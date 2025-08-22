Mẫu danh mục đầu tư bất động sản miễn phí cho nhà đầu tư và môi giới

Quản lý nhiều bất động sản mà không có cấu trúc rõ ràng có thể trở thành một thách thức lớn, đặc biệt khi bạn phải xử lý mọi thứ từ danh sách công việc đến thông tin khách hàng.

Mẫu danh mục đầu tư giúp tổ chức, trình bày và đang theo dõi tài sản của bạn một cách có hệ thống, mang lại đơn đặt hàng cho sự hỗn loạn.

Dù bạn là nhà đầu tư, môi giới hay nhà phát triển, mẫu danh mục đầu tư sẽ giúp bạn trình bày danh mục hiện có một cách chuyên nghiệp hoặc tạo mới. Nó loại bỏ sự phỏng đoán, tăng tính minh bạch và đảm bảo mọi thông tin luôn dễ dàng truy cập.

Hãy cùng tìm hiểu về các mẫu danh mục đầu tư bất động sản, cách chọn lựa và những mẫu hàng đầu mà bạn nên xem xét.

*mẫu danh mục đầu tư bất động sản là gì?

Mẫu danh mục đầu tư là các tài liệu được thiết kế sẵn giúp các chuyên gia bất động sản đang theo dõi và giới thiệu danh mục tài sản của mình. Các mẫu này mang lại cấu trúc và sự rõ ràng cho danh mục đầu tư của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự lộn xộn.

Đây là các thành phần tiêu chuẩn của một mẫu bất động sản:

loại tài sản và tên*: Phần này bao gồm loại và tên của tài sản. Điều này giúp nhà đầu tư và người mua dễ dàng hiểu các danh sách công việc và đưa ra quyết định giữa chúng

địa chỉ và địa điểm*: Thêm địa chỉ hoàn thành và chi tiết về khu vực. Điều này giúp khách hàng đánh giá tính tiện lợi, sự hấp dẫn và tiềm năng giá trị

Giá mua & ngày mua: Thông tin này hiển thị chi tiết về giá mua và ngày mua tài sản. Điều này giúp dễ dàng phân tích sự tăng giá và tính toán lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)

giá trị thị trường hiện tại:* Dựa trên phân tích thị trường, bao gồm đánh giá giá trị bất động sản hiện tại, để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh

Hình ảnh và mô tả bất động sản: Bao gồm hình ảnh chất lượng cao của bất động sản và mô tả ngắn gọn. Ghi rõ số phòng, nhà tắm, diện tích và các tiện ích đặc biệt như hồ bơi, vườn hoặc rạp chiếu phim tại nhà

dịch vụ bạn cung cấp:* Mô tả chi tiết các dịch vụ quản lý bất động sản mà bạn cung cấp. Điều này bao gồm quản lý thuê, bảo trì, cải tạo và các dịch vụ liên quan đến bất động sản khác

*thông tin công ty hoặc đại lý: Thêm thông tin về tên công ty, địa chỉ, thông tin liên hệ và số giấy phép. Thông tin công ty hoàn thành giúp khách hàng tiềm năng dễ dàng kết nối với bạn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn? Tạo kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ với các mẫu kế hoạch tiếp thị bất động sản này.

các mẫu danh mục đầu tư bất động sản hàng đầu trong nháy mắt*

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu danh mục đầu tư bất động sản tốt nhất:

🔍 Bạn có biết: Trong The Sandbox, một bất động sản ảo được báo cáo đã bán với giá $4,3 triệu, đánh dấu một trong những giao dịch bất động sản metaverse lớn nhất kể từ khi nó ra mắt.

*những yếu tố làm nên một mẫu danh mục đầu tư bất động sản tốt?

Một mẫu bất động sản tốt đảm bảo rằng các bất động sản và dịch vụ được đưa vào danh sách công việc một cách chuyên nghiệp trong một bố cục dễ theo dõi. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu hoàn hảo:

Rõ ràng và trực quan : Tìm kiếm mẫu giúp bạn đơn giản hóa việc mục nhập dữ liệu bất động sản với bố cục rõ ràng, trực quan. Điều này giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan đầy đủ trong một định dạng dễ theo dõi

Có tổ chức : Chọn định dạng sắp xếp chi tiết một cách gọn gàng vào các tiêu đề khóa như địa điểm, giá trị, thu nhập và chi phí. Điều này giúp mọi thông tin được sắp xếp khoa học và dễ dàng tra cứu

thu hút thị giác*: Sử dụng các mẫu có không gian dành cho hình ảnh bất động sản, biểu đồ hoặc biểu tượng để làm cho danh mục đầu tư của bạn trông chuyên nghiệp và dễ hiểu hơn

tính toán tự động hóa*: Chọn các mẫu có công thức tích hợp sẵn để tính toán tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công

dễ dàng cập nhật*: Chọn định dạng linh hoạt và đơn giản để chỉnh sửa khi thêm, bán hoặc cập nhật bất động sản. Điều này giúp danh mục đầu tư luôn được cập nhật theo các sản phẩm hiện có

Tùy chỉnh được: Chọn mẫu phù hợp và tùy chỉnh với logo, màu sắc và thông điệp của bạn để tạo ấn tượng chuyên nghiệp và tăng độ tin cậy

*mẫu danh mục đầu tư bất động sản

Mẫu danh mục đầu tư bất động sản nên cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về các danh sách công việc bất động sản đang rao bán và truyền đạt các dịch vụ mà bạn cung cấp.

Dưới đây là những mẫu danh mục đầu tư bất động sản hàng đầu mà bạn nên khám phá từ ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, và các nền tảng khác:

1. Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý bất động sản, nhận diện xu hướng và đồng bộ hóa mục tiêu với mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Quản lý danh mục đầu tư bất động sản có nhiều yếu tố phức tạp. Tổ chức đầu tư bất động sản, phân tích xu hướng thị trường, theo dõi tiến độ và nhiều hơn nữa. Mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư ClickUp giúp loại bỏ sự phức tạp trong quy trình này.

Phân loại các dự án bất động sản của bạn thành các danh mục hoàn thành, có rủi ro và đang hoạt động để theo dõi tiến độ một cách minh bạch. Để theo dõi hiệu quả hơn, hãy duy trì các tài liệu quy trình tiêu chuẩn (SOP) của dự án để tham khảo nhanh chóng.

Bạn cũng có thể theo dõi các chỉ số khóa để lập kế hoạch và điều chỉnh các dự án bất động sản hiện có. Một ưu điểm nữa? Bạn có thể cài đặt công thức tính doanh thu bán hàng để đảm bảo tính chính xác trong tính toán.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nâng cao sự tự tin, sự thuận tiện và điểm ICE cho các yêu cầu dự án mới và theo dõi tiến độ

Theo dõi nhóm, chi phí dự kiến, chi phí thực tế, số dư và tiến độ

Tạo các công việc con và danh sách kiểm tra cho từng dự án bất động sản để quá trình thực hiện được trơn tru

Cài đặt các điều kiện kích hoạt và phản hồi tự động hóa để đảm bảo độ chính xác

🔑 Phù hợp cho: Nhà đầu tư bất động sản muốn tổ chức, đang theo dõi và trình bày danh mục tài sản của mình.

⏩ Đọc thêm: Cách tạo bảng điều khiển danh mục đầu tư để quản lý dự án

2. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp*

Tải miễn phí mẫu Theo dõi đầu tư bất động sản và giám sát tiến độ với mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp

Một doanh nghiệp kinh doanh có nhiều dự án bất động sản, và việc đang theo dõi và lập kế hoạch cho từng dự án đòi hỏi phải đánh giá chi tiết nhỏ nhất. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp cung cấp một phương pháp có cấu trúc để đang theo dõi những chi tiết đó, đảm bảo kế hoạch bất động sản được thực hiện hiệu quả.

Sử dụng nó để theo dõi và quản lý dự án dựa trên trạng thái, bao gồm việc cần làm, đang tiến độ và hoàn thành. Thêm thẻ vào từng công việc cần xử lý và theo dõi tiến độ dự án.

Muốn kiểm soát tốt hơn kế hoạch? Sử dụng ClickUp Danh mục đầu tư.

Nó cung cấp một không gian có cấu trúc để xác định và liên kết mục tiêu dự án, thiết lập chiến lược thông qua danh sách công việc, và chia sẻ danh mục đầu tư với quyền truy cập hạn chế. ClickUp Portfolios cũng cung cấp một không gian để bạn ưu tiên các tác vụ, giúp các dự án bất động sản của bạn luôn đang theo dõi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo kênh giao tiếp riêng cho dự án và tích hợp với Slack

Danh sách công việc ước lượng thời gian và ngày tạo/lập của các dự án xây dựng

Thêm ngân sách cho từng dự án bất động sản cùng với số tiền đã chi tiêu

Thêm bình luận bên cạnh từng bước để giữ cho nhóm của bạn luôn cập nhật

🔑 Phù hợp cho: Các công ty quản lý bất động sản muốn quản lý nhiều khoản đầu tư bất động sản để lập kế hoạch và đang theo dõi hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn trực quan hóa, quản lý và đang theo dõi nhiều dự án cùng lúc? Sử dụng các mẫu danh mục đầu tư này và đảm bảo hiệu quả với bố cục gọn gàng, có tổ chức.

3. ClickUp Quản lý Dự án Bất động sản

Tải miễn phí mẫu Quản lý chi tiết dự án bất động sản và điều phối nguồn lực với mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý tất cả các dự án tại một nơi, mẫu quản lý dự án bất động sản ClickUp sẽ giúp bạn tổ chức mọi thứ một cách gọn gàng.

Mẫu này giúp phân loại các dự án bất động sản của bạn và theo dõi tiến độ với các bước tùy chỉnh theo dòng thời gian dự án. Điều này giúp bạn phân bổ tài nguyên và ngân sách cho tất cả các công việc.

Đối với mỗi công việc trong dự án bất động sản, tạo danh sách công việc con và đánh dấu mối quan hệ và phụ thuộc, bao gồm các khối chặn, công việc đang chờ và công việc đang chờ hoàn thành, để giảm thiểu rủi ro.

Nếu bạn muốn đơn giản hóa quy trình hơn nữa, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Phần mềm Quản lý Bất động sản ClickUp giúp quản lý và theo dõi dự án một cách hiệu quả, giữ cho nhóm luôn cập nhật thông tin cho các cuộc họp và ký kết hợp đồng. Điểm nổi bật là bạn có thể giúp khách hàng dễ dàng hơn bằng cách tạo bản đồ danh sách công việc để đang theo dõi một cách thuận tiện.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo dòng thời gian cho từng công việc dự án và các mối phụ thuộc để đang theo dõi

Danh sách chi phí và thời lượng cho từng công việc và công việc con của dự án

Thêm công thức tự động hóa cho số ngày chênh lệch và chi phí để đảm bảo độ chính xác

Đặt nhắc nhở cho từng công việc, bao gồm lắp đặt mái nhà, thăm khảo công trình, chuẩn bị và nhiều công việc khác

🔑 Phù hợp cho: Các đại lý và môi giới bất động sản muốn giúp khách hàng dễ dàng hiểu và đang theo dõi các danh sách công việc bất động sản.

💡 Mẹo bổ sung: Các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp Brain giúp bạn quản lý dự án bất động sản một cách hiệu quả. Nó có thể hỗ trợ bạn từ việc tạo tài nguyên hình ảnh đến phân tích xu hướng mới nổi trong các dự án của bạn.

4. Mẫu ClickUp cho Đại lý Bất động sản

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa các quy trình khóa, theo dõi tiến độ và tổ chức thông tin với mẫu ClickUp dành cho đại lý bất động sản

Muốn mọi chi tiết được lưu trữ gọn gàng trong một không gian duy nhất? Sử dụng mẫu ClickUp Real Estate Agent Template cùng các công cụ năng suất cần thiết để đảm bảo quy trình làm việc có cấu trúc cho dự án bất động sản của bạn.

Nó giúp bạn duy trì danh sách khách hàng cũ và hiện tại, bao gồm thông tin liên hệ của họ, trong một bảng dữ liệu có tổ chức. Danh sách công việc tất cả thông tin chi tiết về từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, diện tích, ngày đăng tin và trạng thái hiện tại.

Ngoài ra, bạn có thể tạo các công việc cho các hoạt động khác nhau, bao gồm chế độ xem lên lịch xem nhà và theo dõi khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân loại bất động sản theo loại, từ Beverly Fortress đến Rancho Bernardo trong phạm vi

Đề cập liên kết danh sách công việc và giá trị thị trường cho từng bất động sản

Tạo tài liệu để danh sách công việc tất cả thông tin về các bất động sản mà bạn sở hữu

Tùy chỉnh biểu mẫu yêu cầu chế độ xem nhà dựa trên quy trình bán bất động sản

🔑 Phù hợp cho: Các đại lý bất động sản mới bắt đầu muốn tổ chức thông tin về bất động sản và khách hàng tại một nơi duy nhất.

Dưới đây là chia sẻ của Lee Adkins, Đồng sáng lập và Giám đốc Đối tác Chiến lược tại Amplified Solutions Consulting, về việc sử dụng ClickUp.

Tôi đã sử dụng hầu hết các danh sách kiểm tra và công cụ quản lý dự án có sẵn, và chúng tôi đã chọn ClickUp là công cụ mạnh mẽ và linh hoạt nhất, đồng thời vẫn rất dễ sử dụng cho người dùng cuối.

Tôi đã sử dụng hầu hết các danh sách kiểm tra và công cụ quản lý dự án có sẵn, và chúng tôi đã chọn ClickUp là công cụ mạnh mẽ và linh hoạt nhất, đồng thời vẫn rất dễ sử dụng cho người dùng cuối.

5. Mẫu danh mục đầu tư bất động sản PDF của Fortune Builders

qua Fortune Builders

Việc tổ chức tất cả thông tin về các dự án bất động sản trở nên đơn giản với mẫu danh mục đầu tư bất động sản PDF của Fortune Builders.

Danh sách công việc và quản lý các bất động sản đang trong hợp đồng, đang tiến độ, đã bán hết và tổng số dự án. Từ giá mua, chi phí sửa chữa, chi phí cố định, đầu tư đến giá bán và lợi nhuận trung bình, quản lý mọi thông tin tài chính tại một nơi duy nhất!

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đính kèm thông tin liên hệ của công ty để khách hàng có thể kết nối với bạn

Đề cập phạm vi công việc, lịch trình dự án, kết quả đầu tư và hình ảnh bản đồ

Thêm mô tả ngắn gọn về tài sản, kèm theo thông tin địa chỉ cho từng danh sách công việc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý bất động sản, nhà phát triển và nhà thầu xây dựng muốn xây dựng uy tín bằng cách dán kinh nghiệm trước đây của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa chiến lược và triển khai dự án với phần mềm quản lý danh mục đầu tư.

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Việc cần làm để làm được điều này là một hệ thống AI cần có khả năng: xác định mức độ ưu tiên cho từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình làm việc tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ có một hoặc hai bước trong quy trình này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung thời gian trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

6. Mẫu danh mục đầu tư bất động sản của Template. Net

qua mẫu. Net

Khách hàng mong muốn thông tin bất động sản chi tiết và có cấu trúc rõ ràng. Mẫu danh mục đầu tư của Template.Net cung cấp một bố cục đơn giản, cho phép bạn bao gồm tất cả danh sách công việc và thông tin công ty.

Giữ cho giao diện luôn hấp dẫn với hình ảnh và màu sắc tươi sáng. Bao gồm một slide riêng biệt với thông tin liên hệ của bạn, giúp khách hàng dễ dàng kết nối với bạn. Bạn cũng có thể thêm hướng dẫn về mua bán nhà để nâng cao giá trị của danh mục đầu tư.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách công việc của khách hàng để khách hàng tiềm năng cảm thấy tự tin khi mua bất động sản

Đề cập đến tất cả các dịch vụ quản lý bất động sản mà bạn cung cấp

Thêm chi tiết về các giao dịch bán gần đây vào các phần, chẳng hạn như giá bán và thông tin chi tiết về bất động sản

🔑 Phù hợp cho: Nhà đầu tư bất động sản muốn tổ chức tất cả các danh sách công việc bất động sản để thu hút khách hàng tiềm năng.

🧠 Thú vị: Nhật Bản hiện đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về nhà bỏ hoang, được gọi là akiya. Có hơn 9 triệu tài sản như vậy rải rác khắp đất nước, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

7. Mẫu danh mục đầu tư cho nhiếp ảnh gia bất động sản của Template. Net

qua mẫu. Net

Bạn là một nhiếp ảnh gia bất động sản muốn thu hút khách hàng nhưng gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của họ? Mẫu danh mục đầu tư nhiếp ảnh gia bất động sản của Template.Net là nhà cung cấp một cách thức có cấu trúc.

Thêm danh mục đầu tư và chuyên môn của bạn để nâng cao thương hiệu cá nhân và đảm bảo khách hàng có cái nhìn tổng quan đầy đủ về kỹ năng của bạn. Tùy chỉnh từng yếu tố của slide để phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bao gồm các công việc đã dán, thông tin khách hàng và hình ảnh

Thêm các đề cập liên quan trong các tạp chí nổi tiếng để xây dựng uy tín

Đề cập đến email và số điện thoại của bạn để khách hàng tiềm năng có thể kết nối và hợp tác

🔑 Phù hợp cho: Các nhiếp ảnh gia bất động sản và nhóm marketing muốn tổng hợp tất cả hình ảnh bất động sản để thu hút khách hàng.

⏩ Đọc thêm: Phần mềm quản lý dự án xây dựng tốt nhất

8. Mẫu brochure danh mục đầu tư bất động sản thương mại bởi Template. Net

qua mẫu. Net

Mẫu brochure danh mục đầu tư thương mại của Template.Net được thiết kế để trình bày một cách toàn diện các dịch vụ mà nhà cung cấp bất động sản của bạn cung cấp.

Với hình ảnh và hộp văn bản, mẫu thiết kế duy trì giao diện có cấu trúc, giúp khách hàng tiềm năng có cái nhìn tổng quan đầy đủ. Với biểu đồ và các yếu tố thiết kế, mẫu cho phép bạn tạo bố cục đơn giản nhưng hiệu quả để truyền đạt dịch vụ của mình.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chú các địa điểm đắc địa và các giải pháp cho thuê mà bạn cung cấp

Danh sách công việc nâng cao do tất cả các nhà cung cấp bất động sản của bạn cung cấp

Đề cập để tham khảo, kèm theo brochure

🔑 Phù hợp cho: Các đại lý bất động sản muốn trình bày các dự án bất động sản một cách có tổ chức và hấp dẫn về mặt thị giác.

⏩ Đọc thêm: Mẹo quản lý dự án bất động sản thành công

9. Mẫu danh mục đầu tư thiết kế nội thất bởi Freepik

qua Freepik

Muốn thu hút sự chú ý của khách hàng cho các dự án thiết kế nội thất? Mẫu danh mục đầu tư thiết kế nội thất của Freepik giúp bạn trình bày tất cả chi tiết dự án tại một nơi, giúp khách hàng đánh giá kỹ năng của bạn so với yêu cầu của họ.

Chỉnh sửa hình ảnh bằng các gợi ý và điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh để đảm bảo vẻ chuyên nghiệp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm các dự án và hình ảnh liên quan để thể hiện kỹ năng của bạn

Thêm phần “Giới thiệu về tôi” để đảm bảo tính đầy đủ

Nhận các biến thể và tham khảo phong cách để nâng cao danh mục đầu tư

Tạo video từ hình ảnh và chồng hình ảnh để duy trì tính chuyên nghiệp

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế nội thất muốn giới thiệu các dự án trước đây của mình cho khách hàng tiềm năng và thu hút khách hàng mới.

⏩ Đọc thêm: Cách tìm kiếm và giữ chân khách hàng cho doanh nghiệp xây dựng

tạo dấu ấn với thương hiệu cá nhân mạnh mẽ chỉ với ClickUp*

Một mẫu danh mục đầu tư bất động sản được thiết kế chuyên nghiệp là công cụ không thể thiếu để duy trì sự tổ chức, chuyên nghiệp và sẵn sàng thu hút nhà đầu tư. Dù bạn đang quản lý một số bất động sản dân dụng hay một danh mục đa dạng các tài sản thương mại, mẫu danh mục đầu tư phù hợp sẽ giúp bạn trình bày danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả.

ClickUp giúp bạn dễ dàng quản lý danh sách công việc bất động sản và thông tin khách hàng trong một không gian duy nhất.

Với các tính năng hợp tác mạnh mẽ và phân tích tích hợp, nó cho phép làm việc nhóm mượt mà đồng thời cung cấp đang theo dõi hiệu suất rõ ràng và dễ dàng. Đừng để thông tin bất động sản rời rạc làm mất khách hàng của bạn.

