Các mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com hàng đầu để thử trong năm 2025

Các nhóm marketing thường mất hàng ngày để lập kế hoạch cho các chiến dịch — chìm đắm trong các bảng tính trong khi chiến lược bị đẩy lùi. Mẫu marketing của Monday.com được tạo ra để giải quyết vấn đề đó.

Trong khi đó, công việc tiếp thị thực tế của bạn đang chờ đợi.

Mẫu được tạo ra vì lý do này, và nếu bạn đang sử dụng Monday.com, mẫu kế hoạch tiếp thị phù hợp có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ, thậm chí hàng ngày, thời gian chuẩn bị.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những mẫu kế hoạch marketing Monday.com hàng đầu giúp bạn tổ chức công việc một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số mẫu ClickUp để tạo ra một không gian làm việc linh hoạt và hiệu quả hơn. 🎯

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com tốt?

Một mẫu kế hoạch marketing tốt trên Monday.com giúp bạn nhìn thấy toàn cảnh các nỗ lực marketing của mình mà không cần phải lục lọi qua các công cụ hoặc tệp tin rời rạc.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mẫu kế hoạch chiến lược:

Phân chia các chiến dịch thành các công việc nhỏ, có thể thực hiện được để mọi người đều biết cần làm gì và khi nào.

Giao công việc và trách nhiệm của nhóm cho đúng người để khuyến khích quyền sở hữu và trách nhiệm.

Xác định mục tiêu tiếp thị và chỉ số KPI tiếp thị để cung cấp cho nhóm của bạn các mục tiêu rõ ràng và một hướng đi được chia sẻ.

Cài đặt ngày đáo hạn, cột mốc và dòng thời gian để nhóm của bạn có thể điều chỉnh tiến độ công việc hiệu quả và tránh tình trạng tắc nghẽn.

Tự động hóa nhắc nhở, chuyển giao công việc và cập nhật trạng thái để giảm thiểu việc trao đổi qua lại và tiết kiệm thời gian.

Đang theo dõi ngân sách, chi phí thực tế và phân bổ tài nguyên để đảm bảo các chiến dịch nằm trong phạm vi và ngân sách cho phép.

🧠 Sự thật thú vị: John Wanamaker, một thương nhân người Mỹ thế kỷ 19, thường được coi là "cha đẻ" của tiếp thị hiện đại. Ông nổi tiếng với câu nói: “Nửa số tiền tôi chi cho quảng cáo là lãng phí; vấn đề là tôi không biết nửa nào.” Câu nói này vẫn xuất hiện trong các kế hoạch tiếp thị ngày nay.

Mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com tổng quan

10 mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com

Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp 10 mẫu kế hoạch marketing hữu ích nhất để tối ưu hóa công việc, đồng bộ hóa nhóm và triển khai chiến dịch một cách nhanh chóng. 👀

1. Mẫu chiến lược tiếp thị

Mẫu chiến lược tiếp thị là một bản phân tích rõ ràng, theo quý về các hoạt động tiếp thị chính của bạn. Nó giúp bạn lập kế hoạch cho các chiến dịch khóa từ quý 1 đến quý 4, phân công thành viên nhóm, theo dõi tiến độ thông qua cập nhật trạng thái và trực quan hóa dòng thời gian.

Với các trường thông tin tích hợp sẵn về ưu tiên, ngân sách và mục tiêu, mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com này giúp bạn dễ dàng đồng bộ hóa nhóm về những điều quan trọng nhất và phát hiện các điểm nghẽn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing hoặc người đứng đầu agency đang lập kế hoạch cho các chiến dịch quý và chiến lược truyền thông marketing.

2. Mẫu chiến dịch khách hàng cho các agency

Mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com giúp các công ty hình dung thời điểm ra mắt các chiến dịch, hiệu quả của từng chiến dịch và các kênh nào đang nhận được nhiều sự chú ý nhất, tất cả trong một bố cục gọn gàng, được mã hóa màu sắc.

Bạn cũng sẽ tìm thấy các tiện ích cho yêu cầu chiến dịch và chi tiêu theo kênh, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt hiệu suất và ưu tiên. Và đúng vậy, thậm chí còn có một tiện ích hình con lạc đà đáng yêu để phá vỡ sự nhàm chán (một chút vui vẻ bao giờ cũng tốt).

📌 Phù hợp cho: Nhóm agency quản lý nhiều chiến dịch khách hàng và muốn có mẫu kế hoạch tiếp thị dạng bảng điều khiển.

🔍 Bạn có biết? Năm 1959, Mattel đã phát sóng quảng cáo Barbie trong chương trình The Mickey Mouse Club, trở thành một trong những thương hiệu đồ chơi đầu tiên xây dựng kế hoạch tiếp thị xoay quanh việc trẻ em xem TV. Barbie đã trở thành biểu tượng toàn cầu, và điều đó bắt đầu từ việc nhắm mục tiêu đối tượng khán giả một cách thông minh từ sớm.

3. Mẫu kế hoạch truyền thông xã hội

Mẫu Lịch Trình Mạng Xã Hội Monday.com cung cấp cho bạn một lịch trình được mã màu để lên lịch và phân loại nội dung mạng xã hội theo ngày và loại bài đăng.

Bạn có thể tổ chức các bài đăng cá nhân, chiến dịch vui nhộn, câu hỏi tương tác hoặc các mục yêu thích để tránh khoảng trống nội dung và duy trì nhịp độ đăng tải đều đặn. Đơn giản nhưng hiệu quả.

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing hoặc người phụ trách mạng xã hội muốn có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về sự kết hợp nội dung của họ trong công cụ quản lý chiến dịch này.

4. Mẫu quản lý sự kiện

Mẫu quản lý sự kiện Monday.com giúp các nhóm marketing và agency lập kế hoạch, đang theo dõi và đánh giá các chiến dịch dựa trên sự kiện một cách rõ ràng. Mẫu này kết hợp đang theo dõi ngân sách, chi tiêu thực tế và dòng thời gian chiến dịch trong một bảng điều khiển trực quan dễ dàng xem xét và chia sẻ.

Điều đặc biệt hữu ích ở đây là chế độ xem Chiến dịch hàng năm, giúp phân tách các chiến dịch đã lên kế hoạch và đã hoàn thành, từ đó bạn có thể theo dõi tiến độ và kết quả trong suốt cả năm.

📌 Phù hợp cho: Những người làm marketing hoặc chuyên gia agency đang triển khai các chương trình khuyến mãi theo mùa, hoạt động quảng bá thương hiệu hoặc sự kiện cho khách hàng.

5. Mẫu tích hợp quảng cáo Facebook

Từ chi phí, lượt hiển thị đến tỷ lệ nhấp chuột và kết quả tổng thể, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong mẫu tích hợp quảng cáo Facebook của Monday.com, giúp bạn so sánh các nhóm chiến dịch chỉ trong nháy mắt.

Cột trạng thái tích hợp giúp theo dõi các chiến dịch đang hoạt động hoặc tạm dừng, trong khi hàng tóm tắt tự động tính tổng chi phí quảng cáo và kết quả, rất hữu ích cho việc báo cáo hoặc tối ưu hóa ngân sách ngay lập tức.

📌 Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị hoặc nhóm quảng cáo trả phí quản lý nhiều chiến dịch Facebook.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem mẫu như một bài kiểm tra giả thuyết, không phải danh sách kiểm tra. Thay vì điền vào từng ô một cách máy móc, hãy sử dụng mỗi phần để thách thức các giả định của bạn. Nếu mục tiêu chiến dịch của bạn cảm thấy quá an toàn, hãy tự hỏi: Phiên bản rủi ro nhất của điều này có thể mang lại kết quả gấp 10 lần là gì?

6. Mẫu cơ hội sau sự kiện

Mẫu cơ hội sau sự kiện của Monday.com giúp các nhóm biến các hoạt động theo dõi sau sự kiện thành các bước tiếp theo có mục tiêu và có thể theo dõi. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các khách hàng tiềm năng từ sự kiện, hiệu suất bán vé, phản hồi của người tham dự và mức độ hài lòng chung.

Nó đặc biệt hữu ích để xác định những khách hàng tiềm năng nào đáng để nuôi dưỡng và đánh giá sự kiện của bạn so với kỳ vọng.

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý marketing hoặc nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng muốn đánh giá tác động của sự kiện, theo dõi các cơ hội kinh doanh và thu thập phản hồi từ người tham dự.

7. Mẫu lịch nội dung

Mẫu Lịch Nội dung Monday.com dành cho các nhóm muốn lập kế hoạch và đăng tải nội dung mà không gặp rối loạn. Bạn sẽ có một chế độ xem lịch đồng bộ với cập nhật trạng thái, thông tin quyền sở hữu và nền tảng đăng tải, giúp bạn luôn biết nội dung nào sẽ được đăng, ở đâu và ai là người chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, bạn còn có thể xem nội dung theo trạng thái, như Đã xuất bản hoặc Đã phê duyệt, giúp việc phối hợp đánh giá và thời hạn trở nên dễ dàng hơn.

📌 Phù hợp cho: Những người quản lý nội dung và chiến dịch đang phải xử lý nhiều nội dung khác nhau trên các nền tảng quản lý dự án hiện đại.

8. Mẫu kế hoạch tiếp thị

Mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com này tổ chức các chiến dịch cấp cao và thực thi hàng tuần. Nó kết hợp chế độ xem lịch của các chương trình khuyến mãi đang diễn ra với các tiện ích chi tiêu và hiệu suất cụ thể cho từng chiến dịch.

Bảng điều khiển hiển thị chi tiết ngân sách, phân bổ kênh và yêu cầu chiến dịch, giúp bạn có chế độ xem tổng quan và chi tiết chỉ trong vài giây. Nó cũng đang theo dõi các hoạt động đã lên lịch và hiệu suất trên các nền tảng như YouTube, Instagram và Mailchimp.

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm marketing và quản lý agency tiếp xúc trực tiếp với khách hàng muốn phối hợp chiến lược quảng bá và trình bày các cập nhật rõ ràng cho ban lãnh đạo hoặc khách hàng.

9. Mẫu khởi động tiếp thị sản phẩm

Mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com hoạt động như trung tâm điều khiển cho mọi thứ từ phát triển thông điệp đến thông báo PR và triển khai chiến dịch.

Ở phần trên cùng, bảng điều khiển cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng: tiến độ tổng thể, tỷ lệ nhấp chuột (CTR), chi phí và phân phối kênh (kèm theo biểu đồ tròn tiện lợi). Sau đó, chế độ xem dòng thời gian cho phép bạn zoom vào các giai đoạn của chiến dịch, được mã màu theo trạng thái, như Đang làm, Đã lên lịch hoặc Phát hành.

📌 Phù hợp cho: Nhà tiếp thị sản phẩm, quản lý ra mắt sản phẩm và các nhóm đa chức năng.

🧠 Thú vị: Subaru phát hiện ra rằng nhiều khách hàng của họ là những người yêu chó. Vì vậy, toàn bộ chiến dịch của họ có tính năng những chú chó lái xe Subaru, đeo dây an toàn và đi du lịch đường dài. Điều này đã giúp tăng doanh số bán hàng và tình cảm thương hiệu.

10. Mẫu giao tiếp và quan hệ công chúng

Mẫu kế hoạch tiếp thị Monday.com thay thế các tài liệu rời rạc và hộp thư đến quá tải bằng một bảng điều khiển gọn gàng, giúp bạn biết ai đang phụ trách gì, tình trạng của từng thông cáo báo chí hoặc đề xuất, và thời hạn hoàn thành.

Ngoài ra, nó còn bao gồm các cột cho các chi tiết khóa như trạng thái, người chịu trách nhiệm, hạn chót và kênh, giúp bạn quản lý mọi thứ từ các chiến dịch influencer và thông cáo báo chí đến giao tiếp nội bộ và tuyên bố của ban lãnh đạo.

📌 Phù hợp cho: Nhóm truyền thông, chuyên gia agency PR và người phụ trách thương hiệu.

Giới hạn của Monday.com đối với các dự án tiếp thị

Monday.com cung cấp các mẫu tiếp thị để bạn bắt đầu, nhưng khi bạn đào sâu hơn, bạn có thể nhận ra rằng chúng không hoàn toàn hỗ trợ sự linh hoạt hoặc độ sâu mà các chiến dịch thực tế cần.

Đây là lúc những giới hạn bắt đầu lộ ra. 👇

thiếu kiểm tra đầu vào *khiến việc mục nhập dữ liệu trở nên phức tạp. Bạn không thể yêu cầu các trường cụ thể hoặc giới hạn giá trị (như cài đặt giới hạn tối thiểu hoặc tối đa), điều này thường dẫn đến thông tin không nhất quán hoặc không đầy đủ

Quyền truy cập vẫn còn quá cơ bản. Bạn không thể ẩn các trường cụ thể khỏi một số người dùng hoặc gán quyền chỉnh sửa chi tiết, điều này gây ra thách thức về quyền truy cập, bảo mật và minh bạch

giao diện người dùng không phải lúc nào cũng trực quan*; mặc dù nền tảng có giao diện sạch sẽ, người dùng mới thường cảm thấy choáng ngợp, và bố cục không thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình làm việc của đội ngũ

Thiết lập tốn nhiều thời gian, điều này có nghĩa là các nhóm thường cần nhiều đào tạo hơn dự kiến, làm chậm quá trình onboarding

việc mở rộng quy mô trở nên thách thức *khi kinh doanh của bạn phát triển, vì các mẫu cứng nhắc và tính linh hoạt giới hạn của nó khiến việc quản lý các quy trình làm việc phức tạp, đa hàm trở nên khó khăn hơn

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 90, chiến dịch ‘Pepsi Points’ của Pepsi đã cho thấy một máy bay chiến đấu trong quảng cáo với 7 triệu điểm. Có người thực sự đã tích lũy điểm và cố gắng đổi lấy nó, sau đó kiện Pepsi sau khi công ty từ chối trao nó cho anh ta.

Mẫu kế hoạch tiếp thị thay thế cho Monday.com

Khi các nhóm cần sự linh hoạt hơn, đang theo dõi chiến dịch tốt hơn và cách hợp tác mượt mà hơn, ClickUp trở thành lựa chọn rõ ràng. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, được thiết kế để xử lý mọi thứ từ chiến lược tiếp thị cấp cao đến các công việc nội dung hàng ngày.

Với các mẫu được thiết kế dành riêng cho quy trình làm việc tiếp thị thực tế, bạn có thể lập kế hoạch, thực hiện và điều chỉnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Với ClickUp, chúng ta có thể theo dõi trạng thái của các hoạt động tiếp thị theo chế độ xem khu vực hoặc theo chế độ xem chiến dịch. Điều này bao gồm việc xem xét loại hoạt động đang được triển khai và giai đoạn phễu tiếp thị mà chúng ta đã gắn thẻ cho chúng. Nhờ vậy, ban lãnh đạo cấp cao có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình dự án.

Với ClickUp, chúng ta có thể theo dõi trạng thái của các hoạt động tiếp thị theo chế độ xem khu vực hoặc theo chiến dịch. Điều này bao gồm việc xem xét loại hoạt động chúng ta đang thực hiện và giai đoạn phễu mà chúng ta đã gắn thẻ cho chúng. Nhờ vậy, ban lãnh đạo cấp cao có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình dự án.

Hãy cùng xem xét kỹ hơn các tùy chọn mẫu kế hoạch tiếp thị của ClickUp!

1. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Lập kế hoạch, theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị của bạn với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp cung cấp một cấu trúc gọn gàng, được mã hóa màu để hiển thị các ưu tiên trong các chiến dịch, mục tiêu và dòng thời gian. Điều này giúp dễ dàng đang theo dõi tiến độ của các sáng kiến khóa như tăng lưu lượng truy cập website, nâng cao sự hiện diện thương hiệu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Mỗi công việc bao gồm các trường thông tin về ngày đáo hạn, quý, trạng thái, mức độ nỗ lực và kênh tác động (như Mạng xã hội, Trang web hoặc Thiết bị di động), cung cấp chế độ xem toàn diện 360° về lộ trình tiếp thị của bạn. Với các nhãn tích hợp cho mức độ nỗ lực và loại công việc (như Kết quả chính), nó giúp nhóm của bạn tập trung vào những yếu tố thúc đẩy hiệu quả.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, trưởng nhóm nhóm và chuyên gia agency muốn một công cụ lập kế hoạch chiến dịch sẵn sàng sử dụng.

2. Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Theo dõi các sự kiện từ đầu đến cuối với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp

Mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp là một hệ thống thực tiễn, chia thành các giai đoạn, được thiết kế để giữ cho toàn bộ chiến dịch của bạn luôn đồng bộ, từ email đầu tiên đến báo cáo doanh thu cuối cùng. Nó chia công việc của bạn thành ba giai đoạn trực quan: Lập kế hoạch, Thực hiện và Đánh giá.

Điều làm cho mẫu này đặc biệt hữu ích là cách nó phân công quyền sở hữu một cách rõ ràng, cho đến các vai trò cụ thể như Chuyên viên Truyền thông hoặc Chuyên viên Tiếp thị Sự kiện, và kết hợp với khả năng hiển thị ngân sách cho từng công việc. Bạn sẽ biết ai đang làm gì, đến khi nào, và đã chi tiêu (hoặc tiết kiệm) bao nhiêu.

📌 Phù hợp cho: Những người phụ trách tiếp thị sự kiện, quản lý thương hiệu và các nhóm truyền thông đang có kế hoạch cho các chiến dịch quảng bá sự kiện đa kênh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bỏ qua phần còn lại và tập trung vào phần vị trí trước tiên. Xác định cảm xúc mà bạn muốn khán giả cảm nhận về chiến dịch và để tông màu đó dẫn dắt phần còn lại của kế hoạch. Điều này sẽ tạo ra sự nhất quán mạnh mẽ hơn trong thông điệp, kênh truyền thông và tài nguyên.

3. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Quản lý và theo dõi tiến độ các dự án của bạn với mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp là một cách linh hoạt, tập trung vào hình ảnh để tổ chức các chiến dịch qua mọi giai đoạn. Với các công việc được phân nhóm theo giai đoạn (Kế hoạch, Sản xuất, Phát hành, Đánh giá, Giữ chân khách hàng), nhóm của bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về những gì cần làm, ai chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Mỗi thẻ có nhãn rõ ràng với các kênh tiếp thị (như Mạng xã hội hoặc Nội bộ), các nhóm (Nhóm Tiếp thị, Nhóm Mạng xã hội) và loại sản phẩm đầu ra, giúp giảm thiểu sự mơ hồ và tăng cường sự đồng bộ trong đội ngũ. Bạn thậm chí có thể thêm các công việc con để có sự chi tiết hơn.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, trưởng nhóm nhóm và các agency điều phối các chiến dịch đa giai đoạn.

4. Mẫu kế hoạch nội dung truyền thông xã hội ClickUp

Tổ chức nội dung mạng xã hội của bạn với mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp

Mẫu kế hoạch nội dung truyền thông xã hội ClickUp là công cụ thực tiễn giúp lập kế hoạch cho các bài đăng hấp dẫn trong suốt tháng. Nó tổ chức các ý tưởng chiến dịch của bạn trong một chế độ xem duy nhất, giúp dễ dàng đang theo dõi loại bài đăng, chủ đề (từ Ngày Valentine và Tháng Lịch sử Người da đen đến Thứ Sáu Siêu cúp), ngày đáo hạn và tệp đính kèm.

Mẫu này đặc biệt phù hợp cho các chiến dịch theo mùa và có liên quan đến văn hóa. Nó đã được cấu trúc sẵn với tiêu đề bài đăng và ngày đăng, giúp nhóm của bạn có thể bắt đầu ngay lập tức thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi tuần.

📌 Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, người tạo nội dung hoặc trợ lý marketing cần một mẫu đơn giản, sẵn sàng sử dụng để lập kế hoạch, đang theo dõi và tổ chức các bài đăng hàng ngày.

🧠 Thú vị: Nhóm truyền thông xã hội của KFC đã theo dõi chính xác 11 người trên Twitter (vì 11 loại thảo mộc và gia vị, hiểu không?): 5 thành viên của Spice Girls và 6 người tên Herb. Khi ai đó phát hiện ra trò đùa tinh tế này, nó đã lan truyền rộng rãi, mang lại hàng triệu lượt quảng cáo.

5. Mẫu Kế Hoạch Hành Động Tiếp Thị ClickUp

Lập kế hoạch chi tiết mọi thứ bạn cần để bán sản phẩm với mẫu kế hoạch hành động tiếp thị ClickUp

Mẫu Kế hoạch Hành động Tiếp thị ClickUp cung cấp cho bạn một cách tiếp cận có cấu trúc, hướng đến mục tiêu để triển khai các chiến lược tiếp thị của bạn một cách hiệu quả.

Dựa trên khung SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Thời gian cụ thể), mẫu này giúp bạn tạo bản đồ chiến dịch với mục tiêu rõ ràng và sự minh bạch trong thực thi. Mẫu này hoàn hảo cho các nhóm muốn kết nối lý do đằng sau một chiến dịch với cách thực hiện.

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm marketing, quản lý dự án hoặc tư vấn viên cần một mẫu kế hoạch marketing tập trung vào mục tiêu.

6. Mẫu kế hoạch tiếp thị chiến lược ClickUp

Tạo và triển khai chiến dịch tiếp theo của bạn với mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Chiến lược ClickUp được xây dựng dựa trên phương pháp OKR (Mục tiêu và Kết quả Chính), cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đồng bộ hóa nỗ lực tiếp thị của bạn với các kết quả có thể đo lường được. Nó giúp bạn dễ dàng xác định các mục tiêu chính, như tái định vị thương hiệu công ty, và phân chia chúng thành các kết quả chính có thể thực hiện được, theo dõi theo quý và thanh tiến độ.

Bạn cũng có thể nhận được hiển thị theo thời gian thực về những gì đang Trên đà, Có nguy cơ hoặc đã Hoàn thành, giúp bạn nhanh chóng xác định các rào cản và điều chỉnh hướng đi trước khi hạn chót đến.

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo tiếp thị chiến lược, Giám đốc Tiếp thị (CMO) và các nhóm phát triển để quản lý các mục tiêu cấp cao với kết quả đo lường được trên các chiến dịch, nội dung và kênh kỹ thuật số.

🎥 Đừng làm chiến dịch một cách tùy hứng nữa, video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn 5 bước + một mẫu sẵn sàng sử dụng để cài đặt mục tiêu đo lường được, xây dựng lịch trình chiến dịch, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP), đang theo dõi KPI theo thời gian thực và giữ cho nhóm của bạn đồng bộ. Hãy xem đến cuối để biết về RACE, khung làm việc đơn giản giúp chiến lược của bạn luôn phù hợp với tương lai.

7. Mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp

Ưu tiên các chiến lược hiệu quả nhất với mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp

Mẫu kế hoạch tiếp thị nội dung ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống thông minh, được mã hóa màu để lập bản đồ loại nội dung bạn đang tạo, nơi nó sẽ được đăng tải và thời điểm nó sẽ được phát hành.

Nếu bạn đang soạn thảo bài viết blog, thiết kế poster, chỉnh sửa video hoặc xuất bản infographic, mẫu này giúp bạn sắp xếp mọi thứ theo loại nội dung, nền tảng, bộ phận và thậm chí cả hướng bố cục.

Tất cả được tổ chức theo tháng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về các chiến dịch theo thời gian, kênh (như Instagram, Facebook, LinkedIn và YouTube) và đối tượng, dù là quảng cáo, giáo dục hay tăng tương tác.

📌 Phù hợp cho: Quản lý nội dung, trưởng nhóm sáng tạo và các nhóm marketing đa hàm.

🔍 Bạn có biết? Tại Hàn Quốc, Dunkin’ đã lắp đặt các thiết bị gọi là ‘Flavor Radio’ trên phương tiện giao thông công cộng ở Seoul, phát ra mùi hương bánh donut khi bài hát quảng cáo của họ được phát. Những kế hoạch tiếp thị sáng tạo nhất.

8. Mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Lập bản đồ mục tiêu và mục tiêu nội dung với mẫu kế hoạch nội dung ClickUp

Mẫu Kế hoạch Nội dung ClickUp là công cụ lập kế hoạch trực quan mạnh mẽ dành cho các nhà tiếp thị nội dung quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc.

Mỗi khối lịch hiển thị rõ ràng tiêu đề nội dung, trạng thái phê duyệt (như Đã phê duyệt, Đang chờ duyệt, Cần xem xét), loại nội dung (Bài đăng, Blog, Clip ngắn, Video dài), tài nguyên cần thiết (Infographics, Clip ngắn, v.v.) và chủ đề chính mà nội dung thuộc về (ví dụ: Hướng dẫn, Mẹo người dùng, Sản phẩm hoặc Chủ đề hàng tuần).

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, nhóm truyền thông xã hội và chiến lược gia nội dung muốn có chế độ xem tổng quan về các nhiệm vụ hàng tuần hoặc hàng tháng.

9. Mẫu chiến dịch tiếp thị qua email ClickUp

Sắp xếp tiêu đề email và nội dung tin nhắn với mẫu chiến dịch tiếp thị email ClickUp

Mẫu chiến dịch tiếp thị email ClickUp là khung chiến lược để lập kế hoạch cho các chiến dịch email có tỷ lệ chuyển đổi cao. Nó chia nhỏ quy trình làm việc của bạn thành các công việc con dễ thực hiện, như kế hoạch đối tượng, viết tiêu đề hấp dẫn, giữ nội dung ngắn gọn và chèn hình ảnh.

Các mục danh sách kiểm tra chiến dịch tiếp thị rõ ràng đảm bảo tính nhất quán giữa các chiến dịch, dù bạn đang nhắm đến khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại hay tái tương tác với đối tượng mục tiêu.

📌 Phù hợp cho: Những người làm marketing qua email, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhóm nội dung muốn tối ưu hóa quy trình tạo chiến dịch đồng thời tăng cường tương tác và chuyển đổi.

10. Mẫu lịch trình quảng cáo ClickUp

Lập kế hoạch và hình dung toàn bộ dòng thời gian tiếp thị với mẫu lịch trình quảng cáo ClickUp

Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp là công cụ lập kế hoạch tối ưu hóa, được thiết kế để tổ chức các nỗ lực quảng cáo của bạn trên nhiều kênh tiếp thị khác nhau.

Các công việc được phân loại gọn gàng theo loại tiếp thị (Mạng xã hội, In ấn, Nghiên cứu, Địa phương), và mỗi mục nhập hiển thị các chi tiết khóa của chiến dịch như ngày bắt đầu và ngày đáo hạn, trạng thái (Mở, Đang duyệt, Đã giao, Bị từ chối), quý tài chính, và mục tiêu tiếp thị cụ thể.

📌 Phù hợp cho: Các điều phối viên marketing, quản lý quảng cáo và các nhóm đa chức năng cần một chế độ xem tập trung về tất cả các điểm tiếp xúc của chiến dịch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghi chú những việc sẽ không thực hiện. Hầu hết các mẫu đều hỏi về những gì được bao gồm, nhưng việc thêm một dòng cho những việc cố ý không thực hiện (như ‘Không quảng bá qua influencer’ hoặc ‘Không chiến dịch truy cập sớm’) giúp đồng bộ kỳ vọng và ngăn chặn việc mở rộng phạm vi công việc.

11. Mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Giữ phong cách thương hiệu nhất quán với mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp

Mẫu thiết kế thương hiệu ClickUp chia quá trình lập kế hoạch thành các giai đoạn rõ ràng—chẳng hạn như Onboarding và Briefing—mỗi giai đoạn đều được trang bị các công việc đã được định sẵn, giúp tối ưu hóa sự hợp tác giữa các nhóm.

Với các vai trò rõ ràng như Quản lý Dự án và Tài chính được gán cho các công việc và phê duyệt được mã màu (ví dụ: Phê duyệt Nội bộ so với Phê duyệt Khách hàng), nó được thiết kế để hỗ trợ cả quy trình làm việc sáng tạo và hành chính.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, trưởng nhóm nhóm và chuyên gia agency cần một giải pháp đơn giản để tổ chức các chiến dịch thương hiệu.

12. Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp

Quản lý chiến lược của bạn hiệu quả hơn với mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp

Mẫu kế hoạch bán hàng và tiếp thị ClickUp giúp bạn đồng bộ hóa mục tiêu doanh thu với xu hướng thị trường và các công việc có thể thực hiện. Nó tổ chức chiến lược bán hàng và tiếp thị của bạn thành các danh mục logic như Mục tiêu doanh thu, Công việc cần thực hiện, Hình mẫu khách hàng, Phân tích PEST và Phân tích cạnh tranh.

Mỗi thẻ chứa các ngày quan trọng, hình ảnh và các công việc con, giúp kế hoạch trở nên hấp dẫn về mặt hình ảnh và thực tiễn cho việc lập kế hoạch đa chức năng. Nó không chỉ cho bạn biết việc cần làm gì, mà còn giúp bạn hiểu tại sao phải làm điều đó, với các yếu tố như đang theo dõi xu hướng kinh tế và nghiên cứu cạnh tranh được tích hợp sẵn trong quy trình làm việc.

📌 Phù hợp cho: Quản lý marketing, trưởng nhóm và chuyên gia agency đang xây dựng chiến lược bán hàng và chiến dịch dựa trên dữ liệu.

📮 ClickUp Insight: 55% các nhà quản lý giải thích lý do đằng sau các dự án tiếp thị bằng cách liên kết các công việc với những thách thức hoặc mục tiêu lớn hơn. Điều này có nghĩa là 45% mặc định ưu tiên quy trình hơn mục đích có thể dẫn đến sự thiếu động lực và nhiệt huyết trong các thành viên. Ngay cả những nhân viên xuất sắc cũng cần thấy được ý nghĩa của công việc mình làm và tìm thấy giá trị trong những gì họ cần làm. Đã đến lúc kết nối các công việc riêng lẻ với các Mục tiêu và Mục tiêu tổng thể trong ClickUp. Sử dụng các mối quan hệ và phụ thuộc tích hợp sẵn để thể hiện cách mỗi nỗ lực đóng góp vào bức tranh lớn hơn, giúp các công việc trở nên có ý nghĩa hơn đối với mọi thành viên trong nhóm của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Cartoon Network đã sử dụng các tính năng quản lý mạng xã hội của ClickUp để hoàn thành việc xuất bản nội dung sớm hơn bốn tháng và quản lý gấp đôi số lượng kênh mạng xã hội với cùng kích thước nhóm.

13. Mẫu lịch tiếp thị ClickUp

Quản lý công việc một cách trơn tru trong mẫu lịch tiếp thị ClickUp

Mẫu Lịch Tiếp Thị ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan và chi tiết về lịch trình tiếp thị của bạn bằng cách tổ chức các công việc, hạn chót và sự kiện trong một định dạng lịch trực quan. Ngoài ra, nó còn nâng cao năng suất làm việc thông qua tự động hóa quy trình làm việc và cập nhật thời gian thực về tiến độ chiến dịch.

Thiết kế của nó khuyến khích lập kế hoạch chủ động, đảm bảo rằng tất cả các yếu tố của một chiến dịch tiếp thị được phối hợp hiệu quả.

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing, chiến lược gia nội dung và quản lý chiến dịch.

Xây dựng các chiến dịch tiếp thị thành công với ClickUp

Mặc dù thư viện mẫu tiếp thị của Monday.com ngày càng phong phú, bạn có thể gặp khó khăn, đặc biệt nếu cần sự linh hoạt hơn, tùy chỉnh sâu hơn hoặc tự động hóa thông minh hơn.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp.

Đây là một không gian làm việc hoàn toàn tùy chỉnh, được thiết kế để hỗ trợ mọi loại quy trình tiếp thị, từ lập kế hoạch chiến dịch và sản xuất nội dung sáng tạo đến dòng thời gian ra mắt và đang theo dõi hiệu suất. Bạn sẽ có các mẫu kế hoạch tiếp thị sẵn sàng sử dụng và tự do xây dựng quy trình của riêng mình theo cách bạn muốn.

