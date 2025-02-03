2025'in Satış Takımları için En İyi 10 Satış İşbirliği Yazılımı

Günümüzün satış ve operasyon süreçleri, soğuk aramalar veya bir satış temsilcisinin müşteriyi takip ederek anlaşma yapmasından daha fazlasını içerir. Departmanlar arasında iletişim, satış sürecinin net bir görünümünün sağlanması, zamanında takip ve takımlar arasında yakın işbirliği gerektirir.

Bu süreci kolaylaştırmak için özveri, verimli bir süreç ve satış işbirliği yazılımı gibi sihirli bir bileşen gerekir. Uçtan uca bir satış işbirliği platformundan yararlanarak, takımınızı yetenekli bireylerden oluşan bir gruptan verimli bir kolektif zekaya dönüştürebilir ve anlaşmaları daha etkili bir şekilde ilerletebilirsiniz.

Peki, markanız için tüm bunları yapacak sihirli satış aracı hangisi? Doğru seçeneği belirlemenize yardımcı olmak için en iyi 10 satış işbirliği yazılım aracının bir listesini hazırladık. Ayrıca, satış otomasyonu için başvurabileceğiniz özel bir önerimiz de var.

Satış işbirliği yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi satış uygulamalarının listesine dalmadan önce, bir satış işbirliği yazılımı seçerken dikkate almanız gereken faktörlere bir göz atalım. En iyi araçlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Merkezi iletişim: Takımlarınız birbirinden kopuk çalışıyor ve verilerini birden fazla platformda saklıyorsa, bu durum mutlaka uyuşmazlıklara yol açacaktır. Düşündüğünüz işbirliği araçlarının Takımlarınız birbirinden kopuk çalışıyor ve verilerini birden fazla platformda saklıyorsa, bu durum mutlaka uyuşmazlıklara yol açacaktır. Düşündüğünüz işbirliği araçlarının işbirliğine dayalı iletişim özelliği sunduğundan emin olun. Bu, satış ve pazarlama takımlarınızın yanı sıra organizasyonun geri kalanının da müşteri bilgilerini kolayca saklamasına, dosya paylaşmasına, video konferans toplantıları yapmasına ve aynı sayfada olmasını sağlayacaktır

Verimli iş akışı yönetimi : Satışın anahtar unsurlarından biri, doğru işlerin doğru zamanda yapılmasını sağlamaktır. Bunlar arasında e-posta gönderme, hatırlatıcılar, toplantı notları ve daha fazlası bulunur. İş akışlarını kolaylaştırmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan araçlara öncelik verin, takımlarınızın düzenli çalışmasına ve satış hedeflerini tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olun

İşbirliğini geliştirin : Seçtiğiniz yazılım, işbirliğini kolaylaştırmalıdır. Doğru işbirliği araçları genellikle paylaşılan belgeler, dosya paylaşımı, ortak düzenleme özellikleri ve beyaz tahtalar gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler, takımınızın beyin fırtınası yapmasına, strateji geliştirmesine ve teklifler üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olacaktır

Veri görünürlüğü ve raporlama : Veriler, satışların can damarıdır. Tüm satış departmanı için işleri kolaylaştıracak, net ve özelleştirilebilir satış gösterge panelleri ve raporlama araçları sunan bir platform arayın. Bu, size takım performansına ilişkin değerli bilgiler sağlayacak ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacaktır

Entegrasyonlar: Satış işbirliği araçlarınız, mevcut CRM'leriniz veya kuruluşunuzdaki diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır. Bu, verilerin sorunsuz ve gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını sağlayarak satış takımlarının ve diğer paydaşların ilgili bilgileri almasını ve verimliliği artırmasını sağlar

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Satış İşbirliği Yazılımı

1. ClickUp

ClickUp, basit satış ekibi işbirliği veya satış boru hattı yönetiminin ötesinde birçok özellik sunan en iyi satış işbirliği yazılım araçları arasındadır.

ClickUp Satış Planı kullanarak tüm satış temsilcilerinizi aynı sayfada toplayın

ClickUp ile satışları izleyebilir, CRM yazılımını kullanarak potansiyel müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi yönetebilir ve satış KPI'larını ölçmek için verimli iş akışları ve raporlar oluşturabilirsiniz. Platform, potansiyel müşteri yönetimi, CRM veri yakalama, satış materyalleri oluşturma ve paylaşma, görev atama ve işbirliğine dayalı satış için tek adresiniz olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Planı Şablonu ile satış işbirliği sürecinizi düzenleyin

Ayrıca, satış plan şablonlarını kullanarak satış süreçlerinizi daha verimli bir şekilde ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz. Kullanıma hazır ClickUp Satış Planı Şablonu, yeni başlayanlar için mükemmeldir ve size şu konularda yardımcı olur:

Satış departmanınız için anlamlı SMART hedefleri belirleyin

Hedeflerinize daha hızlı ulaşmak için stratejiler geliştirin

Tüm satış profesyonellerinin kolayca erişebilmesi için bilgileri tek bir yerde düzenleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle, bazı kullanıcılar platforma başlarken hafif bir öğrenme eğrisi olduğunu hissedebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000+ yorum)

2. Rattle

Rattle, satış döngüsü boyunca takımınızın odaklanmasını ve uyumunu sağlamak için tasarlanmış bir RevOps platformudur. Satış işbirliği aracı, Salesforce verilerini doğrudan Slack ile entegre ederek tüm gelir operasyonlarınızın daha hızlı, daha akıcı ve daha etkili olmasını sağlar.

via Rattle

En iyi özellikler

Hassas satış belgelerini ve teklifleri müşterilerinizle güvenli bir şekilde paylaşın ve Deal Rooms'u kullanarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Satış temsilcilerine anlaşmanın her aşamasında rehberlik eden önceden oluşturulmuş veya özelleştirilebilir oyun kitaplarıyla satış sürecinizi standartlaştırın

Sezgisel tahmin araçları ve özelleştirilebilir gösterge panelleriyle satış boru hattınızda gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Satış temsilcilerinize, performanslarını sürekli iyileştirmeleri için çevrimiçi koçluk ve geri bildirim araçları sağlayın

Sınırlamaları kaldırın

Rattle'ın fiyatları, özellikle küçük takımlar için tüm bütçelere uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar, diğer işbirliği takım araçlarına kıyasla gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin eksik olduğunu bildirmiştir

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 19 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 49 $

Rattle puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (90+yorum)

Capterra: NA

3. DealHub

dealhub aracılığıyla

DealHub, satış ekipleri için ideal olan, en yüksek puanlı tekliften gelire otomasyon çözümüdür. Faturalandırma ve abonelik özellikleriyle birlikte gelir. Bu, tüm anlaşma faaliyetlerinizi, iletişiminizi ve tekliflerinizi tek bir yerde merkezileştirmenizi sağlar.

DealHub'ın en iyi özellikleri

Tüm anlaşma belgelerini, iletişimi ve görevleri tek bir güvenli platformda yönetin

AI'dan yararlanarak potansiyel engelleri belirleyin ve anlaşma akışını optimize etmek için en iyi uygulamaları önerin

Konu başlıklı tartışmalar ve gerçek zamanlı güncellemelerle iç ve dış paydaşlarla sorunsuz iletişim kurun

E-postalardan ve diğer kaynaklardan otomatik veri yakalama ile manuel veri girişini ortadan kaldırın ve veri doğruluğunu sağlayın

DealHub'ı mevcut CRM platformunuzla ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlayarak birleşik bir satış deneyimi yaşayın

DealHub sınırlamaları

DealHub'un fiyatlandırma yapısı, eklenti özellikler ve hizmetler ayrı olarak fiyatlandırıldığından bazı işletmeler için karmaşık olabilir

DealHub fiyatlandırması

DealRoom : Satış ekibiyle iletişime geçin

DealHub CPQ : Satış ekibiyle iletişime geçin

DealHub Faturalandırma: Satış ekibiyle iletişime geçin

DealHub puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550+yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+yorum)

4. RingCentral

ringCentral aracılığıyla

RingCentral, uzaktan ve hibrit satış ekipleri için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir işbirliği araçları paketi sunan, yapay zeka destekli bir iletişim çözümüdür. Gerçek zamanlı arama notları ve kişiselleştirilmiş dönüşüm içgörüleri gibi özelliklere sahip bu araç, iletişim çabalarınızı birleştirmenize ve satış zekası kazanmanıza yardımcı olabilir.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

Telefon görüşmelerini, video konferansları, takım mesajlaşmasını ve fakslamayı tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirin

RingCentral'ı mevcut CRM ve diğer satış araçlarınızla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın

Uluslararası arama ve video konferans özelliklerini kullanarak dünyanın her yerinden takımlar ve müşterilerle net iletişim kurun ve işbirliği yapın

RingCentral sınırlamaları

RingCentral'ın fiyat planları, gerekli özelliklere ve kullanıcı sayısına göre değişir

Bazı yorumcular, platformun bazı gelişmiş işlevleri için hafif bir öğrenme eğrisi olduğunu belirtmiştir

RingCentral fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 35 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 45 $

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (890+yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1100+yorum)

5. Pipedrive

pipedrive aracılığıyla

Pipedrive, satış boru hattınızı izlemenize, potansiyel müşterileri yönetmenize ve tüm satış sürecinizi otomatikleştirmenize olanak tanıyan etkili bir işbirliğine dayalı CRM ve satış yönetimi platformudur. En iyi yanı, teknoloji yığınınızı Pipedrive'ın CRM'si ile bağlayarak, tek bir platformda birden fazla araçtan sorunsuz bir şekilde gerçek zamanlı veriler elde etmenizi sağlamasıdır.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir aşamalar ve sürükle ve bırak fonksiyonuyla satış boru hattınızın net bir özetini alın

Aramalar, e-postalar ve toplantılar dahil olmak üzere tüm satışla ilgili etkinlikleri merkezi bir konumdan izleyin

Konu başlıklı tartışmalar ve anlaşma notları aracılığıyla iç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliğini geliştirin

Takip e-postaları gönderme ve toplantı planlama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, ekibinizin zamanını anlaşmaları kapatmaya odaklanmak için serbest bırakın

Pipedrive sınırlamaları

Pipedrive ücretsiz deneme sürümü sunsa da, bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Pipedrive'ın işlevselliği, ekibi için satış odaklı bir araca ihtiyaç duyan diğer sektörlerden ziyade satış organizasyonları için daha uygun olabilir.

Pipedrive fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 59 ABD doları

Güç : Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2900+ yorum)

6. Recapped. io

Recapped. io, satış işbirliğine farklı bir yaklaşım getirerek, satış görüşmeleri ve toplantılarından anahtar noktaların yakalanmasına ve paylaşılmasına odaklanır. Kullanıma hazır bir oyun kitabı, özelleştirilebilir şablonlar ve işbirliğine dayalı çalışma alanları ile takımlarınızın en iyi uygulamaları takip etmesini ve gerekli belgeleri ve satış varlıklarını kolayca bulmasını sağlarsınız.

Redcapped. io'nun en iyi özellikleri

Aramalardan değerli satış içgörülerini yakalayın ve bunları daha geniş bir takımla paylaşarak kolektif bilgi birikimi oluşturun

Her görüşmeden sonra takım üyelerine net eylem öğeleri atayın ve tamamlanma sürecindeki ilerlemeyi izleyin

Kolay erişilebilir video özetleri ve aranabilir transkriptlerle satış görüşmelerinin anahtar anlarını inceleyin

Çağrı kayıtlarını ve transkriptlerini analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin ve temsilcilere hedef odaklı koçluk sağlayın

Her satış görüşmesinden sonra net takip ve eylem öğelerinin atanmasını sağlayarak takımın sorumluluk bilincini artırın

Redcapped. io sınırlamaları

Recapped. io'nun fiyatları, özellikle büyük satış takımları için tüm bütçelere uygun olmayabilir

Bazı yorumcular, diğer satış araçlarına kıyasla gelişmiş entegrasyonlar açısından sınırlamalardan bahsetmiştir

Redcapped. io fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 125 $

Redcapped. io puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

7. Salesforce

Salesforce, güçlü satış işbirliği yetenekleri dahil olmak üzere geniş bir özellik aralığına sahip sağlam bir platform sunan bir CRM devi. Bu temeli kullanarak, uçtan uca bir satış ve pazarlama yönetim platformu haline getirmek için çok sayıda eklenti özelliği sunarak, kuruluşların gelir elde etme çabalarını otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlar.

salesforce aracılığıyla

Salesforce'un en iyi özellikleri

Takım mesajlaşması, görev yönetimi ve gerçek zamanlı anlaşma güncellemeleri için Chatter gibi özelliklerle sorunsuz iletişimi teşvik edin

Kullanıcı dostu bir mobil uygulama ile takımınızın bağlantıda kalmasını ve hareket halindeyken anlaşmaları yönetmesini sağlayın

Geniş bir aralıkta özelleştirilebilir alanlar, iş akışları ve gösterge panelleri ile Salesforce'u özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Güçlü raporlama ve veri görselleştirme araçlarıyla satış performansı hakkında derinlemesine bilgi edinin

Salesforce sınırlamaları

Bazı kişiler için Salesforce, diğer seçeneklere kıyasla öğrenmesi daha zor olan karmaşık bir platformdur

Fiyatlandırma yapısı, maliyetlerin genellikle kullanıcı sayısı ve gerekli özelliklere göre belirlendiği için küçük işletmeler için pahalıdır

Salesforce fiyatlandırması

Başlangıç Paketi : Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 80 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $

Salesforce puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (19.500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.300+ yorum)

8. SalesRabbit

salesRabbit aracılığıyla

SalesRabbit, tüm satış süreçlerinizi tek bir platformda otomatikleştiren ve kolaylaştıran dinamik bir saha satış yönetimi platformudur. Satış ekiplerinin performansını artırmasına, maliyetleri azaltmasına ve anlaşmaları güvence altına almasına yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.

Bu satış aracının en iyi yanı, 1000'den fazla uyumlu araçla entegre olması ve tüm satış verilerinize tek bir yerden erişmenizi sağlamasıdır.

SalesRabbit'in en iyi özellikleri

E-postalar, aramalar, metinler ve sosyal medya etkileşimleri gibi tüm satış iletişim kanallarını tek bir platformda birleştirin

Takım iletişimi izleyin ve analiz edin, koçluk fırsatlarını belirleyin ve genel satış etkinliğini artırın

Takım sohbeti, dosya paylaşımı ve görev yönetimi gibi özelliklerle sorunsuz işbirliğini kolaylaştırın

Sürükle ve bırak işlevselliği ve görsel boru hattı araçlarıyla özel satış süreçleri tasarlayın ve yönetin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri ve etkinlik izleme özellikleriyle satış boru hattınızda gerçek zamanlı görünürlük elde edin

SalesRabbit sınırlamaları

SalesRabbit ücretsiz bir plan sunsa da, bazı gelişmiş özellikler sınırlıdır veya ücretsiz sürümde kullanılamaz

Birkaç kullanıcı yorumu, bazı CRM'ler ve pazarlama otomasyon araçlarıyla entegrasyonların, daha köklü platformlara kıyasla sınırlı olabileceğinden bahsetmektedir

SalesRabbit fiyatlandırması

SalesRabbit Lite : 0 $

SalesRabbit Takımı : Kullanıcı başına aylık 29 $

SalesRabbit Pro : Kullanıcı başına aylık 39 ABD doları

SalesRabbit Enterprise: Özel Fiyatlandırma

SalesRabbit puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (350+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (190+ yorum)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner, takımlarınızın değişikliklerine ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir proje yönetimi ve satış boru hattı yönetimi çözümüdür. Tahminsel planlama, doğru tahminler ve gerçekçi iş yükü dengesi kullanarak satış projelerinizi yönetmenize yardımcı olur ve tüm takımınızın faaliyetlerini verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.

liquidPlanner aracılığıyla

Etkili satış işbirliği için kullanılan görsel planlama yetenekleriyle tanınır.

LiquidPlanner'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Gantt grafikleriyle satış boru hattınızı görselleştirin, son tarihleri ve bağımlılıkları net bir şekilde iletin

Konu başlıklı tartışmalar ve paylaşılan belgeler gibi özelliklerle gerçek zamanlı iletişimi ve görev yönetimini kolaylaştırın

Takım iş yükünü görselleştirin ve optimum kaynak tahsisi için satış boru hattınızdaki potansiyel darboğazları belirleyin

Satış ilerlemesi konusunda daha fazla görünürlük elde edin ve satış tahminlerinizin doğruluğunu artırın

LiquidPlanner sınırlamaları

LiquidPlanner'ın fiyatlandırma yapısı, özellikle küçük takımlar için tüm bütçelere uygun olmayabilir

Bazı kullanıcı yorumları, gelişmiş planlama özelliklerini öğrenmenin biraz zaman aldığından bahsetmektedir

LiquidPlanner fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 28 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 42 $

LiquidPlanner puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (290+yorum)

Capterra: 4,3/5 (650+yorum)

10. Hubspot Sales

hubspot aracılığıyla

Hubspot, popüler bir hepsi bir arada satış ve pazarlama aracıdır. Ücretsiz CRM'si, satış organizasyonları için idealdir. Hubspot Satış platformu, CRM ve satış boru hattına eklenebilecek çok yönlü özelliklerle birlikte gelir.

Takımların satış etkileşimi ve işbirliği araçları, anlaşma yönetimi fonksiyonları, raporlama ve analitik özellikler, ödeme ve teklif yönetimi araçları ve daha fazlasını elde etmelerini sağlar.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri geliştirme, e-posta takibi ve veri girişi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ekibinizin anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın

Kullanıcı dostu bir planlama asistanı ile potansiyel müşteriler ve müşterilerle planlama konusunda gidip gelmeyi ortadan kaldırın

Görünürlük ve işbirliğini iyileştirmek için tüm anlaşma ile ilgili bilgileri, iletişimi ve görevleri tek bir platformda yönetin

Önceden oluşturulmuş veya özelleştirilebilir oyun kitaplarıyla satış sürecinizi standartlaştırın ve temsilcilerinizi etkili koçluk araçlarıyla donatın

Satış verilerinizi HubSpot Uygulama Pazarı'nda bulunan 1400'den fazla araçla entegre edin

Hubspot sınırlamaları

HubSpot Sales, sınırlı özelliklere sahip ücretsiz bir sürüm sunar. Gelişmiş işlevler için ücretli abonelik gerekir

Bazı yorumcular, HubSpot Sales'in HubSpot ekosistemine zaten yatırım yapmış işletmeler için daha uygun olabileceğinden bahsetmiştir

Öğrenme eğrisi dik olup, kullanıcıların aracı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek için Hubspot Academy kurslarını almaları gerekmektedir

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 15 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 90 $

Hubspot puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (11.200+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (450+yorum)

ClickUp ile Satış İşbirliğinizi Güçlendirin

Bununla birlikte, 2024'ün en iyi 10 satış işbirliği yazılımı aracı hakkındaki kapsamlı kılavuzumuzun sonuna geldik. Unutmayın, her satış takımının kendi ritmi vardır.

İdeal araç, mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmalı, takımınızın işbirliğini geliştirmeli ve verimliliği artırarak satışları ileriye taşımalıdır.

ClickUp Beyaz Tahta ile takımlarınızla işbirliği yapın ve fikirleri görevlere dönüştürün

Bu listede hangi satış işbirliği yazılımının öne çıktığını sorarsanız, ClickUp deriz. Bu hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracı, işbirliğine dayalı bir CRM, görev yönetimi yazılımı, satış teklifleri izleme yazılımı, pazarlama otomasyon yazılımı, çevrimiçi işbirliği araçları ve eksiksiz bir satış ve operasyon yönetimi çözümü olarak da işlev görür.

ClickUp'ın çok yönlü özellikleri, tüm satış süreçlerinizi tek bir platformda entegre etmenize ve tüm organizasyonu birleştiren bir işbirliği kültürü oluşturmanıza olanak tanır.

ClickUp'a bugün kaydolun ve tüm satış sürecinizi nasıl tamamen dönüştürdüğünü görün!