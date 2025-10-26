11 Phần mềm IDP tốt nhất cho tự động hóa tài liệu vào năm 2025

48% số người được hỏi cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, trong khi 47% cho rằng hệ thống lưu trữ trực tuyến của công ty họ phức tạp và kém hiệu quả. Hậu quả là thời gian bị lãng phí, năng suất giảm sút trong các quy trình kinh doanh và nhiều lỗi do con người gây ra.

Phần mềm Xử lý Tài liệu Thông minh (IDP) giúp giải quyết vấn đề này bằng cách loại bỏ nhu cầu xử lý tài liệu thủ công.

Nó tự động trích xuất thông tin khóa từ các tệp không cấu trúc và chuyển đổi chúng thành dữ liệu có tổ chức, dễ sử dụng. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và nhiều thời gian hơn cho công việc với thông tin chính xác, được tích hợp luồng mượt mà vào các hệ thống hiện có của bạn.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy tổng hợp các phần mềm IDP hàng đầu có thể đơn giản hóa các công việc liên quan đến tài liệu, giảm thiểu việc mục nhập lặp đi lặp lại và tích hợp với các công cụ bạn đã sử dụng.

Top 10 Phần mềm IDP Nổi Bật

Dưới đây là so sánh nhanh các giải pháp phần mềm IDP hàng đầu để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên một số tính năng khóa, tính năng bổ sung, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý tài liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), quy trình làm việc tự động hóa và hợp tác nhóm Tạo tài liệu bằng AI, hỗ trợ theo ngữ cảnh, tích hợp OCR, tự động hóa, mẫu tài liệu Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp ABBYY Trích xuất dữ liệu và trí tuệ quy trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đào tạo sẵn, nhận dạng ký tự quang học (OCR) đa ngôn ngữ, phân tích quy trình, và các tính năng cắm và chạy Giá cả tùy chỉnh UiPath Kết hợp IDP với RPA Bot toàn diện, xác minh có sự tham gia của con người, mô hình tùy chỉnh, công cụ không cần lập mã Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng IBM Datacap Giải pháp thu thập đa kênh cấp doanh nghiệp Trí tuệ nhân tạo (NLP), Trích xuất bằng máy học (ML), Che giấu dựa trên vai trò, Triển khai trên đám mây hoặc tại chỗ Giá cả tùy chỉnh Microsoft Azure Quy trình làm việc tài liệu AI linh hoạt cho doanh nghiệp Các mô hình có sẵn và tùy chỉnh, Power Automate, tuân thủ bảo mật Giá cả tùy chỉnh Google Document AI Trích xuất dữ liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh Các bộ xử lý sẵn sàng, công cụ tùy chỉnh, tích hợp BigQuery/Vertex AI Giá cả tùy chỉnh Appvia Dịch vụ tự phục vụ cho nhà phát triển trên nền tảng đám mây bảo mật Guardrails, điều phối Kubernetes, khả năng hiển thị đa đám mây Giá cả tùy chỉnh Rossum Quy trình làm việc không giấy tờ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) Chụp dữ liệu miễn phí, xác thực, phần mở rộng không cần mã và tích hợp Giá cả tùy chỉnh Infrrd Xử lý không cần can thiệp dựa trên SLA xử lý 24/7, xác thực bằng AI, phát hiện hình ảnh thông minh Giá cả tùy chỉnh Docsumo Quy trình làm việc không tiếp xúc và trích xuất dữ liệu khối lượng lớn Bảng thông minh, mô hình đã được đào tạo sẵn, quy trình làm việc tùy chỉnh, bảng điều khiển thời gian thực Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $199/tháng cho mỗi người dùng Nanonets Quy trình làm việc AI linh hoạt, độ chính xác cao AI OCR, hệ thống ra quyết định không cần mã hóa, tích hợp, và ROI nhanh chóng Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong phần mềm IDP?

Trong bất kỳ môi trường làm việc nào, nhân viên cần truy cập nhanh chóng và đáng tin cậy vào thông tin. Tuy nhiên, nếu không có hệ thống xử lý tài liệu thông minh, các nhóm phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm trong các tệp tin lộn xộn.

Thực tế, gần hai trong ba nhân viên đã phải tạo lại một tài liệu mà họ không thể tìm thấy, và nhiều người dành hơn bốn giờ mỗi tuần để tìm kiếm các tệp tin kỹ thuật số.

Phần mềm IDP phù hợp giúp giảm thiểu lãng phí bằng cách sử dụng học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng ký tự quang học để tự động hóa quy trình xử lý tài liệu, phân loại tệp tin và trích xuất dữ liệu liên quan một cách chính xác.

Khi lựa chọn giải pháp xử lý tài liệu thông minh, hãy tìm kiếm các tính năng sau của phần mềm tự động hóa tài liệu:

Trích xuất dữ liệu chính xác cho dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc

Tích hợp dễ dàng với các hệ thống hiện có và các hệ thống kinh doanh khác

Các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Xử lý tài liệu tự động hóa có khả năng mở rộng cho khối lượng lớn

Thiết lập đơn giản và quy trình làm việc thân thiện với người dùng để giảm thiểu việc xử lý tài liệu thủ công

🧠 Bạn có biết? 66% tổ chức đã bắt đầu thử nghiệm tự động hóa. Các ví dụ và trường hợp sử dụng về tự động hóa quy trình làm việc sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa các công việc hàng ngày, giúp nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho công việc lặt vặt và nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng.

11 phần mềm IDP tốt nhất

Bạn muốn ngừng bị ngập trong việc mục nhập thủ công lỗi thời?

Dưới đây là 11 phần mềm IDP hàng đầu sẽ giúp kinh doanh của bạn phát triển nhờ quy trình xử lý tài liệu tự động hóa.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc định tuyến quy trình làm việc và hợp tác tài liệu giữa các nhóm)

Chuyển đổi các ghi chú và bản nháp lộn xộn thành các tài liệu rõ ràng, có cấu trúc với ClickUp Docs được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Một người dùng Reddit đã mô tả hoàn hảo về phần mềm IDP lý tưởng:

Nếu tôi phải chọn một giải pháp IDP ngày nay, xác suất cao đó sẽ là một giải pháp thương mại có thành tích đã được chứng minh, một giải pháp liên tục phát triển và thích ứng với công nghệ mới.

Đó chính xác là những gì ClickUp mang lại.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp kết hợp xử lý tài liệu thông minh, nội dung được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc tự động hóa. Nó cũng cung cấp các tích hợp mạnh mẽ để các nhóm có thể xử lý cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc.

Tạo và chia sẻ tài liệu được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Docs

ClickUp Docs, được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, biến các tệp tĩnh thành tài liệu thông minh.

Các nhóm có thể sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tạo bản nháp, tóm tắt các bản cập nhật dự án dài dòng hoặc chuyển đổi văn bản kỹ thuật phức tạp thành hướng dẫn rõ ràng mà ai cũng có thể hiểu.

Ví dụ, một nhóm sản phẩm có thể chuyển đổi ghi chú sprint thành tài liệu dự án có cấu trúc chỉ trong vài phút. Tương tự, một đội ngũ hỗ trợ có thể tạo ngay lập tức các bài viết cơ sở kiến thức từ các truy vấn lặp đi lặp lại.

Nhận hỗ trợ theo ngữ cảnh với ClickUp Brain

Tìm kiếm công việc, bình luận và cập nhật ngay lập tức để nhóm của bạn không bao giờ lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin qua ClickUp Brain

Ngoài việc tạo nội dung, ClickUp Brain cung cấp các dịch vụ bối cảnh giúp hiển thị thông tin liên quan ngay khi bạn cần.

Dù bạn đang soạn thảo tài liệu, xem xét dự án hay tìm kiếm thông tin, ClickUp Brain có thể thu thập các công việc, bình luận và tài nguyên liên quan từ khắp không gian làm việc của bạn, giúp tiết kiệm thời gian quý báu khi tìm kiếm chi tiết.

Dưới đây là video hướng dẫn cách bạn có thể nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của mình chỉ trong vài giây trên ClickUp Brain:

Và ClickUp trở nên mạnh mẽ hơn với Brain Max , với nó bạn có thể: Tìm kiếm thống nhất: Tìm kiếm ngay lập tức các hợp đồng, hóa đơn và tài liệu quan trọng trên ClickUp, Google Drive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với web

Chuyển giọng nói thành văn bản: Sử dụng lệnh giọng nói để tải lên, tổ chức và truy xuất tài liệu mà không cần dùng tay, giúp xử lý tài liệu nhanh chóng và thuận tiện hơn

*giải pháp AI toàn diện: Thay thế các công cụ rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một nền tảng duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ quy trình làm việc của bạn và tự động hóa các công việc tài liệu lặp đi lặp lại Brain MAX là ứng dụng AI thông minh thực sự hiểu bạn, vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu chính sách, giao công việc cho thành viên trong nhóm và nhiều hơn nữa. Đây là trợ lý desktop thông minh của bạn, được thiết kế để tối ưu hóa quản lý tài liệu và nâng cao năng suất làm việc.

tự động hóa quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp Automations và AI Agents*

Tự động định tuyến tài liệu, kích hoạt phê duyệt và phân công nhiệm vụ để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại bằng ClickUp Automations

Các bước chuyển giao thủ công, tài liệu bị mất và các cập nhật lặp đi lặp lại có thể làm chậm quá trình kinh doanh. ClickUp Tự động hóa tự động xử lý các bước thường xuyên. Một tài liệu được nộp có thể kích hoạt các bước xem xét, phê duyệt hoặc cảnh báo cho các bên liên quan mà không cần can thiệp thủ công.

Hãy tưởng tượng một nhóm tài chính xử lý hàng trăm báo cáo chi phí. Với ClickUp, khi hóa đơn được quét vào hệ thống, tự động hóa có thể gán nó cho bộ phận tài chính, gắn thẻ với ngày đáo hạn và cập nhật trạng thái thanh toán sau khi được phê duyệt. Đúng vậy, đơn giản như vậy!🚀

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp cũng có tính năng trợ lý AI tự động hóa có thể xử lý các quy trình lặp đi lặp lại, trả lời câu hỏi và thậm chí kích hoạt các hành động dựa trên nội dung tài liệu hoặc truy vấn của người dùng. Các trợ lý này hoạt động ngầm để chủ động đề xuất và thực hiện các bước tiếp theo. Điều này cho phép các nhóm tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn trong khi các công việc thường xuyên và việc tra cứu thông tin được quản lý tự động.

Thử tích hợp OCR với Trường Tùy chỉnh ClickUp

Trích xuất dữ liệu từ tài liệu đã quét và đẩy trực tiếp vào các công việc và trường tùy chỉnh để đang theo dõi dễ dàng

ClickUp tích hợp dễ dàng với các công cụ OCR thông qua Google Drive, Zapier hoặc các ứng dụng kết nối khác. Các nhóm có thể quét tài liệu giấy hoặc sao kê ngân hàng, trích xuất dữ liệu quan trọng bằng OCR và đẩy dữ liệu đó trực tiếp vào nhiệm vụ ClickUp hoặc Trường Tùy chỉnh để đang theo dõi.

Một nhóm pháp lý, ví dụ, có thể lưu trữ các hợp đồng đã quét và tự động trích xuất ngày tháng, các bên liên quan và điều kiện dưới dạng các trường tìm kiếm trong ClickUp.

hoàn thành công việc một cách dễ dàng với quản lý kiến thức và Tìm kiếm Kết nối của ClickUp*

Một thách thức khóa trong IDP không chỉ là trích xuất dữ liệu, mà còn là làm cho dữ liệu đó trở nên dễ dàng truy cập và sử dụng ngay lập tức cho các nhóm. ClickUp Kết nối Search giải quyết khoảng cách này bằng cách:

Trích xuất thông tin từ Slack, email và các công cụ dự án chỉ với một lần tìm kiếm bằng tính năng Connected Search của ClickUp

Tìm kiếm liên kết: Tìm kiếm ngay lập tức trên tất cả các tài liệu đã tải lên, dữ liệu đã trích xuất và các công việc hoặc quy trình làm việc liên quan

Hỏi đáp theo ngữ cảnh: Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Hiển thị tất cả hóa đơn từ Nhà cung cấp X trong quý 2") và nhận câu trả lời trực tiếp, không chỉ danh sách tài liệu

Kiến thức tích hợp: Kết nối dữ liệu tài liệu đã trích xuất với các công việc dự án, bình luận và cơ sở kiến thức, giúp các nhóm có thể hành động dựa trên thông tin mà không cần chuyển đổi công cụ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo tài liệu là điều tuyệt vời. Nhưng biến chúng thành kiến thức lâu dài và đáng tin cậy mới là điều phân biệt giữa những người giỏi và xuất sắc. Muốn trở thành người xuất sắc? Hãy tận dụng khả năng Quản lý Kiến thức của ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Biến các ghi chú rời rạc thành tài liệu chuyên nghiệp với công nghệ viết AI và tóm tắt thông minh

Xử lý các công việc và bình luận liên quan đến bề mặt ngay lập tức với sự trợ giúp theo ngữ cảnh của ClickUp Brain

Tự động hóa việc định tuyến tài liệu, phê duyệt và chuyển giao công việc với các quy trình quản lý tài liệu đơn giản

Tích hợp công cụ OCR để trích xuất dữ liệu khóa từ tài liệu giấy hoặc tài liệu đã quét

Sử dụng các mẫu như Tài liệu Kế hoạch Quy trình để tiêu chuẩn hóa các bước, người chịu trách nhiệm và các phiên bản sửa đổi

Giới hạn của ClickUp

Cần phần mềm OCR của bên thứ ba để trích xuất dữ liệu đầy đủ

Các tính năng tự động hóa nâng cao có đường cong học tập

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 4.7/5 (9.400+ đánh giá)

Capterra 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Người dùng G2 này đã ghi chú:

ClickUp đã trở thành ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong tổ chức của chúng tôi. Nó tích hợp quản lý công việc, tạo tài liệu, theo dõi thời gian, mục tiêu và công cụ hợp tác trong một giao diện thống nhất, mang lại sự thuận tiện trong việc triển khai.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đã chán ngán việc tìm kiếm qua các phiên bản tài liệu lộn xộn? Bài viết blog “Tại sao kiểm soát phiên bản tài liệu lại quan trọng? ” sẽ hướng dẫn bạn cách giữ cho mọi tài liệu được tổ chức gọn gàng và cập nhật, giúp nhóm của bạn không bao giờ lãng phí thời gian đoán xem file nào là phiên bản cuối cùng.

2. ABBYY (Tốt nhất cho trích xuất dữ liệu dựa trên AI và trí tuệ quy trình)

qua ABBYY

Xử lý tài liệu thủ công làm chậm tiến độ của các nhóm khi phải đối phó với hóa đơn, yêu cầu bồi thường hoặc giấy tờ khách hàng ở hàng chục định dạng và ngôn ngữ khác nhau. ABBYY giúp các doanh nghiệp thay thế các công việc mục nhập lặp đi lặp lại bằng việc trích xuất dữ liệu tự động.

Ví dụ, nhóm kế toán phải trả có thể sử dụng ABBYY Vantage để tự động thu thập dữ liệu hóa đơn, khớp với đơn đặt hàng và đánh dấu các trường hợp ngoại lệ để kiểm tra. Các công ty bảo hiểm có thể xử lý hàng nghìn yêu cầu bồi thường nhanh hơn bằng cách phân loại biểu mẫu, trích xuất các chi tiết khóa như số yêu cầu bồi thường và chuyển chúng đến người quản lý phù hợp với ít thao tác thủ công nhất.

ABBYY kết hợp điều này với trí tuệ quy trình, giúp các nhà lãnh đạo vận hành có thể xác định chính xác nơi xảy ra tắc nghẽn và khắc phục chúng.

Các tính năng nổi bật của ABBYY

Tự động hóa quy trình xử lý hóa đơn, onboarding và yêu cầu bồi thường bằng cách trích xuất dữ liệu từ bất kỳ loại tài liệu nào

Các mô hình AI được đào tạo sẵn có thể xử lý các định dạng, ngôn ngữ và chữ viết tay khác nhau với độ chính xác cao

Kết hợp khai thác quy trình với IDP để phát hiện các điểm chậm trễ, chi phí ẩn và các cách tối ưu hóa quy trình làm việc

Sử dụng ABBYY Marketplace để tải xuống các tính năng xử lý tài liệu cài đặt sẵn và bắt đầu nhanh chóng

Chuyển đổi tài liệu giấy và tệp quét thành dữ liệu có cấu trúc sẵn sàng cho hệ thống chính của bạn

Giới hạn của ABBYY

Có thể cần thiết lập chuyên biệt cho các quy trình làm việc tùy chỉnh

Chỉ đạt hiệu quả tối ưu khi kết hợp với các dự án tự động hóa quy mô lớn

Giá cả của ABBYY

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ABBYY

G2 4.5/5 (340+ đánh giá)

Capterra 4.7/5 (420+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ABBYY

Người dùng G2 này đã nhấn mạnh:

ABBYY FineReader Engine là nhà cung cấp một giải pháp gọn nhẹ, đơn giản và dễ sử dụng cho việc quét tài liệu vật lý. Phần mềm này không có nhiều tính năng thừa thãi; nó chỉ cung cấp các tùy chọn được sử dụng nhiều nhất.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho việc lập tài liệu

3. UiPath (Phù hợp nhất để kết hợp IDP với tự động hóa quy trình robot)

qua UiPath

Các nhóm bị ngập trong giấy tờ lặp đi lặp lại và các ứng dụng không kết nối thường gặp khó khăn trong việc mở rộng tự động hóa khi dữ liệu tài liệu vẫn cần kiểm tra thủ công. UiPath giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp với Document Understanding, một mô-đun kết hợp xử lý tài liệu thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa quy trình robot (RPA) trên một nền tảng bảo mật duy nhất.

Ví dụ, một công ty bảo hiểm xử lý lượng lớn biểu mẫu yêu cầu bồi thường có thể triển khai robot của UiPath để đọc các bài nộp/gửi đã quét và trích xuất các thông tin khóa như số hợp đồng, số tiền yêu cầu bồi thường và thông tin khách hàng. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể được đánh dấu để kiểm tra nhanh chóng bởi con người.

Tương tự, các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể sử dụng trình phân tích PDF để thu thập hồ sơ bệnh nhân từ các định dạng hỗn hợp và tự động chuyển chúng đến nhóm phù hợp, giúp giảm bớt khối lượng công việc quản trị viên.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối bằng cách kết hợp các bot RPA với phần mềm xử lý tài liệu thông minh

Sử dụng các mô hình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu không cấu trúc, biểu mẫu viết tay và tệp tin quét

Xác thực các trường hợp ngoại lệ thông qua Trung tâm Hành động để các nhóm có thể xử lý các trường hợp đặc biệt mà không làm gián đoạn các luồng tự động hóa

Xây dựng và đào tạo các mô hình tài liệu tùy chỉnh nhanh chóng, với các công cụ không cần lập trình dành cho người dùng kinh doanh

Tích hợp mượt mà với các hệ thống CRM, ERP và các hệ thống kinh doanh khác để xử lý liên tục

Giới hạn của UiPath

Yêu cầu thời gian ban đầu để đào tạo các mô hình trích xuất tùy chỉnh

Có thể gây phức tạp cho các nhóm không có kinh nghiệm về RPA

Một số tiện ích bổ sung AI nâng cao có thể yêu cầu giấy phép riêng biệt

Giá cả của UiPath

Kế hoạch cơ bản : $25/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2 4.6/5 (7.000+ đánh giá)

Capterra 4.6/5 (700+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về UiPath

Bài đánh giá trên Reddit này chia sẻ:

Sau khi thử nghiệm UiPath Studio trong vài ngày, tôi thực sự ấn tượng với các sản phẩm của họ. Phần mềm này có khả năng hoạt động như một bot duyệt web với các tự động hóa mà tôi cài đặt, cũng như chuyển thông tin trực tiếp thông qua các tích hợp.

📮ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. Với các Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn. ”

4. IBM Datacap (Phù hợp nhất cho việc thu thập đa kênh cấp doanh nghiệp)

qua IBM

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều giấy tờ vẫn mất quá nhiều thời gian để nhập lại biểu mẫu và chuyển tiếp các tệp đã quét qua các hệ thống không kết nối.

Vậy, IBM Datacap khác biệt ở việc làm gì? Nó hợp nhất xử lý tài liệu thông minh, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thu thập, phân loại và định tuyến tất cả các loại tài liệu.

Ví dụ, một nhóm xử lý yêu cầu bồi thường có thể chụp ảnh các biểu mẫu viết tay trên máy tính bảng và để AI của Datacap trích xuất các trường dữ liệu quan trọng với tính năng che giấu thông tin theo vai trò để bảo mật. Dữ liệu đã xử lý sau đó được luồng trực tiếp vào hệ thống quản lý vụ việc của họ.

Các tính năng nổi bật của IBM Datacap

Hỗ trợ thu thập đa kênh từ máy quét, email, thiết bị di động và ứng dụng.

Sử dụng NLP và machine learning để trích xuất dữ liệu từ các bố cục phức tạp hoặc không quen thuộc.

Áp dụng tính năng che giấu dựa trên vai trò để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong quá trình xử lý.

Tích hợp dữ liệu sạch trực tiếp với các công cụ tự động hóa kinh doanh khác của IBM.

Triển khai trên đám mây với Datacap on Cloud để có khả năng mở rộng linh hoạt.

Giới hạn của IBM Datacap

Có thể yêu cầu cấu hình nâng cao cho các quy trình làm việc đặc thù của ngành.

Có thể gây áp lực cho các nhóm nhỏ chỉ cần xử lý tài liệu cơ bản.

Việc tích hợp ngoài hệ sinh thái IBM có thể yêu cầu thiết lập bổ sung.

Giá cả của IBM Datacap

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Datacap

G2 : 4. 1/5 (50+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về IBM Datacap

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

IBM Datacap là công cụ có mã nguồn thấp/không cần mã (không phải lúc nào cũng vậy) dành cho việc thu thập nội dung tài liệu, và nó làm đúng như những gì nó hứa hẹn. Công cụ phát triển dựa trên quy tắc này rất dễ sử dụng, cung cấp nhiều hàm để xử lý OCR/ICR/AI (với ADP) nhằm trích xuất/xác định nội dung từ các tài liệu đã quét có cấu trúc và không có cấu trúc.

👀 Thông tin thú vị: Nỗ lực đầu tiên được biết đến về "xử lý tài liệu" có từ thế kỷ 19, khi Christopher Sholes, người phát minh ra máy đánh chữ, muốn tăng tốc quá trình ghi chép bằng tay. Bố cục bàn phím QWERTY mà bạn vẫn sử dụng ngày nay ban đầu được thiết kế để làm chậm tốc độ gõ phím, nhằm tránh tình trạng các khóa bị kẹt.

5. Microsoft Azure (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc tài liệu AI linh hoạt cấp doanh nghiệp)

qua Microsoft

Một số doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ cách thức và địa điểm xử lý tài liệu. Microsoft Azure cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát đó. Bạn có thể thực hiện trích xuất tài liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên đám mây, tại chỗ hoặc tại biên, tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật và tuân thủ của bạn.

Azure AI Document Intelligence kết hợp các mẫu sẵn có cho hóa đơn và biên lai với các công cụ để tạo mô hình tùy chỉnh của riêng bạn. Bạn có thể điều chỉnh quá trình trích xuất cho các ngành, định dạng hoặc ngôn ngữ cụ thể. Ngoài ra, các nhóm có thể kết nối dữ liệu trích xuất với Power Automate và Azure Search để xây dựng các quy trình làm việc hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Azure

Chạy trích xuất tài liệu bằng AI trên đám mây hoặc trên máy chủ cục bộ.

Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu có sẵn hoặc đào tạo các mô hình tùy chỉnh.

Kết nối dữ liệu tài liệu với Microsoft Power Automate và Azure Search.

Áp dụng các biện pháp bảo mật và tuân thủ ở mọi giai đoạn.

Tăng hoặc giảm quy mô xử lý tùy theo khối lượng công việc.

Giới hạn của Microsoft Azure

Chi phí có thể tăng nhanh nếu lượng sử dụng đột ngột tăng cao.

Các thiết lập tùy chỉnh phức tạp yêu cầu các nhà phát triển có kinh nghiệm.

Cổng thông tin Azure có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của Microsoft Azure

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure

G2 : 4.4 (2.080+ đánh giá)

Capterra: 4.6 (1.920+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Microsoft Azure

Đánh giá này trên Capterra có tính năng:

Một trong những tính năng nổi bật của Microsoft Azure là bộ dịch vụ toàn diện, bao gồm mọi thứ từ tính toán và lưu trữ đến trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy.

📖 Xem thêm: Tổ chức tệp và thư mục: Các chiến lược để cải thiện quy trình làm việc của bạn

6. Document AI (Tốt nhất cho việc trích xuất linh hoạt dựa trên trí tuệ nhân tạo tạo sinh)

qua Google

Chất lượng dữ liệu kém ảnh hưởng đến hầu hết các kinh doanh – nhưng chỉ một phần nhỏ coi đó là ưu tiên hàng đầu. Trong một cuộc khảo sát gần đây, 91% chuyên gia dữ liệu cho biết dữ liệu kém chất lượng ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng chỉ 23% cho biết đó là lĩnh vực ưu tiên thực sự.

Google Document AI giải quyết vấn đề này bằng cách chuyển đổi các tệp tin lộn xộn, không cấu trúc thành dữ liệu sạch, có cấu trúc mà bạn có thể tin cậy.

Các nhóm có thể bắt đầu nhanh chóng với các bộ xử lý sẵn có cho hóa đơn, phiếu lương hoặc thẻ căn cước, hoặc tạo mô hình tùy chỉnh chỉ với một số ví dụ. Kết quả được đưa trực tiếp vào BigQuery để phân tích sâu hoặc tích hợp vào quy trình làm việc thông qua Vertex AI và các công cụ khác của Google Cloud.

Điểm nổi bật của phần mềm này là sự tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái AI rộng lớn của Google. Các nhóm có thể tận dụng công nghệ OCR cấp doanh nghiệp cho hơn 200 ngôn ngữ, khả năng nhận diện chữ viết tay hàng đầu và phương pháp đơn giản để phát triển các ứng dụng tài liệu thông minh.

Các tính năng nổi bật của Google Document AI

Bắt đầu với các bộ xử lý được xây dựng sẵn cho các biểu mẫu thông dụng.

Sử dụng Workbench để tạo công cụ trích xuất tùy chỉnh với lượng dữ liệu đào tạo tối thiểu.

Kết nối với BigQuery và Vertex AI để phân tích nâng cao.

Công nghệ OCR mạnh mẽ với khả năng nhận diện chữ viết tay trong hơn 50 ngôn ngữ.

Dễ dàng triển khai thông qua API hoặc Google Cloud Console.

Giới hạn của Google Document AI

Thiếu khả năng xử lý hàng loạt mạnh mẽ cho các tệp tin lớn.

Ít chuyên biệt hơn so với các nhà cung cấp IDP chuyên dụng.

Tự động hóa vượt ra ngoài việc thu thập dữ liệu thường yêu cầu thiết lập thêm với các công cụ khác.

Giá cả của Google Document AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Document AI

G2 : 4.2 (35+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Google Document AI

Đánh giá trên G2 này đã ghi chú:

Document AI đã rất hữu ích cho chúng tôi trong việc triển khai OCR. Việc đào tạo, triển khai và tích hợp vào luồng hiện có của chúng tôi diễn ra khá đơn giản.

👀 Thông tin thú vị: NASA đã sử dụng các kỹ thuật xử lý tài liệu tiên tiến từ những năm 1960 để số hóa các ghi chú viết tay của phi hành gia, nhật ký nhiệm vụ và kế hoạch bay, bảo tồn hàng triệu trang lịch sử không gian.

📚 Xem thêm: Phần mềm PSA tốt nhất để tự động hóa quy trình kinh doanh

7. Appvia (Tốt nhất cho chuyển đổi đám mây bản địa bảo mật và dịch vụ tự phục vụ cho nhà phát triển)

qua Appvia

Appvia giúp các tổ chức triển khai các hoạt động đám mây hiện đại mà không mất kiểm soát hay lo lắng. Tập trung chính của Appvia là đơn giản hóa và bảo mật hạ tầng đám mây phức tạp.

Với Wayfinder (nền tảng phát triển nội bộ tự phục vụ của Appvia), các nhà phát triển của bạn có thể triển khai và quản lý tài nguyên đám mây theo yêu cầu trong khi nhóm nền tảng của bạn duy trì các rào cản chặt chẽ.

Các tính năng nổi bật của Appvia

Cung cấp dịch vụ tự phục vụ bảo mật cho nhà phát triển với các rào cản rõ ràng

Kiểm soát tập trung và hiển thị trên nhiều nhà cung cấp đám mây

Tự động hóa việc triển khai cụm Kubernetes và quản lý vòng đời tài liệu

Nâng cao kỹ năng cho nhóm thông qua hỗ trợ thực hành và chuyển giao kiến thức

Giảm thời gian triển khai đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt

Giới hạn của Appvia

Có thể yêu cầu thiết lập tùy chỉnh cho các môi trường phức tạp kết hợp

Số lượng đánh giá từ cộng đồng còn giới hạn so với các nhà cung cấp đám mây lớn hơn

Kết quả tốt nhất thường phụ thuộc vào việc sử dụng dịch vụ tư vấn của Appvia kết hợp với nền tảng

Giá cả của Appvia

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Appvia

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Appvia

Đánh giá trên G2 chia sẻ:

Tính năng tự phục vụ từ đầu đến cuối là một tài sản quý giá cho các công việc quản lý đám mây của tôi, được bổ sung bởi khả năng kiểm soát tập trung giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Ngoài ra, khả năng hiển thị và tự động hóa đám mây tiếp tục giảm bớt khối lượng công việc của tôi.

📖 Xem thêm: Phần mềm trợ lý viết lách tốt nhất với trí tuệ nhân tạo (AI)

8. Rossum (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc không giấy tờ dựa trên AI)

qua Rossum

Nhiều kinh doanh vẫn đang chìm trong biển giấy tờ. Cụ thể, gần một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng Rossum giúp thu hẹp khoảng cách đó.

Nền tảng AI-first, đám mây của Rossum thu thập, xác thực và đẩy dữ liệu sạch trực tiếp vào hệ thống của bạn. Ít lỗi hơn và quy trình làm việc nhanh hơn giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc thúc đẩy sự phát triển của kinh doanh mà không cần đến các mẫu cứng nhắc hay lãng phí thời gian.

Các tính năng nổi bật của Rossum

Trích xuất dữ liệu từ các tài liệu giao dịch mà không cần mẫu có sẵn

Tự động hóa quy trình phê duyệt, theo dõi nhà cung cấp và xác thực dữ liệu với các trợ lý AI

Mở rộng quy trình làm việc tài liệu từ đầu đến cuối một cách bảo mật, từ giai đoạn tiền xử lý đến hậu xử lý

Dễ dàng tích hợp với SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics và nhiều nền tảng khác

Quản lý nền tảng thông qua các phần mở rộng low-code, microservices và giải pháp SaaS trọn gói

Giới hạn của Rossum

Có thể cần quản lý thay đổi cho các nhóm mới làm quen với IDP

Các yêu cầu tùy chỉnh có thể kéo dài thời gian triển khai cho các trường hợp đặc thù

Một phương pháp hoàn toàn miễn phí sử dụng mẫu có thể yêu cầu đào tạo cho các tài liệu bất thường

Giá cả của Rossum

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rossum

G2 : 4.5/5 (110+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Rossum

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Nền tảng này tự động hóa toàn bộ vòng đời tài liệu, từ việc nhận tài liệu đến việc nhập dữ liệu vào hệ thống nội bộ, giúp giảm đáng kể nỗ lực thủ công. Rossum AI được thiết kế để dễ dàng triển khai, cho phép kinh doanh nhanh chóng tích hợp và bắt đầu tự động hóa quy trình xử lý tài liệu của mình với ít thiết lập nhất.

9. Infrrd (Phù hợp nhất cho xử lý tài liệu không cần can thiệp thủ công dựa trên SLA)

qua Infrrd

Infrrd vượt xa công nghệ OCR truyền thống bằng cách cung cấp giải pháp xử lý tài liệu thông minh không cần can thiệp thủ công, dựa trên cam kết dịch vụ (SLA). Điều này trông như thế nào? Hãy tưởng tượng một nhóm nhân sự doanh nghiệp phải quản lý hàng trăm hồ sơ nhân viên, hợp đồng và tài liệu tuân thủ mỗi tuần trong điều kiện thời hạn chặt chẽ.

Thay vì nhân viên phải dành hàng giờ để kiểm tra các chi tiết thiếu sót hoặc lỗi mục nhập thủ công, AI của Infrrd tự động hóa quá trình trích xuất, xác thực và định tuyến từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Infrrd

Cung cấp trích xuất dữ liệu tuân thủ SLA mà không cần can thiệp thủ công

Xử lý hơn 1.000 loại tài liệu trong 22+ ngôn ngữ với tỷ lệ lỗi dưới 0,1%

Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với các tác nhân AI và quy tắc trích xuất tùy chỉnh

Kích hoạt tính năng phát hiện hình ảnh thông minh và trò chuyện tài liệu trực tiếp để có được thông tin thời gian thực

Mở rộng quy mô hoạt động một cách bảo mật với khả năng xử lý liên tục 24/7

Giới hạn của Infrrd

Có thể cần thời gian ban đầu để tùy chỉnh các quy tắc trích xuất phức tạp

Giá cả được tùy chỉnh, do đó việc lập kế hoạch ngân sách cần được tư vấn trực tiếp

Các nhóm nhỏ có thể thấy việc triển khai quy mô lớn phức tạp hơn mức cần thiết

Giá cả của Infrrd

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Infrrd

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Infrrd

Đánh giá trên G2 đã nhấn mạnh:

Infrrd có một nhóm chuyên nghiệp cam kết mang đến khả năng hiểu tài liệu và trích xuất dữ liệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong không gian tài liệu không cấu trúc - một không gian đầy thách thức mà chúng tôi xử lý với khối lượng lớn tài liệu xây dựng.

📖 Xem thêm: Mẫu viết nội dung miễn phí để tạo/lập nội dung nhanh hơn

10. Docsumo (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc không tiếp xúc và trích xuất tài liệu khối lượng lớn)

qua Docsumo

Docsumo loại bỏ mệt mỏi do sao chép-dán và mục nhập lặp đi lặp lại bằng cách chuyển đổi tài liệu không cấu trúc thành các bảng dữ liệu sạch, có cấu trúc. Hãy tưởng tượng một nhóm vận hành phải xử lý hàng đống hợp đồng nhà cung cấp và báo cáo chi phí hàng tháng từ nhiều bộ phận khác nhau.

Thay vì phải đối mặt với việc nhập liệu tẻ nhạt, họ có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Docsumo để thu thập các chi tiết khóa, đánh dấu các bất thường để xem xét nhanh chóng và tổ chức mọi thứ trong các định dạng có cấu trúc, có thể tìm kiếm. Điều này có nghĩa là phê duyệt nhanh hơn, ít lỗi thủ công hơn và nhiều thời gian hơn cho các nhóm tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn.

Các tính năng nổi bật của Docsumo

Tự động hóa việc trích xuất dữ liệu phức tạp cho hóa đơn, sao kê ngân hàng, phiếu lương và nhiều loại tài liệu khác

Chuyển đổi dữ liệu lộn xộn, không cấu trúc thành các bảng Excel sẵn sàng cho phân tích

Xử lý các tệp PDF đã quét, hình ảnh, tài liệu dài và biểu mẫu viết tay

Đào tạo mô hình tùy chỉnh hoặc sử dụng hơn 100 mô hình đã được đào tạo sẵn cho các trường hợp sử dụng cụ thể trong ngành

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh với quy tắc xác thực, xử lý ngoại lệ và tích hợp

Nhận bảng điều khiển thời gian thực, nhật ký kiểm tra và tìm kiếm nâng cao để có cái nhìn toàn diện về dữ liệu hiển thị

Giới hạn của Docsumo

Một số người dùng ghi chú có một khoảng thời gian làm quen khi tùy chỉnh các mô hình trích xuất

Việc triển khai cho các tài liệu có độ biến đổi cao có thể mất thêm thời gian thiết lập

Để tận dụng tối đa lợi ích, cần có các ví dụ cụ thể và kế hoạch quy trình rõ ràng từ đầu

Giá cả của Docsumo

Gói Starter : $199/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng : $499/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Docsumo

G2 : 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Docsumo

Đánh giá này trên G2 đã được đánh dấu:

Nó đã giảm thời gian cần thiết để thực hiện việc cần làm trích xuất dữ liệu thủ công xuống với xác suất 80-90%, ngay cả khi bao gồm việc kiểm tra mẫu dữ liệu đầu ra bởi con người.

📖 Xem thêm: Mẫu và định dạng SOP miễn phí

11. Nanonets (Phù hợp nhất cho các quy trình làm việc AI linh hoạt và thu thập dữ liệu chính xác cao)

qua Nanonets

Nanonets được thiết kế cho các nhóm muốn tự động hóa quy trình xử lý tài liệu phức tạp mà không cần đến các mẫu cứng nhắc hoặc hỗ trợ IT phức tạp. Dù bạn đang tự động hóa quy trình thanh toán, xử lý yêu cầu bồi thường hay đối chiếu đơn đặt hàng, Nanonets kết hợp công nghệ OCR, học máy và quy trình làm việc không cần mã nguồn.

Điều này cho phép nhóm của bạn thu thập dữ liệu từ các tài liệu lộn xộn và chuyển trực tiếp vào hệ thống CRM, ERP hoặc bất kỳ hệ thống lưu trữ dữ liệu nào của bạn.

Các tính năng nổi bật của Nanonets

Trích xuất dữ liệu từ hóa đơn, đơn đặt hàng, thẻ căn cước, biên lai và nhiều loại tài liệu khác bằng công nghệ AI OCR tiên tiến

Tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp với các công cụ ra quyết định không cần mã hóa

Dễ dàng tích hợp với các công cụ như Slack, Salesforce, Dropbox hoặc Microsoft Dynamics

Xác thực, đánh dấu hoặc làm giàu dữ liệu tự động trước khi xuất sang các hệ thống hạ nguồn

Đạt được lợi nhuận đầu tư (ROI) có thể đo lường được một cách nhanh chóng, với tỷ lệ hoàn vốn trung bình 3,5 lần chỉ trong sáu tháng

Giới hạn của Nanonets

Có thể cần thời gian ban đầu để tinh chỉnh quy trình làm việc cho các bố cục tài liệu phức tạp hoặc cũ

Việc kiểm tra thủ công vẫn có thể cần thiết đối với các trường hợp đặc biệt hoặc định dạng hiếm

Giá cả của Nanonets

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Nanonets

G2 : 4.8/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 80 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Nanonets

Đánh giá trên G2 chia sẻ:

Ngay từ khi cài đặt, khả năng nhận dạng OCR đã khá tốt. Nhóm Nanonets cũng đã thực hiện công việc đào tạo mô hình ban đầu và cung cấp logic tùy chỉnh để khớp các trường trong hệ thống ERP của chúng tôi cho việc tích hợp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc đồng bộ hóa công việc của mọi người? Hợp tác nhóm là gì? 10 chiến lược hiệu quả cho blog nhóm của bạn sẽ phân tích các cách đơn giản để khuyến khích tinh thần đồng đội, giúp các dự án của bạn tiến triển nhanh hơn và thông minh hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm các cách để tự động hóa quy trình xử lý tài liệu, đây là ba công cụ xử lý tài liệu thông minh khác đáng cân nhắc bên cạnh các nhà cung cấp hàng đầu mà chúng tôi đã đề cập:

Hyperscience: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa phân loại tài liệu và trích xuất dữ liệu, đồng thời giữ con người tham gia vào quá trình xử lý các trường hợp ngoại lệ

Kofax TotalAgility: Kết hợp IDP với quản lý quy trình, tự động hóa quy trình làm việc và RPA để xử lý hóa đơn nâng cao

Amazon Textract: Nhận diện văn bản in, chữ viết tay, bảng biểu và cặp khóa-giá trị mà không cần mẫu định sẵn

