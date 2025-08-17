10 ứng dụng ghi chú AI tốt nhất cho Google Meet năm 2025

Khi cuộc gọi Google Meet đang diễn ra, bạn nghe thấy: "Chờ đã, mục hành động đó là gì nhỉ?" Cuộn nhanh qua cuộc trò chuyện cũng không giúp được gì, và dường như không ai ghi chú đúng. Giờ đây, bạn phải mất thời gian ghép nối mọi thứ lại với nhau thay vì tiếp tục công việc.

Các ứng dụng ghi chú AI cho Google Meet có thể giúp bạn tránh sự lộn xộn và giữ cho cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chúng ghi lại mọi thứ — các điểm chính, quyết định, mục hành động — để bạn không phải làm việc đó.

Hãy cùng xem những ứng dụng tốt nhất để cuộc họp của bạn diễn ra hiệu quả và ghi chú dễ dàng. 🧑‍💻

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở ứng dụng ghi chú AI cho Google Meet?

Một ứng dụng ghi chú tốt sẽ giúp cuộc họp hiệu quả hơn, không tạo thêm công việc. Việc lựa chọn ứng dụng phù hợp phụ thuộc vào cách bạn điều hành cuộc họp và loại ghi chú bạn cần.

Dưới đây là một số tính năng khóa cần tìm trong công cụ AI để ghi chú cuộc họp:

Độ chính xác trong phiên âm: Ghi lại cuộc hội thoại rõ ràng và giảm thiểu lỗi

Nhận dạng người nói: Phân biệt giữa những người tham gia cuộc họp để sắp xếp ghi chú một cách có tổ chức

Tính năng tóm tắt: Đánh dấu các điểm chính và mục hành động để tham khảo nhanh trong các cuộc họp sau này

Cài đặt tùy chỉnh: Cho phép định dạng, tóm tắt và gắn thẻ từ khóa theo ý thích

Tính năng xuất và chia sẻ: Lưu ghi chú và tóm tắt cuộc họp ở nhiều định dạng khác nhau để hợp tác dễ dàng hơn

Bảo mật và quyền riêng tư: Bảo vệ dữ liệu cuộc họp nhạy cảm thông qua mã hóa và các biện pháp tuân thủ

🔍 Bạn có biết? Google Meet từng là ứng dụng chỉ dành cho người có mời. Vào năm 2017, ứng dụng này có tên là "Google Hangouts Meet" và chỉ dành cho người dùng G Suite. Mãi đến năm 2020, Google mới cung cấp ứng dụng này miễn phí cho tất cả mọi người, đúng vào thời điểm công việc từ xa bùng nổ.

Tóm tắt: 10 ứng dụng ghi chú AI tốt nhất cho Google Meet

Bạn không chắc công cụ nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của mình? Dưới đây là bảng tổng hợp nhanh về các ứng dụng ghi chú AI tốt nhất cho Google Meet, điểm mạnh của chúng và đối tượng sử dụng:

Công cụ Các tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp – Trình ghi chú AI với tích hợp công việc + tài liệu – Trích xuất mục hành động – Quy trình làm việc tự động từ cuộc họp đến hành động Các nhóm dự án cần quy trình làm việc từ cuộc họp đến hành động đầy đủ Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Gemini – Tích hợp Google Workspace gốc – Đồng bộ hóa trực tiếp với Tài liệu Google – Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các nhóm toàn cầu Các nhóm được nhúng trong Google Workspace cần ghi chú và tích hợp liền mạch Dành riêng cho Google Workspace Enterprise; Giá tùy chỉnh Tactiq – Hỗ trợ đa nền tảng (Meet, Zoom, Teams) – Thẻ bản ghi chép thời gian thực – Hỗ trợ nhóm đa nền tảng Các nhóm đa nền tảng đang theo dõi các cuộc thảo luận trên nhiều nền tảng họp video Miễn phí; Pro: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng; Nhóm: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng tl;dv – Điểm nổi bật có dấu thời gian – Theo dõi dựa trên AI – Điểm nổi bật trong video cho nhóm bán hàng Các nhóm bán hàng và thành công của khách hàng cần nhanh chóng xem video nổi bật và theo dõi các mục hành động Miễn phí; Pro: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng; Kinh doanh: 98 USD/tháng cho mỗi người dùng Scribbl – Ghi chú sẵn sàng cho việc học – Trình tạo câu hỏi/bài kiểm tra – Bản ghi chép có ghi thời gian cho mục đích giáo dục Các nhà giáo dục và nhóm đào tạo cần ghi chú cuộc họp có thể chuyển đổi thành tài liệu học tập Miễn phí; Pro: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng; Nhóm: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm) Bluedot – Trích xuất đoạn mã – Gắn thẻ quyết định kỹ thuật – Tích hợp quản lý dự án Các nhóm kỹ thuật và kỹ sư cần theo dõi các cuộc thảo luận về mã và kiến trúc Miễn phí; Cơ bản: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng; Pro: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng Đọc bằng AI – Tóm tắt cuộc họp nhanh – Phần nổi bật – Phân loại mục hành động Các nhóm cần bản tóm tắt cuộc họp nhanh chóng, dễ hiểu và theo dõi các mục hành động Miễn phí; Pro: 19,75 USD/tháng cho mỗi người dùng; Enterprise: 29,75 USD/tháng cho mỗi người dùng Otter. ai – Chuyển văn bản đa ngôn ngữ– Hợp tác thời gian thực– Nhận diện người nói Các nhóm hỗn hợp và toàn cầu cần hỗ trợ cuộc họp đa ngôn ngữ với sự hợp tác thời gian thực Miễn phí; Pro: 16,99 USD/tháng cho mỗi người dùng; Kinh doanh: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng MeetGeek – Phân tích hiệu quả cuộc họp – Theo dõi cảm xúc – Tóm tắt theo vai trò cụ thể Các nhóm dựa trên dữ liệu tối ưu hóa văn hóa cuộc họp và đang theo dõi tương tác với khách hàng Miễn phí; Pro: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng; Business: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng; Enterprise: 59 USD/tháng cho mỗi người dùng Fathom – Theo dõi mối quan hệ với khách hàng – Tự động lập bản đồ kết quả công việc – Theo dõi lịch sử tương tác Các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng (công ty tư vấn, đại lý) cần lịch sử tương tác chi tiết với khách hàng Miễn phí; Premium: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng; Team Edition: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng; Team Edition Pro: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng

10 ứng dụng ghi chú AI tốt nhất cho Google Meet

Không thiếu các ứng dụng ghi chú AI cho Google Meet, nhưng không phải tất cả đều hoàn thành tốt công việc. Một số ứng dụng gặp khó khăn về độ chính xác, trong khi những ứng dụng khác làm cho việc chia sẻ hoặc tổ chức ghi chú trở nên phức tạp hơn mức cần thiết.

Dưới đây là 10 tùy chọn để bạn không phải mất công thử nghiệm từng ứng dụng. 🙌🏼

1. ClickUp (Tốt nhất cho ghi chú cuộc họp AI và quản lý quy trình làm việc)

Công việc ngày nay đang bị gián đoạn.

Các dự án, kiến thức và cuộc hội thoại nằm rải rác trên các công cụ không kết nối với nhau, làm chậm tiến độ của nhóm. ClickUp khắc phục vấn đề này với ứng dụng cho mọi công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp tại một nơi — được hỗ trợ bởi AI để giúp các nhóm làm việc nhanh hơn.

Các cuộc họp không còn là một mớ hỗn độn với những ghi chú bị mất, các mục hành động bị bỏ sót và những việc cần theo dõi vô tận. ClickUp kết nối mọi thứ lại với nhau, biến các cuộc hội thoại thành kết quả mà không cần nỗ lực thêm.

ClickUp AI Notetaker

Hãy để ClickUp AI Notetaker xử lý ghi chú cuộc họp trong khi bạn tập trung vào cuộc thảo luận

ClickUp AI Notetaker tự động chuyển lời cuộc hội thoại thành văn bản, tạo bản tóm tắt có cấu trúc và trích xuất các mục hành động đồng thời liên kết mọi thứ với các công việc và tài liệu.

Một nhóm tiếp thị đang thảo luận về chiến dịch tiếp theo của họ trên cuộc gọi Google Meet không cần phải liệt kê từng công việc phải hoàn thành theo cách thủ công. AI tự động đánh dấu các điểm chính, chẳng hạn như thời hạn cho quảng cáo sáng tạo, ý tưởng slogan mới và chiến lược của đối thủ cạnh tranh đáng xem xét lại, đồng thời phân công nhiệm vụ theo dõi cho đúng người.

Chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành công việc mà không cần thêm bước nào bằng cách sử dụng Trình ghi chú AI ClickUp

Nhưng ClickUp AI Notetaker không chỉ dừng lại ở bản ghi chép.

Các mục hành động trở thành Nhiệm vụ ClickUp, do đó, các công việc cần theo dõi sẽ không bị mất. Một nhóm bán hàng đang đàm phán hợp đồng có thể yêu cầu ClickUp tự động trích xuất các yêu cầu quan trọng của khách hàng, như điều chỉnh điều khoản thanh toán hoặc thêm một điều khoản cụ thể, và giao chúng cho nhóm pháp lý. Điều này giúp công việc được tổ chức một cách có hệ thống mà không cần danh sách việc cần làm riêng.

ClickUp Brain

Bắt đầu sử dụng ClickUp Brain Nhận câu trả lời ngay lập tức từ bản ghi cuộc họp, nhiệm vụ và ghi chú với ClickUp Brain

ClickUp Brain giúp tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng. Thay vì lục lọi các ghi chú, các nhóm có thể hỏi AI trực tiếp các câu hỏi như "Khách hàng đã yêu cầu gì trong cuộc họp tháng trước?" hoặc "Các vấn đề quan trọng về việc ra mắt sản phẩm là gì?" và nhận câu trả lời ngay lập tức.

Một giám đốc sản phẩm đang chuẩn bị cho cuộc gọi theo dõi có thể ngay lập tức truy xuất mọi đề cập đến yêu cầu tính năng cụ thể.

📮ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 3–5 giờ để tập trung vào công việc chuyên sâu. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯Với AI Agents và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển ghi chú cuộc họp thành các bước tiếp theo có thể thực hiện được — tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung — ClickUp mang đến mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn ở một nơi. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã cắt giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp—có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, sự hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

Tài liệu ClickUp

Lưu trữ và truy cập mọi cuộc thảo luận bằng ClickUp Docs

ClickUp Docs tập trung và sắp xếp tất cả các bản ghi cuộc họp vào một nơi. Bản ghi và tóm tắt được lưu tự động, đảm bảo các nhóm không bao giờ mất các cuộc hội thoại quan trọng.

Một nhóm pháp lý đang hoàn thiện hợp đồng có thể nhanh chóng tham khảo các cuộc đàm phán trước đó và gắn thẻ các phần cụ thể, giúp dễ dàng theo dõi các thay đổi và quyết định theo thời gian.

Tương tự, ClickUp Notepad cung cấp một không gian cá nhân để ghi lại những ý tưởng nhanh trước khi biến chúng thành các nhiệm vụ có cấu trúc. Ví dụ: một nhà thiết kế đang brainstorming các cải tiến cho một trang web có thể ghi chú phản hồi từ cuộc gọi của khách hàng và sau đó tinh chỉnh những ý tưởng đó thành một kế hoạch hành động.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Đồng bộ hóa liền mạch với Google Meet và Zoom: Ghi âm, phiên âm và Ghi âm, phiên âm và quản lý các cuộc họp trong ClickUp để truy cập thông tin chi tiết mà không cần chuyển đổi nền tảng

Tìm chi tiết quan trọng ngay lập tức: Tìm kiếm bản ghi bằng từ khóa, lọc người nói và xem lại các cuộc thảo luận mà không cần phát lại bản ghi âm

Chuẩn hóa ghi chú cuộc họp một cách dễ dàng: Sử dụng Sử dụng các mẫu ghi chú có thể tùy chỉnh để cấu trúc tóm tắt cuộc họp, mục hành động và điểm chính để đảm bảo tính nhất quán

Tạo tóm tắt tức thì: Tóm tắt các cuộc họp dài thành những điểm chính để giúp các nhóm nhanh chóng nắm bắt nội dung

Tích hợp ghi chú với trò chuyện: Đăng tóm tắt và mục hành động do AI tạo trực tiếp trong Đăng tóm tắt và mục hành động do AI tạo trực tiếp trong ClickUp Chat để giữ các cuộc hội thoại và theo dõi ở một nơi

Giữ kết nối giữa các cuộc họp và lịch trình: Đồng bộ ghi chú cuộc họp với Đồng bộ ghi chú cuộc họp với Chế độ xem Lịch ClickUp và tích hợp Lịch Google của ClickUp để điều chỉnh các cuộc thảo luận phù hợp với thời hạn và ưu tiên

Giới hạn của ClickUp

Ứng dụng ghi chú hiện hỗ trợ tiếng Anh, với các tùy chọn ngôn ngữ giới hạn cho tính năng phiên âm và tóm tắt

Giá ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.040+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Những gì người dùng thực tế nói về ClickUp

Một người dùng G2 đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi sử dụng ClickUp:

ClickUp là một phần mềm cực kỳ linh hoạt đã giúp tăng năng suất của tôi ít nhất 10 lần. Tôi thích sự kết hợp giữa quản lý công việc cá nhân với quản lý kiến thức kinh doanh, ghi chú nhanh và AI ClickUP brain thật TUYỆT VỜI. Nó nhận biết bối cảnh một cách đáng kinh ngạc và thực sự là một trợ lý đắc lực. Tài liệu lồng nhau, phân cấp công việc, trường tùy chỉnh, lọc nâng cao... ứng dụng này có tất cả và không quá phức tạp để bắt đầu sử dụng. Nó cũng có các tích hợp hữu ích vào các nền tảng kinh doanh tiêu chuẩn, điều này thật tuyệt vời.

🧠 Thông tin thú vị: Nền Meet từng có... khủng long? Khi Google lần đầu tiên giới thiệu nền ảo, một trong những tùy chọn ban đầu là khung cảnh rừng rậm thời tiền sử với những con khủng long đang lang thang. Đáng tiếc là chúng không tồn tại được lâu.

2. Gemini (Tốt nhất cho người dùng Google Workspace gốc)

qua Cập nhật Google Workspace

Google đã thêm ứng dụng ghi chú AI, được hỗ trợ bởi Gemini, ngay vào Meet. Công cụ tích hợp này ghi lại các cuộc hội thoại của bạn mà không cần bất kỳ ứng dụng hoặc phần mở rộng bổ sung nào.

Các ghi chú được lưu trực tiếp vào Tài liệu Google, rất hữu ích nếu nhóm của bạn sử dụng các công cụ Google Workspace hàng ngày.

Bạn có thể ghi lại các mục hành động, nhận tóm tắt cuộc họp và cộng tác trên ghi chú mà không cần rời khỏi cửa sổ Meet. Trình ghi chú cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, nên các nhóm toàn cầu có thể nhận tóm tắt bằng ngôn ngữ ưa thích của mình.

Các tính năng tốt nhất của Gemini

Chuyển các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành các mục hành động được đồng bộ tự động với Google Tasks, giúp bạn theo dõi các công việc tiếp theo trong không gian làm việc của mình

Tạo bản tóm tắt cuộc họp tùy chỉnh bằng nhiều ngôn ngữ trong khi vẫn giữ nguyên bối cảnh và sắc thái của cuộc hội thoại

Chia nhỏ các cuộc thảo luận phức tạp thành các phần có tổ chức dựa trên chủ đề, kèm theo dấu thời gian để dễ tham khảo và điều hướng

Cộng tác trên ghi chú cuộc họp trong thời gian thực thông qua Tài liệu Google, cho phép các thành viên trong nhóm thêm nhận xét và đề xuất trong cuộc họp

Giới hạn của Gemini

Tùy chọn tùy chỉnh giới hạn cho định dạng và tổ chức ghi chú

Chỉ có sẵn cho người dùng Google Workspace Enterprise

Yêu cầu kết nối internet ổn định để xử lý thời gian thực

Không cần phân tích nâng cao hay thông tin chi tiết về cuộc họp

Giá của Gemini

Chỉ có sẵn với các gói Google Workspace Enterprise; giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Gemini

G2: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về Gemini

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Gemini là sự dễ sử dụng kết hợp với giao diện trực quan. Ứng dụng này cho phép thực hiện nhanh các công việc phức tạp và phù hợp cho cả người dùng mới bắt đầu và người dùng chuyên nghiệp. Tôi thấy ứng dụng này đặc biệt hữu ích cho việc tự động hóa quy trình làm việc và tổ chức thông tin. Tích hợp với các nền tảng khác rất đơn giản và hỗ trợ khách hàng rất nhanh nhạy.

⚙️ Phần thưởng: Dùng thử các mẫu chương trình họp của Tài liệu Google để cấu trúc các cuộc thảo luận, phác thảo các chủ đề chính và giữ cho cuộc họp tập trung và hiệu quả.

3. Tactiq (Tốt nhất cho các nhóm sử dụng nhiều nền tảng họp)

qua Tactiq

Tactiq vượt xa Google Meet và hoạt động trên Zoom, Microsoft Teams và các nền tảng video khác. Công cụ này nằm im lặng trong trình duyệt của bạn, sẵn sàng hoạt động khi bạn bắt đầu bất kỳ cuộc họp nào.

Bạn có thể đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc gọi bằng cách nhấp vào nút hoặc sử dụng phím tắt — không cần gõ phím liên tục. Các nhóm có thể tìm kiếm các cuộc họp trước đó bằng thẻ chủ đề, giúp tìm kiếm cuộc hội thoại từ tháng trước dễ dàng hơn.

Bản ghi chép thời gian thực hiển thị ngay bên cạnh cửa sổ cuộc họp, giúp bạn có thể xem nhanh nội dung đã được nói mà không làm gián đoạn luồng cuộc họp.

Các tính năng tốt nhất của Tactiq

Tìm kiếm trong bản ghi cuộc họp bằng thẻ chủ đề và đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc gọi trực tiếp mà không cần tạm dừng hoặc làm gián đoạn cuộc hội thoại

Chuyển đổi các đoạn trích cuộc họp thành công việc trực tiếp sang các công cụ quản lý dự án như Jira, Trello và Asana để hành động ngay lập tức

Truy cập các tính năng ghi nhớ cuộc họp để nhớ lại các cuộc thảo luận và quyết định trước đây trên các nền tảng video khác nhau bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm theo chủ đề

Tự động trích xuất phản hồi của khách hàng và yêu cầu tính năng vào các phần riêng biệt cho nhóm sản phẩm và bán hàng

Giới hạn của Tactiq

Kế hoạch miễn phí hạn chế quyền truy cập vào bản ghi chép lịch sử

Chất lượng âm thanh có ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác của chuyển văn bản

Một số tích hợp yêu cầu kế hoạch cấp cao hơn

Giá của Tactiq

Miễn phí

Pro: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 40 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Tactiq

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về Tactiq

Dưới đây là đánh giá của một người dùng G2:

Tactiq giúp bạn ghi âm và phiên âm các cuộc họp, cuộc gọi, cuộc phỏng vấn và hơn thế nữa. Tôi đã sử dụng nó cho tất cả các mục đích trên. Nó hoàn hảo để ghi âm các cuộc gọi với khách hàng, khách hàng tiềm năng và đối tác. Nó cũng giúp bạn viết email theo dõi và danh sách việc cần làm. Nó giúp bạn viết email tốt hơn với tính năng tự động gợi ý của tactiq.

4. tl;dv (Tốt nhất cho nhóm bán hàng và thành công khách hàng)

tl;dv tập trung vào việc làm cho các cuộc hội thoại của khách hàng trở nên có giá trị hơn. Công cụ này đánh dấu thời gian cho những khoảnh khắc quan trọng khi bạn thêm ghi chú hoặc phản hồi trong cuộc gọi.

Các nhóm bán hàng có thể cắt các phần quan trọng của cuộc họp để chia sẻ với đồng nghiệp hoặc xem lại sau. Bản ghi chép xuất hiện bên cạnh cuộc gọi video của bạn và bạn có thể thêm thẻ nhanh để đánh dấu các phần khác nhau của cuộc hội thoại. Chia sẻ đoạn trích chỉ mất vài giây, rất hữu ích khi bạn cần thông báo cho các thành viên khác trong nhóm đã bỏ lỡ cuộc họp.

tl;dv tính năng tốt nhất

Tạo video nổi bật ngay lập tức bằng cách đánh dấu các khoảnh khắc trong cuộc gọi và chia sẻ trực tiếp với các nhóm nội bộ hoặc các bên liên quan

Theo dõi cảm xúc của khách hàng và các điểm thảo luận quan trọng bằng các công cụ thông minh cho cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi AI

Xây dựng thư viện có thể tìm kiếm được các khoảnh khắc cuộc họp được sắp xếp theo chủ đề, tài khoản hoặc giai đoạn giao dịch để đào tạo bán hàng

Tạo email theo dõi tự động dựa trên các cuộc thảo luận trong cuộc họp và các mục hành động với các mẫu có thể tùy chỉnh

Tự động trích xuất các đề cập đến đối thủ cạnh tranh và các cuộc thảo luận về giá cả vào hệ thống CRM của bạn

Giới hạn tl;dv

Xử lý video có thể mất nhiều thời gian đối với các cuộc họp dài

Các gói cấp thấp hơn có giới hạn lưu trữ bản ghi cuộc họp

tl;dv giá cả

Miễn phí

Pro: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 98 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

tl;dv đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (330+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về tl;dv

Như một người dùng G2 đã nhận xét:

TLDV đã thay đổi đáng kể cách tôi quản lý các cuộc họp. Chức năng ghi chép và tóm tắt tự động giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi tôi cần xem lại các điểm cụ thể hoặc chia sẻ ghi chú với nhóm của mình. Tôi cũng rất thích tính năng gắn thẻ các khoảnh khắc quan trọng và nhanh chóng điều hướng qua các bản ghi âm dài. Giao diện gọn gàng, dễ sử dụng và tích hợp tốt với các công cụ hiện có của tôi.

5. Scribbl (Tốt nhất cho đào tạo và giáo dục từ xa)

qua Scribbl

Scribbl mang đến một sự thay đổi cho ghi chú cuộc họp bằng cách tập trung vào môi trường học tập. Công cụ này tự động sắp xếp ghi chú thành các định dạng thân thiện với việc học tập.

Giáo viên và huấn luyện viên có thể đánh dấu các điểm học tập quan trọng trong phiên học, còn học viên có thể thêm ghi chú mà không làm gián đoạn luồng. Các ghi chú được đồng bộ với dấu thời gian trong bản ghi âm, nên bạn có thể quay lại chính xác thời điểm nội dung được giải thích.

Ngoài ra, bất kỳ ai bỏ lỡ phiên trực tiếp đều có thể theo kịp bằng cách sử dụng kết hợp ghi chú có cấu trúc và bản ghi âm.

Các tính năng tốt nhất của Scribbl

Tự động tạo hướng dẫn học tập từ bản ghi cuộc họp bằng cách đánh dấu các khái niệm và giải thích quan trọng trong các phiên trực tiếp

Chuyển giữa các phần khác nhau của cuộc họp bằng bản ghi tương tác liên kết trực tiếp đến dấu thời gian video

Tạo các bài kiểm tra nhanh và câu hỏi trắc nghiệm dựa trên các chủ đề đã thảo luận để học sinh hiểu ngay lập tức

Sắp xếp nội dung cuộc họp thành các chương và tiểu mục phù hợp với cấu trúc khóa học hoặc mô-đun đào tạo của bạn

Xuất ghi chú dưới nhiều định dạng khác nhau, bao gồm thẻ học tập và bảng tóm tắt cho các phong cách học tập khác nhau

Giới hạn của Scribbl

Người dùng lần đầu tiên sẽ cần thời gian để làm quen

Người dùng cho rằng tính năng cộng tác nhóm cần được cải thiện

Phần mở rộng Chrome của ứng dụng này có thể xung đột với các công cụ khác

Giá của Scribbl

Miễn phí

Pro: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: Giá tùy chỉnh (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Scribbl

G2: 4.9/5 (320+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về Scribbl

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Scribbl thật sự tuyệt vời. Ứng dụng này tự động hóa các công việc mà trước đây tôi phải mất hàng giờ để hoàn thành, và các tính năng lập lịch và lập kế hoạch nội dung cũng rất xuất sắc. Tôi thích cách ứng dụng này kết nối tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi một cách dễ dàng và mọi thứ hoạt động trơn tru. Các đề xuất của AI để cải thiện bài đăng của tôi cũng rất hữu ích – giống như có một trợ lý kỹ thuật số vậy. Ứng dụng tuyệt vời, thật sự tuyệt vời!

🔍 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát của Dialpad cho thấy hầu hết mọi người dành tới 1/3 thời gian làm việc trong tuần cho các cuộc họp. Khoảng 46% dành ít hơn 4 giờ cho các cuộc họp, trong khi 37% dành từ 4 đến 12 giờ. 12% khác ngồi trong các cuộc họp từ 12 đến 20 giờ, và 5% dành ít nhất 20 giờ cho các cuộc họp. Đó là rất nhiều thời gian bị ràng buộc trong các cuộc thảo luận!

6. Bluedot (Tốt nhất cho các cuộc họp kỹ thuật và nhóm nhà phát triển)

qua Bluedot

Bluedot nổi bật nhờ cách xử lý các cuộc thảo luận kỹ thuật khác biệt. Công cụ này nhận dạng các đoạn mã, thuật ngữ kỹ thuật và các cuộc thảo luận về kiến trúc trong các cuộc họp của bạn.

Nhà phát triển có thể đánh dấu các quyết định kỹ thuật quan trọng mà không làm gián đoạn công việc. Trí tuệ nhân tạo giúp tổ chức tài liệu kỹ thuật trực tiếp từ cuộc thảo luận, tiết kiệm thời gian khi viết lại sau này.

Ghi chú cuộc họp cũng có thể tự động liên kết đến tài liệu công nghệ và công cụ quản lý dự án của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Bluedot

Trích xuất đoạn mã và quyết định kỹ thuật từ các cuộc họp trực tiếp vào tài liệu phát triển của bạn

Đánh thẻ các quyết định kiến trúc và tự động liên kết chúng với tài liệu kỹ thuật hiện có trong cơ sở kiến thức của bạn

Tạo phiếu yêu cầu Jira hoặc vấn đề GitHub trực tiếp từ các cuộc thảo luận trong cuộc họp với nội dung liên quan được đính kèm

Theo dõi các cuộc thảo luận về nợ kỹ thuật và các ưu tiên phát triển trong nhiều cuộc họp nhóm

Giới hạn của Bluedot

Chủ yếu tập trung vào các nhóm kỹ thuật

Giá cao hơn so với các ứng dụng ghi chú chung cho Google Meet

Yêu cầu thời gian thiết lập để tích hợp tùy chỉnh

Giá của Bluedot

Miễn phí

Cơ bản: 18 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Bluedot

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về Bluedot

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm tốt nhất của Bluedot là dễ sử dụng và giao diện khá thân thiện với người dùng. Khả năng sử dụng ở mọi nơi là một điểm đáng yêu khác của Bluedot. Mức độ tương tác mà nó mang lại là hàng đầu.

🧠 Thông tin thú vị: Bạn đã bao giờ có một liên kết Google Meet tồn tại mãi mãi chưa? Về mặt kỹ thuật, các liên kết Google Meet không hết hạn — một số liên kết đã hoạt động trong nhiều năm! Vì vậy, nếu bạn nhấp ngẫu nhiên vào một lời mời cũ, bạn có thể sẽ tham gia vào một cuộc họp vắng tanh.

7. Read AI (Tốt nhất để tóm tắt cuộc họp nhanh)

qua Read AI

Read AI mang đến một cách tiếp cận khác cho ghi chú cuộc họp bằng cách tập trung vào các bản tóm tắt ngắn gọn. Công cụ này chia nhỏ các cuộc họp dài hàng giờ thành các điểm nổi bật có thể quét qua và dễ hiểu.

Không giống như các ứng dụng ghi chú khác chỉ ghi lại mọi thứ thành bản ghi dài dòng, Read giúp bạn nắm bắt các điểm chính trong vài phút. Các nhóm yêu thích cách ứng dụng này sắp xếp các mục hành động và quyết định thành các bản tóm tắt dễ xem.

Điểm nổi bật thực sự là khả năng nắm bắt những cuộc thảo luận phụ quan trọng thường bị bỏ sót trong các ghi chú thông thường.

Đọc các tính năng AI tốt nhất

Chia nhỏ các cuộc họp dài thành các bản tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu mà vẫn giữ nguyên bối cảnh và sắc thái quan trọng của cuộc thảo luận ban đầu

Đánh dấu và phân loại các mục hành động trong cuộc họp dựa trên mức độ ưu tiên

Điều hướng qua các bản ghi âm cuộc họp bằng cách sử dụng bản tóm tắt do AI tạo ra, giúp bạn chuyển thẳng đến các điểm thảo luận có liên quan

Tạo các đoạn video nổi bật của cuộc họp tùy chỉnh bằng cách chọn các khoảnh khắc quan trọng, hoàn hảo để chia sẻ thông tin cập nhật với các bên liên quan đã bỏ lỡ cuộc gọi

Đọc giới hạn AI

Chất lượng tóm tắt phụ thuộc vào độ rõ ràng của âm thanh

Ứng dụng này cung cấp các tùy chọn giới hạn để tổ chức ghi chú

Người dùng cho biết công cụ này cung cấp các tính năng tích hợp rất cơ bản

Tùy chỉnh tối thiểu cho định dạng tóm tắt

Xem giá dịch vụ AI

Miễn phí

Pro: 19,75 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 29,75 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise+: 39,75 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xem đánh giá và nhận xét về AI

G2: 3.9/5 (25+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về Read AI

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Read là khả năng tự động ghi chép cuộc họp Zoom. Tính năng ghi chép thời gian thực và lập lịch thông minh của ứng dụng này rất hữu ích trong việc hợp lý hóa giao tiếp và đảm bảo các cuộc họp diễn ra hiệu quả hơn.

📖 Xem thêm: Các công cụ giao tiếp AI tốt nhất

8. Otter. ai (Tốt nhất cho các nhóm đa ngôn ngữ và đa chức năng)

Otter. ai mang đến một cách tiếp cận độc đáo cho ghi chú cuộc họp bằng cách tập trung vào cộng tác thời gian thực và xử lý ngôn ngữ. Ứng dụng này phù hợp nhất để xử lý các cuộc họp trong đó người tham gia chuyển đổi giữa các ngôn ngữ hoặc cần dịch thuật tức thì.

Các nhóm làm việc kết hợp đặc biệt hưởng lợi từ khả năng phân biệt người nói và ghi lại các cuộc hội thoại bên lề một cách chính xác của phần mềm ghi biên bản cuộc họp này. Trình tạo tóm tắt tự động thích ứng với các loại cuộc họp khác nhau, từ các cuộc họp nhanh đến các phiên chiến lược dài.

Ngoài chức năng ghi chép cơ bản, Otter.ai còn giúp các nhóm phát hiện các mẫu cuộc hội thoại và các chủ đề lặp lại trong các cuộc họp, giúp theo dõi sự phát triển của các dự án theo thời gian dễ dàng hơn.

Các tính năng tốt nhất của Otter.ai

Ghi lại các cuộc hội thoại đồng thời bằng nhiều ngôn ngữ trong khi vẫn duy trì thuộc tính người nói và bối cảnh cho mỗi chủ đề thảo luận

Tạo thông tin chi tiết về cuộc họp, bao gồm phân phối thời gian nói, tần suất chủ đề và mẫu tương tác

Tạo danh sách từ vựng tùy chỉnh cho các thuật ngữ chuyên ngành và tự động đánh dấu các thuật ngữ này trong bản ghi để đảm bảo tính nhất quán trong tài liệu

Chuyển đổi các cuộc thảo luận trong cuộc họp thành tài liệu có cấu trúc với tính năng tạo dàn ý thông minh

Liên kết các cuộc hội thoại có liên quan trong nhiều cuộc họp để xây dựng cơ sở kiến thức toàn diện về các quyết định của nhóm và tiến trình dự án

Giới hạn của Otter.ai

Quá trình chuyển đổi văn bản thời gian thực đòi hỏi sử dụng nhiều tài nguyên xử lý

Có giới hạn lưu trữ cho các cuộc họp dài hơn

Đào tạo từ vựng tùy chỉnh cần có thời gian

Giá của Otter.ai

Miễn phí

Pro: 16,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter. ai

G2: 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Những gì người dùng thực tế nói về Otter. ai

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích các bản tóm tắt, cách chỉnh sửa chúng và cách tôi có thể sử dụng thanh bên để tạo email theo dõi dựa trên bản tóm tắt chi tiết. Nó tiết kiệm RẤT NHIỀU THỜI GIAN. Tôi thích tất cả các ghi chú đều có thể tìm kiếm trên trang web và dễ dàng tìm kiếm. Dễ dàng lên lịch cho Otter tham gia các cuộc họp của tôi vào đầu tuần. Dễ dàng chia sẻ ghi chú với nhóm của tôi.

🧠 Thông tin thú vị: Logo ban đầu của Google Meet trông giống một chiếc máy ảnh, nhưng mọi người nhầm lẫn nó với YouTube! Cuối cùng, Google đã thiết kế lại logo thành biểu tượng màu xanh lá cây và vàng quen thuộc hiện nay để phân biệt rõ hơn.

9. MeetGeek (Tốt nhất cho phân tích cuộc họp dựa trên dữ liệu)

qua MeetGeek

MeetGeek tiếp cận tài liệu cuộc họp thông qua lăng kính phân tích dữ liệu. Công cụ này đào sâu hơn so với tính năng ghi chép cơ bản bằng cách phân tích động lực cuộc họp, mức độ tham gia của người tham gia và các mẫu thảo luận.

Các nhóm có thể theo dõi văn hóa họp của mình phát triển như thế nào thông qua các phân tích chi tiết. Nền tảng này tự động phân loại các loại cuộc họp khác nhau và điều chỉnh phong cách ghi chú cho phù hợp. MeetGeek cũng giúp các nhóm tối ưu hóa lịch họp bằng cách xác định các mẫu thảo luận hiệu quả so với các cuộc thảo luận dài dòng và tốn thời gian.

Các tính năng tốt nhất của MeetGeek

Giám sát hiệu quả cuộc họp thông qua phân tích toàn diện theo dõi mức độ tham gia của người tham gia, luồng thảo luận và mô hình ra quyết định

Tạo bản tóm tắt cuộc họp theo vai trò cụ thể, nêu bật thông tin liên quan cho các thành viên khác nhau trong nhóm

Theo dõi xu hướng tương tác của khách hàng trong các cuộc họp bằng cách sử dụng phân tích cảm xúc và mô hình hóa chủ đề để xác định các vấn đề thường gặp và yêu cầu tính năng

Tự động hóa việc phân phối thông tin cuộc họp cho các bên liên quan dựa trên chủ đề thảo luận và dự án được đề cập

Giới hạn của MeetGeek

Các tính năng phân tích của ứng dụng này yêu cầu sử dụng lâu dài và liên tục

Thiết lập phức tạp để báo cáo tùy chỉnh

Tùy chọn phân tích hồi cứu giới hạn

Giá của MeetGeek

Miễn phí

Pro: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Từ 59 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét từ MeetGeek

G2: 4.6/5 (430+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Những gì người dùng thực tế nói về MeetGeek

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích việc có thể tập trung lắng nghe khách hàng nói mà không phải lo lắng về việc ghi chú và ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt, vì việc này đã được thực hiện giúp tôi. Việc có bản tóm tắt ngắn gọn về các điểm cần theo dõi cũng rất hữu ích, vì bạn có thể tham khảo lại để đảm bảo đã hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết sau khi cuộc họp kết thúc.

🔍 Bạn có biết? Google Meet có ẩn những quả trứng Phục sinh! Gõ ‘/pitchforks’ trong trò chuyện, và màn hình của mọi người sẽ tràn ngập những biểu tượng cảm xúc hình cây chĩa nhỏ. Đây là một cách thú vị để thể hiện sự phẫn nộ (giả vờ).

10. Fathom (Tốt nhất cho các nhóm tiếp xúc với khách hàng)

qua Fathom

Fathom áp dụng phương pháp tập trung vào mối quan hệ để lập tài liệu cuộc họp. Công cụ họp AI ghi lại và sắp xếp các tương tác của khách hàng, mang lại giá trị cho các công ty tư vấn, đại lý và nhóm thành công khách hàng.

Nó giúp theo dõi sự phát triển mối quan hệ theo thời gian bằng cách lưu giữ lịch sử tương tác chi tiết. Các nhóm có thể nhanh chóng truy cập các cuộc hội thoại và quyết định trong quá khứ mà không cần phải tìm kiếm trong các bản ghi âm cuộc họp dài dằng dặc.

Các tính năng tốt nhất của Fathom

Xây dựng dòng thời gian tương tác khách hàng toàn diện, kết hợp ghi chú cuộc họp, mục hành động và cột mốc mối quan hệ để quản lý tài khoản tốt hơn

Tự động trích xuất yêu cầu và phản hồi của khách hàng từ các cuộc hội thoại trong khi duy trì bối cảnh và mức độ ưu tiên cho các nhóm sản phẩm

Tạo thẻ điểm đánh giá mối quan hệ dựa trên các tương tác trong cuộc họp, giúp các nhóm xác định các tài khoản cần được chú ý thêm

Theo dõi việc thực hiện cam kết trong nhiều cuộc họp với khách hàng bằng cách tự động liên kết các lời hứa với kết quả thực tế

Hiểu rõ các giới hạn

Các tính năng cốt lõi của công cụ này chủ yếu tập trung vào tương tác với khách hàng

Ứng dụng này cung cấp các tính năng họp nội bộ giới hạn

Cần thời gian để xây dựng dữ liệu mối quan hệ có ý nghĩa

Thiết lập tích hợp yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên môn

Giá cả linh hoạt

Miễn phí

Premium: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Phiên bản dành cho nhóm: 29 USD/tháng cho mỗi người dùng

Team Edition Pro: 39 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét từ Fathom

G2: 5/5 (4.508+ đánh giá)

Capterra: 5/5 (630+ đánh giá)

Những gì người dùng thực tế nói về Fathom

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Fathom cực kỳ dễ sử dụng, rất thân thiện với người dùng và có nền tảng rất trực quan. Đây là công cụ ghi chú yêu thích của chúng tôi trong các cuộc họp, cả bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và ngay cả sau khi xem lại ghi chú, không bao giờ có lỗi. Danh sách việc cần làm, ghi chú có tổ chức và nền tảng rất dễ sử dụng đã khiến trải nghiệm của chúng tôi với Fathom trở nên rất thú vị. Tôi đã giới thiệu nó cho tất cả những người mà tôi nghĩ có thể hưởng lợi từ nó.

🧠 Thông tin thú vị: Leonardo Da Vinci đã viết đầy hơn 7.000 trang sổ tay với các bản phác thảo, ý tưởng và quan sát khoa học. Ông thậm chí còn viết ngược để giữ riêng tư cho các ghi chú của mình.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế Fathom AI tốt nhất cho ghi chú AI

