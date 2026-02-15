ChatGPT'deki Şirket Bilgisi Nasıl İşler (+ Alternatifler)

Takımlar, işyeri uygulamalarına dağılmış kararları, dosyaları ve durum güncellemelerini aramak için her hafta saatler kaybediyor. Bunun maliyeti çok büyük: daha yavaş uygulama, yinelenen işler ve insanların dikkatini dağıtan sürekli kesintiler.

OpenAI'nin ChatGPT Company Knowledge, ChatGPT'yi işyeri araçlarına bağlayarak takımların doğal dilde sorular sorup iç kaynaklardan alıntılarla desteklenen yanıtlar alabilmelerini sağlar. Bu kılavuz, nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıklar, ClickUp'ın Enterprise Search ile karşılaştırır ve iş akışınız ve araç yığınınız için doğru yaklaşımı seçmenize yardımcı olur.

ChatGPT Şirket Bilgisi nedir?

Şirketinizin dijital evreninde (şu anda ortalama 101 farklı SaaS uygulamasını kapsayan) bir yerde olduğunu bildiğiniz bir cevaba ihtiyacınız var, ancak bu cevap gömülü durumda. Slack konu dizisinde mi? Google Dokümanlar'da mı? Bir proje güncellemesinde mi? Sadece nerede arayacağınızı bulmak için harcadığınız zaman, verimliliğinizi büyük ölçüde düşürür ve basit bir soru yüzünden işinizi durdurur. Ve en kötüsü, "yanlış başlangıç" döngüsüdür: üç uygulamayı açarsınız, yanlış terimleri ararsınız, eski bir sürümü bulursunuz ve sonra yine de birine sorarsınız.

Bu, bağlamın yayılması sorunudur —takımlar, birbirinden bağımsız uygulamalarda bilgi aramak, dosyaları bulmak ve birden fazla platformda güncellemeleri tekrarlamak için saatler harcarlar— ve bu, ClickUp gibi, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin yapay zeka ile bir arada bulunduğu tek ve güvenli bir Çalışma Alanı olan Converged AI Çalışma Alanı'nın çözmek için oluşturulduğu sorundur. Basitçe söylemek gerekirse: bilgi saklanacak yerlerin azalması, aranacak yerlerin azalması anlamına gelir.

ChatGPT Company Knowledge, ChatGPT arayüzünü işyeri uygulamalarınıza bağlayan OpenAI'nin kurumsal özelliğidir. Siz ve takımınızın sade İngilizce ile sorular sormanıza ve kendi şirket verilerinizden doğrudan elde edilen AI tarafından üretilen cevaplar almanıza olanak tanır. ChatGPT Business, Enterprise ve Edu planlarının aboneleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bunu "ChatGPT, ancak açık internet yerine iç sistemlerinize yönelik" olarak düşünün.

Sonsuz manuel aramaları sonlandırır. Birden fazla aracı araştırmak yerine, tek bir soru sorarsınız ve orijinal kaynak belgelere açıkça atıfta bulunan bağlamsal bir yanıt alırsınız. Ayrıca mevcut izinleri de dikkate alır, böylece yalnızca erişim izniniz olan bilgileri görürsünüz. Bu önemlidir, çünkü "yardımcı AI"nın "oops, gizli bir belgeyi ifşa ettim" durumuna dönüşmesini engeller.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına geliyor. ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve cevaplar sunar, böylece aramayı bırakıp iş yapmaya başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

ChatGPT Şirket Bilgisi nasıl işler?

Yüksek düzeyde, Company Knowledge üç adımdan oluşur: araçlarınızı bağlayın, içeriğinizi indeksleyin, ardından Company Knowledge modunu açarak sorular sorun. Ş Akışı oldukça basittir. Kuruluşunuzdaki bir yönetici, önceden oluşturulmuş veri bağlayıcılarını kullanarak işyeri uygulamalarınızı ChatGPT'ye bağlayarak işe başlar.

Desteklenmeyen veya özel olarak geliştirilmiş dahili araçlar için, BT takımınız özel MCP (Model Context Protocol) konektörleri oluşturabilir. Bu, dahili sistemler, niş uygulamalar veya özel veritabanları için "kendi konektörünüzü getirin" yoludur.

Company Knowledge'ı destekleyen temel teknolojiyi daha iyi anlamak için, bu video ChatGPT'nin sorguları nasıl işlediği ve yanıtladığına dair temel bilgiler açıklanmaktadır:

Bağlantı yapıldıktan sonra, Şirket Bilgisi, ChatGPT'nin onaylanmış işyeri uygulamalarında arama yapmasına ve sohbet için etkinleştirdiğinizde ilgili bilgileri almasına olanak tanır.

ChatGPT aracılığıyla

Bu uygulamaların mevcut izinlerini dikkate alacak şekilde tasarlanmıştır, böylece kullanıcılar yalnızca erişim izni olan bilgileri görebilirler.

Soru sormak için yeni bir sohbet başlatın ve mesaj oluşturucuda Şirket Bilgisi'ni seçin (veya mevcut bir konuşmada araçlar menüsünden etkinleştirin). Buradan sorunuzu sade bir İngilizceyle sorabilirsiniz. ChatGPT daha sonra bağlı kaynakları arar ve temel belgelere veya mesajlara bağlantı veren alıntılarla birlikte sentezlenmiş bir cevap verir, böylece bilginin nereden geldiğini doğrulayabilirsiniz.

ChatGPT aracılığıyla

Company Knowledge, komutunuzu yorumlamak için büyük bir dil modeli kullandığından, birden fazla sistemi kontrol etmeyi gerektiren sorular da dahil olmak üzere, anahtar kelime aramasından daha geniş kapsamlı doğal dil sorgularını işleyebilir.

OpenAI, bu özelliği birden fazla arama yapabilme, çelişkili ayrıntıları ele almak için kaynakları karşılaştırma ve "Son güvenlik incelemesinden sonra neye karar verdik?" veya "Ocak ayındaki lansmandan bu yana neler değişti?" gibi zamana duyarlı sorular için tarihe dayalı filtreleme kullanma yeteneği olarak tanımlamaktadır.

Bir dezavantaj: Şirket Bilgisi etkinleştirildiğinde, ChatGPT web'de gezinemez veya aynı konuşmada grafikler ve görüntüler oluşturamaz, çünkü bağlı iç kaynaklarınız ve alıntılarınız temelinde yanıtlar üretmeye odaklanır.

ChatGPT Şirket Bilgisi ile ClickUp'ı Bir Bakışta Karşılaştırma

Daha ayrıntılı bir incelemeye geçmeden önce, hızlı bir karşılaştırma yapalım. Bu, takımınızın gerçekliğini zaten biliyorsanız yararlıdır: "12 araç kullanıyoruz" ile "işleri yürütmek için tek bir yer istiyoruz" karşılaştırması.

Özellik / Kategori ClickUp ChatGPT Şirket Bilgisi AI Destekli Arama ClickUp Brain ile Bağlantılı Arama—bağlamı ve doğal dil sorgularını anlayan yapay zeka kullanarak görevler, belgeler, yorumlar ve entegre üçüncü taraf uygulamalar arasında arama yapar. Bağlı işyeri uygulamaları (Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub vb.) arasında GPT-5 destekli arama, bağlamsal yanıtlar ve kaynak alıntıları ile. Veri Bağlayıcıları Google Drive, Slack, GitHub, Figma, HubSpot ve özel API bağlantıları dahil 1.000'den fazla yerel entegrasyon Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, Outlook, HubSpot, Asana, GitLab, ClickUp ve daha fazlası için önceden oluşturulmuş konektörler. Özel MCP konektörleri mevcuttur. Çalışma Alanı Yaklaşımı Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı — projeler, belgeler, sohbet ve AI tek bir platformda bir arada. Araç değiştirmeye gerek yok. Mevcut araçlara bağlantı sağlayan harici AI katmanı; bilgi sorguları için ChatGPT arayüzüne geçilmesi gerekir. İzin Denetimleri Rol tabanlı izinler, SSO, birleşik Çalışma Alanı içinde kurumsal düzeyde güvenlik Bağlantı üzerinden gelen mevcut izinlere saygı gösterir; SSO, SCIM, IP izin listesi Enterprise'da mevcuttur. Takım Boyutu Bireylerden kurumsal şirketlere kadar her boyutlardaki takım İşletmeler (küçük ve orta ölçekli takımlar), Kurumsal (büyük kuruluşlar) ve Eğitim (eğitim kurumları) için tasarlanmıştır.

ChatGPT Şirket Bilgisi Genel Bakış

Takımınız iş yerinde zaten ChatGPT kullanıyorsa, Company Knowledge "şirketiniz için gerçekten yararlı hale getirme" yükseltmesidir. İşte kazanacaklarınız ve feda edecekleriniz.

Artıları:

GPT-5 destekli bağlamsal arama : Yalnızca yazdıklarınızı değil, ne demek istediğinizi anlamak için gelişmiş yapay zeka kullanır. Bu, belirsiz soruları ele almasına ve farklı belgelerden cevapları bir araya getirmesine olanak tanır.

Önceden oluşturulmuş kurumsal bağlayıcılar : Slack, SharePoint ve Google Drive gibi çoğu işletmenin kullandığı araçlara kullanıma hazır bağlantılar sunar ve yeni bağlantılar düzenli olarak eklenir.

Alıntı şeffaflığı : Her yanıt, AI'nın hangi kaynakları kullandığını tam olarak gösteren açık alıntılar içerir. Bu bağlantıları tıklayarak doğrudan orijinal belgeye veya mesaja gidebilirsiniz.

İzinlere uygun erişim : Araç, mevcut şirket izinlerinizi otomatik olarak devralır. Diğer uygulamalarınızda görünüm izniniz olan verileri görebilirsiniz.

Kurumsal düzeyde güvenlik: SSO, SCIM entegrasyonu ve yapılandırılabilir veri saklama gibi özellikleri içerir. OpenAI ayrıca, ön tanımlı olarak Business, Enterprise veya Edu müşterilerinin verileriyle modellerini eğitmediğini belirtir.

Dezavantajları:

Ücretli ChatGPT aboneliği gereklidir : Bu özellik ücretsiz veya Plus seviyelerinde mevcut değildir. Kuruluşunuzun Business, Enterprise veya Edu planına sahip olması gerekir.

Etkin olduğunda diğer özellikleri devre dışı bırakır : Bir konuşma için Şirket Bilgisini etkinleştirdiğinizde, aynı sohbette web taraması yapamaz veya görüntü ve grafik oluşturamazsınız.

Manuel aktivasyon gereklidir : Kullanmak istediğiniz her yeni konuşmayı başlattığınızda "Company Knowledge" anahtarına tıklamayı unutmayın.

Bağlı uygulamalarla sınırlıdır : Arama, yalnızca bağlantıya sahip uygulamalardaki bilgilere erişebilir. Takımınız eski sistemler veya niş uygulamalar kullanıyorsa, özel bir bağlantı oluşturmanız gerekebilir.

Ş Akışı dışında: Bir soru sormak için yapılacak işi durdurup ChatGPT arayüzüne geçmeniz gerekir, bu da bağlamı azaltmak yerine genişletir.

ClickUp Genel Bakış

ClickUp, aynı "her şey nerede?" sorununu ters yönden çözer. Üstüne bir AI katmanı eklemek yerine, işin yapıldığı yerlerin sayısını azaltır, ardından bu sistem içinde arama ve eylemi anında gerçekleştirir.

Artıları:

ClickUp Bağlantı Arama : Yapay zeka destekli arama özelliği, görevleriniz, belgeleriniz, yorumlarınız ve entegre uygulamalarınızda bulunan bilgileri anında bulur. Doğal dil anlayışını kullanarak, tam olarak doğru anahtar kelimeleri kullanmasanız bile ihtiyacınız olanı bulur. : Yapay zeka destekli arama özelliği, görevleriniz, belgeleriniz, yorumlarınız ve entegre uygulamalarınızda bulunan bilgileri anında bulur. Doğal dil anlayışını kullanarak, tam olarak doğru anahtar kelimeleri kullanmasanız bile ihtiyacınız olanı bulur.

Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı : Projeleriniz, belgeleriniz, takım sohbetiniz ve AI'nız tek bir platformda bir arada. Bu, arama ve işin aynı yerde gerçekleşmesi ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacının ortadan kalkması anlamına gelir.

1.000'den fazla entegrasyon : Google Drive, Slack ve Salesforce gibi yüzlerce araca yerel bağlantılar sunar. Arama, bu bağlı araçların tümüne yayılır ve her şeyi tek bir görünümde bir araya getirir.

Tüm takım boyutları için erişilebilir : AI destekli arama dahil olmak üzere temel özellikler, bireyler ve her boyutlardaki takımlar için kullanılabilir. Daha gelişmiş AI özellikleri : AI destekli arama dahil olmak üzere temel özellikler, bireyler ve her boyutlardaki takımlar için kullanılabilir. Daha gelişmiş AI özellikleri ClickUp Brain MAX ile kullanılabilir.

Tüm takım boyutları için tasarlanmıştır: Bireylerden ve küçük takımlara, ürün, mühendislik ve tasarım gibi departmanlardaki büyük kurumsal organizasyonlara kadar herkes için çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Dezavantajları:

Dış AI'dan farklı bir yaklaşım : ClickUp, diğer araçların üzerine eklediğiniz bir AI eklenti değil, birleştirilmiş bir Çalışma Alanı'dır. Bu, birçok ayrı araca yoğun bir şekilde yatırım yapan takımların, tüm avantajlardan yararlanmak için işlerini birleştirmeleri gerekebileceği anlamına gelir.

Tam platform için öğrenme eğrisi : En yüksek değeri elde etmek için, ClickUp'ın görevlerinin, belgelerinin ve proje yapısının nasıl birlikte çalıştığını anlamanız gerekir ve bu zaman alabilir.

AI özellikleri plana göre değişir: Temel AI arama yaygın olarak erişilebilirken, Brain MAX'ın daha gelişmiş özelliklerinin tüm yeteneklerini kullanmak için yükseltme gerekir.

ChatGPT Company Knowledge ile ClickUp: Özellik Karşılaştırması

Kurumsal bilgi arama çözümünde önemli olan, AI'nın sizi ne kadar iyi anladığı, kaç tane araca bağlantı yapabileceği, verilerinizin ne kadar güvenli olduğu ve takımınızın ş Akışı'na en uygun yaklaşımın hangisi olduğudur. Dolayısıyla, "hangi AI daha akıllı" yerine, asıl soru "işin nerede yapılmasını istiyoruz?" olmalıdır.

AI destekli kurumsal arama

Geleneksel arama çubuklarının en sinir bozucu yanı, aptal olmalarıdır. Yalnızca tam anahtar kelimeleri bulurlar ve sizi doğru terminolojiyi tahmin etmeye zorlarlar. "Üçüncü Çeyrek Pazarlama Planı"nı aradığınız için "Q3 Go-to-Market" belgesini kaçırırsınız, zaman kaybedersiniz ve eksik bilgilerle kalırsınız. Anahtar kelime araması, her soruyu bir tahmin oyununa dönüştürür.

Bağlamsal bir AI arama, niyetinizi anlayarak bu sorunu çözer. Dosya adını, sahibini veya hatta dosyanın bulunduğu aracı hatırlamadığınızda da yardımcı olur.

ChatGPT'nin yaklaşımı: GPT-5'i kullanarak birden fazla bağlı uygulamadan gelen bilgileri tek bir konuşma tarzı cevapta sentezler. Farklı sistemlerden gelen farklı bilgileri bir araya getirerek geniş kapsamlı soruları yanıtlamada güçlüdür. Bu, özellikle kanıtların birden fazla yerde bulunduğu durumlarda, "noktaları birleştirme" türündeki sorular için idealdir.

ClickUp'ın yaklaşımı: ClickUp Brain'i kullanarak Çalışma Alanınızda doğrudan arama yapın, böylece mevcut görevinizden veya belgenizden ayrılmak zorunda kalmazsınız. ClickUp Brain Assistant'ı kullanarak mevcut görevinizden veya belgenizden ayrılmadan soruları yanıtlayın, eylemleri tamamlayın ve her şeyi arayın. Aradığınız bilgilerin yanı sıra görevler, son tarihler ve atanan kişiler gibi eyleme geçirilebilir bağlamları ortaya çıkarmada mükemmeldir. Yani size sadece cevabı vermekle kalmaz, iş nesnesini de önünüze koyar.

@bahsetme Brain ile ClickUp içinde işinizde bağlamsal cevaplar alın.

Sonuç: ChatGPT Company Knowledge daha gelişmiş çapraz araç sentezi sunarken, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ayrılmadan eyleme geçirilebilir iş bağlamına daha hızlı erişim sağlar. Sorularınız "ve sonra yapılacak bir şey var" ile bitiyorsa, ClickUp daha hızlı hissettirir. Sorularınız "olanları özetleyin" ile bitiyorsa, ChatGPT daha güçlü hissettirir.

Veri bağlayıcıları ve entegrasyonlar

Bu bağlam yayılması, on farklı sekme açmadan herhangi bir projenin tam resmini elde etmeyi imkansız hale getirir ve bu da uyumsuz takımların eksik verilerle kararlar almasına neden olur.

Çözüm, tüm araçlarınıza bağlantı kurabilen bir sistemdir.

ChatGPT'nin yaklaşımı: Popüler kurumsal uygulamalar için önceden oluşturulmuş veri bağlayıcılarına dayanır. Bu, mevcut araç yığınlarına derinlemesine entegre olmuş ve temel ş akışlarını değiştirmek istemeyen takımlar için idealdir. İyi ya da kötü, "insanları zaten çalıştıkları yerde buluşturur".

ClickUp'ın yaklaşımı: Birleşik AI Çalışma Alanı olarak, işinizi tek bir platforma taşıyarak bağlam dağınıklığını kaynağında ortadan kaldırmanızı teşvik eder. Connected Search ile Google Drive ve Salesforce gibi harici uygulamalar arasında aramayı birleştirin ve uygulamalar arasında geçiş yapmadan dağınık verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün. "İşi tek bir yere taşıyın", ardından AI'yı birleştirici unsur haline getirin.

Sonuç: Her ikisi de kapsamlı entegrasyonlar sunar, ancak farklı stratejilere hizmet ederler. ChatGPT mevcut araçları birbirine bağlarken, ClickUp bunları birleştirir. Dolayısıyla en iyi seçim, kuruluşunuzun mevcut yığını optimize edip etmediğine veya iş akışını yeniden tasarlayıp tasarlamadığına bağlıdır.

Güvenlik, gizlilik ve izin kontrolleri

AI kullanmaya hazırsınız, ancak tüm hassas şirket verilerinize erişim izni vermekten endişe duyuyorsunuz. Kim neyi görebilir? AI, gizli lansman planlarınızı öğreniyor mu? Bu güvenlik endişeleri, takımların güçlü AI araçlarını benimsemesini engelleyerek önemli verimlilik kazançlarını kaçırmalarına neden oluyor.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve net izin kontrolleri sunan bir çözüme ihtiyacınız var.

ChatGPT'nin yaklaşımı: Bağlantı kurduğunuz uygulamalardan izinleri devralır, böylece kullanıcılar yalnızca zaten izin verilenleri görebilir. Enterprise katmanı SSO, SCIM ve diğer güvenlik özellikleri sunar. OpenAI ayrıca, ön tanımlı olarak kurumsal müşterilerinin verileriyle eğitim yapmadığını belirtir. Bu, izinleri yeniden yapılandırmadan AI erişimi isteyen kuruluşlar için caziptir.

ClickUp'ın yaklaşımı: Kurumsal düzeyde güvenlik, ayrıntılı ClickUp rol tabanlı izinler ve ClickUp SSO seçenekleri ile Çalışma Alanınızda kimin neyi göreceğini tam olarak kontrol edin. Tüm verileriniz tek bir güvenli yerde bulunduğundan, düzinelerce farklı araçta izinleri yönetmenize veya verilerin harici bir AI katmanından akışı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bunun karşılığında, ClickUp içinde yönetişimi standartlaştırırsınız, bu da merkezi kontrol istiyorsanız harika bir şeydir.

Sonuç: Her ikisi de kurumsal güvenlik standartlarını karşılar; seçim, verilerin tek bir çalışma alanında (ClickUp) kalmasını mı yoksa harici bir AI katmanından (ChatGPT) akmasını mı tercih ettiğinize bağlıdır. Zaten araçlar arasında izin kaymasıyla mücadele ediyorsanız, konsolidasyon bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Takımlar için kullanım örnekleri

Herkese uyan tek bir arama aracı nadiren işe yarar. Mühendislik takımınızın ş Akışı, pazarlama takımınızınkinden tamamen farklıdır ve süreçlerine uymayan bir araç göz ardı edilecek ve bu da daha fazla parçalanmaya yol açacaktır.

Doğru araç, farklı takımlara uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır.

ChatGPT'nin yaklaşımı: Birden fazla sistemi kapsayan özel soruları yanıtlamak isteyen, yerleşik ve geniş araç yığınlarına sahip kuruluşlar için iyi sonuç verir. Örneğin, bir lider "3. çeyrek lansman zaman çizelgesi ile ilgili nihai karar ne oldu?" diye sorabilir ve Slack, Google Dokümanlar ve Asana'dan sentezlenmiş bir yanıt alabilir. Temel olarak, araçlar arası bir brifing motorudur.

ClickUp'ın yaklaşımı: İşleri birleştirerek bağlam dağınıklığını ortadan kaldırmak isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Bilgileri hemen eyleme geçmeniz gerektiğinde mükemmeldir. Örneğin, bir ürün yöneticisi, ClickUp'tan hiç ayrılmadan aynı arama sonucundan bir görev bulabilir, durumunu güncelleyebilir ve bir takım arkadaşına bununla ilgili mesaj gönderebilir. Tek bir yerde "brifing ve uygulama"dır.

ClickUp görevleri ile birden fazla paydaşla yaptığınız işleri tek bir alanda izleyin.

Sonuç: ChatGPT Company Knowledge, mevcut ş akışlarını korumak isteyen takımlara uygundur; ClickUp ise iş ve yapay zekayı tek bir yerde birleştirmek isteyen takımlara uygundur. Uzun vadede kullandığınız araçların sayısını azaltmak istiyorsanız, ClickUp bu yönde bir seçimdir.

ChatGPT Company Knowledge mı yoksa ClickUp mu kullanmalısınız?

Seçim, takımınızın iş konusundaki temel felsefesine bağlıdır. Artık sadece bir arama aracı seçmiyorsunuz; şirketinizin bilgilerinin nerede depolanacağına ve erişileceğine karar veriyorsunuz.

ChatGPT Company Knowledge, kuruluşunuz zaten ChatGPT İş Planı veya Enterprise Planı için ödeme yapıyorsa ve merkezi olmayan bir araç yığını kullanmaya kararlıysanız mantıklıdır. Takımınız her sorgu için ChatGPT arayüzüne geçmeye istekli olduğu sürece, dağınık kaynaklardan hızlı yanıtlar almak için güçlü bir AI katmanıdır.

Hedefiniz, her şey için tek bir merkezi yer oluşturarak bağlam dağınıklığını azaltmak ve verimliliği artırmaksa, ClickUp daha iyi bir seçimdir. Bu, AI aramasının ayrı bir sekmede değil, doğrudan ş Akışına entegre edilmesini tercih eden takımlar içindir. Tüm bilgileri Converged AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirerek dağınık bilgi sorununu çözün.

AI, işimizin merkezinde giderek daha fazla yer almaya başladıkça ( çalışanların %13'ü günlük görevlerinin %30'unu veya daha fazlasını GenAI kullanarak gerçekleştiriyor ), en verimli takımlar bilgileri en hızlı şekilde bulup harekete geçebilen takımlar olacaktır.

Connected Search'ün birleşik bir çalışma alanında nasıl çalıştığını görmek için ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Sık Sorulan Sorular

Konuşmanızın üst kısmındaki "Company Knowledge" anahtarına tıklayarak bu özelliği belirli bir sohbet için devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, web taramayı ve görüntü oluşturmayı yeniden etkinleştirir.

ChatGPT Company Knowledge, bağlı uygulamalarınızda arama yapan harici bir AI katmanıdır. ClickUp Brain'in Connected Search özelliği ise projelerinizin, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Chat'in zaten bulunduğu birleşik bir Çalışma Alanı'nda doğrudan çalışır.

Evet, ChatGPT Company Knowledge, İş ve Edu seviyelerinde de mevcuttur ve ClickUp, birden fazla plan seçeneğinde AI destekli arama özellikleri sunar.

OpenAI'nin politikası, İş Planı, Enterprise Planı veya Edu planlarında müşteriler tarafından gönderilen verileri ön tanımlı olarak modellerini eğitmek için kullanmadığını belirtir.