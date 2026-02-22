2026 için En İyi 10 Siyasi Kampanya Aracı

Saat 23:47'de, kampanya sohbetinde biri bir mesaj gönderir: "Seçmenlere ulaşma listeyi güncelleyen var mı?" Üç dakika sonra, başka bir cevap gelir: "Şu anda hangi belgeyi kullanıyoruz?"

Gece yarısı geldiğinde, takımın yarısı farklı sürümler üzerinde çalışıyor ve seçim günü yaklaşıyor.

Siyasi kampanyalar aslında perde arkasında şöyle görünür: hızlı kararlar, geç saatlere kadar süren çalışmalar ve insanları, verileri ve mesajları uyumlu tutmak için sürekli bir mücadele.

Siyasi kampanya araçları bu boşluğu doldurmak için devreye girdi. Gönüllülerin ve alan operasyonlarının yönetilmesinden seçmenlere ulaşma, bağış toplama, iletişim ve iç koordinasyonun izlenmesine kadar, yazılım modern kampanyaların bel kemiği haline geldi.

Bu kılavuzda, en iyi 10 siyasi kampanya aracını inceliyoruz. Kampanya takımları, işler yoğunlaştığında ve riskler yüksek olduğunda bu araçlara güvenebilirler. 📈

Siyasi kampanya araçları, adayların, kampanya yöneticilerinin ve savunuculuk kuruluşlarının seçmenlere ulaşma, gönüllüleri yönetme, bağışları izleme ve destekçilerle iletişim kurma çalışmalarını koordine etmelerine yardımcı olur.

Bir kampanya yürütmek, genellikle seçim kampanyası programları, bağışçı veritabanları, gönüllü koordinasyonu, etkinlik lojistiği ve uyum raporlaması gibi düzinelerce değişken unsuru aynı anda idare etmek anlamına gelir. Bu da işin yayılmasına neden olur: iş faaliyetlerinin birbirinden bağımsız birçok araca dağılması ve kritik bilgilerin kaybolması.

Bu araçlar, yerel okul kurullarından federal seçimlere kadar her düzeydeki adaylar, siyasi eylem komiteleri, sorun savunuculuk grupları ve taban örgütleyicileri tarafından kullanılmaktadır.

Modern siyasi kampanya yönetim yazılımı, sınırlı bütçeleri ve gönüllü çalışma saatlerini en üst düzeye çıkarmak için seçmen dosyası entegrasyonları, tahmine dayalı analitik, eşler arası metin mesajlaşması ve yapay zeka destekli seçmen hedefleme özelliklerini içerecek şekilde gelişmiştir.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş bilgileri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

Kampanyanız için yanlış aracı seçmek, zaman ve para kaybına yol açabilir ve takımınızı ihtiyaçlarınıza uymayan katı ş Akışlarına zorlayabilir. Bu hayal kırıklığı, son teslim tarihleri yaklaşırken, gönüllüler karışık sinyaller alırken ve en önemli anda operasyonlarınızı ölçeklendiremediğinizde daha da artar.

Değerlendirmeniz gereken anahtar kriterler şunlardır:

Seçmen dosyası entegrasyonu: Platform, eyalet seçmen dosyalarına veya VoteBuilder veya L2 gibi ulusal veritabanlarına bağlantı kuruyor mu? Seçmen verilerine kesintisiz erişim, manuel içe aktarmaları ortadan kaldırır ve hedeflemenizi güncel tutar.

Çok kanallı iletişim: Seçmenlere bulundukları yerde ulaşmak için yerleşik veya entegre eşler arası metin mesajlaşması, e-posta yayını ve telefon bankacılığı özelliklerini arayın.

Gönüllü yönetimi: Vardiya planlama, görev atama ve gerçek zamanlı check-in gibi özellikler, alan operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Uyum ve raporlama: Kampanyalar, FEC veya eyalet seçim kurulu başvuruları için bağışları ve harcamaları izlemelidir; otomasyon araçları hataları ve denetim riskini azaltır.

Ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı: Gönüllü ve seçmen temaslarındaki artışları performans sorunları yaşamadan yönetebilmeli ve yeni takım üyeleri hızlı bir şekilde verimli hale gelmelidir.

AI ve otomasyon yetenekleri: Modern kampanyalar, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olan Modern kampanyalar, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olan AI destekli seçmen hedefleme , otomatik görev atama ve tahmine dayalı analitik özelliklerinden yararlanır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ön kapı kampanyaları bir zamanlar önemli bir stratejiydi: 1920 ABD seçimlerinde Warren G. Harding gibi adaylar, ülke çapında seyahat etmek yerine evlerinde kalarak destekçilerinin kendilerine gelmesini beklediler. Bu düşük hareketlilik tarzı, dijital kampanyalar ortaya çıkmadan çok önce yerel seçmenlerle etkileşimi ve kişisel teması ön plana çıkardı.

İşte en iyi 10 siyasi kampanya aracının birbirleriyle karşılaştırması:

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp * Hepsi bir arada kampanya planlama, yürütme ve yapay zeka destekli otomasyon Kampanya planlaması için Beyaz Tahtalar, otonom ş Akışları için Süper Ajanlar, gerçek zamanlı görünürlük için Gösterge Panelleri, bağlamsal yapay zeka için ClickUp Brain, Belgeler, Otomasyonlar, Formlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; Özel kurumsal fiyatlandırma NationBuilder Entegre CRM, web sitesi ve bağış toplama ile topluluk organizasyonu Birleştirilmiş destekçi profilleri, siyasi web sitesi şablonları, e-posta ve metin yayını, etkileşime dayalı segmentasyon Starter paketi aylık 41 $'dan; Pro paketi aylık 179 $'dan; Enterprise özel paketi NGP VAN Seçmen dosyasına erişim gerektiren demokratik ve ilerici kampanyalar VoteBuilder seçmen dosyası, MiniVAN seçim kampanyası uygulaması, FEC uyumlu bağış toplama, seçim bölgesi belirleme ve iletişim izleme Özel fiyatlandırma Aristotle Kampanya Yöneticisi Seçmen verilerine ve uyumluluğa ihtiyaç duyan tarafsız kampanyalar Ulusal ve eyalet seçmen dosyaları, bağışçı CRM, otomasyonlu FEC/eyalet uyumluluk raporlaması Özel fiyatlandırma i360 Cumhuriyetçi ve muhafazakar kampanyalar Ulusal seçmen dosyası, tahmine dayalı modelleme, çevrimdışı propaganda uygulaması, dijital reklam hedefleme Özel fiyatlandırma Catalist Veri ve analiz altyapısına odaklanan ilerici kuruluşlar Ulusal seçmen dosyası, tahmini katılım ve ikna modelleri, liste eşleştirme ve zenginleştirme Üyelik tabanlı Yeni/Mod Savunuculuk ve seçmen katılımı kampanyaları E-posta/arama/temsilcinize tweet atma eylemleri, otomasyonla gerçekleştirilen temsilci eşleştirme, web gömülü öğeleri Ücretsiz plan; Aylık 44 $'dan başlayan ücretli planlar RunningMate (Civitech) Aşağı oy pusulası ve ilk kez aday olanlar Kolay seçmen hedefleme, gönüllü yönetimi ve etkileşimli haritalar Özel fiyatlandırma Etkileyici Destekçi ağları aracılığıyla ilişkisel organizasyon Kişi içe aktarma, seçmen eşleştirme, oyunlaştırılmış erişim, liderlik tabloları Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla; Kurumsal özel Daisychain AI destekli dijital organizasyon ve kişiselleştirilmiş erişim Otomasyonlu SMS/e-posta yolculukları, birleştirilmiş destekçi zaman çizelgeleri, merkezi gelen kutusu Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Kampanyanın kendine özgü kaosuna uyum sağlayan bir araca ihtiyacınız var, kaosu daha da artıran bir araca değil.

En iyi siyasi kampanya araçları, seçmenlere ulaşma, bağış toplama, gönüllü koordinasyonu ve uyum raporlamasını tek bir sistemde bağlantı kurar.

İşte operasyonel verimliliği artıran en iyi araçlar. ✨

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje yönetimi ve yapay zeka otomasyonu için en iyisi)

Listemizin başında, dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp yer alıyor. Planlama, uygulama, görünürlük ve zeka burada bir arada bulunarak araçların yayılmasını azaltır ve karışıklığı önler.

Siyasi kampanyalar gibi hızlı hareket eden takımlar için bu uyum çok önemlidir. İster yüzlerce gönüllüyü koordine ediyor ister çok eyaletli bir alan programını yönetiyor olun, ClickUp sizi katı bir yapıya zorlamak yerine ş Akışınıza uyum sağlar.

ClickUp ile bir kampanyayı nasıl planlayabileceğinize bir göz atalım:

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görsel kampanya planlama

Kampanya stratejisi başlangıçta birçok değişken unsuru içerir: oy verme bölgelerinin haritaları, öncelikli sorunlar, seçmen segmentlerinin taslakları, erişim sıralamaları, mesajlaşma hiyerarşileri... Her şey bir beyin fırtınası ile başlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak strateji oturumları ve günlük kampanya işleri arasındaki kopukluğu ortadan kaldırın

ClickUp Beyaz Tahtaları, takımınıza fikirleri çizmek, temaları gruplandırmak ve kampanyanızın tamamını haritalandırmak için paylaşılan bir görsel alan sunar, ardından bunları uygulamaya geçirir.

Örneğin, canlı bir planlama oturumunda iletişim ve saha takımlarınız. Beyaz Tahtada, seçmen segmentasyon haritası oluştururlar, her segmente önemli ClickUp görevlerini bağlarlar ve taslak mesajlaşma belgelerini ek dosya olarak eklerler. Ardından, en öncelikli segmentleri hemen yürütülebilir görevler haline gelen yapılandırılmış Listelere dönüştürürler.

ClickUp ile kampanyanızı oluşturun:

ClickUp Super Agents ile otonom AI takım arkadaşları edinin.

Yoğun kampanyalarda takip, günlük özetler, ilerleme raporları, gönüllülerin durum kontrolü ve haftalık sosyal yardım özetleri gibi rutin ağır işler vardır.

ClickUp Super Agents ile insan gözetimi olmadan tekrarlayan kampanya akışlarını otomasyon ile otomatikleştirin

ClickUp Süper Ajanları, Çalışma Alanınıza entegre edilmiş, kampanyanızla ilgili bağlam bilgisine sahip yapay zeka takım arkadaşlarıdır. Böylece, çok adımlı ş Akışlarını özerk bir şekilde gerçekleştirebilir ve öğrenmeye devam edebilirler. Manuel olarak tetikleyici ile tetiklenebilir veya 24 saat çalışacak şekilde ayarlanabilirler.

Kampanya ritminiz belirlendikten sonra, bir Süper Ajan yapılandırarak etkinlik akışlarınızdan haftalık erişim raporları hazırlayabilirsiniz. Bu rapor, hangi görevlerin tamamlandığını, gönüllülerin bildirdiklerini, gecikenleri derler ve geçen haftadan bu yana yaşanan değişiklikleri vurgular. Sonuç, sunuma hazır bir özet olur.

İlk Süper Ajanınızı oluşturun:

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya ilerlemesini görselleştirin.

ClickUp Gösterge Panelleri, gönüllü katılımı, etkinlik katılımı, görev ilerlemesi, son tarihler ve iletişim çıktıları gibi önemli her şeyi gerçek zamanlı olarak görebilmenizi sağlar. Grafikler, operasyonel metrikler için istatistikler, iş yükü dengeleri, gecikmiş görev takipçileri ve daha fazlasını içerebilir – takımınızın ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanyanız için önemli olan unsurları izlemek için özel kartlar ekleyin

Örneğin, kaç seçmen araması tamamlandığını, kaç kapıya gidildiğini, hangi bölgelerin hedeflerin gerisinde kaldığını ve hangi gönüllülere henüz takip görevi atanmadığını gösteren bir "Saha Operasyonları" gösterge paneli oluşturabilirsiniz. Geçen hafta bir şey yolunda gitmediğinde, herkes bunu anında görebilir.

ClickUp Brain ile kampanya ayrıntılarını anlayın

ClickUp Brain, çalışma alanınızla ilgili her şeyi anlayan yerleşik bağlamsal AI asistanınızdır: görevler, yorumlar, Belgeler, Beyaz Tahtalar ve daha fazlası. Bağlamsal soruları yanıtlamak, özetler oluşturmak ve genel AI çıktıları yerine işin gerçek durumunu yansıtan eylemler gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Siyasi kampanyalar için ClickUp Brain

İşte sorabileceğiniz bazı örnek sorular:

Strateji belgesi ve mevcut görevlere dayanarak, ikinci çeyrek için en önemli 3 kampanya hedefimizi özetleyin.

Kararını vermemiş kentli seçmenlere daha iyi hitap etmek için bu konuşmayı yeniden yazın, ancak temel duruşumuzu koruyun.

Alan takımı, dijital ekip ve basın ekibinin bu hafta sorumlu oldukları görevleri açıklayın.

Bu son dakika haberleri ve mevcut pozisyon belgelerimize dayanarak hızlı yanıt taslağı hazırlayın.

Bugün tamamlanan ve bloklanan görevleri kullanarak günlük standup güncellemesi oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin: ClickUp Otomasyonları ile kampanyanızı otomatik pilotta çalıştıran özel tetikleyiciler oluşturarak saatlerce süren manuel işlerden kurtulun.

Veri toplayın: ClickUp Forms ile görev sisteminize doğrudan aktarılan özelleştirilebilir formlar aracılığıyla gönüllü başvuruları, etkinlik RSVP'lerini ve seçmen geri bildirimlerini toplayın.

Belgeleri merkezileştirin: Kampanya planlarını, konuşma noktalarını ve eğitim materyallerini Kampanya planlarını, konuşma noktalarını ve eğitim materyallerini ClickUp Docs 'ta saklayarak tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlayın.

Üçüncü taraf araçlarla bağlantı kurun: E-posta platformlarını, CRM'leri, sosyal uygulamaları, SMS araçlarını, takvimleri ve daha fazlasını entegre ederek seçmenlere ulaşma, sosyal katılım ve gönüllü sistemlerini ClickUp Entegrasyonları ile tek bir ş Akışında birleştirin

Karar verme sürecini merkezileştirin: ClickUp Brain MAX ile ClickUp Brain MAX ile yapay zeka yayılımını ortadan kaldırırken, uygulamalar ve iş ortamınız genelinde arama, otomasyon ve içerik oluşturma işlemlerini birleştirin.

Artıları

Hepsi bir arada Çalışma Alanı, araçların dağınıklığını ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırır

AI yetenekleri karar verme ve içerik oluşturma süreçlerini hızlandırır

Esnek yapı, yerel kampanyalardan eyalet çapındaki kampanyalara kadar her türlü kampanya boyutuna uyum sağlar.

Eksileri

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri keşfetmek için zamana ihtiyaçları olabilir.

Mobil uygulama deneyimi henüz tam masaüstü özellikleriyle aynı düzeyde değildir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu ClickUp'ı övüyor:

ClickUp'ın en yararlı yanı, ajansımızın tamamını gerçekten yönetiyor olmasıdır. ClickUp'ı tüm gün boyunca görev yönetimi, Süper Ajanlar, iç takım iletişimi, içerik takvimleri, belgeleme, kampanya izleme ve çok daha fazlası için kullanıyoruz. Bizim için sadece bir proje yönetimi aracı değil, işletim sistemimizdir. Süper Ajanlar büyük bir avantaj. Tüm ş akışımız ClickUp içinde olduğu için, ajanlar ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi destekleyebiliyor. Araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı hareket etmemize, daha net düşünmemize ve daha verimli çalışmamıza yardımcı oluyorlar.

ClickUp'ın en yararlı yanı, ajansımızın tamamını gerçekten yönetmesi. ClickUp'ı gün boyu görev yönetimi, Süper Ajanlar, iç takım iletişimi, içerik takvimleri, belgeleme, kampanya izleme ve çok daha fazlası için kullanıyoruz. Bizim için sadece bir proje yönetimi aracı değil, işletim sistemimiz. Süper Ajanlar büyük bir avantaj. Tüm ş akışımız ClickUp içinde olduğu için, ajanlar ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi destekleyebilir. Araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı hareket etmemize, daha net düşünmemize ve daha verimli çalışmamıza yardımcı olurlar.

2. NationBuilder (Topluluk organizasyonu için en iyisi)

NationBuilder aracılığıyla

NationBuilder, CRM, web sitesi oluşturucu, e-posta pazarlama ve bağış işlemeyi bir araya getiren bir topluluk organizasyon sistemi olarak pozisyonlanmaktadır. Destekçi verilerinin web siteniz, e-posta listeleriniz ve tanıtım çabalarınız arasında sorunsuz bir şekilde akışı olan entegre bir yaklaşım sunar.

Platformun "Nation" veritabanı, tüm destekçi bilgilerinin merkezi olarak hizmet eder ve web sitesi ziyaretlerinden bağışlara ve etkinlik katılımına kadar her etkileşimi izler. Bu profil yaklaşımı, kampanyaların zaman içinde destekçilerin katılımını anlamasına ve buna göre erişimini segmentlere ayırmasına yardımcı olur.

NationBuilder ayrıca yerleşik web sitesi şablonları, e-posta kampanyası yönetimi araçları ve metin yayınlama özellikleri içerir, böylece özel geliştirme ihtiyacını azaltır.

NationBuilder'ın en iyi özellikleri

Hedef kitleye ulaşmak için bağışlar, etkinlikler, gönüllüler ve katılım geçmişi dahil olmak üzere destekçiler için birleşik profiller oluşturur.

Kayıtlar ve bağışlardan otomatik CRM güncellemeleri için doğrudan veritabanına bağlanan siyasi şablonlar sunar.

Katılım geçmişi, konum veya özel etiketlere göre destekçi segmentlerine hedefli iletişimler gönderin.

Artıları

Güçlü topluluk organizasyon özellikleri

Siyasete özel şablonlar

Birden fazla fonksiyon içerir ve entegrasyon sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olur.

Eksileri

Sınırlı yerel seçmen dosyası entegrasyonu

Web sitesi özel özelleştirme kısıtlı hissettirebilir

Platforma aşina olmayan takımlar için yüksek öğrenme eğrisi

NationBuilder fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 41 $'dan başlayan fiyatlarla

Pro: Aylık 179 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

NationBuilder puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra:

NationBuiler hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

NationBuilder, CRM, web sitesi ve kredi kartı işlemleri için tek noktadan hizmet sunan bir platformdur. Genellikle bu işlemler karmaşık ve parçalıdır, ancak NationBuilder sayesinde birkaç gün veya hafta yerine birkaç saat içinde çalışmaya başlayabilirsiniz... Bazen aramalar ve toplu güncellemeler hantal olabilir. Sosyal medya paylaşımı güncel trendlerin gerisinde kalmıştır. Podcasting ve RSS yararlı olabilir.

NationBuilder, CRM, web sitesi ve kredi kartı işlemleri için tek noktadan hizmet sunan bir platformdur. Genellikle bu işlemler karmaşık ve parçalıdır, ancak NationBuilder sayesinde birkaç gün veya hafta yerine birkaç saat içinde çalışmaya başlayabilirsiniz... Bazen aramalar ve toplu güncellemeler hantal olabilir. Sosyal medya paylaşımı güncel trendlerin gerisinde kalmıştır. Podcasting ve RSS yararlı olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: 1952 ABD başkanlık seçimleri, medyada bir dönüm noktası oldu. Televizyon haber ağları, özellikle CBS, UNIVAC I (Universal Automatic Computer) bilgisayarını kullanarak Dwight D. Eisenhower ve Adlai Stevenson arasındaki yarışın sonucunu tahmin etti.

3. NGP VAN (Demokratik ve ilerici kampanyalar için en iyisi)

NGP VAN aracılığıyla

NGP VAN, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat kampanyalar ve ilerici kuruluşlar için baskın teknoloji sağlayıcısıdır. Platform, VoteBuilder aracılığıyla seçmen dosyalarına erişim, NGP aracılığıyla bağış toplama araçları ve dijital organizasyon yeteneklerini bir araya getirerek, Demokrat ekosisteminde faaliyet gösteren kampanyalar için ön tanımlı seçim haline gelmiştir.

Dosya arayüzü, tüketici verileri, modelleme puanları ve önceki kampanyalardan alınan iletişim geçmişi ile zenginleştirilmiş eyalet seçmen dosyalarına erişim sağlar. Alan organizatörleri bunu, bölgeleri bölmek, yürüyüş listeleri oluşturmak ve seçmen iletişim bilgilerini kaydetmek için kullanır. Platformun gücü, FEC cezalarını önlemeye yardımcı olan bir uyum kontrol listesini yönetmek için ağ etkileri ve entegre araçlardan gelir.

NGP VAN'ın en iyi özellikleri

Tahminsel modelleme puanları ve demografik verilerle eyalet seçmen dosyalarına erişerek, seçim kampanyacılarının iş yükünü azaltın ve telefon listeleri oluşturun.

NGP'nin yerleşik FEC uyumluluk raporlaması ile bağış işlemlerini yönetmesine izin verin ve kampanya finansmanı gerekliliklerinin idari yükünü azaltın.

Seçim kampanyacılarının yürüyüş listelerine erişmelerini ve çevrimdışı olarak kişileri kaydetmelerini sağlayan MiniVAN mobil uygulamasını kullanın, bağlantı geri geldiğinde verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin.

Artıları

İlerici kampanyalar için eşsiz seçmen verileri

Ekosistem entegrasyonları veri silolarını azaltır

Sektör standardı, deneyimli personelin eğitim süresini kısaltır

Eksileri

Yalnızca Demokratik ve ilerici kuruluşlara hizmet vermektedir.

Arayüz, modern SaaS platformlarına kıyasla eski moda hissettirebilir.

Erişim genellikle bir partiye veya kuruluşa üyelik gerektirir.

NGP VAN fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NGP VAN derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (70+ yorum)

Capterra:

NGP VAN hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Tüm seçmenler mevcuttur ve bilgileri genellikle günceldir. Hızlı arama, basit listeler ve bölgeler gibi temel fonksiyonlar genellikle iyi çalışır... İleri düzey kullanımda ise hedefleri gerçekleştirmek için birçok engel vardır. Şu anda, seçmenlerle iletişime geçmek için listeler yazdırıldığında, seçmenlerle daha önce hiç iletişime geçilip geçilmediğini, seçmenlerin düşmanca davranıp davranmadığını ve özellikle tehditkar olup olmadıklarını seçmenlerin yeterince not alabilmesini sağlamak için uğraşıyorum.

Tüm seçmenler mevcuttur ve bilgileri genellikle günceldir. Hızlı arama, basit listeler ve bölgeler gibi temel fonksiyonlar genellikle iyi çalışır... İleri düzey kullanımda ise hedefleri gerçekleştirmek için birçok engel vardır. Şu anda, seçmenlerle iletişime geçmek için listeler yazdırıldığında, seçmenlerle daha önce hiç iletişime geçilip geçilmediğini, seçmenlerin düşmanca davranıp davranmadığını ve özellikle tehditkar olup olmadıklarını seçmenlerin yeterince not alabilmesini sağlamak için uğraşıyorum.

4. Aristotle Campaign Manager (Seçmen verilerine ihtiyaç duyan tarafsız kampanyalar için en iyisi)

Aristoteles aracılığıyla

Aristotle, onlarca yıldır siyasi veriler ve kampanya teknolojisi sağlayarak, siyasi yelpazenin her kesiminden kampanyalara hizmet vermektedir. Ekosistem kısıtlamaları olmadan sağlam verilere ihtiyaç duyan kampanyalar için seçmen dosyasına erişim, bağışçı yönetimi ve uyum raporlamasını bir araya getirir.

Platformun seçmen verileri özellikleri arasında demografik bilgiler, tüketici verileri ve tahmine dayalı modelleme içeren ulusal ve eyalet seçmen dosyalarına erişim bulunmaktadır. Kampanyalar, erişim için hedef kitleler oluşturabilir ve birden fazla iletişim kanalında iletişim geçmişini izleyebilir.

Aristotle, parti üyeliğine bakılmaksızın kampanyalara hizmet verir, bu da onu Cumhuriyetçi, Demokrat ve bağımsız adaylar için bir seçenek haline getirir.

Aristotle Campaign Manager'ın en iyi özellikleri

Hedefli seçmen evrenleri oluşturmak için demografik, tüketici ve modelleme verilerini içeren ulusal seçmen dosyalarına erişin.

Otomasyon ile katkı izleme ve rapor oluşturma ile FEC ve eyalet uyumluluk raporlamasını sağlayarak kampanya finansmanı gerekliliklerinin idari yükünü azaltın.

Bağış geçmişini izleyin, önemli bağışçı adaylarını belirleyin ve entegre CRM fonksiyonu ile bağış toplama süreçlerini yönetin.

Artıları

Tarafsız platform tüm kampanyalara hizmet eder

Derin veri geçmişi, tarihsel bağlam sağlar

Entegre uyumluluk araçları denetim riskini azaltır

Eksileri

Arayüz, yeni platformlara kıyasla eski hissettirebilir.

Fiyatlandırma şeffaflığı sınırlıdır; satış danışmanlığı gerektirir.

Daha küçük kullanıcı topluluğu, daha az paylaşılan kaynak anlamına gelir

Aristotle Campaign Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Aristotle Campaign Manager puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra:

Gerçek kullanıcılar Aristotle Campaign Manager hakkında ne diyor?

İşte ilk elden bir bakış açısı:

Basit arayüzü olmasına rağmen finansın çeşitli yönleri gibi birçok fonksiyonu destekler... Bazı özelliklerin gereksinimleri çok kapsamlıdır

Basit arayüzü olmasına rağmen finansın çeşitli yönleri gibi birçok fonksiyonu destekler... Bazı özelliklerin gereksinimleri çok kapsamlıdır

🔍 Biliyor muydunuz? 2008 ABD başkanlık kampanyasında, Barack Obama'nın takımı My.BarackObama.com adlı özel bir sosyal platform oluşturdu ve destekçilerin daha önce hiç mümkün olmayan şekillerde organize olmalarını, seçmenleri aramalarını ve koordinasyon sağlamalarını mümkün kıldı.

5. I360 (Cumhuriyetçi ve muhafazakar kampanyalar için en iyisi)

i360, Cumhuriyetçi ve muhafazakar kampanyalar için birincil veri ve teknoloji platformu olarak hizmet verir ve seçmen verileri, propaganda araçları ve dijital reklamcılık yetenekleri sunar. Platform, muhafazakar hedefleme için tasarlanmış tüketici verileri ve tahmine dayalı modelleme ile geliştirilmiş ulusal seçmen dosyasına erişim sağlar.

Platformun veri bilimi yetenekleri arasında seçmenleri ikna etme, katılım olasılığı ve sorunlara ilişkin pozisyonlar için tahmin modelleri bulunur ve bu da kampanyaların kaynakları en çok yanıt verecek seçmenlere tahsis etmesine yardımcı olur.

i360'ın en iyi özellikleri

Cumhuriyetçiler ve muhafazakarlar için optimize edilmiş tahmine dayalı modelleme puanlarıyla ulusal seçmen dosyalarına erişin.

Çevrimdışı çalışan ve bağlantı geri geldiğinde senkronizasyon gerçekleştiren mobil uygulamayı kullanarak saha takımlarının yürüyüş listelerine erişmesine ve seçmenlerin iletişim bilgilerini yerinde kaydetmesine olanak tanıyın.

Seçmen hedefleme verilerini, görüntülü reklamlar, videolar ve bağlı TV'lerdeki dijital reklam kampanyalarıyla birleştirin.

Artıları

Muhafazakar kampanyalar için derinlemesine veriler ve tahmine dayalı modeller

Entegre alan ve dijital kampanya koordinasyonu

Gösterge panelleri aracılığıyla gerçek zamanlı alan görünürlüğü

Eksileri

Sadece Cumhuriyetçi ve muhafazakar kuruluşlara hizmet vermektedir.

Erişim için ekosistem üyeliği gereklidir

Fiyatlandırma ve şartlar kamuya açık değildir.

i360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

i360 puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra:

Gerçek hayattaki kullanıcılar i360 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcıdan doğrudan alıntı:

i360'ın telefon görüşmelerini otomasyon özelliği sayesinde arka arkaya insanları aramak çok kolay. Siyasi kampanyalar için insanların evlerini ziyaret ederken bir ayar belirlemek de kolay... Bazen, sesli mesaj bırakmak için bir komut dosyası eklediğinizde uygulama biraz hata verebilir ve donabilir.

i360'ın telefon görüşmelerini otomasyon özelliği sayesinde arka arkaya insanları aramak çok kolay. Siyasi kampanyalar için insanların evlerini ziyaret ederken bir ayar belirlemek de kolay... Bazen, sesli mesaj bırakmak için bir komut dosyası eklediğinizde uygulama biraz hata verebilir ve donabilir.

6. Catalist (Verilere odaklanan ilerici kuruluşlar için en iyisi)

Catalist aracılığıyla

Catalist, ilerici kuruluşlar için veri altyapısı sağlayıcısı olarak faaliyet gösterir ve hedefleme ve analitik için temel teşkil eden ulusal bir seçmen dosyası tutar. Bir kampanya yönetim platformu olmaktan ziyade, diğer araçların üzerine inşa edildiği veri katmanını sağlar.

Veritabanı, seçmen kayıt kayıtlarını tüketici verileri, demografik bilgiler ve iletişim geçmişiyle birleştirir. Platformun üyelik modeli, bir kuruluş tarafından toplanan verilerin tüm üyelerin dosyalarını zenginleştirerek zamanla hedefleme doğruluğunu artırır.

Catalist'in en iyi özellikleri

İlerici hareketin iletişim geçmişiyle zenginleştirilmiş kapsamlı bir seçmen veritabanına erişin.

Katılım olasılığını ve ikna potansiyelini puanlayan tahmine dayalı modelleme ve analiz özelliklerini kullanarak kampanyaların seçmenlerle iletişime öncelik vermesine yardımcı olun.

Destek listelerinizi seçmen dosyasıyla eşleştirerek kayıt verilerini ekleyin, adresleri güncelleyin ve yinelenenleri belirleyin.

Artıları

Ağ etkileri zamanla veri kalitesini artırır

Veriye dayalı stratejiler için gelişmiş analitik

İlerici veri altyapısı için temel

Eksileri

Üyelik modeli, organizasyonel bağlılığa ihtiyaç duyar.

Gelişmiş araçlar eksik, bu da entegrasyonları gerekli kılıyor

Sadece ilerici kuruluşlara hizmet verir

Catalist fiyatlandırması

Üyelik tabanlı

Catalist puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra:

Gerçek hayattaki kullanıcılar Catalist hakkında ne diyor?

Bir inceleme bunu şu şekilde ifade ediyor:

Catalist.io 'nun en iyi yanı, tüm platformlarda aynı anda birden fazla içgörü sunmasıdır... Bazen gösterge paneliime baktığımda, bu kadar çok veri ve içgörü ile bombardımana tutulmak beni bunaltıyor.

Catalist.io 'nun en iyi yanı, tüm platformlarda aynı anda birden fazla içgörü sunmasıdır... Bazen gösterge paneliime baktığımda, bu kadar çok veri ve içgörü ile bombardımana tutulmak beni bunaltıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: 1960'daki ünlü Kennedy-Nixon tartışması genellikle ilk büyük televizyon tartışması olarak anılır, ancak 1956'da yapılan daha önceki bir televizyon tartışmasında aslında iki tanınmış kadın yer almıştı. Eleanor Roosevelt ve Margaret Chase Smith, partileri adına tartışmaya katılarak televizyonun kampanya aracı olarak erken kullanımına öncülük ettiler.

7. New/Mode (Savunuculuk ve seçmen katılımı kampanyaları için en iyisi)

New/Mode, seçim politikaları yerine savunuculuk kampanyalarına ve seçmen katılımına odaklanır. Platform, kuruluşların destekçilerin minimum çabayla gerçekleştirebileceği, milletvekillerine e-posta gönderme veya yetkililere telefon etme gibi çok kanallı savunuculuk eylemleri oluşturmasına olanak tanır.

Platformun gücü, savunuculuğu erişilebilir hale getirmesinde yatmaktadır. Destekçiler adreslerini girerler ve New/Mode otomatik olarak seçilmiş temsilcilerini belirler ve mesajları uygun şekilde yönlendirir. Sorun savunuculuğu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için, genel kampanya platformlarında bulunmayan amaca yönelik araçlar sağlar.

Yeni/Mod en iyi özellikler

Destekçilerin seçilmiş yetkililere otomatik olarak e-posta göndermelerini, telefon etmelerini veya tweet atmalarını sağlayan kampanyalar oluşturun.

Destekçilerin adreslerine göre doğru temsilcileri belirleyin ve belirli komiteleri veya partileri otomatik olarak hedefleyin.

Katılım oranlarını artırmak için web sitenize veya e-postalarınıza savunuculuk eylemleri ekleyin.

Artıları

Savunuculuk ve seçmen katılımı için özel olarak tasarlanmıştır

Sürtünmesiz destekçi deneyimi katılımı artırır

Herhangi bir web sitesinde veya e-posta da esnek dağıtım

Eksileri

Seçmen dosyası entegrasyonu gibi sınırlı seçim kampanyası özellikleri

Kapsamlı kampanya yönetimine değil, savunuculuğa odaklanın

Büyük siyasi teknoloji sağlayıcılarına kıyasla daha küçük bir platform

Yeni/Mod fiyatlandırma

Bireysel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Grassroots: Aylık 44 $

Takımlar: 189 $/ay

Movement Builder+: Özel fiyatlandırma

Yeni/Mod derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra:

Gerçek kullanıcılar New/Mode hakkında ne diyor?

Bir yorumcuya göre:

V2 etki platformunun kullanıcı arayüzü, özenli tasarımlarıyla son derece kullanıcı dostudur. Posta kodlarına göre alıcıların otomatik olarak seçilmesi, bu alanda nadir görülen bir özelliktir.

V2 etki platformunun kullanıcı arayüzü, özenli tasarımlarıyla son derece kullanıcı dostudur. Posta kodlarına göre alıcıların otomatik olarak seçilmesi, bu alanda nadir görülen bir özelliktir.

RunningMate aracılığıyla

RunningMate, kurumsal platformların karmaşıklığı veya maliyeti olmadan etkili kampanya araçlarına ihtiyaç duyan, alt sıralarda yer alan ve ilk kez aday olan kişileri hedeflemektedir. Platform, deneyimli siyasi operatörlerden yoksun kampanyalar için seçmenlere ulaşmayı, oy toplamayı ve gönüllülerin koordinasyonunu basitleştirir.

Civitech, kaynakların sınırlı olduğu okul yönetim kurulları veya şehir meclisleri gibi yerel makamlara aday olanların önündeki engelleri azaltmak için RunningMate'i tasarladı.

Civitech'in RunningMate'inin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay bir arayüzle seçmen verilerine erişin ve hedefli iletişim listeleri oluşturun.

Gönüllü kayıtlarını yönetin ve ayrı planlama araçları kullanmadan seçim kampanyası vardiyalarını atayın.

Etkileşimli haritalarda seçmen dosyalarını ve kayıtlı olmayan potansiyel seçmenleri görselleştirerek fırsatların yüksek olduğu bölgelere öncelik verin.

Artıları

İlk kez aday olanlar ve alt sıralarda yer alan adaylar için erişilebilir

Karmaşıklığı ve öğrenme eğrisini azaltın

Tek bir platformda entegre temel fonksiyonlar

Eksileri

Kurumsal platformlara kıyasla sınırlı gelişmiş özellikler

Daha küçük kullanıcı topluluğu ve daha az paylaşılan kaynak

Daha büyük kampanyalar için uygun olmayabilir

Civitech tarafından sunulan RunningMate fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RunningMate puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Modern medya ortaya çıkmadan önce, seçim kampanyaları demiryolu seyahatlerine dayanıyordu. William Jennings Bryan gibi adaylar, trenlerin her gün birçok kasabada durduğu ve adayların kalabalığa doğrudan hitap edebildiği, teknolojinin şimdi dijital olarak kopyalamaya çalıştığı taban bağlantıları kuran "whistle-stop" turlarını kullanıyordu.

9. Impactive (Destek ağları aracılığıyla ilişkisel organizasyon için en iyisi)

via Impactive

Impactive, ilişkisel organizasyona odaklanır: soğuk temas yerine kişisel ağları aracılığıyla seçmenleri harekete geçirme stratejisi. Platform, kampanyaların destekçilerin halihazırda sahip olduğu bağlantıları kullanmasına yardımcı olarak her gönüllüyü potansiyel bir organizatör haline getirir.

Temel kavram, insanların tanıdıkları biri tarafından sorulduğunda oy kullanma veya gönüllü olma olasılığının daha yüksek olmasıdır. Impactive, destekçilerin kişilerini içe aktarmalarını, ağlarındaki seçmenleri belirlemelerini ve kişiselleştirilmiş iletişim kurmalarını sağlayarak katılımı oyunlaştırır ve dostça rekabeti teşvik eder.

Impactive'in en iyi özellikleri

Destekçilerin kişilerini içe aktarmasına ve kişisel ağları içindeki seçmenleri belirlemesine izin verin, erişimi izlemek için önerilen mesajlar ile.

Sürdürülebilir gönüllü katılımını teşvik eden liderlik tabloları, rozetler ve takım yarışmaları ile gönüllülüğü oyunlaştırın.

Destekçilerin kampanya içeriğini ve eylem çağrılarını sosyal medya ağlarında kolayca paylaşımlarını sağlayın.

Artıları

Daha yüksek etki için gerçek ilişkileri kullanır

Destekçi ağları aracılığıyla erişimi ölçeklendirin

Gönüllülerin katılımını artıran deneyimler, gönüllülerin motivasyonunu yüksek tutar.

Eksileri

Kişisel iletişim bilgilerinin paylaşımı için destekçilerin onayı gerekir.

Güçlü bir destekçi tabanı olmayan kampanyalar için daha az etkilidir.

Geleneksel alan operasyonlarının yerini almak yerine onları tamamlar

Etkileyici fiyatlandırma

Standart: 50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Etkileyici derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Daisychain (AI destekli dijital organizasyon ve kişiselleştirilmiş erişim için en iyisi)

Daisychain aracılığıyla

Daisychain, yapay zeka destekli otomasyon ve birleştirilmiş destekçi verileriyle ilerici kampanyalar için dijital organizasyonu kolaylaştırır. Platform, ActBlue ve Mobilize gibi araçları birbirine bağlayarak kişiselleştirilmiş SMS/e-posta yolculukları, görevler ve izlemeyi mümkün kılar.

Eşler arası ağ haritalama yerine, otomasyonlar, çekicilikler (kişiselleştirilmiş görüntüler) ve destekçileri katılım adımlarında yönlendiren yollar aracılığıyla ölçeklenebilir 1:1 erişimi vurgular.

Daisychain'in en iyi özellikleri

Hedefli erişim için AI konuşmaları ve dinamik içerik ile kişiselleştirilmiş metinleri/e-postaları otomasyon ile otomatikleştirin.

Birden fazla kaynaktan gelen verileri zaman çizelgelerinde birleştirerek destekçilerin yolculuğunu kapsamlı bir şekilde izleyin.

Filtreler ve dışa aktarımlar içeren merkezi bir gelen kutusu aracılığıyla görevleri atayın ve yanıtları izleyin.

Artıları

Parçalanmış araçları ş akışına entegre eder

Büyük bir kadroya ihtiyaç duymadan kişiselleştirilmiş organizasyonu ölçeklendirin

Gelişmiş otomasyonlar manuel çabayı azaltır

Eksileri

Tam fonksiyonellik için veri içe aktarımı/kurulum gereklidir.

Gerçek ilişkisel akranlarla iletişim kurmaya daha az önem verilmesi

Pazar varlığı daha az olan yeni bir platform

Daisychain fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Daisychain puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: " Aday " kelimesi aslında Latince "parlak beyaz" anlamına gelen candidus kelimesinden gelir ve dürüstlüğü ve yolsuzluğun olmadığını belirtmek için giyilen özel olarak beyazlatılmış togalara (toga candida) doğrudan atıfta bulunur.

Kampanya Yığınınızda Olması Gereken Bir Araç: ClickUp

Strateji bir araçta, alan verileri başka bir araçta, mesajlar birinin gelen kutusunda ve son tarihler birinin kafasında olduğunda siyasi kampanyalar başarısız olur.

İşte burada ClickUp omurga görevi görüyor. Beyaz Tahtalarla kampanyayı görsel olarak haritalayabilir ve Süper Ajanlar ile tekrarlayan işleri otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak mesajlarınızı ve iç uyumu keskinleştirirken, Gösterge Panelleri aracılığıyla ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin.

Modern bir kampanya oluşturuyorsanız ve siyaset kadar hızlı adapte olan bir yazılım arıyorsanız, bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

ClickUp gibi genel bir proje yönetimi aracı siyasi kampanyalar için işe yarayabilir mi?

Evet. Kampanyalar, temelde benzersiz kısıtlamaları olan proje yönetimi zorluklarıdır. ClickUp, gönüllü koordinasyonu, etkinlik planlaması ve görev yönetimini üstlenirken, yapay zeka yetenekleri hızla değişen kampanyalarda sıkça görülen bilgi yükünü yönetmeye yardımcı olur.

Kampanya CRM ile kampanya yönetimi yazılımı arasındaki fark nedir?

Bir kampanya CRM'si, etkileşimleri ve bağışları izleyerek destekçi ve bağışçı ilişkilerine odaklanır. Öte yandan, bir kampanya yönetim yazılımı, görev atama, gönüllü planlama ve alan koordinasyonu gibi daha geniş operasyonel ihtiyaçları kapsar.

AI, siyasi kampanya yönetimini nasıl değiştiriyor?

AI artık seçmen hedefleme modellerini destekliyor, rutin iletişimleri otomasyonla gerçekleştiriyor ve kampanyaların destekçilerin davranışlarındaki kalıpları belirlemesine yardımcı oluyor. ClickUp Brain gibi araçlar, manuel arama yapmadan erişim planları hazırlayarak, görevleri önceliklendirerek ve ilgili bilgileri ortaya çıkararak günlük kampanya operasyonlarına AI desteği sağlıyor.