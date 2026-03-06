[Yıl]'ın en iyi 10 Murf AI alternatifi

Konuştuğum çoğu takım, AI sesi bulmakta zorlanmıyor. Seslendirme oluşturma sürecinin dağınık bir karmaşaya dönüşmesini önlemekte zorlanıyorlar.

Senaryo Google Dokümanlar'da, düzenlemeler Slack'te, görevler Asana'da ve Murf AI de takip edilmesi gereken bir sekme daha oluyor. İşte üretim süresi bu şekilde kayboluyor.

Microsoft'un İş Eğilimleri Indeksi verileri bu gürültüyü sayılara döküyor: çalışanlar çalışma saatleri içinde yaklaşık iki dakikada bir pingleniyor ve bu da günde toplam 275 kesintiye denk geliyor.

Ses ş Akışı farklı araçlara bölündüğünde, bağlamın genişlemesi nedeniyle yük altında kalırsınız: sürekli uygulama değiştirme ve bilgi arama, işlerinizi gerçekten yapmanızı engeller.

Bu kılavuz, Murf AI alternatiflerini seçerken gerçekten önem vermeniz gereken bir soru etrafında oluşturulmuştur: Bu araç, ses üretimini her hafta daha kolay hale getirecek mi?

Burada, ultra gerçekçi ses klonlama platformlarından senaryoları, onayları ve varlıkları bir arada tutan hepsi bir arada Çalışma Alanlarına kadar 10 seçenek bulacaksınız.

Neden Murf AI Alternatifleri Arayın?

Murf AI alternatifleri, yazılı senaryoları doğal seslere dönüştüren metin okuma (TTS) ve AI ses üretme platformlarıdır. Her güncelleme için seslendirme sanatçısı tutmaya gerek kalmadan profesyonel seslendirmelere ihtiyaç duyan içerik oluşturucular, pazarlamacılar, L&D takımları ve ürün geliştiriciler tarafından kullanılırlar.

Murf AI, temel seslendirmeler için iyi çalışır, ancak çıktı arttıkça ve beklentiler yükseldiğinde takımlar arasında sürtüşmeler başlar.

İçerik talebinin 5 kat artacağı tahmin edilirken, eksiklikler daha da belirgin hale geliyor:

Ara sıra kullanım için fiyatlandırma zor olabilir.

Belirli bir marka tonuna ihtiyacınız olduğunda ses kitaplığı sınırlayıcı gelebilir ve

Bazı sesler hala biraz robotik geliyor

Birçok kullanıcı, biraz yanlış gelen telaffuz ve aksanlar gibi gerçekçilik sorunlarından da şikayetçi ve bu da ekstra düzenleme döngüleri yaratıyor.

Murf, ihtiyacınız olan seslendirme ş akışını büyük ölçekte destekleyemediğinde, daha fazla araç ve adım ekleyerek bunu telafi etmeniz gerekir. Bu araçların yayılması, sürecinizde gecikmelere ve içeriğinizde tutarsızlıklara neden olur.

En iyi Murf alternatifi, sadece seslerin nasıl duyulduğuna değil, takımınızın sesi nasıl ürettiğine de bağlıdır. Bazı takımlar, marka tutarlılığı için stüdyo kalitesinde ses klonlamaya ihtiyaç duyar. Diğer takımlar ise, geliştiricilerin ürünleri içinde ses üretebilmeleri veya seslendirmeleri büyük ölçekte otomasyonla otomatikleştirebilmeleri için API erişimine daha fazla önem verir.

Senaryodan nihai varlığa kadar tüm içerik oluşturma akışına sahipsen, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı daha akıllıca bir seçim olabilir.

📮 ClickUp Insight: Yöneticilerin %16'sı, birden fazla araçtan gelen güncellemeleri tek bir görünümde entegrasyonlarda zorluk çekiyor. Güncellemeler dağınık olduğunda, bilgileri bir araya getirmek için daha fazla zaman harcarsınız ve liderlik etmek için daha az zamanınız kalır. Sonuç? Gereksiz idari yükler, kaçırılan içgörüler ve uyumsuzluk. ClickUp'ın hepsi bir arada Çalışma Alanı ile yöneticiler görevleri, belgeleri ve güncellemeleri merkezileştirebilir, yoğun iş yükünü azaltabilir ve en önemli içgörüleri tam da ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkarabilir. 💫 Gerçek Sonuçlar: Özelleştirilebilir şablonlar ve zaman takibi kullanarak 200 profesyoneli tek bir ClickUp Çalışma Alanı'nda bir araya getirin, genel giderleri azaltın ve birden fazla konumda teslimat sürelerini iyileştirin.

Belirli alternatiflere dalmadan önce, içerik ş akışınızda AI destekli araçlarla çalışırken verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilecek pratik AI hilelerini içeren bu kısa videoyu izleyin.

Murf AI Alternatiflerine Genel Bakış

Araç adı En iyisi Öne çıkan özellikler Fiyatlandırma* ClickUp AI destekli yazma ve işbirliği ile uçtan uca içerik akışlarını yöneten takımlar AI senaryo yazımı için ClickUp Brain, gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Belge, asenkron ekran kaydı ve anlatım için ClickUp Clips, Özel Alanlar ve otomasyonlar Ücretsiz seviye mevcuttur; kurumsal işletmeler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. ElevenLabs Ultra gerçekçi ses klonlama ve çok dilli içerik Kısa ses örneklerinden ses klonlama, 5000'den fazla ses kütüphanesi, uzun içerikler için proje düzenleyici, otomatik dudak senkronizasyonu zamanlamalı dublaj stüdyosu, 70'den fazla dil Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar. WellSaid Labs Marka tutarlılığı sağlayan ses deneyimleri oluşturan kurumsal takımlar Özel ses avatarları, rol tabanlı izinlere sahip takım çalışma alanları, telaffuz kütüphanesi, SOC 2/HIPAA/GDPR uyumluluğu, Adobe Premiere Pro entegrasyonu Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar. Speechify Erişilebilirlik odaklı metinden sese dönüştürme ve kişisel verimlilik Tarayıcı uzantısı, fiziksel metinler için mobil OCR, 60'tan fazla dilde 1000'den fazla ses, AI özetleri ve testler, kelime düzeyinde vurgu Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. LOVO AI Tek bir platformda ses ve video düzenlemeye ihtiyaç duyan video oluşturucular Genny video düzenleyici, 500'den fazla ses, duygu ve vurgu kontrolleri, otomatik altyazı oluşturma, tüm ücretli planlarda ses klonlama, AI sanat aracı Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Synthesia Stüdyo olmadan video sunumlarına ihtiyaç duyan kurumsal eğitmenler ve pazarlama takımları 240'tan fazla stok avatar, çok dilli akıcılık özelliğine sahip özel Kişisel Avatar, ses klonlama Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar. Google Cloud Metin Okuma Uygulamalara ses özelliği ekleyen geliştiriciler 75'ten fazla dilde 380'den fazla ses, WaveNet/Neural2/Studio sesleri, SSML desteği, Gemini 2. 5 Flash ve Pro TTS modelleri, kullandıkça öde Standart sesler için ücretsiz seviye; Gemini modelleri için belirteç tabanlı fiyatlandırma Microsoft Azure Metin Okuma Küresel dil desteği ve özel sesler gerektiren kurumsal uygulamalar 140'tan fazla dilde 400'den fazla sinirsel ses, Özel Sinirsel Ses, kod gerektirmeyen ayarlama için Speech Studio, konuşan avatar sentezi, toplu sentez API Ücretsiz seviye mevcuttur; kullan-öde sistemi ile özel olarak özelleştirilebilir Descript Metin tabanlı ses düzenleme isteyen podcast yayıncıları ve video düzenleyicileri Transkripti düzenleyerek sesleri düzenleyin, ses klonlama, dolgu kelimeleri kaldırma, dudak senkronizasyonu ile 39'dan fazla dilde AI dublaj, Claude/Gemini/GPT model seçenekleri Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar. CAMB AI Otomatik dudak senkronizasyonu ile hızlı çok dilli dublaj 150'den fazla dil, otomatik dudak senkronizasyonu ayarı, diller arası ses klonlama, büyük içerik kitaplıkları için toplu işleme Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar aylık 5 $'dan başlar.

Kullanabileceğiniz En İyi Murf AI Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Uçtan uca içerik ş akışlarını yöneten takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz edinin ClickUp'ın AI özellikli Çalışma Alanı'nda tüm ses ve video içeriği akışınızı yönetin.

ClickUp, AI destekli yazma, işbirliğine dayalı belgeler ve görev yönetimini Converged AI Çalışma Alanı 'na taşır, böylece takımınız ses ve video projeleri dahil olmak üzere içerik ş akışlarını sürekli bağlam değiştirmeden uçtan uca yürütebilir.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-posta dahil olmak üzere içerik oluşturmak için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve Çalışma Alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, tüm Çalışma Alanınızın bağlamını korurken, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere Çalışma Alanında AI destekli yazma yardımı alırsınız.

ClickUp'tan ayrılmadan senaryolar yazın ve düzeltin

ClickUp Brain'i kullanarak senaryo yazımı, planlama ve prodüksiyon öncesi ve sonrası süreçlerde yardım alarak video ve ses prodüksiyon ş akışını hızlandırın.

Bir araçta senaryo yazıp başka bir araçta prodüksiyonu yönetmek yerine, ClickUp Brain'i kullanarak senaryoları doğrudan ClickUp belgeleri içinde oluşturabilir, iyileştirebilir ve son halini verebilirsiniz.

AI, ClickUp'ta önceden kaydettiğiniz proje özetleri, önceki senaryolar veya marka belgeleri gibi çalışma alanınızın bağlamından yararlanarak, taslaklarınızı manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmadan tutarlı tutar.

Yazma yardımının ötesinde, ClickUp Super Agents oluşturarak özetler hazırlama, geri bildirimleri özetleme ve onay için içerik yönlendirme gibi görevleri özerk bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Üretim zaman çizelgelerinizi hızlandırmak için özel bir AI destekli içerik ekibi üyesi gibi arka planda çalışırlar.

ClickUp Super Agents ile seslendirme oluşturma için içerik ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Tek bir tıklamayla senaryo taslağından üretim görevine geçin

Sohbetlerden veya belgelerden doğrudan izlenebilir ClickUp görevleri oluşturun

Takım düzenlemeleri için merkezi merkeziniz olan ClickUp Belge ile senaryolar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Birden fazla takım üyesi aynı anda düzenleme yapabilir, satır içi yorumlar bırakabilir ve onay için paydaşları etiketleyebilir.

Sürüm geçmişi her değişikliği izler, böylece taslaklarınızı asla kaybetmezsiniz.

Senaryo hazır olduğunda, onu doğrudan doğru ClickUp görevlerine ekleyebilir, seslendirme üretim adımıyla ilgili ayarları yapabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve platformdan ayrılmadan ilerlemeyi takip edebilirsiniz.

Seslendirme taslaklarını doğrudan ClickUp'ta yakalayın ve paylaşım yapın

ClickUp Clips ile ekranınızdan doğrudan ses ve video yakalayın ve bunları paylaşılabilir parçalara dönüştürün

Kendi ses veya videolarını kaydeden takımlar için, ekran kayıtlarını ve sesli anlatımları yakalayın, ardından ClickUp Clips'i kullanarak bunları takımınızla anında paylaşın. Bu, iç eğitim içeriği, ürün demoları veya seslendirme taslakları hakkında asenkron geri bildirimler için çok uygundur.

Sonuç: fikir aşamasından senaryoya ve nihai varlığa kadar tüm içerik üretim süreciniz tek bir yerde toplanır.

Not: ClickUp'ı içerik ş akışınızın omurgası olarak düşünün. Senaryoları, geri bildirimleri ve üretim görevlerini düzenli tutar, ancak AI seslendirme oluşturmak için yine de özel bir TTS aracına ihtiyacınız olacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Kanban panolarından zaman çizelgelerine ve Liste görünümlerine kadar, ClickUp Views ile takımınızın en iyi şekilde çalıştığı içerik akışını tam olarak görün.

ClickUp'ın Özel Alanlarını kullanarak, senaryo durumu veya onay aşaması gibi ş akışınız için kritik öneme sahip ayrıntıları ekleyin.

ClickUp otomasyonlarının tekrarlayan işleri halletmesine izin verin, böylece takımınız güncellemeleri takip etmek yerine içerik üretmeye odaklanabilir.

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

ClickUp'ın ücretsiz sürümü, solo oluşturucular ve küçük takımlar için ön maliyet olmadan başlamak için yeterince cömert.

ClickUp Gösterge Panelleri ile içerik üretiminizin durumunu kuşbakışı görün, darboğazları tespit edin ve projelerdeki takım iş yüklerini bir bakışta izleyin.

Mobil uygulamanızla senaryoları inceleyin, yorumlar bırakın ve içeriği onaylayın.

Senaryolar ve özetler, ait oldukları görevlere doğrudan ek dosya olarak eklenir, böylece bağlam her zaman elinizin altında olur ve hiçbir şey silolaşmaz.

Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot ve Zapier gibi halihazırda kullandığınız araçlarla bağlantı kurar.

Eksileri:

Mobil uygulama deneyimi, bazı gelişmiş özellikler açısından masaüstü uygulama kadar gelişmiş olmayabilir.

Yalnızca ses üretmeye odaklanan takımlar, tam proje yönetimi fonksiyonuna ihtiyaç duymayabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesinden alınan geri bildirim:

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve izlemek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme var, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılayarak), tüm e-posta iletişimini ortadan kaldırıyor.

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve takip etmek için ClickUp kullanıyoruz. Bu, her bir içeriğin durumunu (ilerleme var, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görmemizi sağlıyor. Ayrıca, her görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve delege etmek için kullanılabildiğinden (içerik oluşturma döngümüzü izleme ve takip etme ihtiyacını karşılayarak), tüm e-posta iletişimini ortadan kaldırıyor.

2. ElevenLabs (Ultra gerçekçi ses klonlama ve çok dilli içerik için en iyisi)

via ElevenLabs

İçerikiniz insan sesinden ayırt edilemeyen sesler gerektiriyorsa, ElevenLabs güvenilir bir seçenektir.

Platform, çoğu TTS aracının kaçırdığı ince tonlamaları, nefes alma kalıplarını ve duygusal nüansları yakalamak için gelişmiş sinirsel modeller kullanır.

Ses klonlama, ElevenLabs'ın anahtar ayırt edici özelliğidir. Kısa bir ses örneği yükleyin, platform o sesin sentetik bir sürümünü oluşturur. Projeler arasında tutarlı bir marka anlatıcısı sağlayabilir veya konuşmacının özelliklerini koruyarak içeriği yerelleştirebilirsiniz.

Projeler özelliği, uzun içerikleri yöneterek bölümler arasında tutarlı bir hızda birden fazla sesi yönlendirmenizi sağlar.

Dublaj stüdyosu, çok dilli içeriği otomasyonla otomatikleştirir. Bir video yükleyin, ElevenLabs onu hedef dilinize çevirip seslendirir, zamanlama ve tonu eşleştirir. Küresel içerik takımları için bu, dublaj zaman çizelgelerini haftalardan saatlere indirir.

ElevenLabs'ın en iyi özellikleri

Sadece birkaç dakikalık ses kaydı kullanarak herhangi bir sesin sentetik bir kopyasını oluşturun.

Sesli kitaplar, podcast'ler veya kurs modülleri gibi uzun içerikleri zaman çizelgesi tabanlı bir düzenleyici ile yönetin.

Video içeriğini yükleyin ve yeni dillerde dublajlı versiyonlar oluşturun

ElevenLabs'ın artıları ve eksileri

Artıları:

5000'den fazla ses içeren bir kütüphaneye erişin

Sohbet robotları ve sanal asistanlar için doğal sesler oluşturun

70'ten fazla dilde kapsamlı çok dilli destek

Eksileri:

Telaffuz veya tonlamayı ince ayarlamak için birden fazla deneme gerekir.

Ses klonlama, kullanım hakları ve etik hususlara dikkat edilmesi gereken bir işlemdir.

Proje Düzenleyici gibi gelişmiş özellikler için daha dik bir öğrenme eğrisi

ElevenLabs fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 5 $

Oluşturucu: 22 $/ay

Pro: Aylık 99 $

ElevenLabs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor: ElevenLabs, mükemmel prozodi ve tonlama ile son derece doğal sesler sunar. Kalite, daha uzun metinlerde bile tutarlıdır ve API, gerçek dünya uygulamalarına kolayca entegre edilebilir. Ses özelleştirme, kararlılık ve düşük gecikme süresi, onu sadece demolar için değil, üretim kullanımı için de güvenilir bir araç haline getirir.

Gerçek hayattaki kullanıcılar ElevenLabs hakkında ne diyor?

3. WellSaid Labs (Marka tutarlılığı olan ses deneyimleri oluşturan kurumsal takımlar için en iyisi)

via WellSaid Labs

Kurumsal takımlar sadece kaliteli seslerden daha fazlasına ihtiyaç duyar. Yönetişim, işbirliği kontrolleri ve özel ses avatarlarına ihtiyacınız vardır.

WellSaid Labs, kurumsal kullanım senaryolarına odaklanmaktadır. Platform, birden fazla kullanıcının rol tabanlı izinlerle ses projelerinde işbirliği yapabileceği takım çalışma alanları sunar. Telaffuz kütüphaneleri, teknik terimlerin, marka isimlerinin ve sektör jargonunun tüm içeriklerde doğru bir şekilde seslendirilmesini sağlar.

Özel ses avatarları, kuruluşların özel AI sesleri oluşturmasına olanak tanır. WellSaid takımıyla birlikte çalışarak, rakiplerinizin veya diğer müşterilerin kopyalayamayacağı güçlü bir marka kimliği oluşturmanıza yardımcı olacak bir ses geliştirebilirsiniz.

Güvenlik ve uyumluluk özellikleri, kurumsal gereksinimleri karşılar. SOC 2 uyumluluğu, SSO entegrasyonu ve denetim günlükleri, BT takımlarına ihtiyaç duydukları kontrolleri sağlar.

WellSaid Labs'ın en iyi özellikleri

WellSaid Studio'ya senaryoları yapıştırın veya yükleyin, bir ses seçin ve çıktı üzerinde tam kontrol sahibi olarak gerçek zamanlı anlatım elde edin.

Marka isimleri ve teknik terimler için özel telaffuzlar içeren bir sözlük oluşturun.

WellSaid Labs'ı Adobe Premiere Pro ve Adobe Express'e bağlayarak seslendirmeleri doğrudan düzenleme akışınızda oluşturun ve yerleştirin.

WellSaid Labs'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Birden fazla aksan ve stili kapsayan 120'den fazla dilden oluşan bir AI ses kütüphanesi

HIPAA, GDPR, ADA ve WCAG standartlarına uygundur.

Bağlantılı bir ş Akışında takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın ve paylaşılan projeler üzerinde yorumlar bırakın.

Eksileri:

Kalıcı ücretsiz plan yok

Özel ses oluşturma, daha uzun bir kurulum süreci gerektirir.

Geliştirici API'si kurumsal kullanım durumlarına hedeflenmiştir.

WellSaid Labs fiyatlandırması

Ücretsiz

Yaratıcı: 55 $/kullanıcı/ay

İş: 160 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

WellSaid Labs puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor: WellSaid Studio'nun kullanım kolaylığını seviyorum. Seslendirmelerde bana çok zaman kazandırıyor. Senaryomu alıp araca giriyorum ve gerçekçi ses elde ediyorum. Yüksek kaliteli, zaman kazandıran deneyim inanılmaz. Her zaman kullanıyorum. Ayrıca çeşitli sesler arasından seçim yapabilmeyi de çok seviyorum. Küresel bir şirket olarak, çalışanlarımızın kendilerine benzeyen sesleri duymaları çok önemli ve etkili.

Gerçek hayattaki kullanıcılar WellSaid Labs hakkında ne diyor?

4. Speechify (Erişilebilirlik odaklı metin okuma ve kişisel verimlilik için en iyisi)

via Speechify

Herhangi bir metni sese dönüştürmek ve dinlemek mi istiyorsunuz? O zaman Speechify size çok yararlı olacaktır. Belgeler, Google Dokümanlar, PDF'ler, makaleler, e-postalar, web siteleri, kitaplar veya istediğiniz herhangi bir metin materyalini okumak için mükemmeldir.

Speechify, bir erişilebilirlik aracı olarak başladı. Tarayıcı uzantısı web sayfalarını sesli olarak okurken, mobil uygulama OCR kullanarak fiziksel belgeleri tarar ve bunları metin olarak sese dönüştürür. Bu araç, okuma güçlüğü çeken kişiler veya sesli öğrenmeyi tercih eden herkes için engelleri ortadan kaldırır.

Ses kitaplığı, yüksek kaliteli sinirsel sesler içerir ve hız kontrolleri, hızlandırılmış hızlarda dinlemenizi sağlar. Cihazlar arası senkronizasyon, dizüstü bilgisayarınızda bir makaleye başlayıp telefonunuzda dinlemeye devam etmenizi sağlar. Speechify Studio seslendirme oluşturma özelliği sunsa da, platformun temel gücü kişisel verimliliktir.

Speechify'ın en iyi özellikleri

60'tan fazla dil ve aksanda 1.000'den fazla gerçekçi AI sese erişin

İçerğe dayalı AI özetleri ve testler oluşturun

Her kelimenin anlatımla senkronizasyon halinde ekranda vurgulanmasını izleyin: Kitaplığınız ve dinleme ilerlemeniz masaüstü ve mobil cihazlarda sizi takip eder

Speechify'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Erişilebilirlik öncelikli tasarım, disleksi veya görme engelli kişiler için okumayı kolaylaştırır.

Web sayfaları ve PDF'lerden fiziksel kitaplara kadar çok yönlü giriş seçenekleri

Hızlı dinleme, içeriği daha hızlı tüketmenize yardımcı olur

Eksileri:

Prodüksiyon kullanımı için ses kalitesi, özel TTS platformlarıyla eşleşmiyor

İçerik oluşturma için stüdyo özellikleri, temel okuma araçlarına göre daha az gelişmiştir.

Ses kitaplığına tam erişim için premium plana yükseltme gerekir.

Speechify fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Aylık 29 $

Speechify puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Bir G2 kullanıcısı deneyimini paylaşımında yer veriyor: Speechify bana çok zaman kazandırıyor. E-postaları veya herhangi bir web sayfasını tekrar tekrar okuyup kafam karışmadan dinleyebiliyorum.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Speechify hakkında ne diyor?

5. LOVO AI (Tek bir platformda ses ve düzenleme ihtiyacı olan video oluşturucuları için en iyisi)

Seslendirmeler, altyazılar ve video düzenleme için ayrı araçlar kullanmak zaman kaybına neden olur. İşte bu noktada, hepsi bir arada içerik oluşturma platformu LOVO AI imdadınıza yetişir. Video oluşturucuların sıkça karşılaştığı bu sorunu çözmek için ses oluşturma özelliğini Genny adlı bir video düzenleyiciyle bir araya getirir.

Ses kitaplığı 500'den fazla AI sesi içerir, ancak farkı yaratan Genny'dir. Seslendirmeleri doğrudan video zaman çizelgelerine eklemenizi ve başka bir araca aktarmadan otomatik altyazılar oluşturmanızı sağlar.

Duygu ve vurgu kontrolleri, AI'nın replikleri nasıl söyleyeceğini yönlendirmenizi sağlar. Vurgulanacak kelimeleri işaretleyin, hızı ayarlayın veya "heyecanlı" veya "ciddi" gibi duygusal tonları seçin. Düz anlatımdan daha fazlasına ihtiyaç duyan oluşturucular için bu kontroller ifade gücünü artırır.

LOVO AI'nın en iyi özellikleri

Seslendirmenize göre otomatik olarak altyazılar oluşturun ve markanıza uygun şekilde stilize edin.

Tüm ücretli planlarda ses klonlama özelliklerine erişin

Genny'nin AI yazarı ile senaryoları daha hızlı yazın

LOVO AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Projeler bulutta güvenlikli bir şekilde saklanır ve takımlar tarafından her zaman erişilebilir durumdadır.

AI sanat aracı, metin fikirlerini canlı görsellere dönüştürür.

Geliştiriciler, LOVO'nun gelişmiş AI seslerini API erişimi ile kendi uygulamalarına veya hizmetlerine entegre edebilirler.

Eksileri:

Video düzenleme özellikleri, özel düzenleyicilere kıyasla temel düzeyde

Ses kalitesi geniş kitaplıkta değişiklik gösterir

LOVO AI fiyatlandırması

Temel: 29 $/kullanıcı/ay

Pro: 48 $/kullanıcı/ay

Pro+: 149 $/kullanıcı/ay

LOVO AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar LOVO AI hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı G2'de deneyimini paylaştı:

6. Synthesia (Stüdyo olmadan video sunumlarına ihtiyaç duyan kurumsal eğitmenler ve pazarlama takımları için en iyisi)

Synthesia aracılığıyla

AI seslendirmeleri fikrini seviyor, ancak içeriğinize görsel bir sunumcu ekleyerek bir adım daha ileri gitmek istiyorsanız, Synthesia'yı deneyin.

Yazılı senaryolarınızı, gerçekçi bir dijital avatarın yönettiği mükemmel videolara dönüştürür. Ayrıca, kendi sesinizi klonlayarak sunumu markanıza daha uygun hale getirebilirsiniz.

Synthesia, film ekibi tutmanıza, ekipman kiralamanıza veya kamera önüne geçmenize gerek kalmadan ilgi çekici içerikler üretmenizi sağlar.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

240'tan fazla stok avatarından seçim yapın veya 160'tan fazla dilde akıcı bir şekilde konuşan özel kişisel avatarınızı oluşturun.

İzleyici tutma oranını artırmak için tıklanabilir eylem çağrıları ve testleri doğrudan video oynatıcıya yerleştirin.

Tek bir tıklama ile senaryoları otomatik olarak çevirin, eşleşen altyazıları oluşturun ve 80'den fazla dilde AI dublaj veya ses klonlama uygulayın.

Otomatik olarak uygulanan Marka Kitleri ve canlı takım işbirliği ile üretimi yönetin.

Synthesia'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Geleneksel video çekimleri ve seslendirme kayıt oturumlarının yüksek maliyetlerini ve lojistik sorunlarını ortadan kaldırır.

Hızlı çevirilerle küresel erişimi artırır

Önceden video veya ses düzenleme deneyimi gerektirmez

Eksileri:

Üst düzey stüdyo avatarları, uzun bir oluşturma süreci gerektirir.

Synthesia fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 29 $

Oluşturucu: 89 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Bir kullanıcı G2'de şunları bildiriyor: Seslendirmeler ve öğrencilerimiz için başka bir modalite katmanı ekleyebilme kolaylığı. Yalnızca metin ve temel video kullanmak, tüm öğrenci türleri için bir çözüm değildir. Seslendirmeyi hızlı ve kolay bir şekilde ekleyebildiğimiz için, nihai ürünümüz çok daha iyi ve daha da önemlisi daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

Gerçek kullanıcılar Synthesia hakkında ne diyor?

7. Google Bulut Text-to-Speech (Uygulamalara ses özelliği ekleyen geliştiriciler için en iyisi)

Uygulamanız günde binlerce istek için konuşma üretmek zorunda olduğunda, kesinti veya gecikme sorunları riskini göze alamazsınız. Bunu göz önünde bulundurarak, Google Cloud TTS, Google Asistan'ın arkasındaki aynı teknolojiyi kullanarak, kullandıkça öde basitliği ile kurumsal düzeyde güvenilirlik sağlar.

Google bulut ekosisteminde bulunan geliştiriciler için entegrasyonlar oldukça basittir. SSML destekleri, markalı deneyimler veya erişilebilirlik araçları için çok önemli olan telaffuz, duraklamalar ve konuşma hızı üzerinde hassas kontrol sağlar.

Google Cloud Text-to-Speech'in en iyi özellikleri

Stüdyo sesleri, Polyglot sesleri ve yakın zamanda eklenen Gemini 2 ile doğal sesler oluşturun. 5 Flash TTS modeli (belirteç tabanlı fiyatlandırma ile faturalandırılır)

75'ten fazla dil ve varyantta 380'den fazla sese erişerek çok dilli uygulamalar oluşturun.

İfade gücü yüksek okumalar için dinamik performans: şiir, haberler, hikaye anlatımı ve fısıltılar

Google Cloud Text-to-Speech'in artıları ve eksileri

Artıları:

Büyük hacimli istekleri işleyen kurumsal güvenilirlik

Google Cloud Platform ile derin entegrasyon

Kullanım başına ödeme ile öngörülebilir fiyatlandırma, lisans ücreti yok

Eksileri:

Hizmet tamamen buluta bağımlıdır.

Uygulamak için geliştirici kaynakları gerekir

İçerik üretim platformlarına kıyasla daha az yaratıcı kontrol

Google Cloud Metin Okuma Fiyatlandırması

Gemini tabanlı modeller (Belirteç fiyatlandırması, ücretsiz seviye yok)

Gemini 2. 5 Flash TTS: 0,50 $/1 milyon metin belirteçi + 10,00 $/1 milyon ses belirteçi

Gemini 2. 5 Pro TTS: 1,00 $/1 milyon metin belirteçi + 20,00 $/1 milyon ses belirteçi

Standart modeller (Karakter bazlı fiyatlandırma, ücretsiz seviyeler mevcuttur)

Standart Sesler: Ayda 4 milyon karaktere kadar ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 4 dolar

WaveNet Voices: Ayda 4 milyon karakter ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 4 dolar

Neural2 Voices: Ayda 1 milyon karakter'e kadar ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 16 dolar

Polyglot (Önizleme): Ayda 1 milyon karakter'e kadar ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 16 $

Chirp 3: HD Sesler: Ayda 1 milyon karakter'e kadar ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 30 $

Chirp 3: HD (daha yüksek seviye): Ücretsiz seviye yok, 60 $/1 milyon karakter

Studio Voices: Ayda 1 milyon karakter'e kadar ücretsiz, ardından 1 milyon karakter için 160 $

Google Cloud Text-to-Speech puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

G2 kullanıcısının yorumları şöyle: Ses sentezi, çeşitli dillerde tutarlı ve doğal sonuçlar sunar ve özellikle Hint dillerinde güçlüdür. API entegrasyonu minimum konfigürasyon gerektirdiğinden, dağıtım kurulumu basittir. Sistem yoğun yük altında olsa bile çıktı kalitesi güvenilirliğini korur. Gecikme süresi o kadar düşüktür ki, ekstra arabelleğe alma gerektirmeden üretim ortamlarında kullanılabilir.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Bulut Text-to-Speech hakkında ne diyor?

8. Microsoft Azure Text to Speech (Küresel dil kapsamı ve özel sesler gerektiren kurumsal uygulamalar için en iyisi)

via Microsoft Azure Metin to Speech

Küresel kurumsal şirketler, uluslararası pazarlara hizmet verirken genellikle tedarikçi parçalanmasıyla karşı karşıya kalır. Azure Text to Speech, farklı dillerde çalışan ve mevcut Microsoft altyapısıyla entegre olan sesler sunarak bu sorunu çözer.

Microsoft Azure TTS, 140'tan fazla dilde 400'ün üzerinde sinirsel ses sunar. Bu kapsam, birden fazla TTS sağlayıcısını bir araya getirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Özel Sinirsel Ses, eğitim verilerini kaydederek ve modeli yalnızca uygulamalarınız için dağıtarak tescilli AI sesleri oluşturmanıza olanak tanır.

Speech Studio, kod yazmadan telaffuzu ayarlamak ve sesleri test etmek için görsel bir arayüz sağlar. Bu esneklik, farklı teknik yeteneklere sahip kuruluşlar için çok değerlidir.

Microsoft Azure Metin Seslendirme'in en iyi özellikleri

Kendi kayıtlarınızla AI seslerini eğitin ve kuruluşunuz için özel sesler oluşturun.

Kod yazmadan telaffuzu ayarlayın ve SSML'yi önizleyin

Profesyonel kalitede çıktı için ses dosyalarını ince ayarlayın

Microsoft Azure Metin Tanıma'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Derin sinir ağları, sentezlenmiş sesleri insan kayıtlarından neredeyse ayırt edilemez hale getirerek AI etkileşimleri sırasında dinleme yorgunluğunu azaltır.

Azure artık konuşan avatar sentezi sunuyor ve müşteri hizmetleri ve e-öğrenme için Özel Sinirsel Ses ile video avatarı eşleştiriyor.

Toplu sentez API'si aracılığıyla 10 dakikadan uzun dosyaları asenkron olarak destekler.

Eksileri:

Özel Neural Voice, önemli miktarda eğitim verisi ve kurulum süresi gerektirir.

Karmaşıklık, yalnızca temel TTS'ye ihtiyaç duyan takımları zorlayabilir.

Fiyatlandırma yapısı, yüksek hacimli kullanım için dikkatli plan gerektirir.

Microsoft Azure Metin Okuma Fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça öde: Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure Metin Seslendirme puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Bir kullanıcı G2'de deneyimlerini paylaşıyor: Düz metinden gerçekten doğal sesli konuşmaya geçmeyi çok kolaylaştırır. SDK'lar ve REST API, anahtarınızı alıp uç noktaya basmanız ve dakikalar içinde konuşmaya başlamanız gibi çok basittir. Birçok dili desteklemesini ve sinirsel seslerin robotik değil, gerçekten insan gibi ses çıkarmasını seviyorum. SSML, hızı ayarlamanız veya duraklamalar eklemeniz gerektiğinde güzel bir artıdır ve kendi markanızın sesini istiyorsanız özel ses seçeneği harikadır.

Gerçek kullanıcılar Microsoft Azure Metin Tanıma hakkında ne diyor?

9. Descript (Metin tabanlı ses düzenleme isteyen podcast yayıncıları ve video düzenleyicileri için en iyisi)

via Descript

Seslendirmeyi dinleyerek ve dalga formlarını tarayarak düzenleme yapmak yavaş ve zahmetli bir iştir. Bu sorunu çözmek için Descript, metni düzenleyerek ses ve videoyi düzenlemenizi sağlar.

Ses veya video yükleyin, otomatik transkript alın, ardından transkripti düzenleyerek medyayı düzenleyin. Transkriptten bir kelimeyi silin, kayıtta da kaybolur. Bu süreç, podcast sunucuları ve video oluşturucular için post prodüksiyonu önemli ölçüde hızlandırır.

Descript'in ses klonlama özelliği Overdub özel olarak bahsedilmeyi hak ediyor. Modelinizi sesinizle eğitebilir, ardından yeni kelimeler yazarak bunları sesinizle okutabilirsiniz.

Platform ayrıca ekran kaydı ve transkripsiyon özelliklerini de içerir ve kayıttan dışa aktarmaya kadar tüm ş akışını yönetir.

Descript'in en iyi özellikleri

Görev karmaşıklığına göre Claude, Gemini ve GPT modellerinden birini seçin.

Tek bir tıklama ile "um", "uh" ve diğer dolgu kelimelerini belirleyin ve kaldırın.

Videoları otomatik dudak senkronizasyonu ile 39'dan fazla dile çevirin ve dublaj yapın

Descript'in artıları ve eksileri

Artıları:

Pahalı mikrofonlara veya ses yalıtımına ihtiyaç duymadan arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır ve ses kalitesini artırır.

Overdub, yeniden kayıt için harcadığınız zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Yanlış telaffuz edilmiş bir kelimeyi veya hatalı sesi sadece yazarak düzeltin.

Eksileri:

Overdub ses kalitesi, özel TTS platformlarıyla eşleşmiyor

Transkripsiyon doğruluğu ses kalitesine göre değişir.

Sınırlı gelişmiş video düzenleme özellikleri

Descript fiyatlandırması

Hobi amaçlı kullanıcılar: 24 $/kullanıcı/ay

Oluşturucu: 35 $/kullanıcı/ay

İş: 65 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor: iMovie ve Final Cut gibi programlarda düzenleme yapmaya alışkınım, hatta temel CapCut'u bile denedim, ancak bu program düzenlemeyi bir belgeyi düzenlemek kadar kolay hale getiriyor! Ayrıca çok hızlı. Bir bölümden metni kopyalayıp senaryonun en üstüne yapıştırarak klipleri "Cold Opens" haline getirebilmeyi seviyorum ve bu gerçekten oldukça iyi çalışıyor.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

10. CAMB AI (Otomatik dudak senkronizasyonu ile hızlı çok dilli dublaj için en iyisi)

via CAMB AI

Video içeriğini birden fazla dile dublajlamak için geleneksel olarak seslendirme sanatçıları, çeviri ve dikkatli zamanlama gerekir. Bu, yavaş ve pahalı bir süreçtir.

CAMB AI, orijinal konuşmacının dudak hareketleriyle senkronize olan AI tarafından üretilen seslerle bunu otomasyonla gerçekleştirir. Toplu işleme, büyük içerik kitaplıklarını işleyerek medya şirketlerinin ve e-öğrenim sağlayıcılarının tüm katalogları verimli bir şekilde dublajlamasına olanak tanır.

CAMB AI'nın en iyi özellikleri

AI'yı kullanarak hem sesi hem de görüntüyü ayarlayın, böylece dublajlı içerik doğal görünsün.

Yeni dillere dublaj yaparken orijinal konuşmacının ses özelliklerini koruyun.

Yerelleştirme çabalarını ölçeklendirmek için birden fazla videoyu aynı anda dublajlayın.

CAMB AI'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı dublaj

Dudak senkronizasyonu teknolojisi, daha doğal görünen yerelleştirilmiş içerik oluşturur.

Kapsamlı dil desteği, neredeyse tüm küresel dağıtım ihtiyaçlarını karşılar.

Eksileri:

Dublajlı sesin kalitesi dile göre değişebilir.

Nüanslı seslendirmenin kritik olduğu içerikler için daha az uygundur.

API öncelikli tasarım ve gelişmiş yapılandırma seçenekleri, geliştirici deneyimi olmayan kullanıcıları zorlayabilir.

CAMB AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel özellikler: Aylık 5 $

Pro: Aylık 20 $

Premier: Aylık 75 $

Gelişmiş: Aylık 250 $

Uzman: 900 $/ay

CAMB AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp ile Seslendirme Prodüksiyonunuzun Arkasındaki Ş Akışını Düzeltin

En iyi Murf AI alternatifi, Murf'un sizin için hangi noktada yetersiz kaldığına bağlıdır. Daha gerçekçi ses klonlamaya ihtiyacınız varsa, ElevenLabs veya WellSaid Labs daha uygun olabilir. Uygulamalara veya ürünlere ses ekliyorsanız, ölçek ve API erişimi açısından Google Cloud Text-to-Speech ve Azure daha mantıklıdır.

Ancak birçok takım için zorluk, ses üretilmeden önce başlar. Senaryolar, geri bildirimler ve varlıklar farklı araçlara dağılır ve bu da üretim sürecini ses üretiminin kendisinden daha zor hale getirir.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. Takımınıza senaryo yazmak, incelemeleri koordine etmek, işleri atamak ve içeriği taslaktan nihai varlığa taşımak için tek bir yer sunar.

Ses projelerini daha organize bir şekilde yürütmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ı ücretsiz deneyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Murf AI, sınırlı ses dakikası ve filigranlı dışa aktarımlar içeren ücretsiz bir seviye sunar. Filigran içermeyen ticari kullanım için ücretli abonelik gerekir.

ElevenLabs ses klonlama ve ultra gerçekçi sinirsel seslere odaklanırken, Murf AI daha basit düzenleme araçlarıyla daha geniş bir ses kitaplığına odaklanıyor. ElevenLabs'ın Projeler özelliği uzun içerikleri daha iyi işler, ancak Murf'un arayüzü AI ses üretimi konusunda yeni olan takımlar için daha ulaşılabilir olabilir.

Kullanım amacınız için ses kalitesini, hedef kitleniz için dil kapsamını, mevcut araçlarınızla entegrasyonları ve birden fazla takım üyesi içerik oluşturacaksa işbirliği özelliklerini önceliklendirin.

Çoğu AI ses üreteci, metinden sese dönüştürme için birden fazla dili destekler, ancak zamanlama ayarı ve dudak senkronizasyonu ile gerçek dublaj