11 Trí tuệ nhân tạo (AI) tốt nhất có khả năng lắng nghe và ghi chú vào năm 2025

Ghi chú không còn nghĩa là viết vội vào sổ tay hay gõ phím lia lịa để cố gắng theo kịp cuộc hội thoại.

Nhờ công nghệ AI có khả năng lắng nghe và ghi chép, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào các cuộc họp, bài giảng hoặc các buổi brainstorming, trong khi công nghệ sẽ xử lý phần việc nặng nhọc. Các công cụ này chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản theo thời gian thực, tóm tắt các điểm khóa và tự động tổ chức ghi chú của bạn.

Và đây không chỉ là xu hướng nhất thời. Theo ClickUp Insights, 88% người được khảo sát sử dụng AI dưới một hình thức nào đó, với hơn một nửa (55%) tương tác với các công cụ AI nhiều lần mỗi ngày. Các trợ lý cuộc họp và ứng dụng ghi chú cuộc họp AI nằm trong số các trường hợp sử dụng hàng đầu ở đây.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các công cụ AI ghi chú tốt nhất đang giúp các chuyên gia và sinh viên từ bỏ việc ghi chú thủ công một cách vĩnh viễn.

Những tiêu chí nào bạn nên xem xét khi chọn AI có khả năng lắng nghe và ghi chú?

Không phải công cụ ghi chú AI nào cũng giống nhau.

Một số công cụ chỉ đơn giản là chuyển đổi các cuộc họp trực tuyến của bạn thành văn bản, trong khi những công cụ khác biến các cuộc thảo luận không cấu trúc của nhóm thành các bản tóm tắt cuộc họp ngắn gọn, nhấn mạnh các mục khóa và tích hợp mọi thứ một cách gọn gàng vào quy trình làm việc

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi chọn AI phù hợp để nghe và ghi chú:

Chuyển đổi văn bản thời gian thực: Chọn công cụ có độ chính xác cao trong việc chuyển đổi văn bản, đặc biệt nếu cuộc họp diễn ra nhanh chóng hoặc có nhiều người nói với giọng điệu khác nhau.

Tóm tắt thông minh: Chọn công cụ không chỉ chuyển đổi thành văn bản mà còn ghi lại các điểm khóa, quyết định, mối quan hệ phụ thuộc và các bước tiếp theo.

Tích hợp quy trình làm việc: Tìm kiếm các công cụ có thể đồng bộ với lịch làm việc, phần mềm quản lý công việc và nền tảng tài liệu của bạn để ghi chú cuộc họp trở thành một phần của quy trình làm việc tổng thể.

Cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm: Chọn phần mềm giúp bạn tổ chức và truy xuất ghi chú một cách dễ dàng trong thiết lập Chọn phần mềm giúp bạn tổ chức và truy xuất ghi chú một cách dễ dàng trong thiết lập quản lý kiến thức cá nhân hiệu quả.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Các công cụ AI tốt nhất để lắng nghe và ghi chú - Tổng quan

Dưới đây là so sánh nhanh các ứng dụng ghi chú hàng đầu, giúp bạn so sánh các tính năng AI, giá cả và trường hợp sử dụng chỉ trong nháy mắt.

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quản lý công việc, tài liệu và cuộc họp tất cả trong một • Trợ lý ghi chú AI với tóm tắt thời gian thực• Tích hợp với nhiệm vụ ClickUp và tài liệu ClickUp• Ghi chú cuộc họp tập trung với ClickUp Brain Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Otter. ai Chuyển đổi văn bản và phụ đề theo thời gian thực • Chuyển đổi văn bản trực tiếp với nhận diện ID người nói• Otter AI Chat cho câu hỏi và trả lời tức thì • Tự động hóa chụp slide trong cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16.99/người dùng/tháng. Fireflies Tóm tắt cuộc họp bán hàng và nội bộ • Chuyển đổi văn bản bằng AI và tìm kiếm• Trí tuệ cuộc hội thoại & phân tích• Tích hợp với CRM và lịch Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/người dùng/tháng Avoma Nhóm doanh thu và các cuộc họp tiếp xúc với khách hàng • Ghi chú thời gian thực & thông tin cuộc họp• Đồng bộ hóa với CRM và hội nghị video• Thông tin giao dịch và công cụ huấn luyện Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/người dùng/tháng Notta Ghi chú nhẹ nhàng và cuộc họp đa ngôn ngữ • Chuyển đổi văn bản thời gian thực cho hơn 100 ngôn ngữ• Tóm tắt AI với tính năng phát hiện từ khóa• Tải lên tệp và từ vựng tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.49/người dùng/tháng. Tactiq Các nhóm sử dụng Google Meet & Zoom • Thanh bên chuyển đổi văn bản trực tiếp trong cuộc họp• Ghi chú và chia sẻ ngay lập tức• Xuất sang Tài liệu Google & Notion Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/người dùng/tháng Sembly Hợp tác nhóm với phân tích cuộc hội thoại • Tóm tắt cuộc họp và phân tích bằng AI• Không gian làm việc chia sẻ cho ghi chú• Trích xuất công việc và danh sách công việc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng Krisp Chống ồn với tính năng ghi chú • Loại bỏ tiếng ồn và tiếng vang• Trợ lý cuộc họp AI với tóm tắt tự động• Phân tích thời gian nói và cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/người dùng/tháng Fathom Ghi chú AI miễn phí cho Zoom và Google Meet • Tóm tắt cuộc họp do AI tạo ra• Ghi chú được tổ chức tự động theo chủ đề• Tích hợp CRM và tìm kiếm bản ghi âm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng/tháng MeetGeek Cuộc gọi video với phân tích và tự động hóa • Tóm tắt AI và điểm nhấn trong bản ghi chép• Tự động chia sẻ lên Slack, Notion và HubSpot• Đang theo dõi từ khóa và phân tích Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/người dùng/tháng Jamie AI Tạo ghi chú nhanh chóng, không phụ thuộc vào ngôn ngữ • Không cần tham gia bot• Công việc trên nhiều nền tảng• Bản tóm tắt AI được gửi ngay lập tức sau cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ ~$28/tháng

Trí tuệ nhân tạo (AI) tốt nhất có khả năng lắng nghe và ghi chú

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng ứng dụng ghi chú AI.

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc, tài liệu và cuộc họp tất cả trong một)

Giữ cho ghi chú cuộc họp, công việc và cuộc hội thoại của bạn được kết nối với ClickUp

Với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp là trung tâm điều khiển của bạn để biến các cuộc hội thoại thành các mục có thể theo dõi.

Đầu tiên, ClickUp Calendar thông minh tìm ra thời gian phù hợp nhất cho nhóm của bạn, loại bỏ việc phải điều chỉnh lịch trình thủ công. Dù là các cuộc họp định kỳ hay cuộc gọi chiến lược một lần, bạn có thể cài đặt cuộc họp trực tiếp từ không gian làm việc của mình và để ClickUp lo phần logistics.

Hãy yêu cầu ClickUp Brain lên lịch cuộc họp cho bạn!

Dù là cuộc họp định kỳ hay cuộc gọi chiến lược một lần, ClickUp AI Notetaker sẽ tự động tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams của bạn, cung cấp bản tóm tắt cuộc họp đầy đủ với bản ghi âm, các điểm chính của cuộc họp và mục danh sách kiểm tra các nhiệm vụ cần thực hiện để làm rõ trách nhiệm và duy trì tiến độ công việc.

Bạn cũng sẽ nhận được bản ghi chép đầy đủ của cuộc hội thoại, có thể mở rộng và tham khảo bất cứ khi nào cần thiết, cùng với bản ghi âm hoàn thành, lý tưởng cho việc phát lại nhanh chóng hoặc theo dõi lại nếu bạn bỏ lỡ cuộc họp.

Ghi lại bản chép chính xác các cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

Và điều kỳ diệu không dừng lại ở đó. ClickUp Brain, mạng thần kinh mạnh mẽ của ClickUp, có thể dịch ghi chú cuộc họp sang bất kỳ ngôn ngữ nào, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện, chuyển đổi chúng thành công việc và liên kết chúng với dòng thời gian dự án hiện có của bạn.

Nó cũng có thể phát hiện ra những thông tin hữu ích từ các cuộc hội thoại trước đó, vì các bản ghi chép của bạn có thể tìm kiếm được trên ClickUp. Như vậy, bạn có thể tập trung vào cuộc hội thoại trong khi ClickUp xử lý việc ghi chép và theo dõi.

Hỏi các câu hỏi cụ thể liên quan đến bản ghi chép cuộc họp của bạn và nhận câu trả lời chi tiết với ClickUp Brain.

Tất cả ghi chú cuộc họp của bạn sẽ được lưu trữ tự động trong ClickUp Tài liệu và có thể truy cập dễ dàng qua lịch hoặc trung tâm Tài liệu. Muốn lưu trữ các cuộc thảo luận đang diễn ra? Hãy xây dựng một cơ sở kiến thức nội bộ. Ưu tiên các định dạng có cấu trúc? Hãy thử mẫu ghi chú cuộc họp cho các cuộc họp hàng ngày hoặc cập nhật cho khách hàng.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong ClickUp, toàn bộ quy trình làm việc của bạn — bao gồm cả trò chuyện chat và bình luận công việc — có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành nhiệm vụ ClickUp. Dù bạn đang brainstorming trong kênh trò chuyện của ClickUp, để lại phản hồi trên tài liệu, hay thảo luận về các bước tiếp theo trong bình luận công việc, mọi cuộc hội thoại trong không gian làm việc đều có thể thực thi.

Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tin nhắn hoặc bình luận nào thành một công việc có thể đang theo dõi, giao cho người phù hợp và đặt hạn chót. Phương pháp thống nhất này có nghĩa là mọi cuộc hội thoại, quyết định và ý tưởng - dù diễn ra ở đâu - đều có thể được ghi lại, đang theo dõi và thực hiện trong ClickUp. Nhóm của bạn có thể chuyển đổi mượt mà từ cuộc hội thoại sang hành động, giữ cho dự án đi đúng hướng và mọi người đồng lòng.

Muốn xem cách AI Notetaker của ClickUp giúp cuộc họp trở nên có năng suất hơn? Xem video này ⬇️

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Lịch AI: Tự động lên lịch các khối công việc, đồng bộ hóa tất cả sự kiện, công việc và ghi chú, và hợp tác mượt mà với hiển thị lịch trình của đồng nghiệp thông qua ClickUp Calendar.

Tích hợp công việc và trò chuyện : Kết nối các cuộc thảo luận với các công việc và tài liệu liên quan thông qua ClickUp Chat và biến bất kỳ tin nhắn nào thành công việc với tiêu đề, mô tả và liên kết được điền tự động bằng ClickUp Brain.

Tự động hóa quy trình làm việc: Chọn từ thư viện khổng lồ các quy trình làm việc sẵn có: giao công việc, thay đổi trạng thái, di chuyển danh sách công việc, gửi email và nhiều hơn nữa với : Chọn từ thư viện khổng lồ các quy trình làm việc sẵn có: giao công việc, thay đổi trạng thái, di chuyển danh sách công việc, gửi email và nhiều hơn nữa với ClickUp Automations

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng phong phú có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp thật sự hữu ích ngay cả khi chỉ sử dụng như một danh sách việc cần làm! Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ thích ghi chú bằng văn bản hơn, nhưng thật tuyệt khi mọi thứ được sắp xếp theo cách bạn muốn và có thể thay đổi ngày đáo hạn, đính kèm tệp vào công việc, v.v. Nó đảm bảo rằng không bao giờ có gì bị quên vì mọi thứ đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

ClickUp thật sự hữu ích ngay cả khi chỉ sử dụng như một danh sách việc cần làm! Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ thích ghi chú bằng văn bản hơn, nhưng thật tuyệt khi mọi thứ được sắp xếp theo cách bạn muốn và có thể thay đổi ngày đáo hạn, đính kèm tệp vào công việc, v.v. Nó đảm bảo rằng không bao giờ có gì bị quên vì mọi thứ đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn thay đổi cách thu thập thông tin với khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiên tiến. Chỉ cần nói ra suy nghĩ, cuộc thảo luận trong cuộc họp hoặc các buổi brainstorming, Brain MAX sẽ lắng nghe theo thời gian thực và chuyển đổi lời nói của bạn thành ghi chú có tổ chức, có thể tìm kiếm ngay lập tức. Với tích hợp sâu rộng trong không gian làm việc của bạn, nó có thể tự động liên kết ghi chú với các công việc, dự án hoặc liên hệ liên quan, đảm bảo không có gì bị mất hoặc quên. Dù bạn đang trong cuộc họp, cuộc gọi hay chỉ đang suy nghĩ, Brain MAX giúp việc ghi chú trở nên dễ dàng, chính xác và luôn đồng bộ với quy trình làm việc của bạn.

2. Otter. ai (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản cuộc họp theo thời gian thực và hợp tác nhóm)

Otter’s AI ghi chú miễn phí lắng nghe các cuộc hội thoại của bạn trên Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, sau đó tạo ngay lập tức các ghi chú cuộc họp thông minh mà bạn có thể chỉnh sửa, tìm kiếm và chia sẻ.

Nó tích hợp mượt mà với các nền tảng họp video chính thông qua bot "OtterPilot", tự động tham gia cuộc gọi để ghi lại bản ghi âm trực tiếp, có dấu thời gian và nhận diện người nói tự động. Nền tảng này nổi bật trong việc nâng cao năng suất sau cuộc họp bằng cách tạo ra các bản tóm tắt AI ngắn gọn, đánh dấu các nhiệm vụ cần thực hiện và cung cấp không gian làm việc cộng tác nơi các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa bản ghi âm.

Bạn cũng có thể thêm bình luận và chia sẻ các điểm nổi bật trực tiếp vào các công cụ như Slack, Notion và Salesforce, đồng thời học từ vựng tùy chỉnh để cải thiện độ chính xác.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Nhận bản ghi chép trực tiếp cho Zoom, Google Meet và Microsoft Teams, giúp người tham gia theo dõi cuộc hội thoại ngay khi diễn ra.

Sử dụng tính năng tự động ghi lại cho các slide và hình ảnh khóa được hiển thị trong các cuộc họp trực tuyến, và tham khảo chúng khi cần thiết.

Tạo một kho lưu trữ tập trung cho tất cả các cuộc họp của bạn với tính năng tìm kiếm dựa trên từ khóa trong các bản ghi chép, giúp việc tra cứu trở nên cực kỳ nhanh chóng.

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Trải nghiệm ứng dụng di động có phần giới hạn so với bộ công cụ desktop đầy đủ, đặc biệt là khi chỉnh sửa hoặc gắn thẻ ghi chú.

Giá cả của Otter.ai

Cơ bản: Miễn phí

Pro: $16.99 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $30 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Otter.ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích cách Otter AI xem xét toàn bộ bản ghi chép cuộc họp và tóm tắt tất cả các điểm khóa. Nếu có bất kỳ nội dung nào không được liệt kê, bạn có thể chỉnh sửa phần tóm tắt để thêm vào.

Tôi thích cách Otter AI xem xét toàn bộ bản ghi chép cuộc họp và tóm tắt tất cả các điểm khóa. Nếu có bất kỳ nội dung nào không được liệt kê, bạn có thể chỉnh sửa phần tóm tắt để thêm vào.

3. Fireflies (Tốt nhất cho các cuộc hội thoại có thể tìm kiếm và tương thích đa nền tảng)

qua Fireflies

Fireflies được thiết kế cho các nhóm đang tìm kiếm một trợ lý cuộc họp AI vượt xa việc chỉ đơn thuần tạo ghi chú. Công cụ này lắng nghe các cuộc họp của bạn, chuyển đổi thành văn bản với độ chính xác cao và cung cấp các bản ghi có thể tìm kiếm, cho phép bạn xem lại các cuộc hội thoại sau vài ngày hoặc thậm chí vài tháng.

Fireflies nổi bật với trí tuệ cuộc hội thoại sâu sắc và tính năng "Ask Fred" mạnh mẽ, sử dụng công nghệ GPT để cho phép người dùng trò chuyện với nội dung cuộc họp, nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời, trích xuất thông tin khóa hoặc tạo nội dung tiếp theo như email hoặc bài đăng trên mạng xã hội.

Ngoài tính năng chuyển đổi văn bản tự động và tóm tắt bằng AI, Fireflies là nhà cung cấp phân tích chi tiết, đang theo dõi thời gian nói của người nói và cảm xúc, cùng với Topic Trackers để theo dõi các từ khóa cụ thể. Điều này khiến Fireflies trở thành công cụ đáng tin cậy cho các nhóm bán hàng, tiếp thị và tuyển dụng để phân tích cuộc hội thoại, tự động ghi lại dữ liệu vào các hệ thống CRM như Salesforce và HubSpot, và thu được những thông tin hữu ích từ các cuộc gọi.

Các tính năng nổi bật của Fireflies

Hỗ trợ cuộc họp đa nền tảng trên Zoom, Google Meet, Webex và nhiều nền tảng khác, giúp các nhóm làm việc trên nhiều công cụ khác nhau luôn đồng bộ.

Sử dụng các tính năng tìm kiếm thông minh để phát hiện xu hướng, chủ đề lặp lại hoặc các quyết định được đưa ra trong cuộc gọi.

Tự động hóa việc tạo tóm tắt cuộc họp bằng AI và tổ chức ghi chú thành các phần như nhiệm vụ cần thực hiện, câu hỏi và công việc để theo dõi sau cuộc họp một cách nhanh chóng.

Giới hạn của Fireflies

Độ chính xác của bản ghi chép có thể thay đổi trong môi trường ồn ào hoặc khi có nhiều người nói xen vào nhau.

Giá cả của Fireflies

Miễn phí

Pro: $18 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $29 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: $39 mỗi người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fireflies

G2: 4.8/5 (700+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Fireflies?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Fireflies lặng lẽ tham gia mỗi cuộc gọi, chuyển đổi cuộc hội thoại với độ chính xác đáng kinh ngạc, sau đó tạo ra các mục cần thực hiện, tóm tắt và thậm chí là ghi chú riêng cho từng người nói — mà không cần tôi phải động tay. Tính năng tìm kiếm AI và Smart Highlights đặc biệt mạnh mẽ khi tôi cần truy xuất lại các cuộc thảo luận từ vài tuần trước chỉ trong vài giây.

Fireflies lặng lẽ tham gia mỗi cuộc gọi, chuyển đổi cuộc hội thoại với độ chính xác đáng kinh ngạc, sau đó tạo ra các mục cần thực hiện, tóm tắt và thậm chí là ghi chú riêng cho từng người nói — mà không cần tôi phải động tay. Tính năng tìm kiếm AI và Smart Highlights đặc biệt mạnh mẽ khi tôi cần truy xuất lại các cuộc hội thoại từ vài tuần trước chỉ trong vài giây.

👀 Bạn có biết? Những ghi chú cổ xưa nhất trong lịch sử được khắc trên bảng đất sét ở Mesopotamia cách đây hơn 5.000 năm. Những người chép sử cổ đại chính là những người ghi chép đầu tiên!

4. Avoma (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng và thành công của khách hàng cần thông tin cuộc họp có cấu trúc)

qua Avoma

Avoma vượt trội so với các ứng dụng ghi chú AI thông thường bằng cách cung cấp thông tin cuộc họp chi tiết và có ngữ cảnh.

Điểm mạnh khóa của nó là tích hợp bốn mô-đun cốt lõi: Trợ lý Cuộc họp AI cho việc chuyển đổi văn bản và ghi chú, Lịch trình & Hướng dẫn Đường dẫn cho việc đặt lịch và định tuyến, Trí tuệ cuộc hội thoại cho phân tích cuộc gọi chi tiết, và Trí tuệ Doanh thu cho tự động hóa CRM và đang theo dõi rủi ro giao dịch.

Avoma cũng có thể tạo ra các bảng điểm huấn luyện tùy chỉnh, nhận biết ngữ cảnh cho nhân viên bán hàng, đang theo dõi việc tuân thủ các phương pháp bán hàng (như MEDDIC/BANT) và tự động cập nhật các trường CRM, cung cấp một hệ thống mạnh mẽ để quản lý sức khỏe của quy trình bán hàng và hiệu suất của nhóm.

Từ tóm tắt cuộc họp theo vai trò đến phân tích thời gian nói, những thông tin này được thiết kế riêng cho các đội ngũ bán hàng, thành công của khách hàng và sản phẩm. Bạn thậm chí có thể tích hợp những thông tin này vào cơ sở kiến thức nội bộ để giữ cho đội ngũ của bạn luôn đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Avoma

Cho phép người tham gia thêm nội dung theo thời gian thực với tính năng chỉnh sửa ghi chú hợp tác trực tiếp.

Nhận phân tích chi tiết về thời gian nói của từng người tham gia thông qua phân tích thời gian nói do AI tạo ra, giúp quản lý nhận diện những người nói nhiều hoặc sự thiếu tập trung.

Kích hoạt CRM gốc để đồng bộ hóa thông tin và nhiệm vụ trực tiếp vào các nền tảng như Salesforce và HubSpot.

Giới hạn của Avoma

Các tính năng nâng cao được thiết kế dành cho nhóm bán hàng và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, do đó, freelancer hoặc sinh viên có thể không tận dụng được đầy đủ bộ tính năng.

Giá cả của Avoma

Startup: $29 mỗi tháng/người dùng

Tổ chức: $39 mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: $39 mỗi tháng/người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Avoma

G2: 4.6/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Avoma?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Avoma đã trở thành một bước đột phá cho tổ chức của chúng tôi. Công nghệ AI trong việc chuyển đổi văn bản và tạo tóm tắt cuộc họp đảm bảo rằng các thông tin từ khách hàng được ghi lại và các bước hành động tiếp theo rõ ràng cho tất cả mọi người. Các tích hợp sẵn có với Zoom, HubSpot (hệ thống CRM hiện tại của chúng tôi) và các công cụ khác đã cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi, giúp dễ dàng hơn trong việc đồng bộ hóa các nhóm và duy trì dự án đúng tiến độ.

Avoma đã trở thành một bước đột phá cho tổ chức của chúng tôi. Công nghệ AI trong việc chuyển đổi văn bản và tạo tóm tắt cuộc họp đảm bảo rằng các thông tin từ khách hàng được ghi lại và các bước hành động tiếp theo rõ ràng cho tất cả mọi người. Các tích hợp sẵn có với Zoom, HubSpot (hệ thống CRM hiện tại của chúng tôi) và các công cụ khác đã cải thiện quy trình làm việc của chúng tôi, giúp dễ dàng hơn trong việc đồng bộ hóa các nhóm và duy trì dự án đang theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chọn phương pháp ghi chú phù hợp với mục tiêu, phong cách và mức độ chi tiết mà bạn cần cho ghi chú: Phương pháp Outline : Viết các chủ đề chính làm tiêu đề và liệt kê các điểm phụ bên dưới.

Phương pháp Cornell : Chia trang thành ba phần: Ghi chú (nội dung chính trong cuộc họp), Dấu hiệu (từ khóa, câu hỏi, nhiệm vụ cần thực hiện) và Tóm tắt (những điểm chính ở phần cuối).

Phương pháp lập biểu đồ: Sử dụng bảng để theo dõi ai đã nói gì, hạn chót hoặc các danh mục (ví dụ: Chủ đề | Quyết định | Nhiệm vụ | Người chịu trách nhiệm | Ngày đáo hạn)

5. Notta (Tốt nhất cho chuyển đổi đa ngôn ngữ và chuyển đổi ghi chú)

qua Notta

Notta hỗ trợ chuyển đổi văn bản thời gian thực thông qua Notta Bot, có thể tham gia các cuộc họp trên Zoom, Google Meet, Microsoft Teams và Webex, với các tùy chọn chuyển đổi văn bản đơn ngữ và song ngữ.

Nó nổi bật với tính linh hoạt và hỗ trợ ngôn ngữ, cung cấp khả năng chuyển đổi văn bản và tóm tắt xuất sắc trên 58 ngôn ngữ ấn tượng, cùng khả năng dịch sang 42 ngôn ngữ, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhóm toàn cầu và giao tiếp đa ngôn ngữ.

Các tính năng nổi bật của Notta bao gồm khả năng ghi âm và chuyển đổi văn bản lên đến năm trang web cùng lúc, tính năng tóm tắt chỉ với một cú nhấp chuột cho video YouTube, và các tùy chọn tích hợp phần cứng, cho phép người dùng dễ dàng ghi lại và tổ chức âm thanh từ các cuộc họp trực tuyến, tệp ghi âm trước đó và thậm chí cả các cuộc thảo luận trực tiếp.

Bạn có thể áp dụng các mẫu ghi chú và thêm từ vựng tùy chỉnh, chẳng hạn như thuật ngữ chuyên ngành của công ty, để nâng cao độ chính xác của việc chuyển đổi văn bản. Bản ghi chép có thể được xuất ra dưới nhiều định dạng, bao gồm TXT, DOCX, PDF và SRT.

Các tính năng nổi bật của Notta

Sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản thời gian thực để ghi lại lời nói ngay lập tức, hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và phương ngữ cho hợp tác toàn cầu.

Tự động phân chia bản ghi âm theo chủ đề với hệ thống tổ chức ghi chú theo chủ đề, giúp bạn dễ dàng lướt qua các bản ghi âm dài.

Xuất sang Notion, Evernote và Word để tích hợp ghi chú của bạn với quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Không có giới hạn

Bảng điều khiển trên desktop có thể trở nên lộn xộn, đặc biệt khi xử lý nhiều bản ghi âm hoặc ghi chú trùng lặp.

Giá cả của Notta

Miễn phí

Pro: $13,49 mỗi tháng/người dùng

Kinh doanh: $27,99 mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notta

G2: 4.4/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Notta?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Kéo và thả liên kết video hoặc tệp vào và nhận bản tóm tắt video hoàn thành chỉ trong vài giây. Tôi có thể kéo và thả nhiều tệp từ 10-20 tệp cùng lúc, điều này thật tuyệt vời. Sau đó, tôi chuyển đổi sang định dạng tóm tắt YouTube. Tôi sử dụng công cụ này cho video khóa học và nó là một công cụ không thể thiếu!

Kéo và thả liên kết video hoặc tệp vào và nhận bản tóm tắt video hoàn thành chỉ trong vài giây. Tôi có thể kéo và thả nhiều tệp từ 10-20 tệp cùng lúc, điều này thật tuyệt vời. Sau đó, tôi chuyển đổi sang định dạng tóm tắt YouTube. Tôi sử dụng công cụ này cho video khóa học và nó là một công cụ không thể thiếu!

6. Tactiq (Tốt nhất cho phụ đề trực tiếp và xuất file cuộc họp nhanh chóng)

qua Tactiq

Tactiq sử dụng phần mở rộng Chrome để chuyển đổi cuộc họp thành văn bản trực tiếp, mà không cần bot tham gia cuộc gọi.

Bạn có thể sử dụng các lệnh AI để trích xuất các thông tin cụ thể, theo dõi, tóm tắt, cập nhật dự án, v.v., và thậm chí tự động hóa các công việc sau cuộc họp (chia sẻ tóm tắt, cập nhật CRM, tạo vé, đồng bộ thông tin) dựa trên các điều kiện kích hoạt.

Nó hỗ trợ chuyển đổi văn bản thời gian thực trên Google Meet, Zoom và MS Teams, và tính năng "Hành động AI Cá nhân hóa" có thể tùy chỉnh đảm bảo rằng các lệnh của bạn có thể tái sử dụng.

Vì công cụ tạo ghi chú AI này đảm bảo bảo mật dữ liệu thông qua các tiêu chuẩn SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR và các tiêu chuẩn liên quan khác, nó là lựa chọn phù hợp cho các tổ chức ưu tiên tính bảo mật và tuân thủ.

Các tính năng nổi bật của Tactiq

Nhận bản chép lời cuộc họp trực tiếp trong Google Meet, Zoom và Microsoft Teams kèm phụ đề hiển thị trên màn hình.

Sử dụng tính năng ghi lại trích dẫn để lưu lại các phát biểu khóa trong cuộc gọi và thêm bối cảnh để dễ dàng nhớ lại sau này.

Xuất sang Tài liệu Google và Notion để kết nối quy trình ghi chú và tài liệu ngay lập tức.

Giai đoạn giới hạn của Tactiq

Không có tính năng quản lý công việc tích hợp, vì vậy các mục cần thực hiện vẫn cần được chuyển thủ công vào các công cụ năng suất.

Giá cả của Tactiq

Miễn phí

Pro: $12 mỗi tháng/người dùng

Nhóm: $20 mỗi tháng/người dùng

Kinh doanh: $40 mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tactiq

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tactiq?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Có một số tính năng, nhưng có lẽ tính năng yêu thích của tôi là các bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI. Sau các cuộc họp, Tactiq cung cấp cho tôi một bản tóm tắt nhanh, nhấn mạnh các điểm khóa và các mục cần thực hiện. Điều này thật tuyệt vời, đặc biệt là khi tôi có các cuộc họp liên tiếp và không có thời gian để ghi chú chi tiết.

Có một số tính năng, nhưng có lẽ tính năng yêu thích của tôi là các bản tóm tắt được hỗ trợ bởi AI. Sau các cuộc họp, Tactiq cung cấp cho tôi một bản tóm tắt nhanh, nhấn mạnh các điểm khóa và các mục cần thực hiện. Điều này thật tuyệt vời, đặc biệt là khi tôi có các cuộc họp liên tiếp và không có thời gian để ghi chú chi tiết.

📮 ClickUp Insight: 21% số người được hỏi muốn tận dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc bằng cách áp dụng nó vào các cuộc họp, email và dự án. Mặc dù hầu hết các ứng dụng email và nền tảng quản lý dự án đều tích hợp AI như một tính năng, nhưng nó có thể không đủ mượt mà để thống nhất quy trình làm việc giữa các công cụ. Nhưng chúng tôi đã giải mã mã tại ClickUp! Với các tính năng quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo các mục trong chương trình họp, ghi chú từ cuộc họp, tạo và giao công việc từ ghi chú cuộc họp, chuyển đổi bản ghi âm thành văn bản và nhiều hơn nữa – với AI Notetaker và ClickUp Brain. Kết hợp chúng với ClickUp Agents, bạn giờ đây có một bộ công cụ mạnh mẽ trong tay! ⭐️ Tiết kiệm lên đến 8 giờ cuộc họp mỗi tuần với ClickUp, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Stanley Bảo mật!

7. Sembly (Tốt nhất cho phân tích cuộc họp và đang theo dõi quyết định)

qua Sembly

Sembly là nhà cung cấp các bản tóm tắt cuộc họp chi tiết, có cấu trúc, với trọng tâm mạnh mẽ vào quản lý công việc và kiến thức tổ chức.

Các tính năng nổi bật của nó bao gồm khả năng tự động nhận diện và trích xuất các mục khóa như Quyết định, Yêu cầu, Rủi ro và Vấn đề từ bản ghi chép, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cam kết nào.

Sembly cũng cung cấp tính năng “Multi-meeting chats” và “AI Artifacts”, cho phép người dùng truy cập toàn bộ lịch sử cuộc họp để tìm kiếm thông tin qua nhiều cuộc thảo luận. Đây là công cụ hữu ích cho các nhà quản lý dự án và chương trình cần theo dõi tiến độ và tổng hợp thông tin theo thời gian.

Các tính năng nổi bật của Sembly

Tải lên các tệp âm thanh và video có thời lượng lên đến 5 giờ và kích thước 500MB để xử lý các bản ghi cuộc họp ngoại tuyến.

Lọc các cuộc họp dán theo người tham gia, nguồn, từ khóa, phạm vi, v.v., với hàm tìm kiếm mạnh mẽ.

Nhóm các cuộc họp liên quan vào "Bộ sưu tập" để có cấu trúc tốt hơn, và sử dụng các mẫu tùy chỉnh và định dạng ghi chú cuộc họp.

Giới hạn của Sembly

Giao diện của nó không phải là trực quan nhất đối với người dùng mới, và đường cong học tập có thể làm chậm quá trình triển khai cho các nhóm mới.

Giá cả của Sembly

Cá nhân: Miễn phí

Chuyên nghiệp: $15 mỗi tháng/người dùng

Nhóm: $29 mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sembly

G2: 4.6/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Sembly?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích AI trò chuyện. Bạn có thể xử lý ghi chú cuộc họp bằng cách cung cấp các lệnh cho AI trò chuyện. Thực tế, nó nhanh hơn và tốt hơn nhiều so với con người.

Tôi rất thích AI Chat. Bạn có thể xử lý ghi chú cuộc họp bằng cách cung cấp các lệnh cho AI Chat. Thực tế, nó nhanh hơn và tốt hơn nhiều so với con người.

🧠 Thông tin thú vị: Một nghiên cứu của Frontiers in Psychology cho thấy việc viết tay kích hoạt nhiều vùng não hơn và hỗ trợ trí nhớ tốt hơn so với việc gõ phím. Tin vui là nhiều ứng dụng ghi chú được hỗ trợ bởi AI hiện có thể nhận diện và lập chỉ mục chữ viết tay lộn xộn, giúp ngay cả các ghi chú viết tay cũng có thể tìm kiếm được.

8. Krisp (Tốt nhất cho âm thanh rõ ràng và chuyển đổi văn bản tự động)

qua Krisp

Ngoài việc chuyển đổi cuộc gọi/cuộc họp thành văn bản và cung cấp ghi chú do AI tạo ra, Krisp còn điều chỉnh giọng nói của người nói theo thời gian thực, giúp người nghe nghe được giọng nói trung lập hơn hoặc dễ hiểu hơn theo ngữ cảnh địa phương.

Tính năng cốt lõi và được đánh giá cao nhất của Krisp là công nghệ loại bỏ tiếng ồn, tiếng vang và giọng nói nền do AI hỗ trợ. Công nghệ này mang lại chất lượng âm thanh rõ ràng một cách nhất quán bằng cách tách biệt giọng nói của người dùng khỏi hầu hết các âm thanh xung quanh, bao gồm tiếng gõ bàn phím, tiếng ồn giao thông và cuộc hội thoại của người khác.

Hoạt động như một thiết bị âm thanh ảo nhẹ nhàng, Krisp thực hiện công việc mượt mà trên tất cả các ứng dụng giao tiếp mà không cần bot hoặc phần cứng đặc biệt. Các tính năng nâng cao, như Trợ lý AI cho tóm tắt cuộc họp, hoàn thiện gói dịch vụ.

Các tính năng nổi bật của Krisp

Đảm bảo âm thanh rõ ràng với tính năng loại bỏ tiếng ồn và tiếng vang theo thời gian thực.

Sử dụng AI để đánh dấu các từ khóa, công việc và điểm thảo luận mà không cần xem xét thủ công toàn bộ.

Nhận báo cáo chi tiết sau cuộc gọi về thời gian mỗi người tham gia đã nói.

Giới hạn của Krisp

Tập trung mạnh vào chất lượng âm thanh và ít chú trọng vào việc tạo tóm tắt chi tiết cuộc họp hoặc tạo công việc theo dõi.

Giá cả của Krisp

Miễn phí

Pro: $16 mỗi tháng/người dùng

Kinh doanh: $30 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Krisp

G2: 4.7/5 (550+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Krisp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó tích hợp mượt mà với Zoom, Teams và các công cụ họp trực tuyến khác, và quá trình thiết lập nhanh chóng và đơn giản. Chất lượng bản ghi chép đã được cải thiện đáng kể theo thời gian, tính năng ghi video rất tuyệt vời, và trợ lý AI trong phần "Các mục cần thực hiện" từ cuộc họp luôn chính xác!

Nó tích hợp mượt mà với Zoom, Teams và các công cụ họp trực tuyến khác, và quá trình thiết lập nhanh chóng và đơn giản. Chất lượng bản ghi chép đã được cải thiện đáng kể theo thời gian, tính năng ghi video rất tuyệt vời, và trợ lý AI trong các mục hành động từ cuộc họp luôn chính xác!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một số chuyên gia ưa chuộng các mẫu có cấu trúc, trong khi những người khác thích ghi chú tự do. Không chắc chắn phương pháp nào phù hợp với bạn? Các phương pháp ghi chú này có thể giúp bạn xác định điều đó.

9. Fathom (Phù hợp nhất cho việc đánh dấu theo vai trò và ghi chép tự động vào CRM)

qua Fathom

Đối với các nhà quản lý dự án muốn giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa việc kết thúc cuộc họp và thực hiện các bước tiếp theo, Fathom là một lựa chọn tốt, vì nó tạo ra tóm tắt trong vòng ~30 giây sau khi cuộc họp kết thúc.

Còn có giao diện trợ lý AI cho phép bạn đặt câu hỏi về các bản ghi âm (ví dụ: “Đã nói gì về X?”) và nhận câu trả lời nhanh chóng.

Nó cũng có khả năng tích hợp rộng rãi, đặc biệt cho các nhóm bán hàng và thành công của khách hàng, bằng cách tự động đồng bộ video cuộc gọi, bản ghi chép và tóm tắt có cấu trúc trực tiếp vào các nền tảng CRM như Salesforce và HubSpot, cùng với trợ lý AI "Ask Fathom" để truy vấn nội dung cuộc họp.

Với công cụ AI này cho ghi chú cuộc họp, các nhóm có thể tạo ra một kho lưu trữ chia sẻ, có thể tìm kiếm được của các cuộc gọi/bản ghi âm trước đó, bảo tồn kiến thức, giúp các thành viên mới nhanh chóng bắt kịp và cho phép truy cập dễ dàng vào các thông tin quan trọng từ các cuộc họp.

Các tính năng nổi bật của Fathom

Ghi chú các phần quan trọng của cuộc họp trong hoặc sau cuộc gọi và chia sẻ với các thành viên trong nhóm thay vì chia sẻ toàn bộ bản ghi chép.

Hỏi các câu hỏi về cuộc họp và truy xuất thông tin qua dấu thời gian, v.v.

Theo dõi các thông tin cụ thể về giao dịch (điểm yếu, vai trò mua hàng, v.v.) và đồng bộ với CRM để đồng bộ nội dung cuộc họp với quy trình làm việc về doanh thu.

Giới hạn của Fathom

Chỉ là công việc với Zoom, điều này có thể gây giới hạn cho các nhóm sử dụng các nền tảng cuộc họp khác như Google Meet hoặc MS Teams.

Giá cả của Fathom

Miễn phí

Premium: $20 mỗi tháng/người dùng

Nhóm: $18 mỗi tháng/người dùng

Kinh doanh: $28 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fathom

G2: 5/5 (hơn 5.400 đánh giá)

Capterra: 5/5 (790+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fathom?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Fathom giúp việc ghi chép ghi chú cuộc họp trở nên dễ dàng — tôi có thể tập trung vào cuộc thảo luận mà không lo bỏ sót chi tiết. Các tính năng chuyển đổi văn bản tự động, tóm tắt và đánh dấu nổi bật giúp tiết kiệm thời gian đáng kể và đảm bảo các bước theo dõi chính xác.

Fathom giúp việc ghi chép ghi chú cuộc họp trở nên dễ dàng — tôi có thể tập trung vào cuộc thảo luận mà không lo bỏ sót chi tiết. Các tính năng chuyển đổi văn bản tự động, tóm tắt và đánh dấu nổi bật giúp tiết kiệm thời gian đáng kể và đảm bảo các bước theo dõi chính xác.

10. MeetGeek (Tốt nhất cho phân tích sau cuộc họp và thông tin hướng dẫn)

qua MeetGreek

Với MeetGreek, bạn có thể kiểm soát các cuộc họp mà công cụ AI tham gia: tất cả các cuộc họp trong lịch, chỉ các cuộc họp do bạn tổ chức, hoặc bạn có thể mời người ghi chép một cách thủ công hoặc dán liên kết cuộc họp.

Điểm mạnh của nền tảng này nằm ở khả năng tự động nhận diện loại cuộc họp (ví dụ: bán hàng, cuộc họp nhóm, đào tạo nhân viên mới) và áp dụng mẫu tóm tắt phù hợp, có ngữ cảnh cao, đảm bảo các ghi chú được tạo ra ngay lập tức có liên quan và có thể áp dụng ngay.

Nó có thể cung cấp phân tích chi tiết với hơn 100 Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs) tập trung vào sự tham gia, hiệu quả và thông tin về người nói, mà các nhà quản lý có thể sử dụng cho việc huấn luyện nhóm.

Để bảo mật tốt hơn, công cụ cho phép bạn chọn người nhận email tóm tắt cuộc họp tự động: tất cả người tham gia cuộc gọi, người trong miền công ty của bạn hoặc chỉ riêng bạn.

MeetGeek cũng cung cấp API mở, cho phép bạn nhập bản chép lời, điểm nhấn, tóm tắt và dữ liệu cuộc họp vào các công cụ của riêng bạn hoặc kích hoạt các quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của MeetGeek

Phân tích tính đúng giờ, mức độ tham gia và sự cân bằng trong phát biểu theo thời gian thông qua các chỉ số hiệu suất cuộc họp.

Nhận các bản tóm tắt do AI tạo ra với định dạng có cấu trúc (ví dụ: điểm khóa, công việc, rủi ro) để việc theo dõi sau cuộc họp trở nên dễ dàng.

Đào tạo công cụ với từ vựng tùy chỉnh để giúp nó thích nghi với ngôn ngữ chuyên ngành của công ty bạn, từ đó mang lại kết quả chuyển đổi chính xác hơn.

Giai đoạn giới hạn của MeetGeek

Giao diện desktop có thể hơi chậm trong các cuộc họp trực tiếp, đặc biệt khi thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

Giá cả của MeetGeek

Cơ bản: Miễn phí

Pro: $19 mỗi tháng/người dùng

Kinh doanh: $39 mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: $59 mỗi tháng/người dùng

Đánh giá và nhận xét về MeetGeek

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về MeetGeek?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tất cả những gì tôi có việc cần làm là cho phép bot tham gia cuộc họp và mọi thứ khác sẽ được xử lý tự động. Nó rất dễ sử dụng và các tiện ích mở rộng giúp tôi theo dõi nếu cần thiết.

Tất cả những gì tôi có việc cần làm là cho phép bot tham gia cuộc họp và mọi thứ khác sẽ được xử lý tự động. Nó rất dễ sử dụng và các tiện ích mở rộng giúp tôi theo dõi nếu cần thiết.

11. Jamie AI (Tốt nhất cho việc ghi chú cuộc họp tức thì mà không cần ghi âm)

qua Jamie AI

Nhiều công cụ họp yêu cầu một bot tham gia cuộc họp để ghi lại bản ghi âm. Jamie AI tránh điều này bằng cách ghi âm âm thanh qua thiết bị/ứng dụng của bạn một cách im lặng ở chế độ nền. Do đó, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các cuộc họp ngoài trời, thảo luận trực tiếp hoặc môi trường kết hợp.

Với công cụ ghi chú AI này, bạn sẽ có một trung tâm tập trung cho tất cả các bản ghi chép và tóm tắt cuộc họp, được sắp xếp gọn gàng, có thể tìm kiếm và gắn thẻ.

Nó tập trung vào việc tạo ra các ghi chú cuộc họp chất lượng cao, giống như con người, với khả năng phát hiện chủ đề nâng cao, giúp chia nhỏ các cuộc thảo luận dài thành các bản tóm tắt có cấu trúc, chia thành các chương. Thiết kế ưu tiên bảo mật, kết hợp với các tính năng như nhận diện loa thông minh và khả năng trò chuyện với AI để nhận câu trả lời tức thì, có ngữ cảnh, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng ưu tiên sự bảo mật và tài liệu sạch, có cấu trúc.

Các tính năng nổi bật của Jamie AI

Nhận nhắc nhở qua micro nhắc nhở bạn khởi động Jamie khi cuộc họp bắt đầu.

Định nghĩa mẫu cho cách bản tóm tắt nên trông như thế nào và chia sẻ chúng một cách dễ dàng, ngay cả với những người không sử dụng Jamie.

Thêm từ vựng tùy chỉnh hoặc thuật ngữ chuyên ngành cho các nhóm kỹ thuật, đa ngôn ngữ hoặc chuyên môn cao.

Giới hạn của Jamie AI

Thiếu tích hợp với các công cụ phổ biến như Notion hoặc Slack, điều này có thể làm chậm quy trình tài liệu của bạn.

Giá của Jamie AI

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: ~$28 (€25) mỗi tháng/người dùng

Pro: ~ $55 (€47) mỗi tháng/người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jamie AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Sẵn sàng từ bỏ việc ghi chú thủ công? Hãy thử ClickUp.

Có rất nhiều công cụ ghi chú AI có thể chuyển đổi cuộc họp thành văn bản hoặc tóm tắt cuộc hội thoại.

Một số công cụ phù hợp cho các nhóm đa ngôn ngữ, một số khác dành cho phân tích huấn luyện hoặc tích hợp CRM. Tin vui là bạn có nhiều lựa chọn.

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm hơn cả một trợ lý AI cho cuộc họp, ClickUp kết hợp tất cả—ghi chú, tác vụ, tài liệu và AI—trong một nền tảng duy nhất. Với ClickUp AI Notetaker, bạn có thể ghi lại tóm tắt cuộc họp, liên kết chúng với quy trình làm việc của mình và thực sự hoàn thành công việc mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Muốn biến ghi chú cuộc họp thành hành động? Hãy thử ClickUp miễn phí và xem cách nó thay đổi ngày làm việc của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, AI có thể nghe âm thanh và ghi chú. Các công cụ AI hiện đại có thể chuyển đổi lời nói từ các cuộc họp, bài giảng hoặc cuộc hội thoại thành văn bản và tự động tạo ra tóm tắt hoặc ghi chú chi tiết, giúp bạn dễ dàng ghi lại thông tin quan trọng mà không cần nỗ lực thủ công.

Đúng vậy, có nhiều công cụ AI được thiết kế để ghi chú cho bạn. Các ứng dụng này có thể tham gia cuộc họp, ghi âm, chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản và cung cấp ghi chú có tổ chức hoặc các mục cần thực hiện, giúp người dùng tập trung hơn và tiết kiệm thời gian so với việc ghi chú thủ công.

ChatGPT không hỗ trợ nghe âm thanh một cách bản địa, nhưng khi tích hợp với các công cụ hoặc nền tảng khác là nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản, nó có thể giúp tóm tắt hoặc tổ chức nội dung đã được chuyển đổi thành các ghi chú rõ ràng. Một số nền tảng kết hợp ChatGPT với công nghệ nhận diện giọng nói để cung cấp tính năng này.

Đúng vậy, có rất nhiều ứng dụng có thể nghe các cuộc hội thoại hoặc cuộc họp và ghi chú tự động. Ví dụ bao gồm Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom với tính năng chuyển đổi văn bản, và các công cụ trợ lý cuộc họp khác sử dụng AI để chuyển đổi và tóm tắt các cuộc thảo luận theo thời gian thực.