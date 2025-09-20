Top 10 Ứng dụng Lịch Chia Sẻ Cho Các Cặp Đôi Để Giữ Trật Tự

Nửa số đối số của bạn có thể được tránh chỉ với một điều đơn giản: một lịch chia sẻ hoạt động hiệu quả.

Nếu bạn thường xuyên đặt lịch trùng lặp, quên các ngày quan trọng hoặc gửi văn bản “Chờ đã, hôm nay chúng ta có kế hoạch phải không?” Đó là công việc của một hệ thống quản lý gia đình không hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp 10 ứng dụng lịch chia sẻ tốt nhất cho các cặp đôi để duy trì sự tổ chức, tránh những rắc rối trong việc lên lịch và tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Hãy bắt đầu ngay! 🗓️

Các ứng dụng lịch chia sẻ hàng đầu cho các cặp đôi trong nháy mắt

Dưới đây là top 10 ứng dụng lịch chia sẻ dành cho các cặp đôi:

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Lịch chia sẻ thông minh, tự động hóa công việc bằng AI, kéo và thả để lên lịch, nhắc nhở tùy chỉnh Các cặp đôi, gia đình, cá nhân Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Cupla Chế độ xem lịch chung, trò chuyện trong ứng dụng, đồng bộ với Google/Apple/Outlook, nhắc nhở tự động Các cặp đôi Kế hoạch miễn phí có sẵn TimeTree Nhiều lịch chia sẻ, ưu tiên sự kiện, tệp đính kèm hình ảnh, chia sẻ lịch công khai Các cặp đôi, gia đình, nhóm bạn bè Kế hoạch miễn phí có sẵn; kế hoạch cao cấp với các tính năng bổ sung Giữa Lịch chia sẻ, trò chuyện riêng tư, theo dõi kỷ niệm, cuộc gọi thoại Các cặp đôi Kế hoạch miễn phí có sẵn Cozi Lịch gia đình có mã màu, danh sách công việc, kế hoạch nấu ăn, và chế độ xem lịch trình hàng ngày Các cặp đôi, gia đình Kế hoạch miễn phí có sẵn; nâng cấp lên phiên bản cao cấp để loại bỏ quảng cáo Raft Lịch trực quan với GIF/emoji, đếm ngược, chia sẻ chọn lọc, hỗ trợ đa ngôn ngữ Các cặp đôi, bạn bè thân thiết Kế hoạch miễn phí có sẵn Fantastical Bộ lịch cho phép chuyển đổi kế hoạch, hỗ trợ múi giờ và mời tham gia cộng tác Các cặp đôi và gia đình có năm thành viên Kế hoạch miễn phí có sẵn FamCal Phân công công việc, theo dõi sinh nhật/kỷ niệm, biểu đồ chi tiêu chuyến đi, đăng nhập tài khoản chia sẻ Các cặp đôi, gia đình mở rộng Kế hoạch miễn phí có sẵn; phiên bản cao cấp có sẵn Howbout Dòng hoạt động của đối tác, trò chuyện trong sự kiện, bài đăng riêng tư, lời mời sự kiện có thể chia sẻ Các cặp đôi, nhóm bạn bè xã hội Kế hoạch miễn phí có sẵn Apple Calendar Đồng bộ hóa mượt mà trên các thiết bị Apple, lịch iCloud chia sẻ và nhắc nhở Siri Các cặp đôi chỉ sử dụng Apple Miễn phí trên các thiết bị Apple

Những yếu tố nào bạn nên tìm kiếm trong một ứng dụng lịch chia sẻ cho các cặp đôi?

Khi lựa chọn ứng dụng lịch chia sẻ dành riêng cho các cặp đôi, điều quan trọng là ưu tiên các tính năng giúp cải thiện giao tiếp, tăng cường sự gắn kết và tối ưu hóa việc phối hợp hàng ngày. Dưới đây là những yếu tố cần xem xét:

Đồng bộ hóa thời gian thực: Kiểm tra xem ứng dụng có cập nhật ngay lập tức trên tất cả các thiết bị hay không, giúp bạn luôn cập nhật về bất kỳ thay đổi lịch trình nào

giao diện thân thiện với người dùng: *Chọn ứng dụng có thiết kế trực quan, giúp dễ dàng thêm, chế độ xem và chỉnh sửa sự kiện mà không cần thời gian học hỏi lâu

Công cụ giao tiếp tích hợp: Chọn ứng dụng có tính năng trò chuyện hoặc ghi chú tích hợp, giúp thảo luận mượt mà về các sự kiện hoặc công việc sắp tới

Tùy chọn tùy chỉnh: Ưu tiên các tính năng như mã màu, nhãn và nhắc nhở cá nhân hóa để phân biệt giữa các loại sự kiện và mức độ ưu tiên khác nhau

tương thích đa nền tảng: *Đảm bảo ứng dụng có thể truy cập trên nhiều thiết bị và hệ điều hành, cho phép cả hai đối tác quản lý nhiều lịch và duy trì kết nối dù sử dụng nền tảng nào

🧠 Thực tế thú vị: Áp lực tinh thần là có thật, và thường một người phải gánh vác nhiều hơn. Điều đó bao gồm việc nhớ ngày sinh nhật, đặt lịch khám thú y hoặc theo dõi các sự kiện trường học. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường phải gánh vác phần lớn gánh nặng kế hoạch này, ngay cả trong các mối quan hệ bình đẳng. Khi các cặp đôi sử dụng lịch chia sẻ để lập kế hoạch cho các buổi hẹn hò và nhiều hoạt động khác, công việc vô hình đó trở nên rõ ràng và dễ chia sẻ hơn.

10 Ứng dụng lịch chia sẻ tốt nhất cho các cặp đôi

Việc chọn đúng ứng dụng lịch chia sẻ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cách bạn và đối tác quản lý cuộc sống hàng ngày cùng nhau. Dù bạn đang lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò, lịch công việc hay trách nhiệm gia đình, công cụ phù hợp sẽ giúp bạn duy trì kết nối, tránh xung đột và dành thời gian cho nhau.

Dưới đây là 10 ứng dụng lịch nổi bật với các tính năng được thiết kế riêng cho các cặp đôi. 💑

1. ClickUp (Tốt nhất cho lịch chia sẻ và quản lý công việc)

Tối ưu hóa lịch trình bận rộn của bạn với ClickUp Calendar Tối ưu hóa việc lập lịch với ứng dụng Lịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp

Mối quan hệ của bạn xứng đáng có điều tốt hơn là một cuộc tranh cãi "Bạn đã thêm điều đó vào lịch chưa?" vào lúc 11 giờ tối. Nếu mục tiêu của cặp đôi bạn bao gồm việc nhớ các buổi hẹn hò và ai sẽ dắt chó đi dạo vào ngày mai mà không cần đến 10 ứng dụng khác nhau, hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn "người thứ ba" mới yêu thích: ClickUp.

Hãy bắt đầu với ClickUp Calendar, công cụ lập lịch thông minh thích ứng với cuộc sống của bạn. Tính năng cốt lõi của nó là khả năng tự động lập lịch các công việc và sự kiện dựa trên mục tiêu được chia sẻ, cam kết cá nhân và tình trạng sẵn sàng theo thời gian thực.

Hãy tưởng tượng việc thức dậy vào một ngày đã có kế hoạch sẵn cho các công việc cá nhân, cuộc họp công việc và thậm chí cả những nhắc nhở phút chót của đối tác như "chúng ta cần đi mua sắm".

Là ứng dụng lịch tốt nhất, nó đảm bảo bạn không cần phải khối thời gian cho các cuộc hẹn hoặc phối hợp logistics qua văn bản. Cả hai bạn sẽ có một lịch được tùy chỉnh để cân bằng giữa ưu tiên cá nhân và kế hoạch chung. Nó thậm chí còn bảo vệ những điều quan trọng với bạn, như đi dạo buổi tối, kỳ nghỉ cuối tuần hoặc thời gian nghỉ ngơi, bằng cách tự động điều chỉnh lại các công việc có ưu tiên thấp hơn để tạo không gian cho kết nối.

Với quyền truy cập bảo mật, cài đặt bảo mật và phần mở rộng Lịch Google, bạn có toàn quyền kiểm soát những gì được chia sẻ và những gì giữ riêng tư.

Đằng sau hậu trường là ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, biến các trò chuyện và kế hoạch của bạn thành các công việc thực tế, kèm theo hạn chót, nhắc nhở và đang theo dõi tiến độ. Đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoặc hẹn hò? Nó sẽ tạo ra các công việc trong ClickUp, chỉ định chủ sở hữu và thậm chí tóm tắt các trò chuyện hoặc ghi chú cuộc họp của bạn thành các bước hành động cụ thể. 👇🏼

Lên kế hoạch và đặt lịch cho các ngày hẹn hò, kỷ niệm và nhiều sự kiện khác cùng trợ lý AI của bạn

Bạn sẽ không bao giờ phải tranh luận lại về việc ai sẽ đặt khách sạn.

Đặt mức ưu tiên trong các nhiệm vụ ClickUp để luôn đồng bộ về những điều quan trọng nhất

Bạn thậm chí có thể tự động hóa các công việc lặp lại (vâng, ai đó phải mang rác đi vào mỗi thứ Tư), để bạn không phải nhắc nhở nhau liên tục. ClickUp Automations đảm bảo các công việc được giao, cập nhật hoặc hoàn thành mà không cần ai phải theo dõi.

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu lịch ClickUp Calendar Planner để tùy chỉnh lịch trình của bạn sao cho phù hợp với phong cách của bạn

Để có giải pháp nhanh chóng hơn, hãy thử mẫu lịch ClickUp Calendar Planner. Bạn có thể lên lịch các công việc theo danh mục, đánh dấu màu sắc để dễ nhận biết và lập kế hoạch hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng chỉ với vài cú nhấp chuột.

Hơn nữa, ứng dụng này hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Dù bạn là người lập kế hoạch cẩn thận hay đối tác thích luồng, ứng dụng này đều là công việc với bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

*phân loại màu sắc cho cuộc sống chung: Sử dụng mã màu hoặc nhãn để dễ dàng phân biệt các sự kiện công việc, cá nhân và sự kiện chia sẻ, giúp cả hai đều biết trước những gì sắp diễn ra chỉ với một cái nhìn

Cùng nhau theo dõi các hạn chót: Tạo Tạo nhắc nhở ClickUp cho các ngày quan trọng như kỷ niệm, ngày đáo hạn hóa đơn hoặc các sự kiện sắp tới, để không bỏ sót bất kỳ điều gì

*tùy chỉnh lịch theo cách của bạn: Thêm các trường tùy chỉnh ClickUp như ‘Ai chịu trách nhiệm?’, ‘Ngân sách’ hoặc ‘Địa điểm’ để xây dựng kế hoạch cho mọi thứ từ việc vặt đến kỳ nghỉ cuối tuần với sự rõ ràng tuyệt đối

Lập kế hoạch cùng nhau theo thời gian thực: Sử dụng Sử dụng ClickUp Tài liệu để hợp tác trên danh sách mua sắm, lịch trình du lịch hoặc kế hoạch cải tạo, tất cả trong một nền tảng chia sẻ duy nhất

Không bao giờ bỏ lỡ: Đặt Đặt công việc lặp lại trong ClickUp cho việc nhà, thanh toán hóa đơn hoặc kiểm tra hàng tuần để bạn không cần phải nhắc nhở nhau

Xem tổng quan tháng của bạn chỉ trong nháy mắt: Sử dụng Sử dụng chế độ xem lịch ClickUp để hiển thị lịch chia sẻ theo ngày, tuần hoặc tháng với tính năng kéo và thả lịch trình dễ dàng

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu, nó có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp do có phạm vi rộng của tính năng và tùy chọn tùy chỉnh

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 đã thu hút sự chú ý của chúng tôi:

Sự linh hoạt của ClickUp không thể so sánh được. Dù tôi đang làm việc với danh sách việc cần làm đơn giản hay dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm, ClickUp đều đáp ứng hoàn hảo. Tôi đánh giá cao chế độ xem Lịch khi chia thời gian, tính năng kéo và thả khi điều chỉnh lịch trình, và khả năng tích hợp mượt mà với các công cụ như Slack, Google Drive và Zapier. Khả năng tùy chỉnh bảng điều khiển, tự động hóa quy trình làm việc và theo dõi công việc theo thời gian thực đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi.

Sự linh hoạt của ClickUp không thể so sánh được. Dù tôi đang làm việc với danh sách việc cần làm đơn giản hay dự án phức tạp liên quan đến nhiều nhóm, ClickUp đều xử lý một cách hoàn hảo. Tôi đánh giá cao chế độ xem Lịch khi chia thời gian, tính năng kéo và thả khi điều chỉnh lịch trình, cũng như khả năng tích hợp mượt mà với các công cụ như Slack, Google Drive và Zapier. Khả năng tùy chỉnh bảng điều khiển, tự động hóa quy trình làm việc và theo dõi công việc theo thời gian thực đã giúp tăng cường đáng kể năng suất làm việc của tôi.

📮 ClickUp Insight: 18% người dùng trong cuộc khảo sát của chúng tôi cho biết họ muốn AI giúp họ tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. Trong khi đó, 15% đang tìm kiếm AI để xử lý công việc quản trị viên thường ngày. Lịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp được thiết kế dành cho cả hai. Nó tự động ưu tiên các hoạt động trong ngày, lên lịch công việc dựa trên mức độ cấp bách và duy trì sự đồng bộ cho mọi thứ khi kế hoạch thay đổi.

2. Cupla (Tốt nhất cho việc cân bằng giữa tình yêu và quản trị viên cuộc sống)

qua Cupla

Cupla là ứng dụng lịch và năng suất tập trung vào mối quan hệ, được thiết kế riêng cho các cặp đôi để quản lý cuộc sống chia sẻ một cách trơn tru hơn. Ứng dụng này hợp nhất lịch của cả hai đối tác thành một chế độ xem duy nhất, giúp việc đồng bộ lịch trình trở thành thói quen, không còn là gánh nặng.

Công cụ này giúp bạn nhận biết thời gian rảnh rỗi chung, lên lịch thời gian chất lượng và tránh những hiểu lầm hàng ngày gây căng thẳng. Dù bạn đang đặt lịch hẹn, lập kế hoạch du lịch hay cài đặt buổi hẹn hò, Cupla giúp bạn và đối tác luôn đồng bộ trang.

Các tính năng nổi bật của Cupla

Tích hợp với các lịch của Google, Apple, Outlook và Android để lịch chia sẻ hiển thị trong một chế độ xem duy nhất

Xem lịch trình của bạn ngay bên cạnh lịch trình của đối tác, giúp việc phối hợp kế hoạch trở nên dễ dàng mà không cần phải trao đổi qua lại

Tạo sự kiện tự động hiển thị cho cả hai, và thêm công việc chia sẻ để nhận nhắc nhở đúng thời điểm

Giới hạn của Cupla

Một số hàm, như thêm danh sách kiểm tra hoặc danh sách mua sắm, không có sẵn trên Android

Cupla không việc cần làm quyền truy cập phiên bản web

Giá cả của Cupla

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Cupla

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cupla?

Trích từ một bài đánh giá trên Reddit:

Chúng tôi sử dụng Cupla và có thể xác nhận rằng nó hoạt động rất hiệu quả cho các cặp đôi. Ứng dụng này chia sẻ các lịch hiện có, giúp bạn không phải trải qua các quy trình quản trị viên phức tạp hoặc các công việc thay thế mà bạn cần thực hiện nếu muốn chia sẻ một Lịch Google hiện có.

Chúng tôi sử dụng Cupla và có thể xác nhận rằng nó hoạt động rất hiệu quả cho các cặp đôi. Ứng dụng này chia sẻ các lịch hiện có, giúp bạn không phải trải qua các quy trình quản trị viên phức tạp hoặc các công việc thay thế mà bạn cần thực hiện nếu muốn chia sẻ một Lịch Google hiện có.

3. TimeTree (Tốt nhất cho việc lập lịch hợp tác với nhiều nhóm)

qua TimeTree

TimeTree là ứng dụng lịch chia sẻ được thiết kế để giúp các cặp đôi quản lý các kế hoạch hàng ngày mà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Ứng dụng cung cấp một không gian trung tâm nơi cả hai đối tác có thể đang theo dõi lịch trình của nhau, phối hợp các sự kiện và có cuộc hội thoại trực tiếp về các kế hoạch sắp tới.

Chuyển sang chế độ xem dòng thời gian dọc để có cách xem lướt qua các ngày sắp tới một cách trực quan và dễ dàng, giúp bạn quản lý các công việc cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch Công khai TimeTree để tạo và chia sẻ các lịch tùy chỉnh dưới dạng trang sự kiện nhỏ từ điện thoại của mình.

Các tính năng nổi bật của TimeTree

Tạo nhiều lịch chia sẻ để tổ chức các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, như một lịch cho kế hoạch của cặp đôi, một lịch cho gia đình và một lịch cho sở thích

Nhận thông báo ngay lập tức khi đối tác của bạn thêm hoặc cập nhật sự kiện, để bạn không bao giờ bị bỏ lỡ thông tin

Đăng hình ảnh và tệp tin vào chi tiết sự kiện với TimeTree Premium, giúp chia sẻ vé, đặt chỗ hoặc danh sách mua sắm một cách thuận tiện

Đặt ưu tiên cho các sự kiện để phân biệt giữa các kế hoạch thông thường và các cuộc hẹn không thể bỏ lỡ

Giới hạn của TimeTree

Phiên bản web thiếu một số hàm có trong ứng dụng di động

Các tính năng như trạng thái 'lần cuối truy cập' có thể gây lo ngại về bảo mật cho một số người dùng

Giá cả của TimeTree

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về TimeTree

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về TimeTree?

Theo một đánh giá trên Capterra:

Tôi sử dụng phiên bản miễn phí của TimeTree, điều này có nghĩa là tôi sẽ thấy quảng cáo, tuy nhiên chúng không quá phiền phức… Thỉnh thoảng tôi vô tình nhấp vào chúng, điều này thật sự rất phiền phức!!

Tôi sử dụng phiên bản miễn phí của TimeTree, điều này có nghĩa là tôi sẽ thấy quảng cáo, tuy nhiên chúng không quá phiền phức… Thỉnh thoảng tôi vô tình nhấp vào chúng, điều này thật sự rất phiền!!

💡 Mẹo hay: Đừng quá tải cuối tuần. Khi mọi thứ đều được đánh dấu là "việc vặt", bạn sẽ quên rằng năm việc "vặt" có thể mệt mỏi như thế nào. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi trước khi đồng ý tham gia một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc dự án sửa nhà khác.

4. Between (Tốt nhất cho giao tiếp giữa các cặp đôi chú trọng đến bảo mật)

qua Between

Between là không gian dành riêng cho các cặp đôi. Ứng dụng kết hợp lịch trình, tin nhắn riêng tư, chia sẻ kỷ niệm và đang theo dõi ngày kỷ niệm thành một trải nghiệm liền mạch, giúp các cặp đôi luôn gần gũi và kết nối.

Mọi kế hoạch, lời nhắc nhở và tin nhắn đều được giữ kín giữa hai bạn, giúp bạn luôn đồng bộ một cách thực tế. ThumbKiss là tính năng độc đáo cho phép cả hai đối tác chạm vào cùng một vị trí trên màn hình của mình, khiến cả hai thiết bị rung đồng thời, tạo cảm giác gần gũi.

Giữa các tính năng tốt nhất

Theo dõi các ngày kỷ niệm và cột mốc quan trọng với dòng thời gian tích hợp sẵn, ghi nhớ tất cả những ngày đặc biệt của bạn

Lên lịch cùng nhau một cách dễ dàng với ứng dụng lịch chia sẻ không yêu cầu đồng bộ hay thiết lập phức tạp

Thực hiện cuộc gọi thoại không giới hạn với chất lượng âm thanh rõ ràng, giúp bạn luôn kết nối dù ở bất kỳ đâu

Tùy chỉnh trò chuyện của bạn bằng GIF selfie, sticker biểu cảm và emoticon được thiết kế riêng cho các cặp đôi

Giữa các giới hạn

Các sự kiện phải được thêm thủ công, vì không có tích hợp với các nền tảng như Lịch Google hoặc Apple Calendar

Thiếu các chế độ xem lịch chi tiết (hàng ngày hoặc hàng tuần) và các tùy chọn lập lịch nâng cao

Giá cả

Miễn phí

Giữa các đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Between?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi hiểu cách hoạt động của tính năng “Ghi chú” nhưng một phần “Danh sách công việc” sẽ thật tuyệt vời. Ngoài ra, tính năng lịch hiện tại hơi cồng kềnh và không linh hoạt lắm, điều này sẽ rất hữu ích. Sẽ thật tuyệt nếu có tùy chọn nhập sự kiện hoặc lịch chia sẻ từ iCal hoặc Lịch Google vào ứng dụng, hoặc thậm chí có thể chia sẻ sự kiện trực tiếp từ các ứng dụng lịch trên vào Between. Tổng thể, chúng tôi sử dụng tính năng ảnh nhiều nhất (không phải tính năng "stories", nhưng ý tưởng đó rất đáng yêu) và tôi rất thích cách hoàn thành của nó. Chúng tôi đã nâng cấp lên tài khoản premium trọn đời và điều đó thực sự làm cho ứng dụng đáng giá!

Tôi hiểu cách hoạt động của tính năng “Ghi chú” nhưng một phần “Danh sách công việc” sẽ thật tuyệt vời. Ngoài ra, tính năng lịch hiện tại hơi cồng kềnh và không linh hoạt lắm, điều này sẽ rất hữu ích. Sẽ thật tuyệt nếu có tùy chọn nhập sự kiện hoặc lịch chia sẻ từ iCal hoặc Lịch Google vào ứng dụng, hoặc thậm chí có thể chia sẻ sự kiện trực tiếp từ các ứng dụng lịch trên vào Between. Tổng thể, chúng tôi sử dụng tính năng ảnh nhiều nhất (không phải tính năng "stories", nhưng ý tưởng đó rất đáng yêu) và tôi rất thích cách hoàn thành của nó. Chúng tôi đã nâng cấp lên tài khoản premium trọn đời và điều đó thực sự làm cho ứng dụng đáng giá!

📖 Xem thêm: Mẫu danh sách kiểm tra đám cưới miễn phí để lập kế hoạch một cách thoải mái

5. Cozi (Tốt nhất cho việc tổ chức gia đình)

qua Cozi

Cozi là một công cụ tổ chức kỹ thuật số được thiết kế để giúp các cặp đôi bận rộn duy trì sự phối hợp mà không cần phải liên tục kiểm tra. Ứng dụng cung cấp một lịch chia sẻ, được mã hóa màu sắc, có thể truy cập trên mọi thiết bị, giúp bạn và đối tác quản lý mọi thứ, từ các cuộc hẹn đến kế hoạch cuối tuần.

Bạn có thể hợp nhất Lịch Google, Apple Calendar và Outlook để tập trung tất cả sự kiện vào một nơi duy nhất. Mặc dù thiết kế của ứng dụng có thể ưu tiên tính năng hơn thẩm mỹ, nhưng hiệu quả của nó trong việc nâng cao sự phối hợp khiến nó trở thành công cụ hữu ích cho các cặp đôi muốn duy trì sự tổ chức và kết nối.

Các tính năng nổi bật của Cozi

Sử dụng Cozi ngay hôm nay để có lịch trình hàng ngày hiển thị các sự kiện, việc cần làm và cập nhật mua sắm của bạn

Gán màu sắc tùy chỉnh cho lịch trình của từng đối tác để bạn có thể ngay lập tức biết ai bận rộn và ai miễn phí

Tạo và chia sẻ danh sách công việc cho các trách nhiệm chung như chuẩn bị kỳ nghỉ, lập ngân sách hoặc công việc nhà

Thêm và sắp xếp các công thức nấu ăn trong trình lập kế hoạch bữa ăn tích hợp, sau đó chuyển đổi chúng thành danh sách mua sắm chia sẻ ngay lập tức

Giới hạn của Cozi

Công cụ này thiếu hệ thống nhắn tin tích hợp, buộc người dùng phải chuyển sang ứng dụng khác để thảo luận chi tiết sự kiện

Tất cả thành viên trong gia đình đều có quyền truy cập như nhau, nghĩa là bất kỳ thành viên nào cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa sự kiện, dẫn đến khả năng xóa nhầm

Giá cả của Cozi

Miễn phí

Cozi Gold: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cozi

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Cozi?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Đối với phần lớn, ứng dụng này chính xác là điều chúng tôi cần để giúp duy trì lịch trình gia đình một cách trật tự. Điều duy nhất tôi mong muốn được thay đổi là khả năng tìm kiếm các mục trong danh sách mua sắm. Tôi có quá nhiều mục trùng lặp vì nhiều người chỉ thêm chúng vào danh sách mà không kiểm tra xem chúng đã có trong danh sách hay chưa và bỏ chọn chúng.

Đối với phần lớn, ứng dụng này chính xác là điều chúng tôi cần để giúp duy trì lịch trình gia đình một cách trật tự. Điều duy nhất tôi mong muốn được thay đổi là khả năng tìm kiếm các mục trong danh sách mua sắm. Tôi có quá nhiều mục trùng lặp vì nhiều người chỉ thêm chúng vào danh sách mà không kiểm tra xem chúng đã có trong danh sách hay chưa và gỡ bỏ chúng.

🧠 Thú vị: Sử dụng ứng dụng lịch chia sẻ cho các cặp đôi giúp giảm bớt hiện tượng gọi là "cognitive offloading". Đó là khi bạn ngừng cố gắng nhớ mọi thứ trong đầu và để ứng dụng giúp bạn ghi nhớ việc cần làm. Ít rối loạn tinh thần hơn có nghĩa là ít thay đổi tâm trạng hơn do bỏ lỡ cuộc hẹn hoặc cuối tuần bị trùng lịch.

6. Raft (Phù hợp nhất cho các cặp đôi yêu thích thiết kế và mong muốn sự phối hợp tinh tế)

qua Raft

Raft giúp việc lập kế hoạch trở nên thân mật hơn và bớt nhàm chán. Bạn có thể đồng bộ sự kiện từ iPhone và chia sẻ chọn lọc những điều quan trọng nhất, để đối tác của bạn chỉ thấy những gì liên quan mà không bị rối mắt.

Ứng dụng này còn biến các sự kiện đơn giản thành điều ý nghĩa hơn bằng cách cho phép thêm ảnh, biểu tượng cảm xúc hoặc GIF, biến lịch trình của bạn thành một câu chuyện chia sẻ thay vì danh sách công việc. Ứng dụng kết hợp tính năng của lịch với sự thân mật của tương tác xã hội, khiến nó trở nên lý tưởng cho các cặp đôi coi giá trị cả sự tổ chức và kết nối.

Các tính năng nổi bật của Raft

Đang theo dõi các ngày quan trọng như kỷ niệm, hẹn hò hoặc kỳ nghỉ với tính năng đếm ngược và chi tiết sự kiện để tạo sự háo hức

Đồng bộ hóa các lịch bên ngoài như lịch công việc của bạn và chỉ chia sẻ những sự kiện mà bạn muốn đối tác của mình xem

Chọn các sự kiện muốn chia sẻ với đối tác hoặc bạn bè có cùng sở thích và giữ các sự kiện khác ở chế độ riêng tư

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi Raft tiếp tục mở rộng hỗ trợ toàn cầu, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các cặp đôi đa ngôn ngữ

Giới hạn của Raft

Raft không hỗ trợ sự kiện lặp lại, điều này có thể yêu cầu mục nhập thủ công cho các kế hoạch lặp lại

Ứng dụng thiếu khả năng thêm địa chỉ cụ thể vào các sự kiện

Giá cả của Raft

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Raft

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Raft?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Bạn đời và tôi đều có lịch công việc bận rộn, và việc sử dụng ứng dụng lịch chia sẻ giúp chúng tôi quản lý mọi thứ một cách rõ ràng. Ngoài ra, các GIF trong ứng dụng cũng rất đáng yêu – tuy nhiên, ứng dụng này có khá nhiều vấn đề. Khi tôi cố gắng chỉnh sửa một sự kiện đã có sẵn, ứng dụng bị lỗi và tắt đột ngột. Đôi khi tôi và bạn đời không thể xem bất kỳ thông tin nào mà người kia đã nhập, ngay cả khi chúng tôi đã cài đặt để hiển thị cho nhau. Sau đó, chúng tôi phải vào lại và cập nhật hoặc tạo lại sự kiện để nó hiển thị trên lịch của người kia. Việc có một lịch chung không thực sự hữu ích nếu chúng tôi phải liên tục hỏi “Bạn có thể xem lịch công việc của tôi trên lịch tuần này không?”.

Bạn đời và tôi đều có lịch làm việc bận rộn, và việc sử dụng ứng dụng lịch chia sẻ giúp chúng tôi quản lý mọi thứ một cách rõ ràng. Ngoài ra, các GIF trong ứng dụng cũng rất đáng yêu – tuy nhiên, ứng dụng này có khá nhiều vấn đề. Khi tôi cố gắng chỉnh sửa một sự kiện đã có sẵn, ứng dụng bị lỗi và tắt đột ngột. Đôi khi tôi và bạn đời không thể xem bất kỳ thông tin nào mà người kia đã nhập, ngay cả khi chúng tôi đã cài đặt để hiển thị thông tin của nhau. Sau đó, chúng tôi phải vào lại và cập nhật hoặc tạo lại sự kiện để nó hiển thị trên lịch của người kia. Việc có một lịch chung không thực sự hữu ích nếu chúng tôi phải liên tục hỏi “Bạn có thấy lịch công việc của tôi trên lịch tuần này không?”.

🔍 Bạn có biết? Các cặp đôi cùng giới thường chia sẻ công việc lập kế hoạch dựa trên sở thích hoặc khả năng của mỗi người, chứ không dựa trên các vai trò giới truyền thống. Điều này mang lại sự công bằng hơn và ít giả định hơn. Tư duy linh hoạt này rất phù hợp khi sử dụng ứng dụng lịch chia sẻ cho các cặp đôi, vì trọng tâm là tìm kiếm sự cân bằng.

qua Fantastical

Fantastical cung cấp tính năng lịch chia sẻ, giúp bạn và đối tác đang theo dõi các buổi hẹn hò, cuộc hẹn và sự kiện gia đình trong một nơi duy nhất.

Với tính năng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể nhanh chóng tạo sự kiện bằng cách nhập các câu như “Ăn tối với Alex lúc 7 giờ tối”. Ứng dụng cũng đồng bộ trên các thiết bị, vì vậy dù bạn sử dụng iPhone, iPad hay Mac, lịch trình của bạn luôn được cập nhật. Nếu bạn chọn Flexibits Premium for Families, bạn sẽ có các tính năng nâng cao trong khi vẫn duy trì tài khoản riêng biệt, giúp dễ dàng cân bằng giữa kế hoạch chia sẻ và cá nhân.

Các tính năng nổi bật của Fantastical

Sử dụng Calendar Sets để chuyển đổi giữa các kế hoạch chung và lịch trình cá nhân mà không gây rối

Chế độ xem dự báo thời tiết theo thời gian thực cùng với các sự kiện, giúp việc lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời trở nên dễ dàng hơn

Đặt múi giờ tùy chỉnh cho các cặp đôi ở xa, giúp việc lên kế hoạch cho các cuộc gọi và hẹn hò trực tuyến trở nên dễ dàng hơn

Hợp tác thông qua lời mời sự kiện, nơi cả hai đối tác có thể chấp nhận, từ chối hoặc đề xuất thời gian thay thế

Giới hạn của Fantastical

Các tùy chọn tùy chỉnh cho chế độ xem lịch có thể cảm thấy giới hạn so với các ứng dụng khác

Thiếu hệ thống quản lý công việc tích hợp, yêu cầu sử dụng ứng dụng riêng biệt cho danh sách việc cần làm

Giá cả của Fantastical

Miễn phí

Dành cho cá nhân: $4.75/tháng (thanh toán hàng năm)

Dành cho gia đình lên đến 5 thành viên: $7.50/tháng (thanh toán hàng năm)

Dành cho nhóm: $4.75/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Fantastical

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Fantastical?

Dưới đây là đánh giá của Capterra về ứng dụng lịch chia sẻ này dành cho các cặp đôi:

Rất dễ sử dụng. Tích hợp hoàn hảo với Microsoft Exchange/Outlook. Tất cả các hàm đồng bộ, chế độ xem lịch và tích hợp Zoom đều hoạt động tốt. Khả năng sao chép/dán một mục lịch giúp tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể so với việc tạo lại ba hoặc bốn đối tượng/kỳ/phiên bản của một sự kiện giống hệt hoặc tương tự mà không phù hợp để sử dụng tính năng cuộc họp lặp lại.

Rất dễ sử dụng. Tích hợp hoàn hảo với Microsoft Exchange/Outlook. Tất cả các hàm đồng bộ, chế độ xem lịch, tích hợp Zoom đều công việc tốt. Khả năng sao chép/dán một mục lịch giúp tiết kiệm một lượng thời gian đáng kể so với việc tạo lại ba hoặc bốn đối tượng/kỳ/phiên bản của một sự kiện tương tự hoặc giống hệt nhau mà không phù hợp để sử dụng tính năng cuộc họp lặp lại.

💡 Mẹo hay: Đừng ngại để trống một số không gian trên lịch của bạn. Bạn không cần phải lấp đầy từng phút trong ngày. Hãy để một khối "không có kế hoạch" để cả hai đều biết rằng mình có thời gian dự phòng. Đó là cơ hội để thư giãn, có thời gian rảnh rỗi hoặc để mọi thứ diễn ra theo luồng.

8. FamCal (Phù hợp nhất cho các cặp đôi cần đồng bộ với gia đình mở rộng)

qua FamCal

FamCal được thiết kế dành cho các cặp đôi có cuộc sống bận rộn nhưng vẫn muốn duy trì sự kết nối chặt chẽ. Ứng dụng này tập hợp toàn bộ lịch trình hàng ngày của bạn vào một không gian gọn gàng. Vì vậy, không còn những bữa tối bị quên, cuối tuần bị trùng lịch hay những bất ngờ phút chót.

Ứng dụng lịch gia đình này cung cấp cả chế độ xem lịch và lịch trình, mang lại sự linh hoạt trong cách hiển thị và xem xét lịch trình. Mỗi thành viên đăng nhập bằng email cá nhân của mình dưới một tài khoản chung, giúp việc quản lý lịch trình trở nên thuận tiện từ bất kỳ thiết bị nào, bất cứ lúc nào.

Các tính năng nổi bật của FamCal

Giao công việc chia sẻ và cá nhân kèm theo các công việc con để chia nhỏ các công việc thành các phần nhỏ dễ quản lý, dù là lập kế hoạch cho chuyến đi hay chuẩn bị đón khách

Sử dụng chế độ nấu ăn không làm mờ màn hình, giúp màn hình luôn sáng khi bạn thực hiện công thức nấu ăn mà không cần dùng tay

Theo dõi các ngày đặc biệt với trình đang theo dõi sinh nhật và kỷ niệm tích hợp sẵn

Ghi chép và xuất chi phí chuyến đi bằng nhiều biểu đồ trực quan để xem ai đã thanh toán cho gì và duy trì sự minh bạch

Giới hạn của FamCal

Ứng dụng thiếu chế độ xem lịch theo giờ hoặc theo tuần, giới hạn khả năng lập lịch chi tiết

Phiên bản miễn phí của ứng dụng có chứa quảng cáo

Giá cả của FamCal

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về FamCal

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về FamCal?

Đây là lý do tại sao người dùng cho rằng FamCal là một ứng dụng tuyệt vời:

Tôi rất thích ứng dụng này. Tôi sử dụng nó để lập kế hoạch cho lịch trình của mình và của gia đình. Tất cả chúng tôi đều có lịch trình rất phức tạp. Tôi thích tính năng mã màu, danh sách mục tiêu và mua sắm tích hợp, cùng với nhiều chế độ xem lịch khác nhau. Ngoài ra, hỗ trợ khách hàng cũng tuyệt vời. Tôi gặp vấn đề với ứng dụng và họ đã liên hệ với tôi và giải quyết mọi thứ trong ngày hôm đó. Thích lắm!

Tôi rất thích ứng dụng này. Tôi sử dụng nó để lập kế hoạch cho lịch trình của mình và của gia đình. Tất cả chúng tôi đều có lịch trình rất phức tạp. Tôi thích tính năng mã màu, danh sách mục tiêu và mua sắm tích hợp, cùng với nhiều chế độ xem lịch khác nhau. Ngoài ra, hỗ trợ khách hàng cũng tuyệt vời. Tôi gặp vấn đề với ứng dụng và họ đã liên hệ với tôi và giải quyết mọi thứ trong ngày hôm đó. Thích lắm!

9. Howbout (Phù hợp nhất cho các cặp đôi và nhóm bạn bè năng động)

qua Howbout

Howbout giống như nguồn tin riêng tư của mối quan hệ của bạn. Nó giúp cả hai luôn đồng bộ mà không cần lời mời chính thức, văn bản dài dòng hay sự lộn xộn của lịch. Bạn mở ứng dụng và ngay lập tức biết đối tác của mình đang làm gì, những kế hoạch nào đang được đề xuất và những gì đã được đặt lịch.

Từ việc gặp gỡ bạn bè trong thành phố đến nhận ra ngày thứ Bảy miễn phí của đối tác, ứng dụng này mang đến cho bạn khoảnh khắc "này, chúng ta làm gì đó đi" mà không cần phải cuộc hội thoại dài dòng. Nó hợp nhất chức năng lịch với yếu tố xã hội, khiến ngay cả những kế hoạch nhỏ nhất cũng trở nên có ý nghĩa và vui vẻ hơn.

Những tính năng nổi bật

Cuộn qua dòng hoạt động trực tiếp của đối tác để cập nhật những gì họ đang làm

Sử dụng tính năng trò chuyện tích hợp trên các sự kiện để lập kế hoạch logistics, chia sẻ cập nhật hoặc thông báo thay đổi phút chót

Chia sẻ cập nhật, hình ảnh hoặc thậm chí những bản tóm tắt cuối tuần vui nhộn chỉ giữa hai người mà không cần chia sẻ cho mọi người

Gửi lời mời sự kiện cho người khác qua liên kết chia sẻ, hoàn hảo cho các buổi hẹn đôi hoặc kế hoạch gia đình

Quyết định những sự kiện nào sẽ được giữ riêng tư, những sự kiện nào đối tác của bạn có thể xem và những sự kiện nào sẽ được chia sẻ với danh sách bạn bè thân thiết của bạn

Còn về các giới hạn?

Mặc dù ứng dụng cung cấp tính năng mã màu, nhưng các tùy chọn tùy chỉnh thêm vẫn còn giới hạn

Một số người dùng đã ghi chú rằng ứng dụng cần một chút thời gian để làm quen

Giá cả thế nào?

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét như thế nào?

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Howbout?

Trích từ bài đánh giá trên Product Hunt về ứng dụng lịch chia sẻ dành cho các cặp đôi này:

Tôi không thể tin được ứng dụng này chưa tồn tại, nó là lựa chọn hoàn hảo cho việc lập kế hoạch xã hội! Howbout giúp việc lập kế hoạch sự kiện với bạn bè và gia đình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tôi không thể tin được ứng dụng này chưa tồn tại, nó là lựa chọn hoàn hảo cho việc lập kế hoạch xã hội! Howbout giúp việc lập kế hoạch sự kiện với bạn bè và gia đình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

10. Apple Calendar (Phù hợp nhất cho các cặp đôi sử dụng thiết bị Apple muốn trải nghiệm mượt mà, không gặp rắc rối)

qua Apple Calendar

Apple Calendar cung cấp ứng dụng lịch Mac mượt mà cho các cặp đôi muốn phối hợp lịch trình một cách hiệu quả. Sử dụng iCloud, giải pháp này đảm bảo đồng bộ hóa thời gian thực, giúp việc lập kế hoạch chia sẻ trở nên đơn giản và trực quan.

Các cặp đôi có thể tạo một lịch iCloud riêng biệt và chia sẻ nó một cách riêng tư. Điều này cho phép cả hai đối tác xem và, nếu được quyền truy cập, chỉnh sửa các sự kiện. Khi chia sẻ lịch, người chia sẻ có thể quyết định liệu người được mời chỉ có quyền chế độ xem hay có thể thực hiện các thay đổi. Sự linh hoạt này đảm bảo cả hai đối tác có thể đóng góp vào lịch theo ý muốn.

Các tính năng nổi bật của Apple Calendar

Hợp tác với các thành viên gia đình khác, như con cái hoặc người thân, trên cùng một lịch

Nói với Siri những câu như "Nhắc tôi chúng ta có bữa tối vào thứ Sáu lúc 8 giờ", và nó sẽ được thêm ngay lập tức vào lịch chia sẻ của bạn

Dễ dàng điều chỉnh hoặc sắp xếp lại kế hoạch chỉ với thao tác kéo và thả, mà không cần phải chỉnh sửa thủ công

Giới hạn của Apple Calendar

Cả hai đối tác đều phải sử dụng thiết bị Apple để sử dụng lịch trực tuyến này

Apple Calendar không cung cấp các tính năng trò chuyện tích hợp hoặc quản lý công việc trong các sự kiện

Giá của Apple Calendar

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Apple Calendar

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Apple Calendar?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi chưa bao giờ viết đánh giá, nhưng tôi đã sử dụng ứng dụng này trong nhiều năm và rất thất vọng với những gì đang xảy ra với nó. Trước hết, ứng dụng này từng miễn phí. Một ngày nọ, họ quyết định hiển thị quảng cáo, khiến bạn gần như bị ép phải trả tiền cho gói đăng ký để giữ mọi thứ được lưu trữ trong đó. Gần đây tôi đã trả tiền cho gói đăng ký hàng tháng, ứng dụng không hiển thị quảng cáo trong vài ngày và bây giờ lại hiển thị quảng cáo trở lại. Khi mở ứng dụng, bạn phải chờ quảng cáo kết thúc trước khi lịch hiển thị. Khi tôi đang đặt lịch hẹn qua điện thoại, điều này gây ra rất nhiều phiền toái.

Tôi chưa bao giờ viết đánh giá, nhưng tôi đã sử dụng ứng dụng này trong nhiều năm và rất thất vọng với những gì đang xảy ra với nó. Trước hết, ứng dụng này từng miễn phí. Một ngày nọ, họ quyết định hiển thị quảng cáo, khiến bạn gần như bị ép phải trả tiền cho gói đăng ký để giữ mọi thứ được lưu trữ trong đó. Gần đây tôi đã trả tiền cho gói đăng ký hàng tháng, ứng dụng không hiển thị quảng cáo trong vài ngày và bây giờ lại hiển thị quảng cáo trở lại. Khi mở ứng dụng, bạn phải chờ quảng cáo kết thúc trước khi lịch hiển thị. Khi tôi đang đặt lịch hẹn qua điện thoại, điều này gây ra rất nhiều phiền toái.

📖 Xem thêm: Mẹo sử dụng Lịch Google bạn cần biết

Giữ kết nối với ClickUp

Ứng dụng lịch chia sẻ có thể cải thiện đáng kể khả năng quản lý thời gian của các cặp đôi, giảm thiểu sự hiểu lầm và tạo ra nhiều không gian hơn cho những khoảnh khắc ý nghĩa.

Mặc dù mỗi ứng dụng trong danh sách công việc này đều có những tính năng độc đáo, ClickUp nổi bật là giải pháp toàn diện nhất cho các cặp đôi muốn hơn cả một ứng dụng lịch.

Với ClickUp Calendar, bạn có thể chế độ xem các sự kiện chia sẻ, đánh dấu các ngày quan trọng bằng màu sắc và quản lý mọi thứ từ các buổi hẹn hò đến các công việc hàng ngày trong một nơi duy nhất. Thêm ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, và đột nhiên bạn có thể tự động tạo ra các nhắc nhở hữu ích, tổ chức tuần của mình và thậm chí tóm tắt các công việc mà không cần tốn nỗ lực.

Sẵn sàng lập kế hoạch tốt hơn như một nhóm? Hãy thử ClickUp miễn phí và bắt đầu tổ chức cuộc sống của bạn cùng nhau!

Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng chia sẻ lịch nào là tốt nhất cho các cặp đôi?

Cupla: Được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi, với chế độ xem lịch chia sẻ, trò chuyện trong ứng dụng và nhắc nhở tự động

clickUp*: Được khuyến nghị cao cho các cặp đôi muốn sử dụng lịch chia sẻ thông minh, có thể tùy chỉnh với tính năng tự động hóa công việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhắc nhở và hợp tác thời gian thực

TimeTree: Tốt cho việc quản lý nhiều lịch chia sẻ và ưu tiên sự kiện

Between: Tập trung vào bảo mật và giao tiếp giữa các cặp đôi, với tính năng trò chuyện riêng tư và đang theo dõi ngày kỷ niệm

Cozi: Phù hợp cho gia đình và cặp đôi, cung cấp lịch có mã màu sắc và danh sách chia sẻ

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout và Apple Calendar cũng là những lựa chọn tuyệt vời, mỗi ứng dụng đều có những tính năng độc đáo phù hợp với nhu cầu khác nhau

Cách tạo lịch chia sẻ cho các cặp đôi?

*chọn ứng dụng phù hợp: Lựa chọn từ các tùy chọn như ClickUp, Cupla hoặc TimeTree dựa trên nhu cầu của bạn (tính năng, tương thích thiết bị, bảo mật) Tạo tài khoản: Cả hai đối tác nên đăng ký và cài đặt hồ sơ Thiết lập lịch chia sẻ: Sử dụng tính năng chia sẻ hoặc mời của ứng dụng để cả hai đối tác đều có thể truy cập *đồng bộ lịch hiện có: Nhiều ứng dụng cho phép bạn nhập lịch Google, Apple hoặc Outlook để có chế độ xem thống nhất Tùy chỉnh: Sử dụng mã màu, nhắc nhở và trường tùy chỉnh để tổ chức sự kiện và công việc Giao tiếp: Sử dụng tính năng trò chuyện hoặc ghi chú tích hợp để thảo luận về kế hoạch và cập nhật thông tin Cập nhật thường xuyên: Cả hai đối tác nên thêm và cập nhật sự kiện để mọi thứ luôn được cập nhật

Ứng dụng lịch chia sẻ gia đình tốt nhất là gì?

Cozi là lựa chọn hàng đầu cho gia đình, cung cấp lịch có mã màu, danh sách việc cần làm chung và kế hoạch bữa ăn. ClickUp cũng là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình muốn các tính năng nâng cao, bao gồm quản lý tác vụ và tự động hóa. FamCal và TimeTree là các lựa chọn mạnh mẽ khác để đồng bộ với gia đình mở rộng.

Cupla là gì? – Sổ tay lịch gia đình chia sẻ của Cupla

Cupla là ứng dụng lịch tập trung vào mối quan hệ dành cho các cặp đôi. Ứng dụng này hợp nhất lịch trình của cả hai đối tác vào một chế độ xem duy nhất, giúp dễ dàng nhận biết thời gian rảnh rỗi chung, lên kế hoạch cho thời gian chất lượng và tránh những hiểu lầm. Cupla tích hợp với các lịch Google, Apple và Outlook, và cung cấp các tính năng như trò chuyện trong ứng dụng và nhắc nhở tự động. Ứng dụng miễn phí để sử dụng, tuy nhiên một số tính năng có thể bị giới hạn trên Android hoặc không khả dụng trên web.

Những tính năng nào mà các cặp đôi nên tìm kiếm trong một ứng dụng lịch chia sẻ?