10 công cụ AI mục nhập dữ liệu tốt nhất để tự động hóa quy trình làm việc của bạn

Nhập liệu thủ công không phải là công việc mơ ước của ai. Sao chép hóa đơn, ghi chép kết quả khảo sát, cập nhật bảng tính… tất cả đều chậm chạp và lặp đi lặp lại. Và chỉ cần một lỗi đánh máy nhỏ cũng có thể gây ra hỗn loạn.

Nếu ngày làm việc của bạn cảm thấy như một vòng lặp sao chép-dán không dứt, đã đến lúc cần sự hỗ trợ.

Các công cụ mục nhập AI được thiết kế để xử lý các công việc nặng nhọc. Chúng trích xuất, làm sạch, xác thực và tổ chức thông tin của bạn — trong khi bạn tập trung vào những công việc thực sự mang lại kết quả.

Trong danh sách công việc này, chúng tôi đã tổng hợp các công cụ tốt nhất để tự động hóa quy trình nhập liệu. Bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc quản lý một nhóm? Hay đơn giản là bạn yêu thích các quy trình làm việc gọn gàng? Dù là trường hợp nào, các công cụ AI nhập liệu tự động này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Sẵn sàng cho cuộc họp với những trợ thủ mới trong xử lý dữ liệu của bạn?

🧠 Thú vị: Deutsche Bank từng sử dụng tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) để xử lý hơn 500.000 giao dịch mỗi năm, với độ chính xác dữ liệu 99% và không có thời gian nghỉ giải lao. Đây là một nhắc nhở thực tế cho thấy khi robot xử lý các công việc nhàm chán, con người có thể tập trung vào các công việc có giá trị cao hơn.

Sẵn sàng để các bot được đào tạo xử lý các tác vụ nhập liệu (mục nhập) của bạn? Dưới đây là tổng quan nhanh về các công cụ tự động hóa AI tốt nhất để bạn có thể lựa chọn trợ thủ kỹ thuật số của mình một cách tự tin.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Quy trình làm việc dựa trên AI cho nhập liệu và công việcMục nhập giọng nói thành văn bản (Talk-to-Text) cho nhập liệu bằng giọng nói Mục nhập AI + Chế độ xem bảng + Tự động hóa Gói Miễn phí vĩnh viễn có sẵn; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp Nanonets Xử lý tài liệu thông minh Tự động học bố cục tài liệu Miễn phí $200 tín dụng; Giá tùy chỉnh Docsumo Trích xuất hóa đơn và biên lai Độ chính xác ở cấp độ từng mục Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149/tháng Rossum Chuyển đổi email thành dữ liệu Phân tích email bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Giá bắt đầu từ $1.500/năm Nintex RPA Tự động hóa RPA doanh nghiệp và nhập liệu dữ liệu Trình xây dựng quy trình robot kéo và thả Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh dựa trên mức độ sử dụng Jotform Thu thập dữ liệu dựa trên biểu mẫu Biểu mẫu được tăng cường bởi AI và logic điều kiện Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $39/tháng Typeform Thu thập dữ liệu dựa trên biểu mẫu cuộc hội thoại Các bước logic và luồng khảo sát AI Kế hoạch miễn phí với số lượng phản hồi giới hạn; Kế hoạch trả phí từ $25/tháng Zapier Tự động hóa quy trình làm việc giữa các ứng dụng Tự động hóa đa ứng dụng mà không cần mã nguồn Kế hoạch miễn phí với giới hạn công việc; Kế hoạch trả phí từ $22.81/tháng Khám phá AI Trích xuất dữ liệu web Các 'robot' đã được xây dựng sẵn cho việc thu thập dữ liệu Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $48/tháng OpenRefine Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu Dọn dẹp hàng loạt với tính năng duyệt theo bộ lọc Công cụ hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở

Lựa chọn phần mềm nhập liệu tự động hóa phù hợp nghĩa là tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhịp độ, độ chính xác và phong cách làm việc của nhóm. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên:

tự động hóa trích xuất dữ liệu *để lấy thông tin từ biểu mẫu, tệp PDF và email với thiết lập tối thiểu mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

Giảm thiểu lỗi và xác thực trong các công việc xử lý dữ liệu để giúp bạn phát hiện lỗi trước khi chúng ảnh hưởng đến công việc của bạn

Tích hợp quy trình làm việc tùy chỉnh* để đồng bộ hóa các hệ thống hiện có của bạn, như CRM, bảng tính hoặc công cụ quản lý dự án

Khả năng mở rộng đảm bảo bạn có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn mà không làm chậm khả năng xử lý dữ liệu của bạn

Trải nghiệm người dùng* cho phép nhóm của bạn bắt đầu ngay lập tức mà không cần thời gian học hỏi

👀 Bạn có biết? Có nhiều cách để tự động hóa mục nhập. Mỗi cách giải quyết một vấn đề khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ: Các công cụ tự động hóa dựa trên biểu mẫu, như Jotform hoặc Typeform, giúp thu thập dữ liệu có cấu trúc ngay tại nguồn

Các công cụ trích xuất dữ liệu tài liệu như Docsumo hoặc Nanonets sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để quét hóa đơn, biên lai và tệp PDF, từ đó tự động trích xuất các trường dữ liệu khóa

Phân tích email (như Rossum) thu thập dữ liệu từ cả nội dung tin nhắn và tệp đính kèm

Các công cụ trích xuất dữ liệu web như Browse AI trích xuất thông tin trực tiếp từ các trang web Và các công cụ như ClickUp xử lý mọi thứ từ nhập liệu dữ liệu đơn giản, trích xuất và xác thực, đến tự động hóa quy trình làm việc toàn diện. Nó giữ cho dữ liệu của bạn đồng bộ trên các bảng tính, CRM và bảng công việc mà không cần nhập liệu thủ công.

Bây giờ đến phần quan trọng. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về các giải pháp mục nhập thông minh nhất sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc mục nhập.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc tích hợp quản lý công việc dựa trên AI với quy trình mục nhập)

Tự động hóa mục nhập dữ liệu với ClickUp Cài đặt các công việc tự động hóa phức tạp cho việc xác thực dữ liệu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng bằng ClickUp

Mục nhập không chỉ đơn thuần là thu thập thông tin—đó là việc đảm bảo thông tin được chuyển đến đúng người, được xử lý nhanh chóng và duy trì sự tổ chức xuyên suốt các quy trình làm việc.

Nhưng khi các bài nộp/gửi tích tụ hoặc sự phối hợp của nhóm bị gián đoạn, những lỗi nhỏ có thể dẫn đến sự chậm trễ lớn.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, biến quy trình mục nhập thủ công thành một luồng tự động hóa thông minh, được tối ưu hóa cho năng suất làm việc.

ClickUp Tự động hóa

Bạn muốn loại bỏ việc nhập liệu thủ công lặp đi lặp lại bằng cách cài đặt các tác vụ và hành động tự động? Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể tạo các công việc mục nhập khi nhận được dữ liệu mới, cập nhật trạng thái, phân công thành viên nhóm hoặc tạo các công việc lặp lại cho việc nhập liệu định kỳ.

ClickUp Tự động hóa giúp bạn loại bỏ những công việc vất vả.

Cài đặt các trình kích hoạt dựa trên quy tắc để tự động phân công việc, cập nhật trạng thái và thông báo cho các bên liên quan khi có dữ liệu mới được gửi lên với ClickUp tự động hóa

Dưới đây là một ví dụ về quy trình tự động hóa. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu yêu cầu, ClickUp có thể tự động tạo một công việc, giao cho đồng nghiệp phù hợp, thay đổi mức độ ưu tiên của công việc và thậm chí gửi email theo dõi—tất cả mà không cần sự can thiệp của con người.

Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhà quản lý vận hành, nhóm onboarding khách hàng và quản trị viên quản lý lượng yêu cầu lớn.

Bạn có thể tùy chỉnh ClickUp cho các quy trình làm việc riêng biệt của mình bằng cách thêm Trường Tùy Chỉnh, cài đặt quy tắc xác thực và thiết kế mẫu cho các nhu cầu mục nhập cụ thể. Tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt quy tắc, và hệ thống sẽ tự động xử lý mọi thứ ở chế độ nền.

ClickUp Autopilot Agents Đối với các nhóm đang xử lý dữ liệu nhập liệu, bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Autopilot Agents, các công cụ này tự động điều chỉnh theo sự thay đổi trong Không gian Làm việc của bạn và thực hiện các tác vụ dựa trên hướng dẫn được cung cấp. Các công cụ này có thể được thiết lập bằng các tùy chọn có sẵn hoặc sử dụng trình tạo không cần mã để tạo các công cụ tùy chỉnh. Các tự động hóa này không chỉ giảm thiểu lỗi của con người mà còn giải phóng thời gian quý báu cho phân tích và ra quyết định cấp cao hơn đồng thời duy trì các tương tác nhất quán. Xem video bên dưới để tìm hiểu thêm:

ClickUp Brain

Các quy trình tự động hóa được tăng cường bởi AI. Bạn có thể tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh của riêng mình bằng cách đơn giản là mô tả cho ClickUp Brain những gì bạn muốn tự động hóa bằng tiếng Anh thông thường. Nó sẽ cấu hình mọi thứ cho bạn trong bất kỳ Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc nào.

Sử dụng ClickUp Brain để tự động tạo mô tả công việc, email theo dõi hoặc nhãn ưu tiên từ dữ liệu đầu vào không cấu trúc

ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý thông minh, có khả năng trích xuất dữ liệu từ tài liệu (bao gồm cả PDF thông qua tích hợp OCR thông minh), tạo nhiệm vụ ClickUp từ ghi chú cuộc họp, tóm tắt tệp tin và trả lời các câu hỏi liên quan đến không gian làm việc của bạn trong thời gian thực.

Muốn đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu trong toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu? Hãy thử các lời nhắc được hỗ trợ bởi AI để tạo mẫu bảng tính có cấu trúc, tự động hóa việc trích xuất dữ liệu và triển khai các cơ chế kiểm tra lỗi.

Brain giúp giảm đáng kể việc mục nhập thủ công, giảm thiểu lỗi và đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật và chính xác.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ công việc mục nhập nào bằng AI trong ClickUp, dù là xử lý hóa đơn, cập nhật CRM, quản lý cơ sở dữ liệu hay xử lý đơn đặt hàng.

ClickUp không chỉ là không gian làm việc lý tưởng để kiểm soát mà còn mang lại sự rõ ràng.

ClickUp Bảng Chế Độ Xem

Nếu bạn cảm thấy thiếu Excel cho việc trực quan hóa dữ liệu, hãy thử ClickUp Bảng Chế độ xem. Nó mô phỏng giao diện bảng tính quen thuộc nhưng giúp việc xem xét, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu có cấu trúc trở nên dễ dàng hơn.

Quản lý mục nhập dữ liệu khối lượng lớn trong bố cục có cấu trúc, nơi mỗi hàng đại diện cho một công việc có thể thực hiện được với chế độ xem bảng của ClickUp

Mỗi công việc được hiển thị dưới dạng một hàng, với các cột tùy chỉnh cho các trường dữ liệu khác nhau, hỗ trợ các thao tác hàng loạt, điều hướng nhanh chóng và thậm chí các phím tắt sao chép-dán để nhập dữ liệu nhanh chóng. Bạn cũng có thể sắp xếp các bài nộp/gửi theo trạng thái, lọc theo người được giao nhiệm vụ và cập nhật nhiều bản ghi cùng lúc.

Chế độ xem này đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý lượng lớn dữ liệu, xác thực các mục nhập và đảm bảo chất lượng dữ liệu.

ClickUp cũng hỗ trợ hơn 100 tích hợp với các công cụ tạo biểu mẫu hoặc hệ thống CRM, bao gồm Salesforce, HubSpot và nhiều hơn nữa. Điều này cho phép thu thập dữ liệu tự động và tạo/lập công việc, giúp luồng dữ liệu được truyền tải mượt mà vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Việc tập trung hóa này, kết hợp với quản lý dự án tự động hóa và tối ưu hóa, có thể hoàn toàn thay đổi hệ thống tổ chức dữ liệu của bạn.

Dù bạn đang quản lý một số ít công việc mục nhập thủ công hay hàng nghìn bản mục nhập, kiến trúc linh hoạt và khả năng tự động hóa mạnh mẽ của ClickUp giúp nó phù hợp với mọi kích thước kinh doanh. Các tính năng được hỗ trợ bởi AI của nó thích ứng với khối lượng dữ liệu ngày càng tăng và yêu cầu quy trình làm việc thay đổi, hỗ trợ hiệu quả và tăng trưởng lâu dài.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác thời gian thực thông qua chủ đề bình luận, phân công công việc, chia sẻ tài liệu và trò chuyện ClickUp Chat trong ứng dụng

Tạo các bảng điều khiển ClickUp động để theo dõi việc nhập liệu dữ liệu trên các nhóm

Nhập mục nhập từ tệp CSV hoặc biểu mẫu đồng bộ trực tiếp vào các chế độ xem có cấu trúc

Kích hoạt thông báo Slack hoặc email khi dữ liệu mới đáp ứng các điều kiện cụ thể

Nhóm các công việc theo loại dữ liệu, giai đoạn dự án hoặc nguồn biểu mẫu để đang theo dõi hiệu quả hơn

Tự động hóa kiểm tra lỗi và quản lý quyền truy cập cũng như quyền truy cập của khách để nâng cao bảo mật dữ liệu

Giới hạn của ClickUp

Tùy chỉnh các quy trình làm việc nâng cao đòi hỏi một chút thời gian để làm quen đối với người dùng mới

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Một công cụ quan trọng để tăng hiệu quả hoạt động. Đây là công cụ quản lý dự án duy nhất giúp giảm bớt gánh nặng nhập liệu. Tiện ích mở rộng Chrome và khả năng xử lý biểu mẫu là ĐÁNG GIÁ!!!

💡 Bonus: Nếu bạn muốn biến quy trình mục nhập của mình thành hiện thực VÀ: Tìm kiếm nhanh chóng và trực quan trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để tìm kiếm bối cảnh công việc

Sử dụng Talk to Văn bản để hỏi, đọc lệnh và thực hiện công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude và DeepSeek ngay từ Brain MAX, với toàn bộ bối cảnh công việc của bạn Thử ClickUp Brain MAX — một trợ lý AI trên desktop mạnh mẽ, thực sự hiểu bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của nhiều công cụ AI, sử dụng giọng nói để tạo quy trình làm việc tùy chỉnh, tạo tài liệu, giao nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm và nhiều hơn nữa.

2. Nanonets (Tốt nhất cho xử lý tài liệu thông minh)

qua Nanonets

Nanonets được thiết kế cho các nhóm phải xử lý lượng lớn giấy tờ hàng ngày—như hóa đơn, hợp đồng, ID hoặc biểu mẫu quét—và cần một giải pháp thông minh, nhanh chóng để số hóa tất cả. Nó sử dụng công nghệ học sâu để nhận diện các trường thông tin và bố cục, ngay cả khi tài liệu có định dạng hoặc ngôn ngữ khác nhau.

Chỉ cần tải lên một vài mẫu, gắn nhãn các trường một lần, và AI sẽ tự động học cách xử lý các biến thể. Nó tiếp tục cải thiện với mỗi tài liệu bạn xử lý, giảm thiểu nhu cầu đào tạo lại hoặc kiểm tra lại kết quả.

Các tính năng nổi bật của Nanonets

Tải lên hàng loạt tài liệu để xử lý theo lô trong vài giây

Đặt ngưỡng độ tin cậy để đánh dấu các mục nhập không chắc chắn hoặc có độ tin cậy thấp

Hướng dẫn tài liệu đến các quy trình làm việc khác nhau dựa trên loại nội dung

Xuất dữ liệu có cấu trúc dưới các định dạng JSON, XML hoặc Excel

Cấu hình thông báo webhook tùy chỉnh cho các sự kiện trích xuất

Sử dụng nhật ký kiểm tra để đang theo dõi các thay đổi và cải thiện quản trị dữ liệu

Giới hạn của Nanonets

Giá cả có thể là rào cản đối với các nhóm nhỏ

Yêu cầu thời gian thiết lập để đào tạo các mô hình tùy chỉnh

Giá cả của Nanonets

Miễn phí (200 USD tín dụng)

Trả theo nhu cầu : Giá dựa trên sử dụng, không yêu cầu cam kết hàng tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Nanonets

G2 : 4.8/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nanonets?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Các tính năng của động cơ OCR, đặc biệt là trong việc đào tạo động cơ bằng các tài liệu, phạm vi rộng lớn của các loại tài liệu được hỗ trợ, mô hình không cần đào tạo và khả năng thêm dữ liệu đào tạo bổ sung một cách nhanh chóng là rất tốt. Sự hỗ trợ nhanh chóng từ đại diện dịch vụ khách hàng của Nanonets và qua các cuộc gọi là điều đáng khen ngợi.

👀 Bạn có biết? Cơ sở dữ liệu quan hệ không chỉ dành cho nhà phát triển — chúng vô cùng hữu ích trong việc tổ chức công việc hàng ngày. Bằng cách cấu trúc dữ liệu thành các bảng liên kết, bạn có thể tạo ra các quy trình làm việc thông minh hơn, nơi một cập nhật sẽ kích hoạt thay đổi trên các bản ghi kết nối. Các công cụ như ClickUp cho phép bạn tạo các trường liên quan để kết nối các công việc, khách hàng hoặc dự án mà không cần viết một dòng SQL nào. Điều này có nghĩa là bảng điều khiển chiến dịch, công cụ theo dõi khách hàng và lịch nội dung của bạn có thể tự động kết nối với nhau. Đây là cách mạnh mẽ để giảm thiểu việc trùng lặp dữ liệu, đơn giản hóa báo cáo và nắm bắt tổng quan tình hình chỉ trong nháy mắt.

3. Docsumo (Tốt nhất cho việc trích xuất hóa đơn và biên lai)

qua Docsumo

Được thiết kế dành cho các nhóm tài chính và vận hành đang phải đối mặt với lượng lớn hóa đơn, biên lai hoặc báo cáo ngân hàng, Docsumo ghi lại mọi thông tin, ngay cả đến chi tiết cuối cùng trên biên lai. Công cụ này trích xuất dữ liệu ở mức chi tiết từng mục, phù hợp cho các doanh nghiệp cần đang theo dõi mọi khoản phí, lệ phí hoặc đơn vị với độ chính xác tuyệt đối.

Docsumo cũng áp dụng logic xác thực để phát hiện lỗi và chuyển các trường hợp ngoại lệ để kiểm tra trước khi xuất dữ liệu sang các nền tảng kế toán, CRM hoặc hệ thống nội bộ. Đây là giải pháp tiết kiệm thời gian đáng kể cho các quy trình liên quan đến tài khoản, kế toán sổ sách hoặc các quy trình đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt, nơi độ chính xác là yếu tố bắt buộc.

Các tính năng nổi bật của Docsumo

Nhập tài liệu qua API, email, hoặc đồng bộ thư mục đám mây

Đặt ngưỡng độ tin cậy cấp trường cho việc phê duyệt hoặc xem xét

Tự động phân loại tài liệu đến theo loại hoặc khách hàng

Theo dõi thời gian xử lý và hiệu suất với bảng điều khiển trực quan cho xử lý dữ liệu tài chính

Xuất dữ liệu có cấu trúc trực tiếp sang các nền tảng tài khoản hoặc công cụ BI

Quản lý lịch sử phiên bản cho mục đích kiểm toán và đang theo dõi nội bộ

Giới hạn của Docsumo

Chỉ hoạt động tốt nhất với các tài liệu tài chính có cấu trúc

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng không chuyên

Giá cả của Docsumo

Gói cơ bản: $149/tháng (1.000 trang/tháng; tối đa 3 người dùng)

Gói Growth: $499/tháng (5.000 trang/tháng; tối đa 10 người dùng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Docsumo

G2: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Docsumo?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Trước khi sử dụng DocSumo, việc chuyển đổi thông tin và dữ liệu từ các tệp PDF sang sổ làm việc của chúng tôi mất rất nhiều thời gian vì chúng tôi phải thực hiện thủ công. Kể từ khi sử dụng DocSumo, chỉ cần vài cú nhấp chuột là các tài liệu của chúng tôi được chuyển đổi dễ dàng và thông tin cần thiết có thể được chuyển sang sổ làm việc một cách thuận tiện.

Bạn có biết? ClickUp Brain cho phép sử dụng nhiều mô hình AI thế hệ mới như Claude, ChatGPT và Gemini. Hãy từ bỏ sự phức tạp của AI và có được tất cả những gì bạn cần từ AI với ClickUp.

4. Rossum (Tốt nhất cho việc chuyển đổi email thành dữ liệu)

qua Rossum

Hộp thư đến của bạn đang quá tải. Rossum xem đó là một cơ hội. Nó chuyên biến các chủ đề email lộn xộn và tệp đính kèm thành dữ liệu có cấu trúc, dễ sử dụng — mà bạn không cần mở bảng tính.

Tính năng mạnh mẽ nhất của nó là khả năng phân tích email bằng AI. Thay vì phải tải xuống tệp đính kèm và sao chép các trường dữ liệu một cách thủ công, Rossum đọc nội dung tin nhắn, mở tệp PDF và trích xuất dữ liệu tự động.

Các mô hình AI được đào tạo sẵn của nó cũng có thể xử lý hóa đơn, đơn đặt hàng và các tài liệu kinh doanh tiêu chuẩn khác, giúp quá trình thiết lập trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Các tính năng nổi bật của Rossum

Gán hộp thư đến email làm nguồn nhập liệu cho các quy trình làm việc cụ thể

Ghi chú tài liệu một cách hợp tác để cải thiện quá trình học máy của AI

Đánh dấu các trường không chắc chắn để con người kiểm tra, đảm bảo không có gì được thông qua mà không được xác minh

Theo dõi các trường hợp ngoại lệ và đánh dấu các bất thường trước khi xuất dữ liệu

Cài đặt đồng bộ hóa thời gian thực với hệ thống ERP hoặc quản lý hóa đơn

Hiển thị hiệu suất từ hộp thư đến dữ liệu với phân tích trích xuất

Giới hạn của Rossum

Khả năng tùy chỉnh giới hạn ngoài các loại tài liệu cơ bản

Giá cả của Rossum

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rossum

G2 : 4.5/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Rossum?

Một đánh giá của người dùng trên G2 cho biết:

Rossum giúp chúng tôi tăng tốc thời gian xử lý hóa đơn, từ đó có thêm thời gian để giải quyết các truy vấn. Giúp giảm thiểu hóa đơn trùng lặp và tránh thanh toán trùng lặp. Rossum cũng cho phép chúng tôi phát hiện các vấn đề và lỗi trong hóa đơn trước khi chúng được đưa vào hệ thống kế toán.

5. Nintex RPA (Phù hợp nhất cho tự động hóa RPA doanh nghiệp và mục nhập)

qua Nintex RPA

Nintex RPA cho phép bạn tạo ra các công nhân kỹ thuật số có thể mô phỏng các hành động của con người—sao chép, dán, nhấp chuột, xác thực—mà không bao giờ cần nghỉ giải lao. Điểm mạnh của nó là công cụ xây dựng quy trình robot kéo và thả, giúp việc thiết kế bot trở nên đơn giản hơn, giống như chơi với các khối xếp hình hơn là mã.

Bạn có thể tự động hóa các tác vụ nhàm chán trên các công cụ doanh nghiệp như SAP, Oracle, Citrix hoặc hệ thống nội bộ cũ. Dù là đồng bộ hóa hóa đơn nhà cung cấp hay xử lý tài liệu đăng ký khách hàng, các bot thực hiện các quy trình làm việc khối lượng lớn với độ chính xác như máy móc.

Bạn có thể kiểm soát chính xác cách mỗi bot hoạt động, thời điểm nó được kích hoạt và các điều kiện mà nó đánh dấu để yêu cầu nhập liệu của con người.

Các tính năng nổi bật của Nintex RPA

Triển khai các bot tự động để thực hiện các công việc theo lịch trình hoặc khi có sự kiện kích hoạt

Kết nối các bot RPA với công cụ chữ ký, biểu mẫu và công cụ quản lý quy trình làm việc

Theo dõi hiệu suất của bot thông qua các bảng điều khiển phân tích tập trung

Sử dụng các mẫu có sẵn cho các quy trình tự động hóa doanh nghiệp phổ biến

Sử dụng kho lưu trữ thông tin đăng nhập bảo mật để bảo vệ dữ liệu đăng nhập nhạy cảm

Áp dụng quyền truy cập dựa trên vai trò để quản lý ai tạo, chạy và chỉnh sửa bot

Giới hạn của Nintex RPA

Không phù hợp cho các nhóm nhỏ hoặc không có chuyên môn kỹ thuật

Yêu cầu báo giá tùy chỉnh dựa trên môi trường và mức độ sử dụng bot

Giá cả của Nintex RPA

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Nintex

G2: 4.2/5 (1.100+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (250+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nintex?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nintex cung cấp lộ trình chuyên nghiệp toàn diện và hoàn chỉnh nhất cho việc lập kế hoạch tự động hóa quy trình thành công, với trọng tâm mạnh mẽ vào giai đoạn đầu tiên là số hóa quy trình bằng cách sử dụng Nintex promapp theo cách hợp tác.

📖 Xem thêm: Các công cụ tự động hóa sáng tạo tốt nhất

6. Jotform (Tốt nhất cho việc thu thập dữ liệu dựa trên biểu mẫu)

qua Jotform

Jotform được thiết kế cho các nhóm cần thu thập dữ liệu có cấu trúc một cách nhanh chóng, dù là từ khách hàng, khách hàng hay các nhóm nội bộ.

Trình tạo biểu mẫu được hỗ trợ bởi AI với logic điều kiện giúp bạn tạo ra các biểu mẫu thông minh và linh hoạt hơn chỉ trong vài phút. Thay vì mỗi người trả lời đều thấy cùng một bố cục, Jotform điều chỉnh các câu hỏi dựa trên các câu trả lời trước đó, tạo ra một luồng cá nhân hóa giúp tăng cả tốc độ và độ chính xác.

Bạn có thể nhúng biểu mẫu vào bất kỳ đâu, thu thập phản hồi theo thời gian thực và thậm chí kích hoạt email hoặc phân công công việc ngay khi bài nộp/gửi đến. Giải pháp này phù hợp cho việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, tiếp nhận khách hàng, đăng ký sự kiện và hầu hết các trường hợp sử dụng nơi việc điền biểu mẫu trở nên nhàm chán.

Các tính năng nổi bật của Jotform

Kích hoạt mã hóa biểu mẫu để thu thập dữ liệu nhạy cảm một cách bảo mật

Sử dụng các mẫu có sẵn cho các biểu mẫu khảo sát, bài kiểm tra và biểu mẫu yêu cầu

Tích hợp trực tiếp các phản hồi với Google Trang tính, Slack hoặc Airtable

Cho phép tải lên tệp hoặc chữ ký số trong các trường biểu mẫu

Tùy chỉnh giao diện để phù hợp với nhận diện thương hiệu của bạn

Tạo các tệp PDF để nộp bài nộp/gửi hoặc in ấn

Giới hạn của Jotform

Kiểm soát thiết kế giới hạn mà không có CSS tùy chỉnh

Các khả năng AI có tính chất cụ thể theo biểu mẫu và có những khoảng trống kiến thức

Giá cả của Jotform

Gói cơ bản: Miễn phí cho tối đa 5 biểu mẫu

Bronze: $39/tháng (25 biểu mẫu)

Bạc: $49/tháng (50 biểu mẫu)

Gold: $129/tháng (100 biểu mẫu)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jotform

G2: 4.6/5 (hơn 3.600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jotform?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tổ chức của tôi sử dụng Jotform cho một số mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu chúng tôi sử dụng nó cho các khách hàng website khi họ cần có các biểu mẫu phức tạp hơn trên trang web của mình, vượt xa các biểu mẫu 'liên hệ' thông thường. Jotform có rất nhiều tùy chọn khác nhau trong trình tạo biểu mẫu của họ, và việc kéo và thả các thành phần cần thiết vô cùng đơn giản.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính là thiếu tích hợp mượt mà, khoảng trống kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật thì sao? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết tất cả ba vấn đề liên quan đến việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, tác vụ, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

7. Typeform (Phù hợp nhất cho thu thập dữ liệu dựa trên biểu mẫu tương tác)

qua Typeform

Muốn biến các biểu mẫu và khảo sát tĩnh thành trải nghiệm mượt mà, trò chuyện như hội thoại và đồng thời tăng tỷ lệ hoàn thành? Luồng khảo sát được hỗ trợ bởi AI của Typeform mang lại cảm giác như một cuộc hội thoại hơn là một biểu mẫu, giúp bạn thu thập dữ liệu chính xác, có ý nghĩa mà không làm cho người dùng cảm thấy quá tải.

Nó cho phép bạn tạo các đường dẫn câu hỏi hoàn toàn cá nhân hóa dựa trên các câu trả lời trước đó, giúp người dùng thấy các câu hỏi liên quan tiếp theo nhau.

Các tính năng nổi bật của Typeform

Chèn biểu mẫu dưới dạng cửa sổ pop-up, trải nghiệm toàn trang hoặc tiện ích trong nội dung

Tùy chỉnh phông chữ, màu sắc và hình ảnh để phù hợp với phong cách thương hiệu của bạn

Đang theo dõi mức độ tương tác và tỷ lệ hoàn thành với phân tích chi tiết

Dịch các biểu mẫu sang nhiều ngôn ngữ cho đối tượng toàn cầu

Kết nối trực tiếp với CRM, công cụ email và Notion

Kích hoạt logic máy tính để ước tính giá cả, điểm số hoặc kết quả theo thời gian thực

Giới hạn của Typeform

Các tùy chọn xuất dữ liệu bị giới hạn trên các kế hoạch miễn phí và cơ bản

Chi phí có thể tăng cao khi mở rộng quy mô cho các nhóm hoặc khu vực khác nhau

Giá cả của Typeform

Kế hoạch miễn phí có sẵn

Gói cơ bản: $29/tháng

Thêm: $59/tháng

Kinh doanh: $99/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Typeform

G2: 4.5/5 (850+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Typeform?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện được thiết kế hiện đại, dễ sử dụng và thu hút người trả lời. Logic điều kiện và tích hợp giúp quy trình làm việc diễn ra mượt mà.

📖 Xem thêm: Phần mềm tự động hóa IT để tối ưu hóa quy trình IT

8. Zapier (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc giữa các ứng dụng)

qua Zapier

Zapier là phiên bản internet của 'băng dính'. Được thiết kế cho người dùng muốn kết nối các ứng dụng yêu thích mà không cần biết mã, Zapier nổi bật trong việc tự động hóa các quy trình làm việc nhiều bước trên các công cụ như Google Trang tính, Typeform, Slack và CRM.

Tính năng chính của nó là tự động hóa đa ứng dụng, cho phép bạn dễ dàng chuyển dữ liệu giữa các nền tảng.

Ví dụ: Một biểu mẫu mới được gửi có thể ngay lập tức kích hoạt thông báo Slack, cập nhật bảng tính và gửi email chào mừng—không cần can thiệp thủ công.

Từ tự động hóa tiếp thị đến thành công của khách hàng cho đến quy trình tuyển dụng, Zapier là công cụ mạnh mẽ không cần mã hóa giúp các hệ thống của bạn hoạt động trơn tru và giảm bớt công việc trên bàn phím.

Các tính năng nổi bật của Zapier

Tạo Zaps (quy trình làm việc) bằng cách sử dụng bộ lọc, điều kiện và logic nhiều bước

Lên lịch cho Zaps chạy hàng ngày, hàng tuần hoặc theo khoảng thời gian tùy chỉnh

Sao chép và chia sẻ các quy trình tự động hóa giữa các nhóm hoặc bộ phận

Đang theo dõi lịch sử công việc và tỷ lệ thành công cho mỗi Zap

Quản lý tích hợp trên hơn 6.000 ứng dụng từ một bảng điều khiển duy nhất

Bảo vệ quy trình làm việc với xác thực hai yếu tố và kiểm soát quyền truy cập

Giới hạn của Zapier

Các tác vụ phức tạp có thể khó khăn trong việc khắc phục sự cố

Giới hạn công việc trên các kế hoạch miễn phí và cơ bản hạn chế khả năng tự động hóa quy mô lớn

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp: $22,81/tháng

Gói nhóm: $78,72/tháng cho 25 người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier

G2: 4.5/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zapier?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm mạnh và lợi ích lớn nhất của Zapier là khả năng loại bỏ công việc thủ công bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại giữa các ứng dụng khác nhau với số tính năng hữu ích. Việc cài đặt rất đơn giản, ngay cả khi không có kỹ năng mã, và giúp tôi tiết kiệm hàng giờ bằng cách đồng bộ các công cụ của mình (tần suất sử dụng). Quy trình triển khai và tích hợp với các công cụ khác diễn ra nhanh chóng, tuyệt vời và không gây căng thẳng. Hỗ trợ khách hàng cũng khá tốt.

📖 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

9. Khám phá AI (Tốt nhất cho việc trích xuất dữ liệu web)

qua Duyệt AI

Hãy tưởng tượng bạn có thể huấn luyện một robot để làm việc cần làm duyệt web cho bạn — và nó thực sự làm theo. Browse AI cho phép bạn trích xuất dữ liệu từ các trang web như danh sách sản phẩm, bảng giá hoặc bảng tin tuyển dụng mà không cần viết một dòng mã nào.

Các "robot" đã được xây dựng sẵn cho các trang web phổ biến giúp bạn bắt đầu trích xuất dữ liệu ngay lập tức. Quy trình thiết lập đơn giản như việc chọn và nhấp vào các thành phần trên trang web mà bạn muốn. Sau khi được đào tạo, robot của bạn có thể chạy theo lịch trình, lưu dữ liệu vào bảng tính hoặc kích hoạt cảnh báo khi có thông tin mới xuất hiện.

Nó loại bỏ hàng giờ công việc sao chép và dán khỏi quy trình cho các nhóm quản lý nghiên cứu, hoạt động phát triển hoặc tiếp thị bán hàng.

Khám phá các tính năng AI tốt nhất

Lên lịch cho robot thu thập dữ liệu hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần

Trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ kết quả phân trang chỉ với một lần thiết lập

Xuất nội dung đã trích xuất sang CSV, Google Trang tính hoặc các điểm cuối API

Sao chép cấu hình robot trên các trang web hoặc miền tương tự

Cài đặt thông báo khi phát hiện nội dung mới

Hiển thị kết quả trích xuất kèm theo theo dõi lỗi và tỷ lệ thành công

Khám phá giới hạn của AI

Không hoạt động tốt trên các trang web phức tạp, chứa nhiều mã JavaScript

Có thể yêu cầu xử lý thủ công phụ thuộc vào cấu trúc trang web

Xem giá cả của các công cụ AI

Miễn phí (50 tín dụng mỗi tháng)

Cá nhân: $48/tháng (2000 tín dụng)

Chuyên nghiệp: $87/tháng (5.000 tín dụng)

Premium: Bắt đầu từ $500/tháng (thanh toán hàng năm với 600.000+ tín dụng)

Xem đánh giá và nhận xét về các công cụ AI

G2: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Browse AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Browse AI đã tối ưu hóa các dự án trích xuất dữ liệu web và tự động hóa dữ liệu của tôi. Cài đặt bot không yêu cầu mã, các tích hợp đa dạng với Google Trang tính và Zapier giúp việc trích xuất dữ liệu trở nên dễ dàng hơn – và nhanh hơn rất nhiều.

10. OpenRefine (Tốt nhất cho việc làm sạch và chuyển đổi dữ liệu)

qua OpenRefine

OpenRefine giống như một chiếc bàn chải đánh răng cho dữ liệu của bạn — nó làm sạch, làm sáng và len lỏi vào những khe hở nhỏ mà bảng tính bỏ qua. Công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ này được thiết kế cho bất kỳ ai đang xử lý các tập dữ liệu lộn xộn cần được làm sạch sâu.

Điểm mạnh của nó là khả năng duyệt theo danh mục (Faceted browsing), cho phép bạn phân tích dữ liệu theo các danh mục, bộ lọc hoặc mẫu - giúp bạn phát hiện các sai sót và sửa chữa chúng một cách hàng loạt.

Các tính năng nổi bật của OpenRefine

Áp dụng chỉnh sửa hàng loạt bằng biểu thức chính quy và kịch bản chuyển đổi

Nhóm các mục nhập tương tự để hợp nhất các bản sao chỉ với một cú nhấp chuột

Đồng bộ hóa tập dữ liệu bằng cách so khớp các trường dữ liệu với cơ sở dữ liệu bên ngoài

Hủy/lặp lại các bước để quay lại các thay đổi trong quá trình làm sạch dữ liệu

Nhập/xuất dữ liệu ở các định dạng như CSV, TSV, JSON hoặc XML

Sử dụng tính năng đang theo dõi lịch sử để ghi lại mọi thay đổi cho mục đích kiểm toán hoặc khôi phục

Giới hạn của OpenRefine

Chỉ hỗ trợ trên máy tính để bàn và không có tính năng đồng bộ đám mây tích hợp

Đường cong học tập dốc hơn dành cho người dùng không chuyên chỉ muốn đơn giản hóa quy trình mục nhập

Giá cả của OpenRefine

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về OpenRefiner

G2: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về OpenRefine?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích cách sử dụng công cụ này thật mượt mà! Mỗi lần tôi nghĩ nó hoàn hảo, tôi lại phát hiện ra dữ liệu của mình được cải thiện. Tôi sử dụng công cụ này cả trong công việc cá nhân lẫn chuyên nghiệp và đã nhận thấy nó giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều

Nâng cao chất lượng dữ liệu của bạn với ClickUp

Không có giải thưởng nào cho việc làm sạch dữ liệu thủ công. Nhưng việc tự động hóa nó mang lại sự nhẹ nhõm.

Dù bạn đang trích xuất thông tin từ web, xử lý hóa đơn hay quản lý dữ liệu khảo sát, các công cụ được hỗ trợ bởi AI có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ công việc vất vả (và có thể cả vài sợi tóc bạc).

Nhưng nếu bạn muốn một công cụ không chỉ thu thập dữ liệu mà còn giúp bạn hành động dựa trên dữ liệu đó, ClickUp là lựa chọn tốt nhất của bạn.

Từ tự động hóa thông minh và trợ lý AI đến các chế độ xem động, quản lý công việc và phân tích dựa trên AI, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian duy nhất để thu thập, tổ chức và thực thi — tất cả mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc tab.

Sẵn sàng biến mục nhập thành phần dễ dàng nhất trong quy trình làm việc của bạn? Đăng ký ClickUp và bắt đầu tự động hóa thông minh ngay hôm nay.