Etkili Bir Sanal Satış Başlangıç Etkinliği Nasıl Planlanır?

Popüler olmayan bir görüş: Sanal bir satış başlangıç etkinliği (SKO), aslında yüz yüze yapılan bir etkinlikten daha iyi olabilir.

Elbette, takım yemeklerini ve koridor sohbetlerini özleyeceksiniz. Ancak seyahat lojistiği, program çakışmaları, mekan arayışları ve her şeyi tek bir güne sığdırma baskısından da kurtulmuş olacaksınız.

Sorun, şirketlerin yüz yüze yapılan başlangıç toplantısının gündemini olduğu gibi alıp Zoom üzerinden yürütmeye çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Dinleyiciler en fazla 90 dakika sonra dikkatlerini kaybediyor, konuşmacılar ise kendilerine konuşuyormuş gibi hissediyor.

Etkili bir sanal satış başlangıç etkinliği düzenlemek, kapsamlı bir planlama ve stratejik bir yol haritası gerektirir. Bu kılavuzda tüm bunları ele alıyoruz.

Sanal Satış Başlangıcı Nedir?

Sanal satış başlangıç toplantısı, yaklaşan mali yıl için tüm gelir organizasyonunuzu (satış, pazarlama, operasyon, mühendislik, ürün ve liderlik) uyumlu hale getirdiğiniz yıllık bir çevrimiçi etkinliktir.

Bu, iş hedeflerini iletmeyi, ürün veya süreç güncellemelerini paylaşımı, geçmiş başarıları kutlamayı ve takım üyelerini yeni girişimler için eğitmeyi içerir.

Hedefler yüz yüze etkinliklerle aynı olsa da, uygulama çok farklıdır. İşte karşılaştırması:

Aspect Sanal satış başlangıç etkinliği Yüz yüze satış başlangıç toplantısı Mod Zoom, Teams veya Hopin gibi platformlar üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenir Otellerde, konferans merkezlerinde veya canlı sahne ve AV kurulumlarının bulunduğu şirket dışı mekanlarda düzenlenir Maliyet etkinliği Yüksek; Yalnızca yazılım ve misafir konuşmacılar için ödeme yapın Düşük; Otel, mekan, catering, prodüksiyon ve seyahat masraflarını içerir Süre 1–2 gün; yorgunluğu önlemek için 60–90 dakikalık oturumlar 2–4 gün; tam 8 saatlik toplantılar + ağ oluşturma oturumları Erişilebilirlik Farklı zaman dilimlerinde bulunan küresel ve uzaktaki takımları dahil etmek daha kolay Seyahat bütçeleri, vize sorunları veya program çakışmaları nedeniyle katılım sınırlı olabilir. Hedef kitle katılımı Anketler, soru-cevap oturumları ve işbirliğine dayalı alıştırmalar gibi etkileşimli araçlar gerektirir Canlı tepkiler, koridor sohbetleri ve grup etkinliklerinden gelen doğal enerji heyecan yaratır İçerik sunumu Sunumlar, demolar ve eğitimler kaydedilebilir ve daha sonra başvurmak üzere kolayca paylaşılabilir. İçerik genellikle yalnızca canlı olarak sunulur Ölçeklenebilirlik Mekan kapasitesi sınırı veya seyahat koordinasyonu olmadığı için ölçeklendirilmesi kolaydır Katılımcı sayısının artmasıyla lojistik ve maliyetler katlanarak arttığı için ölçeklendirme zorlaşıyor Analitik Toplantı platformları, katılım, katılım oranları ve oturum etkinliği gibi katılım metriklerini izlemenize yardımcı olur Katılım ve geri bildirim anketleri dışında pek fazla bilgi yok

🧠 İlginç Bilgi: 1927'de Herbert Hoover, iki yönlü video toplantısının ilk halka açık gösterimine katıldı. Dönen diskler ve neon lambalardan oluşan devasa bir kurulum kullanarak Washington'dan New York'taki dinleyicilere seslendi. Teknik olarak sanal bir toplantı olsa da, ekipman o kadar büyüktü ki çalıştırmak için bir oda dolusu mühendis gerekiyordu.

SKO'nuzu Sanal Olarak Düzenlemenin Avantajları

Doğru planlandığında, sanal SKO'lar yüz yüze SKO'larla aynı stratejik uyum ve eğitim değerini sunmanın yanı sıra çeşitli operasyonel avantajlar da sağlar:

Düzenlemesi daha uygun maliyetli: Sanal SKO'lar seyahat, otel, mekan kiralama ve ikram gibi etkinlik masraflarını ortadan kaldırır. Bu fonları daha iyi eğitim içeriği, yetkinlik geliştirme araçları veya ek öğrenme oturumlarına aktarabilirsiniz

Satış yılı boyunca düzenlemesi daha kolay: Sanal etkinliklerin organizasyonu daha basit olduğundan, şirketler her yıl tek bir büyük başlangıç etkinliğine güvenmek yerine düzenli olarak daha kısa SKO oturumları planlayabilir

Satış süresinde daha az kesinti: Satış temsilcileri seyahat etmek yerine evlerinden katılarak saatler kazanır. Bu, Satış temsilcileri seyahat etmek yerine evlerinden katılarak saatler kazanır. Bu, toplantı gündemindeki her etkinliğe katılmaya devam ederken anlaşmalara odaklanmak için daha fazla zaman tanır.

Katılımcı etkileşimine ilişkin daha iyi görünürlük: Anketler, araştırmalar ve Soru-Cevap özellikleri gibi yerleşik analiz araçları, katılımcıların oturumlara nasıl tepki verdiğini görmeyi ve anında geri bildirim toplamayı kolaylaştırır

Oturumlara tekrar erişilebilir: Sanal toplantıları kolayca kaydedip saklayabilirsiniz. Böylece satış temsilcileri anahtar oturumları daha sonra tekrar izleyebilir ve yeni işe alınanlar da aynı başlangıç içeriğine erişebilir; tüm bunları pahalı kurulumlara gerek kalmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Dağıtımdaki satış takımlarını kolayca bir araya getirir: Sanal satış başlangıç toplantıları, uzaktaki takımları bir araya getirerek herkesin aynı satış stratejilerini, güncellemeleri ve eğitimleri almasını sağlar

Etkili Bir Sanal Satış Başlangıç Etkinliğinin Temel Bileşenleri

Başarılı bir sanal SKO etkinliği düzenlemek için aşağıdaki beş anahtar unsuru mutlaka dahil etmelisiniz:

Net hedefler: Liderlik ekibi, SKO'nun amacını tanımlamalıdır. Örneğin, amaç yeni bir pazara giriş stratejisi başlatmak, satış boru hattı disiplinini güçlendirmek mi, yoksa satış temsilcilerini önemli bir ürün lansmanına hazırlamak mı?

Hedef kitle: SKO'lara genellikle hesap yöneticileri, SDR'ler, yöneticiler ve destek takımları katılır. Katılımcıların kimler olduğunu tam olarak bilmek, içeriği ve genel gündemi bu kitleye göre uyarlamanıza yardımcı olur

İyi yapılandırılmış gündem: Sanal satış başlangıç etkinliğinizin sıradan ve sıkıcı bir toplantıya dönüşmesini önlemek için, bilgi paylaşımı ile düzenli molalar ve enerjik etkinlikler arasında denge kuran bir gündem oluşturun. Yeni fikirler olduğunda ve oturumlar uygun aralıklarla düzenlendiğinde katılımcıların ilgisi canlı kalır

Doğru içerik: Sanal SKO'lar, ancak içeriğin hızlı bir şekilde kavranabilmesi durumunda işe yarar. Uzun, tek taraflı konuşmalar yerine kısa demolar, testler ve anketler kullanın. Alaka düzeyi de anahtardır; bilgiler satış temsilcilerinin anlaşmaları sonuçlandırmasına yardımcı olmazsa, katılım oranı dibe vurur.

Tutarlı takip: Başlangıç etkinliği, devam eden bir destekleme çabasının parçası olmalıdır. Yeni satış stratejilerini pekiştirin ve derslerin gerçekten akılda kalmasını sağlamak için etkinlikten sonra da konuşmayı sürdürün

🧠 İlginç Bilgi: " Agenda " kelimesi Latince agendum kelimesinden gelir ve kelime anlamı "yapılacaklar"dır. Orta Çağ'da, bu kelime özellikle her gün yerine getirilmesi gereken dini görevleri ifade ederdi.

Sanal Satış Başlangıç Etkinliği Nasıl Planlanır (Adım Adım)

Blogun ana konusuna geçmeye hazır mısınız? İşte, etkili bir çevrimiçi SKO etkinliği oluşturmak için gerekli tüm adımları ve ipuçlarını içeren sanal satış başlangıç etkinliği kılavuzunuz:

1. Adım: Sanal SKO'nuzun amacını belirleyin

Başarılı bir satış başlangıç etkinliği, takımı ilham verir, eğitir ve ortak bir satış stratejisi etrafında birleştirir.

Ancak SKO gündemini oluşturmak için bu kadar genel hedefler kullanmak çok belirsizdir. Önümüzdeki yıl ulaşmak istediğiniz somut satış sonuçlarını tanımlamalısınız.

Bunu yapmak için:

Şirket hedeflerini ve zorluklarını analiz edin: Yeni bir ürün mü piyasaya sürüyorsunuz? Yeni bir pazara mı girmeye çalışıyorsunuz?

Takımın ihtiyaçlarını değerlendirin: Hırslı hedefleri gerçekleştirmek için ilhama mı ihtiyaçları var? Yeni araçlar veya süreçler konusunda eğitime mi ihtiyaçları var?

Son dönemdeki performansı gözden geçirin: Anlaşmalar hangi aşamada tıkanıyor? Satış temsilcileri en çok hangi konularda zorlanıyor? Hangi geri bildirimleri tekrar tekrar duyuyorsunuz?

Anahtar paydaşları dahil edin: Onlara SKO'dan ne beklediklerini ve etkinliği gerçekten değerli kılacak unsurların neler olduğunu sorun.

Bu bilgileri topladıktan sonra, amacınızı bir veya iki cümleyle yazın.

📌 Örnek: “Bu yılki SKO, takımımızı yeni ürün serimizi güvenle satmaya hazırlayacak ve herkesin güncellenen satış sürecimizi anlamasını sağlayacak.”

2. Adım: Hedef kitlenizi belirleyin

Hedeflerinizi belirledikten sonra, bu SKO'ya dahil olacak herkesi listeye alın — hem konuşmacıları hem de katılımcıları.

Çoğu durumda, bu etkinlik satış takımınızı (hesap yöneticileri, SDR'ler, satış müdürleri ve satış liderleri) kapsar.

Bununla birlikte, birçok SKO'da satış destek, gelir operasyonları, müşteri başarısı, ürün pazarlaması ve üst düzey yöneticiler gibi gelir performansını etkileyen roller de yer alır.

Katılımcıların kimler olduğunu tam olarak bildiğinizde, gündemi, içeriği ve oturum biçimlerini onların özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilirsiniz. Misafir konuşmacıları, dış ortakları ve sektör uzmanlarını listenize eklemeyi unutmayın.

3. Adım: Gündemi oluşturun

Bir satış başlangıç toplantısı gündemi temel olarak üç konuya odaklanır:

Günlük program

Katılımcılar neler öğrenecek?

Takımın baştan sona katılımını nasıl sağlayabilirsiniz?

Her gün için ana etkinlikleri listeleyerek başlayın.

Oturumun konusunu, liderini, anahtar çıkarımları, faydalarını ve süresini not edin. Her biri en fazla 40–50 dakika olacak şekilde, günde 4–5 oturum hedefleyin.

Oturumların, herkesin sadece dinlemekle kalmayıp katkıda bulunma şansı bulacağı şekilde planlandığından emin olun. Katılımcıları birbirleriyle etkileşime girmeye teşvik eden etkinlikler ekleyin.

Gündeminiz hazır olduğunda, bunu önceden herkesle paylaşın. Heyecan yaratmak için e-posta, kısa videolar, takım sohbetleri veya şirket portalı aracılığıyla tanıtın. Bu, satış ekibi üyelerinin önceden sorular hazırlamaları için beklentileri belirlemeye de yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm gündem için merkezi bir tema seçin. Bu, tüm içerik, stratejiler ve katılım taktiklerinin tek bir hedefle uyumlu olmasını sağlayarak katılımcıların heyecanını korur. Deneyebileceğiniz bazı sanal SKO gündem konuları: Müşteri Odaklılık 2.0: Basit müşteri kazanımından uzun vadeli müşteri tutma ve hesap genişletmeye geçişe odaklanır

AI Yılı: Mesajlaşma, demolar ve anlaşma analizleri için AI kullanarak satış temsilcilerinin güvenini artırın

Yeni Ufuklar: Önemli bir yeni ürün kategorisi piyasaya süren veya yeni bir küresel pazara giren köklü firmalar için ideal

4. Adım: İçeriği hazırlayın ve sunun

Gündem belirlendikten sonra, içeriğin kendisine odaklanın. İdeal olarak, aşağıdakiler gibi farklı biçim ve türlerin bir karışımı olmalıdır:

Yeni satış becerilerini öğretmek için oturumlar

Çalışanları en son ürünler veya şirket haberleri hakkında bilgilendirmek için eğitim oturumları

Takıma ilham verecek motivasyon bölümleri

Tüm satış takımlarının birbiriyle bağlantı kurmasına yardımcı olacak takım oluşturma etkinlikleri

Mümkün olduğunca içeriği etkileşimli hale getirin. Katılımcıları dahil etmek için canlı anketler, soru-cevap bölümleri, küçük grup odaları veya grup tartışmaları kullanın.

Ayrıca bir SKO kaynak kütüphanesi oluşturmak da iyi bir fikirdir. Tüm oturumları kaydedin ve materyalleri tek bir yerde toplayın, böylece takım bunları istediği zaman tekrar inceleyebilir.

İçeriklerin son aşamasında, takımın hemen uygulayabileceği gerçek hayattan örnekler ve pratik ipuçları kullanın. Herkesin kendini dahil hissetmesi için etkinlik boyunca soru ve geri bildirimleri teşvik edin.

⭐ Bonus: Sanal satış başlangıç etkinliğinizde aşağıdaki içerik biçimlerini bir araya getirerek enerjiyi yüksek tutun:

Liderlik konuşmaları

Ürünlere derinlemesine bakış

Gerçek anlaşma ayrıntıları

Rol yapma atölyeleri

Müşteri başarı hikayeleri

Panel tartışmaları

Mesajlaşma laboratuvarları

Rekabetçi karşılaştırma tabloları

Etkileşimli testler

Takdir ve ödüller

Kullanabileceğiniz Sanal SKO Gündem Çerçeveleri

Aşağıda, şirketinizin olgunluk düzeyine, takım boyutuna ve küresel saat dilimlerine göre uyarlayabileceğiniz üç sanal SKO gündem şablonu bulunmaktadır:

1. Bir günlük yoğun program

Bu biçim, her şeyi tek bir enerjik güne sığdırır. Takımınızı hızlı bir şekilde uyumlu hale getirmeniz gerektiğinde ve takip etmeniz gereken sıkı bir programınız olduğunda mükemmeldir.

Kılavuzda şunlar yer almaktadır:

Liderlik açılış konuşması: Şirketin vizyonunu, temel hedeflerini, gelir hedeflerini ve önümüzdeki dönem için önceliklerini paylaşarak etkinliği başlatın

Ürün oturumları: Yakında çıkacak sürümleri, önemli yol haritası güncellemelerini, yeni ürün özelliklerini vb. tartışın.

Atölye Çalışmaları: Keşif konuşmalarını canlandırmak için küçük grup odalarını kullanın

Ödüller: En iyi performans gösterenleri ödüllendirin, önemli anlaşmaları öne çıkarın ve başarı hikayelerini paylaşım yoluyla paylaşın

✅ En uygun olduğu durumlar: Hızlı bir uyum sağlamaya ihtiyaç duyan küçük takımlar veya şirketler.

2. Birkaç güne yayılmış etkinlik

Bu biçim, ekran yorgunluğunu azaltmak ve bilgilerin daha iyi işlenmesini sağlamak için açılış etkinliğini daha kısa oturumlara yayar.

Kılavuzda şunlar yer almaktadır:

Strateji günü: Geçen yılın performansını gözden geçirin, önümüzdeki yılın satış hedeflerini açıklayın, anahtar GTM planlarını tanıtın

Eğitim günü: Güncellenen mesajlar, rekabetçi pozisyonlandırma, ürün bilgisi ve satış metodolojileri hakkında bilgi verin ve eğitim verin

Takım günü: Bu günü takım oluşturma etkinlikleri, fonksiyonlar arası atölye çalışmaları veya meslektaşlardan öğrenme için kullanın

Müşteri hikayeleri + ödüller: İşinizin etkisini göstermek için gerçek müşteri başarı hikayeleriyle etkinliği sonlandırın. Bireysel satış temsilcilerinin performansını değerlendirin ve başarıları kutlayın

✅ En uygun olduğu durumlar: Daha kapsamlı eğitim ve daha iyi bir tempo gerektiren orta boyutlu veya küresel takımlar.

3. Rol tabanlı oturumlar

Daha büyük satış takımları için genel bir gündem çok geniş gelebilir. Rol tabanlı oturumlar, her üyenin belirli rolüne veya departmanına göre uyarlanmış paralel oturumlar sunar.

Kılavuzda şunlar yer almaktadır:

AE satış boru hattı uzmanlığı: Müşteri yöneticileri, karmaşık anlaşmaları yönetmeye, güçlü satış boru hatları oluşturmaya ve satış döngüsünün sonraki aşamalarında fırsatları ilerletmeye odaklanır

SDR mesajlaşma laboratuvarları: Satış liderleri, ürün pozisyonu, daha etkili dışa dönük e-postalar yazma ve sık karşılaşılan itirazları ele alma konularında pratik yaparlar

CSM müşteri tutma stratejisi: Müşteri başarısı için en iyi uygulamaları, yenileme taktiklerini ve ek satış fırsatlarını ele alın

SE teknik ayrıntıları: Teknik eğitimler, ürün ayrıntıları ve sorun giderme oturumları sunun

✅ En uygun olduğu durum: Birden fazla gelir rolüne sahip büyük satış organizasyonları

Sanal SKO'yu Canlandırıcı Hale Getirecek Katılım Stratejileri

Aşağıda, takım üyelerinin ilgisini canlı tutmak ve sanal satış başlangıç etkinliğinize aktif katılımlarını teşvik etmek için bazı ipuçları yer almaktadır:

Dinleyicileri canlı sohbete teşvik edin: Takım üyelerinden geçen çeyrekteki en büyük başarımızı tanımlayan tek bir kelime yazmalarını veya en önemli müşteri içgörülerini paylaşımında bulunmalarını isteyin. Katkıda bulunanları öne çıkarmak için en iyi yanıtları canlı olarak okuyun

Uygulama amaçlı küçük grup oturumları: Küçük grupları (4-6 kişi) rol yapma sunumları veya çözüm bulma beyin fırtınası için gönderin — en fazla 10-15 dakika sürsün, ardından herkesi 5 dakikalık paylaşım oturumları için bir araya getirin.

Gerçek zamanlı liderlik tabloları: Anket yanıtlarını, sohbet katılımını veya bilgi yarışması puanlarını paylaşılan bir ekranda izleyin. En yüksek puanı alanlara 25 dolarlık hediye kartı gibi küçük ödüller verin

Samimi bir rekabet ortamı yaratın: Etkinlik boyunca takımların puan kazanabileceği ürün bilgisi testleri, mesajlaşma yarışmaları veya kısa satış oyunları düzenleyin. Katılımcıların ilgisini çekmek için sanal kaçış odaları ve sanal bingo etkinlikleri bile düzenleyebilirsiniz.

Kısa oturum blokları kullanın: Oturumların çoğunu 20 ila 40 dakika arasında tutun. Sanal izleyiciler uzun sunumlar sırasında dikkatlerini kaybederler

Gerçek satış örneklerini dahil edin: En başarılı satış temsilcilerinizin son zamanlarda kazandıkları bir işi adım adım anlatmalarını sağlayın. Meslektaşların örneklerini dinlemek, teorik eğitimden genellikle daha faydalıdır.

Şimdi, bir sonraki sanal satış başlangıç toplantınızı düzenlemek için en iyi platformları inceleyelim:

1. ClickUp (Genel sanal SKO yönetimi için en iyisi)

ClickUp, sekmeler arasında geçiş yapmanıza ve dağınık belgelerle uğraşmanıza gerek kalmadan tüm sanal SKO'nuzu tek bir yerden planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize olanak tanıyan ilk birleşik yapay zeka Çalışma Alanı 'dır.

Bu kılavuzu kullanarak gündeminizi oluşturun, hazırlık işlerini dağıtın, gerçek zamanlı olarak koordinasyon sağlayın ve AI not almayı üstlenirken takip sürecini ölçün.

İşte sıkı bir sanal satış başlangıç etkinliği düzenlemek için bu proje yönetimi aracını adım adım nasıl kullanacağınız:

Toplantı gündemini ve zaman çizelgesini oluşturun ve planlayın

ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü'nü kullanarak sanal SKO etkinliklerinizin sırasını planlayın

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi Görünümü, SKO gündeminiz için görsel, Gantt tarzı bir düzen sunar. Her oturum (ör. "CEO Açılış Konuşması"), kesin başlangıç ve bitiş saatleriyle birlikte sürüklenebilir bir çubuk olarak görünür.

Bu görünümü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Tüm SKO için bir tarih aralığı belirleyin

Artı/eksi kontrollerini kullanarak günlük veya saatlik ayrıntılara Zoom yapın

Oturumları sürükleyerek zamanlamaları anında ayarlayın

Görünümü filtreleyerek yalnızca toplantılarınızı veya bir konuşmacının hazırlık öğelerini görüntüleyin

Canlı görünüm bağlantısını yöneticilerle paylaşarak gerçek zamanlı yorumlar alın

Oturumları rolle (AE Grubu, SDR Grubu) veya duruma (Hazırlık, Prova, Canlı) göre gruplandırarak, iki atölye çalışmasının çakışması gibi çakışmaları anında tespit edin.

ClickUp Bağımlılıkları, etkinlik dizisine sabit bir sıra eklemenizi sağlar. Örneğin, "Konuşmacı Provası" "1. Gün Stratejisi" başlamadan önce bitmelidir.

Sanal SKO için içerik kaynakları tasarlayın

ClickUp Dokümanları ile takımınızla birlikte toplantı gündemlerini gerçek zamanlı olarak oluşturun ve düzenleyin

Gündem kesinleştiğinde, ClickUp Belge'yi kullanarak tüm içerik kaynaklarınızı (satış sunumları, eğitim kılavuzları, ana konuşmacıların alıntıları, soru-cevap oturumları için sorular vb.) oluşturun ve saklayın.

Docs, içerik varlıklarınızı biçimlendirmeyi, düzenlemeyi ve yapılandırmayı kolaylaştırır. İşte nasıl yapacağınız:

Başlıklar, tablolar, kontrol listeleri, açıklama kutuları ve gömülü medya gibi zengin biçimlendirme özelliklerini kullanın

Materyalleri mantıklı bir şekilde düzenleyebilmek için Belge içinde iç içe geçmiş sayfalar oluşturun

Birden fazla kişi aynı belgeyi aynı anda düzenleyebilir

Satır içi yorumlar sayesinde, gözden geçirenler bir belgenin belirli bölümlerini vurgulayabilir ve öneriler veya sorular bırakabilir

Ama hepsi bu kadar değil. Belgeyi özel kılan şey, sanal SKO'larınız için çarpıcı içerikler yazmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olan yerleşik bağlamsal AI asistanı ClickUp Brain'dir.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde toplantı gündemleri oluşturun

Nasıl yapılacağını görelim:

SKO oturumları için ilk taslakları oluşturun: Brain'den, daha sonra inceleyip düzenleyebileceğiniz herhangi bir konu hakkında bir açılış konuşması yazmasını isteyin

Raw bilgiler yapılandırılmış içeriğe dönüştürün: Ürün güncellemeleri, şirket içi strateji belgeleri veya satış notları gibi uzun belgeleri özetleyin ve bunları net konuşma başlıklarına dönüştürün

Atölye çalışmaları için destekleyici materyaller hazırlayın: Keşif görüşmeleri için rol yapma senaryoları taslaklayın, küçük grup oturumları için tartışma fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın veya satış temsilcilerinin sorabileceği örnek müşteri soruları oluşturun

Mesajları ve konuşmacı notlarını iyileştirin: Brain'den, netlik sağlamak, karmaşık açıklamaları basitleştirmek veya üslubu ayarlamak için bölümleri yeniden yazmasını isteyin

Brain, ClickUp'a yerel olarak entegre olduğundan, SKO materyallerini hazırlamak için birden fazla AI aracı arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Tek bir yerden içerik taslağı hazırlayın, belgeler üzerinde işbirliği yapın ve sunumları iyileştirin.

Toplantı ve takvim uygulamalarıyla entegre edin

ClickUp Çalışma Alanınızı 1000'den fazla yerel uygulama entegrasyonuna bağlayın

Sanal bir satış başlangıç etkinliği düzenlemek genellikle etkinlik öncesinde ve sırasında birkaç toplantı yapılmasını gerektirir. ClickUp içinde takımlar, ClickUp Entegrasyonları aracılığıyla Çalışma Alanlarını yaygın toplantı ve takvim araçlarıyla (Zoom, Google Takvim, Microsoft Outlook) bağlayabilir.

Bağlantı kurulduktan sonra, organizatörler toplantı bağlantılarını doğrudan SKO planlama görevlerine veya belgelerine ek dosya olarak ekleyebilir. Örneğin, bir oturum konuşmacısına atanan bir görev, prova toplantısı bağlantısını, hazırlık materyallerini ve oturumun ana hatlarını tek bir yerde içerebilir.

ClickUp SyncUps ile çalışma alanınızdan tek tıklamayla aramalar başlatın

Aslında, ClickUp SyncUps ile etkili bir satış başlangıç etkinliğini doğrudan çevrimiçi olarak da düzenleyebilirsiniz. Tüm satış takımınızı ana Çalışma Alanınızdan kopuk ayrı bir platforma yönlendirmenize gerek kalmaz.

SyncUps ile tüm toplantılarınız ve işleriniz tek bir yerde kalır. Ayrıca, başlangıç toplantılarınızın tam içinde ClickUp Brain'i kullanarak yapay zeka destekli özetler, anahtar noktalar, otomatik olarak oluşturulan notlar, sonraki adımlar ve çok daha fazlasını elde edersiniz!

Ayrıca, ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak bu toplantıları (hem provaları hem de canlı olanları) kaydedebilirsiniz. Toplantı bittikten sonra, AI Notetaker tartışılan anahtar noktaların bir özetini otomatik olarak oluşturur ve takip edilmesi gereken eylem ögelerini vurgular.

AI Notetaker tarafından oluşturulan notlar, ClickUp'taki planlama görevlerine de bağlanabilir. Böylece, bir toplantı tartışması SKO gündeminde bazı değişikliklere yol açarsa, Notetaker bunu kaydeder, panonuzda ilgili görevleri oluşturur ve bunları doğru kişiye atar.

Departmanlar arası işi koordine edin

ClickUp sohbeti ile doğrudan iletişim artık çok kolay

Bir SKO planlamak tek kişinin yapabileceği bir iş değildir. Bu etkinliği düzenlemek için muhtemelen satış müdürü, liderler, danışmanlar vb. ile iletişim kuracaksınız.

ClickUp Chat, tüm konuşmalarınızı tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olur. Takımlar, Çalışma Alanından ayrılmadan oturum fikirlerini tartışabilir, güncellemeleri paylaşabilir ve soruları çözebilir.

Bu konuşmalar planlama görevleri ve belgelerle birlikte yer aldığı için, herkesin tartışılan konunun bağlamını anlaması daha kolay oluyor.

Otomasyonlar ve Süper Temsilciler, zahmetli işleri halletsin

ClickUp Otomasyon, doğal dil girişlerini alır ve görevleri veya projeleri sizin belirlediğiniz özelliklere göre anında otomasyonla otomatikleştirir

Belirli koşullara göre eylemleri tetiklemenizi sağlayan kapsamlı bir hazır ClickUp Otomasyonları kütüphanesinden seçim yapın. Örneğin, bir oturum taslağı onaylandı olarak işaretlendiğinde, sunumun son halini hazırlamak üzere otomatik olarak sunum yapan kişiye atanır.

Seçimi kolay hazır otomasyonların yanı sıra, kod yazmaya gerek olmayan bir AI oluşturucu kullanarak özel otomasyonlar oluşturma esnekliğine de sahip olursunuz. Burada, Brain ile sohbet ederek istediğiniz otomasyonu doğal dilde açıklayın; Brain, kurulum, mantık ve dağıtım işlemlerini sizin için halledecektir!

🚀 ClickUp Avantajı: Tekrarlayan ve öngörülebilir, ancak kural tabanlı mantıkla otomasyonu aynı derecede karmaşık olan uzun ş akışları için ClickUp'ın AI Ajanlarını kullanın. Örneğin, bilgi tabanınızdaki bilgileri kullanarak SKO içeriğini planlarken sorularınızı otomatik olarak yanıtlayacak bir Answers Agent kurabilirsiniz. Bu, doğru belgeleri aramak ve bilgileri manuel olarak çapraz kontrol etmek için harcayacağınız zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar. Satış destek takımları, Super Agents ile ürün demolarını nasıl yönetebilir? İşte cevap 👇

Çok fazla yeni özellik ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Slido (Katılımcı etkileşimi için en iyisi)

Slido aracılığıyla

SKO'larınızı ilgi çekici hale getirmek için canlı anketler, etkileşimli soru-cevap oturumları ve diğer takım oluşturma etkinliklerini dahil etmekten bahsetmiştik, değil mi? Slido tam da bu etkinlikleri yapmanıza yardımcı olur.

Bu, herkese mikrofonunu açmaya gerek kalmadan katkıda bulunma imkanı sunar. Bu, daha fazla kişinin katılımını teşvik eder ve oturumun daha işbirlikçi bir atmosferde geçmesini sağlar.

Örnek olarak, konuşmacılar gerçek zamanlı olarak hızlı anketler düzenleyerek müşteri geri bildirimlerini toplayabilir. Ya da eğitim oturumları sırasında yeni öğretilen konuları pekiştirmek için kısa testler düzenleyebilirler.

PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams ve Google Slides gibi araçlarla doğrudan entegre olur

Katılımcılar, herhangi bir cihazdan bir bağlantı, etkinlik kodu veya QR kodu kullanarak Slido oturumlarına katılabilirler

Katılım ve etkileşim oranlarını izlemek için yerleşik gerçek zamanlı analizler

Ücretsiz sürümde, anket sayısına ilişkin sınırlamalar gibi çeşitli kısıtlamalar bulunmaktadır

Diğer araçlara kıyasla daha az özelleştirme ve kişiselleştirme seçeneği

Temel : Ücretsiz

Engage : Aylık 12,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel : Aylık 50 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 150 $ (yıllık faturalandırılır)

G2: 4,8/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

3. Zoom (Canlı video görüşmeleri için en iyisi)

Zoom aracılığıyla

Zoom, başarıya ulaşan bir SKO'nun vazgeçilmez unsurları olan büyük toplantıları, etkileşimli tartışmaları ve canlı sunumları desteklediği için uzaktan konferanslar arasında popülerdir.

Konuşmacılar, slaytları, ürün demolarını, gösterge panellerini veya diğer görsel içerikleri doğrudan ekranlarından paylaşabilir. Sunum yapanlar ayrıca konuşmacılar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir; bu da liderlik konuşmaları, ürün güncellemeleri veya panel tartışmaları sırasında akışı sürdürmeye yardımcı olur.

Zoom'un küçük grup odaları, organizatörlerin katılımcıları daha küçük gruplara ayırmasına olanak tanır

Etkinlik düzenleyicileri, katılımcı izinlerini yönetebilir, soru-cevap oturumlarını yönetebilir ve katılımı kontrol ederek etkinliğin düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir

Organizatörler, toplantının tamamını kaydederek daha sonra takımla paylaşım yapabilir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yavaş olduğunu bildiriyor

Ortalama internet bağlantılarında da kolayca kopar

Temel : Ücretsiz

Pro : 16,99 $/kullanıcı/ay

İş : 21,99 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

G2: 4,5/5 (55.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

SKO'nuzun Gerçek Davranış Değişikliğine (Takip) Yol Açmasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

Bir satış başlangıç etkinliği, sadece bilgi vermekten daha fazlasını yapmalıdır. Gerçek değer, satış takımları öğrendiklerini günlük satış faaliyetlerinde uygulamaya başladıklarında ortaya çıkar.

Etkinliği anlamlı hale getirmek için, başından itibaren takip planı yapmanız gerekir:

24 saat içinde kişiselleştirilmiş eylem planları gönderin: SKO'nun hemen ardından, her satış temsilcisine atölye notlarından veya anket verilerinden derlenen, kendi alanından 3 somut çıkarım içeren bir sayfalık bir belgeyi e-posta ile gönderin; örneğin, "Bu hafta yeni itiraz senaryosunu 3 kez prova edin."

Haftalık kısa hatırlatmalar gönderin: Bir ay boyunca her Monday, gerçek bir satış temsilcisinin örneğiyle itirazların ele alınması gibi bir SKO oturumunu özetleyen 2 dakikalık bir video veya tek slaytlık bir ipucu gönderin.

Sanal SKO'larda Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Konuyu tamamlamadan önce, şirketlerin SKO planlama sürecinde karşılaştıkları bazı yaygın tuzaklara hızlıca bir göz atalım:

Sık yapılan hata Çözüm Teknik aksaklıklar tüm etkinliği mahvedebilir Etkinlikten 48 saat önce tüm konuşmacılarla tam bir teknik prova yapın. Sohbet/Zoom bağlantısının durumunu izleyecek özel bir moderatör görevlendirin ve yedekleme bağlantıları hazır bulundurun. Konuşmacılar slaytları kelimesi kelimesine okurlar Onları önceden eğitin: “Slaytlar sadece görseldir; hikayeleri canlı anlatın.” Hız ve katılım konusunda geri bildirim alarak 20 dakikalık bölümler üzerinde prova yapın. Arka arkaya oturumlar düzenleme Katılımcılarınıza nefes alma fırsatı verin. Katılımcılar aynıysa, iki oturum arasına 15-20 dakikalık bir ara ekleyin.

ClickUp ile Bir Sonraki Sanal SKO'nuzu Planlayın

Sanal bir satış başlangıç etkinliği düzenlemek, yüz yüze etkinlikler kadar eğlenceli ve ilgi çekicidir. İhtiyacınız olan tek şey, sağlam satış başlangıç fikirleri, net bir gündem, üyelerle alakalı içerikler ve toplantıları sorunsuz bir şekilde yürütmek için hatasız araçlardır.

ClickUp tüm bu konularda size yardımcı olur ve her görevde size destek olmak için emrinizde olan güçlü, yerel bir AI asistanı sunar.

ClickUp Brain'i kullanarak yeni bakış açıları üzerinde beyin fırtınası yapabilir, çalışanlarınızın gerçek zamanlı programlarına göre bir gündem planlayabilir, kullanıma hazır içerik varlıkları oluşturabilir, tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirebilir, toplantıları yazıya dökebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Sanal satış başlangıç toplantısının amacı, gelir takımlarınızı gelecek yılın satışlarla ilgili her konuda (yeni stratejiler, ürün lansmanları, pozisyon ve mesajlaşma, pazara giriş girişimleri ve daha geniş vizyon) eğitmek, ilham vermek ve uyumlu hale getirmektir. Ancak en önemlisi, sanal bir SKO, uzaktaki ve küresel takımları dijital olarak bir araya getirerek işbirliği ve güveni güçlendirir.

İdeal olarak, sanal bir SKO tam bir gün sürmeli veya iki ila üç adet daha kısa yarım günlük oturuma bölünmelidir. Bu, odaklanmayı sağlar ve temsilcilerin katılımını sürdürmelerine yardımcı olur.

Sunumları anketler, küçük grup tartışmaları, soru-cevap oturumları ve kısa atölye çalışmaları gibi etkileşimli unsurlarla birleştirin. Gerçek anlaşma analizleri, sağlıklı rekabetler ve takdir bölümleri de etkinlik sırasında enerji seviyesini yüksek tutmaya yardımcı olur.

İyi bir SKO genellikle şirket stratejisini, gelir hedeflerini, ürün güncellemelerini, satış eğitimini, mesajlaşma iyileştirmelerini ve rekabetle ilgili içgörüleri kapsar. Birçok takım, başarıları kutlamak ve takımı motive etmek için müşteri hikayelerini ve ödülleri de programa dahil eder.

Etkinlik sırasındaki katılım düzeyini, katılımcıların geri bildirimlerini ve katılım oranlarını inceleyin. Etkinlikten sonra, takımların oturumlar sırasında tanıtılan yeni mesajları, süreçleri veya stratejileri uygulayıp uygulamadığını kontrol edin.