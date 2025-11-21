11 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Speak AI trong việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản vào năm 2025

Bạn đã chán ngán với những giới hạn của Speak AI? Bản ghi âm của bạn bị cắt ngang giữa cuộc hội thoại, hoặc bạn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng chỉ để gán một mục đơn giản.

Điều bắt đầu như một giải pháp tiết kiệm thời gian lại kết thúc bằng việc tạo ra nhiều công việc hơn do thiếu bối cảnh, quy trình làm việc lộn xộn và các tính năng không đủ mạnh. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp phù hợp với quy trình làm việc hàng ngày của mình, bạn đã đến đúng nơi.

Chúng tôi đã tổng hợp 11 giải pháp thay thế cho Speak AI vượt xa khả năng chuyển đổi văn bản cơ bản, đồng thời đảm bảo độ chính xác, chi phí và khả năng tích hợp được kiểm soát chặt chẽ.

Hãy bắt đầu ngay! 💪

Tại sao nên chọn một giải pháp thay thế cho Speak AI?

Speak AI đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhưng thiếu khả năng biến các cuộc họp thành các quy trình làm việc có thể thực hiện được.

Dưới đây là lý do tại sao bạn nên cân nhắc thử một giải pháp thay thế cho Speak AI. 💁

Khả năng chuyển đổi văn bản giới hạn: Nó thiếu khả năng tạo công việc hoặc mục hành động tự động từ các cuộc hội thoại.

Không có tích hợp sâu: Công cụ này không kết nối trực tiếp với các ứng dụng quản lý dự án hoặc hợp tác nhóm.

Khả năng tìm kiếm giới hạn: Bản ghi âm không thể tìm kiếm được qua nhiều cuộc họp hoặc cuộc gọi.

Không có tính năng chuyển đổi tự động các đoạn ghi âm giọng nói: Các tin nhắn giọng nói không được chuyển đổi thành văn bản hoặc liên kết với các công việc/bình luận liên quan.

Thiết lập quy trình làm việc phân mảnh: Công cụ ngôn ngữ AI yêu cầu nhiều công cụ riêng biệt cho ghi chú, công việc và giao tiếp.

Không có tóm tắt thông minh: Không có tóm tắt cuộc họp do AI tạo ra theo thời gian thực hoặc trích xuất điểm khóa.

Các lựa chọn thay thế cho Speak AI trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các lựa chọn thay thế cho Speak AI. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Chuyển đổi văn bản và quy trình quản lý dự ánKích thước đội ngũ: Đội ngũ mọi quy mô, bao gồm cá nhân, đội ngũ nhỏ và hoạt động doanh nghiệp. Tóm tắt cuộc họp tự động với AI Notetaker, ClickUp Brain để phân tích ngữ cảnh, tài liệu tích hợp cho chỉnh sửa cộng tác, tích hợp nhiệm vụ mượt mà với ClickUp Tasks. Có kế hoạch miễn phí; Có tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Descript Nội dung video và podcast có tính năng chuyển đổi thành văn bản tích hợp Kích thước nhóm: Người tạo nội dung và người làm podcast Overdub cho việc sao chép giọng nói, ghi màn hình, chỉnh sửa đa kênh, loại bỏ từ thừa, công cụ xuất bản cho podcast và video. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $24/tháng (Gói cho người đam mê) Otter. ai Phiên âm cuộc họp trực tiếp, tóm tắt tự động hóa và ghi chú liên kết với lịchKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, ghi chú bằng AI , truy vấn bản ghi âm bằng Otter AI Chat và tích hợp với Zoom, Teams và Google Meet. Có kế hoạch miễn phí; Bắt đầu từ $17/tháng cho mỗi người dùng (Pro) Rev Bản ghi âm được kiểm duyệt bởi con người trong tài liệu pháp lý, học thuật và chuyên nghiệp Kích thước nhóm: Doanh nghiệp và công ty luật Chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng con người và AI, dấu thời gian tự động và nhãn người nói, bản ghi có thể chỉnh sửa cho mục đích doanh nghiệp. Không có gói miễn phí; Bắt đầu từ $15/tháng (Gói Cơ bản) Duolingo Học ngôn ngữ mới thông qua các bài học tương tác bằng giọng nói và gamifiedKích thước nhóm: Học viên học ngôn ngữ cá nhân Các ngôn ngữ mới với các công cụ AI hỗ trợ cuộc hội thoại như Roleplay, kiểm tra lỗi thông qua Practice Hub và hiểu khái niệm một cách dễ dàng. Bắt đầu từ $67,89/năm (Gói Doanh nghiệp) Sonix Chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng, đa ngôn ngữ kèm dịch thuật và gắn nhãn người nói Kích thước nhóm: Các công ty quy mô trung bình Chuyển đổi âm thanh thành văn bản và dịch thuật sang hơn 40 ngôn ngữ, phân tích văn bản bằng công cụ AI, tạo phụ đề và bản chép lời chi tiết với độ chính xác cao. Giá cả tùy chỉnh Google Cloud Speech-to-Văn bản Tích hợp chuyển đổi văn bản từ giọng nói có khả năng mở rộng Kích thước nhóm: Doanh nghiệp và nhà phát triển Nhận dạng giọng nói thời gian thực trên nhiều ngôn ngữ và tương tác người dùng, phân tích giọng nói, dấu thời gian cấp từ cho độ chính xác, tích hợp API. Bắt đầu từ $0.024/phút Whisper Các mô hình AI chuyển đổi giọng nói thành văn bản mã nguồn mở, có thể tùy chỉnh cho nghiên cứu Kích thước nhóm: Nhà nghiên cứu và nhà phát triển Mô hình nguồn mở cho nhận dạng giọng nói đa ngôn ngữ (ASR), xử lý tệp ngoại tuyến để bảo mật, xử lý hiệu quả các giọng nói đa dạng và tiếng ồn nền. Kế hoạch miễn phí có sẵn Verbit Chuyển đổi văn bản từ giọng nói tuân thủ ADA trong các cài đặt giáo dục, pháp lý và doanh nghiệp Kích thước nhóm: Doanh nghiệp và cơ sở giáo dục Chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI với sự chỉnh sửa của con người, độ chính xác chuyên ngành, và chú thích thời gian thực cho các lĩnh vực giáo dục và pháp lý. Có kế hoạch miễn phí; Bắt đầu từ $29/tháng (Dịch vụ tự phục vụ) Amazon Polly Chuyển văn bản thành giọng nói chân thực cho ứng dụng giọng nói, hệ thống IVR và công cụ học tập Kích thước đội ngũ: Nhà phát triển và doanh nghiệp Chuyển đổi văn bản thành giọng nói với đầu ra chân thực, tùy chỉnh giọng điệu và tần số với SSML, phát trực tiếp âm thanh thời gian thực. Có kế hoạch miễn phí; Bắt đầu từ $4/tháng (Giọng nói tiêu chuẩn) Assembly AI Xây dựng ứng dụng với tính năng phát hiện chủ đề và phân tích cảm xúc Kích thước nhóm: Nhà phát triển và doanh nghiệp Chuyển đổi giọng nói thành văn bản với phát hiện người nói, phân tích cảm xúc và che giấu dữ liệu nhạy cảm. Có kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Speak AI để sử dụng

Dưới đây là các ứng dụng học ngôn ngữ AI tốt nhất, cung cấp quyền kiểm soát cao hơn và khả năng hợp tác tốt hơn so với Speak AI. 🎯

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi văn bản và quản lý dự án quy trình làm việc)

Thử ngay bây giờ Chuyển đổi ghi chú giọng nói, clip video, ghi chú cuộc họp và nhiều nội dung khác thành văn bản với AI của ClickUp.

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, khiến công việc trở nên chậm chạp.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách trở thành không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp ghi chú AI, chuyển đổi văn bản nhanh chóng, tự động hóa theo ngữ cảnh và tài liệu động, tất cả trong một không gian làm việc duy nhất.

Tìm kiếm thông tin nhanh hơn với ClickUp Brain

Tất cả ghi chú, cuộc thảo luận và chủ đề của bạn đều có thể tìm kiếm thông qua AI trong Không gian Làm việc ClickUp.

Với ClickUp Brain, bạn có thể tích hợp dữ liệu cuộc họp vào phần còn lại của không gian làm việc của mình.

Hỏi nó để có bản tóm tắt các cuộc phỏng vấn khách hàng tháng trước hoặc những gì đang chờ xử lý trong quy trình nội dung của bạn. Nó trích xuất những thông tin giá trị dựa trên tài liệu, công việc và ghi chú thực tế; không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng hoặc lục lọi trong các thư mục.

Đối với các nhóm quản lý lượng lớn dữ liệu giọng nói, ClickUp Brain giúp ưu tiên, tổ chức và theo dõi tiến độ.

Nó quét không gian làm việc của bạn và đánh dấu các khu vực cần chú ý, chẳng hạn như công việc quá hạn hoặc các phụ thuộc còn thiếu. Tất cả những gì bạn cần làm là hỏi, và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của nó sẽ hiểu.

Ngoài ra, bất kỳ bản ghi âm giọng nói hoặc video clip nào bạn ghi lại trong không gian làm việc ClickUp đều được chuyển đổi thành văn bản và tìm kiếm được ngay lập tức bởi ClickUp Brain!

Không bao giờ bỏ lỡ một mục nào nữa với ClickUp AI Notetaker.

Đầu tiên là ClickUp AI Notetaker, công cụ này tự động tham gia các cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Teams của bạn để ghi âm và chuyển đổi cuộc thảo luận thành văn bản theo thời gian thực. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả; nó còn xác định các mục khóa và chuyển đổi chúng thành nhiệm vụ ClickUp, gán cho đúng người với ngày đáo hạn và bối cảnh liên quan.

Giả sử bạn đang tham gia một cuộc họp kế hoạch sản phẩm. Thay vì gõ phím vội vàng hoặc phải kiểm tra lại sau để làm rõ, bạn có thể sử dụng AI để ghi chú cuộc họp. Nó ghi lại cuộc hội thoại, đánh dấu các bước tiếp theo (như ‘cập nhật nội dung trang đích trước thứ Ba’) và liên kết trực tiếp những nội dung đó với danh sách công việc của bạn.

Bỏ lỡ cuộc gọi với khách hàng? Trợ lý ghi chú AI sẽ giúp bạn với bản ghi chép có thể tìm kiếm, tóm tắt theo phong cách TL; DR-style và các điểm nổi bật của cuộc gọi, tất cả đều được lưu trữ trong ClickUp tài liệu riêng tư để tham khảo. Bạn thậm chí không cần phải mất thời gian cập nhật thủ công ghi chú cuộc họp hoặc chuyển đổi các điểm ghi âm thành danh sách công việc.

Ghi lại mọi từ với công cụ ghi chú AI của ClickUp Chuyển đổi mọi thông tin quan trọng từ cuộc gọi thành công việc có thể theo dõi với ClickUp AI Notetaker.

Công việc cộng tác trên tài liệu của bạn với ClickUp Docs

Tất cả những điều này đều được tích hợp vào ClickUp Docs, nơi bạn có thể chuyển đổi bản ghi âm thành tài liệu công việc.

Tạo dàn ý nội dung, thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc ghi chú cuộc họp cùng nhóm, chỉnh sửa chung theo thời gian thực và chuyển đổi các điểm nhấn thành công việc ngay trong tài liệu. Tất cả đều được liên kết: bản ghi chép, dòng thời gian và danh sách việc cần làm, giúp dự án luôn dựa trên những gì đã được thảo luận và thống nhất.

Biến những ghi chú lộn xộn thành tài liệu động với ClickUp Docs

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Chuyển đổi các mục hành động thành công việc ngay lập tức: Tự động tạo, phân công và đang theo dõi công việc từ ghi chú cuộc họp bằng Tự động tạo, phân công và đang theo dõi công việc từ ghi chú cuộc họp bằng nhiệm vụ ClickUp

Truy cập bản ghi chép có thể tìm kiếm: Sử dụng Sử dụng ClickUp Kết nối Search để tìm kiếm trích dẫn, bối cảnh hoặc từ khóa khóa trong bất kỳ cuộc họp hoặc ghi chú nào trước đây.

Ghi âm và chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Chuyển đổi bình luận giọng nói hoặc bản ghi màn hình thành nội dung văn bản có thể tìm kiếm bằng Chuyển đổi bình luận giọng nói hoặc bản ghi màn hình thành nội dung văn bản có thể tìm kiếm bằng ClickUp Clips

Tự động đăng trong kênh nhóm: Đẩy các điểm nổi bật của cuộc họp và công việc vào Đẩy các điểm nổi bật của cuộc họp và công việc vào ClickUp Trò chuyện liên kết với tài liệu và các dự án liên quan khác.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tùy chọn tùy chỉnh phức tạp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp Brain thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong một nhiệm vụ ClickUp, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng thêm các công cụ tiện ích bổ sung. […] Tất cả trong một không gian làm việc. Chúng tôi thực hiện các sprint linh hoạt, xuất bản tài liệu và quản lý OKRs mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Tích hợp gốc (Slack, Drive, GitHub) dễ dàng thiết lập. Quyền truy cập chi tiết + tự động hóa mạnh mẽ. Dễ dàng cấp quyền truy cập chỉ đọc cho nhà thầu hoặc kích hoạt quy trình làm việc nhiều bước khi trạng thái thay đổi. *

ClickUp Brain thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong một công việc, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng thêm các công cụ tiện ích bổ sung. […] Tất cả trong một không gian làm việc. Chúng tôi thực hiện các sprint linh hoạt, xuất bản tài liệu và quản lý OKRs mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Tích hợp gốc (Slack, Drive, GitHub) dễ dàng thiết lập. Quyền truy cập chi tiết + tự động hóa mạnh mẽ. Dễ dàng cấp quyền truy cập chỉ đọc cho nhà thầu hoặc kích hoạt quy trình làm việc nhiều bước khi trạng thái thay đổi. *

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi, gần 40% người tham gia tham dự từ 4 đến 8+ cuộc họp mỗi tuần, với mỗi cuộc họp kéo dài lên đến một giờ. Điều này tương đương với một lượng thời gian khổng lồ mà tổ chức của bạn dành cho các cuộc họp. Nếu bạn có thể lấy lại thời gian đó? Công cụ ghi chú AI tích hợp của ClickUp có thể giúp bạn tăng năng suất lên đến 30% thông qua tóm tắt cuộc họp tức thì — trong khi ClickUp Brain hỗ trợ tạo công việc tự động hóa và quy trình làm việc tối ưu — biến hàng giờ cuộc họp thành những thông tin có thể hành động.

2. Descript (Phù hợp nhất cho nội dung video và podcast với tính năng chuyển đổi văn bản tích hợp sẵn)

qua Descript

Descript là trình chỉnh sửa âm thanh và video chuyên nghiệp, giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất cho người tạo, nhóm và giáo viên. Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI của Descript biến các bản ghi âm của bạn thành văn bản có thể chỉnh sửa, cho phép bạn cắt, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung một cách dễ dàng như khi chỉnh sửa một tài liệu.

Từ việc tái tạo các đoạn ghi âm bằng AI, loại bỏ tiếng ồn nền đến tạo nội dung hình ảnh, máy ghi âm giọng nói AI tập trung vào việc tạo/lập nội dung từ đầu đến cuối. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia xây dựng chiến lược nội dung tập trung vào truyền thông, không chỉ phân tích dữ liệu cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Descript

Sửa lỗi âm thanh, tạo đoạn mở đầu hoặc lồng tiếng nội dung bằng các công cụ nhân bản giọng nói AI và tạo giọng nói tổng hợp của Descript.

Sử dụng Chỉnh sửa để làm rõ và Loại bỏ bản ghi lại để làm sạch giọng nói chỉ với một cú nhấp chuột và làm chặt chẽ câu chuyện của bạn.

Hãy để tính năng Speaker Detective tích hợp sẵn nhận diện và gắn nhãn giọng nói chỉ trong vài giây, giúp bạn tiết kiệm thời gian gắn nhãn thủ công.

Sử dụng AI để xác định và trích xuất những khoảnh khắc tốt nhất cho các đoạn video trên mạng xã hội, từ đó tăng cường tương tác.

Giới hạn của Descript

Chỉnh sửa nội dung video có nhiều người nói hoặc video dài gây ra sự chậm trễ.

AI có thể hiểu sai các cụm từ, yêu cầu kiểm tra thủ công.

Giá cả của Descript

Miễn phí

Người dùng cá nhân: $24/tháng cho mỗi người dùng

Người tạo: $35/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $65/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Descript?

Xem đánh giá trên G2 cho giải pháp thay thế Speak AI này:

Khả năng chỉnh sửa/cắt/dán văn bản và cũng có thể chỉnh sửa video/âm thanh gốc là một bước đột phá. Đối với công việc cần làm của tôi (sản xuất bài giảng video cho các khóa học trực tuyến), điều này là thiết yếu và tôi chưa tìm thấy ứng dụng nào khác tương tự… Chất lượng chuyển đổi văn bản đã suy giảm. Trước đây nó tốt hơn và chính xác hơn. Ngoài ra, việc đồng bộ kịch bản với âm thanh rất phức tạp. Khả năng đồng bộ bản chép lời với âm thanh là rất quan trọng và là một trong những lý do tôi sử dụng Descript, nhưng đôi khi thật frustrating vì ứng dụng thường không thể xác định chính xác vị trí văn bản nên đặt ở đâu, ĐẶC BIỆT là khi có nhiều bản ghi (điều này luôn xảy ra khi chúng tôi ghi âm trực tiếp trong studio). *

Khả năng chỉnh sửa/cắt/dán văn bản và cũng có thể chỉnh sửa video/âm thanh gốc là một bước đột phá. Đối với công việc cần làm của tôi (sản xuất bài giảng video cho các khóa học trực tuyến), điều này là thiết yếu và tôi chưa tìm thấy ứng dụng nào khác tương tự… Chất lượng chuyển đổi văn bản đã suy giảm. Trước đây nó tốt hơn và chính xác hơn. Ngoài ra, việc đồng bộ kịch bản với âm thanh rất phức tạp. Khả năng đồng bộ bản chép lời với âm thanh là rất quan trọng và là một trong những lý do tôi sử dụng Descript, nhưng đôi khi thật frustrating vì ứng dụng thường không thể xác định chính xác vị trí văn bản nên đặt ở đâu, ĐẶC BIỆT là khi có nhiều bản ghi (điều này luôn xảy ra khi chúng tôi ghi âm trực tiếp trong studio). *

🧠 Thực tế thú vị: Vào đầu những năm 1990, Dragon Systems đã ra mắt ‘Dragon Dictate’, tiếp theo là ‘Dragon NaturallySpeaking’, có khả năng nhận diện giọng nói liên tục với tốc độ 100 từ mỗi phút, một bước phát triển đã đưa chúng ta gần hơn với các công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI mà chúng ta sử dụng ngày nay.

3. Otter. ai (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản từ cuộc họp trực tiếp và tóm tắt tự động hóa)

Otter.ai là một trợ lý AI toàn diện cho các cuộc họp, dành cho những chuyên gia đang phải đối mặt với lịch trình dày đặc các cuộc họp liên tiếp.

Điểm nổi bật của Otter là trí tuệ nhân tạo chủ động tham gia. Tính năng Meeting Agent của nó có thể tự động tham gia các phiên trên Zoom, Teams và Google Meet.

Công cụ AI này tạo ra bản chép lời trực tiếp với độ chính xác trên 95% và tự động đồng bộ hóa ghi chú với các công cụ như Tài liệu Google, Salesforce, Notion và Asana. Ngoài ra, trình tóm tắt bản chép lời AI hỗ trợ chép lời đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Tây Ban Nha, phục vụ cho đối tượng người dùng đa dạng.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Sử dụng các trợ lý tùy chỉnh như Media Agent cho việc tạo nội dung, Sales Agent cho các hoạt động theo dõi CRM, hoặc Education Agent cho việc tự động hóa ghi chú bài giảng.

Hỏi AI Chat về các cuộc họp trước đây và nhận câu trả lời có ngữ cảnh, tóm tắt hoặc thậm chí là bản nháp email.

Áp dụng Studio Sound để cải thiện độ rõ ràng của âm thanh ghi âm và độ chính xác của bản chép lời.

Cài đặt các tùy chọn cho tóm tắt, hành vi của trợ lý và tích hợp để tùy chỉnh công cụ phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Giới hạn của Otter. ai

Độ chính xác của bản chép lời có thể thay đổi tùy thuộc vào giọng nói không chuẩn và âm thanh không rõ ràng.

Ngay cả với phiên bản cao cấp, một số tên, thuật ngữ hoặc câu có thể bị hiểu sai, khiến người dùng chuyển sang các lựa chọn thay thế cho Otter.ai.

Giá cả của Otter. ai

Miễn phí

Ưu điểm: $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Otter. ai?

Dưới đây là đánh giá của G2 về giải pháp thay thế Speak AI này:

Điều tôi yêu thích nhất ở Otter là tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những người tôi đang kết nối qua điện thoại mà không cần phải ghi chú liên tục. Cuộc hội thoại trở nên luồng tự nhiên hơn, tôi có thể đặt nhiều câu hỏi hơn và thu thập nhiều thông tin hơn, vì tôi biết Otter sẽ ghi chú và ghi âm bản ghi âm… Hiện tại, có lẽ điều cần cải thiện là phần ghi chú về các điểm hành động. Thỉnh thoảng nó bỏ sót những điểm này, nên tôi phải xem lại phần cuộc hội thoại để có được điểm hành động đầy đủ. *

Điều tôi yêu thích nhất ở Otter là tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những người tôi đang kết nối qua điện thoại mà không cần phải ghi chép liên tục. Cuộc hội thoại trở nên luồng tự nhiên hơn, tôi có thể đặt nhiều câu hỏi hơn và thu thập nhiều thông tin hơn, vì tôi biết Otter sẽ ghi chú và ghi âm bản ghi âm… Hiện tại, có lẽ điều cần cải thiện là phần ghi chú về các điểm hành động. Thỉnh thoảng nó bỏ sót những điểm này, nên tôi phải xem lại phần cuộc hội thoại để có được điểm hành động đầy đủ. *

📣 Lợi thế của ClickUp: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, đặt năng suất dựa trên giọng nói vào trung tâm quy trình làm việc của bạn. Với các tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiên tiến, bạn có thể đơn giản nói ra ý tưởng, công việc, nhắc nhở hoặc tin nhắn của mình, và Brain MAX sẽ ngay lập tức chuyển đổi và tổ chức chúng. Dù bạn đang ghi chú nhanh, soạn email hay cập nhật danh sách việc cần làm, Brain MAX giúp bạn duy trì sự tổ chức và năng suất một cách dễ dàng, hoàn toàn rảnh tay. Trải nghiệm giọng nói ưu tiên mượt mà này giúp bạn làm việc nhanh hơn, giảm bớt nỗ lực thủ công và tập trung vào những điều quan trọng nhất.

4. Rev (Phù hợp nhất cho bản chép lời được kiểm duyệt bởi con người trong tài liệu pháp lý, học thuật và chuyên nghiệp)

qua Rev

Rev là phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản lâu đời, chuyên phục vụ các ngành nghề yêu cầu độ chính xác tuyệt đối như pháp lý, y tế và truyền thông. Phần mềm này cung cấp bản ghi chép có giá trị pháp lý và tuân thủ tiêu chuẩn HIPAA.

Khác với Speak AI, thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo độ rõ ràng khi có nhiều người nói hoặc độ chính xác ở mức độ pháp lý, Rev cho phép các nhà nghiên cứu, đội ngũ pháp lý, nhà báo và chuyên gia tư vấn lựa chọn mức độ chính xác phù hợp. Với ứng dụng di động mạnh mẽ, bảo mật đạt tiêu chuẩn ngành và khả năng so sánh nhiều tệp, giải pháp này hỗ trợ phân tích sâu rộng trong các cuộc hội thoại.

Các tính năng nổi bật của Rev

Lựa chọn giữa bản chép lời AI chính xác 96%+ hoặc bản chép lời do con người thực hiện để đạt độ chính xác tương đương tòa án.

Chuyển đổi các bản tường trình dài, cuộc gọi khám phá hoặc phỏng vấn thành các khóa với dấu thời gian liên kết.

Sử dụng tính năng Multi-File Insights để phát hiện sự không nhất quán giữa các bản ghi âm khác nhau trong quá trình xem xét hồ sơ.

Sử dụng Trợ lý AI của nó để xác định các bằng chứng khóa, trích dẫn hoặc khoảnh khắc khóa trong hàng giờ lời khai.

Giới hạn của Rev

Một số người dùng báo cáo rằng các tệp tin bị mất tạm thời và yêu cầu tải lại.

Thiếu khả năng xử lý hàng loạt hoặc tự động hóa cho các quy trình làm việc quy mô lớn.

Giá cả linh hoạt

Gói Cơ bản: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $34.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (420+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Rev?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Tôi rất thích sử dụng ứng dụng này để ghi âm khi đi tham quan các tòa nhà cho các bài viết của mình… Tôi thích sử dụng dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI giá rẻ, chất lượng đang ngày càng được cải thiện, nhưng hy vọng chúng sẽ tiếp tục được nâng cấp. Điều thú vị là bản chuyển đổi trực tiếp hiển thị trên màn hình thường chính xác hơn bản chuyển đổi AI mà tôi có thể đơn đặt hàng sau này, và tôi mong có thể chọn sử dụng phiên bản đó, nhưng dường như Rev không lưu trữ nó.

Tôi rất thích sử dụng ứng dụng này để ghi âm khi đi tham quan các tòa nhà cho các bài viết của mình… Tôi thích sử dụng dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI giá rẻ, chất lượng đang ngày càng được cải thiện, nhưng hy vọng chúng sẽ tiếp tục được nâng cấp. Điều thú vị là bản chuyển đổi trực tiếp hiển thị trên màn hình thường chính xác hơn bản chuyển đổi AI mà tôi có thể đơn đặt hàng sau này, và tôi mong có thể chọn sử dụng phiên bản đó, nhưng dường như Rev không lưu trữ nó.

🧠 Thú vị: Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI đã phát triển đáng kể kể từ năm 1952, khi hệ thống có tên ‘Audrey’ chỉ có thể nhận diện các con số được nói ra. Đến thập niên 1960, hệ thống ‘Shoebox’ của IBM có thể hiểu được 16 từ, điều này từng là một bước tiến lớn lúc bấy giờ.

5. Duolingo (Tốt nhất cho việc học ngôn ngữ mới thông qua các bài học được điều khiển bằng giọng nói và có yếu tố trò chơi)

qua Duolingo

Duolingo có thể được biết đến với việc dạy ngôn ngữ, nhưng nó cũng rất hữu ích cho các người tạo nội dung đang công việc trên các dự án đa ngôn ngữ. Nếu bạn đang tạo nội dung cho đối tượng toàn cầu hoặc phải xử lý nhiều ngôn ngữ khác nhau, tính năng nhận diện giọng nói, giải thích ngữ pháp, phản hồi phát âm và cơ sở dữ liệu ngôn ngữ khổng lồ của Duolingo có thể giúp bạn hoàn thiện cách trình bày của mình.

Đây không phải là một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản hoàn thành, nhưng nó rất hữu ích để cải thiện độ rõ ràng, địa phương hóa kịch bản của bạn và đảm bảo cách diễn đạt nghe tự nhiên. Hãy xem nó như một trợ thủ đắc lực cho thiết lập chuyển đổi giọng nói thành văn bản chính của bạn, đặc biệt nếu độ chính xác và sự tinh tế trong ngôn ngữ là yếu tố quan trọng trong công việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Duolingo

Kết nối với các ký tự AI như 'Lily' qua cuộc gọi video, mô phỏng các cuộc hội thoại trong đời thực.

Sử dụng chuỗi ngày liên tục, nhắc nhở và bảng xếp hạng để duy trì động lực và khuyến khích cải thiện kỹ năng nói lâu dài.

Khuyến khích sử dụng Duolingo for Kinh doanh để cải thiện giao tiếp của nhân viên thông qua các chương trình ngôn ngữ có cấu trúc kèm theo phân tích quản trị viên.

Sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói AI để chỉnh sửa phát âm và cải thiện khả năng nói trôi chảy ngay lập tức.

Giới hạn của Duolingo

Một số người dùng cho rằng giao diện quá sắc nét hoặc gây khó chịu cho mắt.

Cách tiếp cận giống như trò chơi có thể ưu tiên sự tương tác hơn là việc học ngôn ngữ sâu sắc hoặc đắm chìm.

Giá cả của Duolingo

Miễn phí

Gói Doanh nghiệp: $67.89/người dùng mỗi năm

Đánh giá và nhận xét về Duolingo

G2: 4.5/5 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Duolingo?

Xem đánh giá của Capterra tại đây:

Trải nghiệm của tôi rất tốt, mặc dù ứng dụng có nhiều quảng cáo, nhưng tôi cho rằng việc đầu tư vào việc học ngôn ngữ khác là đáng giá, đó là lý do tôi đăng ký phiên bản cao cấp của ứng dụng… Theo tôi, ứng dụng nên có thêm nhiều ngôn ngữ để học, ngay cả khi bạn chỉ biết tiếng Bồ Đào Nha. Vì điều này chưa khả thi, người Brazil cần học tiếng Anh trước rồi mới học các ngôn ngữ khác trong ứng dụng.

Trải nghiệm của tôi rất tốt, mặc dù ứng dụng có nhiều quảng cáo, nhưng tôi cho rằng việc đầu tư vào việc học ngôn ngữ khác là đáng giá, đó là lý do tôi đăng ký phiên bản cao cấp của ứng dụng… Theo tôi, ứng dụng nên có thêm nhiều ngôn ngữ để học, ngay cả khi bạn chỉ biết tiếng Bồ Đào Nha. Vì điều này chưa khả thi, người Brazil cần học tiếng Anh trước rồi mới học các ngôn ngữ khác trong ứng dụng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu danh sách công việc trong ClickUp để tự động gán các hành động theo dõi từ bản tóm tắt của AI Notetaker. Như vậy, mọi điểm khóa sẽ tự động chuyển thành công việc mà không cần phải làm gì thêm.

6. Sonix (Tốt nhất cho chuyển đổi đa ngôn ngữ và gắn nhãn người nói)

qua Sonix

Sonix là công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI, chuyển đổi nội dung âm thanh và video thành văn bản chính xác cao trên 53+ ngôn ngữ. Bạn cũng có thể đánh dấu các khoảnh khắc quan trọng, để lại bình luận và xuất ra nhiều định dạng (bao gồm SRT, DOCX và PDF).

Khác với các công cụ chỉ tạo ra bản chép lời cơ bản, Sonix còn tạo ra một trình phát đa phương tiện kèm bản chép lời để chia sẻ hoặc nhúng, giúp việc xem lại hoặc trình bày nội dung của bạn trở nên dễ dàng hơn. Từ trình chỉnh sửa trực quan trong trình duyệt đến việc tạo phụ đề mượt mà, nó cung cấp một quy trình làm việc toàn diện cho việc chép lời, dịch thuật, phân tích và chia sẻ ghi chú một cách dễ dàng.

Các tính năng nổi bật của Sonix

Tạo tóm tắt, phát hiện chủ đề và cảm xúc, và tự động gắn nhãn các chương với các tính năng phân tích AI tiên tiến.

Quản lý quyền truy cập cho nhiều người dùng với quyền kiểm soát đầy đủ đối với quyền tải lên, chỉnh sửa và bình luận.

Chia sẻ các đoạn clip hoặc bản ghi chép đầy đủ thông qua trình phát phương tiện tích hợp sẵn, đồng thời hỗ trợ xuất bản tối ưu hóa SEO.

Tích hợp với Zoom, Dropbox, Adobe Premiere và nhiều ứng dụng khác để phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Giới hạn của Sonix

Công cụ này không hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực.

Nó thiếu một số tính năng nâng cao sau khi chuyển đổi, chẳng hạn như phân tích cảm xúc và phân loại chủ đề.

Giá cả của Sonix

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sonix

G2: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (130+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sonix?

Theo một đánh giá trên Capterra về giải pháp thay thế Speak AI này:

Đây là một trong số ít dịch vụ có thể xử lý đa ngôn ngữ và dịch thuật. Tôi thích giao diện người dùng thân thiện và khả năng xuất sang các phần mềm như Adobe và Atlas. ti. Điểm hay nhất là cách chỉnh sửa bản chép lời dễ dàng… Điều tôi không thích là họ có phân tích chất lượng cơ bản với phí bổ sung. Tôi mong nó được bao gồm, nhưng tôi hiểu rằng giấy phép của tôi là phiên bản cơ bản.

Đây là một trong số ít dịch vụ có thể xử lý đa ngôn ngữ và dịch thuật. Tôi thích giao diện người dùng thân thiện và khả năng xuất sang các phần mềm như Adobe và Atlas. ti. Điểm hay nhất là cách chỉnh sửa bản chép lời dễ dàng… Điều tôi không thích là họ có phân tích chất lượng cơ bản với phí bổ sung. Tôi mong nó được bao gồm, nhưng tôi hiểu rằng giấy phép của tôi là phiên bản cơ bản.

🧠 Thú vị: Trước khi có bàn phím và lưu trữ đám mây, các nhà chép sử cổ đại chính là những người ghi chép lịch sử vĩ đại nhất! Ở Ai Cập, họ là những nhân vật quan trọng, được các pharaoh tin tưởng để ghi chép lịch sử, thuế má và các nghi lễ bằng hệ thống chữ tượng hình phức tạp. Ở Israel cổ đại, các nhà chép sử là những chuyên gia pháp lý và học giả tôn giáo, góp phần bảo tồn Kinh Thánh Hebrew.

7. Google Cloud Speech-to-Text (Tốt nhất cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản tích hợp và có khả năng mở rộng)

Google Cloud Speech-to-Văn bản là một API nhận dạng giọng nói sử dụng Chirp, mô hình cơ sở được đào tạo trên hàng triệu giờ âm thanh và hàng tỷ câu đa ngôn ngữ. Điều này có nghĩa là hiệu suất tốt hơn với các giọng nói có giọng địa phương, thuật ngữ chuyên ngành và tiếng ồn nền.

Công cụ hoạt động ở ba chế độ linh hoạt: đồng bộ, không đồng bộ và truyền trực tiếp, phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực, xử lý hàng loạt và mọi nhu cầu giữa hai chế độ này. Các nhà nghiên cứu trong công việc với dữ liệu nhạy cảm hoặc doanh nghiệp có yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt sẽ thấy API V2 hữu ích, cung cấp khả năng ghi nhật ký cấp doanh nghiệp và kiểm soát chuyển đổi văn bản theo khu vực.

Các tính năng nổi bật của Google Cloud Speech-to-Văn bản

Đào tạo mô hình để ưu tiên từ vựng chuyên ngành hoặc thuật ngữ riêng của thương hiệu nhằm cải thiện chất lượng đầu ra.

Chọn từ các mô hình tối ưu hóa cho các công việc như điện thoại, video hoặc lệnh, hoặc tự xây dựng mô hình của riêng bạn với giao diện Speech-to-Văn bản UI.

Chuyển đổi nội dung âm thanh thành văn bản cho đối tượng toàn cầu với hỗ trợ ngôn ngữ bản địa ở các phương ngữ chính và phụ.

Giới hạn của Google Cloud Speech-to-Text

Việc điều chỉnh và cấu hình mô hình để phù hợp với nhu cầu cụ thể có thể gặp nhiều thách thức.

Độ chính xác giảm đáng kể khi có tiếng ồn nền hoặc bản ghi âm không rõ ràng.

Giá dịch vụ Google Cloud Speech-to-Văn bản

API Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản V1: $0.024/phút

API Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản V2: $0.016/phút

Đánh giá và nhận xét về Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4.6/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Cloud Speech-to-Văn bản?

Trích từ đánh giá trên G2:

Thêm thành viên đầu tiên vào đội ngũ kinh doanh của tôi thật dễ dàng… Tuy nhiên, các cài đặt quản trị viên chi tiết có thể hơi phức tạp để điều hướng. Tuy nhiên, nếu bạn đang vận hành một nhóm rất nhỏ, có thể bạn không cần phải lo lắng về những điều đó. Và nếu bạn làm việc trong một công ty lớn hơn, có thể bạn có nguồn lực để giao cho một nhân viên hoặc cả một bộ phận quản lý các cài đặt người dùng quản trị viên. *

Thêm thành viên đầu tiên vào đội ngũ kinh doanh của tôi thật dễ dàng… Tuy nhiên, các cài đặt quản trị viên chi tiết có thể hơi phức tạp để điều hướng. Tuy nhiên, nếu bạn đang vận hành một nhóm rất nhỏ, có thể bạn không cần phải lo lắng về những điều đó. Và nếu bạn làm việc trong một công ty lớn hơn, có thể bạn có nguồn lực để giao cho một nhân viên hoặc cả một bộ phận quản lý các cài đặt người dùng quản trị viên. *

8. Whisper (Phù hợp nhất cho các mô hình chuyển đổi giọng nói thành văn bản mã nguồn mở và có thể tùy chỉnh)

qua Whisper

Whisper, được phát triển bởi OpenAI, được đào tạo trên một lượng dữ liệu khổng lồ gồm 680.000 giờ âm thanh đa ngôn ngữ và đa tác vụ, giúp giải quyết công việc đáng tin cậy trong các điều kiện thực tế, không chỉ giới hạn ở các bản ghi âm chất lượng phòng thu.

Công cụ này hoạt động dựa trên mô hình Transformer encoder-decoder mạnh mẽ, có khả năng nhận diện ngôn ngữ, thêm dấu thời gian, hỗ trợ âm thanh đa ngôn ngữ và thậm chí dịch giọng nói sang tiếng Anh, tất cả trong một quy trình liền mạch. Và vì nó hoàn toàn mã nguồn mở, các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và nhóm sản phẩm có thể tùy chỉnh và phát triển trên nền tảng này một cách tự do, mà không gặp rắc rối về giấy phép.

Các tính năng nổi bật của Whisper

Tự động tạo dấu thời gian cho các đoạn văn bản để đơn giản hóa việc chỉnh sửa phương tiện truyền thông và đồng bộ hóa nội dung.

Truy cập và tùy chỉnh kiến trúc mô hình và mã suy luận của Whisper để phát triển các ứng dụng giọng nói tùy chỉnh hoặc công cụ nghiên cứu học thuật.

Triển khai Whisper offline trên máy tính cục bộ hoặc máy chủ riêng tư để tăng cường bảo mật dữ liệu.

Giai đoạn giới hạn của Whisper

Nó có thể tạo ra các từ hoặc cụm từ không chính xác (hiện tượng ảo giác), đặc biệt trong môi trường âm thanh ồn ào hoặc phức tạp.

Công cụ xử lý âm thanh theo từng đoạn 30 giây, dẫn đến các bản chép lời không hoàn chỉnh hoặc bị phân mảnh đối với các đầu vào dài hơn.

Giá cả của Whisper

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Whisper

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Whisper?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Whisper gây ấn tượng với giao diện người dùng mượt mà, đảm bảo giao tiếp dễ dàng. Việc triển khai nó khá đơn giản, tuy nhiên, một chút hướng dẫn ban đầu sẽ cải thiện trải nghiệm onboarding… Mặc dù generally hiệu quả, Whisper có thể được cải thiện bằng cách cung cấp hướng dẫn onboarding tốt hơn cho người dùng mới. Ngoài ra, đôi khi có sự chậm trễ trong thời gian phản hồi của hỗ trợ khách hàng.

Whisper gây ấn tượng với giao diện người dùng mượt mà, đảm bảo giao tiếp dễ dàng. Việc triển khai nó khá đơn giản, tuy nhiên, một chút hướng dẫn ban đầu sẽ cải thiện trải nghiệm onboarding… Mặc dù generally hiệu quả, Whisper có thể được cải thiện bằng cách cung cấp hướng dẫn onboarding tốt hơn cho người dùng mới. Ngoài ra, đôi khi có sự chậm trễ trong thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng.

👋🏾 Học cách sử dụng AI để ghi chú cuộc họp. Xem hướng dẫn này:

9. Verbit (Tốt nhất cho việc chuyển đổi văn bản và phụ đề tuân thủ ADA)

qua Verbit

Verbit sử dụng phương pháp kết hợp độc đáo: trước tiên, AI của Verbit nhanh chóng tạo ra bản chép lời, sau đó một mạng lưới trình chỉnh sửa chuyên nghiệp sẽ tinh chỉnh chúng. Mô hình nhiều lớp này cho phép Verbit đáp ứng các tiêu chuẩn độ chính xác cao, ngay cả trong các bản ghi âm phức tạp, kỹ thuật hoặc có tiếng ồn.

Điểm nổi bật của Verbit là sự tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp. Nền tảng này được thiết kế dành cho các ngành như giáo dục, pháp lý và truyền thông, nơi yêu cầu các tiêu chuẩn pháp lý, học thuật và khả năng truy cập nghiêm ngặt. Verbit còn cung cấp các tính năng như chú thích trực tiếp, trích xuất từ khóa, tóm tắt ghi chú tự động và định dạng tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Verbit

Cung cấp phụ đề dễ tiếp cận, tuân thủ ADA cho cả sự kiện trực tiếp và nội dung đã ghi.

Xuất bản ghi chép dưới các định dạng như PDF, Word, CSV, JSON và SRT với các tính năng như mã thời gian SMPTE và nhận diện người nói.

Chèn bản chép lời với Smart Player , bao gồm bản chép lời có thể tìm kiếm, phát lại đoạn video và phụ đề hiển thị trên màn hình.

Sử dụng các công cụ chuyên dụng như Captivate™ và Gen. V™ để chuyển đổi nội dung nói thành thông tin có thể hành động.

Giới hạn của Verbit

Định dạng bản chép lời không được tối ưu hóa cho tính dễ đọc và thiếu phân đoạn tự nhiên.

Việc sửa chữa các lỗi trong lịch trình, như chỉnh sửa sai sót, đòi hỏi phải liên hệ với nhân viên hỗ trợ.

Giá cả của Verbit

Miễn phí (Lên đến 30 phút)

Dịch vụ tự phục vụ: $29/tháng cho mỗi người dùng

Dịch vụ trọn gói: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Verbit

G2: 4.4/5 (70+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Verbit?

Dưới đây là một đánh giá từ G2 về giải pháp thay thế Speak AI này:

Một số điểm tôi thích ở Verbit là giao diện thân thiện với người dùng, công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR) chính xác và phương pháp tiếp cận hướng đến khách hàng. Tôi sử dụng nó hàng ngày; nó được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi… Verbit không cung cấp dịch vụ peer-to-peer; bạn cần ký hợp đồng để sử dụng nó.

Một số điểm tôi thích ở Verbit là giao diện thân thiện với người dùng, công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR) chính xác và phương pháp tiếp cận hướng đến khách hàng. Tôi sử dụng nó hàng ngày; nó được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi… Verbit không cung cấp dịch vụ peer-to-peer; bạn cần ký hợp đồng để sử dụng nó.

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1970, Đại học Carnegie Mellon, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đã phát triển hệ thống nhận dạng giọng nói có tên ‘Harpy’ để hiểu các câu hoàn chỉnh bằng từ vựng 1.000 từ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản của AI.

qua Amazon Polly

Nếu bạn đang băn khoăn về cách thêm giọng nói vào video, thì công cụ này chính là giải pháp cho bạn. Amazon Polly là động cơ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) tiên tiến của Amazon Web Services, được thiết kế để tạo ra các trải nghiệm giọng nói tương tác. Nó chuyển đổi văn bản thuần túy, tài liệu và thậm chí các kịch bản đa ngôn ngữ thành giọng nói chân thực, cung cấp giọng nói tự nhiên được hỗ trợ bởi mạng thần kinh.

Ưu điểm của Polly nằm ở khả năng hiểu bối cảnh phức tạp, xử lý từ đồng âm, đoạn văn đa ngôn ngữ, đơn vị đo lường và ngày tháng với độ chính xác gần như con người. Với hỗ trợ 47 giọng nói trên 24 ngôn ngữ, công cụ này cung cấp phạm vi ngôn ngữ rộng lớn. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm phát triển mô-đun học trực tuyến, công cụ truy cập hoặc ứng dụng giọng nói toàn cầu.

Các tính năng nổi bật của Amazon Polly

Chèn các thẻ Speech Synthesis Markup Language để tinh chỉnh nhấn mạnh, cao độ, tốc độ nói và phát âm.

Xuất tệp âm thanh dưới dạng MP3, Ogg hoặc PCM, phù hợp cho mọi nhu cầu từ podcasting đến hệ thống IVR.

Kết nối Polly với các dịch vụ AWS khác như Lambda hoặc S3 để thực hiện tự động hóa nâng cao và quy trình triển khai.

Giới hạn của Amazon Polly

Người dùng phản ánh khả năng tùy chỉnh giọng nói, phát âm hoặc tạo hồ sơ giọng nói độc đáo bị giới hạn.

Mặc dù đã có những cải tiến, một số người dùng vẫn cho rằng giọng nói của Polly thiếu độ sâu cảm xúc hoặc ngữ điệu tự nhiên.

Giá cả của Amazon Polly

Miễn phí

Giọng nói tiêu chuẩn: $4/tháng cho mỗi 1 triệu ký tự

Neural Voices: $16/tháng cho mỗi 1 triệu ký tự

Giọng nói tạo sinh: $30/tháng cho mỗi 1 triệu ký tự

Giọng nói dạng dài: $100/tháng cho mỗi 1 triệu ký tự

Đánh giá và nhận xét về Amazon Polly

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Amazon Polly?

Dưới đây là một đoạn trích từ đánh giá trên G2:

Tôi rất thích cách Amazon Polly giúp máy tính nói như con người. Giọng nói nghe rất tự nhiên và bạn có thể chọn nhiều giọng khác nhau. Đây là công cụ tuyệt vời để tạo giọng nói cho video hoặc cho ứng dụng của bạn. Rất dễ sử dụng!…Tuy nhiên, tôi không thích việc Amazon Polly tính phí sử dụng, nghĩa là bạn phải trả tiền cho số ký tự mà nó đọc to. Điều này có thể trở nên đắt đỏ nếu bạn sử dụng nhiều.

Tôi rất thích cách Amazon Polly giúp máy tính nói như con người. Giọng nói nghe rất tự nhiên và bạn có thể chọn nhiều giọng khác nhau. Đây là công cụ tuyệt vời để tạo giọng nói cho video hoặc cho ứng dụng của bạn. Rất dễ sử dụng!…Tuy nhiên, tôi không thích việc Amazon Polly tính phí sử dụng, nghĩa là bạn phải trả tiền cho số ký tự mà nó đọc to. Điều này có thể trở nên đắt đỏ nếu bạn sử dụng nhiều.

11. Assembly AI (Phù hợp nhất cho việc phát triển ứng dụng với khả năng phát hiện chủ đề và phân tích cảm xúc)

qua Assembly AI

AssemblyAI được thiết kế dành cho các nhà phát triển và đội ngũ kỹ thuật: những người cần công nghệ nhận dạng giọng nói đáng tin cậy có thể tích hợp mượt mà vào các quy trình làm việc tùy chỉnh. Thay vì chỉ chuyển đổi âm thanh thành văn bản, nó giúp các nhóm phân tích sâu hơn về nội dung được nói và người nói.

Công cụ này hỗ trợ hơn 99 ngôn ngữ, tách biệt người nói, nhận diện thuật ngữ chuyên ngành và tự động phát hiện ngôn ngữ, tất cả thông qua API. Đây là lựa chọn tiện lợi cho các nhóm sản phẩm, nhà nghiên cứu và kỹ sư muốn có quyền kiểm soát cao hơn trong việc xử lý dữ liệu giọng nói.

Các tính năng nổi bật của Assembly AI

Ghi lại và chuyển đổi văn bản từ các cuộc hội thoại trực tiếp với độ trễ dưới 500ms và khả năng phát hiện kết thúc câu nói tiên tiến.

Sử dụng mô hình Universal được đào tạo trên hơn 12,5 triệu giờ dữ liệu đa ngôn ngữ để đạt độ chính xác trên 93,3% và tỷ lệ lỗi (Word Error Rate) thấp nhất trong ngành.

Chuyển đổi số, ngày tháng và chữ hoa/thường tự động để tạo văn bản sạch sẽ, dễ đọc mà không cần xử lý sau.

Gán từng từ được nói cho đúng người nói để có bản ghi chép rõ ràng hơn và phân tích cuộc hội thoại sâu hơn.

Giới hạn của Assembly AI

Ngay cả khi có môi trường thử nghiệm, giao diện API vẫn có thể gây khó khăn cho những người không phải là nhà phát triển.

Kết quả API có thể thiếu định dạng đúng, khác với phiên bản giao diện miễn phí.

Giá cả của Assembly AI

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Assembly AI

G2: 4.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Assembly AI?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng về giải pháp thay thế Speak AI này:

Tôi sử dụng AssemblyAI để tạo bản chép lời cho các tập podcast của mình, và độ chính xác khá tốt. Dấu thời gian gắn với từng từ giúp chúng tôi dễ dàng kết nối với âm thanh podcast và nhảy ngay đến vị trí cần thiết. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất tốt… Tuy nhiên, đôi khi hơi khó khăn khi người dẫn podcast phát âm chính tả của mã khuyến mãi mà họ sử dụng. Ví dụ, nếu mã khuyến mãi là SUMMER. Tôi có thể nhận được S-U-M-M-E-R, điều này không dễ trong công việc. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.

Tôi sử dụng AssemblyAI để tạo bản chép lời cho các tập podcast của mình, và độ chính xác khá tốt. Dấu thời gian gắn với từng từ giúp chúng tôi dễ dàng kết nối với âm thanh podcast và nhảy ngay đến vị trí cần thiết. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất tốt… Tuy nhiên, đôi khi hơi khó khăn khi người dẫn podcast phát âm chính tả của mã khuyến mãi mà họ sử dụng. Ví dụ, nếu mã khuyến mãi là SUMMER. Tôi có thể nhận được S-U-M-M-E-R, điều này không dễ trong công việc. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. *

🔍 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp mang lịch sử trở nên sống động! Aaron Newcomer, một nhà sưu tập thư từ lịch sử, đã tận dụng đam mê của mình để thành lập một startup AI chuyên chuyển đổi chữ viết tay thế kỷ 19 thành văn bản. Nhờ công nghệ học máy, chúng ta nay có thể đọc được các tài liệu hàng trăm năm tuổi mà trước đây gần như không thể giải mã.

Nghe theo quy trình làm việc của bạn và chọn ClickUp.

Mỗi giải pháp thay thế Speak AI này đều mang lại giá trị riêng, dù là chuyển đổi văn bản, hợp tác thời gian thực hay phân tích giọng nói nâng cao. Tuy nhiên, nếu bạn cần hơn cả chuyển đổi giọng nói thành văn bản, ClickUp nổi bật như giải pháp tất cả trong một, kết nối trực tiếp các cuộc hội thoại của bạn với công việc.

Với ClickUp AI Notetaker, bạn có thể ghi âm và chuyển đổi cuộc họp thành văn bản tự động, trong khi ClickUp Brain cung cấp hỗ trợ AI theo ngữ cảnh trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Và đừng quên ClickUp Docs, nơi bạn có thể hợp tác chỉnh sửa nội dung, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và duy trì mọi thứ kết nối để đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅