp bách, giá trị và tính khả thi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, lãnh đạo đổi mới và các nhóm UX trong lĩnh vực SaaS, thương mại điện tử và startup, nhằm phát hiện các lỗ hổng sản phẩm, giải quyết các vấn đề của người dùng và duy trì sự cạnh tranh trong thị trường đang thay đổi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ma trận Eisenhower (Cấp bách/Quan trọng) không chỉ dành cho các công việc hàng ngày; nó có thể là vũ khí bí mật của bạn để ưu tiên các mục quan trọng trong bản đồ sản phẩm! Quyết định, phân công, việc cần làm hoặc loại bỏ để đạt được thành công! ⏱️🎯

*nâng cao chiến lược sản phẩm của bạn với ClickUp!

Bạn đã chán ngán việc phải xoay sở với các bảng tính, tài liệu và ghi chú dán để xác định bước tiếp theo cho sản phẩm của mình? Với ClickUp, bạn không cần phải làm điều đó.

Nền tảng năng suất toàn diện này giúp các nhà quản lý sản phẩm, nhà sáng lập startup, nhóm marketing và các nhóm agile xác định khoảng trống sản phẩm, xây dựng chiến lược vị trí chiến thắng và thực thi với sự rõ ràng và tự tin.

Bạn có thể trực quan hóa bản đồ chiến lược, ưu tiên các tính năng, hợp tác thời gian thực và đảm bảo mọi người đều đồng bộ trên cùng một trang, từ giai đoạn brainstorming đến khi ra mắt sản phẩm.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để xây dựng thông minh hơn, nhanh hơn và chiến lược hơn, cùng nhau!

Câu hỏi thường gặp

Để viết một bản đồ chiến lược, hãy bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu và mục tiêu chính của bạn. Phân chia chúng thành các cột mốc khóa và kết quả đầu ra, sau đó tổ chức chúng trên một dòng thời gian. Giao nhiệm vụ, đặt thời hạn và sử dụng các công cụ trực quan (như biểu đồ hoặc bảng) để truyền đạt rõ ràng kế hoạch cho nhóm hoặc các bên liên quan của bạn.

Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu cuối cùng và các bước cần thiết để đạt được nó. Danh sách công việc chính, ưu tiên chúng và sắp xếp theo thứ tự logic. Sử dụng mẫu hoặc công cụ kỹ thuật số để vẽ bản đồ dòng thời gian, thêm cột mốc và cập nhật tiến độ khi bạn tiến hành.

Đúng vậy, PowerPoint cung cấp nhiều mẫu bản đồ chiến lược. Bạn có thể tìm thấy chúng bằng cách tìm kiếm “roadmap” trong thư viện mẫu của PowerPoint hoặc tải xuống các mẫu bản đồ chiến lược miễn phí trực tuyến. Các mẫu này thường bao gồm dòng thời gian, cột mốc và đồ họa tùy chỉnh để giúp bạn hình dung kế hoạch của mình.

Một bản đồ chiến lược nên bao gồm các mục tiêu chính, các cột mốc, các sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện, các bên chịu trách nhiệm và bất kỳ yếu tố phụ thuộc hoặc rủi ro nào. Các yếu tố trực quan như dòng thời gian, biểu đồ hoặc các phần được mã màu giúp bản đồ chiến lược dễ hiểu và theo dõi.