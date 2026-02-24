AI Günümüzde Varlık Yönetimini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Mercer'ın yaptığı bir araştırmaya göre, yatırım yöneticilerinin %91'i şu anda yatırım stratejileri veya varlık sınıfı araştırmalarında yapay zeka kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.

Bu makale, AI'nın uyumluluk kontrollerinin otomasyonuyla birlikte müşteri ilişkilerinin kişiselleştirilmesine kadar varlık yönetimini nasıl dönüştürdüğünü anlatır ve takımınızın benimseyeceği AI uyumlu ş akışlarını nasıl oluşturacağınızı gösterir.

Varlık yönetiminde yapay zekanın faydaları nelerdir?

Bir varlık danışmanının sabahı genellikle ilk müşteri görüşmesinden önce 45 dakikalık CRM güncellemeleriyle başlar. KYC belgeleri, üç aylık raporların hazırlanması ve saklama platformları arasında veri mutabakatı gibi işler arasında stratejik işler akşama kalır, tabii yapılabilirlerse.

Bu sayede, işinizi gerçekten büyüten şeylere, yani ilişkiler kurmaya ve stratejik danışmanlık sağlamaya odaklanabilirsiniz.

Bu operasyonel engel, müşteri ihtiyaçlarını öngörmek yerine her zaman onlara tepki vermek zorunda kalmanız anlamına gelir. Zamanında tavsiye verme fırsatları kaçırılır, müşteri deneyimi tutarsız hale gelir ve sizin ve takımınızın tükenmişlik riski çok yüksek olur.

AI, zaman tasarrufu sağlar ve içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarır. İşte bunun pratikte nasıl göründüğü:

Daha hızlı, veriye dayalı kararlar: AI, piyasa sinyallerini, müşteri davranışlarını ve risk göstergelerini aynı anda işleyerek, analistlerin manuel olarak derlemesi saatler sürecek olan içgörüleri ortaya çıkarır. AI, piyasa sinyallerini, müşteri davranışlarını ve risk göstergelerini aynı anda işleyerek, analistlerin manuel olarak derlemesi saatler sürecek olan içgörüleri ortaya çıkarır.

Ölçeklenebilir kişiselleştirme: Algoritmalar, her bir müşterinin hedeflerine, risk toleransına ve yaşam aşamasına göre yatırım önerilerini ve iletişimini özelleştirir; her bir ayarlama için bire bir toplantı yapmaya gerek kalmaz. Algoritmalar, her bir müşterinin hedeflerine, risk toleransına ve yaşam aşamasına göre yatırım önerilerini ve iletişimini özelleştirir; her bir ayarlama için bire bir toplantı yapmaya gerek kalmaz.

Operasyonel yükün azaltılması: Otomasyon, Müşterini Tanı (KYC) kontrolleri, yeniden dengeleme tetikleyicileri ve rapor oluşturma gibi tekrarlayan görevleri üstlenerek, sizin yüksek değerli konuşmalara odaklanmanızı sağlar.

Proaktif risk yönetimi: Tahmin modelleri, portföydeki zayıflıkları ve uyumluluk eksikliklerini sorun haline gelmeden önce işaretler ve takımınızı reaktif yangın söndürme görevinden stratejik gözetim görevine geçirir. Tahmin modelleri, portföydeki zayıflıkları ve uyumluluk eksikliklerini sorun haline gelmeden önce işaretler ve takımınızı reaktif yangın söndürme görevinden stratejik gözetim görevine geçirir.

Tutarlı müşteri deneyimi: AI destekli ş akışları, hiçbir müşterinin gözden kaçmamasını sağlar, böylece takip, inceleme ve temas noktaları her zaman planlandığı gibi gerçekleşir.

Ancak, bu faydalar yalnızca AI araçlarınız diğer iş süreçlerinizle iletişim kurabildiğinde gerçekleşir.

Umut vaat eden yeni AI araçları bile genellikle sadece başka bir oturum açma ve başka bir silo ekleyerek, temel sorunu çözmeden AI'nın daha da yaygınlaşmasına (gözetim veya strateji olmaksızın AI araçlarının plansız yayılması) neden olur.

Bu nedenle, dağınık nokta çözümlerini, projelerin, belgelerin, konuşmaların ve analizlerin yapay zeka ile bir arada bulunduğu, tek bir güvenli platform olan birleşik bir yapay zeka Çalışma Alanıyla değiştirmelisiniz.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konuları ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına gelir. Aslında, bilgi çalışanlarının %62'si iş günlerinde "bilgi aramak için çok fazla zaman harcadıklarını" söylüyor. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ın merkezi verimlilik merkezini kullanarak şirket genelinde takım çalışmasını %60 oranında artırdı.

Varlık Yönetiminde AI Kullanım Örnekleri

AI, tekil, monolitik bir araç değildir; müşteri yaşam döngüsünün tamamında uygulanabilen bir dizi güçlü yetenektir. AI'yı belirli, pratik uygulamalar açısından düşünmek, teknolojinin gizemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve benimseme yolunu netleştirir.

İlk el sıkışmadan uzun vadeli portföy yönetimine kadar, günümüzde varlık yönetiminde yapay zekanın en etkili kullanım alanları şunlardır.

Müşteri etkileşimi ve sadakati

Beklenmedik müşteri ayrılmalarının genellikle dağınık e-postalar, arama notları ve CRM girdilerinde gizli uyarı işaretleri vardır. Ancak, her müşterinin duygularını, yaşam etkinliklerini ve iletişim geçmişini manuel olarak izlemek imkansızdır. Bu da genel bir iletişim yaklaşımına ve sadakat oluşturan zamanında, kişisel tavsiyelerde bulunma fırsatlarının kaçırılmasına yol açar.

AI, müşteri kaybı riskini tahmin ederek takımınızın müşterileri elde tutmasına yardımcı olur. İletişim kalıplarını ve işlem geçmişini analiz ederek hangi müşterilerin kayıp riski altında olduğunu tahmin eder ve çok geç olmadan bu müşterilerle iletişime geçmenizi sağlar.

Üretken yapay zeka, müşterinin son faaliyetlerine veya belirlediği hedeflere göre kişiselleştirilmiş e-postalar ve toplantı gündemleri bile hazırlayabilir, böylece saatlerce süren hazırlık zamanından tasarruf etmenizi sağlar. Bu video’da daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

👀 Örnek: Morgan Stanley, finans danışmanlarının araştırma ve müşteri bilgilerini hızlı bir şekilde elde etmelerine yardımcı olan bir yapay zeka asistanı geliştirmek için OpenAI ile işbirliği yaptı.

Bu sayede danışmanlar daha hızlı hazırlık yapabilir ve daha doğru yanıtlar verebilir; böylece iş yükü artmadan yanıt verme hızı artar.

💡 Önemli ayrıntıların gözden kaçmasına izin vermeyin. ClickUp ile proaktif bir etkileşim sistemi oluşturun: Müşteri bilgilerini merkezileştirin: Tek bir müşteriye ait tüm notlarınızı, planlarınızı ve belgelerinizi özel bir ClickUp Klasörü veya Projesi içinde saklayın. Bu, bilgi için yapılan telaşlı arayışları sona erdirir ve tüm takımınız için Tek bir müşteriye ait tüm notlarınızı, planlarınızı ve belgelerinizi özel bir ClickUp Klasörü veya Projesi içinde saklayın. Bu, bilgi için yapılan telaşlı arayışları sona erdirir ve tüm takımınız için tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturur.

Kontrolleri otomatikleştirin: ClickUp otomasyonlarını kullanarak, 60 gün boyunca iletişime geçilmeyen müşterilerle iletişime geçmek için yineleyen bir görev oluşturun.

Anında bağlam bilgisi edinin: Müşteri görüşmesinden önce, görev yorumuna @brain yazmanız yeterlidir. ClickUp Brain, geçmişteki tüm etkileşimleri, Müşteri görüşmesinden önce, görev yorumuna @brain yazmanız yeterlidir. ClickUp Brain, geçmişteki tüm etkileşimleri, ClickUp Belgeleri'ndeki notları ve ilgili görevleri anında özetler, böylece her konuşmaya tam olarak hazırlıklı olarak girebilirsiniz.

AI Alanları ile ClickUp Gösterge Panellerinde mevcut müşteriler, yenilemeler ve müşteri kaybı gibi önemli metrikleri izleyin.

Portföy optimizasyonu ve varlık dağılımı

Her müşteri için mükemmel portföyü oluşturmak karmaşık bir bulmacadır. Müşterilerin risk toleransını, zaman ufkunu ve vergi durumunu binlerce potansiyel varlık kombinasyonuyla dengeliyorsunuz. Bunu manuel olarak yapmak inanılmaz derecede zaman alıcıdır ve analistler, uyumluluk görevlileri ve sizin de dahil olduğunuz herhangi bir değişiklik için onay süreci genellikle kaotik bir e-posta zinciri ve kaçırılan takiplerle sonuçlanır.

Bu ş akışı yavaş ve verimsizdir, ayrıca insan hata veya yetersiz tahsis riskini de beraberinde getirir. Net bir denetim izi olmadan, uyumluluk konusunda da baş ağrıtıcı bir sorun haline gelir.

Robo-danışmanlar tarafından öncülüğünü yaptığı AI modelleri, binlerce varlık kombinasyonunu saniyeler içinde değerlendirerek en uygun dağılımları önerir. AI tarafından oluşturulan önerileri inceler, insan muhakemenizi kullanır ve son kararı verirsiniz.

👀 Örnek: Betterment ve Wealthfront gibi platformlar, algoritmik yatırım, otomasyonla yapılan yeniden dengeleme ve vergi kaybı hasadı yöntemlerini kullanarak portföyleri büyük ölçekte optimize eder.

💡 Onay ve incelemeleri kolaylaştırmak için tüm bu süreci ClickUp'ta yönetin. Bir AI modeli portföy değişikliği önerdiğinde, ClickUp Automations kullanılarak oluşturulan bir otomasyon anında bir görev oluşturabilir, onay süreci için bir şablon uygulayabilir ve bunu ilk gözden geçiren kişiye atayabilir. Sırası geldiğinde her paydaş bilgilendirilir ve tüm geri bildirimleri ve onayları görevin Yorumlar ve Görev geçmişi bölümünde kaydedilir. Bu, zaman damgası içeren, kusursuz bir denetim izi oluşturarak kaotik e-posta tabanlı ş akışını sorunsuz, uyumlu ve verimli bir sürece dönüştürür.

ClickUp otomasyonlarını kullanarak görev atamalarını, bildirimleri ve ş akışlarını otomatikleştirin.

Risk yönetimi ve dolandırıcılık tespiti

Uyum takımınız zorlu bir mücadele vermektedir. Sonsuz işlem kayıtlarını manuel olarak inceleyip, iletişimlerdeki uyarı işaretlerini taramaktadırlar, ancak bir sorunu fark ettiklerinde, zarar çoktan verilmiş olabilir.

Çeşitli izleme sistemlerinden gelen uyarılar, kalabalık gelen kutularında kaybolur, net bir sahiplik veya eylem planı olmaz ve bu da önemli düzenleyici ve finansal riskler yaratır.

AI dolandırıcılık tespiti, her müşteri için davranışsal temel değerler (tipik işlem boyutları, oturum açma konumları, iletişim kalıpları) belirleyerek ve ardından sapmaları gerçek zamanlı olarak işaretleyerek çalışır.

Finans kurumlarının %90'ı, yeni ortaya çıkan dolandırıcılık planlarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve araştırmak için halihazırda yapay zekaya güveniyor.

👀 Örnek: Bir AI sistemi, genellikle aylık 5.000 dolar transferi yapan bir müşteri aniden yeni bir uluslararası hesaba 50.000 dolarlık bir havale yaptığında veya alışılmadık bir coğrafi konumdan oturum açma girişimleri olduğunda uyumluluk birimini uyarabilir.

💡 AI izleme araçlarınızı ClickUp'a bağlayarak tespit ve çözüm arasındaki döngüyü tamamlayın. İş akışı otomasyonu ile, yapay zeka tarafından oluşturulan bir uyarıyı anında bir göreve dönüştüren, doğru uyum görevlisine atayan, öncelik ve son teslim tarihi belirleyen ve tüm ilgili ek dosyaları ekleyen bir kural oluşturabilirsiniz. Uyarılar kaybolmak yerine, baştan sona izlenebilen eyleme geçirilebilir görevler haline gelir.

ClickUp görevlerinde görev sahiplerini, son teslim tarihlerini ve öncelikleri ayarlayarak hesap verebilirlik oluşturun.

AI ile görev otomasyonu sayesinde her hafta saatlerce zaman kazanabileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin!

Finansal planlama ve kişiselleştirilmiş danışmanlık

Kapsamlı bir finansal plan hazırlamak için CRM'den veri çekmek, özel bir araçta tahminler yapmak ve ardından bir kelime işlemciyle açıklamayı yazmak gerekir. Bu süreç o kadar zaman alıcıdır ki, bu düzeyde bir hizmeti yalnızca en üst düzey müşterilerinize sunabilir, diğerlerine ise genel, herkese uyan tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Üretken yapay zeka bu süreci önemli ölçüde hızlandırabilir. Müşteri verilerini toplayabilir, emeklilik tahminleri yapabilir ve önerileri açık ve anlaşılır bir dille açıklayan bir metin taslağı hazırlayabilir.

Bu sayede daha fazla müşteriye yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş planlar sunabilir, tavsiyelerinizin daha değerli ve uygulanabilir olduğunu hissettirebilirsiniz.

💡 ClickUp Docs ile tüm bu ş akışı için tek bir ortak alan oluşturun. Finansal planı hazırlayın, analiz araçlarınızdan canlı grafikler ekleyin ve ClickUp Brain'i kullanarak müşterinin geçmişini doğrudan belge içinde özetleyin. Müşteri için eylem ögelerini özetlerken, metni vurgulayabilir ve anında müşteriye atanan izlenebilir bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bu, statik bir belgeyi takımınızın işleriyle doğrudan bağlantılı, canlı ve dinamik bir plana dönüştürür.

ClickUp belgeleri ile ClickUp Brain'i birleştirerek materyalleri daha hızlı oluşturun.

Varlık yönetiminde yapay zeka için etik hususlar

AI'nın benimsenmesi, şirketlerin ele alması gereken önemli etik ve düzenleyici riskler getirir. Şirketler, müşterilere veya düzenleyicilere açıklanamayan "kara kutu" algoritmalarının kullanılması konusunda haklı olarak endişelidir. Bu korku, harekete geçmemeye yol açarak rakiplerinizin gerisinde kalmanıza veya daha da kötüsü, uygun koruma önlemleri alınmadan araçların benimsenmesine neden olabilir.

Yedieminlik görevinizin özü, müşterilerinizin çıkarları doğrultusunda hareket etmektir ve bu sorumluluk, kullandığınız teknolojiye de uzanır. İşte ele almanız gereken anahtar etik hususlar:

Veri gizliliği: Müşterilerin finansal verileri son derece hassastır. Çalıştığınız tüm yapay zeka tedarikçilerinin en sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarını karşıladığından emin olmalısınız. Müşterilerin finansal verileri son derece hassastır. Çalıştığınız tüm yapay zeka tedarikçilerinin en sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarını karşıladığından emin olmalısınız.

Algoritmik önyargı: Bir AI modeli önyargılı tarihsel verilerle eğitilirse, bu önyargıları sürdürebilir; örneğin, kadınlara veya belirli azınlık gruplarına aşırı muhafazakar stratejiler önererek. Bir AI modeli önyargılı tarihsel verilerle eğitilirse, bu önyargıları sürdürebilir; örneğin, kadınlara veya belirli azınlık gruplarına aşırı muhafazakar stratejiler önererek.

Açıklanabilirlik: "Algoritma öyle söyledi" kabul edilebilir bir cevap değildir. Düzenleyiciler ve müşteriler, belirli bir önerinin neden yapıldığını açıklayabilmenizi bekler.

Düzenleyici denetim: SEC, SEC, tahmine dayalı analitiklerin kullanımını aktif olarak izlemektedir. AI destekli önerilerin sadece şirketin kârını değil, müşterinin çıkarlarını da en iyi şekilde karşıladığını kanıtlayabilmelisiniz.

Etik AI kullanımı, radikal şeffaflık ve titiz dokümantasyon gerektirir. AI tarafından üretilen içgörülerin nasıl incelendiği, kimler tarafından onaylandığı ve müşteriye nasıl iletildiği konusunda net ve değiştirilemez bir kayıt tutmanız gerekir. İşte bu noktada, birleşik Çalışma Alanı en iyi savunma aracınız olur.

💡ClickUp'ta her kararı otomatik olarak belgelendirin, ClickUp Görev Geçmişi'ni kullanarak zaman damgalı bir günlükle her değişikliği izleyin. ClickUp Görev Yorumları, her kararın arkasındaki "neden"i bir konu başlığı altında toplar. Ayrıca, destekleyici ClickUp Belgelerini doğrudan ClickUp Görevlerine bağlayarak, uyumluluğu destekleyen ve müşteri güvenini artıran kapsamlı ve kolayca denetlenebilir bir iz oluşturun.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %22'si iş yerinde yapay zeka kullanımı konusunda hala temkinli davranıyor. Bu %22'nin yarısı veri gizliliği konusunda endişeli, diğer yarısı ise yapay zekanın verdiği bilgilere güvenip güvenemeyeceğinden emin değil. ClickUp, sağlam güvenlik önlemleri ve her cevapla birlikte görevlere ve kaynaklara ayrıntılı bağlantılar oluşturarak bu iki sorunu da doğrudan ele alır. Bu, en temkinli takımlar bile, bilgilerinin korunup korunmadığını veya güvenilir sonuçlar alıp almadıklarını düşünerek uykularını kaçırmadan verimlilik artışının keyfini çıkarmaya başlayabilecekleri anlamına gelir.

Varlık yönetiminde yapay zeka kullanmaya nasıl başlanır?

Birçok şirket, yapay zeka uygulamasını büyük ve pahalı bir proje olarak görür ve nereden başlayacağını bilemez. Bu durum genellikle analiz felcine yol açarken, daha çevik rakipler önemli bir avantaj elde eder. Anahtar, küçük adımlarla başlayıp ivme kazanmaktır.

İşte, tüm operasyonunuzu bir gecede baştan aşağı değiştirmeden yapay zekayı kullanmaya başlamak için pratik, adım adım bir yol. 🛠️

Mevcut ş akışlarınızı denetleyin: Yeni bir araç satın almadan önce, mevcut süreçlerinizi haritalandırın. Danışmanlarınızın en çok zaman kaybettiği alanlar hangileridir? Yeni bir araç satın almadan önce, mevcut süreçlerinizi haritalandırın. Danışmanlarınızın en çok zaman kaybettiği alanlar hangileridir? Müşteri kaydı , üç aylık rapor oluşturma veya uyumluluk kontrolleri mi? Bu tekrarlayan, manuel görevler otomasyon için en kolay hedeflerdir. Araçlarınızı birleştirin: AI, erişebildiği veriler kadar akıllıdır. Müşteri notlarınız bir uygulamada, görevleriniz başka bir uygulamada ve belgeleriniz üçüncü bir uygulamada ise, AI'nız hiçbir zaman tam bağlamı kavrayamaz. İlk adım, her şeyi ClickUp gibi tek bir birleşik Çalışma Alanı'na taşımak ve verileriniz, görevleriniz ve iletişiminiz için birleşik bir temel oluşturmaktır. Pilot kullanım senaryosuyla başlayın: AI destekli iş akışını test etmek için yüksek etkili, düşük riskli bir alan seçin. Başlamak için en uygun alan müşteri toplantılarının hazırlanmasıdır. AI'yı kullanarak AI destekli iş akışını test etmek için yüksek etkili, düşük riskli bir alan seçin. Başlamak için en uygun alan müşteri toplantılarının hazırlanmasıdır. AI'yı kullanarak geçmiş konuşmaları özetleyin , konuşma konuları oluşturun ve takımınıza ne kadar zaman kazandırdığını görün. Takımınızı eğitin: AI, danışmanlarınızı desteklemek için vardır, onların yerini almak için değil. Takımınıza AI ile nasıl iş yapacaklarını öğretmek için eğitime yatırım yapın: etkili komutlar nasıl yazılır, AI tarafından oluşturulan içerikteki olası hatalar nasıl tespit edilir ve insanlara özgü yargı yeteneği nerede kullanılır. Ölçün ve tekrarlayın: Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. İdari görevlerde kazanılan zaman, müşteri memnuniyeti puanları ve uyumluluk sorunları oranları gibi anahtar ölçütleri takip edin. Ölçmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. İdari görevlerde kazanılan zaman, müşteri memnuniyeti puanları ve uyumluluk sorunları oranları gibi anahtar ölçütleri takip edin. ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyin, Çalışma Alanınızdaki verileri AI girişimlerinizin ROI'sini açıkça gösteren görsel çizelgelere ve grafiklere dönüştürün.

İşinizin içinde yer alan, müşteri geçmişini özetlemeye, takip görevlerini taslak haline getirmeye veya projelerinizle ilgili soruları yanıtlamaya hazır olan ve sizi sekme arasında geçiş yapmaya zorlamayan AI asistanı ClickUp Brain ile bu yolculuk boyunca tüm noktaları birleştirin.

📚 Ayrıca okuyun: Varlık Yöneticileri için Özel Olarak Tasarlanmış Görev Yönetimi Yazılımı

ClickUp ile AI Varlık Yönetimi Akışlarınızı Birleştirin

Varlık yönetiminde yapay zeka, danışmanların yerini almaz; onların stratejik, ilişki odaklı işlere odaklanmaları için zaman kazandırır. Başarılı şirketler, yapay zekayı tekrarlayan görevleri otomasyonla otomatikleştirmek ve tavsiyeleri büyük ölçekte kişiselleştirmek için kullanır. ✨

Ancak, birbirinden bağımsız araçlar ve manuel süreçler, yapay zekanın tek başına kurtaramayacağı sürtüşmelerle dolu bir ortam yaratır. Gerçek dönüşüm, verilerinizin, görevlerinizin ve iletişiminizin zaten bir arada bulunduğu ClickUp gibi birleşik bir Çalışma Alanı’nda yapay zeka kullanıldığında gerçekleşir.

Bu, verimliliği öldüren bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır ve takımınızın daha hızlı ve akıllı hareket etmesini sağlar.

Bugün AI'ya hazır ş akışları oluşturan takımlar, gelecekteki AI yeniliklerini daha kolay benimseyebilir.

Bu temeli oluşturmaya hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve varlık yönetimi ş akışlarınızı tek bir birleşik yapay zeka Çalışma Alanına taşıyın.

Sıkça Sorulan Sorular

Geleneksel yapay zeka, verileri analiz etmek ve hedef dağılımından sapmış bir portföyü işaretlemek gibi kurallara dayalı tahminlerde bulunmak için geliştirilmiştir. Buna karşılık, üretken yapay zeka, kişiselleştirilmiş müşteri e-postaları hazırlamak veya toplantı notlarınızı özetlemek gibi yeni içerikler oluşturur.

AI'nın kullanıma sunulması için özel Projeler oluşturun, sahiplere görevler atayın, dönüm noktaları belirleyin ve ClickUp'ta ilerlemeyi görsel olarak izleyin. Böylece, genellikle benimseme sürecini yavaşlatan dağınık elektronik tablolar ve sonsuz e-posta zincirlerinden kurtulabilirsiniz.

Bu çok olası değildir. AI, veri işleme ve rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirme konusunda olağanüstüdür, ancak müşteriler hala önemli finansal kararlar için insan yargısı, empati ve hesap verebilirlik arzulamaktadır. Danışmanın rolü, veri işleyicisi olmaktan stratejik bir ortak olmaya doğru evrilecektir ve AI, güçlü bir yardımcı olarak kullanılacaktır.

En yaygın engeller, eski sistemlerde bulunan parçalı veriler, düzenlemelerle ilgili belirsizlikler, şirket içindeki yapay zeka uzmanlığının eksikliği ve genel olarak değişime karşı dirençtir. Birleşik bir Çalışma Alanıyla başlayıp, her seferinde tek bir odaklanmış pilot projeyi ele alarak bu engelleri aşmak daha kolaydır.