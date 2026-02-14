ClickUp Accelerator ve Özel Kurumsal Yapay Zeka: Nasıl Seçilir?

Rekabet gücünüzü korumak için AI'yı benimsemeniz gerektiğini biliyorsunuz, ancak ileriye giden yol belirsiz.

Yanlış yaklaşımı seçmek, umut vaat eden AI projelerinin bütçeleri tüketip, takımınızda hiç kimse bunları kullanamadan önce durma noktasına gelmesine neden olan "pilot yorgunluğu"na yol açabilir.

Bu kararsızlık sadece BT'yi yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda her departmanı manuel ve verimsiz ş akışlarında sıkışıp kalmasına neden olan anahtar AI zorluklarından biridir.

Bu kılavuz, ClickUp Accelerator'ın kullanıma hazır ClickUp Super Agents ile ClickUp uzmanı desteğini ne zaman seçmeniz gerektiğini ve sıfırdan özel bir kurumsal AI sistemi kurmayı ne zaman tercih etmeniz gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Böylece, takımınızın boyutu, zaman çizelgesi ve teknik kaynakları için doğru kararı verebilirsiniz.

Kurumsal AI Kararları Neden Şu Anda Önemli?

Gartner, kavram kanıtlama aşamasından sonra %30'unun terk edileceğini öngörüyor. Bunun nedeni teknolojinin işe yaramaması değil, takımların 18 ay boyunca kimse kullanmadan eskimiş hale gelen özel çözümler geliştirmeleri.

Muhtemelen şu sorunlardan en az biriyle uğraşıyorsunuzdur:

İş Dağınıklığı : Takımınızın çalışmaları düzinelerce farklı uygulamaya dağılmış durumda — ortalama bir şirket şu anda Takımınızın çalışmaları düzinelerce farklı uygulamaya dağılmış durumda — ortalama bir şirket şu anda 101 farklı SaaS uygulaması kullanıyor. Proje aracınızdan sohbet uygulamanıza, oradan da belgelerinize geçiyorsunuz ve her geçişte odaklanma ve bağlam kaybediyorsunuz. Bu parçalanma, takımların uygulamalar arasında geçiş yapmak, bağlamı aramak ve bilgi silolarıyla mücadele etmek için zaman kaybetmesine neden oluyor.

AI Sprawl: Daha da kötüsü, farklı departmanlar kendi AI deneylerini silolar halinde başlatır. Pazarlama departmanı metinler için bir AI'ya sahiptir, satış departmanı e-postalar için bir AI'ya sahiptir, ancak bu araçların hiçbiri birbiriyle iletişim kurmadığından, içgörüler parçalı kalır. AI araçlarının bu plansız yayılması, Daha da kötüsü, farklı departmanlar kendi AI deneylerini silolar halinde başlatır. Pazarlama departmanı metinler için bir AI'ya sahiptir, satış departmanı e-postalar için bir AI'ya sahiptir, ancak bu araçların hiçbiri birbiriyle iletişim kurmadığından, içgörüler parçalı kalır. AI araçlarının bu plansız yayılması, AI Sprawl'ın klasik bir örneğidir ve para israfına, çifte çabaya ve kuruluşunuzun AI ayak izi üzerinde tam bir kontrol eksikliğine yol açar.

Bağlam Dağınıklığı: Bilgileriniz tüm bu farklı yerlerde sıkışıp kaldığı için, hiçbir AI aracı tam resmi göremez; bu sorun Bağlam Dağınıklığı olarak bilinir. Sohbet aracınızdaki bir müşteri konuşmasını iş merkezinizdeki proje planına bağlayamaz, bu da size gerçekten akıllı bir yardım sunmasını engeller. Takımlar, ihtiyaç duydukları bilgileri aramak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve birden fazla platformda güncellemeleri tekrarlamak için saatler harcarlar.

Bu sizi stratejik bir yol ayrımına getirir.

Bir yıl boyunca değer göstermeyebilecek büyük, özel bir altyapı projesine büyük yatırımlar yapıyor musunuz?

Yoksa kullanıma hazır, birleştirilmiş bir çözümle hızlı ilerlemenin bir yolunu mu yapıyorsunuz?

Özellikle 100 ila 1000 çalışan arasında olan ölçeklenen takımlar için bu seçim çok önemlidir. Böyle bir senaryoda ClickUp Accelerator ile Özel Kurumsal Yapay Zeka'nın nasıl karşılaştırıldığını inceleyelim.

ClickUp Accelerator nedir?

Ş Akışlarını otomasyonla otomatikleştirmek ve AI'nın avantajlarından hemen yararlanmak istiyorsunuz, ancak hazırda bekleyen bir makine öğrenimi mühendisleri takımınız veya özel bir çözüm için bir yıl bekleyebilecek vaktiniz yok.

Bu gecikme, takımınızın şirketin verimliliğini düşüren tekrarlayan görevlerde boğulmaya devam ettiği, halihazırda AI kullanan rakiplerinizin ise daha da öne geçtiği anlamına gelir.

ClickUp Accelerator tam da bu sorunu çözer. Günlük ş akışınıza AI'yı entegre etmek için anahtar teslimi bir çözümdür.

Program, takımların sıfırdan hiçbir şey oluşturmadan üretime hazır AI ş Akışları ile hızlı bir şekilde "canlıya geçmelerine" yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Buradaki ana fikir yakınsamadır. Accelerator, ClickUp'ın yakınsamalı AI Çalışma Alanı'nda çalışır ve burada aşağıdakilerin tümü gerçek zamanlı olarak birbirine bağlı ve senkronize edilir:

Projeler ve görevler (neler oluyor)

Belgeler (doğru bilgi kaynağı bağlamı)

Takım konuşmaları (kararlar ve koordinasyon)

Raporlama (görünürlük ve hesap verebilirlik)

Accelerator, gerçekte neler olup bittiğini bilmeyen bir asistana bilgileri kopyalayıp yapıştırmak yerine, AI'yı işin değişimi ile bağlantılı tutar. İşte hızlı bir özet. 👇🏼

ClickUp Accelerator ile elde edeceğiniz avantajlar

Şimdi Accelerator'daki çeşitli nesnelerin nasıl birlikte iş yaptığına dair ayrıntılara geçelim:

1) Önceden oluşturulmuş, test edilmiş ş akışları için departmanlara hazır AI Ajanları

Accelerator, çoğu takımın her hafta yaptığı yaygın, tekrarlanabilir işleri gerçekleştiren önceden oluşturulmuş Süper Ajanlar içerir. Bunları boş bir sohbet kutusu olarak değil, gerçek ş Akışları için "uzman asistanlar" olarak düşünün.

Buradaki pratik çıktılar arasında şunlar yer alır:

Proje durumu güncellemeleri sıfırdan yazmadan paydaşlarla paylaşabilirsiniz (ilerleme, başarılar, engeller)

Notlarınızdan ve proje ayrıntılarınızdan başlangıç özetleri ve eylem öğeleri

Risk veya sorun özetleri sayesinde, sorunlar ciddi bir hal almadan önce nelerin eksik olduğunu tespit edebilirsiniz.

Girişler görevlerinizde/belgelerinizde zaten mevcut olduğunda, genel pazarlama ihtiyaçları (özetler, sosyal medya metinleri, açılış sayfası metinleri, reklam varyasyonları) için ilk taslak içerik.

Önemli olan nedir? Bu Ajanlar, bilginin zaten bulunduğu yerde (bir görev, bir belge veya bir sohbet konusu) tetikleyici olarak kullanılacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle genel komutlar yerine gerçek bağlamla çalışırlar.

ClickUp'taki kod gerektirmeyen AI Süper Ajanları ile ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin.

2) Rehberli onboarding ve kurulum sayesinde "canlıya geçme" aylar değil, günler içinde gerçekleşir.

Çoğu "AI benimseme" çaba, takımlar AI'yı gerçek ş Akışlarına hiçbir zaman bağlantı kurmadıkları için başarısız olur. Rehberli onboarding, pratik bir köprü görevi görür.

ClickUp Accelerator, çalışma alanınızı AI'nın güvenilir bir şekilde faydalı olabileceği bir duruma getirmenize yardımcı olur. Somut olarak, bu genellikle şu anlama gelir:

Dağınık iş akışınızı tek bir işletim sistemine dönüştürün : ClickUp görevleri, ClickUp belgelerinde proje notları, ClickUp sohbet konularında takım koordinasyonu, Dashboards 'ta raporlama, hepsi birbirine bağlı

AI çıktılarının tutarlı olması için girdileri standartlaştırma : Tutarlı görev yapıları (net görev adları, sahipleri, durumları, son teslim tarihleri ve bağlantılı belgeler) kullanarak durum özetleri ve planlama çıktılarının güvenilir bir sinyale dayandırılması

Anahtar teslimi ş akışlarını hızlı bir şekilde etkinleştirme: Takımınızın hemen yapacak olduğu sonuçlar, örneğin bir saat boyunca güncellemeleri takip etmek yerine dakikalar içinde haftalık proje güncellemeleri almak gibi.

Bağlantılı sohbet, görevler, belgeler ve bağlamsal AI ile böyle bir ş akışının nasıl çalıştığını görün:

3) AI'nın rafta kalmaması için uzman destek ve eğitimi

Şirketler için en yüksek gizli maliyet yazılım değildir; araçların tutarlı bir şekilde benimsenmemesi nedeniyle kaybedilen zamandır. Accelerator'ın uzman ekibi takımlara şu konularda yardımcı olur:

Tekrarlanabilir bir ritim benimseyin , örneğin "haftalık güncellemeleri nasıl yapıyoruz", "projeleri nasıl başlatıyoruz", "riskleri nasıl izliyoruz" gibi, her seferinde süreci yeniden icat etmeden.

Doğru bağlamı doğru yerde bir kez yakalamanın yolunu göstererek yeniden çalışma ihtiyacını azaltın (böylece takım aynı bilgileri e-posta, belgeler ve sohbetlerde yeniden yazmak zorunda kalmaz).

Sistemi ölçeklendirin, böylece yeni kişiler veya projeler eklediğinizde ş Akışı tutarlı kalır ve görünürlük bozulmaz.

Temel olarak, sadece bir AI çözümü satın almakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda AI'nın ş akışına gerçekten entegre olmasını sağlayan daha hızlı bir yol da satın alıyorsunuz.

GVP Kyle Coleman'ın raporlama süreçlerini hızlandırmak için Super Agents'ı nasıl kullandığını görün:

Accelerator'ın ayrı bir AI aracı kullanmaktan daha iyi sonuç vermesi

Çoğu AI aracı, işin yapıldığı sistemin dışında kaldıkları için gerçek iş kullanımında başarısız olur. Bu da üç tekrarlayan sorun yaratır:

Bağlam kaybolur: Birisi görevler, belgeler ve konuşmalardan AI güncellemelerini manuel olarak girmelidir. Çıktılar geneldir: AI, projenin en son durumunu bilmediğinden. Takımlar fazladan iş yapar: "Gerçek ş Akışı"nı bir yerde, "AI ş Akışı"nı başka bir yerde sürdürür.

ClickUp Accelerator ise tam tersi bir yaklaşımla tasarlanmıştır: önce işleri bir araya getirin, ardından tümüne AI uygulayın.

Görevler, belgeler, sohbetler ve raporlar birbirine bağlı olduğunda, AI, sürekli manuel olarak yeniden açıklama yapmaya gerek kalmadan durum özetleri, başlangıç belgeleri, eylem öğeleri ve içerik taslakları gibi yüksek kaldıraçlı işlerde güvenilir bir şekilde yardımcı olabilir.

Bu da onu "havalı bir demo" yerine "üretime hazır" hissettiriyor.

Özel Kurumsal Yapay Zeka Nedir?

Bazen iş ihtiyaçlarınız, hazır AI ürünlerinin güvenli veya güvenilir bir şekilde karşılayabileceğinin ötesine geçer.

Ş Akışlarınız son derece özelleştirilmiş olabilir, veri modeliniz benzersiz olabilir veya uyumluluk ve güvenlik gereksinimleriniz o kadar katı olabilir ki, büyük ölçüde özelleştirme yapmadan genel amaçlı bir araç kullanamazsınız. Bu durumlarda, "bir araç satın al ve yarın kullanmaya başla" yaklaşımı işe yaramaz.

İşte burada özel kurumsal yapay zeka devreye girer.

Bu, şirketinizin belirli iş akışlarını desteklemek için dahili olarak oluşturduğu (veya bir hizmet ortağına yaptırdığı) özel bir AI sistemidir. Hazır bir AI ş Akışını benimsemek yerine, mimariyi baştan sona tasarlıyorsunuz. Pratikte bu genellikle şunlardan birini ifade eder:

Sıfırdan birleşik bir sistem oluşturma

Ya da birden fazla tedarikçiden bir çözüm oluşturup bunu kendi mühendislik işlerinizle birleştirin.

En büyük avantajı kontrol imkanıdır. Sistemi tam olarak gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz: nasıl mantık yürüttüğü, hangi verilere erişebileceği, neyi oluşturabileceği, eylemleri nasıl kaydettiği ve onay ve uyumluluk süreçlerinize nasıl uyum sağladığı gibi.

Özel kurumsal AI projesi genellikle şunları içerir:

1) LLM stratejisi seçme ve uygulama

Aşağıdakilerden birini seçmeniz gerekir:

API aracılığıyla barındırılan bir model kullanın

Gizli dağıtım kullanın

Veya (maliyet, performans veya politika nedenleriyle) birden fazla modeli destekleyin.

Ardından pratik gerçeklerle ilgilenmeniz gerekir: model yükseltmeleri, komut/sürüm yönetimi, maliyet kontrolleri, gecikme ve güvenilirlik.

2) Güvenlikli veri erişimi oluşturma (boru hattı sorunu)

AI, yalnızca doğru iş bağlamını elde edebiliyorsa yararlıdır. Bu genellikle şunları gerektirir:

CRM, biletleme, belgeler, dosya depolama, ürün analizi ve iç veritabanları gibi araçlardan gelen verileri birleştirmek için ETL veya veri boru hatları

Modelin ilgili bilgileri hızlı bir şekilde bulabilmesi için bir erişim katmanı (genellikle bir "arama" veya bilgi indeksi)

Sıkı izinler sayesinde AI, kullanıcının görmesine izin verilenleri görür.

Çoğu proje bu noktada takılır, çünkü "verileri elde etmek" neredeyse her zaman metin oluşturmaktan daha zordur.

3) Koruyucu önlemler ve uyumluluk kontrolleri tanımlama

Kurumsal düzeyde yapay zeka genellikle şunlara ihtiyaç duyar:

Denetim günlükleri (kim ne sordu, hangi verilere erişildi, ne üretildi)

Veri saklama politikaları ve redaksiyon kuralları

Onay ş akışları (özellikle AI çıktıları müşteriye yönelik veya uyumluluk açısından hassas hale gelirse)

Hassas verilerin işlenmesine ilişkin politikalar (kişisel bilgiler, sözleşmeler, İK verileri, düzenlemeye tabi içerik)

4) Kullanıcı deneyimi oluşturma (UI + ş Akışı entegrasyonu)

Model tek başına kullanılabilir bir ürün değildir. Takımların model ile etkileşim kurabilecekleri bir yere ihtiyaçları vardır, örneğin:

Bir web uygulaması veya dahili portal

Zaten kullandıkları araçlara entegrasyonlar (sohbet, biletleme, CRM, proje yönetimi)

Rol tabanlı deneyimler (destek temsilcileri vs. yöneticiler vs. finans)

5) Tedarikçileri, sözleşmeleri ve güvenilirliği koordine etme

Birden fazla sağlayıcı (model sağlayıcı, vektör veritabanı/arama, ETL araçları, gözlemlenebilirlik, güvenlik) kullanıyorsanız, şunlara da sahip olursunuz:

Satıcı sözleşmeleri ve yenilemeler

Bir bağımlılık düştüğünde olay yönetimi

Değişen API'ler ve önemli güncellemeler

Sürekli performans izleme ve değerlendirme

Sonuç

Özel bir yapı "yanlış seçim" değildir, ancak yüksek yatırım gerektiren bir yoldur. En iyi yüksek riskli, yüksek getirili bir bahis olarak görülebilir: gerçekten farklı bir şey elde edebilirsiniz, ancak bunu sürdürmek ve geliştirmek için mühendislik kapasitesine, bütçeye ve uzun vadeli sahiplik planına sahipseniz.

ClickUp Accelerator ve Özel AI Arasındaki Anahtar Farklar

Kullanıma hazır bir program ile özel bir yapı arasında seçim yapmak, beş kritik faktöre bağlıdır. Her birini, takımınıza hangi yolun sizin için en mantıklı olduğunu belirlemek için soracağınız bir soru olarak düşünün.

Değer elde etme süresi

Özel bir AI projesinin ilk sürümünün piyasaya sürülmesi 6 ila 18 ay sürebilir. Proje piyasaya sürüldüğünde, iş ihtiyaçlarınız çoktan değişmiş olabilir ve çözüm piyasaya çıktığı anda eskimiş hale gelebilir.

İşte burada "tak ve çalıştır" yaklaşımı öne çıkıyor. ClickUp Accelerator ile takımınız birkaç gün içinde çalışan bir yapay zekaya sahip olur. AI Ajanları önceden oluşturulmuş olduğundan ve Kılavuzlu Onboarding takımınızı hızlı bir şekilde hazır hale getirdiğinden, ilk sprintinizde sonuçları görmeye ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirmeye başlayabilirsiniz.

Henüz hiçbir sonuç vermemiş bir proje için bütçe mücadelesi vermek yerine, AI'nın değerini hemen kanıtlayarak daha geniş çapta benimsenmesi için ivme kazanın.

Maliyet ve kaynak gereksinimleri

Belirli bir bütçeniz var ve pahalı veri bilimcileri ve makine öğrenimi mühendislerinden oluşan bir takım kurmaya gücünüz yetmiyor.

Özel AI projeleri, kapsam genişlemesi, bulut altyapısı ve uzman yeteneklerin yüksek maaşları nedeniyle öngörülemeyen maliyetlerle hızla bir para çukuru haline gelebilir. Pilot aşamadan üretime geçmek için genellikle 5 milyon ila 20 milyon dolar arasında bir maliyet gerekir.

Gartner aracılığıyla

Toplam sahiplik maliyeti, çok büyük ve açık uçlu bir sorudur.

ClickUp Accelerator, öngörülebilir bir yatırımla finansal tahminleri ortadan kaldırır. ClickUp Accelerator ile AI teknolojisi, Uzman Destekleri ve Uygulamalı Eğitim'i tek bir pakette elde edersiniz.

Yeni roller için personel işe almaya veya tedarikçi sözleşmelerini yönetmeye gerek yok. Öngörülemeyen fiyatlar veya personel işe alma sorunları olmadan kurumsal düzeyde yapay zeka özelliklerine erişebilirsiniz.

Uygulama karmaşıklığı

Verileriniz CRM'ler, elektronik tablolar ve sohbet uygulamaları arasında dağınık durumdaysa, yepyeni bir sorunla karşı karşıyasınız demektir.

Tüm bu sistemleri merkezi bir AI modeline bağlantı kurmaya çalışmak bile entegrasyon açısından bir kabustur. Bu, özel AI projeleri için yaygın bir engeldir ve takımların aylarca kırılgan entegrasyonlar ve ara yazılımlar oluşturup bakımını yapmaya zorlar.

ClickUp gibi Converged AI Çalışma Alanı içinde çalışarak bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Ayrı bir "AI katmanı" (ve bunu beslemek için boru hatları) oluşturmak ve sürdürmek yerine, AI'yı işin zaten yapıldığı yerde çalıştırabilirsiniz.

ClickUp, geniş bir entegrasyonlar ekosistemini destekler ve birçok bağlı uygulama için, Kurumsal Arama indeksleme yoluyla bilgileri bulunabilir ve güncel tutabilir; bazı kaynaklar etkinlikler/webhook'lar aracılığıyla neredeyse gerçek zamanlı güncellemeleri destekler. Pratik sonuç, takımınızın sistemleri birbirine bağlamak için daha az zaman harcayıp, gerçek zamanlı olarak gerçek işlerde AI'yı kullanmak için daha fazla zaman harcamasıdır.

Bu, AI'nızın işinizin halihazırda kullandığı üçüncü taraf araçlardan (ör. Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox ve Box) gelen bilgileri kullanarak soruları yanıtlayabileceği ve otomasyonlarınızın tek bir platformda değil, tüm araçlarda çalışabileceği anlamına gelir.

Örneğin, ClickUp'taki otomasyon oluşturucu, entegrasyonlar aracılığıyla uygulamalar arasında bağlantı kurmak için kapsamlı seçenekler sunar.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor; %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor, %27'si ise daha gelişmiş işlemler yapmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor. ClickUp Brain, metin mesajlaşması gibi hissettiren tanıdık bir sohbet arayüzü ile bu sorunu çözüyor. Takımlar basit sorular ve taleplerle hemen başlayabilir, ardından birçok kişiyi caydıran zorlu öğrenme sürecine girmeden, ilerledikçe daha güçlü otomasyon özelliklerini ve ş akışlarını doğal bir şekilde keşfedebilirler.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor; %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor, %27'si ise daha gelişmiş işlemler yapmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor. ClickUp Brain, metin mesajlaşması gibi hissettiren tanıdık bir sohbet arayüzü ile bu sorunu çözüyor. Takımlar basit sorular ve taleplerle hemen başlayabilir, ardından birçok kişiyi caydıran zorlu öğrenme sürecine girmeden, ilerledikçe daha güçlü otomasyon özelliklerini ve ş akışlarını doğal bir şekilde keşfedebilirler.

Bakım ve benimseme riski

Tüm bunlardan sonra, özel AI aracınızı piyasaya sürmeyi başarabilirsiniz. Ancak altı ay sonra, araç garip cevaplar vermeye başlar ve nasıl çalıştığını bilen tek mühendis şirketten ayrılır.

Özel yapımların gizli tehlikesi: model sapması.

Verileriniz değiştikçe, AI modelleri daha az doğru hale gelir ve bunları yeniden eğitmek ve bakımını yapmak için özel bir takım olmadan, kullanılamaz hale gelene kadar sessizce bozulurlar. Yalnızca 2024 yılında 233 AI ile ilgili olay rapor edildi, bu da önceki yıla göre %56,4'lük bir artışa tekabül ediyor.

Sürekli Güncellemeler ve Uzman Desteği ile tüm arka uç bakımını kolayca halledebilseydiniz ne olurdu? Evet, bunların hepsi ClickUp Accelerator'da mevcuttur. Program ayrıca, takımınızın araçları etkili bir şekilde kullanmaya devam etmesini sağlamak için değişiklik yönetimi kaynakları ve eğitim yenileme kursları da sunar. Kendiniz yönetmek zorunda kalmadan, her zaman bakım ve güncelleme yapılan güvenilir bir yapay zeka elde edersiniz.

📖 Daha fazla bilgi: AI'nın benimsenmesinde sık karşılaşılan zorluklar ve bunların üstesinden gelme yolları

ClickUp Accelerator Ne Zaman Doğru Seçimdir?

Muhtemelen 100 ila 1.000 çalışanı olan bir startup veya kuruluşu büyütüyorsunuz ve araçların yaygınlaşmasının getirdiği sıkıntıları yaşıyorsunuz. Takımlar farklı departmanlarda çalışıyor ve daha geniş bir strateji için liderlerin desteğini almak için hızlı AI kazanımları göstermeniz gerekiyor.

Şirket içinde bir AI takımı yok ve sonuçları görmek için bir yıl bekleyemezsiniz.

Bu durum size uygunsa, ClickUp Accelerator doğru seçimdir. İşlerini tek bir yapay zeka destekli platformda birleştirmek ve özel bir yapılandırmanın risk ve maliyetini üstlenmeden üretime hazır yapay zeka araçlarını kullanmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Analiz felçini atlayarak, en önemli çapraz işlevsel akışlarınızı doğrudan otomasyonla otomatikleştirebilirsiniz.

Özel Kurumsal Yapay Zeka Ne Zaman Mantıklıdır?

Bazen özel bir yapı tek çözümdür. İşletmeniz size rekabet avantajı sağlayan, gerçekten benzersiz ve tescilli bir veri modeline dayanıyorsa, onu korumak ve kullanmak için özel bir çözüm oluşturmanız gerekebilir.

Aynı durum, standart araçların karşılayamayacağı kadar özel uyumluluk gereksinimleri olan, yüksek düzeyde düzenlemelere tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız da geçerlidir.

Olgun veri mühendisliği takımlarına ve uzun vadeli bir geliştirme projesini sürdürmek için gerekli bütçeye sahip kuruluşlar, bu niş kullanım durumları için özel AI çözümlerinin maliyetini haklı gösterebilir.

Bazı şirketler, hibrit bir stratejiyle başarıya ulaşmaktadır: birkaç temel, özel uygulama için özel AI kullanırken, tüm departmanların ortak kullandığı günlük ş Akışları için ClickUp Accelerator gibi bir program kullanmaktadır.

Takımınıza En Uygun Yaklaşımı Seçme

Hala kararsız mısınız? Kararınızı yönlendirmek için bu basit çerçeveyi kullanın. Takımınızla birlikte bu soruları gözden geçirin ve sonuca varın.

Sonuçları ne kadar hızlı görmek istiyorsunuz? Önümüzdeki çeyrek içinde 12 ay veya daha fazla bekleyebilir Özel AI/ML mühendisleriniz var mı? Hayır, ya da zaten aşırı yüklenmiş durumdalar. Evet, mevcut kapasite ile Ş akışlarınız gerçekten benzersiz mi? Bazı küçük değişikliklerle standart hale getirilmişlerdir. Son derece uzmanlaşmış ve tescilli Sınırsız bir bütçeye sahip olabilirsiniz mi? Hayır, öngörülebilir maliyetlere ihtiyacımız var Evet, özel bir Ar-Ge bütçemiz var. Verileriniz temel bir rekabet avantajı mı? Hayır, bizim avantajımız süreçlerimizdir. Evet, veri modelimiz bizim gizli formülümüzdür.

Cevaplarınızın çoğu "Accelerator" sütununda yer alıyorsa, yolunuz bellidir. AI'dan yararlanmaya başlamak için hız, öngörülebilirlik ve düşük riskli bir yol arıyorsunuz. "Özel AI"ye yöneliyorsanız, ayırmaya hazır olduğunuz kaynaklar ve zaman konusunda dürüst olduğunuzdan emin olun.

ClickUp Accelerator ile Nasıl Başlayabilirsiniz?

Hızlı, rehberli bir yaklaşımın sizin için doğru olduğuna karar verdiniz. Peki, şimdi ne yapacaksınız? ClickUp Accelerator ile başlamak çok kolaydır ve AI'nın benimsenmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Her şey, uzman ekibimizle Accelerator Danışmanlığı ile başlar. Sizinle birlikte çalışarak hedeflerinizi anlayacak, takımınızın hazırlık durumunu değerlendirecek ve belirli departmanlarınız için en etkili kullanım örneklerini belirleyeceğiz. Bundan sonra, ClickUp Kılavuzlu Kurulum süreci, kendi başınıza kalmamanızı sağlar. İlk birkaç hafta içinde erken başarılar elde etmeye odaklanan Uygulamalı Eğitim oturumları sunuyoruz.

En iyi yanı, uzun vadeli bağımlılık endişesi olmadan AI'yı gerçek ş akışlarınızda test edebilmenizdir. AI Ajanları ve otomasyonlar ClickUp içinde oluşturulduğundan, yeni bir sisteme geçiş yapmıyorsunuz; takımınızın halihazırda çalıştığı ortamda güçlü yeni yetenekleri etkinleştiriyorsunuz.

Nasıl işlediğini görmek ister misiniz? ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayarak Accelerator'ın takımınıza uygun olup olmadığını keşfedin veya bugün bir danışmanlık randevusu alın!

Sık Sorulan Sorular

Accelerator, önceden oluşturulmuş AI Ajanları, Kılavuzlu Eğitim, Uzman Destekleri ve Sürekli Güncellemeler içerir. Tüm bunlar, özel bir yapı ile karşılaşabileceğiniz entegrasyon sorunlarını ortadan kaldıran birleşik bir Çalışma Alanı’nda sunulur.

Accelerator ile, birkaç gün veya hafta içinde çalışan AI'yı görebilirsiniz. Özel AI projeleri genellikle üretime geçmek ve yatırım getirisi sağlamak için aylarca, hatta yıllarca sürer.

Evet, Accelerator'ı mevcut özel araçlarınızla birlikte kullanabilirsiniz. Bu, sonuçları gördükçe ş akışlarını kademeli olarak değiştirmenize olanak tanır ve birleştirilmiş yaklaşımı test ederken geçiş riskini azaltır.

Kesinlikle. Accelerator, ClickUp Yapılandırılabilir Ajanlar, güçlü ClickUp Ş Akışı Otomasyonları ve ClickUp Önceden Oluşturulmuş Bağlayıcılar ile Entegrasyonlar aracılığıyla derinlemesine özelleştirmeyi destekler, böylece sıfırdan oluşturulmasına gerek kalmadan çoğu kurumsal ihtiyaca uyarlanabilir.