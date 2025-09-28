Anytype vs. Notion: Công cụ nào tốt hơn cho năng suất làm việc vào năm 2025?

Các không gian làm việc kỹ thuật số hiện đại đã khiến việc quản lý kiến thức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù bạn đang xây dựng một cơ sở kiến thức cá nhân, tổ chức nghiên cứu hay lập kế hoạch dự án, có rất nhiều nền tảng có thể hỗ trợ bạn.

Anytype và Notion là các công cụ giúp tổ chức, lưu trữ và quản lý thông tin như một bộ não thứ hai. Anytype là một tân binh nổi bật với cam kết về một giải pháp quản lý kiến thức hoàn toàn cục bộ, tập trung vào bảo mật và ưu tiên chế độ offline. Trong khi đó, Notion là một nền tảng nổi tiếng với khả năng ghi chú mạnh mẽ, tính năng hợp tác và cơ sở dữ liệu phong phú.

Để giúp bạn đưa ra quyết định, chúng tôi phân tích Anytype vs. Notion trên các tham số khác nhau, như tính năng, giá cả, tính thực tiễn trong sử dụng, v.v.

So sánh Anytype và Notion trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh gọn gàng về 5 tính năng hàng đầu giữa Anytype, Notion và ClickUp 🥇:

Tính năng Anytype Notion Bonus: <2>ClickUp 🥇 Bảo mật & An toàn ✅ Mã hóa đầu cuối, ưu tiên chế độ offline, lưu trữ phi tập trung ❌ Không có mã hóa đầu cuối; lưu trữ dựa trên đám mây 🛡️ Tuân thủ SOC 2, HIPAA, GDPR; Trí tuệ nhân tạo (AI) có ngữ cảnh với các giao thức bảo mật dữ liệu mạnh mẽ Hợp tác 🚫 Chưa hỗ trợ hợp tác thời gian thực (đang trong giai đoạn beta) ✅ Hợp tác nhóm thời gian thực với bình luận, trang chia sẻ và khối đồng bộ ✅ Bộ công cụ hợp tác đầy đủ: chỉnh sửa thời gian thực, chuyển đổi bình luận thành công việc, trò chuyện, tài liệu và tóm tắt công việc bằng AI tiện ích Hỗ trợ tiện ích gốc cho công việc, ghi chú và bảng điều khiển Không hỗ trợ tiện ích gốc; yêu cầu nhúng từ bên thứ ba Bảng điều khiển tùy chỉnh hoàn toàn và các tiện ích tích hợp sẵn; không cần sử dụng bên thứ ba Tính năng AI ❌ Chưa có sẵn ⚡ Trợ lý AI tích hợp sẵn cho việc viết, tóm tắt và đề xuất 🧠 ClickUp AI + agents hoạt động như một trợ lý AI toàn diện cho công việc, kết hợp tự động hóa, tích hợp, trò chuyện, trên tất cả các tác vụ, tài liệu và công cụ kết nối Mẫu & Tài liệu 🧱 Mẫu không cần code tích hợp sẵn cho ghi chú và đối tượng 🧩 Mẫu giao diện do cộng đồng phát triển và tích hợp sẵn cho mọi trường hợp sử dụng 🧠 Mẫu thiết kế chuyên nghiệp + tài liệu ClickUp Docs động với phương tiện truyền thông, trí tuệ nhân tạo (AI) và chỉnh sửa cộng tác thời gian thực — mạnh mẽ và thống nhất hơn cả hai

Anytype là gì?

qua Anytype

Anytype là phần mềm ưu tiên địa phương, ngang hàng và mã nguồn mở, cho phép người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn và bảo mật đối với tài sản kỹ thuật số của mình.

Với sự tập trung vào bảo mật và lưu trữ dữ liệu phi tập trung, chỉ người dùng mới có thể truy cập thông tin của mình mà không bị can thiệp từ các ứng dụng của bên thứ ba.

Tính năng của Anytype

Các tính năng của Anytype tập trung vào phương pháp ưu tiên lưu trữ cục bộ, lưu trữ phi tập trung và mã hóa đầu cuối, đảm bảo quyền sở hữu dữ liệu hoàn toàn. Khác với Notion, Anytype là công việc hoàn toàn offline và tự động đồng bộ giữa các thiết bị khi kết nối lại.

Từ cơ sở dữ liệu tùy chỉnh và chế độ xem biểu đồ trực quan đến quy trình làm việc có mẫu sẵn và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, Anytype được thiết kế dành cho những ai ưu tiên bảo mật mà không làm giảm hàm.

Tính năng #1: Mã hóa đầu cuối

Anytype sử dụng mã hóa cục bộ trên thiết bị để đảm bảo chỉ bạn mới có khóa truy cập dữ liệu của mình. Điều này giúp duy trì bảo mật dữ liệu, vì không có thực thể bên ngoài nào có thể truy cập dữ liệu. Bạn hoàn toàn sở hữu và bảo mật dữ liệu của mình.

Tính năng #2: Truy cập chế độ ngoại tuyến

Cách tiếp cận "offline-first" của Anytype cho phép bạn tạo và quản lý dữ liệu mà không cần kết nối internet. Kho dữ liệu của bạn được lưu trữ cục bộ trên thiết bị, đảm bảo truy cập liên tục và thời gian tải nhanh.

Tính năng #3: Thiết kế không cần mã

Anytype cung cấp trải nghiệm tạo nội dung không cần code, cho phép người dùng tạo ra bất kỳ thứ gì họ tưởng tượng một cách trực quan. Trình chỉnh sửa dựa trên khối, cơ sở dữ liệu, mẫu và tiện ích mang đến cho bạn sự tự do tuyệt đối để tùy chỉnh không gian làm việc theo ý muốn mà không cần viết một dòng mã nào.

Tính năng #4: Hiển thị cơ sở dữ liệu

Với Anytype, bạn có thể hiển thị các mục nhập cơ sở dữ liệu dưới dạng đồ thị quan hệ. Hơn nữa, định dạng tương tác giúp quản lý, trình bày và phân tích mối quan hệ dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời kết nối ý tưởng giữa các bộ dữ liệu và dự án phức tạp.

Giá cả của Anytype

Explorer : Miễn phí

Builder : $99/năm

Co – Người tạo : $299 cho 3 năm

Kinh doanh: Giá cả tùy chỉnh

Notion là gì?

qua Notion

Notion là một ứng dụng web đa năng dành cho năng suất và ghi chú. Nó kết hợp quản lý kiến thức, quản lý công việc và kế hoạch dự án trong một nền tảng duy nhất.

Dù bạn là cá nhân hay một nhóm, Notion giúp bạn duy trì sự tổ chức. Các mẫu tùy chỉnh và tích hợp mượt mà với các công cụ khác là một lợi thế khác.

Tính năng của Notion

Khác với Anytype, Notion nổi trội trong hợp tác thời gian thực, khả năng truy cập dựa trên đám mây và tích hợp mạnh mẽ với các công cụ như Slack, Google Drive và Zapier.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), bộ lọc cơ sở dữ liệu nâng cao và tính năng liên kết trang trực quan, Notion giúp việc tạo ra các quy trình làm việc có cấu trúc và linh hoạt cho cá nhân và nhóm trở nên dễ dàng.

Dưới đây là danh sách các tính năng khóa của Notion:

Tính năng #1: Trợ lý AI

qua Notion

Trợ lý AI tích hợp của Notion giúp soạn thảo nội dung, tóm tắt ghi chú và trả lời truy vấn dựa trên dữ liệu không gian làm việc, mang lại sự tăng cường năng suất. Những tính năng này rất hữu ích khi làm việc trên các dự án mà việc tạo hoặc tinh chỉnh nội dung là yếu tố quan trọng trong quy trình công việc.

Tính năng #2: Wikis

qua Notion

Cách tốt nhất để tập trung quản lý kiến thức chuyên nghiệp hoặc cá nhân trên Notion là thông qua việc sử dụng wiki. Notion cho phép bạn tạo các trang liên kết với nhau, giúp thông tin dễ dàng truy cập và điều hướng. Các wiki cá nhân và kinh doanh này thiết lập một nguồn thông tin duy nhất, giúp truy cập dữ liệu một cách thuận tiện.

Tính năng #3: Tài liệu

qua Notion

Các tài liệu trên Notion cho phép người dùng tạo trang và truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả. Nó có tính năng trình chỉnh sửa dựa trên khối hợp tác, nơi các nhóm có thể cùng nhau trao đổi ý tưởng, chia sẻ phản hồi và sử dụng AI để nâng cao nội dung, giúp việc lập tài liệu trở nên dễ dàng hơn.

Tính năng #4: Trang web

Notion Sites cho phép người dùng dễ dàng xuất bản bất kỳ trang nào dưới dạng trang web. Dù bạn đang tạo trang đích, chia sẻ thông tin công khai hay phân phối tài nguyên, Sites giúp giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ lưu trữ web bên ngoài.

Giao diện trực quan giúp việc tùy chỉnh trở nên dễ dàng, cho phép người dùng thiết kế trang web mà không cần kiến thức mã. Với tính năng phân tích tích hợp, bạn có thể đang theo dõi tương tác hiệu quả và tối ưu hóa nội dung của mình.

Giá cả của Notion

Miễn phí cho tối đa 10 người dùng

Plus : $12 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh : $24 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Anytype vs. Notion: So sánh tính năng

Khi so sánh Anytype, Notion hoặc bất kỳ lựa chọn thay thế tiềm năng nào, việc đánh giá các tính năng cùng với nhu cầu riêng của bạn là điều cần thiết. Dưới đây là so sánh chi tiết về các tính năng khóa:

Tính năng #1: Tiện ích

Tiện ích giúp tăng cường năng suất làm việc bằng cách cung cấp truy cập trực tiếp đến thông tin, tính năng hoặc công cụ quan trọng từ bảng điều khiển. Tiện ích cũng thể hiện khả năng của nền tảng trong việc thích ứng với yêu cầu của bạn.

Anytype cung cấp các tiện ích tùy chỉnh cho phép người dùng tùy chỉnh không gian làm việc của mình. Các tiện ích này cung cấp truy cập nhanh đến ghi chú, công việc và các đối tượng thường dùng khác.

Mặc dù Notion không hỗ trợ tiện ích gốc, người dùng có thể nhúng tiện ích của bên thứ ba thông qua các dịch vụ như Indify hoặc WidgetBox, cung cấp các hàm tương tự.

Người chiến thắng: Anytype, vì nó cung cấp hỗ trợ tiện ích gốc cho trải nghiệm người dùng thực sự tùy chỉnh và linh hoạt. 🏆

📚 Đọc thêm: Cách tạo bảng điều khiển trong Notion

Tính năng #2: Lịch và quản lý thời gian

Tính năng Lịch của Anytype cho phép người dùng quản lý và hiển thị các sự kiện của mình ngay trong ứng dụng. Bạn có thể chế độ xem lịch trình theo ngày, tuần, tháng hoặc năm, phù hợp với các nhu cầu lập kế hoạch đa dạng của bạn.

Tương tự, Notion có một lịch trình mạnh mẽ tích hợp với cơ sở dữ liệu của nó. Điều này cho phép bạn tổ chức dữ liệu hoặc lập kế hoạch công việc theo dòng thời gian. Lịch trình của Notion cũng hỗ trợ hợp tác, giúp các nhóm quản lý lịch trình của họ một cách hiệu quả.

Người chiến thắng: Hòa nhau. Cả Anytype và Notion đều cung cấp hàm lịch giúp quản lý công việc và lên lịch hiệu quả. 🤝

Tính năng #3: Web Clipper

Web Clipper là công cụ cho phép người dùng lưu nội dung web trực tiếp vào không gian làm việc của mình. Điều này giúp việc nghiên cứu và thu thập thông tin trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Anytype đã ra mắt công cụ cắt nội dung web (web clipper) trong phiên bản 0.39.0. Sử dụng công cụ này để cắt nội dung và tổ chức tất cả các nội dung đã cắt vào các danh mục phù hợp, giúp quản lý kiến thức cá nhân hiệu quả. Công cụ web clipper có sẵn dưới dạng phần mở rộng Chrome.

Notion cũng cung cấp phần mở rộng web clipper cho các trình duyệt phổ biến. Bạn có thể lưu trữ bài viết, dấu trang và nội dung web khác trực tiếp vào không gian làm việc Notion của mình. Tính năng gắn thẻ giúp việc tổ chức và tìm kiếm các nội dung đã lưu trữ trở nên dễ dàng hơn.

Người chiến thắng: Lại là một trận hòa. Cả hai đều cung cấp công cụ web clipper giúp việc nghiên cứu và tổ chức nội dung trở nên dễ dàng hơn. 🤝

Tính năng #4: Khả năng di chuyển dữ liệu

Khả năng di chuyển dữ liệu cho phép người dùng xuất hoặc chuyển dữ liệu của họ sang các định dạng khác nhau, mang lại cho họ quyền kiểm soát lớn hơn đối với thông tin của mình.

Vì Anytype tập trung vào quyền sở hữu dữ liệu, nó cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn việc xuất dữ liệu dưới các định dạng khác nhau. Bạn có thể nhập dữ liệu dưới nhiều định dạng, bao gồm tệp markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON và Protobuf. Về việc xuất dữ liệu, Anytype hỗ trợ xuất dưới các định dạng MD, JSON và Protobuf.

Notion cho phép bạn xuất dữ liệu dưới các định dạng PDF, HTML, MD và CSV. Tuy nhiên, quy trình này khá phức tạp và một số loại nội dung có thể không được xuất một cách trơn tru. Nhiều người dùng đã báo cáo gặp khó khăn khi di chuyển cơ sở dữ liệu phức tạp hoặc nội dung liên kết.

Người chiến thắng: Anytype nhờ cách tiếp cận đơn giản trong việc nhập/xuất dữ liệu, mang lại sự kiểm soát tốt hơn đối với thông tin. 🏆

Tính năng #5: Bảo mật

Bảo mật là yếu tố hàng đầu nếu bạn đang xử lý thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.

Anytype tích hợp bảo mật vào lõi hệ thống với mã hóa đầu cuối. Phương pháp ưu tiên dữ liệu cục bộ của nó, thể hiện qua chế độ offline, đảm bảo dữ liệu luôn riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của người dùng. Ngoài truy cập offline, Anytype sử dụng các nút sao lưu phân tán trong mạng ngang hàng để đồng bộ hóa dữ liệu. Các nút sao lưu này giúp phân tán máy chủ, thêm một lớp bảo mật.

Notion áp dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn và không cung cấp mã hóa đầu cuối trong dịch vụ đám mây của mình. Ngoài ra, tất cả dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của Notion, yêu cầu bạn phải tin tưởng vào các giao thức bảo mật tích hợp sẵn của họ. Mặc dù Notion là một ứng dụng ghi chú uy tín, việc thiếu kiểm soát đối với dữ liệu của bạn là một vấn đề đáng lo ngại đối với nhiều người.

Người chiến thắng: Anytype, với các tính năng bảo mật tiên tiến, bao gồm mã hóa đầu cuối và truy cập ngoại tuyến, hứa hẹn mang lại sự riêng tư và bảo mật cao hơn. 🏆

Tính năng #6: Tích hợp

Anytype tập trung vào việc trở thành một môi trường độc lập. Do đó, hiện tại nó không hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng bên ngoài; tuy nhiên, các kế hoạch và lộ trình phát triển dự kiến sẽ hỗ trợ API và plugin. Bạn có thể thực hiện nhúng, đây là một giải pháp thay thế nếu bạn cần kết nối các công cụ.

Notion cung cấp các tích hợp đa dạng, mở rộng khả năng của nó vượt ra ngoài việc ghi chú và quản lý kiến thức. Tích hợp Notion với Slack, Google Drive, Tài liệu Google, Lịch Google, Trello, ClickUp và nhiều công cụ khác để tạo ra một quy trình làm việc thống nhất. Không gian làm việc tích hợp này giúp trao đổi dữ liệu và giao tiếp một cách liền mạch.

Người chiến thắng: Notion, nhờ hỗ trợ nhiều tích hợp giúp tăng cường tính linh hoạt của công cụ và hiệu quả quy trình làm việc. 🏆

Tính năng #7: Mẫu

Anytype cung cấp nhiều mẫu tùy chỉnh cho phép người dùng thiết lập ghi chú, dự án và cơ sở dữ liệu phù hợp với nhu cầu riêng của họ.

Tương tự, các mẫu của Notion đóng vai trò là điểm khởi đầu, cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, Notion thực sự nổi bật nhờ sự đa dạng của các mẫu có sẵn. Dù bạn đang quản lý dự án, ghi chú cá nhân, tạo nội dung hay hợp tác với nhóm, Notion đều có mẫu phù hợp cho mọi mục đích.

Người chiến thắng: Notion, nhờ thư viện mẫu phong phú, bao gồm cả thư viện mẫu do cộng đồng đóng góp. 🏆

Anytype vs. Notion trên Reddit

Chúng tôi đã đưa cuộc tranh luận về Anytype vs. Notion lên Reddit để hiểu rõ hơn về cảm nhận của người dùng đối với cả hai nền tảng.

Người dùng Reddit u/Koko_chu tóm tắt hoàn hảo sự khác biệt giữa hai công cụ dưới đây:

“Sự khác biệt cốt lõi này có thể quyết định thành công hay thất bại tùy thuộc vào sự trực quan đối với bạn. Ngoài ra, đây là một số nhận xét:– Notion là phần mềm đã phát triển hoàn thiện; Anytype đang ở giai đoạn beta (và đang được phát triển tích cực), vì vậy hãy chuẩn bị cho việc gặp nhiều lỗi hơn. – Ứng dụng di động của Anytype nhanh hơn nhưng có phần cồng kềnh ở một số điểm. Các bộ sưu tập trong dòng không hiển thị. – Notion có công thức hoàn chỉnh, Anytype chưa có (tính đến nay, đây là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất)– Notion là dịch vụ đám mây (có mã hóa, tôi nghĩ, nhưng không phải e2e), khá chậm khi dữ liệu lớn và chức năng offline cơ bản. Anytype là ứng dụng cục bộ – ưu tiên offline, hỗ trợ đám mây e2e và nhanh chóng. Cả hai đều cho phép xuất sang markdown, nhưng cá nhân tôi, việc xuất từ Notion không được tốt lắm về định dạng ghi chú và tìm kiếm chúng…– Quản lý tệp hiện tại trong Anytype rất cồng kềnh. Tôi không nhớ Notion có tốt hơn, nhưng đã lâu tôi không sử dụng nó nên tôi sẽ bỏ qua phần này!– Giao diện của Notion linh hoạt hơn với nhiều tùy chọn nhúng, thay đổi phông chữ và tiện ích bổ sung của bên thứ ba. Anytype đang phát triển. – Notion không có chế độ xem đồ thị hoặc luồng; Anytype có. – Notion có các khối đồng bộ, còn Anytype thì không. ”

Nhiều người ưa chuộng Anytype vì các tính năng bảo mật và quyền riêng tư, cũng như khả năng truy cập offline. Người dùng Notion lại thích sự dễ sử dụng và tính ổn định của nền tảng này.

*cuộc họp ClickUp—Lựa chọn thay thế tốt nhất cho Anytype và Notion

Mặc dù Anytype và Notion cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho quản lý kiến thức, chúng không tránh khỏi những giới hạn.

Ví dụ, Anytype thiếu tính năng hợp tác thời gian thực, trong khi tính bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu của Notion gây lo ngại cho một số người.

Đó là lý do tại sao ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, là một lựa chọn mạnh mẽ thay thế cho Anytype và Notion.

ClickUp kết hợp những tính năng tốt nhất của Anytype và Notion và còn hơn thế nữa. Là một công cụ làm việc AI bối cảnh, ClickUp cung cấp một nền tảng tập trung quản lý kiến thức, quản lý dự án, giao tiếp thời gian thực, hợp tác nhóm, cùng với tự động hóa, trợ lý ảo và AI bối cảnh.

Đây là điểm nổi bật của ClickUp:

*clickUp’s One Up #1: ClickUp Trò Chuyện

Hãy quên đi việc phải chuyển đổi giữa các công cụ cho thảo luận và công cụ quản lý dự án cho các công việc. Tính năng Trò chuyện của ClickUp cho phép các nhóm làm việc giao tiếp theo thời gian thực, giữ cho các cuộc hội thoại được tổ chức theo dự án hoặc chủ đề.

Giữ kết nối cho nhóm làm việc từ xa và tại văn phòng trong quy trình làm việc với ClickUp Chat

Ngoài ra, với tính năng Gán Bình luận của ClickUp, các cuộc thảo luận sẽ không bị lạc mất — biến bất kỳ bình luận nào thành một mục có ngày đáo hạn, để không bỏ sót bất kỳ điều gì.

📌 Bạn chắc hẳn đang thắc mắc điều gì khiến ClickUp thực sự độc đáo ?

Trò chuyện, nhưng có bối cảnh —các cuộc thảo luận luôn được liên kết với các công việc

Cuộc hội thoại có thể thực hiện được —biến tin nhắn thành nhiệm vụ cần làm

Không giới hạn tin nhắn—khác với kế hoạch miễn phí của Slack, ClickUp cho phép bạn lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện

Dưới đây là chia sẻ của Thomas Clifford, Quản lý Sản phẩm tại TravelLocal, về việc sử dụng ClickUp:

Chúng tôi sử dụng ClickUp cho tất cả các hoạt động quản lý dự án và tác vụ, cũng như làm cơ sở kiến thức. Nó cũng được áp dụng để theo dõi và cập nhật khung OKR của chúng tôi và nhiều trường hợp sử dụng khác, bao gồm sơ đồ luồng công việc và biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép. Thật tuyệt vời khi có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu này trong một sản phẩm duy nhất, vì các tính năng có thể được liên kết với nhau một cách dễ dàng.

Chúng tôi sử dụng ClickUp cho tất cả các hoạt động quản lý dự án và công việc, cũng như làm cơ sở kiến thức. Nó cũng được áp dụng để theo dõi và cập nhật khung OKR của chúng tôi và nhiều trường hợp sử dụng khác, bao gồm sơ đồ luồng công việc và biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép. Thật tuyệt vời khi có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu này trong một sản phẩm duy nhất, vì các tính năng có thể được liên kết với nhau một cách dễ dàng.

*clickUp’s One Up #2: ClickUp Tài liệu

Tạo và chỉnh sửa tài liệu cùng nhóm của bạn trong thời gian thực với ClickUp Docs

ClickUp Docs là một trung tâm tài liệu tích hợp đầy đủ, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu theo thời gian thực. Giao diện trực quan của trình chỉnh sửa Docs mang lại sự quen thuộc với các nền tảng xử lý tài liệu như Tài liệu Google hoặc Microsoft Word.

Ngoài nội dung văn bản, Docs hỗ trợ các phương tiện đa phương tiện như hình ảnh, video, GIF và nhiều hơn nữa. Dù bạn đang tạo một wiki cá nhân hay duy trì một danh sách kiểm tra tương tác, ClickUp tài liệu hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau. Bạn có thể dễ dàng xuất các tài liệu này dưới dạng PDF, HTML hoặc MD và in chúng.

clickUp’s One Up #3: ClickUp Brain và Brain MAX *

Hãy tận dụng sức mạnh của các trợ lý AI và nhiều mô hình AI bên ngoài (như ChatGPT, Gemini, Claude và nhiều hơn nữa) có đầy đủ bối cảnh của hệ sinh thái công việc rộng lớn của bạn, bao gồm các ứng dụng kết nối, cùng với sự đảm bảo về bảo mật cấp doanh nghiệp.

Giữ cho công việc diễn ra suôn sẻ—giữa các nhóm, bộ phận và múi giờ—với các câu trả lời nhanh chóng từ ClickUp Brain

Và đó chính xác là những gì ClickUp Brain mang lại. Là một mạng thần kinh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), ClickUp Brain kết nối mượt mà giữa các công việc, tài liệu, con người và toàn bộ hệ thống kiến thức của công ty, giúp công việc trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Đó chính là sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong môi trường làm việc.

Sử dụng giọng nói để tạo công việc, tóm tắt cuộc họp, tự động hóa việc theo dõi hoặc tạo hình ảnh với tính năng "Nói thành văn bản"

Tìm kiếm và truy xuất thông tin từ bất kỳ ứng dụng kết nối nào, sau đó thực hiện hành động với AI

Trò chuyện với các mô hình AI mới nhất như ChatGPT, Claude và Gemini để mã, viết lách, suy luận phức tạp và nhiều hơn nữa, mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng

Tạo hình ảnh, công việc, tin nhắn, dự án và nhiều hơn nữa — mà không cần kỹ thuật tạo prompt hay nhập liệu thủ công

Tạo một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả tài liệu nhóm với ClickUp Knowledge Management

Work AI trở nên dễ tiếp cận hơn với ClickUp Brain MAX , một trợ lý AI chuyên dụng trên desktop, tích hợp AI, tìm kiếm và tự động hóa trên mọi ứng dụng công việc. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới của AI bối cảnh và chấm dứt tình trạng hỗn loạn của các công cụ AI không kết nối. Bởi vì bạn chỉ cần một công cụ, và nó có khả năng nhận thức đầy đủ về các công việc của bạn.

clickUp’s One Up #4: nhiệm vụ ClickUp *

Hãy tưởng tượng một hệ thống quản lý công việc có thể dự đoán nhu cầu của bạn thay vì làm tăng thêm sự hỗn loạn. Nhiệm vụ ClickUp Tasks hướng đến mục tiêu đó bằng cách loại bỏ các điểm ma sát thông thường. Thay vì phải theo dõi các cập nhật, tính năng này sẽ tự động đưa thông tin trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Xác định các rào cản tiềm ẩn của dự án từ sớm hoặc nhanh chóng tìm kiếm một công việc quan trọng, bất kể nó được lưu trữ ở địa điểm nào.

Quản lý và tự động hóa công việc với AI trên nhiệm vụ ClickUp

Ngoài những tính năng cơ bản, nhiệm vụ ClickUp có thể kết nối tất cả công việc của bạn trong một không gian duy nhất. Hãy tưởng tượng nó như một trung tâm điều khiển, nơi các tài liệu, bảng trắng và cuộc hội thoại của bạn tự nhiên liên kết với các tác vụ. Tùy chỉnh đóng vai trò quan trọng, cho phép bạn điều chỉnh các trường và quy trình làm việc phù hợp với nhu cầu của nhóm.

Dưới đây là video tóm tắt nhanh về các loại công việc trên ClickUp:

Vì tự động hóa xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại, bạn có thể tập trung vào công việc thực sự quan trọng. Với các tính năng như tóm tắt do AI hỗ trợ và đang theo dõi tiến độ với ClickUp Brain, nhiệm vụ ClickUp nhằm cung cấp thông tin chi tiết, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

ClickUp’s One Up #5: Tích hợp ClickUp

Tích hợp và nhập dữ liệu từ các công cụ khác trên ClickUp

ClickUp Integrations kết nối với hơn 1.000 ứng dụng của bên thứ ba, mang đến cho bạn sự linh hoạt để lựa chọn các tính năng và tính năng bổ sung mà bạn cần. Dù bạn sử dụng GitHub cho phát triển, Google Drive cho lưu trữ tệp tin hay Slack cho giao tiếp, ClickUp sẽ kết nối tất cả lại với nhau.

Hơn nữa, tích hợp gốc và truy cập API hứa hẹn mang lại trải nghiệm kết nối mượt mà hơn khi bạn đồng bộ dữ liệu giữa các nền tảng, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và công việc liền mạch trên các ứng dụng mục yêu thích của mình!

Thử ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Anytype và Notion

Cả Anytype và Notion đều có những ưu và nhược điểm riêng. Anytype tập trung vào quản lý kiến thức cá nhân, chú trọng vào quyền riêng tư, bảo mật và truy cập offline.

Mặt khác, Notion nổi trội trong việc hợp tác, tài liệu dự án và tổ chức dựa trên cơ sở dữ liệu. Một số người có thể cho rằng Anytype là lựa chọn thay thế tốt nhất cho Notion về mặt bảo mật, trong khi những người khác có thể coi Notion vượt trội hơn hẳn nhờ các tính năng hợp tác của nó. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn có cả hai ưu điểm, ClickUp là lựa chọn tối ưu. Nó cung cấp bảo mật toàn diện với các biện pháp đảm bảo tuân thủ SOC 2, GDPR và HIPAA. Đồng thời, nó cung cấp phạm vi tính năng hợp tác giúp bạn tổ chức ý tưởng và kết nối với những người quan trọng.

ClickUp mang đến một sự tăng cường mạnh mẽ cho quản lý kiến thức, giúp bạn hoàn thành công việc thông minh hơn, không phải vất vả hơn. Đăng ký ClickUp và trải nghiệm sự khác biệt!