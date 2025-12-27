Snagit ve ClickUp Clips: Hangi Ekran Yakalama Aracı Daha İyi?

Ekran yakalama, 1970'lerde mühendislerin bilgisayar ekranında neler olduğunu, birisini masasına çağırmadan hızlı bir şekilde göstermek için bir yol aradıkları sırada Xerox PARC tarafından geliştirildi.

O basit "Size göstereyim" ifadesi, artık ekran yakalama araçları formunda farklı ve daha gelişmiş sürümlere sahip. Ş Akışlarını açıklayan solo oluşturuculardan, farklı zaman dilimlerinde süreçleri belgeleyen küçük işletmelere kadar, beklentiler daha yüksek.

Bu blog yazısında, en iyi ekran yakalama araçlarından ikisini karşılaştıracağız: Snagit ve ClickUp Clips. Hangisinin işinize daha uygun olduğunu görmek için.

İşte iki ekran yakalama aracının hızlı bir karşılaştırması:

Aspect Snagit ClickUp Clips Temel amaç Öğreticiler ve belgeler için bağımsız ekran yakalama, açıklama ekleme ve video kaydetme Proje ş akışları içinde takım iletişimi, hata raporlama ve görev demoları için gömülü, hızlı ekran kaydı Yakalama seçenekleri Ekran görüntüleri, kaydırmalı yakalama, tam/kısmi ekran videoı, uygulama pencereleri Ekran, geçerli sekme, uygulama penceresi veya yalnızca ses; 45 dakikaya kadar Gelişmiş düzenleme araçları Gelişmiş açıklamalar (metin, oklar, vurgular), temel video kırpma, şablonlar, damgalar Temel kırpma; zaman damgalı AI transkripsiyonu, sesli açıklamalar AI yetenekleri Yerel değil Otomatik transkripsiyon, ClickUp Brain ile transkriptleri arama, görevlere dönüştürme Entegrasyonlar Sınırlı; dosyalara/bağlantılara dışa aktarır, tüm platformlarla çalışır ClickUp'a özgü (Belgeler, Sohbet, görevler); ClickUp ekosistemi aracılığıyla 1.000'den fazla uygulama Paylaşım/İşbirliği Dosya paylaşımı, bağlantılar; takımın yerel görünürlüğü yok Görevlere/yorumlara/Sohbete otomatik olarak yerleştirme; takım erişimi, zaman damgalı yorumlar Fiyatlandırma 39 $/yıl abonelik (2025+); tek seferlik eski seçenekler ~63 Tüm ClickUp planlarına dahildir (Ücretsizden Kurumsal'a kadar) Platformlar Windows, Mac; bağımsız uygulama ClickUp'ta web tabanlı; çapraz platform erişimi Güçlü Yönleri Üstün açıklama hassasiyeti, sınırsız kayıt, profesyoneller için sezgisel kullanıcı arayüzü Ş Akışı entegrasyonu, yapay zeka ile verimlilik artışı, proje yönetimi takımları için ücretsiz Sınırlamalar AI yok, takım bağlamı eksik, yükseltmeler için ekstra maliyet Yalnızca video (gelişmiş ekran görüntüleri yok), 45 dakikalık sınır, ClickUp hesabı gerektirir

ClickUp nedir?

ClickUp ile yakınsamayı deneyimleyin Bağımsız araçları ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı ile değiştirin.

ClickUp, çok çeşitli çalışma araçlarını tek bir birleşik Çalışma Alanı'na getiren kapsamlı bir proje yönetimi ve verimlilik platformudur. Sizi iş yükünden kurtaran bu platform, size görevler, belgeler, sohbet, beyaz tahtalar, otomasyon ve daha fazlasını sunar.

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olarak, bağlam değiştirmeyi önlemek için eklenti yerine görevler, belgeler, sohbetler ve ş akışları gibi günlük çalışma yüzeylerine doğrudan AI yetenekleri ekler.

Nasıl işlediğine dair özel bilgiler!

ClickUp özellikleri

ClickUp'ı Snagit'in öne çıkan bir alternatifi yapan bazı mükemmel özellikleri inceleyelim:

Özellik #1: Sezgisel ekran kaydı

Net iletişim ve sorunsuz iş devri gerektiren takımlar için ClickUp Clips, bilgileri yakalama, açıklama ve bunlara göre hareket etme şeklinizi değiştirir.

Ekranınızı, kameranızı ve sesinizi kaydedebilir ve bu kayıtları ClickUp Çalışma Alanı'ndan ayrılmadan doğrudan ClickUp Görevleri, belgeler, sohbetler veya yorumlara anında ekleyebilirsiniz.

ClickUp Clips ile ekranınızı veya sesinizi kaydederek takımınıza önemli güncellemeleri veya değişiklikleri anlatın

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Birden fazla kayıt seçeneği: Tam ekranı, tek bir pencereyi veya tarayıcı sekmesini isteğe bağlı sesle birlikte yakalayın.

Merkezi depolama: Clips Hub 'da kaydedilen tüm kayıtlara erişerek bunları düzenleyin, arayın ve tekrar görüntüleyin.

Zaman damgalı yorumlar: Clip'te belirli anlara yorumlar bırakın, böylece herkes geri bildirimin video'nun hangi kısmına ait olduğunu tam olarak bilir.

Eyleme geçirilebilir içgörüler: Bir Klipten doğrudan Görev oluşturun, kayıtları eyleme geçirilebilir işlerle ilişkilendirin ve geri bildirimleri ve takipleri aynı yerde tutun.

Sorunsuz paylaşım ve gömme: Clips'i Görevler, Belgeler, sohbet veya yorumlara gömün veya bir bağlantı aracılığıyla dışarıdan paylaşın.

Açıklama için ses klipleri: Clips'e sesli yorumlar bırakarak ince noktaları hızlıca açıklayın veya rehberlik sağlayın.

💡 Profesyonel İpucu: Onboarding, yazılım eğitimleri veya ürün güncellemeleri gibi tekrarlayan süreçler için Hub'da Clips'leri etiketleyin veya etiketleyin.

Özellik #2: AI destekli transkripsiyonlar

ClickUp Brain etkinleştirildiğinde, kaydettiğiniz her Clip otomatik olarak transkripsiyonlanır. Bu, takımınızın Clip oynatılırken metni okuyabileceği veya videoin tamamını yeniden izlemeden transkripsiyonu hızlıca tarayarak anahtar noktaları bulabileceği anlamına gelir.

Clips'i tekrar izlemekten kaçınmak için ClickUp Brain tarafından oluşturulan transkriptlere erişin

Sağ kenar çubuğunda zaman damgalı tam transkripte erişebilir ve bir parçayı tıklayarak anında Clip'teki o ana atlayarak sorunsuz bir gezinme deneyimi yaşayabilirsiniz.

Hızlı içgörüler için ClickUp Brain'den Clips'inizi özetlemesini isteyin

Ayrıca, ClickUp Brain'e bir soru sorduğunuzda, tüm Clip transkriptlerinizi tarayarak cevapları bulur. Bu, kayıtlarınızı aranabilir bir bilgi tabanına dönüştürür ve asenkron takımlar veya yeni üyeler ekibe katıldığında mükemmel bir çözüm sunar.

Ayrıca, AI transkript özetleyicisine konuşmanın özetini vermesini isteyebilirsiniz.

Örneğin, bir küçük işletme sahibi yeni bir müşteri gösterge panosunun adım adım açıklamasını kaydeder. Takıma video’nun tamamını göndermek yerine, günlük olarak kontrol edilmesi gereken metrikleri gösteren anahtar transkript parçalarını kopyalar.

Bir öğreticiyi inceleyen içerik oluşturucu, blog taslağına veya SOP'ye eklemek için transkriptten tam talimatları da vurgulayabilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en yüksek verimlilik seviyesine ulaştıkları günlerin Cuma olduğunu belirtiyor. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, çalışma haftasından biriken bağlamla birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyonlar alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

Gerçek zamanlı uyum veya hibrit işyeri iletişimi gerektiğinde ClickUp Chat'i kullanın. Mesajlar gönderin, Kanallar oluşturun ve çalışma alanınızda düzenli konular oluşturun.

ClickUp Sohbeti kullanarak takımınıza asenkron güncellemeler gönderin

Görevler, belgeler ve Clips ile birlikte çalışır, bu nedenle:

Konuşmalar iş ile bağlantılı kalır

Tek bir tıklama ile sohbet mesajını görevye dönüştürebilirsiniz.

Yerleşik konular ve doğrudan mesajlar, eşzamansız güncellemeleri netleştirir.

Örneğin, bir takım üyesi tasarım değişiklikleriyle ilgili bir Klip izledikten sonra bir soru sormak isterse, bunu doğrudan Sohbet'te sorabilir.

ClickUp SyncUps'ı kullanarak takımınızla hızlı sesli veya video görüşmeler yapın

Yüz yüze görüşme netliği istediğinizde, ClickUp SyncUps, takımınızı Zoom veya Teams'e çekmeden doğrudan Sohbet veya bir kanaldan başlatabileceğiniz hafif sesli + video aramalardır. Bununla şunları yapabilirsiniz:

Takımınızla anında görüşmeye başlayın

Görseller o anda yardımcı olacaksa ekranınızı paylaşın.

Oturumu kaydedin ve transkriptler ve AI özetleriyle birlikte Clips Hub'ınıza kaydedin.

Örneğin, yeni bir takım üyesini işe alıyorsunuz. Kılavuz adımlarla bir Clip kaydedebilir, Sohbet özelliğini kullanarak soruları asenkron olarak yanıtlayabilir ve canlı tanıtımlar için kısa bir SyncUp düzenleyebilirsiniz.

🚀 ClickUp Avantajı: Fikirlerinizi, notlarınızı, komut dosyalarınızı veya talimatlarınızı sesli olarak söyleyin ve ClickUp'taki Talk to Text özelliği bunları gerçek zamanlı olarak net ve düzgün bir metne dönüştürsün. ClickUp BrainGPT tarafından desteklenen Talk to Text, verimlilik için bir kısayol haline gelir. AI, bağlamı anlar, akıllı biçim uygular ve söylediklerinize göre @bahsetmeler, görevler, belgeler veya bağlantıları otomatik olarak bağlayabilir. ClickUp BrainGPT ile yaptığınız önceki konuşmaların transkriptlerine erişin Örneğin, Clips kayıtlarınızı incelerken bir video senaryosu üzerinde beyin fırtınası yapıyorsanız, Talk to Text'e geçerek düşüncelerinizi doğal bir şekilde dile getirebilirsiniz. ClickUp, sözlü ifadeleri anında düzenli bir metin haline getirir. Hatta takım arkadaşlarınızı @mentions ile etiketleyebilir, takip edilecek görevleri etiketleyebilir veya bir sonraki eğitiminiz için bir metin taslağı oluşturabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

Pigment'in Küresel İş Geliştirme Başkanı Alexis Valentin'in yorumları şöyle:

ClickUp eklentisiyle ekran görüntüsü alıp bunu otomatik olarak bir göreve ek dosya olarak ekleme gibi ClickUp'ın fonksiyonları, günlük hayatımızı kolaylaştırıyor.

ClickUp eklentisiyle ekran görüntüsü alıp bunu otomatik olarak bir göreve ek dosya olarak ekleme gibi ClickUp'ın fonksiyonları, günlük hayatımızı kolaylaştırıyor.

Diğer ekran kayıt araçlarını keşfedin:

Snagit nedir?

Snagit aracılığıyla

Snagit (artık Camtasia'nın bir parçası), Windows ve macOS için bir ekran görüntüsü ve kayıt yazılımıdır. Temel ekran görüntüsü fonksiyonlarını, öğreticiler ve belgeler gibi görsel içerikler oluşturmak için gelişmiş düzenleme, açıklama ve video araçlarıyla genişletir.

Platform, tüm ekran görüntülerini, belirli bölgeleri, pencereleri veya uzun web sayfaları gibi kaydırılabilir içeriği yakalar. Kullanıcılar, ses ve web kamerası katmanları ile ekran videoları kaydedebilir, ardından bunları GIF veya MP4 dosyaları gibi çeşitli biçimlerde düzenleyebilir.

🧠 İlginç Bilgi: "Screencast" terimi, 2004 yılında gazeteci Jon Udell'in okuyucularından "ekranınızı film gibi kaydettiğiniz bu yeni şey" için bir isim istemesiyle ortaya çıktı. Kullanıcılar Joseph McDonald ve Deeje Cooley "screencast" önerisinde bulundu ve Udell bunu blogunda kamuoyuna duyurdu. O günden beri bu kelime resmi olarak kullanılmaktadır.

Snagit özellikleri

İş yerinde eşzamansız işbirliği için bazı özelliklerini inceleyelim:

Özellik #1: Yakalama modları

Snagit ile tam olarak ihtiyacınız olanı yakalayın ( kaynak )

Snagit, yakaladığınız içerik üzerinde size büyük kontrol sağlar. Tam ekranı, belirli bir bölgeyi, bir uygulama penceresini ve hatta web makaleleri veya belgeler gibi uzun, kaydırmalı sayfaları bile yakalayabilirsiniz. Kaydırmalı yakalama, ekran görüntülerini manuel olarak birleştirmek istemediğinizde kullanışlıdır.

Ayrıca zamanlanmış yakalamalar, birden fazla monitör, imleç görünürlüğü ve özelleştirilebilir ön ayarları da destekler. Bu sayede, bir kez ayarladıktan sonra aynı tür yakalamaları hızlı ve tutarlı bir şekilde tekrarlayabilirsiniz.

Özellik #2: Görüntü düzenleme ve açıklamalar

Snagit ile ekran görüntülerini net, paylaşılabilir açıklamalara dönüştürün ( kaynak )

Snagit'in düzenleyiciyi, değerinin büyük bir kısmını ortaya koyan yerdir. Oklar, vurgulamalar, metin, adımlar ve bulanıklaştırma gibi basit araçlara sahip olursunuz. Bu, ham ekran görüntülerini sunuma hazır hale getirmek için kullanışlıdır.

Smart Move gibi özellikler öğeleri temiz bir şekilde yeniden konumlandırmanıza yardımcı olurken, Smart Redact e-posta adresleri veya sayılar gibi hassas bilgileri otomatik olarak gizleyebilir.

Snagit ( kaynak *) kullanarak görüntülerden kullanılabilir metinleri çıkarın.

Snagit, OCR kullanarak görüntülerden düzenlenebilir metinleri çıkarabilir. Ekran görüntülerinden doğrudan metin alabilirsiniz; bu, görsellerden, taranmış belgelerden veya kullanıcı arayüzü ekranlarından veri kopyalarken yararlıdır.

Şablonlar ve toplu işleme ile birleştirildiğinde, bu, yakalanan bilgilerin raporlarda veya iç belgelerde yeniden kullanılmasını kolaylaştırır.

Snagit fiyatlandırması

Bireyler: 39 $/yıl

Öğrenciler/Eğitimciler: 20 $/yıl

İş: Yıllık 48 $

🔍 Biliyor muydunuz? İlk ikonik ekran kayıtlarından biri, 2005 yılında web uygulaması Backpack için yapılmıştı. Bu video o kadar etkili oldu ki, bugün hala SaaS pazarlamasında gördüğümüz modern ürün demosu stilinin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Ekranınızı kaydetmenin, bir ürünün kimliğini tam anlamıyla tanımlayabileceğini gösterdi.

Snagit ve ClickUp Clips: Özelliklerin Karşılaştırması

Snagit ile ClickUp Clips'i karşılaştırırken, temel kayıt ve ekran görüntülerinin ötesine bakın. Her iki araç da farklı yaklaşım açılarına sahiptir. ClickUp, ekran kaydını tam bir iş yönetimi platformuna dahil ederken, Snagit özel bir yakalama ve düzenleme paketi olarak tek başına durur.

İşleri kolaylaştırmak için, her ikisinin sunduğu özellikleri karşılaştıralım.

Özellik #1: Yakalama ve kayıt

ClickUp

ClickUp Clips hız ve bağlama odaklanır. Ekranınızı (sesli olarak) kaydedebilirsiniz ve Clip otomatik olarak bir göreve, belgeye veya sohbete eklenir. Dışa aktarma veya yükleme yapmaya gerek yoktur; her şey Clips Hub'a aktarılır ve yorum yapmaya veya eylem öğelerine dönüştürmeye hazır hale gelir.

Snagit

Snagit, tam ekran, bölge, pencere, kaydırmalı yakalama, adım adım görüntü yakalama, sınırsız video uzunluğu ve web kamerası katmanları sunar. Bu, yakalamak istediğiniz şey üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve öğreticiler ve belgeler için uygun hale getirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! ClickUp, eşzamansız takım güncellemeleri için daha hızlıdır ve Snagit, ayrıntılı, bağımsız yakalama işleri için daha iyidir. Bu, sizin için bağlam mı yoksa yakalama derinliği mi daha önemli olduğuna bağlıdır.

Özellik #2: AI ve işbirliği

ClickUp

ClickUp Brain, Clips, görevler, belgeler ve sohbetlerde iş yapar. Kayıtlar otomatik olarak transkripsiyonlanır, aranabilir ve daha sonra kolayca referans alınabilir.

Ayrıca, AI transkripsiyon aracına sorular sorabilir, geçmiş Clips'lerden içgörüler elde edebilir ve yorumlar ve sohbetlerle konuşmaları bağlam içinde tutabilirsiniz.

Snagit

Snagit işleri basit tutar: transkripsiyon, özetler veya AI destekli işbirliği sunmaz. Paylaşım genellikle dosya dışa aktarma veya bağlantılar yoluyla gerçekleşir ve geri bildirimler başka bir yerde yönetilir.

🏆 Kazanan: ClickUp! Bunun nedeni, AI araçlarının takımların mevcut iş şekline entegre edilmiş olmasıdır.

Özellik #3: Entegrasyonlar ve platform erişilebilirliği

ClickUp

ClickUp, işinizin merkezinde yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira ve daha fazlası gibi 1.000'den fazla araçla yerel olarak bağlantı kurar. Bu entegrasyonlar, görevlerin senkronizasyonunu gerçekleştirmenize, otomasyonları tetiklemenize ve konuşmaları ve güncellemeleri devam eden işlerle doğrudan bağlantılı tutmanıza olanak tanır.

Dahası, platform web, masaüstü (Mac ve Windows) ve mobil (iOS ve Android) cihazlarda iş yapar.

Snagit

Öte yandan, Snagit yakalamaları Google Drive, OneDrive, e-posta veya TechSmith'in kendi Screencast'ine aktarmanıza olanak tanır. Hedefiniz bitmiş görselleri paylaşım yapmaksa bu iyi sonuç verir, ancak işinizi daha geniş bir sisteme bağlamaz.

Windows ve Mac'te kullanılabilen, masaüstü odaklı bir araçtır. Modern makinelerde iyi performans gösterir ve işletim sistemiyle sıkı bir şekilde entegre olmuş hissi verir. TechSmith'in iOS uygulaması ile mobil yakalama mümkündür, ancak bu daha çok bir yardımcı araçtır.

🏆 Kazanan: ClickUp, geniş entegrasyonlar aralığı ve cihazlar ve konumlar arasında esnekliği ile.

Reddit'te ClickUp Clips ile Snagit karşılaştırması

Gerçek hayattaki kullanıcıların ClickUp ve Snagit tartışması hakkında ne düşündüklerini kesin olarak anlamak için Reddit'e başvurduk. İki platformla ilgili özel bir konu başlığı olmasa da, bazı bireysel yorumları derledik.

Snagit kullanıcıları platform hakkında sadece olumlu yorumlar yaptı:

Snag-it'i çok uzun süredir (yani, yirmi yıldan fazla) kullanıyorum ve fazla bir şey yapmaya çalışmadan işini çok iyi yapıyor. Elbette, farklı işlevlere sahip başka araçlar da var – önemli olan yapılacak işleri basit (sayılır) tutmak.

Snag-it'i çok uzun süredir (yani, yirmi yıldan fazla) kullanıyorum ve fazla bir şey yapmaya çalışmadan işini çok iyi yapıyor.

Elbette, farklı işlevlere sahip başka araçlar da var – önemli olan yapılacak işleri basit (sayılır) tutmak.

Bir kullanıcı, başlangıçta ücretsiz bir araç olan bu ürünün fiyatlandırmasının haksız olduğunu düşünüyor:

Snagit (ve Camtasia) hayranı olmama rağmen, kısa bir Google aramasında bile klasik satın alımlar veya hatta ücretsiz/açık kaynaklı çok sayıda alternatifin bulunduğu bir ürün için abonelik almaya zorlanmak istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse, sonuçta bu, açıklama ve video kaydı özellikli bir ekran yakalama aracı. Önceki fiyatına değiyordu, ancak abonelikle birlikte gelen üç katına çıkan fiyat ve sürekli kullanım vergisine değmiyor.

Snagit (ve Camtasia) hayranı olmama rağmen, kısa bir Google aramasında bile klasik satın alımlar veya hatta ücretsiz/açık kaynaklı çok sayıda alternatifin bulunduğu bir ürün için abonelik almaya zorlanmak istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse, sonuçta bu, açıklama ve video kaydı özellikli bir ekran yakalama aracı. Önceki fiyatına değiyordu, ancak abonelikle birlikte gelen üç katına çıkan fiyat ve sürekli kullanım vergisine değmiyor.

Bir ClickUp kullanıcısı şöyle diyor:

Merhaba, çeşitli görev/proje/KB yönetiminde 10 yılı aşkın deneyimim var. Piyasadaki hemen hemen tüm ciddi ticari araçları denedim. ClickUp'ta sevdiğim şey, temelde pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten çok beğeniyorum ve kb de oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Merhaba, çeşitli görev/proje/KB yönetiminde 10 yılı aşkın deneyimim var. Piyasadaki hemen hemen tüm ciddi ticari araçları denedim. ClickUp'ta sevdiğim şey, temelde pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten çok beğeniyorum ve kb de oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Başka bir kullanıcı, bilgilerin merkezileştirildiğini düşündü:

Düzgün bir şekilde yapılandırıldığında, departmanlar arasındaki bilgi silolarını ortadan kaldırır. Böylece, bir departmanda bilgi güncellenir veya değiştirilirse, diğer tüm departmanlar aynı yerden bilgi aldıkları için, verileri tamamen farklı bir şekilde görseler bile, verileri aynı anda güncellenir. ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, ona yaklaşan başka bir sistem görmedim.

Düzgün bir şekilde yapılandırıldığında, departmanlar arasındaki bilgi silolarını ortadan kaldırır. Böylece, bir departmanda bilgi güncellenir veya değiştirilirse, diğer tüm departmanlar aynı yerden bilgi aldıkları için, verileri tamamen farklı bir şekilde görseler bile, verileri aynı anda güncellenir.

ClickUp kesinlikle muhteşem bir sistem. Fiyat-performans oranı ve kullanım kolaylığı açısından, ona yaklaşan başka bir sistem görmedim.

Hangi Ekran Yakalama Aracı En Üstün?

Karar verildi! 🏁

Snagit, tasarlandığı amaç için mükemmeldir. Ana hedefiniz temel düzenleme özellikleriyle şık ekran görüntüleri, ayrıntılı açıklamalar veya bağımsız eğitimler oluşturmaksa, tutarlılık sağlar. Ancak konu kararlar, takipler ve işbirliklerine geldiğinde yetersiz kalır.

ClickUp Clips ile kayıtlar doğrudan görevler, belgeler ve yorumlar içinde yer alır, yapay zeka transkriptleri, zaman damgalı geri bildirimler ve anları takip edilecek işlere dönüştürme özelliği ile tamamlanır. Öyleyse, ne bekliyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅