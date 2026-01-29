Gemini ile Sosyal Medya Takvimi Oluşturma

Takımınız sosyal medya takvimi oluşturmak için bağımsız bir yapay zeka aracı kullanmayı denediyseniz, muhtemelen bu sorunlardan bir veya birkaçıyla karşılaşmışsınızdır.

Yayın planı oluşturmak için içeriğin başka bir araca taşınması gerekiyordu.

AI aracının içinde doğrudan yayınlamayı otomasyonla gerçekleştirmenin bir yolu yoktu.

Görsel öğeler tamamen başka bir yerde saklanıyordu

Durum güncellemeleri ise çoğunlukla başka bir araçtan manuel olarak izleniyordu.

"Ücretsiz" bir AI kurulumu olarak başlayan süreç, kısa sürede dağınık sekmeler, kayıp dosyalar ve sürüm karmaşasına dönüştü ve tüm takımın çalışmasını yavaşlattı.

Bu kılavuz, Google E-Tablolar'da Gemini'yi kullanarak işlevsel bir sosyal medya takvimi oluşturmayı, bu tür sorunlarla uğraşmadan adım adım anlatır.

Ve daha da önemlisi, AI destekli planlamadan, fikirlerin, varlıkların, programların ve uygulamaların bir arada bulunduğu ClickUp gibi ücretsiz bir hepsi bir arada proje çalışma alanına geçtiğinizde neler değiştiğini göreceksiniz.

Hadi başlayalım!

Sosyal Medya Takvimi Nedir?

Sosyal medya takvimi, yaklaşan sosyal medya gönderilerinizi düzenleyen ve ş akışınızı reaktiften stratejike dönüştüren bir planlama belgesidir. Tüm içerik planınız için tek bir doğru kaynak sağlar.

İyi yapılandırılmış bir sosyal medya takvimi genellikle aşağıdaki temel bileşenleri içerir:

Gönderim takvimi: Her bir içeriğin tarih ve saatleri

Platform atamaları: Her gönderinin hedeflediği ağlar, örneğin Instagram, LinkedIn veya TikTok

İçerik kategorileri: Mesajlarınızı yönlendiren temalar, kampanyalar veya içerik sütunları

Taslak metin ve görseller: İncelemeye hazır başlıklar, hashtag'ler ve medya dosyaları

Durum izleme: Taslak, Onay Bekliyor, Planlanmış veya Yayınlanmış gibi her gönderinin mevcut durumu.

Sosyal Medya Takviminiz için Neden Gemini'yi Kullanmalısınız?

Sosyal medya içerik takvimini sıfırdan oluşturmak inanılmaz derecede zaman alıcıdır ve dürüst olmak gerekirse, birçok takım premium AI platformları için gerekli bütçeye sahip değildir.

Ama tahmin edin ne oldu? Gemini ücretsizdir ve doğrudan Google Çalışma Alanı'na entegre edilmiştir.

Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanan küçük takımlar için Gemini, yapay zeka destekli içerik planlama ve işbirliğine erişilebilir bir giriş noktası sunar.

İlk fikir oluşturma ve taslak hazırlama aşamalarında yardımcı olur ve sohbet arayüzü Google E-Tablolar'da etkinleştirilebildiğinden, AI çıktılarını manuel olarak kopyalayıp yapıştırma işlemini bağımsız AI araçlarına kıyasla biraz daha kolay hale getirir.

Google E-Tablolar, birden fazla düzenleyici, yorumlar ve sürüm geçmişi gibi yerel işbirliği özelliklerine de sahiptir, bu sayede takımınız takvim üzerinde aynı anda çalışabilir.

Ancak, tam kapsamlı takvim yönetimi için sınırlamaları konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak da önemlidir. Bu gerçekten harika bir başlangıç, ancak birçok takım, elektronik tablo tabanlı bir çözümü kısa sürede aşabilir. Bu sınırlamaları bu blogun ilerleyen bölümlerinde ele alacağız.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-postalar dahil olmak üzere içerik oluşturmak için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve ClickUp Çalışma Alanı gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, tüm çalışma alanınızın bağlamını korurken, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanında yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız.

Gemini ile Sosyal Medya Takvimi Oluşturma: Adım Adım

Belirsiz talimatlar veya aşırı teknik kılavuzlar karşısında kolayca kafanız karışabilir, bu nedenle takviminizi oluşturmak için net ve basit bir süreç istiyorsanız, bu yöntem harika bir başlangıç noktasıdır.

Adım 1: Google E-Tablolar yapınızı ayarlayın

Yeni bir Google E-Tablolar sayfası oluşturarak başlayın. İlk adım, her gönderi için izlemeniz gereken tüm önemli bilgiler için sütunlar ekleyerek takviminizin çerçevesini oluşturmaktır.

Aşağıdakilerin her biri için sütunlar oluşturun: Tarih, Platform, İçerik Türü, Konu/Tema, Başlık, Etiketler, Görsel Notlar, Durum ve son gönderiye bağlantı. Bu yapı, içeriğinizi baştan sona planlamak, yazmak ve izlemek için gereken her şeyi yakalamanızı sağlar.

Google E-Tablolar'da oluşturabileceğiniz örnek bir yapı

Her şeyi düzenli tutmak için her ay için ayrı bir sekme oluşturabilir veya filtreleri kullanarak içeriğinizi platforma veya duruma göre sıralayabilirsiniz. Satırları platforma göre renk kodlarıyla işaretlemek de takvimi daha kolay tarayabilmenizi sağlar.

Bu kurulumun tamamen manuel olduğunu ve her yeni planlama dönemi için yeniden yapılması gerektiğini unutmayın.

Adım 2: Google E-Tablolar'da Gemini AI'yı etkinleştirin

Ardından, Google E-Tablolar'da Gemini'yi etkinleştirmeniz gerekir. Genellikle Yardım menüsünden Gemini özelliklerini arayarak veya yan panelde Gemini simgesini bularak erişebilirsiniz.

Gemini'nin kullanılabilirliği, belirli Google Çalışma Alanı planınıza ve kuruluşunuzun yönetici ayarlarına bağlıdır. Bazı kullanıcıların, özelliklerin görünmesi için önce BT departmanından erişim izni alması gerekebilir.

Ayrıca, Sheets'teki Gemini, bağımsız Gemini sohbet arayüzünden farklı olarak, elektronik tablo görevlerinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

3. Adım: Gemini komut istemleriyle içerik fikirleri oluşturun

Çizelgenizi hazırladıktan sonra Gemini panelini açın ve beyin fırtınası yapmaya başlayın. İlgili fikirler elde etmek için belirli komutlar kullanın. Örneğin, "Yaz koleksiyonumuza odaklanan sürdürülebilir bir moda markası için 10 Instagram gönderi fikri üretin" diyebilirsiniz.

via Computer World

Gemini önerilerde bulunduktan sonra, bunları takviminizin uygun hücrelerine kopyalayıp yapıştırın. Ardından, önerilerinizi tekrarlayarak fikirlerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir sınırlama, Gemini'nin geçmiş içeriklerinizi hatırlamamasıdır, bu nedenle daha önce ele aldığınız konuları önerebilir.

4. Adım: Yayın programınızı oluşturun

Şimdi içerik fikirlerinize tarih ve saat atama zamanı. Yayın programınız, hedef kitlenizin her platformda en aktif olduğu zamanlara göre belirlenmelidir. Emin değilseniz, sosyal medya analizlerinizi kontrol ederek en yoğun etkileşim zamanları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İçeriklerinizi hafta ve ay boyunca eşit olarak her alanda dağıtın, böylece takipçilerinizi bunaltmadan tutarlı bir varlık sürdürebilirsiniz.

Ama bir dakika, bir engelle karşılaştınız, değil mi? Bu adım, önemli bir sorun noktasını ortaya koyuyor: elektronik tabloda planlama tamamen manuel olarak yapılıyor. Ayrı bir araç olmadan yayınlamayı otomasyonla gerçekleştirmek veya hatırlatıcılar ayarlamak mümkün değil.

Gemini'yi kullanarak platformlara özel, ilgi çekici metinler yazabilirsiniz. Örneğin, "Uzaktan çalışmanın geleceği hakkında 150 kelimeden kısa, profesyonel ama samimi bir LinkedIn başlığı yaz" komutunu verebilirsiniz.

Hashtag araştırması için şunu deneyin: "Instagram'da ev düzenlemeyle ilgili bir gönderi için popüler ve niş etiketleri karıştırarak 10 alakalı hashtag önerin."

6. Adım: Takviminizi gözden geçirin ve iyileştirin

Her şeyi kesinleştirmeden önce, AI'nın yanılgılara yol açabileceği için bir insan tarafından inceleme yapılması çok önemlidir. Bunun için şu şekilde işlem yapılmalıdır:

Eğitim amaçlı gönderiler, düşünce liderliği, ürün özellikleri vb. arasında denge olduğundan ve farklı sorunları ve satın alma sürecinin farklı aşamalarını ele aldığınızdan emin olmak için içerik çeşitliliğini kontrol edin.

Tüm AI çıktılarının marka yönergelerinizle tutarlı olduğundan emin olun.

Her gönderinin genel pazarlama hedeflerinizle uyumlu olduğunu doğrulayın.

Aracın sağlayıcısı tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.

6. Adım: İşbirliği yapın ve tekrarlayın

Bu noktada, Google E-Tabloları takım üyelerinizle paylaşabilir ve yorum özelliğini kullanarak geri bildirim toplayabilirsiniz.

Bu, Google e-tablolarının sınırlarını hissedeceğiniz bir başka adımdır.

Onay akışlarını yönetmek zorlu bir iştir ve bir gönderinin durumunu izlemek veya inceleme tamamlandığında otomatik bildirim almak için net bir yol olmadığından, işbirliği yavaş ilerler.

💡 Profesyonel İpucu: Google E-Tablolar'da sıfırdan bir sosyal medya takvimi yapısı oluşturmak yerine, ClickUp'ın Modern Sosyal Medya Takvimi Şablonunu kullanabilirsiniz. Durumlar, zaman çizelgeleri, görev sahipleri, varlıklar için alan vb. ile kullanıma hazırdır, böylece yapıyı manuel olarak yeniden oluşturmanıza veya elektronik tablo sınırlamalarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz. Planlamanızı yapılandırılmış ve esnek tutarken, kullanışlı bir takvim elde etmenin oldukça hızlı bir yoludur. Ücretsiz şablon edinin Sosyal medya takviminizi yönetin ve ClickUp Takvim görünümü ve Sosyal Medya Takvim Şablonu'nda tüm kanallarda paylaşım yapın.

Sosyal Medya Takvimi Planlaması için En İyi 10 Gemini İpucu

Günlük diğer görevlerinizde zaten yapay zeka kullanıyorsanız, genel ve yararsız sonuçlar almanın sık karşılaşılan bir durum olduğunu bilirsiniz. Bunu sosyal medya takvimleri için kullandığınızda da durum değişmez.

Peki, bundan gerçekten yararlı, yüksek kaliteli çıktılar nasıl elde edebilirsiniz? Çok basit. Son derece spesifik ve özenle seçilmiş komutlar kullanın. Gemini'nin çıktısı, ona verdiğiniz komut kadar iyi olacaktır, bu yüzden onu bir araba olarak düşünün: siz direksiyondaki sürücüsünüz. Hangi yöne yönlendirirseniz, o yönde ilerler.

Aşağıdaki ipuçları başlamak için iyi birer başlangıç noktasıdır. İhtiyaçlarınıza göre bunları değiştirip tekrarlayabilirsiniz:

1. İçerik fikirleri için ipuçları

Ekip verimliliğini artırma teması etrafında proje yöneticilerini hedefleyen bir (B2B yazılım) şirketi için 15 sosyal medya gönderi fikri oluşturun.

TikTok video serisi için milenyum kuşağına yönelik (finansal okuryazarlık) hakkında 10 eğitici gönderi konsepti oluşturun.

(Aile işletmesi bir restoranı) insanileştiren beş arka plan içeriği fikri önerin.

(Evcil hayvan malzemeleri markası) için sekiz adet kullanıcı tarafından oluşturulan içerik önerisi listeleyin ve böylece izleyici katılımını ve fotoğraf gönderilerini teşvik edin.

2. Başlık yazımı için ipuçları

(Yeni ürün lansmanımız) hakkında bir gönderi için üç farklı Instagram başlığı yazın. Heyecan verici bir giriş, anahtar bir avantaj ve net bir eylem çağrısı ekleyin.

Tedarik zinciri lojistiği kavramını uzman olmayan bir kitleye açıklayan beş tweet'ten oluşan bir Twitter/X konu taslağı hazırlayın.

Son trendleri örnek göstererek, (pazarlama ajansımızı) (reklamcılıkta yapay zeka) konusunda fikir lideri olarak pozisyona getiren bir LinkedIn başlığı oluşturun.

3. Hashtag araştırması için ipuçları

Instagram'da (vegan pişirme) ile ilgili bir gönderi için 1 milyondan fazla gönderiye sahip popüler etiketleri 50 binden az gönderiye sahip niş etiketlerle karıştırarak 20 hashtag önerin.

Sürdürülebilir seyahatle ilgili bir gönderi için üç farklı hashtag seti oluşturun: biri geniş erişim, biri topluluk oluşturma ve biri (Bali) gibi belirli bir konum için.

Bu ay (oyun endüstrisi) ile ilgili içeriklerde hangi hashtag'ler trend oluyor?

Profesyonel İpucu💡: Fikir üretirken ClickUp Brain gibi bağlam farkında bir yapay zeka kullanarak komut istemleri oluşturun. Neden mi? Bu yapay zeka Çalışma Alanınıza entegre olduğundan görevlerinizi, belgelerinizi, yorumlarınızı ve zaman çizelgelerinizi anlar ve yanıtları sadece sizin sorduğunuz sorulara değil, takımınızın aktif olarak üzerinde çalıştığı konulara da dayanır.

Sosyal Medya Takvimleri için Gemini ve Google E-Tablolarını Kullanmanın Sınırlamaları

Yani, zaman ayırıp bir e-tablo takvimi oluşturdunuz ve bu takvim bir süreliğine iş yaptı. Takımınız büyüdükçe ve içerik stratejiniz daha karmaşık hale geldikçe, AI destekli bir e-tablonun artık yeterli olmadığını fark etmeye başladınız. Neden?

Muhtemelen nedenini tanımlayacak kelimeyi henüz bilmiyorsunuz, ama biz sizin için cevaplayacağız. Buna iş dağınıklığı denir — iş faaliyetlerinin birbiriyle iletişim kurmayan birden fazla bağlantısız araca yayılmasıdır.

Planlamalarınız Google E-Tablolar'da, görsel varlıklarınız Google Drive'da, takım tartışmalarınız e-posta veya Google E-Tablolar yorumlarında ve gerçek planlama ve yayınlama işlemleriniz ise YİNE başka bir araçta gerçekleşiyor.

Şirketler şu anda ortalama 101 farklı uygulama kullanıyor ve bu bağlantısız sistem sürekli bağlam değiştirmeye zorluyor ve takımınızın kaos içermeyen bir sosyal medya içerik stratejisi sürdürmesini imkansız hale getiriyor. Bu, sosyal medya takvimleri için Gemini ve Google E-Tablolar'ı kullanmanın en büyük sınırlamasıdır. Aşağıda bunun bazı nedenleri yer almaktadır:

Doğrudan yayınlama yok: İçeriklerinizi gerçekten yayınlamak için her şeyi ayrı bir planlama aracına manuel olarak kopyalamanız gerekir.

Bağlantısı kesilmiş varlıklar: Görsel dosyalar ayrı bir klasörde bulunur, bu da sürüm kontrolü sorunlarına ve hangi görüntünün hangi gönderiye ait olduğu konusunda kafa karışıklığına yol açar.

Manuel izleme: Durum güncellemeleri, ş Akışını devam ettirmek için otomatik bildirimler olmadan, birisinin açılır menüyü değiştirmeyi hatırlamasına bağlıdır.

Performans entegrasyonu yok: Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için performans sonrası verilerini takviminize bağlantı kuramazsınız.

Sınırlı AI bağlamı: Gemini, Gemini, marka yönergelerinizi veya geçmiş konuşmalarınızı hatırlamaz, bu nedenle her bir komutta ihtiyaçlarınızı yeniden açıklamak zorundasınız.

İşbirliği sürtüşmesi: Hücrelere yapılan yorumlar bağlamdan yoksundur ve içeriğin zamanında incelenip onaylanmasını sağlayacak yapılandırılmış onay ş Akışları yoktur.

📮 ClickUp Insight: Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Önemli bir ayrıntı bir e-postada gizli kalabilir, bir Slack konu dizisinde genişletilebilir ve ayrı bir araçta belgelenebilir, bu da takımların işlerini yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmelerine neden olabilir. ClickUp, tüm iş akışınızı tek bir platformda birleştirir. ClickUp E-posta Proje Yönetimi, ClickUp Sohbet, ClickUp Belgeler ve ClickUp Brain gibi özelliklerle her şey bağlantılı, senkronize ve anında erişilebilir kalır. "İş hakkında iş" yapmaya veda edin ve verimlilik zamanınızı geri kazanın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak her hafta 5 saatten fazla zaman kazanabiliyorlar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla bir zaman tasarrufu anlamına geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta daha verimlilikle neler yaratabileceğini bir düşünün!

Gemini'ye Daha İyi Bir Alternatif Olarak ClickUp

ClickUp'ın birleştirilmiş Çalışma Alanı, fikir üretme, oluşturma ve yürütme süreçlerini tüm ş Akışınızla tek bir platformda birleştirerek sosyal medya takvimi oluşturmayı kolaylaştırır.

Bunun yerine:📌 Gemini → Google E-Tablo → Google Drive → E-posta → Yayınlama aracı

Şunları elde edersiniz:📌 AI, tablolar, takvimler, sohbetler, belgeler, zamanlama, görseller, görevler ve ş akışlarının bir arada bulunduğu tek bir alan.

Böylece sosyal medya takviminiz doğrudan gerçek işlerle bağlantı kurar. Bu, elektronik tabloları aşan takımlar için doğal bir gelişmedir. ✨

ClickUp Brain MAX, sosyal medya planlamanızı doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Sosyal Medya Takvimleri Oluşturma ve Yönetme

AI aracınız ve takviminiz arasında sonsuz kopyala-yapıştır işlemlerine son verin. Çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş bağlam farkında AI olan ClickUp Brain ile, içerik planladığınız ve oluşturduğunuz yerde sosyal medya takviminizi tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ve ClickUp Brain MAX (masaüstü AI asistanı) sadece içerik fikirleri oluşturmanıza ve bunları gerçekleştirmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tüm işlerinize ilişkin bağlamı da içerdiğinden, 10 sekme açık tutmanıza gerek kalmadan düzenli kalmanıza da yardımcı olabilir.

Mevcut görevlerinizi ve projelerinizi bağlam olarak referans alır, ardından markanız ve mevcut girişimlerinizle doğrudan ilgili fikirler üretir. Tüm bunları ClickUp belgeleri içinde, her istemde markanızı veya hedeflerinizi yeniden açıklamak zorunda kalmadan yapabilirsiniz.

Hepsi bu kadar da değil, Docs'ta oluşturduğunuz takvimi ClickUp Takvim Görünümü'ne bağlayarak, her bir gönderi bir görev olarak gösterilen tüm içerik planınızı bir bakışta görebilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile tüm sosyal medya programınızı kuşbakışı görün.

Bunlar sadece statik girişler değildir. Her görev, gerekli tüm ayrıntıları içerebilir:

Atanan kişilerden, her bir gönderinin yazılması, tasarlanması ve yayınlanmasından kimin sorumlu olduğunu açıkça belirlemek için; Son Tarihler'den, içerik oluşturma sürecinin her aşaması için son teslim tarihi belirlemek için; ek dosyalardan, görsel varlıkları doğrudan ilgili gönderiye ekleyerek sürüm sorunlarını ortadan kaldırmak için.

ClickUp görevlerini kullanarak sorunsuz bir şekilde görevler ve son teslim tarihleri atayın.

Değişiklik mi yapmanız gerekiyor? ClickUp sürükle ve bırak yeniden planlama özelliğini kullanarak bir görevini yeni bir tarihe taşıyın. ClickUp takvim senkronizasyonunu kullanarak kişisel Google Takviminizde görünürlüğü korurken, ClickUp'ı takımınızın tek bilgi kaynağı olarak tutabilirsiniz.

Ve hepsini bir araya getirmek için, ClickUp otomasyonları belirli eylemlere göre bir sonraki eylemleri otomatik olarak tetikler.

Örneğin, otomasyon, yazar taslağı bitirir bitirmez grafik tasarımcınıza bildirimde bulunmanıza, bir görevin durumu değiştiğinde gerçek zamanlı güncellemeler almanıza veya bir gönderinin incelemeye hazır olduğunu anında bilmenize yardımcı olabilir. Böylece, manuel takip işlemlerine gerek kalmadan içerik akışınız sorunsuz bir şekilde devam eder.

Artık elektronik tablolara bakmak zorunda kalmayın, ClickUp otomasyonları ile sosyal medya takviminizi kendi kendine çalıştırın.

ClickUp ile Takviminizi İşinize Uygun Hale Getirin

Hesap tabloları ve bağımsız AI araçları ile işe başlayabilirsiniz, ancak bunlar içerik ş akışınızı tam olarak yerine getiremez. Google E-Tablolar'daki Gemini ile fikir üretme, taslak oluşturma ve düzenleme yapabilirsiniz, ancak uygulama hala başka bir yerde gerçekleşir.

ClickUp oyunun kurallarını değiştiriyor. AI destekli fikir üretme, içerik planlama ve oluşturma, ek dosyalar, zamanlama, işbirliği ve yürütme özelliklerini tek bir Çalışma Alanı'na getiriyor.

Böylece, sosyal medya takviminiz sadece bir plan olmaktan çıkıp, uygulanabilir bir iş haline gelir.

Bağlantısız araçlar arasında içerik taşıma işini bırakın ve takviminizin sizin için çalışmasını sağlayın.

Hesap tablolarının ötesine geçmeye ve tüm sosyal medya ş akışınızı tek bir yerde toplamaya hazır mısınız? ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ✨ve birleştirilmiş bir Çalışma Alanının takımınızın sosyal medya içerik planlamasını nasıl dönüştürebileceğini görün. 🙌

Sık Sorulan Sorular

Gemini, gönderileriniz için metin oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak Google Takvim'de doğrudan etkinlikler oluşturamaz veya yönetemez. Bunu manuel olarak yapmanız veya doğrudan entegrasyon özelliğine sahip bir araç kullanmanız gerekir.

Google E-Tablolar takvimi, temel planlama için ücretsiz bir başlangıç noktasıdır, ancak özel sosyal medya araçlarının sağladığı yayınlama, varlık yönetimi ve entegre analiz özelliklerinden yoksundur.

En iyi komutlar oldukça spesifiktir. Sektörünüzü, hedef kitlenizi, anahtar temalarınızı ve istediğiniz gönderi sayısını ekleyin, örneğin: "25-40 yaş arası kadınları hedefleyen bir B2C cilt bakım markası için haftaya ve içerik türüne göre düzenlenmiş 30 sosyal medya gönderi fikri oluşturun."

Gemini, gönderileri otomatik olarak planlayamaz veya yayınlayamaz, görsel varlıklarınızı depolayamaz, gönderilerin performansını izleyemez, oturumlar arasında marka yönergelerinizi hatırlayamaz veya yapılandırılmış onay ş akışlarını yönetemez.