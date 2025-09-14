11 giải pháp thay thế Moveworks tốt nhất cho hỗ trợ IT được hỗ trợ bởi AI vào năm 2025

Bạn đã tự động hóa hệ thống vé và triển khai chatbot, nhưng nhóm của bạn vẫn phải dành hàng giờ để theo dõi cập nhật và trả lời những câu hỏi IT lặp đi lặp lại.

Nếu bạn đang sử dụng Moveworks—hoặc một giải pháp tương tự—bạn có thể đã được hứa hẹn về các quy trình làm việc mượt mà hơn. Tuy nhiên, đối với nhiều nhóm, thực tế không hoàn toàn như những gì được quảng cáo. Mặc dù Moveworks đã góp phần định hình hỗ trợ IT dựa trên AI, nhưng chi phí cao, khả năng tùy chỉnh giới hạn hoặc đường cong học tập dốc lại không mang lại lợi ích.

Dù sao đi nữa, vẫn có nhiều công cụ năng suất AI sáng tạo hơn trên thị trường. Các giải pháp thay thế Moveworks này vượt xa các bot cơ bản, cung cấp hỗ trợ bàn trợ giúp thời gian thực, studio tự động hóa và tích hợp mượt mà với hệ thống hiện có của bạn. Chúng giúp các nhóm HR và IT hoàn thành công việc hiệu quả hơn.

Hãy cùng xem xét các giải pháp thay thế tốt nhất được thiết kế để thực sự mang lại hiệu quả.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Moveworks?

Moveworks là một nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ được điều khiển bởi AI. Tuy nhiên, khi tổ chức của bạn phát triển hoặc đa dạng hóa nhu cầu, những giới hạn của nó có thể trở nên rõ rệt hơn. Có thể đó là sự linh hoạt hạn chế trong tùy chỉnh quy trình làm việc, chi phí cao và thời gian triển khai chậm, hoặc khó khăn trong việc tích hợp với các hệ thống cũ.

Dù trong trường hợp nào, đây là một số tình huống khiến các nhóm đang tìm kiếm các đối thủ cạnh tranh của Moveworks:

Kiểm soát quy trình làm việc tốt hơn : Một số giải pháp thay thế cung cấp các tùy chọn low-code hoặc mã nguồn mở để tùy chỉnh sâu hơn trong các quy trình IT và HR

Tính minh bạch và linh hoạt về chi phí : Các nền tảng này cung cấp các kế hoạch giá chi tiết, có thể mở rộng, phù hợp với các nhóm nhỏ và startup

Quy trình onboarding đơn giản và dễ sử dụng : Việc triển khai nhanh chóng hơn nhờ vào thời gian học tập ngắn hơn

Khả năng tích hợp nâng cao : Các kết nối tích hợp sẵn hoặc API mở cho phép đồng bộ mượt mà với hệ thống công nghệ của bạn

Tính năng tự động hóa và AI nâng cao: Các đối thủ cạnh tranh cung cấp phản hồi AI tạo sinh và các studio tự động hóa mã kéo-thả vượt trội so với Moveworks

Điểm mấu chốt? Nếu bạn muốn nâng cao năng suất, tự động hóa các công việc một cách thông minh hơn và hỗ trợ các hàm IT và HR một cách liền mạch, các công cụ dưới đây đáng để xem xét nghiêm túc.

🧠 Thú vị: Chatbot đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1966 — và nó là một nhà trị liệu. Eliza, được phát triển tại MIT, mô phỏng một nhà trị liệu tâm lý theo phương pháp Rogerian và sử dụng thuật toán nhận diện mẫu để phản hồi lại câu hỏi của người dùng. Mặc dù đơn giản, nó đã khơi dậy sự tưởng tượng ban đầu về tương tác giữa con người và máy tính. Các trợ lý AI ngày nay, như những sản phẩm từ IBM và Espressive, có thể phân tích ngôn ngữ, ngữ cảnh và thậm chí cả giọng điệu cảm xúc. Từ Eliza đến các trợ lý cấp doanh nghiệp — đó thực sự là một hành trình đầy thú vị.

Các giải pháp thay thế Moveworks trong nháy mắt

Thiếu thời gian? Dưới đây là so sánh nhanh các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Moveworks, bao gồm những điểm mạnh, tính năng nổi bật và giá khởi điểm hàng tháng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dự án dựa trên AI và trí tuệ nhân tạo ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, tự động hóa tác vụ , AI trò chuyện Có sẵn các kế hoạch miễn phí, tùy chỉnh cho doanh nghiệp Aisera Tự động hóa dịch vụ cấp doanh nghiệp Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại, AiseraGPT, tự động hóa vé hỗ trợ, hỗ trợ đa kênh Giá cả tùy chỉnh Leena AI Tự động hóa hỗ trợ nhân sự và IT Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $140/tháng Giá cả tùy chỉnh IBM Watson Assistant Hiểu ngôn ngữ tự nhiên và chatbot NLP, Watsonx, luồng Dialog, tích hợp doanh nghiệp bảo mật Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $140/tháng Kore. ai Các nền tảng AI cuộc hội thoại Trình tạo bot không cần mã, SmartAssist, với các bot IT/HR đã được xây dựng sẵn Giá cả tùy chỉnh n8n Tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở Trình tạo kéo và thả, hơn 200 tích hợp, tùy chọn tự lưu trữ Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $65/tháng Rezolve. ai Dịch vụ hỗ trợ khách hàng AI tích hợp với Microsoft Teams Trả lời tự động, hệ thống vé thông minh, hệ thống quản lý học tập tích hợp (LMS), triển khai ưu tiên nhóm Giá cả tùy chỉnh ServiceNow Virtual Agent Bộ phận hỗ trợ dịch vụ doanh nghiệp quy mô lớn Xây dựng bot không cần mã, trí tuệ dự đoán và tích hợp sâu với ITSM Giá cả tùy chỉnh (gói combo) Espressive Trí tuệ nhân tạo (AI) cho dịch vụ tự phục vụ của nhân viên Hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), chatbot Barista, tự động hóa dịch vụ HR/IT Giá cả tùy chỉnh UiPath Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) StudioX, Trung tâm AI, bot tự động, tự động hóa không cần mã Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng OpenDialog Thiết kế giao diện cuộc hội thoại với ít mã nguồn Chatbot dựa trên tình huống, xây dựng logic và kiểm soát doanh nghiệp Kế hoạch miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $65/tháng

Các lựa chọn thay thế Moveworks tốt nhất để sử dụng

Mỗi công cụ trong danh sách dưới đây đều mang đến một điểm mạnh riêng biệt—cho dù đó là giải quyết vé hỗ trợ bằng AI, thiết kế quy trình làm việc tùy chỉnh hay triển khai RPA quy mô lớn.

Thay vì cung cấp các tính năng hỗ trợ chung chung, các nền tảng này tập trung vào giải quyết các vấn đề thực tế trong hoạt động, như thời gian phản hồi chậm, quy trình phân tán hoặc các công việc lặp đi lặp lại với khối lượng lớn.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Từ không gian làm việc thông minh của ClickUp đến chatbot dựa trên kịch bản của OpenDialog, các đối thủ cạnh tranh của Moveworks này được thiết kế để giúp các nhóm IT và HR làm được nhiều việc cần làm hơn với ít rào cản hơn. Hãy cùng tìm hiểu xem mỗi giải pháp có những ưu điểm gì.

1. ClickUp (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và quản lý dự án)

Quản lý công việc với hơn 15 chế độ xem, bao gồm Gantt, Lịch và Dòng thời gian, thông qua ClickUp

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề. 60% thời gian của chúng ta được dành cho việc chia sẻ, tìm kiếm và cập nhật thông tin trên các công cụ khác nhau. Các dự án, tài liệu và giao tiếp của chúng ta bị phân tán trên các công cụ không kết nối, làm giảm năng suất làm việc.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc đồng bộ nhất thế giới.

Nó hoạt động như một trung tâm điều hành cho các nhóm IT, Nhân sự và Doanh nghiệp muốn vận hành hiệu quả, tự động hóa quy mô lớn và hợp tác mà không gây rối loạn.

Trong khi Moveworks tập trung vào AI cho vé dịch vụ và yêu cầu của nhân viên, ClickUp mở rộng phạm vi bằng cách cung cấp tự động hóa thông minh, hợp tác thời gian thực và khả năng hiển thị dự án từ đầu đến cuối trên một nền tảng thống nhất. Đây là lựa chọn phù hợp hơn cho các nhóm cần sự linh hoạt vượt ra ngoài việc giải quyết vé dịch vụ.

ClickUp Brain

Tất cả bắt đầu với ClickUp Brain — một động cơ AI tạo sinh vượt xa khả năng xử lý truy vấn cơ bản. Khác với Moveworks, chủ yếu trả lời truy vấn của nhân viên, ClickUp Brain có tính năng giúp bạn thực hiện việc cần làm và nhiều hơn thế nữa.

Nó thu thập thông tin từ Không gian Làm việc ClickUp và các công cụ kết nối của bạn, trở thành một "bộ não thứ hai" đáng tin cậy cho tổ chức của bạn. Brain còn giúp bạn soạn thảo quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), viết phản hồi IT, tóm tắt các chủ đề thảo luận trong cuộc họp và tạo bản tóm tắt dự án - tất cả đều được thực hiện ngay trong quy trình làm việc của bạn.

Tạo các bản tóm tắt tức thì, cập nhật công việc và câu trả lời với AI nhận thức ngữ cảnh ngay trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain

Đối với các quản lý bàn hỗ trợ cần cân bằng giữa hỗ trợ và chiến lược, công cụ hợp tác AI này chuyển từ một lớp hỗ trợ thành một trợ lý thực sự.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn biến quy trình làm việc của mình thành hiện thực VÀ: Tìm kiếm nhanh chóng và trực quan trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + web để lấy bối cảnh công việc

Sử dụng Talk to Text để hỏi, đọc lệnh và thực hiện công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

Sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude và DeepSeek ngay từ Brain MAX, với toàn bộ bối cảnh công việc của bạn Thử ClickUp Brain MAX — một trợ lý AI trên desktop mạnh mẽ, thực sự hiểu bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để tạo quy trình làm việc tùy chỉnh, tạo tài liệu, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm và nhiều hơn nữa.

ClickUp Tự động hóa

Để nâng cao hiệu quả, hãy sử dụng ClickUp Automations, nền tảng cốt lõi của bất kỳ hệ thống hỗ trợ có khả năng mở rộng nào. Trong khi Moveworks tự động hóa việc phân loại và định tuyến vé hỗ trợ, ClickUp cho phép bạn tự động hóa quy trình onboarding, nâng cấp vé, nhắc nhở SLA và thậm chí cập nhật đang theo dõi tài sản.

Cài đặt chuỗi tự động hóa đa bước kích hoạt các hành động trên các công việc, người được giao và trạng thái

Bạn có thể lựa chọn từ hơn 100 quy tắc có sẵn hoặc tạo logic tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào. Chỉ cần cài đặt các quy tắc của bạn — ví dụ: chuyển các truy vấn của nhân viên từ trạng thái mở sang đóng, hoặc chuyển các công việc onboarding mới từ nhóm này sang nhóm khác khi điều kiện được đáp ứng — và Automations sẽ tự động xử lý phần còn lại.

ClickUp AI Agents

Thậm chí tốt hơn, các Trợ lý Tự động của ClickUp có thể tự động phản hồi các sự kiện kích hoạt và chia sẻ cập nhật, báo cáo hoặc câu trả lời ngay tại nơi bạn cần.

Ví dụ, nhóm Quản lý Dự án đã triển khai một Trợ lý Trả lời Tự động. Khi một bên liên quan hỏi, “Ai là người phụ trách dự án?” Trợ lý sẽ trả lời ngay lập tức với tên và hai nguồn thông tin.

Cài đặt ClickUp Autopilot Agents để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại khi trả lời các câu hỏi phổ biến và thường xuyên

Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhóm IT hỗ trợ nhân viên và quản lý các dự án nội bộ hoặc quy trình tuân thủ.

🎥 Xem: Đây là hướng dẫn nhanh về cách cài đặt đại lý đầu tiên của bạn:

Nền tảng này cũng cho phép bạn trò chuyện với đồng nghiệp trong không gian làm việc.

Trong khi Moveworks hoạt động tốt trên Slack hoặc Teams, ClickUp Chat cho phép các cuộc hội thoại của bạn diễn ra ngay trong không gian làm việc của mình. Các cuộc hội thoại quan trọng luôn được lưu trữ trong ClickUp, vì vậy không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau.

Giữ cho các nhóm IT và HR đồng bộ thông qua các cuộc thảo luận trong công việc, đề cập và cập nhật thời gian thực với ClickUp Trò chuyện

Bạn cần làm rõ một phiếu yêu cầu hoặc phê duyệt một bản triển khai? Gắn thẻ đồng nghiệp, liên kết công việc và ghi chú quyết định ngay tại nơi cần thiết — không cần chuyển đổi giữa các kênh hoặc mất bối cảnh.

ClickUp mang đến cho bạn những gì Moveworks không thể: hiển thị toàn diện về vé, công việc và nhóm, mà không cần chi phí cao.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giao công việc tự động bằng các kích hoạt như cập nhật trạng thái, ngày đáo hạn hoặc bài nộp/gửi biểu mẫu

Định tuyến các phiếu hỗ trợ IT bằng logic tùy chỉnh thông qua các công cụ tự động hóa trực quan

Tạo quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), hướng dẫn dịch vụ và tài liệu nội bộ trực tiếp trong không gian làm việc của bạn

Hiển thị các chỉ số hỗ trợ thông qua các bảng điều khiển và tiện ích báo cáo có thể tùy chỉnh hoàn toàn

Hợp tác thời gian thực với bình luận cấp công việc, tệp đính kèm và đề cập

Tạo chuỗi phụ thuộc để quản lý các quy trình làm việc phức tạp về IT hoặc HR giữa các nhóm

Theo dõi công việc với ước lượng thời gian, chế độ xem khối lượng công việc và các tùy chọn đang theo dõi sprint

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập khá dốc đối với người dùng mới, đặc biệt là với các tính năng tự động hóa nâng cao

Hiệu suất có thể bị chậm trong các không gian làm việc rất lớn hoặc phức tạp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi quản lý các công việc nội bộ tại agency. Nó cho phép tôi đang theo dõi toàn bộ quy trình làm việc của nhóm trong một nơi duy nhất, ưu tiên các vấn đề cấp bách và duy trì giao tiếp tập trung. Khả năng tự động hóa quy trình, chuyển đổi giữa các chế độ xem (như danh sách, bảng và lịch) và tích hợp với các công cụ khác đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc hàng ngày của tôi. Đây là một nền tảng tất cả trong một, hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi và giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Connected AI trong ClickUp để biến mọi đầu vào—ghi chú cuộc họp, yêu cầu hỗ trợ hoặc phiên brainstorming—thành hành động ngay lập tức. Đây là cách thực hiện: tóm tắt ghi chú của bạn bằng ClickUp Brain, tự động tạo công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn rõ ràng, sau đó cài đặt tự động hóa để nhắc nhở cập nhật hoặc nâng cấp các trường hợp chậm trễ. Không chỉ thông minh—nó còn tự động hóa. Quy trình này loại bỏ nhu cầu theo dõi thủ công và duy trì tiến độ dự án, ngay cả khi bạn không trực tuyến. Cài đặt một lần và để Connected AI điều khiển nhịp độ quy trình làm việc của bạn.

2. Aisera (Phù hợp nhất cho tự động hóa dịch vụ doanh nghiệp)

qua Aisera

AI chờ đợi lệnh đã là chuyện cũ. AI cuộc hội thoại của Aisera được thiết kế để dự đoán ý định, giải quyết yêu cầu một cách độc lập và mở rộng quy mô trên các nhóm IT, HR và dịch vụ khách hàng — mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Trong khi Moveworks tập trung chủ yếu vào hệ thống vé hỗ trợ IT phản ứng, Aisera mang đến AiseraGPT đến bảng: một lớp tự động hóa chủ động có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, kích hoạt các hành động phía sau và học hỏi từ mọi tương tác.

Không chỉ là chatbot. Đối thủ cạnh tranh của Moveworks này có thể đặt lại mật khẩu, cấp quyền truy cập hoặc đề xuất bài viết từ cơ sở kiến thức ngay lập tức, và là công việc trên các nền tảng như Slack, Teams và thậm chí cả giọng nói.

Các tính năng nổi bật của Aisera

Tùy chỉnh trải nghiệm của nhân viên dựa trên học tập thích ứng theo hành vi người dùng

Cho phép phê duyệt và yêu cầu truy cập được hỗ trợ bởi AI thông qua các quy trình làm việc tự phục vụ

Tạo bản đồ các lộ trình giải quyết sự cố bằng phân tích nguyên nhân gốc rễ được hỗ trợ bởi AI

Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực với phân tích dịch vụ được AI lựa chọn

Bảo đảm tính nhất quán của kiến thức với các cơ sở kiến thức tập trung, được cập nhật tự động

Tăng tốc triển khai với hơn 400 tích hợp và quy trình làm việc được xây dựng sẵn, giúp giảm thiểu nhu cầu tùy chỉnh

Giai đoạn giới hạn của Aisera

Người dùng cho biết cần có hỗ trợ triển khai cho các quy trình làm việc tùy chỉnh

Hỗ trợ đào tạo và tài liệu giới hạn cho các nhóm kỹ thuật

Giá cả của Aisera

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Aisera

G2 : 4.4/5 (120+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Aisera?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Aisera sử dụng AI để cung cấp các giải pháp tự phục vụ, như chatbot và trợ lý ảo có thể quản lý hiệu quả phạm vi câu hỏi của khách hàng. Điều này giảm sự phụ thuộc vào nhân viên hỗ trợ và tiết kiệm chi phí vận hành. Nền tảng này cung cấp tính khả dụng liên tục, điều này rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động trên toàn cầu và có khách hàng ở nhiều múi giờ khác nhau.

📖 Xem thêm: Mẫu phản hồi dịch vụ khách hàng cho khách hàng

3. Leena AI (Phù hợp nhất cho tự động hóa hỗ trợ nhân sự và IT)

qua Leena AI

Không chỉ trả lời các câu hỏi của bạn, Leena AI còn đi một bước xa hơn bằng cách hoạt động như trợ lý ảo HR và IT cho nhóm của bạn. Trong khi Moveworks nổi trội trong tự động hóa vé hỗ trợ IT, Leena AI mang lại sự đồng nhất giữa hai bộ phận, cung cấp trải nghiệm nhân viên thống nhất được hỗ trợ bởi trí tuệ hội thoại.

Điểm mạnh của Leena nằm ở độ sâu chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể. Phần mềm hỗ trợ khách hàng này không chỉ cung cấp thông tin mà còn tự động hóa quy trình onboarding, quản lý các truy vấn về lương thưởng và giúp nhân viên truy cập tài liệu chính sách, tất cả đều thông qua giao diện Slack hoặc Teams. Trí tuệ nhân tạo của nó đã được đào tạo sẵn trên các quy trình làm việc của HR và IT, vì vậy nó sẵn sàng sử dụng mà không cần tùy chỉnh phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Leena AI

Cung cấp các cuộc khảo sát nhân sự và phân tích cảm xúc được hỗ trợ bởi AI để theo dõi sự hài lòng của nhân viên và người dùng

Cấu hình quy trình làm việc cho việc chấm dứt hợp đồng, di chuyển nội bộ và lộ trình đào tạo

Cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các nhóm toàn cầu bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ động

Tùy chỉnh hành vi của trợ lý ảo để phù hợp với phong cách và chuẩn mực văn hóa của công ty

Bảo trì nhật ký kiểm tra và tài liệu tuân thủ thông qua nhật ký tự động hóa

Giới hạn của Leena AI

Hiển thị tùy chỉnh bị giới hạn mà không có bản demo

Công việc tốt nhất với cơ sở kiến thức có cấu trúc và quy trình rõ ràng

Giá cả của Leena AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Leena AI

G2 : 4.6/5 (140+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Leena AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Ứng dụng trả lời tất cả các truy vấn cho đồng nghiệp và thay mặt cho Bộ phận Nhân sự giúp nhóm của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực công việc quan trọng khác. Các lợi ích của việc sử dụng trợ lý tự động AI bao gồm tăng hiệu quả, khả năng hoạt động 24/7, phản hồi nhất quán và chính xác, khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc, tiết kiệm chi phí và trải nghiệm người dùng được nâng cao thông qua các tương tác cá nhân hóa.

📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên thỉnh thoảng thực hiện công việc ngoài giờ làm việc đã được sắp xếp, trong khi 24% làm thêm giờ hầu hết các ngày. Vấn đề là gì? Khi không có ranh giới rõ ràng, làm thêm giờ trở thành điều bình thường thay vì là ngoại lệ. Đôi khi, bạn cần một chút trợ giúp để cài đặt các giới hạn. Hãy yêu cầu ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, bước vào và tạo lịch trình tối ưu cho bạn. Được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, nó sẽ chỉ ra những công việc nào thực sự cấp bách và những công việc nào không! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu quả công việc.

4. IBM Watson Assistant (Phù hợp nhất cho khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và chatbot AI bảo mật)

qua IBM Watson

IBM Watson Assistant kết hợp bảo mật cấp doanh nghiệp với trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội thoại. Được thiết kế cho các tổ chức lớn có yêu cầu tuân thủ và bảo mật nghiêm ngặt, Watson khác biệt so với Moveworks nhờ khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên sâu hơn, luồng đối thoại tùy chỉnh và tích hợp mượt mà với các hệ thống nội bộ, mà không cần dựa vào các plugin của bên thứ ba.

Watsonx, nền tảng AI và dữ liệu của IBM, giúp Watson Assistant nổi bật. Nó cho phép các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hơn dữ liệu và mô hình của mình đồng thời vẫn hỗ trợ các tương tác thông minh, giống con người. Nó hỗ trợ các cây quyết định phức tạp, cuộc hội thoại nhiều lượt và logic dự phòng mà Moveworks không thể xử lý một cách bản địa.

Watson được thiết kế để linh hoạt. Bạn có thể triển khai chatbot trên web, giọng nói hoặc ứng dụng nhắn tin, và tinh chỉnh hành vi của chúng bằng công nghệ nhận diện ý định và trích xuất thực thể tiên tiến. Nó cung cấp quyền kiểm soát cao hơn so với các tác nhân AI cắm và chạy cho các nhóm có dữ liệu nhạy cảm hoặc yêu cầu tuân thủ toàn cầu.

Các tính năng nổi bật của IBM Watson Assistant

Thiết kế các cuộc hội thoại đa vòng bằng logic đối thoại nâng cao và điều kiện dự phòng

Triển khai bot trên IVR, ứng dụng di động và trang web tùy chỉnh thông qua các API linh hoạt

Đào tạo mô hình AI bằng dữ liệu chuyên ngành để tạo ra các tương tác được tùy chỉnh

Bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý dữ liệu với các tùy chọn triển khai trên đám mây riêng tư hoặc tại chỗ

Theo dõi độ chính xác của ý định và mức độ tương tác của người dùng thông qua phân tích AI thời gian thực

Giới hạn của IBM Watson Assistant

Đường cong học tập dốc hơn so với các nền tảng AI không cần mã

Yêu cầu cấu hình kỹ thuật phức tạp hơn cho các trường hợp sử dụng không tiêu chuẩn

Giá của IBM Watson Assistant

Kế hoạch Lite : Miễn phí (1.000 tin nhắn/tháng)

Kế hoạch Plus : Bắt đầu từ $140/tháng (cho tối đa 1.000 người dùng/tháng)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watson Assistant

G2 : 4.4/5 (320+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về IBM Watson Assistant?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất ấn tượng với cách IBM Watsonx Assistant tích hợp mượt mà với các hệ thống hiện có của chúng tôi. Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của nó thực sự ấn tượng, giúp dịch vụ khách hàng trở nên phản hồi nhanh hơn và người dùng trở nên trực quan hơn. Chúng tôi đã kết nối nó với hệ thống CRM và các phương thức giao tiếp khác, nhờ đó các truy vấn của khách hàng được ghi lại tự động và thời gian phản hồi được rút ngắn đáng kể. Điều này đã giảm đáng kể thời gian phản hồi và nâng cao năng suất làm việc tổng thể.

👀 Bạn có biết? Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) là một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo (AI) và là thành phần cốt lõi của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), tập trung vào việc giúp máy tính hiểu, diễn giải và rút ra ý nghĩa từ ngôn ngữ con người, dù là văn bản hay lời nói. Khác với các hệ thống chỉ xử lý hoặc tạo ra văn bản, NLU nhằm mục đích hiểu ý định, ngữ cảnh và cảm xúc đằng sau ngôn ngữ, cho phép máy móc tương tác với con người một cách tự nhiên và trực quan hơn.

5. Kore. ai (Phù hợp nhất cho các nền tảng AI cuộc hội thoại đa bộ phận)

AI không chỉ nên nói—nó nên hành động. Kore. ai cung cấp các công cụ cuộc hội thoại doanh nghiệp vượt xa các phiếu hỗ trợ IT cơ bản.

Thay vì sử dụng trợ lý ảo có phạm vi hẹp của Moveworks, Kore. ai là nhà cung cấp một hệ sinh thái quản lý dịch vụ toàn diện để triển khai các trợ lý ảo thông minh (IVAs) trên các lĩnh vực IT, Nhân sự, Bán hàng và Hỗ trợ.

Nền tảng XO của Kore. ai cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, đào tạo và triển khai các bot chuyên biệt theo vai trò sử dụng mẫu có sẵn hoặc logic tùy chỉnh. Nền tảng này hỗ trợ đa kênh – bao gồm WhatsApp, MS Teams, giọng nói và nhiều kênh khác – đồng thời cung cấp khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mạnh mẽ, phân tích dữ liệu và tùy chỉnh để tạo ra một hệ thống AI thống nhất cho toàn doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của Kore. ai

Gán các vai trò và quyền truy cập chi tiết để kiểm soát quyền truy cập vào việc xây dựng bot trên các nhóm

Triển khai trợ lý đa ngôn ngữ với dịch thuật thời gian thực và tùy chỉnh theo vùng miền

Tùy chỉnh hành trình người dùng với tính năng phát hiện cảm xúc tích hợp và điều chỉnh giọng điệu

Tích hợp các bot vào các hệ thống CRM, ERP và ITSM bên ngoài thông qua API bảo mật

Mô phỏng các cuộc hội thoại bằng công cụ kiểm thử kịch bản trước khi triển khai chính thức

Giới hạn của Kore. ai

Độ phức tạp của nền tảng có thể gây khó khăn cho các nhóm nhỏ

Thời gian thiết lập ban đầu lâu hơn so với các giải pháp cắm và chạy

Giá cả của Kore. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kore. ai

G2 : 4.7/5 (390+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Kore. ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Kore. AI là nền tảng tốt nhất giúp người dùng phát triển chatbot và trợ lý ảo. Đây là nền tảng không cần mã và ít mã, cho phép tạo chatbot một cách dễ dàng. Điểm nổi bật là họ cung cấp đào tạo để giúp chúng ta hiểu các khái niệm về cách xây dựng và kiểm thử bot, từ đó tạo ra bot thân thiện với người dùng.

6. n8n (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình làm việc mã nguồn mở)

qua n8n

Khi bạn đã chán ngán với việc phải trả phí cho các tính năng tự động hóa đơn giản, n8n cho phép bạn xây dựng quy trình làm việc theo cách của riêng mình.

Khác với hệ thống đóng của Moveworks, công cụ quy trình làm việc AI mã nguồn mở này cho phép nhà phát triển toàn quyền kiểm soát để xây dựng và mở rộng tự động hóa trên nhiều hàm. Nó không chỉ giới hạn ở hỗ trợ IT—nhóm có thể tự lưu trữ và tùy chỉnh quy trình làm việc cho bất kỳ trường hợp sử dụng nào.

giao diện kéo và thả của n8n cho phép bạn kết nối các tác vụ giữa hơn 200 công cụ như Jira, GitHub và Slack — không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp. Với hỗ trợ logic nhánh và luồng đa bước, nó hoàn hảo để hỗ trợ phản ứng sự cố, CI/CD hoặc quy trình làm việc HR phía sau hậu trường.

các tính năng nổi bật của n8n

Xây dựng quy trình làm việc dựa trên webhook để tự động hóa phản hồi dịch vụ thời gian thực

Kết nối cơ sở dữ liệu và API bằng các nút HTTP, MySQL và GraphQL gốc

Quản lý phiên bản quy trình làm việc bằng công cụ dòng lệnh (CLI) và tích hợp Git

Lên lịch các công việc lặp lại và công việc bảo trì với hỗ trợ cron tích hợp sẵn

Kích hoạt các luồng từ ứng dụng nhắn tin, webhooks hoặc sự kiện từ hệ thống bên ngoài

giới hạn của n8n

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để cài đặt và duy trì

Không hỗ trợ sẵn các tính năng AI cuộc hội thoại hoặc trợ lý ảo

giá cả của n8n

gói kế hoạch miễn phí *

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về n8n

G2 : 4.8/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

📖 Xem thêm: Ví dụ và trường hợp sử dụng tự động hóa quy trình làm việc

7. Rezolve. ai (Phù hợp nhất cho tự động hóa bàn hỗ trợ trong Microsoft Teams)

Nếu nhóm của bạn đã sử dụng Microsoft Teams, Rezolve. ai sẽ có cuộc họp với họ tại đó. Khác với Moveworks, vốn tích hợp trên nhiều nền tảng, Rezolve. ai được thiết kế riêng cho Teams, biến nó thành một trung tâm hỗ trợ đầy đủ chức năng mà không cần thêm công cụ nào khác vào hệ thống của bạn.

Được thiết kế cho các tổ chức có kích thước trung bình đến lớn, Rezolve. ai kết hợp hệ thống vé hỗ trợ dựa trên AI, tự động hóa quy trình và microlearning—tất cả đều có thể truy cập thông qua trò chuyện đơn giản.

Rezolve. ai kết hợp trí tuệ bối cảnh với tích hợp sâu vào Microsoft 365 để tối ưu hóa hỗ trợ nội bộ. Nó hiểu ý định của người dùng, kích hoạt quy trình làm việc và hướng dẫn nhân viên theo thời gian thực — biến Teams thành trung tâm hỗ trợ chủ động.

Các tính năng nổi bật của Rezolve. ai

Khởi chạy các mô-đun microlearning về CNTT và Nhân sự trực tiếp trong các phiên trò chuyện

Tự động phân loại vé hỗ trợ bằng cây cuộc hội thoại động và định tuyến AI

Cho phép onboarding, phê duyệt và câu hỏi thường gặp (FAQ) theo thời gian thực ngay trong giao diện nhóm

Tích hợp với các hệ thống back-end như Workday, Freshservice và Active Directory

Kích hoạt tự động hóa nền cho các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại thông qua các quy trình làm việc không cần mã

Giới hạn của Rezolve. ai

Thiết kế tập trung vào nhóm có thể không phù hợp với các tổ chức sử dụng Slack hoặc các nền tảng khác

Tùy chỉnh giới hạn ngoài hệ sinh thái Microsoft

Giá cả của Rezolve. ai

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rezolve. ai

G2 : 4.9/5 (hơn 30 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

8. ServiceNow Virtual Agent (Phù hợp nhất cho các trung tâm dịch vụ doanh nghiệp quy mô lớn)

qua ServiceNow

Khi vận hành một doanh nghiệp quy mô lớn, các công cụ hỗ trợ “đủ tốt” đơn giản là không đủ. Virtual Agent của ServiceNow được thiết kế riêng cho các tổ chức lớn cần tự động hóa tích hợp sâu và được quản lý chặt chẽ — đặc biệt trong môi trường công cụ ITSM.

Khác với Moveworks, vốn có khả năng tùy chỉnh giới hạn và phụ thuộc vào tích hợp bên thứ ba, ServiceNow tích hợp sẵn trợ lý ảo của mình vào nền tảng của mình.

ServiceNow cho phép các doanh nghiệp tạo ra các chatbot thông minh vượt xa các câu hỏi thường gặp (FAQ) — cập nhật vé hỗ trợ, kích hoạt quy trình làm việc và truy xuất dữ liệu thời gian thực. Với các công cụ xây dựng không cần mã và tích hợp sâu với nền tảng Now Platform, ServiceNow là lựa chọn lý tưởng để mở rộng tự động hóa trên các lĩnh vực IT, tài sản và vận hành — tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của ServiceNow Virtual Agent

Tạo các luồng cuộc hội thoại tùy chỉnh bằng công cụ kéo và thả trên nền tảng Now

Thực hiện các tác vụ phức tạp ở phía máy chủ như khởi động lại hệ thống hoặc cấp quyền truy cập thông qua trò chuyện

Theo dõi hiệu suất của bot thông qua độ chính xác nhận diện ý định và bảng điều khiển giải quyết vấn đề

Tùy chỉnh nội dung bot bằng tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ tích hợp và bộ nhớ dịch thuật

Kết nối các bot với các mô-đun Nhân sự, Tài chính hoặc Cơ sở vật chất để tự động hóa đa chức năng

Giới hạn của Trợ lý ảo ServiceNow

Phù hợp nhất cho các công ty đã sử dụng bộ công cụ ITSM của ServiceNow

Chi phí đầu tư ban đầu cao và độ phức tạp trong quá trình triển khai đối với người dùng mới

Giá dịch vụ ServiceNow Virtual Agent

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4.4/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

9. Espressive (Phù hợp nhất cho dịch vụ tự phục vụ của nhân viên với độ chính xác của NLP)

qua Espressive

Nhân viên không nên phải tạo phiếu yêu cầu chỉ để tìm hiểu cách đặt lại mật khẩu. Đó là triết lý cốt lõi của Espressive, một trợ lý hỗ trợ ảo dựa trên AI được thiết kế để hoạt động như một cổng thông tin duy nhất cho tất cả các dịch vụ nội bộ.

Khác với Moveworks, hoạt động trong các ứng dụng nhắn tin, trợ lý Barista của Espressive cung cấp giao diện chuyên dụng, thân thiện với người dùng, tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên sâu và tập trung vào dịch vụ tự phục vụ trên toàn doanh nghiệp.

Barista hiểu ý định của nhân viên khi họ đặt câu hỏi về nghỉ phép, quyền truy cập phần mềm hoặc lương thưởng — cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác mà không cần hỗ trợ thêm. Mô hình ngôn ngữ nhân viên độc đáo của Barista thích ứng với ngôn ngữ tự nhiên, trong khi các quy trình làm việc được xây dựng sẵn của Espressive giúp tăng tốc hỗ trợ IT, HR và cơ sở vật chất với ít phiếu yêu cầu hơn và định tuyến thông minh hơn.

Các tính năng nổi bật của Espressive

Phân tích xu hướng sử dụng và tỷ lệ giải quyết vấn đề với phân tích hỗ trợ được hỗ trợ bởi AI

Cung cấp câu trả lời cá nhân hóa dựa trên địa điểm, bộ phận và vai trò của nhân viên

Cập nhật kiến thức động thông qua học máy từ các tương tác trước đó

Kết nối với các hệ thống quản lý vé như Jira, Zendesk và ServiceNow để thực hiện chuyển giao công việc kết hợp

Chuyển các truy vấn chưa được trả lời đến nhân viên hỗ trợ trực tiếp với lịch sử trò chuyện và bối cảnh đầy đủ được giữ nguyên

Giai đoạn giới hạn của Espressive

Không linh hoạt cho các tổ chức đang tìm kiếm tự động hóa sâu ở phía sau

Có thể cần định dạng lại nội dung bên trong để đạt hiệu suất tối ưu của AI

Giá cả linh hoạt

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét chi tiết

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

10. UiPath (Phù hợp nhất cho tự động hóa quy trình robot quy mô lớn)

qua UiPath

Không phải mọi công việc đều cần con người—hoặc thậm chí là chatbot. UiPath loại bỏ các quy trình lặp đi lặp lại bằng tự động hóa quy trình robot (RPA), hoạt động im lặng ở chế độ nền, giải phóng nhóm của bạn khỏi các công việc lặt vặt hoàn toàn.

Trong khi Moveworks tập trung vào hỗ trợ cuộc hội thoại, UiPath tự động hóa các quy trình phía sau hậu trường—như cập nhật hệ thống, chuyển dữ liệu và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp mà không cần tương tác của người dùng.

StudioX của UiPath, công cụ xây dựng low-code, cho phép người dùng không chuyên về kỹ thuật thiết kế các quy trình tự động hóa, trong khi bộ phận IT có thể mở rộng các bot cấp doanh nghiệp với các công cụ quản trị.

Từ xử lý biểu mẫu đến phân loại vé hỗ trợ, nó nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần và tích hợp với các nền tảng kinh doanh khóa. Các bot được hỗ trợ bởi AI của nó cho phép đưa ra quyết định thông minh, thời gian thực—hoàn hảo để xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật số bền vững.

Các tính năng nổi bật của UiPath

Quản lý các bot độc lập trên các máy ảo và môi trường đám mây

Bảo mật các quy trình tự động hóa với quyền truy cập dựa trên vai trò, ghi nhật ký và theo dõi kiểm toán

Sử dụng Trung tâm AI để đào tạo các mô hình hỗ trợ ra quyết định trong thời gian thực

Kết nối các quy trình làm việc giữa các hệ thống cũ và các công cụ SaaS hiện đại một cách mượt mà

Theo dõi hiệu suất bot, lỗi và ROI từ trung tâm điều khiển tập trung

Giới hạn của UiPath

Yêu cầu một nhóm chuyên trách để quản lý tuân thủ RPA và quản lý vòng đời

Việc cấp phép có thể trở nên phức tạp khi sử dụng đội ngũ bot lớn

Giá cả của UiPath

Basic : Bắt đầu từ $25 mỗi tháng

Kế hoạch Standard và Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về UiPath

G2 : 4.6/5 (6.900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (700+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trước khi tự động hóa bất kỳ quy trình nào, hãy lập bản đồ cho nó. Sử dụng mẫu sơ đồ quy trình ClickUp để hình dung từng bước trong quy trình IT hoặc HR của bạn — sau đó đánh dấu các bước lặp lại, yêu cầu phê duyệt nhiều hoặc nhạy cảm về thời gian. Đây chính là các điểm nóng cần tự động hóa. Sau khi lập bản đồ, kết nối các bước đó với ClickUp Automations hoặc các công cụ như n8n để loại bỏ trì hoãn và chuyển giao thủ công. Sơ đồ quy trình càng rõ ràng, bạn càng nhanh chóng biến các quy trình chậm chạp thành hệ thống tự động.

11. OpenDialog (Phù hợp nhất cho thiết kế cuộc hội thoại tùy chỉnh và kiểm soát tình huống)

qua OpenDialog

Khi tuân thủ gặp gỡ cuộc hội thoại, OpenDialog bước vào. Khác với Moveworks, cung cấp các quy trình làm việc đã được cấu hình sẵn và tùy chỉnh giới hạn, OpenDialog cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn hành vi của chatbot thông qua thiết kế dựa trên kịch bản — lý tưởng cho các ngành có luồng đối thoại phức tạp và yêu cầu tuân thủ quy định.

Công cụ cuộc hội thoại độc đáo của OpenDialog tách biệt logic khỏi ngôn ngữ, cho phép các tương tác chatbot linh hoạt và không tuyến tính.

Nó xử lý các cuộc trò chuyện theo chính sách thời gian thực, các đường nhánh phân nhánh và các cuộc đối thoại nhiều lớp. Phù hợp cho các công ty trong lĩnh vực tài chính, y tế và pháp lý, nó hỗ trợ triển khai tại chỗ, các thiết lập tập trung vào bảo mật và tích hợp IT sâu rộng — mang lại quyền kiểm soát và linh hoạt vượt trội so với các đại lý AI SaaS thông thường.

Các tính năng nổi bật của OpenDialog

Tách biệt bối cảnh cuộc hội thoại, logic và lớp giao diện người dùng (UX) để thiết kế chatbot mô-đun

Thiết kế các cuộc hội thoại đa chủ đề với các đoạn đối thoại có thể tái sử dụng

Triển khai tại chỗ để đảm bảo quyền sở hữu dữ liệu đầy đủ và tuân thủ các quy định

Tích hợp mượt mà với các hệ thống kiến thức nội bộ và lớp xác thực

Sử dụng công cụ mô hình hóa cuộc hội thoại trực quan để đồng bộ hóa các nhóm pháp lý, công nghệ và trải nghiệm người dùng (UX)

Giới hạn của OpenDialog

Yêu cầu tư duy thiết kế chiến lược và sự hợp tác của nhóm ngay từ đầu

Cộng đồng và hệ sinh thái nhỏ hơn so với các nền tảng AI lớn hơn

Giá cả của OpenDialog

Thử nghiệm : Miễn phí

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OpenDialog

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

ClickUp cung cấp các bàn hỗ trợ AI có khả năng làm nhiều hơn những gì chatbot có thể làm

Moveworks đã tiên phong trong việc áp dụng AI vào hỗ trợ IT, nhưng hiện nay nó không còn là lựa chọn duy nhất hay tốt nhất. Đối với các nhóm cần tùy chỉnh sâu hơn, tự động hóa mạnh mẽ hơn và khả năng mở rộng cấp doanh nghiệp, ClickUp nổi bật.

Nó tích hợp trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình làm việc và hợp tác nhóm trong một nền tảng linh hoạt duy nhất.

Khác với các công cụ chuyên biệt, ClickUp thích ứng với nhu cầu riêng biệt của nhóm bạn trong quản lý dịch vụ, hỗ trợ nhân sự và các công việc hậu trường. Sẵn sàng loại bỏ công việc thủ công, tăng tốc hỗ trợ nhân viên và xây dựng hệ thống thông minh phát triển cùng bạn? ClickUp cung cấp tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và biến trung tâm hỗ trợ dịch vụ của bạn thành một công cụ chiến lược mạnh mẽ.