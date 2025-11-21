Top 13 lựa chọn thay thế ElevenLabs cho tính năng chuyển văn bản thành giọng nói chân thực

Bạn đã từng thử tạo giọng nói cho video nghe như con người, nhưng cuối cùng vẫn nhận được giọng nói robot đơn điệu?

Mặc dù ElevenLabs đã đặt ra thanh mới với công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) chân thực, nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Giọng nói phù hợp có thể quyết định thành công hay thất bại của thông điệp của bạn, dù bạn đang sản xuất podcast, video đào tạo hay quảng cáo động.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các giải pháp thay thế tốt nhất cho ElevenLabs để tạo ra giọng nói chân thực, biểu cảm và tự nhiên. 🔊

Tại sao nên chọn một giải pháp thay thế cho ElevenLabs?

ElevenLabs là một trong những nền tảng hàng đầu trong không gian TTS, nhưng không phải là lựa chọn phù hợp cho mọi người tạo hoặc kinh doanh. Dưới đây là lý do tại sao việc tìm kiếm một giải pháp thay thế cho ElevenLabs có thể là lựa chọn hợp lý:

Giới hạn số ký tự: Giới hạn 5.000 ký tự mỗi yêu cầu trên các kế hoạch trả phí và 2.500 ký tự trên kế hoạch miễn phí.

Hệ thống tín dụng hàng tháng nghiêm ngặt: Sử dụng được quản lý bởi giới hạn tín dụng hàng tháng, và việc vượt quá giới hạn yêu cầu mua thêm tín dụng.

Giới hạn kích thước dự án: Dự án bị giới hạn ở 200 chương, mỗi chương cho phép 400 đoạn văn và mỗi đoạn văn có thể chứa tối đa 5.000 ký tự.

Tính năng cao cấp đắt tiền: Dự án đa giọng nói, âm thanh chất lượng cao (192 kbps) và sao chép giọng nói chuyên nghiệp chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Hỗ trợ ngôn ngữ giới hạn: Các tính năng khóa như ElevenReader Publishing chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Chi phí thử nghiệm cao: Tín dụng được sử dụng cho mỗi lần thử, bao gồm cả chỉnh sửa, thử lại và tạo bản thử nghiệm.

Không có quyền đào tạo mô hình AI: Kết quả đầu ra không thể được tái sử dụng cho việc đào tạo, tinh chỉnh hoặc phát triển các công cụ AI khác.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho ElevenLabs trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các giải pháp thay thế cho ElevenLabs. 📊

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Soạn thảo kịch bản trong ClickUp Tài liệu, ghi chép cuộc họp với ClickUp AI Notetaker, tóm tắt và liên kết ghi chú cuộc họp bằng ClickUp Brain, quản lý bản ghi chép bên trong công việc và quy trình làm việc với tích hợp mượt mà với các công cụ của bên thứ ba. Các nhóm mọi kích thước, bao gồm cá nhân, nhóm nhỏ và các hoạt động doanh nghiệp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Murf. ai Truy cập API tạo giọng nói thời gian thực, công cụ thay đổi giọng nói với tùy chỉnh, xây dựng trải nghiệm đa ngôn ngữ, triển khai âm thanh quy mô lớn. Doanh nghiệp nhỏ và người tạo nội dung Có bản dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng (Gói Starter) PlayHT Truy cập API tạo giọng nói thời gian thực, sao chép giọng nói với tùy chỉnh, xây dựng trải nghiệm đa ngôn ngữ. Nhà phát triển và các công ty vừa và nhỏ Giá cả tùy chỉnh Amazon Polly Tạo giọng nói chân thực với giọng nói thần kinh, phát trực tiếp âm thanh ngay lập tức, quản lý từ vựng cho phát âm, tích hợp với các ứng dụng AWS. Các nhóm doanh nghiệp vừa và lớn tích hợp với các dịch vụ AWS. Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh Google TTS Chọn giữa WaveNet hoặc giọng nói tiêu chuẩn, tùy chỉnh tông giọng và cao độ, chuyển đổi văn bản sang hơn 40 ngôn ngữ, phát giọng nói trực tiếp theo thời gian thực. Ứng dụng, bot và kinh doanh toàn cầu trên nền tảng đám mây Google. Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh Microsoft Azure Xây dựng ứng dụng với giọng nói thời gian thực, thiết kế giọng nói thần kinh tùy chỉnh, chuyển đổi văn bản với các điều khiển SSML, quản lý sử dụng trong hệ sinh thái Azure. Các doanh nghiệp và các nhóm phát triển nâng cao Có gói miễn phí; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Speechify Chuyển đổi PDF và tài liệu thành âm thanh, điều chỉnh tốc độ đọc, quét hình ảnh bằng OCR, nghe trên nhiều thiết bị khi di chuyển. Cá nhân và các nhóm nhỏ Có sẵn bản dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh. Descript Ghi lại cuộc hội thoại kèm theo ghi màn hình, chuyển đổi văn bản thành giọng nói ngay lập tức, chỉnh sửa qua giao diện văn bản, tạo giọng nói lồng tiếng với Overdub. Người tạo và doanh nghiệp nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $24/tháng (Dành cho người đam mê) Resemble AI Sao chép giọng nói với các lớp cảm xúc, chuyển đổi âm thanh thành giọng nói theo thời gian thực, chuyển đổi ngôn ngữ ngay lập tức, tích hợp giọng nói vào ứng dụng. Nhà phát triển và các nhóm nội dung có kích thước trung bình Dùng thử miễn phí; Bắt đầu từ $19/tháng WellSaid Labs Lựa chọn giọng nói chất lượng phòng thu, tạo nội dung lồng tiếng nhất quán, hợp tác trong nhóm giọng nói chia sẻ, xuất file cho mục đích đào tạo và tiếp thị. Đào tạo, học tập và tiếp thị trong các nhóm doanh nghiệp vừa và lớn. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $99/tháng (Creative) Lovo AI Viết kịch bản quảng cáo hoặc lồng tiếng, lựa chọn giọng nói được tinh chỉnh cho cảm xúc, điều chỉnh nhịp độ và khoảng nghỉ, tạo ra âm thanh sẵn sàng phát sóng. Doanh nghiệp nhỏ và người tạo nội dung Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $10/tháng (Gói Cơ bản) Listnr Chuyển đổi blog thành âm thanh chỉ với một cú nhấp chuột, đăng trực tiếp lên các nền tảng podcast, nhúng âm thanh vào trang web, quản lý các phiên bản âm thanh. Các nhóm nhỏ và các người tạo độc lập Giá cả tùy chỉnh Synthesia Viết kịch bản trực tiếp trong trình chỉnh sửa, lựa chọn từ hơn 230 hình đại diện AI, tự động tạo giọng nói và địa phương hóa video với hỗ trợ ngôn ngữ đa dạng (hơn 140 ngôn ngữ). Các doanh nghiệp vừa và lớn và các nhóm doanh nghiệp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Bắt đầu từ $29/tháng (Gói Starter)

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho ElevenLabs để sử dụng

13 giải pháp thay thế ElevenLabs này cung cấp các tính năng chuyên biệt, bao gồm công nghệ sao chép giọng nói cho việc viết kịch bản, chuyển đổi văn bản thành giọng nói và quản lý quy trình làm việc âm thanh.

Hãy bắt đầu ngay! 💪

ClickUp (Tốt nhất cho các tính năng chuyển văn bản thành giọng nói tích hợp sẵn và ghi chú có thể thực hiện được)

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp có thể ghi lại và chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản ngay lập tức trong các trò chuyện và công việc, giúp chúng có thể tìm kiếm được.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng, được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công nghệ tìm kiếm tiên tiến.

Các quy trình làm việc chuyển văn bản thành giọng nói được hỗ trợ bởi AI có sẵn trên toàn bộ nền tảng, giúp bạn làm việc với tốc độ suy nghĩ của mình.

ClickUp Brain: Trí tuệ nhân tạo (AI) môi trường kết nối các cuộc hội thoại của bạn với quy trình làm việc.

Trái tim của nền tảng là ClickUp Brain, một trợ lý AI được tích hợp trực tiếp vào mọi lớp của không gian làm việc của bạn, từ ClickUp Tài liệu đến Công việc đến Cuộc họp.

Công cụ AI bối cảnh này thay đổi cách bạn ghi lại, chuyển đổi văn bản và xử lý các cuộc hội thoại trong không gian làm việc của mình. Với các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng AI, bạn có thể ghi âm cuộc họp hoặc đoạn ghi âm giọng nói trực tiếp trong ClickUp, và Brain sẽ tự động tạo ra bản ghi chép chính xác — không còn phải vội vàng ghi chú hay bỏ lỡ các chi tiết khóa.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó: ClickUp Brain thông minh quét các bản ghi chép và trò chuyện để xác định các mục cần thực hiện, ngay lập tức chuyển chúng thành công việc hoặc nhắc nhở với ngữ cảnh chi tiết, tất cả mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của bạn. Cho dù bạn đang sử dụng tính năng Talk to Văn bản trên ứng dụng máy tính để ghi âm rảnh tay hay tận dụng AI Notetaker để tóm tắt cuộc họp và trích xuất các bước tiếp theo, ClickUp Brain đảm bảo mọi cuộc hội thoại đều có thể tìm kiếm, thực thi và kết nối mượt mà với các dự án của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể yêu cầu Brain tìm các công việc cần thực hiện từ cuộc gọi tuần trước, chuyển đổi hoặc tóm tắt ghi chú giọng nói, hoặc thậm chí tạo công việc từ các chủ đề trò chuyện — giúp không gian làm việc của bạn thông minh hơn, gọn gàng hơn và thực sự hợp tác.

Tạo báo cáo nhóm, theo dõi tiến độ và hiển thị thông tin chi tiết ngay lập tức với ClickUp Brain

Tăng năng suất cuộc họp với ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker tự động tham gia các cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams của bạn, ghi chép cuộc hội thoại theo thời gian thực và xác định các mục khóa.

Sau cuộc họp, công cụ AI ghi chú sẽ tạo ra một bản tóm tắt chi tiết và đính kèm trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp hoặc dự án ClickUp liên quan trong không gian làm việc của bạn. Điều này đảm bảo rằng các quyết định quan trọng và trách nhiệm được ghi chép rõ ràng và dễ dàng truy cập.

Ví dụ, bạn đang thực hiện quy trình onboarding cho một khách hàng mới trong dự án lồng tiếng hoặc hợp tác nội dung. Bạn có thể sử dụng AI để ghi chú cuộc họp; nó tham gia cuộc gọi, ghi lại yêu cầu của khách hàng, thời hạn và sở thích sáng tạo, sau đó tự động tạo các công việc được giao cho biên kịch, trình chỉnh sửa âm thanh hoặc nhà phát triển của bạn.

ClickUp Tài liệu

Muốn tạo bản tóm tắt sáng tạo, kịch bản hoặc thông số kỹ thuật? Hãy sử dụng ClickUp Tài liệu.

Soạn thảo bài viết blog, kịch bản hoặc tài liệu phát triển với tính năng chỉnh sửa thời gian thực trong ClickUp Docs

Với các tính năng AI tích hợp sẵn, bạn có thể tóm tắt nhanh chóng các chủ đề phản hồi dài, trích xuất các điểm hành động và đề xuất các bước tiếp theo, hoàn hảo cho việc quản lý phê duyệt kịch bản, ghi chú phát triển hoặc đánh giá nội bộ giữa các nhóm.

Ví dụ, khi soạn thảo chính sách mới cho công ty, các thành viên trong nhóm có thể hợp tác và chia sẻ ghi chú. Chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain cung cấp tóm tắt bằng ngôn ngữ tự nhiên để xem xét nhanh, và bạn sẽ nhận được kết quả trong vài giây. Điểm nổi bật? Tất cả ghi chú, bản ghi chép, mẫu danh sách công việc và danh sách việc cần làm của bạn sẽ tự động kết nối với các công việc, cột mốc và dòng thời gian.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Ghi âm và chia sẻ phản hồi: Ghi lại màn hình kèm theo giọng nói để xem lại các chỉnh sửa, giải thích các thay đổi thiết kế hoặc hướng dẫn nhóm của bạn về các tính năng mới thông qua Ghi lại màn hình kèm theo giọng nói để xem lại các chỉnh sửa, giải thích các thay đổi thiết kế hoặc hướng dẫn nhóm của bạn về các tính năng mới thông qua ClickUp Clips

Tổ chức quy trình làm việc của bạn: Xây dựng các quy trình tùy chỉnh phù hợp với quy trình của bạn, như kiểm tra kịch bản, giao nhận âm thanh hoặc đang theo dõi lỗi với Xây dựng các quy trình tùy chỉnh phù hợp với quy trình của bạn, như kiểm tra kịch bản, giao nhận âm thanh hoặc đang theo dõi lỗi với trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp

Hình dung ý tưởng của bạn: Sử dụng Sử dụng ClickUp Whiteboards để lập kế hoạch kịch bản, phác thảo nội dung video hoặc vạch ra các sprint phát triển trong không gian trực quan miễn phí được thiết kế cho việc brainstorming.

Tích hợp mọi thứ: Kết nối các công cụ như Figma, Google Drive hoặc GitHub để tài nguyên, ghi chú và mã của bạn luôn sẵn sàng với Kết nối các công cụ như Figma, Google Drive hoặc GitHub để tài nguyên, ghi chú và mã của bạn luôn sẵn sàng với tích hợp ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc do có nhiều tính năng và tùy chọn tùy chỉnh phức tạp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp Brain thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong một công việc, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng nhiều tiện ích bổ sung. […] Chúng tôi thực hiện các sprint linh hoạt, xuất bản tài liệu và quản lý OKRs mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các tích hợp gốc (Slack, Drive, GitHub) rất dễ dàng để thiết lập. *

⭐️ Ưu đãi đặc biệt: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế cho các quy trình làm việc ưu tiên giọng nói. Các tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiên tiến của nó cho phép bạn nói ra ý tưởng, công việc hoặc hướng dẫn của mình và chúng sẽ được chuyển đổi thành văn bản, tổ chức và thực hiện ngay lập tức. Dù bạn đang ghi chú cuộc họp, cập nhật kế hoạch dự án hay gửi tin nhắn nhanh, Brain MAX giúp bạn quản lý công việc một cách dễ dàng mà không cần dùng tay. Trải nghiệm giọng nói ưu tiên mượt mà này tối ưu hóa các thói quen hàng ngày của bạn, giảm bớt nỗ lực thủ công và giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất, mang lại năng suất làm việc nhanh chóng và tự nhiên hơn bao giờ hết.

2. Murf. ai (Tốt nhất cho việc tạo ra các bản lồng tiếng AI chất lượng phòng thu)

Murf. ai là công cụ tạo giọng nói AI lý tưởng cho nội dung đòi hỏi độ sâu cảm xúc, như sách nói, học trực tuyến hoặc các chiến dịch quảng cáo. Công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói AI cho phép bạn toàn quyền kiểm soát phong cách giọng nói, cao độ, tốc độ và phát âm, thông qua giao diện studio trực quan hoặc truy cập API.

Các không gian làm việc chung, thư viện phát âm và cài đặt giọng nói giúp đảm bảo đầu ra của bạn luôn nhất quán trên các dự án, nhóm và ngôn ngữ. Ngoài ra, việc thu thập giọng nói một cách đạo đức và thư viện phong phú có nghĩa là bạn không phải lựa chọn giữa năm tùy chọn chung chung; bạn sẽ có những giọng nói nghe như con người và phù hợp với bối cảnh của đối tượng toàn cầu của bạn.

Các tính năng nổi bật của Murf. ai

Giao tiếp giọng nói trực tiếp với Say It My Way để tái tạo giọng điệu, nhịp độ và nhịp điệu của bạn, hướng dẫn giọng nói AI từng dòng một.

Tạo các biến thể giọng nói với tính năng Variability và ngay lập tức tạo ra nhiều tùy chọn về giọng điệu và nhịp độ cho cùng một dòng văn bản mà không cần ghi âm lại thủ công.

Nhấn mạnh các từ quan trọng bằng nhấn mạnh cấp độ từ để tạo điểm nhấn cho các từ cụ thể, giúp tăng cường hiệu quả kể chuyện hoặc làm rõ nội dung hướng dẫn.

Chỉnh sửa âm thanh qua kịch bản với tính năng chỉnh sửa giọng nói, bao gồm chuyển đổi và viết lại các bản ghi âm giọng nói trực tiếp thành văn bản trước khi tái tạo lại chúng ngay lập tức.

Giới hạn của Murf. ai

Các kế hoạch dịch vụ cấp thấp không tạo ra giọng nói tự nhiên.

Các điều chỉnh phát âm tùy chỉnh không phải lúc nào cũng hiệu quả hoặc thân thiện với người dùng.

Giá cả của Murf. ai

Miễn phí

Người tạo: $29/tháng cho mỗi người dùng

Phát triển: $99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $299/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Murf. ai

G2: 4.7/5 (hơn 1.300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Murf. ai?

Một đoạn trích ngắn từ người dùng thực tế:

Murf studio rất dễ sử dụng. Chúng tôi là một phòng khám nha khoa và hiện đang sử dụng nó để biến nhạc chờ nhàm chán thành một thông điệp tiếp thị được cài đặt nhạc để thông báo cho bệnh nhân về các dịch vụ của chúng tôi… Thỉnh thoảng giọng nói nghe có vẻ hơi không tự nhiên… Nhưng tôi không chắc liệu việc nâng cấp có đáng giá hay không. Tôi mong có thể gửi văn bản một chút để xem các tính năng nâng cấp có đáng đầu tư cho tôi hay không.

📮 ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 42% nhóm sử dụng các đoạn ghi âm (21%) hoặc công cụ quản lý dự án (21%) cho công việc không đồng bộ. Tuy nhiên, các công cụ này thường yêu cầu thêm tài nguyên, bao gồm các gói đăng ký riêng biệt, tài khoản đăng nhập và thời gian học hỏi. Với tư cách là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp giúp giao tiếp không đồng bộ trở nên dễ dàng hơn. Truy cập các video, tin nhắn giọng nói, quy trình làm việc dự án, tài liệu hợp tác và công cụ ghi chú AI tích hợp — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Tại sao phải quản lý nhiều gói đăng ký và thông tin phân tán khi một giải pháp duy nhất có thể tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn? 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm sử dụng tính năng quản lý cuộc họp của ClickUp báo cáo giảm tới 50% các cuộc hội thoại và cuộc họp không cần thiết!

3. PlayHT (Tốt nhất cho việc tạo nội dung đa ngôn ngữ)

qua PlayHT

Gặp khó khăn do giới hạn về tính linh hoạt của giọng nói hoặc các nút thắt trong quá trình sản xuất? PlayHT sẽ hỗ trợ bạn. PlayHT không chỉ đơn thuần chuyển đổi văn bản thành giọng nói, mà còn tùy chỉnh trải nghiệm giọng nói theo ý muốn của bạn. Thay vì sử dụng các giọng đọc robot hoặc các cài đặt sẵn cứng nhắc, bạn sẽ có các giọng nói như ‘Mikael’, ‘Deedee’ và ‘Atlas’, mỗi giọng được xây dựng với tính cách con người thuyết phục cho các tông giọng và trường hợp sử dụng cụ thể.

Muốn tinh chỉnh giọng nói cho mô-đun eLearning có nhiều từ viết tắt? Hay muốn thêm giọng nói cho video? Bạn có thể làm được. Mô hình Dialog mang lại sự mượt mà và sắc thái cuộc hội thoại, rất phù hợp cho podcast và trợ lý AI. Trong khi đó, mô hình 3.0 Mini giữ cho hệ thống nhẹ nhàng và phản hồi nhanh cho các ứng dụng thời gian thực như trò chơi trực tiếp hoặc các tác nhân tương tác.

Các tính năng nổi bật của PlayHT

Điều chỉnh cảm xúc, nhịp độ, cao độ, giọng điệu, nhấn mạnh và thậm chí chèn các khoảng dừng có chủ đích với Speech Styles và Inflections .

Sử dụng tính năng xem trước theo đoạn văn để điều chỉnh cách phát âm trước khi tạo file âm thanh cuối cùng.

Xác định cách phát âm các tên thương hiệu, thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ viết tắt và tái sử dụng chúng một cách dễ dàng.

Chuyển đổi giữa các giọng nói bằng trình chỉnh sửa Multi-Voice để tạo kịch bản đối thoại phong phú với nhiều giọng nói AI khác nhau trong cùng một tệp.

Giới hạn của PlayHT

Sự đa dạng và tính xác thực giới hạn trong một số giọng nói, ví dụ: người dùng phàn nàn rằng giọng nói Úc nghe giống giọng Mỹ hoặc Anh.

Giao diện người dùng cồng kềnh và không nhất quán, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi giữa các trình chỉnh sửa.

Giá cả của PlayHT

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PlayHT

G2: 4.5/5 (hơn 80 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Hành trình của giọng nói do AI tạo ra bắt đầu với các thiết bị cơ học như máy ghi âm của Thomas Edison vào năm 1877, có thể ghi lại và tái tạo âm thanh nhưng không thể tổng hợp giọng nói con người thực sự.

4. Amazon Polly (Tốt nhất cho việc cung cấp tổng hợp giọng nói chất lượng cao)

qua Amazon Polly

Amazon Polly là dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) dựa trên đám mây do Amazon Web Services (AWS) cung cấp. Mặc dù không được thiết kế cho các bản đọc kịch tính hoặc ký tự có biểu cảm cực độ, nó vẫn hoạt động tốt trong các trường hợp yêu cầu khả năng mở rộng, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tốc độ là yếu tố không thể thương lượng.

Các nhà phát triển có thể sử dụng Ngôn ngữ đánh dấu tổng hợp giọng nói (SSML) để tinh chỉnh đầu ra giọng nói, điều chỉnh các yếu tố như phát âm, âm lượng, tần số và tốc độ nói để đạt được hiệu ứng mong muốn. Ngoài ra, đối với những ai đang phát triển ứng dụng hoặc trải nghiệm truyền thông có tích hợp giọng nói, các mô hình giọng nói thần kinh có độ trễ thấp của Polly cung cấp đủ độ chân thực để giữ chân người nghe.

Các tính năng nổi bật của Amazon Polly

Chuyển đổi PDF, bài viết và trang web thành luồng giọng nói bằng công nghệ TTS thần kinh.

Sử dụng dấu ngoặc kép và từ điển phát âm tùy chỉnh để đảm bảo tên riêng, thuật ngữ chuyên ngành hoặc từ viết tắt được phát âm chính xác.

Sử dụng Amazon Polly API để tích hợp tính năng giọng nói cho ứng dụng, trang web hoặc hệ thống tương tác với khách hàng theo yêu cầu.

Tạo hàng nghìn phiên bản âm thanh của nội dung thay đổi mà không cần thuê người hoặc ghi âm lại.

Giới hạn của Amazon Polly

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để sử dụng SSML hiệu quả cho khả năng sao chép giọng nói nâng cao và tùy chỉnh giọng nói.

Người dùng đã báo cáo các vấn đề trong việc ghi lại chính xác âm thanh giọng nói bản địa hoặc nhận diện một số giọng nói khu vực cụ thể.

Giá cả của Amazon Polly

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về công cụ

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Amazon Polly?

Một người dùng đã chia sẻ đánh giá này trên G2:

Tôi thực sự thích cách Amazon Polly giúp máy tính nói như con người. Giọng nói nghe rất tự nhiên và bạn có thể chọn nhiều giọng khác nhau. Điều này rất tuyệt vời để tạo giọng nói cho video hoặc làm cho ứng dụng của bạn có thể nói. Rất dễ sử dụng! Tuy nhiên, tôi không thích rằng Amazon Polly có phí sử dụng, nghĩa là bạn phải trả tiền cho số ký tự mà nó đọc to. Điều này có thể trở nên đắt đỏ nếu bạn sử dụng nhiều.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế cho Otter AI

5. Google TTS (Tốt nhất cho việc tạo nội dung âm thanh đa ngôn ngữ)

qua Google TTS

Google Cloud Text-to-Speech là dịch vụ đám mây chuyển đổi văn bản thành giọng nói tự nhiên, sử dụng công nghệ học máy tiên tiến của Google.

Với hơn 380 giọng nói và hơn 50 biến thể ngôn ngữ, công cụ này cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ, từ mở rộng nội dung toàn cầu đến thương hiệu âm thanh được địa phương hóa cao. Ngoài ra, tính năng phát trực tuyến độ trễ thấp từ Chirp 3 và độ chân thực được nghiên cứu hỗ trợ của WaveNet mang lại kết quả hoàn hảo.

Các tính năng tốt nhất của Google TTS

Chọn giọng nói WaveNet để tạo ra giọng nói chất lượng cao với ngữ điệu và nhịp điệu chân thực, được hỗ trợ bởi các mô hình tiên tiến của DeepMind.

Sử dụng giọng nói Neural2 để tạo ra giọng nói tự nhiên và biểu cảm hơn với công nghệ mạng thần kinh thế hệ mới.

Sử dụng giọng nói Chirp 3 (HD) để tạo ra âm thanh tự nhiên, cuộc hội thoại với những lỗi ngôn ngữ giống con người và ngữ điệu tinh tế.

Sử dụng hỗ trợ SSML để định dạng ngày tháng, số, khoảng dừng và nhấn mạnh các cụm từ quan trọng.

Giới hạn của Google TTS

Mỗi yêu cầu API bị giới hạn tối đa 5.000 byte văn bản đầu vào, chia các văn bản dài hơn thành nhiều yêu cầu.

Nó không được tối ưu hóa cho các tình huống phát trực tiếp thời gian thực.

Giá dịch vụ Google TTS

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google TTS

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

👋🏾 Học cách sử dụng AI để nâng cao năng suất làm việc. Xem ngay hướng dẫn này!

6. Microsoft Azure (Phù hợp nhất cho việc chạy các ứng dụng dựa trên giọng nói)

qua Microsoft Azure

Microsoft Azure AI Speech cung cấp một nền tảng giọng nói toàn diện cho phép bạn chuyển văn bản thành giọng nói, tổng hợp giọng nói, phân tích giọng nói và thậm chí tạo ra các giọng nói thần kinh tùy chỉnh. Điểm nổi bật? Tất cả đều được lưu trữ trên đám mây đáng tin cậy của Microsoft, mang đến cho bạn các công cụ cấp doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến quy mô hoặc quyền kiểm soát.

Speech Studio cho phép bạn tạo giọng nói thương hiệu của riêng mình từ đầu hoặc nâng cao trải nghiệm âm thanh bằng các mô hình tích hợp sẵn có độ chính xác cao. Giọng nói HD nâng cao điều này hơn nữa, điều chỉnh tông giọng nói theo thời gian thực để phù hợp với cảm xúc của văn bản đầu vào, đảm bảo đầu ra biểu cảm và nhạy bén với ngữ cảnh hơn.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Azure

Thêm tính năng tổng hợp giọng nói chân thực bằng cách sử dụng các giọng nói thần kinh được xây dựng sẵn với độ phân giải cao (48 kHz) để có kết quả đầu ra chân thực hơn.

Sử dụng API tổng hợp hàng loạt của nó để tạo ra các tệp âm thanh biểu mẫu dài như sách nói hoặc tài liệu đào tạo một cách không đồng bộ.

Tạo dữ liệu viseme để hoạt hình hình đại diện hoặc con người kỹ thuật số với đồng bộ môi chính xác bằng tiếng Anh Mỹ.

Giới hạn của Microsoft Azure

Việc triển khai API TTS yêu cầu kiến thức chuyên sâu về dịch vụ đám mây và API.

Việc tạo ra một giọng nói thần kinh tùy chỉnh đòi hỏi đầu tư đáng kể, bao gồm sự chấp thuận từ Microsoft và thời gian đào tạo đáng kể.

Giá dịch vụ Microsoft Azure

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure

G2: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Microsoft Azure?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Điều tôi thích nhất khi sử dụng Microsoft Azure là nó cung cấp các cơ sở dữ liệu như SQL và các tính năng DevOps cũng rất tuyệt vời, giúp rất nhiều trong việc xây dựng trang web và ứng dụng… Điều tôi không thích nhất là đôi khi các dịch vụ hoạt động chậm và có những lần gián đoạn, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động.

Điều tôi thích nhất khi sử dụng Microsoft Azure là nó cung cấp các cơ sở dữ liệu như SQL và các tính năng DevOps cũng rất tuyệt vời, giúp rất nhiều trong việc xây dựng trang web và ứng dụng… Điều tôi không thích nhất là đôi khi các dịch vụ hoạt động chậm và có những lần gián đoạn, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động.

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1950, Bell Labs đã tạo ra Audrey, một hệ thống có thể nhận diện các số từ 0 đến 9. Nhiều thập kỷ sau, công nghệ giọng nói phát triển với Mô hình Markov Ẩn (Hidden Markov Model), cung cấp sức mạnh cho các công cụ thập niên 90 như Dragon Dictate, cuối cùng có thể hiểu được nhiều hơn chỉ là các con số.

7. Speechify (Tốt nhất để chuyển đổi bất kỳ văn bản nào thành âm thanh ngay lập tức)

qua Speechify

Speechify là nền tảng TTS được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi nội dung văn bản thành âm thanh tự nhiên. Có sẵn dưới dạng ứng dụng di động, ứng dụng máy tính và phần mở rộng trình duyệt, Speechify phục vụ cho nhiều đối tượng người dùng, bao gồm sinh viên, chuyên gia và những người gặp khó khăn trong việc đọc như rối loạn đọc viết (dyslexia).

Từ việc quét nội dung vật lý bằng điện thoại và chuyển đổi thành âm thanh ngay lập tức, đến lồng tiếng nội dung đa ngôn ngữ để tiếp cận toàn cầu, nền tảng này được trang bị đầy đủ hàm để loại bỏ các điểm nghẽn trong quá trình sản xuất.

Các tính năng nổi bật của Speechify

Sử dụng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR) để quét các tài liệu hoặc hình ảnh vật lý và phát âm chúng.

Sử dụng nó như một phần mở rộng Chrome để đọc các trang web, email và tài liệu trực tiếp trong trình duyệt của bạn.

Sử dụng tính năng Voice Cloning để sao chép giọng nói của chính bạn chỉ với 20 giây âm thanh.

Đọc nhanh gấp 4,5 lần với tính năng phát lại được hỗ trợ bởi AI để xem trước kịch bản, tài liệu hoặc nội dung dài trên thiết bị di động.

Giới hạn của Speechify

Dịch vụ có thể gặp vấn đề về độ trễ trong các ứng dụng phát trực tiếp thời gian thực.

Hệ thống gặp khó khăn trong việc truyền đạt cảm xúc tinh tế hoặc những chi tiết ngữ cảnh phức tạp.

Giá cả của Speechify

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Speechify

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Speechify?

Theo một đánh giá trên G2:

Tôi đã sử dụng Speechify cho một trong các dự án của mình và ngay lập tức thích nó. Điều tốt nhất là API của nó rất dễ sử dụng, kết quả đầu ra rất rõ ràng và sắc nét. Nó đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho tôi và cung cấp kết quả chính xác… Tuy nhiên, phiên bản miễn phí có giới hạn về số văn bản có thể dịch cùng lúc. Nếu nhà cung cấp cung cấp phiên bản premium để thử nghiệm, điều đó sẽ thực sự giúp xác thực công cụ này.

🧠 Thông tin thú vị: Speechify được thành lập bởi Cliff Weitzman, người ban đầu phát triển nó để hỗ trợ bản thân trong việc đối phó với chứng khó đọc. Hiện nay, nó hướng đến mục tiêu giúp việc đọc trở nên nhanh chóng và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

📖 Xem thêm: Phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói tốt nhất

8. Descript (Tốt nhất cho việc tạo và chỉnh sửa podcast và hướng dẫn)

qua Descript

Nếu việc tạo ra các bản lồng tiếng, video hoặc podcast chuyên nghiệp chiếm quá nhiều thời gian của bạn hoặc, tệ hơn, vượt quá ngân sách, Descript cung cấp một giải pháp thông minh.

Đây là nền tảng chỉnh sửa âm thanh và video được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa của bạn bằng cách cho phép chỉnh sửa tệp phương tiện thông qua bản chép lời dựa trên văn bản. Được thiết kế dành cho người tạo nội dung, người làm podcast, giáo viên và nhà tiếp thị, công cụ này giúp loại bỏ các thói quen ngôn ngữ thông thường trong các bản ghi âm của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột, từ đó nâng cao chất lượng nội dung.

Các tính năng nổi bật của Descript

Sử dụng Overdub để tạo ra các bản sao giọng nói chân thực cho việc sửa lỗi, lồng tiếng hoặc các bản lồng tiếng hoàn toàn tổng hợp.

Cắt, sao chép, dán hoặc tái tạo giọng nói từ văn bản bằng công cụ trình chỉnh sửa Script , và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng ánh mắt trực tiếp, ngay cả khi đọc kịch bản.

Sử dụng Regenerate để thay thế các đoạn bị gián đoạn hoặc thiếu bằng giọng nói do AI tạo ra một cách mượt mà.

Giới hạn của Descript

Xử lý các podcast video có nhiều người nói hoặc các bản ghi âm dài có thể dẫn đến tình trạng giật lag, âm thanh không đồng bộ hoặc ứng dụng bị treo.

Trong khi việc chỉnh sửa cơ bản khá đơn giản, các công cụ và hàm phức tạp hơn lại thiếu sự rõ ràng hoặc hỗ trợ hướng dẫn sử dụng.

Giá cả của Descript

Miễn phí

Người dùng cá nhân: $24/tháng cho mỗi người dùng

Người tạo: $35/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $35/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2: 4.6/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (170+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Descript?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng G2:

Tôi thích tính năng AI chuyển văn bản thành giọng nói. Nó rất dễ sử dụng và việc điều chỉnh kịch bản ngay lập tức thật tuyệt vời so với việc thuê một nghệ sĩ lồng tiếng. Việc ghi âm demo màn hình trong môi trường này cũng rất tuyệt… Tuy nhiên, tôi không thích một số tính năng chỉnh sửa. Việc đóng băng khung hình và zoom vào/ra hơi phiền phức so với các chương trình chỉnh sửa video truyền thống như Premiere Pro.

9. Resemble AI (Tốt nhất cho việc tạo ứng dụng giọng nói tổng hợp thời gian thực)

qua Resemble AI

Resemble AI cung cấp bộ công cụ cho chuyển văn bản thành giọng nói (TTS), chuyển giọng nói thành giọng nói (STS) và chuyển đổi giọng nói thời gian thực, phục vụ cho nhiều ứng dụng như quy trình tạo/lập nội dung, trợ lý ảo và phương tiện tương tác.

Cần giọng nói có thể phát triển cùng với nhân vật, nội dung hoặc thương hiệu của bạn? Công cụ này cho phép bạn tạo ra các đặc điểm giọng nói tùy chỉnh chỉ trong vài giây bằng cách sử dụng mô tả văn bản. Bạn có thể mở rộng và tích hợp các tính năng giọng nói chân thực thông qua gói Python hoặc API để xây dựng các đại lý thời gian thực và trải nghiệm giọng nói tương tác.

Các tính năng nổi bật của Resemble AI

Sử dụng Voice Design để tạo ra những giọng nói độc đáo từ các mô tả văn bản đơn giản mà không cần mẫu âm thanh hoặc kiến thức kỹ thuật.

Sử dụng Original Detection để bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu thông qua phát hiện thời gian thực các thao tác chỉnh sửa âm thanh, hình ảnh và video.

Địa phương hóa giọng nói trong hơn 142 ngôn ngữ và phương ngữ khu vực với ngữ điệu chính xác và sắc thái văn hóa.

Giới hạn của Resemble AI

Người dùng cần điều chỉnh phát âm thủ công bằng cách sử dụng thanh trượt, điều này có thể tốn nhiều thời gian.

Các giọng nói được tạo ra có thể nghe giống robot hoặc rùng rợn, đặc biệt khi cố gắng mô phỏng các giọng nói thực tế.

Giá cả của Resemble AI

Trả tiền theo nhu cầu

Người tạo: $19/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $699/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Resemble AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. WellSaid Labs (Tốt nhất cho việc sản xuất âm thanh lồng tiếng chất lượng cao cho đào tạo)

qua WellSaid Labs

WellSaid Labs đơn giản hóa quy trình lồng tiếng AI cho các nhóm quan tâm đến tốc độ, tính nhất quán và khả năng kiểm soát. Điểm nổi bật? Nó được thiết kế cho hợp tác và mở rộng quy mô. Bạn có thể giao dự án, tạo thư viện phát âm chia sẻ và thử nghiệm nhiều tùy chọn giọng nói trên các chiến dịch hoặc luồng sản phẩm.

Mô hình AI đã đóng của nền tảng đảm bảo rằng dữ liệu, tài sản trí tuệ thương hiệu và công việc sáng tạo của bạn không bao giờ rời khỏi hệ sinh thái của bạn. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh tông giọng, tốc độ và độ to một cách trực quan bằng các lệnh thoại, cho phép kiểm soát chính xác đầu ra giọng nói mà không cần sử dụng các ngôn ngữ đánh dấu phức tạp.

Các tính năng nổi bật của WellSaid Labs

Hợp tác giữa các nhóm trong thời gian thực với không gian làm việc chia sẻ được thiết kế cho các dự án giọng nói quy mô lớn.

Tìm kiếm giọng nói chính xác bằng cách sử dụng các bộ lọc như phương ngữ, tính cách hoặc phong cách sản xuất để tìm được sự lựa chọn hoàn hảo.

Thực hiện các thay đổi ngay lập tức cho âm thanh với AI Director mà không cần khởi động lại toàn bộ quy trình làm việc.

Tích hợp tạo giọng nói vào hệ thống của bạn thông qua API có độ trễ thấp, cho phép tạo luồng MP3 trong vài mili giây.

Giới hạn của WellSaid Labs

Các tính năng như hệ thống cue (hiện đang ở giai đoạn beta) có thể cần một chút thời gian để làm quen đối với người dùng không chuyên.

Tập trung chủ yếu vào giọng nói tiếng Anh, giới hạn tính năng sử dụng cho các người tạo nội dung toàn cầu.

Giá cả của WellSaid Labs

Miễn phí

Creative: $55/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $160/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về WellSaid Labs

G2: 4.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về WellSaid Labs?

Đây là nhận xét từ một đánh giá trên G2:

Sự đa dạng về giọng nói/nhân vật rất hữu ích và khả năng chia nhỏ theo câu hoặc đoạn văn. Nhóm tôi đang làm việc cùng rất cụ thể về cách phát âm tên tổ chức của họ và tôi đã đảm bảo nó được phát âm chính xác… Mặc dù phần lớn thời gian giọng nói phát âm từ chính xác, nhưng có một số vấn đề về phát âm khiến tôi phải thử đi thử lại nhiều lần để xác định cách phát âm.

11. Lovo AI (Tốt nhất cho việc tạo giọng nói quảng cáo sẵn sàng và âm thanh thương hiệu)

qua Lovo AI

Lovo AI là một công cụ tạo giọng nói AI tiên tiến, chuyển đổi văn bản thành giọng nói tự nhiên. Công cụ chính của nó, Genny, hợp nhất giọng nói do AI tạo ra với trình chỉnh sửa video tích hợp, cho phép bạn tạo nội dung lồng tiếng chất lượng cao và video đồng bộ trong một nền tảng duy nhất.

Hãy xem Genny như một studio. Từ viết kịch bản đến phụ đề và hình ảnh do AI tạo ra, nó được trang bị đầy đủ công cụ để làm cho quy trình sáng tạo của bạn trở nên trơn tru hơn. Cho dù bạn đang tạo video giải thích, phát triển nội dung eLearning hay thử nghiệm các tùy chọn giọng nói cho bản mẫu trò chơi, công cụ này cung cấp một nền tảng tích hợp với hơn 500 giọng nói AI trên nhiều ngôn ngữ (hơn 100 ngôn ngữ).

Các tính năng nổi bật của Lovo AI

Thêm các sắc thái cảm xúc vào giọng nói, như sự hào hứng hoặc buồn bã, để nâng cao khả năng kể chuyện và tương tác với khán giả.

Sử dụng Genny tích hợp để chỉnh sửa cả nội dung âm thanh và video.

Viết kịch bản lồng tiếng trong vài giây bằng Genny’s AI Writer, được thiết kế để thúc đẩy quá trình sáng tạo.

Giới hạn của Lovo AI

Mặc dù tạo ra giọng nói giống con người, một số người dùng nhận thấy một chút chất giọng robot, đặc biệt là đối với những người có tai nghe chuyên nghiệp.

Người dùng không thể điều chỉnh hoàn toàn các khoảng dừng, ngắt quãng và ngữ điệu trong cùng một kịch bản, điều này giới hạn độ chính xác.

Giá cả của Lovo AI

Cơ bản: $10/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $48/tháng cho mỗi người dùng

Pro +: $149/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Lovo AI

G2: 4.4/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo bạn định hình phong cách lồng tiếng của mình. Ghi chép những điều này trong Hướng dẫn Phong cách Giọng nói để tái sử dụng trong các dự án khác. Duy trì tính nhất quán trong: Giọng nói cá nhân (chọn mô hình diễn viên lồng tiếng thông thường)

Giọng điệu (thân thiện, chuyên nghiệp, mỉa mai)

Tốc độ (chậm cho hướng dẫn, nhanh cho TikTok)

12. Listnr (Tốt nhất cho việc tạo âm thanh TTS và lưu trữ podcast)

qua Listnr

Listnr bước vào những lĩnh vực mà các giải pháp lồng tiếng truyền thống gặp khó khăn, đặc biệt khi thời gian, tính nhất quán và đa dạng ngôn ngữ trở thành rào cản. Nó cung cấp một cách nhanh chóng và có thể mở rộng để tạo ra các bản lồng tiếng tự nhiên trong hơn 142 ngôn ngữ.

Với hơn 1000 giọng nói siêu thực tế, nó giúp bạn mở rộng nội dung trên các định dạng như Reels, video YouTube, podcast, trò chơi và sách nói, mà không làm mất đi giọng điệu hay độ rõ ràng. Điểm khác biệt chính so với ElevenLabs? Listnr cho phép bạn lưu trữ và phát hành podcast, nhúng trình phát âm thanh trực tiếp vào trang web của bạn, thậm chí chuyển đổi toàn bộ blog thành các tập phát thanh.

Các tính năng nổi bật của Listnr

Phát sóng podcast đầy đủ và chuyển đổi nội dung văn bản thành các tập podcast bằng các công cụ podcasting tích hợp sẵn.

Sử dụng tính năng nhúng trình phát âm thanh tùy chỉnh để thêm giọng nói vào trang web, hệ thống quản lý học tập (LMS) hoặc tài sản tiếp thị của bạn.

Sử dụng Emotion Fine-Tuning để điều chỉnh giọng điệu và biểu cảm, giúp câu chuyện hoặc lồng tiếng trở nên hấp dẫn hơn.

Giới hạn của Listnr

Không có tính năng báo cáo vấn đề tích hợp qua API cho các từ phát âm sai hoặc hiếm gặp.

Chất lượng không đồng đều ở một số giọng nói, đặc biệt là đối với các ngôn ngữ cụ thể.

Giá cả của Listnr

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Listnr

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Listnr?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

…Điều tôi thích ở Listnr là người sáng lập. Họ luôn không ngừng phát triển, cải tiến tính năng và thu thập phản hồi trực tiếp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ứng dụng dễ cài đặt và sử dụng, giúp tiết kiệm nhiều thời gian khi tạo nội dung âm thanh từ các bài đăng hiện có… Tuy nhiên, đôi khi ứng dụng chạy chậm và có độ trễ, nhưng điều này cũng đang được cải thiện. Hy vọng rằng khi công nghệ phát triển, tốc độ cũng sẽ được nâng cao. Việc thiếu khả năng phân phối là điều cần được ưu tiên cùng với việc lên lịch cho podcast.

13. Synthesia (Tốt nhất để tạo video có hình đại diện AI dẫn dắt kèm lồng tiếng)

qua Synthesia

Synthesia biến văn bản thành video chất lượng chuyên nghiệp với tính năng hình đại diện chân thực và giọng nói tự nhiên. Được phát triển từ năm 2017 như một giải pháp nghiên cứu thay thế cho sản xuất video truyền thống, Synthesia hiện được hơn 50.000 nhóm sử dụng để tạo nội dung đào tạo nội bộ, hỗ trợ bán hàng, giải thích sản phẩm và nội dung video địa phương hóa.

Bằng cách kết hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) tiên tiến với các trình bày viên kỹ thuật số có thể tùy chỉnh, công cụ này cho phép người dùng tạo nội dung hấp dẫn bằng camera, micro hoặc diễn viên. Điều này khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho kinh doanh, giáo viên, nhà tiếp thị và người tạo nội dung mong muốn sản xuất video chất lượng cao một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Synthesia

Tạo video tính năng với hơn 230 hình đại diện chân thực có thể truyền tải thông điệp của bạn một cách tự nhiên như con người.

Chèn video vào hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản lý nội dung (CMS), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc công cụ tạo nội dung mà không cần xuất file.

Nâng cao chất lượng video với hàng triệu hình ảnh, video, biểu tượng, GIF và nhạc nền miễn phí bản quyền có sẵn trên nền tảng.

Giới hạn của Synthesia

Tùy chỉnh ký tự, cách phát âm và các tùy chọn phát âm bị giới hạn.

Các hình đại diện thường có cảm giác máy móc và thiếu các cử chỉ tự nhiên như xoay người, sử dụng đạo cụ hoặc gõ phím.

Giá cả của Synthesia

Miễn phí

Gói Starter: $29/tháng cho mỗi người dùng

Người tạo: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Synthesia

G2: 4.7/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (270+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Synthesia?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Với Synthesia, tôi có thể tạo ra các video chất lượng cao, chuyên nghiệp chỉ trong một phần thời gian so với trước đây, mặc dù tôi là người dùng có kinh nghiệm với các công cụ tạo video khác như Adobe Premiere Pro… Tuy nhiên, đôi khi tôi gặp khó khăn trong việc cài đặt nhịp độ phù hợp cho phần lồng tiếng, tức là khi hình đại diện nói, tôi cần thêm khá nhiều khoảng dừng vào kịch bản, ngay cả khi tôi cố ý chọn giọng nói chậm và rõ ràng. Tôi cũng đôi khi gặp khó khăn với việc chỉnh sửa văn bản. Ví dụ, tôi thường không thể lựa chọn văn bản muốn chỉnh sửa ngay lập tức và phải nhấp/thử 2-3-4 lần trước khi có thể thay đổi kích thước phông chữ, ví dụ, hoặc chính phông chữ đó. Không biết tại sao điều này xảy ra.

🧠 Thú vị: Năm 1936, Bell Labs đã giới thiệu Voder, bộ tổng hợp giọng nói điện tử đầu tiên. Nó không thể "nói" một cách độc lập, mà cần một người vận hành được đào tạo sử dụng các khóa và bàn đạp để tạo ra âm thanh giống giọng nói.

Từ lồng tiếng đến quy trình làm việc với ClickUp

Việc lựa chọn công cụ chuyển văn bản thành giọng nói phù hợp phụ thuộc vào mức độ tương thích của nó với quy trình làm việc tổng thể của bạn.

Mặc dù các giải pháp thay thế ElevenLabs mà chúng tôi đã đề cập cung cấp chất lượng giọng nói hoàn hảo và khả năng tùy chỉnh, hầu hết chỉ dừng lại ở việc tạo giọng nói.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, vượt xa hơn nữa. ClickUp AI Notetaker biến các cuộc họp thành bản ghi chép có cấu trúc, mà bạn có thể ngay lập tức chuyển đổi thành nội dung sẵn sàng cho TTS. Với ClickUp Brain và ClickUp Brain MAX, bạn có thể tạo nội dung sẵn sàng cho giọng nói và thậm chí tự động hóa cập nhật. Và với ClickUp Docs, bạn có thể hợp tác, tổ chức và hoàn thiện kịch bản cùng nhóm của mình.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅