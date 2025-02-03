2025'in Satış Takımları için En İyi 10 Satış İşbirliği Yazılımı

Günümüzün satış ve operasyon süreçleri, soğuk aramalar veya bir satış temsilcisinin müşteriyi takip ederek anlaşma yapmasından daha fazlasını içerir. Departmanlar arasında iletişim, satış sürecinin net bir görünümünün sağlanması, zamanında takip ve takımlar arasında yakın işbirliği gerektirir.
Bu süreci kolaylaştırmak için özveri, verimli bir süreç ve satış işbirliği yazılımı gibi sihirli bir bileşen gerekir. Uçtan uca bir satış işbirliği platformundan yararlanarak, takımınızı yetenekli bireylerden oluşan bir gruptan verimli bir kolektif zekaya dönüştürebilir ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde ilerletebilirsiniz.
Peki, markanız için tüm bunları yapacak sihirli satış aracı hangisi? Doğru seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için en iyi 10 satış işbirliği yazılım aracının bir listesini hazırladık. Ayrıca, satış otomasyonu için başvurabileceğiniz özel bir önerimiz de var.
Satış işbirliği yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
En iyi satış uygulamalarının listesine dalmadan önce, bir satış işbirliği yazılımı seçerken dikkate almanız gereken faktörlere bir göz atalım. En iyi araçlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Merkezi iletişim: Takımlarınız birbirinden kopuk çalışıyor ve verilerini birden fazla platformda saklıyorsa, bu durum mutlaka uyuşmazlıklara yol açacaktır. Düşündüğünüz işbirliği araçlarının işbirliğine dayalı iletişim özelliği sunduğundan emin olun. Bu, satış ve pazarlama takımlarınızın yanı sıra organizasyonun geri kalanının da müşteri bilgilerini kolayca saklamasına, dosya paylaşmasına, video konferans toplantıları yapmasına ve aynı sayfada olmasını sağlayacaktır
- Verimli iş akışı yönetimi: Satışın anahtar unsurlarından biri, doğru işlerin doğru zamanda yapılmasını sağlamaktır. Bunlar arasında e-posta gönderme, hatırlatıcılar, toplantı notları ve daha fazlası bulunur. İş akışlarını kolaylaştırmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan araçlara öncelik verin, takımlarınızın düzenli çalışmasına ve satış hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olun
- İşbirliğini geliştirin: Seçtiğiniz yazılım, işbirliğini kolaylaştırmalıdır. Doğru işbirliği araçları genellikle paylaşılan belgeler, dosya paylaşımı, ortak düzenleme özellikleri ve beyaz tahtalar gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler, takımınızın beyin fırtınası yapmasına, strateji geliştirmesine ve teklifler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olacaktır
- Veri görünürlüğü ve raporlama: Veriler, satışların can damarıdır. Tüm satış departmanı için işleri kolaylaştıracak, net ve özelleştirilebilir satış gösterge panelleri ve raporlama araçları sunan bir platform arayın. Bu, size takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayacak ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır
- Entegrasyonlar: Satış işbirliği araçlarınız, mevcut CRM'leriniz veya kuruluşunuzdaki diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Bu, verilerin sorunsuz ve gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını sağlayarak satış takımlarının ve diğer paydaşların ilgili bilgileri almasını ve verimliliği artırmasını sağlar
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Satış İşbirliği Yazılımı
1. ClickUp
ClickUp, basit satış ekibi işbirliği veya satış boru hattı yönetiminin ötesinde birçok özellik sunan en iyi satış işbirliği yazılım araçları arasındadır.
ClickUp ile satışları izleyebilir, CRM yazılımını kullanarak potansiyel müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi yönetebilir ve satış KPI'larını ölçmek için verimli iş akışları ve raporlar oluşturabilirsiniz. Platform, potansiyel müşteri yönetimi, CRM veri yakalama, satış materyalleri oluşturma ve paylaşma, görev atama ve işbirliğine dayalı satış için tek adresiniz olur.
Ayrıca, satış plan şablonlarını kullanarak satış süreçlerinizi daha verimli bir şekilde ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz. Kullanıma hazır ClickUp Satış Planı Şablonu, yeni başlayanlar için mükemmeldir ve size şu konularda yardımcı olur:
- Satış departmanınız için anlamlı SMART hedefleri belirleyin
- Hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için stratejiler geliştirin
- Tüm satış profesyonellerinin kolayca erişebilmesi için bilgileri tek bir yerde düzenleyin
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sales'ı kullanarak satış stratejilerini takımınızla gerçek zamanlı olarak görsel olarak planlayın ve beyin fırtınası yapın, böylece daha hızlı satış kapatın ve başarı oranınızı artırın
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve ClickUp Otomasyon özelliklerini kullanarak ekibinizin zamanını anlaşmaları kapatmaya odaklamak için serbest bırakın
- ClickUp Sohbet görünümünü kullanarak doğrudan mesajlaşma ve @bahsetmeler ile net iletişim sağlayın ve herkesi bilgilendirin
- ClickUp Goals ile satış boru hattınız için net hedefler belirleyin ve ilerlemeyi görsel olarak izleyin
- Anlık raporlar ve kişiselleştirilmiş metrikler elde etmek için birden fazla görünüm ve gösterge panelinden yararlanın, satış yöneticileriniz için önemli olan anahtar metrikleri izleyin ve belirleyin
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak satış temsilcilerinizle işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın. Bu satış ekibi işbirliği özelliği, notlar eklemek, ayrıntılı planlar çizmek ve bunları proje yönetimi aracınıza eklemek için sanal bir beyaz tahta sağlar
- Satış iş akışlarını kolaylaştırmak, satış e-postaları yazmak, metinleri özetlemek ve satış faaliyetlerinizdeki ilerlemeyi hızlandırmak için yapay zeka asistanı ClickUp Brain'in gücünü kullanın
- ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanarak herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın, hangi belgelerin düzenlendiğini öğrenin ve platformda anında gerçek zamanlı güncellemeler alın
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellikleri nedeniyle, bazı kullanıcılar platforma başlarken hafif bir öğrenme eğrisi olduğunu hissedebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)
2. Rattle
Rattle, satış döngüsü boyunca takımınızın odaklanmasını ve uyumunu sağlamak için tasarlanmış bir RevOps platformudur. Satış işbirliği aracı, Salesforce verilerini doğrudan Slack ile entegre ederek tüm gelir operasyonlarınızın daha hızlı, daha akıcı ve daha etkili olmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Hassas satış belgelerini ve teklifleri müşterilerinizle güvenli bir şekilde paylaşın ve Deal Rooms'u kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Satış temsilcilerine anlaşmanın her aşamasında rehberlik eden önceden oluşturulmuş veya özelleştirilebilir oyun kitaplarıyla satış sürecinizi standartlaştırın
- Sezgisel tahmin araçları ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış boru hattınızda gerçek zamanlı görünürlük elde edin
- Satış temsilcilerinize, performanslarını sürekli iyileştirmeleri için çevrimiçi koçluk ve geri bildirim araçları sağlayın
Sınırlamaları kaldırın
- Rattle'ın fiyatları, özellikle küçük takımlar için tüm bütçelere uygun olmayabilir
- Bazı kullanıcılar, diğer işbirliği takım araçlarına kıyasla gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin eksik olduğunu bildirmiştir
Değişken fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 34 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $
Rattle puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (90+yorum)
- Capterra: NA
3. DealHub
DealHub, satış ekipleri için ideal olan, en yüksek puanlı tekliften gelire otomasyon çözümüdür. Faturalandırma ve abonelik özellikleriyle birlikte gelir. Bu, tüm anlaşma faaliyetlerinizi, iletişiminizi ve tekliflerinizi tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar.
DealHub'ın en iyi özellikleri
- Tüm anlaşma belgelerini, iletişimi ve görevleri tek bir güvenli platformda yönetin
- AI'dan yararlanarak potansiyel engelleri belirleyin ve anlaşma akışını optimize etmek için en iyi uygulamaları önerin
- Konu başlıklı tartışmalar ve gerçek zamanlı güncellemelerle iç ve dış paydaşlarla sorunsuz iletişim kurun
- E-postalardan ve diğer kaynaklardan otomatik veri yakalama ile manuel veri girişini ortadan kaldırın ve veri doğruluğunu sağlayın
- DealHub'ı mevcut CRM platformunuzla ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlayarak birleşik bir satış deneyimi yaşayın
DealHub sınırlamaları
- DealHub'un fiyatlandırma yapısı, eklenti özellikler ve hizmetler ayrı olarak fiyatlandırıldığından bazı işletmeler için karmaşık olabilir
DealHub fiyatlandırması
- DealRoom: Satış ekibiyle iletişime geçin
- DealHub CPQ: Satış ekibiyle iletişime geçin
- DealHub Faturalandırma: Satış ekibiyle iletişime geçin
DealHub puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (550+yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+yorum)
4. RingCentral
RingCentral, uzaktan ve hibrit satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir işbirliği araçları paketi sunan, yapay zeka destekli bir iletişim çözümüdür. Gerçek zamanlı arama notları ve kişiselleştirilmiş dönüşüm içgörüleri gibi özelliklere sahip bu araç, iletişim çabalarınızı birleştirmenize ve satış zekası kazanmanıza yardımcı olabilir.
RingCentral'ın en iyi özellikleri
- Telefon görüşmelerini, video konferansları, takım mesajlaşmasını ve fakslamayı tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirin
- RingCentral'ı mevcut CRM ve diğer satış araçlarınızla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın
- Uluslararası arama ve video konferans özelliklerini kullanarak dünyanın her yerinden takımlar ve müşterilerle net iletişim kurun ve işbirliği yapın
RingCentral sınırlamaları
- RingCentral'ın fiyat planları, gerekli özelliklere ve kullanıcı sayısına göre değişir
- Bazı yorumcular, platformun bazı gelişmiş işlevleri için hafif bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtmiştir
RingCentral fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $
RingCentral puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (890+yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (1100+yorum)
5. Pipedrive
Pipedrive, satış boru hattınızı izlemenize, potansiyel müşterileri yönetmenize ve tüm satış sürecinizi otomatikleştirmenize olanak tanıyan etkili bir işbirliğine dayalı CRM ve satış yönetimi platformudur. En iyi yanı, teknoloji yığınınızı Pipedrive'ın CRM'si ile bağlayarak, tek bir platformda birden fazla araçtan sorunsuz bir şekilde gerçek zamanlı veriler elde etmenizi sağlamasıdır.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir aşamalar ve sürükle ve bırak fonksiyonuyla satış boru hattınızın net bir özetini alın
- Aramalar, e-postalar ve toplantılar dahil olmak üzere tüm satışla ilgili etkinlikleri merkezi bir konumdan izleyin
- Konu başlıklı tartışmalar ve anlaşma notları aracılığıyla iç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliğini geliştirin
- Takip e-postaları gönderme ve toplantı planlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, ekibinizin zamanını anlaşmaları kapatmaya odaklanmak için serbest bırakın
Pipedrive sınırlamaları
- Pipedrive ücretsiz deneme sürümü sunsa da, bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Pipedrive'ın işlevselliği, ekibi için satış odaklı bir araca ihtiyaç duyan diğer sektörlerden ziyade satış organizasyonları için daha uygun olabilir.
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları
- Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1800+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2900+ yorum)
6. Recapped. io
Recapped. io, satış işbirliğine farklı bir yaklaşım getirerek, satış görüşmeleri ve toplantılarından anahtar noktaların yakalanmasına ve paylaşılmasına odaklanır. Kullanıma hazır bir oyun kitabı, özelleştirilebilir şablonlar ve işbirliğine dayalı çalışma alanları ile takımlarınızın en iyi uygulamaları takip etmesini ve gerekli belgeleri ve satış varlıklarını kolayca bulmasını sağlarsınız.
Redcapped. io'nun en iyi özellikleri
- Aramalardan değerli satış içgörülerini yakalayın ve bunları daha geniş bir takımla paylaşarak kolektif bilgi birikimi oluşturun
- Her görüşmeden sonra takım üyelerine net eylem öğeleri atayın ve tamamlanma sürecindeki ilerlemeyi izleyin
- Kolay erişilebilir video özetleri ve aranabilir transkriptlerle satış görüşmelerinin anahtar anlarını inceleyin
- Çağrı kayıtlarını ve transkriptlerini analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin ve temsilcilere hedef odaklı koçluk sağlayın
- Her satış görüşmesinden sonra net takip ve eylem öğelerinin atanmasını sağlayarak takımın sorumluluk bilincini artırın
Redcapped. io sınırlamaları
- Recapped. io'nun fiyatları, özellikle büyük satış takımları için tüm bütçelere uygun olmayabilir
- Bazı yorumcular, diğer satış araçlarına kıyasla gelişmiş entegrasyonlar açısından sınırlamalardan bahsetmiştir
Redcapped. io fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 125 $
Redcapped. io puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
7. Salesforce
Salesforce, güçlü satış işbirliği yetenekleri dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığına sahip sağlam bir platform sunan bir CRM devi. Bu temeli kullanarak, uçtan uca bir satış ve pazarlama yönetim platformu haline getirmek için çok sayıda eklenti özelliği sunarak, kuruluşların gelir elde etme çabalarını otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlar.
Salesforce'un en iyi özellikleri
- Takım mesajlaşması, görev yönetimi ve gerçek zamanlı anlaşma güncellemeleri için Chatter gibi özelliklerle sorunsuz iletişimi teşvik edin
- Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile takımınızın bağlantıda kalmasını ve hareket halindeyken anlaşmaları yönetmesini sağlayın
- Geniş bir aralıkta özelleştirilebilir alanlar, iş akışları ve gösterge panelleri ile Salesforce'u özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
- Güçlü raporlama ve veri görselleştirme araçlarıyla satış performansı hakkında derinlemesine bilgi edinin
Salesforce sınırlamaları
- Bazı kişiler için Salesforce, diğer seçeneklere kıyasla öğrenmesi daha zor olan karmaşık bir platformdur
- Fiyatlandırma yapısı, maliyetlerin genellikle kullanıcı sayısı ve gerekli özelliklere göre belirlendiği için küçük işletmeler için pahalıdır
Salesforce fiyatlandırması
- Başlangıç Paketi: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $
- Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $
Salesforce puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (19.500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.300+ yorum)
8. SalesRabbit
SalesRabbit, tüm satış süreçlerinizi tek bir platformda otomatikleştiren ve kolaylaştıran dinamik bir saha satış yönetimi platformudur. Satış ekiplerinin performansını artırmasına, maliyetleri azaltmasına ve anlaşmaları güvence altına almasına yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.
Bu satış aracının en iyi yanı, 1000'den fazla uyumlu araçla entegre olması ve tüm satış verilerinize tek bir yerden erişmenizi sağlamasıdır.
SalesRabbit'in en iyi özellikleri
- E-postalar, aramalar, metinler ve sosyal medya etkileşimleri gibi tüm satış iletişim kanallarını tek bir platformda birleştirin
- Takım iletişimi izleyin ve analiz edin, koçluk fırsatlarını belirleyin ve genel satış etkinliğini artırın
- Takım sohbeti, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi özelliklerle sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın
- Sürükle ve bırak işlevselliği ve görsel boru hattı araçlarıyla özel satış süreçleri tasarlayın ve yönetin
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve etkinlik izleme özellikleriyle satış boru hattınızda gerçek zamanlı görünürlük elde edin
SalesRabbit sınırlamaları
- SalesRabbit ücretsiz bir plan sunsa da, bazı gelişmiş özellikler sınırlıdır veya ücretsiz sürümde kullanılamaz
- Birkaç kullanıcı yorumu, bazı CRM'ler ve pazarlama otomasyon araçlarıyla entegrasyonların, daha köklü platformlara kıyasla sınırlı olabileceğinden bahsetmektedir
SalesRabbit fiyatlandırması
- SalesRabbit Lite: 0 $
- SalesRabbit Takımı: Kullanıcı başına aylık 29 $
- SalesRabbit Pro: Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları
- SalesRabbit Enterprise: Özel Fiyatlandırma
SalesRabbit puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (190+ yorum)
9. LiquidPlanner
LiquidPlanner, takımlarınızın değişikliklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir proje yönetimi ve satış boru hattı yönetimi çözümüdür. Tahminsel planlama, doğru tahminler ve gerçekçi iş yükü dengesi kullanarak satış projelerinizi yönetmenize yardımcı olur ve tüm takımınızın faaliyetlerini verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.
Etkili satış işbirliği için kullanılan görsel planlama yetenekleriyle tanınır.
LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir Gantt grafikleriyle satış boru hattınızı görselleştirin, son tarihleri ve bağımlılıkları net bir şekilde iletin
- Konu başlıklı tartışmalar ve paylaşılan belgeler gibi özelliklerle gerçek zamanlı iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştırın
- Takım iş yükünü görselleştirin ve optimum kaynak tahsisi için satış boru hattınızdaki potansiyel darboğazları belirleyin
- Satış ilerlemesi konusunda daha fazla görünürlük elde edin ve satış tahminlerinizin doğruluğunu artırın
LiquidPlanner sınırlamaları
- LiquidPlanner'ın fiyatlandırma yapısı, özellikle küçük takımlar için tüm bütçelere uygun olmayabilir
- Bazı kullanıcı yorumları, gelişmiş planlama özelliklerini öğrenmenin biraz zaman aldığından bahsetmektedir
LiquidPlanner fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $
LiquidPlanner puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (290+yorum)
- Capterra: 4,3/5 (650+yorum)
10. Hubspot Sales
Hubspot, popüler bir hepsi bir arada satış ve pazarlama aracıdır. Ücretsiz CRM'si, satış organizasyonları için idealdir. Hubspot Satış platformu, CRM ve satış boru hattına eklenebilecek çok yönlü özelliklerle birlikte gelir.
Takımların satış etkileşimi ve işbirliği araçları, anlaşma yönetimi fonksiyonları, raporlama ve analitik özellikler, ödeme ve teklif yönetimi araçları ve daha fazlasını elde etmelerini sağlar.
Hubspot'un en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri geliştirme, e-posta takibi ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ekibinizin anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın
- Kullanıcı dostu bir planlama asistanı ile potansiyel müşteriler ve müşterilerle planlama konusunda gidip gelmeyi ortadan kaldırın
- Görünürlük ve işbirliğini iyileştirmek için tüm anlaşma ile ilgili bilgileri, iletişimi ve görevleri tek bir platformda yönetin
- Önceden oluşturulmuş veya özelleştirilebilir oyun kitaplarıyla satış sürecinizi standartlaştırın ve temsilcilerinizi etkili koçluk araçlarıyla donatın
- Satış verilerinizi HubSpot Uygulama Pazarı'nda bulunan 1400'den fazla araçla entegre edin
Hubspot sınırlamaları
- HubSpot Sales, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar. Gelişmiş işlevler için ücretli abonelik gerekir
- Bazı yorumcular, HubSpot Sales'in HubSpot ekosistemine zaten yatırım yapmış işletmeler için daha uygun olabileceğinden bahsetmiştir
- Öğrenme eğrisi dik olup, kullanıcıların aracı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için Hubspot Academy kurslarını almaları gerekmektedir
Hubspot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 90 $
Hubspot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (11.200+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (450+yorum)
ClickUp ile Satış İşbirliğinizi Güçlendirin
Bununla birlikte, 2024'ün en iyi 10 satış işbirliği yazılımı aracı hakkındaki kapsamlı kılavuzumuzun sonuna geldik. Unutmayın, her satış takımının kendi ritmi vardır.
İdeal araç, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmalı, takımınızın işbirliğini geliştirmeli ve verimliliği artırarak satışları ileriye taşımalıdır.
Bu listede hangi satış işbirliği yazılımının öne çıktığını sorarsanız, ClickUp deriz. Bu hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracı, işbirliğine dayalı bir CRM, görev yönetimi yazılımı, satış teklifleri izleme yazılımı, pazarlama otomasyon yazılımı, çevrimiçi işbirliği araçları ve eksiksiz bir satış ve operasyon yönetimi çözümü olarak da işlev görür.
ClickUp'ın çok yönlü özellikleri, tüm satış süreçlerinizi tek bir platformda entegre etmenize ve tüm organizasyonu birleştiren bir işbirliği kültürü oluşturmanıza olanak tanır.
ClickUp'a bugün kaydolun ve tüm satış sürecinizi nasıl tamamen dönüştürdüğünü görün!