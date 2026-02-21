CRM Otomasyonu için Salesforce Einstein Copilot'u Kullanma

CRM'niz aktif ve mevcutsa, neden bazen takımınızın geçimini veri girişi yaparak sağladığını hissediyorsunuz?

CRM otomasyonunun çözmesi gereken sorun budur. Satış temsilcileri satış yapmalı, destek ekibi vakaları kapatmalı ve operasyon ekibi sistemi iyileştirmelidir. Notları alanlara kopyalamak, aynı takip e-postalarını yeniden yazmak veya kayıtlar arasında güncellemeleri takip etmekle uğraşmamalıdırlar.

Salesforce Einstein Copilot'un çözmeyi amaçladığı şey budur.

Bu kılavuzda, Salesforce Einstein Copilot'u CRM otomasyonu için nasıl kullanacağınızı, kullanım örnekleri ve kurulum dahil olmak üzere adım adım anlatacağız.

Salesforce Einstein Copilot nedir?

Salesforce Einstein Copilot aracılığıyla

Salesforce Einstein Copilot (şimdi Agentforce), Salesforce'un CRM işleri için geliştirdiği konuşma tabanlı yapay zeka asistanıdır. Doğal dil komutlarını kullanarak Salesforce uygulamaları içinde soruları yanıtlamak, içerik oluşturmak ve eylemler gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Manuel CRM güncellemeleriyle günlerini harcamaktan bıkmış satış, hizmet ve pazarlama takımları için tasarlanmıştır.

🌼 Biliyor muydunuz: CRM için yapay zekaya yatırım yapan kurumsal işletmelerin yaklaşık %64'ü, ilk yıl içinde ölçülebilir bir yatırım getirisi elde ettiklerini belirtiyor. Bu da, bu araçların potansiyel müşteri puanlama, tahmin ve takip gibi gerçek ş akışlarıyla bağlantılı olduğunda genellikle hızlı bir şekilde karşılığını verdiği anlamına geliyor.

Einstein Copilot'un CRM Otomasyonu için Çalışma Şekli

Einstein Copilot, genel olarak üç adımda iş yapar:

Bir komut girersiniz: Bir iş arkadaşınıza yapacağınız gibi, Bir iş arkadaşınıza yapacağınız gibi, basit İngilizce ile bir soru sorar veya bir komut verirsiniz. Örneğin, "Jane Doe'ya sözleşmesinin yenilenmesi hakkında bir e-posta taslağı hazırla". Copilot niyetinizi yorumlar: Yapay zeka, isteğinizi analiz ederek neyi başarmak istediğinizi anlar. Ardından, işi tamamlamak için gerçekleştirmesi gereken belirli "eylemleri" belirler. Copilot isteği temel alır ve yürütür: Salesforce verilerinizden ve meta verilerinizden (ve bağlantı halinde Data Cloud veya diğer kaynaklardan) ilgili bağlamı alır, ardından istenen eylemleri yürütür.

Daha iyi bir şekilde ifade etmek gerekirse, bunun işini yapan iki ana kavram temel ve eylemlerdir. Anlamı:

Temellendirme: Einstein Copilot, kuruluşunuzun belirli verilerine (Salesforce Data Cloud içindeki hesaplarınız, kişileriniz ve fırsatlarınız) "temellendirilmiştir". Bu, verdiği yanıtların işinizle alakalı ve doğru olmasını sağlar.

Eylemler: Bunlar, Copilot'un kullanabileceği önceden oluşturulmuş becerilerdir, örneğin "hesabı özetle" veya "fırsatı güncelle". Salesforce güven katmanı aracılığıyla veri güvenliğinizi ve kullanıcı izinlerinizi korurken, daha karmaşık istekleri işlemek için birden fazla eylemi birbirine bağlayabilir.

CRM Otomasyonu için Einstein Copilot'un Anahtar Özellikleri

Artık nasıl çalıştığını bildiğinize göre, size yük olan belirli manuel iş türlerine bakalım.

Eylem kitaplığı ve çok adımlı yürütme: Einstein Copilot, bir kaydı özetleme, alanları güncelleme, takip oluşturma gibi önceden oluşturulmuş eylemleri tetikleyebilir ve ayrıca bir isteği tamamlamak için birden fazla eylemi bir araya getirebilir.

Akış destekli otomasyonlar: CRM otomasyonu için, temsilci eylemlerini kullanarak Salesforce Flow otomasyonlarını Copilot deneyimine dahil edebilirsiniz. Bu, Copilot'un yönlendirme, onaylar, veri güncellemeleri ve takip oluşturma için halihazırda kullandığınız aynı süreç mantığını çalıştırabileceği, ancak CRM otomasyonu için, temsilci eylemlerini kullanarak Salesforce Flow otomasyonlarını Copilot deneyimine dahil edebilirsiniz. Bu, Copilot'un yönlendirme, onaylar, veri güncellemeleri ve takip oluşturma için halihazırda kullandığınız aynı süreç mantığını çalıştırabileceği, ancak tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için doğal dil yoluyla başlatılabileceği anlamına gelir.

Ş Akışlarınıza uygun özel konular: Yöneticiler, doğru talimatları ve o konuya ait eylemleri içeren özel konular tanımlayarak asistanı belirli iş süreçlerine göre özelleştirebilir.

Otomasyon için güven katmanı koruma önlemleri: Einstein Güven Katmanı, harici model sağlayıcılarla sıfır veri saklama, maskeleme gibi veri koruma mekanizmaları ve etkileşimlerin günlüğe kaydedilmesi veya izlenmesi dahil olmak üzere, üretken yapay zeka etrafındaki güvenlik katmanı olarak pozisyonlandırılmıştır.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağına inanırken, %19'u otomasyonun derinlemesine ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Bu küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. 💯 ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomasyonla otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 oranında azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

Salesforce'ta Einstein Copilot'u Ayarlama

Yeni bir araca başlamak zor gelebilir, bu nedenle Einstein Copilot'un kurulum sürecini size adım adım anlatalım.

Ancak önce, ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun.

🎯 Ön Koşullar Kontrol Listesi: Salesforce Enterprise, Sınırsız veya Developer Edition

Sistem Yöneticisi izinleri veya delege edilmiş kurulum erişimi

Gelişmiş veri temeli için Data Cloud etkinleştirildi

Einstein Güven Katmanı yapılandırıldı

Ön koşulları onayladıktan sonra, kurulum sürecine başlayın.

Adım 1: Salesforce kuruluşunuzdan "Kurulum" sayfasını bulun.

Adım 2: Hızlı Arama Boxunu kullanarak "Einstein Copilot"u arayın ve kurulum sayfasını açın.

3. Adım: Şimdi, kuruluşunuz için bu özelliği etkinleştirin. Bu, asistanı etkinleştiren ana anahtardır.

Trailhead aracılığıyla

4. Adım: Copilot'u kimlerin kullanacağına karar verin. Belirli kullanıcı profillerine izinler atayabilir veya erişim izni vermek için özel bir izin seti oluşturabilirsiniz.

Adım 5: Komut istem oluşturucuda, artık Copilot'un yanıtlarını özelleştirebilirsiniz. Hatta, şirketinizin terminolojisini kullanan ve belirli iş süreçlerinize uygun özel komut istemleri oluşturabilirsiniz.

6. Adım: Copilot'u tüm kuruluşunuzda kullanmaya başlamadan önce, her zaman bir sanal ortamda test edin. Bu, canlı verileri etkilemeden sorunları gidermenize ve komutlarınızı iyileştirmenize olanak tanır.

7. Adım: Testler başarıyla tamamlandıktan sonra Copilot'u üretim ortamınıza dağıtın. Kullanıcılarınızdan geri bildirim toplayın ve zamanla asistanı daha da kullanışlı hale getirmek için özel eylemler eklemeye ve komut istemlerini iyileştirmeye devam edin.

CRM Otomasyonu için Einstein Copilot Kullanım Örnekleri

Einstein Copilot, takımınızın günlük ş akışlarına uyguladığınızda en yüksek değeri sağlar.

Bu özellikler tek başına etkileyici olsa da, asıl değeri her departmanı yavaşlatan belirli, tekrarlayan sorunları nasıl çözdüklerinde yatmaktadır. Farklı takımlar bunu aşağıdaki şekillerde kullanabilir. 👇

Satış takımları

Burada yapay zeka, hesapları ve fırsatları özetleyerek, çağrı sonuçlarını kaydederek ve sonraki adımları güncellemelere dönüştürerek satış temsilcilerinin CRM bakımı ve veri girişi için harcadıkları zamanı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, anlaşma bağlamını ve müşteri geçmişini yansıtan takip e-postalarını hızlandırarak, iletişimlerin alakalı kalmasını sağlar.

Finans takımları

Einstein Copilot, geçmiş etkileşimlerden potansiyel müşteri ayrıntılarını özetleyebilir, eksik uyumluluk alanlarını belirleyebilir ve uyumlu bir takip yolu önerebilir. Müşterinin belirlediği hedefleri, risk tercihlerini ve ürün uygunluğunu referans alan bir iletişim taslağı hazırlayabilir. Danışmanlar ve iç satış ekibi için, CRM bağlamına göre en uygun sonraki eylemi (uygunluk görüşmesi planlama, belge talep etme veya lisanslı bir uzmana yönlendirme) önerir.

Perakende ve e-ticaret takımları

AI, alışveriş sepeti davranışları, hizmet sohbetleri ve sipariş geçmişi gibi sinyalleri kullanarak dönüşüm olasılığı en yüksek olan müşterileri belirler. Bu bağlamda, takip işlemleri görüntülenen ürünleri, stok durumunu ve teslimat kısıtlamalarını referans alabilir. Hizmet tarafında, temsilci yanıt vermeden önce sipariş zaman çizelgeleri ve iade nedenleri özetlenir. Bu sayede, politika ile uyumlu çözümler daha az mesajla daha kolay bir şekilde sunulabilir.

Seyahat ve konaklama takımları

Copilot, rezervasyon ayrıntılarını çıkararak ve sorun türünü sınıflandırarak şikayetleri düzenler. Kısa ve öz bir vaka özeti hazır olduğunda, ön büro ve destek ekipleri için sorunların üst düzeye taşınması daha kolay hale gelir. Kurtarma önerileri, misafir profilinde saklanan sadakat seviyesi kurallarıyla uyumlu hale getirilebilir. Ek eklentiler, seyahat geçmişi ve seyahat amacına göre önerildiğinden, ek satış çabaları alakalı olmaya devam eder.

CRM Otomasyonu için Einstein Copilot Kullanımının Sınırlamaları

Hiçbir araç mükemmel değildir ve gerçekçi beklentiler belirlemek için Einstein Copilot'un sınırlamalarını anlamak önemlidir. Bu sınırlamaların farkında olmak, daha etkili bir uygulama planlamanıza ve hayal kırıklığını önlemenize yardımcı olur.

Veri kalitesi bağımlılığı: Einstein Copilot, Salesforce kuruluşunuzdaki veriler kadar iyidir. Einstein Copilot, Salesforce kuruluşunuzdaki veriler kadar iyidir. Veri kaliteniz düşükse (eksik, güncel olmayan veya yanlış kayıtlar varsa), AI'nın yanıtları da çok

Salesforce ekosistemine bağlılık: Bu araç, yalnızca Salesforce ekosisteminde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, CRM içindeki görevler için harikadır, ancak işler proje yönetimi araçları veya iletişim uygulamaları gibi diğer platformlara geçtiğinde kör bir nokta oluşturur.

Özel eylemler yapılandırma gerektirir: Önceden oluşturulmuş eylemler kullanışlıdır, ancak şirketinizin benzersiz ş Akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek için bir yöneticinin özel eylemler oluşturmak ve yapılandırmak için zaman ayırması gerekir.

Lisanslama ile ilgili hususlar: Einstein Copilot genellikle bir eklenti ürünüdür, yani standart Salesforce lisanslarınızın üzerine ek bir yatırım gerektirebilir.

CRM Akışlarınızı Otomasyonla Otomatikleştirmek için Einstein Copilot'a Alternatifler

CRM tabanlı bir yapay zeka, Salesforce içinde yardımcı olur, ancak ş akışınız nadiren burada sona erer. Bir anlaşma tamamlandığında, sonraki adımlar diğer araçlarda onboarding, uygulama, finans ve destek işlerine yayılır.

Ve işte bu noktada iş yükü artmaya başlar. Takımlar, en son müşteri bilgilerini, devretme notlarını ve sonraki eylemlerin sahiplerini bulmak için uygulamalar arasında geçiş yapmaya başlar.

Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp'a girin. Bu uygulama, görevleri, belgeleri, konuşmaları, raporlamayı ve yapay zekayı bir arada tutarak bu sorunu çözer, böylece CRM etkinliği diğer her yerde gerçekleşen işleri tetikleyebilir ve izleyebilir.

Başlangıç olarak, ClickUp CRM Yazılımını kullanarak, yürütme işlemlerinin zaten gerçekleştiği aynı Çalışma Alanı’nda kişiler, hesaplar ve anlaşmaları yönetmek için çok yönlü bir sistem oluşturabilirsiniz. Bu yazılım, müşteri verilerini depolamanıza, bunları görevlere ve belgelere doğrudan bağlamanıza ve AI ile takip işlemlerini ve anlaşma güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirmenize olanak sağlamak için tasarlanmıştır.

ClickUp CRM Yazılımı ile yürütme çalışma alanınızdaki kişileri, hesapları ve anlaşmaları yönetin

Şimdi, bu CRM kurulumunun neleri içerdiğini daha ayrıntılı olarak inceleyelim:

ClickUp Brain ile CRM başarılarını net bir şekilde devredin.

ClickUp Brain'i kullanarak, bir başarıyı çalışma alanınızda işe alım için hazır bir devreye alma sürecine dönüştürün.

Brain, ClickUp'ta zaten yakalanan bağlamla çalışır (Görevler ve Belgeler dahil) ve uzun konu dizilerini özetleyebilir, güncellemeleri taslak haline getirebilir ve hiçbir ayrıntıyı kaybetmeden sonraki adımların şekillendirilmesine yardımcı olabilir.

ClickUp Brain ile bağlamı özetleyin ve sonraki adımları taslak haline getirerek kazançları işe alım için hazır teslimatlara dönüştürün

Örneğin, devir görevini açın ve @My Brain yazarak müşteri bağlamı, kapsam notları, riskler ve açık soruların gizli bir özetini oluşturun, ardından bunu takım için konu dizisine yapıştırın.

ClickUp Brain, doğrudan ClickUp'ta alt görevler oluşturmayı da destekler ve anlaşma onaylandığı anda devri, takip edilebilir işlere bölmeye yardımcı olur.

🚀 ClickUp avantajı: ClickUp Brain MAX'ı AI masaüstü yardımcınız olarak kullanın! Brain MAX'ı açın ve ClickUp, bağlı uygulamalarınız ve web'den veri çeken tek bir sorgu çalıştırın, ardından Talk-to-Text özelliğini kullanarak konuşurken sonraki adımları kaydedin. ​​ Chrome uzantısını kullanıyorsanız, onu sabitleyin ve bir CRM kaydı veya yardım makalesi okurken Brain MAX'ı yan panelde hazır tutun. Böylece, sayfaдан ayrılmadan baktığınız içeriği özetlemek ve eylem öğelerini yakalamak kolaylaşır.

ClickUp Super Agents ve ClickUp otomasyonları ile otomatik pilotta takip işlemini gerçekleştirin.

ClickUp Süper Ajanları, CRM etkinliği gerçekleştiği anda başlayan çok adımlı süreci yönetir. Bunlar, rutin takipleri, gelen talepleri ve görev atamalarını bağlamsal olarak ele alan AI takım arkadaşlarınızdır (sıra dışı bir insan iş arkadaşı gibi).

En iyi yanı ise, bu ajanları ihtiyaçlarınıza göre talimatlar, tetikleyiciler, araçlar ve bilgilerle yapılandırarak süreçlerinizle tutarlı kalmalarını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Super Agents ile karmaşık ş akışlarını yönetin

Bunu ClickUp Otomasyonları ile birleştirerek süreçlerinizi daha da sorunsuz hale getirin. Otomasyonlar, işin ilerlemesiyle durumları güncelleyebilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve görevleri doğru aşamalara yönlendirebilir.

ClickUp Otomasyonları ile durumları güncelleyin, son teslim tarihlerini belirleyin ve işleri aşamalara göre yönlendirin

Örnek olarak, bir onboarding görevinin "Başlamaya Hazır" durumuna geçtiğini düşünelim. Bu durumda, bir otomasyon Super Agent'ı başlatabilir.

Temsilci, belgeler ve görev geçmişinden en son müşteri bilgilerini derleyebilir, başlangıç brifingini hazırlayabilir, uygulama ve finans için gerekli alt görevleri oluşturabilir ve inceleme için doğru sahipleri etiketleyebilir. Bu, takım meşgul olsa bile her yeni müşteriye uyarlanabilen tutarlı bir ş Akışı sağlar.

⚡Şablon arşivi: Karmaşık süreçlerin sizin için halledilmesini istiyorsanız ClickUp Gelişmiş CRM Şablonunu kullanın! Bu şablonu kullanarak, 22 ClickUp Özel Durumu ve Sektör ve İş Başlığı gibi CRM'ye hazır ClickUp Özel Alanları dahil olmak üzere, kullanıma hazır tam bir CRM yapısı elde edin. Şablon, günlük kullanımda hafif kalırken, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunuzda daha derin segmentasyon ve takip ş akışlarını destekler.

ClickUp gösterge panellerinde yapay zeka destekli raporlama özelliğinden yararlanın.

AI Kartlarını kullanarak AI destekli raporlamayı doğrudan ClickUp Gösterge Panellerinize ekleyin. Bu kartlar, çalışma alanınızdaki iş verilerine karşı bir AI komutu çalıştırmak için özel bir alan sağlar ve ardından çıktıyı mevcut metriklerinizle birlikte görünür tutar.

ClickUp'ın yapay zeka destekli kartları ve gösterge panelleriyle, ihtiyacınız olan bilgilere her zaman erişebilirsiniz.

En esnek seçenek, özel komutlar çalıştırmanıza olanak tanıyan AI Brain kartıdır. Komutları CRM işlemleri etrafında şekillendirebilirsiniz, örneğin "Bu haftaki yeni anlaşmaları özetle ve sahiplerine göre bir sonraki adımdaki görevleri liste" veya "Son teslim tarihi geçmiş hesap devralmalarını al ve risk altındaki olanları işaretle".

ClickUp ile Takımınızın Gerçekten Kullandığı CRM Otomasyonu Oluşturun

Einstein Copilot gibi yapay zeka asistanları, CRM görevlerinizden önemli bir yükü üstlenebilir. Ancak en fazla değeri sağlayan takımlar bir şeyi çok iyi yapar: otomasyonu bir ş Akışı gibi ele alırlar.

Bu, temiz veriler, net kurallar ve takım genelinde tutarlı komut alışkanlıkları anlamına gelir. Çünkü hedef "daha fazla yapay zeka" değildir. Hedef, daha az tıklama ve daha fazla müşteri zamanıdır.

Otomasyonun CRM'inize ulaşmasını ve daha da ötesine geçmesini istiyorsanız, ClickUp'ı seçin. Süreçleri ve oyun kitaplarını belgelerde yakalayın, görevlerdeki yürütmeyi izleyin ve ilerlemeyi izlemek için yapay zekayı kullanın. Ardından, otomasyonları ve entegrasyonları da bu karışıma ekleyin!

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve CRM otomasyonunu takımınızın gerçekten çalıştırabileceği bir sisteme dönüştürün. ✅

Sık Sorulan Sorular

Einstein Copilot, Salesforce CRM verileri ve ş akışları için özel olarak geliştirilmiştir. Microsoft Copilot ise Outlook ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarında çalışır. Doğru seçim, takımınızın en önemli verilerinin ve günlük işlerinin nerede olduğu ile ilgilidir.

Einstein Copilot, Salesforce platformu içinde çalışır, ancak Salesforce'u yerel entegrasyonlar kullanarak ClickUp gibi proje yönetimi araçlarına bağlayabilirsiniz. Bu, CRM verilerini proje iş akışlarınızla senkronize etmenizi sağlayarak takımlara hem müşteri kayıtları hem de yapılan işler hakkında görünürlük sağlar.

Einstein Copilot'un maliyeti Salesforce sürümüne göre değişir ve genellikle eklenti olarak sunulur. En doğru fiyatlandırma için, kuruluşunuzun özel yapılandırmasına ve kullanıcı sayısına göre bir teklif almak üzere doğrudan Salesforce ile iletişime geçmelisiniz.

Ana sınırlamalar arasında, Salesforce kuruluşunuzdaki yüksek kaliteli verilere bağımlılığı ve yalnızca Salesforce ekosisteminde çalışması sayılabilir. Ayrıca, benzersiz iş süreçlerini otomasyonla otomatikleştirmek için yönetici tarafından özel eylemlerin yapılandırılması gerekir.