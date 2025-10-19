15 mẫu đề xuất tài trợ miễn phí dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Việc bảo mật vốn cho các tổ chức phi lợi nhuận thông qua các khoản tài trợ có thể là một công việc vô cùng cạnh tranh. Điều này đòi hỏi thời gian và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tìm kiếm các cơ hội phù hợp, đồng bộ hóa với sứ mệnh của tổ chức tài trợ, lập kế hoạch dự án và phát triển các đề xuất tài trợ thành công.

Một nghiên cứu của Grant Station cho thấy 61% người nộp đơn xin hỗ trợ chỉ dựa vào một hoặc hai người để xử lý toàn bộ quy trình viết và bài nộp/gửi xin hỗ trợ, khiến việc theo kịp trở nên khó khăn hơn.

Để nổi bật và giành được tài trợ, các tổ chức phi lợi nhuận cần có các đề xuất được cấu trúc tốt, cá nhân hóa mà không tốn thêm hàng giờ công việc thủ công. Đó chính là lúc mẫu đề xuất tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận phát huy tác dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẫu đề xuất tài trợ hiệu quả nhất để giúp bạn tạo ra những đề xuất tài trợ thuyết phục. Sẵn sàng viết đề xuất thành công?

Mẫu đề xuất tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Mẫu đề xuất tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận là các tài liệu sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp các tổ chức cấu trúc yêu cầu tài trợ của mình một cách hiệu quả.

Dưới đây là tất cả các yếu tố quan trọng mà chúng cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận:

Thư giới thiệu về tổ chức phi lợi nhuận , sứ mệnh của tổ chức và mục đích của yêu cầu tài trợ

Tóm tắt điều hành tóm tắt toàn bộ đề xuất, bao gồm vấn đề, dự án đề xuất và tác động dự kiến

Tuyên bố về nhu cầu xác định vấn đề mà dự án giải quyết, được hỗ trợ bởi dữ liệu và bối cảnh liên quan

Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án mô tả các kết quả có thể đo lường được và các bước thực hiện cụ thể để đạt được chúng

Ngân sách dự án chi tiết các chi phí dự kiến, nguồn tài trợ ưa tiên, phạm vi cho nguồn tài trợ bổ sung và thể hiện kế hoạch tài chính trách nhiệm

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu đề xuất tài trợ tốt?

Một mẫu đề xuất tài trợ được thiết kế tốt có thể giúp bạn tìm kiếm các khoản tài trợ, lập kế hoạch gây quỹ đa dạng và tạo ra các đề xuất ngắn gọn cho chúng.

Hãy xem xét các ví dụ sau: Một tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm tài trợ giáo dục sử dụng mẫu đề xuất bao gồm một tuyên bố rõ ràng về nhu cầu, các yếu tố khóa của kế hoạch hành động có thể đo lường được và ngân sách dự án chi tiết, giúp họ bảo mật nguồn tài trợ từ một quỹ lớn

Một tổ chức y tế cộng đồng nộp đơn xin tài trợ nghiên cứu cho một cơ quan chính phủ bằng cách sử dụng mẫu có cấu trúc bao gồm tóm tắt điều hành, mô tả dự án và kế hoạch đánh giá, thể hiện sự phù hợp chặt chẽ với ưu tiên của nhà tài trợ

điểm chung giữa các mẫu thành công này là khả năng hướng dẫn các tổ chức phi lợi nhuận trình bày một trường hợp thuyết phục và hoàn thành để xin tài trợ*.

Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý khi chọn mẫu lý tưởng cho mình:

✅ Bao gồm các phần quan trọng như thư giới thiệu, tóm tắt điều hành, tuyên bố nhu cầu, mục tiêu dự án, phương pháp luận và ngân sách

✅ Cung cấp các hướng dẫn có cấu trúc cho kết quả đo lường được, kế hoạch thực hiện và tiêu chí đánh giá để đang theo dõi thành công

✅ Đảm bảo mục tiêu dự án phù hợp với sứ mệnh và yêu cầu của tổ chức tài trợ

✅ Cung cấp một luồng logic giúp kể một câu chuyện thuyết phục đồng thời đáp ứng các yêu cầu bài nộp/gửi

✅ Giúp người viết đề xuất tài trợ duy trì sự rõ ràng và nhất quán trong suốt quá trình lập đề xuất tài trợ

Mẫu đề xuất tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận - Tổng quan

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu đề xuất tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận:

15 Mẫu đề xuất tài trợ tốt nhất

Trên Reddit, các chuyên gia phi lợi nhuận thường tranh luận về thời gian thực sự cần thiết để viết đề xuất tài trợ.

Một người dùng chia sẻ,

Hiện tại, việc này có xác suất mất của tôi ít nhất 30 giờ mỗi tuần

Trong khi đó, một người khác ghi chú,

Tôi dự định nộp 3–4 đề xuất lớn mỗi năm và 3–4 đề xuất nhỏ, trong đó tôi định nghĩa đề xuất lớn là việc tiếp cận nguồn tài trợ có thể tái tạo.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, mọi nhà viết đề xuất tài trợ đều đồng ý một điều: tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo đề xuất có nghĩa là có thêm thời gian để tập trung vào các phần quan trọng khác trong việc vận hành một tổ chức phi lợi nhuận.

Dưới đây là 15 mẫu đề xuất tài trợ hiệu quả nhất cho các tổ chức phi lợi nhuận:

1. Mẫu đề xuất tài trợ ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Tận hưởng các trường thông tin tích hợp sẵn cho đo lường hiệu quả, chi phí và các phần của đề xuất với Mẫu Đề Xuất Tài Trợ ClickUp

Viết một đề xuất tài trợ có thể cảm thấy như một ngọn núi phải leo, đặc biệt khi bạn phải cân bằng nó với công việc hàng ngày của việc điều hành một tổ chức phi lợi nhuận.

Mẫu đề xuất tài trợ ClickUp được thiết kế để giảm bớt gánh nặng cho bạn. Với mẫu này, bạn có thể tổ chức mọi phần của đề xuất tài trợ, từ mục tiêu đến ngân sách, trong một nơi duy nhất. Ngoài ra, các trường tùy chỉnh giúp bạn dễ dàng điều chỉnh đề xuất cho các chương trình tài trợ và cơ quan tài trợ khác nhau.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Cung cấp một không gian có cấu trúc để lập kế hoạch và tổ chức đề xuất của bạn

Phân chia đề xuất thành các bước nhỏ, có thể theo dõi để giám sát tiến độ

Cài đặt các phần chi tiết như chi phí và dòng thời gian để tránh thiếu sót thông tin

Hướng dẫn bạn tập trung vào việc kể chuyện và nhấn mạnh lý do tại sao mục tiêu của bạn quan trọng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phi lợi nhuận và người viết đề xuất tài trợ muốn có cách chuẩn bị đề xuất mạnh mẽ một cách bình tĩnh và có tổ chức mà không cảm thấy quá tải.

👀 Thú vị: Từ grant có nguồn gốc từ tiếng Pháp cổ graanter, có nghĩa là “hứa hẹn”. Nguồn gốc này phản ánh mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng giữa các tổ chức tài trợ và tổ chức phi lợi nhuận, một mối quan hệ vẫn tiếp tục đến ngày nay.

2. Mẫu đề xuất dự án cho tổ chức phi lợi nhuận Click Up

Tải miễn phí mẫu đề xuất Xác định mục tiêu dự án, thể hiện tác động mà công việc của bạn sẽ mang lại và lập kế hoạch các nguồn lực cần thiết bằng cách sử dụng Mẫu Đề Xuất Dự Án Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận của ClickUp

Nhiều người cho rằng các tổ chức phi lợi nhuận chủ yếu phụ thuộc vào quyên góp, nhưng thực tế phần lớn thu nhập của họ đến từ dịch vụ và các khoản tài trợ hoặc hợp đồng từ chính phủ. Thực tế, hơn 80% thu nhập của các tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra theo cách này. Điều đó có nghĩa là một đề xuất dự án mạnh mẽ là cần thiết để duy trì sứ mệnh của tổ chức.

Mẫu đề xuất dự án cho tổ chức phi lợi nhuận ClickUp cung cấp cho bạn một khung sườn đơn giản và hỗ trợ để chia sẻ ý tưởng một cách rõ ràng. Với các phần tích hợp sẵn cho tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu, cột mốc dự án và phân tích ngân sách, mẫu này đảm bảo đề xuất của bạn đầy đủ và có tổ chức.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Trình bày dòng thời gian chi tiết và ngân sách để giúp các nhà tài trợ và đối tác hiểu cách hỗ trợ của họ tạo ra sự thay đổi

Nổi bật tác động của dự án thông qua câu chuyện rõ ràng

Giảm thời gian dành cho việc định dạng và cấu trúc để tập trung vào việc truyền tải thông điệp

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận muốn thu hút tài trợ, hợp tác hoặc quyên góp thông qua một đề xuất dự án rõ ràng và chân thành.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa việc viết đề xuất tài trợ một cách thông minh và dễ dàng với ClickUp Brain, bằng cách tìm kiếm nhanh chóng các tài liệu nghiên cứu, đề xuất trước đây và các tài liệu quan trọng khác trong không gian làm việc của bạn. Bạn cũng có thể tạo nội dung cho tài liệu của mình với các gợi ý đơn giản. Thử dùng ClickUp Brain miễn phí Tìm kiếm ngay lập tức các đề xuất trước đây, tài liệu nghiên cứu và yêu cầu tài trợ trên tất cả các ứng dụng kết nối và trên web

3. Mẫu Kế hoạch Vận động Quỹ ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Giữ cho các nỗ lực của bạn ổn định và đúng hướng từ đầu đến cuối với mẫu kế hoạch gây quỹ ClickUp

Việc huy động vốn cho một mục tiêu mà bạn quan tâm có thể trở nên áp lực nếu không có kế hoạch rõ ràng để hướng dẫn. Mẫu Kế Hoạch Huy Động Vốn ClickUp giúp giảm bớt áp lực đó bằng cách cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tổ chức ý tưởng và biến chúng thành hành động.

Mẫu tài liệu gây quỹ này giúp bạn đặt ra mục tiêu thực tế, lập kế hoạch các bước để đạt được chúng và đang theo dõi mọi khía cạnh của chiến dịch của bạn.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Tập trung vào việc kết nối với các nhà hỗ trợ và xây dựng niềm tin mà không lo lắng về các bước tiếp theo

Tăng cường nỗ lực gây quỹ với mẫu kế hoạch tải xuống toàn diện

Thực hiện các bước hướng dẫn cho lập kế hoạch chiến lược, đặt mục tiêu và triển khai

Đảm bảo chiến dịch của bạn đạt được tiềm năng tối đa với hỗ trợ có cấu trúc

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm gây quỹ muốn có một kế hoạch rõ ràng, từng bước để triển khai các chiến dịch thành công và phát triển sự hỗ trợ của cộng đồng.

Khi nói đến việc đang theo dõi các chỉ số, ClickUp Dashboard là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhóm. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách nó hoạt động:

4. Mẫu Phạm vi Công việc Viết Đề xuất Tài trợ ClickUp

Việc nhận được tài trợ có thể mở ra nhiều cơ hội cho tổ chức của bạn, nhưng việc viết một phạm vi công việc rõ ràng thường được coi là phần khó khăn nhất. Mẫu Phạm Vi Công Việc Viết Đề Xuất Tài Trợ ClickUp được thiết kế để giúp bước này trở nên dễ dàng hơn.

Bạn sẽ nhận được một danh sách kiểm tra tiện lợi và các dòng thời gian đã được cài đặt sẵn, giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ bước nào khi lập kế hoạch cho dự án của mình. Kéo, thả và điều chỉnh từng phần — mẫu này đủ linh hoạt để phù hợp với mục tiêu mà bạn đam mê!

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Xác định rõ ràng mục tiêu, hoạt động và kết quả dự án

Theo dõi tài nguyên, dòng thời gian và cột mốc tại một nơi duy nhất

Giữ mọi thứ gọn gàng và có tổ chức để lập kế hoạch dễ dàng hơn

Tập trung vào việc xây dựng một đề xuất có ý nghĩa thay vì quản lý cấu trúc

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phi lợi nhuận muốn xác định chi tiết dự án một cách rõ ràng và trình bày phạm vi công việc được tổ chức tốt, chuyên nghiệp cho các nhà tài trợ.

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đã đủ? Có thể không. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia dựa vào phương pháp ưu tiên của riêng mình, nhưng nghiên cứu cho thấy 65% vẫn tập trung vào các công việc mang lại kết quả nhanh chóng thay vì các công việc có tác động lớn. ClickUp’s Task Priorities giúp bạn thay đổi điều đó. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và các cờ ưu tiên có thể tùy chỉnh, bạn có thể ngay lập tức xác định những nhiệm vụ quan trọng nhất và tự tin xử lý những gì thực sự thúc đẩy dự án của bạn tiến lên.

5. Mẫu lập kế hoạch sự kiện cho tổ chức phi lợi nhuận ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Tối ưu hóa quá trình lập kế hoạch, tập trung vào việc kết nối với nhà tài trợ và tạo ra sự kiện đáng nhớ bằng cách sử dụng mẫu lập kế hoạch sự kiện cho tổ chức phi lợi nhuận ClickUp

Các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi người để hỗ trợ một mục tiêu chung. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy 85% nhà tài trợ tại Mỹ tình nguyện đóng góp thời gian, 81% tham gia các sự kiện gây quỹ của tổ chức phi lợi nhuận, và nhiều người cũng đóng góp hiện vật như thực phẩm hoặc vật tư.

Mẫu lập kế hoạch sự kiện cho tổ chức phi lợi nhuận ClickUp đi kèm với danh sách công việc sẵn có, công cụ theo dõi ngân sách và công cụ điều phối tình nguyện viên để đảm bảo sự kiện của bạn diễn ra suôn sẻ. Từ logistics địa điểm đến các hoạt động theo dõi sau sự kiện, mẫu này giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và đúng tiến độ.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Lập kế hoạch và quản lý tất cả các khía cạnh của một sự kiện phi lợi nhuận với dòng thời gian, danh sách kiểm tra và đang theo dõi ngân sách

Hợp tác với các thành viên trong nhóm để phối hợp các công việc và đảm bảo thành công

Nhận được cái nhìn tổng quan rõ ràng về dòng thời gian sự kiện và theo dõi chi phí một cách hiệu quả

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện và tiết kiệm chi phí để các sự kiện trong tương lai trở nên hiệu quả hơn

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận tổ chức các sự kiện gây quỹ hoặc hoạt động cộng đồng muốn có một cách rõ ràng, có tổ chức để lập kế hoạch và quản lý mọi bước từ đầu đến cuối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian tích hợp sẵn của ClickUp để theo dõi thời gian thực tế mà các công việc trong chiến dịch gây quỹ của bạn mất bao lâu. Với các tính năng như thời gian tính phí, bảng chấm công và theo dõi thời gian thực, bạn có thể tối ưu hóa khối lượng công việc của nhóm, chứng minh việc sử dụng tài nguyên và cải thiện kế hoạch cho các chiến dịch tương lai

6. Mẫu đề xuất quyên góp ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Giảm bớt công việc lặt vặt để nhóm của bạn có thể tập trung nhiều hơn vào sứ mệnh thực sự với mẫu ClickUp Donations Template

Quỹ đóng góp là nguồn sống của nhiều tổ chức phi lợi nhuận, nhưng việc đang theo dõi chúng có thể rất mệt mỏi khi hoàn thành thủ công. Mẫu Quỹ Đóng Góp ClickUp giúp quản lý mọi thứ một cách dễ dàng tại một nơi duy nhất.

Ghi chép thông tin nhà tài trợ, theo dõi lịch sử đóng góp và giám sát mục tiêu gây quỹ một cách dễ dàng. Mẫu này cũng giúp bạn phân loại nhà tài trợ để tiếp cận mục tiêu và tạo báo cáo chỉ với vài cú nhấp chuột.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Xem chế độ xem tất cả các khoản đóng góp từ cá nhân và tổ chức với thông tin nhà tài trợ được sắp xếp gọn gàng

Theo dõi mục tiêu và hạn chót một cách hiệu quả với Lịch ClickUp

Theo dõi các khoản đóng góp đã được bảo mật và các hoạt động đang theo dõi với danh sách và chế độ xem ưu tiên

Quản lý quyên góp hiệu quả để tập trung vào việc nuôi dưỡng mối quan hệ và mở rộng hỗ trợ

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm một hệ thống có tổ chức, đầy đủ tính năng để theo dõi khoản đóng góp, giám sát tiến độ gây quỹ và duy trì kết nối chặt chẽ với nhà tài trợ mà không bị ngập trong các bảng tính.

👀 Thực tế thú vị: Một trong những khoản tài trợ phi lợi nhuận lớn nhất từng được trao là $1,2 tỷ từ Quỹ Bill & Melinda Gates để chống lại bệnh sốt rét, cho thấy cách các khoản tài trợ có thể tạo ra tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng.

7. Mẫu thư kêu gọi quyên góp ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Với một điểm khởi đầu có cấu trúc, tập trung vào việc giải thích tác động mà các khoản đóng góp sẽ mang lại bằng cách sử dụng Mẫu Thư Đóng Góp ClickUp

Yêu cầu đóng góp thường được coi là một trong những phần khó khăn nhất khi điều hành một tổ chức phi lợi nhuận. Bạn muốn chạm đến trái tim của mọi người mà không khiến họ cảm thấy bị ép buộc hay vội vàng. Mẫu thư yêu cầu đóng góp của ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Nó giúp bạn tạo ra những thông điệp rõ ràng, thuyết phục với các phần tùy chỉnh cho việc kể chuyện, số liệu tác động và lời kêu gọi hành động. Dù bạn đang tiếp cận với những nhà tài trợ lần đầu hay những người hỗ trợ lâu năm, mẫu này đảm bảo mỗi lá thư đều có giọng điệu phù hợp.

Đối với các nhóm phi lợi nhuận sử dụng ClickUp, đây là một công cụ nhỏ nhưng có ý nghĩa, giúp bạn kết nối với nhà tài trợ một cách cá nhân và có tổ chức.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Cung cấp một điểm khởi đầu có cấu trúc để viết các thư hỗ trợ rõ ràng và có tác động mạnh mẽ

Mọi yêu cầu và phản hồi về đóng góp đang được theo dõi tại một nơi duy nhất để dễ dàng theo dõi và phản hồi

Tối ưu hóa việc quản lý ghi chú cảm ơn và giao tiếp liên tục với nhà tài trợ

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm gây quỹ muốn viết những lá thư quyên góp chân thành, chuyên nghiệp và đang theo dõi giao tiếp với nhà tài trợ một cách dễ dàng.

8. Mẫu biểu mẫu quyên góp ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Giúp việc quyên góp trở nên dễ dàng và có ý nghĩa cho tất cả mọi người tham gia với sự hỗ trợ của mẫu biểu mẫu quyên góp của ClickUp

Giúp mọi người dễ dàng đóng góp là một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận của bạn. Một biểu mẫu đóng góp phức tạp hoặc khó sử dụng có thể khiến ngay cả những nhà tài trợ sẵn lòng nhất cũng từ chối. Mẫu biểu mẫu đóng góp ClickUp giúp bạn tạo ra một cách đơn giản và thân thiện để các nhà tài trợ đóng góp.

Dễ dàng tùy chỉnh các trường thông tin về tên nhà tài trợ, số tiền, phương thức thanh toán và các tùy chọn quà tặng định kỳ — tất cả trong một bố cục sạch sẽ, thân thiện với người dùng. Mẫu này cũng cho phép bạn giao công việc cập nhật biểu mẫu và đang theo dõi trạng thái bài nộp/gửi.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Tùy chỉnh biểu mẫu để thu thập thông tin nhà tài trợ, xử lý khoản đóng góp một cách bảo mật và gửi tin nhắn cảm ơn ngay lập tức

Sử dụng mẫu đơn giản, có thể tùy chỉnh để tối ưu hóa việc quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc sự kiện đặc biệt

Cung cấp hệ thống thanh toán bảo mật và xác nhận tự động hóa cho các khoản đóng góp thành công

Tối ưu hóa trải nghiệm của nhà tài trợ, thu thập thông tin liên hệ khóa và khuyến khích đóng góp thông qua các thông điệp cá nhân hóa

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện muốn tạo ra trải nghiệm quyên góp trực tuyến mượt mà, thân thiện với nhà tài trợ, dễ quản lý và tùy chỉnh.

Tải miễn phí mẫu đề xuất Tăng cường lợi ích cho cả tổ chức của bạn và đối tác thông qua mẫu biểu mẫu tài trợ ClickUp

Tài trợ từ doanh nghiệp là nguồn hỗ trợ quan trọng cho các tổ chức phi lợi nhuận. Thực tế, các thương hiệu toàn cầu đã đầu tư gần $100 tỷ vào tài trợ trong thời gian gần đây, cho thấy tiềm năng to lớn trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ.

Mẫu biểu mẫu tài trợ ClickUp giúp bạn tận dụng tiềm năng này bằng cách tạo ra một cách thức đơn giản và có tổ chức để kết nối với các nhà tài trợ. Với mẫu biểu mẫu tài trợ này, bạn có thể thu thập thông tin nhà tài trợ, phác thảo các cơ hội và quản lý tất cả chi tiết trên một nền tảng duy nhất.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Kết nối nhà tài trợ với mục tiêu phù hợp thông qua biểu mẫu tài trợ có cấu trúc

Thu thập thông tin nhà tài trợ và phác thảo cơ hội hợp tác một cách rõ ràng

Giữ tất cả thông tin về nhà tài trợ được tổ chức gọn gàng tại một nơi để quản lý dễ dàng

Đơn giản hóa việc đang theo dõi tài trợ để xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững và lâu dài

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận muốn có cách thức đơn giản để quản lý cơ hội tài trợ và xây dựng mối quan hệ bền vững, có tác động lâu dài với các đối tác doanh nghiệp.

10. Mẫu lập kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp

Tải miễn phí mẫu đề xuất Có một nơi duy nhất để giao công việc, thiết lập dòng thời gian và đang theo dõi khoản đóng góp với mẫu kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp

Các sự kiện gây quỹ giúp kết nối mọi người để hỗ trợ một mục tiêu, nhưng việc có kế hoạch cho chúng có thể nhanh chóng trở nên áp lực với quá nhiều yếu tố cần quản lý.

Một người dùng Reddit đã nói thẳng thắn:

Tôi ghét việc lập kế hoạch sự kiện! Cảm ơn trời, tôi không còn việc cần làm nữa.

Tôi ghét việc lập kế hoạch sự kiện! Cảm ơn trời, tôi không còn việc cần làm nữa.

Nhiều chuyên gia phi lợi nhuận có thể đồng cảm với cảm giác đó. Mẫu kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp Fundraising Event Planning Template giúp giảm bớt nhiều áp lực đó. Nó cho phép bạn đang theo dõi ngân sách, quản lý hợp đồng nhà cung cấp và điều phối tình nguyện viên với các danh sách kiểm tra tích hợp và lời nhắc nhở tự động hóa.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Giao công việc, cài đặt dòng thời gian và đang theo dõi các khoản đóng góp tại một nơi tập trung

Giữ mọi thứ gọn gàng và có tổ chức mà không cần vội vàng vào phút chót trong quá trình lập kế hoạch sự kiện

Tập trung vào việc tổ chức một sự kiện có ý nghĩa nhằm củng cố kết nối cộng đồng

Sử dụng kế hoạch có cấu trúc để đảm bảo mọi chi tiết đều phù hợp với sứ mệnh của bạn

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện tổ chức các sự kiện gây quỹ, mong muốn có một cách rõ ràng, miễn phí để lập kế hoạch và quản lý mọi khía cạnh của sự kiện.

👀 Thú vị: Sự tài trợ ban đầu của Quỹ Ford trong thập niên 1950 đã góp phần thành lập hệ thống phát thanh truyền hình công cộng tại Hoa Kỳ, dẫn đến việc tạo/lập PBS và NPR, hai tổ chức vẫn được hỗ trợ bởi các tổ chức phi lợi nhuận và nguồn tài trợ cho đến ngày nay.

11. Mẫu đề xuất cho tổ chức phi lợi nhuận của PandaDoc

qua Panda Doc

Viết đề xuất có thể là một trong những phần khó khăn nhất khi điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt khi bạn đã quá bận rộn với việc tạo ra sự khác biệt thực sự trên thực địa. Mẫu đề xuất PandaDoc cho tổ chức phi lợi nhuận giúp giảm bớt gánh nặng này bằng cách cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có để chia sẻ câu chuyện và nhu cầu tài trợ của mình một cách rõ ràng.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Gồm thư giới thiệu và các phần về công việc đã thực hiện, thành tích và mục tiêu dự án

Hướng dẫn bạn giải thích tại sao tổ chức của bạn là lựa chọn phù hợp nhất cho dự án

Đảm bảo không bỏ sót các chi tiết quan trọng như giải trình ngân sách hoặc mục tiêu tác động

Cung cấp một cách thức có cấu trúc để trình bày lý do thực hiện dự án và củng cố đề xuất

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và nhóm phi lợi nhuận muốn có một mẫu đề xuất hoàn thành, dễ theo dõi để trình bày dự án, thể hiện tác động và bảo mật nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ hoặc tổ chức cấp tài trợ.

🧠 Bạn có biết: RevPartners đã đạt được tốc độ cung cấp dịch vụ nhanh hơn 64% bằng cách sử dụng các mẫu ClickUp để xây dựng các hướng dẫn cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Các mẫu này giúp giảm thời gian dành cho các công việc tổ chức và vận hành, cho phép các nhóm tập trung vào việc cung cấp kết quả một cách hiệu quả hơn.

12. Mẫu đề xuất tài trợ PDF của Click NonProfit

qua Click NonProfit

Mẫu đề xuất tài trợ PDF của Click NonProfit được thiết kế để hướng dẫn các tổ chức phi lợi nhuận qua quy trình viết đề xuất tài trợ từng bước một. Mẫu này giúp bạn cấu trúc đề xuất tài trợ của mình bằng cách hướng dẫn qua tất cả các bố cục và thông tin cần thiết.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Gồm thư giới thiệu và bố cục có cấu trúc với các phần về thông tin tổ chức, nhu cầu, chiến lược, kết quả, mục tiêu và ngân sách

Cung cấp không gian để nổi bật các thành viên chủ chốt của đội ngũ, thành công trong quá khứ và cách đo lường kết quả

Giúp xây dựng một câu chuyện thuyết phục phù hợp với sứ mệnh của tổ chức tài trợ

Chứng minh cách dự án của bạn có thể tạo ra tác động tích cực thông qua một đề xuất được viết một cách chuyên nghiệp

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận đang tìm kiếm mẫu PDF sẵn sàng sử dụng để tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp, hoàn thành, bao quát mọi chi tiết quan trọng mà nhà tài trợ quan tâm.

13. Mẫu đề xuất tài trợ PDF cho tổ chức phi lợi nhuận bởi proposalsforNGOs

qua proposalsforNGOs

Nhiều tổ chức phi lợi nhuận gặp khó khăn trong việc xác định cách cấu trúc một đề xuất tài trợ hoàn chỉnh mà các nhà tài trợ có thể hiểu và tin tưởng.

Mẫu đề xuất tài trợ PDF từ proposalsforNGOs cung cấp một khung sườn rõ ràng, có tổ chức, hướng dẫn bạn qua từng bước của quá trình viết đề xuất tài trợ.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Bao gồm các phần quan trọng như tóm tắt điều hành, bối cảnh, mô tả vấn đề, mục tiêu, phạm vi công việc, đối tượng hưởng lợi, dòng thời gian, ngân sách, đánh giá và kế hoạch bền vững

Cung cấp hướng dẫn để mỗi phần trở nên súc tích nhưng vẫn có tác động mạnh mẽ

Giúp đề xuất của bạn phù hợp với ưu tiên của tổ chức tài trợ

Đảm bảo một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, bao quát tất cả các yêu cầu tài trợ quan trọng

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ (NGOs) muốn có mẫu PDF chi tiết để tạo ra các đề xuất hoàn thành, có cấu trúc cho các khoản tài trợ có kích thước hoặc phạm vi bất kỳ.

14. Mẫu đề xuất tài trợ dự án cộng đồng của Template. Net

Các dự án cộng đồng thường cần những đề xuất mạnh mẽ, được cấu trúc chặt chẽ để chứng minh cho nhà tài trợ thấy chính xác cách thức sự hỗ trợ của họ sẽ tạo ra sự khác biệt. Mẫu đề xuất tài trợ cho dự án cộng đồng của Template. Net giúp các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện việc cần làm.

Nó hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), vì vậy bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mục tiêu, ngân sách, dòng thời gian và các phần tác động đến cộng đồng

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Giải thích rõ ràng mục đích, mục tiêu và tác động của dự án đối với cộng đồng

Bao gồm các phần về đối tượng, phương pháp, triển khai theo giai đoạn và ngân sách chi tiết

Hướng dẫn bạn trong việc xác định các kết quả mong đợi để đạt được lợi ích có thể đo lường được

Giúp chứng minh kết quả tích cực trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bền vững và việc làm

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức địa phương và lãnh đạo cộng đồng nộp đơn xin tài trợ để tài trợ cho các dự án bền vững giải quyết các nhu cầu về xã hội, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

15. Mẫu đề xuất từ thiện cho tổ chức phi lợi nhuận của Template. Net

Việc tạo ra một đề xuất từ thiện mạnh mẽ có thể giúp các tổ chức phi lợi nhuận thu hút sự hỗ trợ cần thiết để tạo ra sự khác biệt thực sự. Mẫu đề xuất từ thiện cho tổ chức phi lợi nhuận của Template. Net cung cấp cho các tổ chức một khung sườn sẵn có để trình bày rõ ràng sứ mệnh và nhu cầu tài trợ của mình.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu này để bao gồm số lượng người hưởng lợi mục tiêu, nhu cầu tài trợ cụ thể và các chỉ số tác động.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Bao gồm các phần: Giới thiệu, Tóm tắt điều hành, Mục tiêu, Hoạt động, Đối tượng mục tiêu, Nhu cầu tài trợ và Kết quả dự kiến

Giúp các tổ chức phi lợi nhuận giải thích rõ ràng các sáng kiến như gia sư, cố vấn và phân phối tài nguyên

Chứng minh cách nguồn tài trợ sẽ tạo ra tác động có thể đo lường được trong các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ

Cung cấp cấu trúc để trình bày các chương trình và yêu cầu tài trợ một cách hiệu quả

✨ Phù hợp cho: Các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận tập trung vào giáo dục, phát triển thanh niên và phát triển cộng đồng đang tìm kiếm một mẫu đề xuất chuyên nghiệp để bảo mật nguồn tài trợ và tạo ra các đề xuất thành công.

Kết nối với nhà tài trợ chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Kinh phí tài trợ có thể mở ra cơ hội cho các tổ chức phi lợi nhuận triển khai các dự án mới, hỗ trợ cộng đồng và duy trì các chương trình quan trọng.

Tuy nhiên, như nhiều nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận biết, quá trình lập đề xuất tài trợ từ đầu đòi hỏi thời gian, công sức và nguồn lực, những thứ thường đã bị căng thẳng.

Sử dụng mẫu đề xuất tài trợ mẫu giúp bạn tập trung thời gian quý báu vào việc thực hiện sứ mệnh của mình.

Trong số nhiều lựa chọn có sẵn, các mẫu của ClickUp nổi bật vì được thiết kế riêng cho các nhóm phi lợi nhuận. Từ việc đang theo dõi đóng góp đến kế hoạch đề xuất hoàn chỉnh, ClickUp cung cấp mọi thứ trong một nền tảng duy nhất để bạn duy trì sự tổ chức, hợp tác dễ dàng và tạo ra các đơn xin tài trợ thuyết phục.

Nếu bạn sẵn sàng đơn giản hóa việc viết đề xuất tài trợ của riêng mình và tập trung vào việc tạo ra tác động lớn hơn, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!