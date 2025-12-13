Daha İyi Etkileşim için AI ile LinkedIn'de İletişimi Otomasyon ile Gerçekleştirme

LinkedIn'de İletişim Durumu üzerine yapılan bir araştırma, satış takımlarının B2B potansiyel müşteri arayışında LinkedIn'i hala göz ardı ettiğini ortaya koydu. Dışa dönük çabalarının %90'ından fazlası hala e-postaya yönelirken, LinkedIn ikinci planda kalmaya devam ediyor.

Ortalama soğuk e-posta yanıt oranı %5,1'dir. LinkedIn DM'leri %10,3'ün üzerinde, yani iki kat daha fazla etkileşim almaktadır.

Karar vericileriniz zaten LinkedIn'de aktif. Öyleyse neden LinkedIn'i birincil dış iletişim kanalınız olarak görmüyorsunuz?

Bunun için LinkedIn otomasyonuna alışmanız gerekir: bağlantı istekleri gönderme, takip planlama ve etkileşimi izleme.

Aşağıda, LinkedIn'de AI ile erişimi otomasyonla nasıl yapabileceğinizi gösteriyoruz.

ClickUp'ın Etki Alanı için Eylem Planı Şablonu, kampanya ş Akışınızı tek bir yerde merkezileştirir. Renk kodlu durumlar, departman etiketleri ve öncelik bayrakları, iş akışınızı kolayca okunabilir hale getirir. 100'lerce LinkedIn hesabında kişiselleştirilmiş mesajları yönetirken mükemmeldir.

LinkedIn'de İletişim Kurma Hala Neden İşe Yarıyor?

LinkedIn'in B2B müşteri adayı oluşturmada hakimiyetini sürdürmesinin nedenleri şunlardır:

Hassas hedefleme: Diğer platformlarda olduğu gibi demografik bilgileri tahmin etmek yerine, iş başlıkları, şirket boyutu, sektör ve coğrafi filtreleri kullanarak ideal müşteri profilinize uyan kişileri hedefleyebilirsiniz.

Yüksek niyetli ortam: İnsanlar LinkedIn'e özellikle kariyer ve iş amaçları için giriş yaparlar, bu nedenle eğlence için Instagram veya Facebook'ta gezinirken olduğundan daha ilgili iş fırsatlarına daha açık olurlar.

Daha yüksek yanıt oranları: LinkedIn davetlerinin ortalama kabul oranı %37'dir, bu da bağlantılar kurma ve potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurma fırsatı sunar.

Zengin davranışsal veriler: Profil görünümleri, gönderi etkileşimleri, iş değişiklikleri ve şirket güncellemeleri, potansiyel müşterilerin ilgisi ve zamanlaması hakkında gerçek zamanlı sinyaller sağlar.

Daha sıkı otomasyon sınırları: LinkedIn, spam erişimini önlemek için günlük bağlantı sınırları koyar ve sizi nicelikten çok niteliğe odaklanmaya zorlar.

🤯 Biliyor muydunuz? LinkedIn, dünya çapında 200 ülke ve bölgede 1,2 milyardan fazla üyeye sahiptir. LinkedIn aracılığıyla

LinkedIn'de otomasyonla erişim yapmadan önce ihtiyacınız olan şeyler

Linkedin otomasyonu, doğru temele sahip olduğunuzda en iyi şekilde iş görür. Bu nedenle, erişim çabalarınızı otomatikleştirmeye başlamadan önce, doğru bir şekilde yapmanız gereken birkaç temel husus vardır.

LinkedIn kurallarını anlayın

Tek seferde tüm ICP'lerle bağlantı kurabilirsiniz. Hesap kısıtlamalarını önlemek ve erişiminizi tutarlı bir şekilde sürdürmek için bilmeniz gereken LinkedIn kuralları aşağıda verilmiştir.

Eylem Ücretsiz LinkedIn Premium LinkedIn Satış Navigatörü Haftalık Bağlantı İstekleri 100'e kadar (80 tavsiye edilir) 100'e kadar 100'e kadar Haftalık Bağlantı İstekleri (Yüksek SSI) Yok 200'e kadar 200'e kadar Bağlantı İsteği Mesajı Sınırı 200 karakter 300 karakter 300 karakter Bağlantı İsteği Mesajları (Notlar) Ayda 5–10 Sınırsız (haftalık sınırlar dahilinde) Sınırsız (haftalık sınırlar dahilinde) Haftalık DM Gönderme Sınırı ~100 mesaj ~150 mesaj ~150 mesaj Mesaj Uzunluğu 8.000 karakter 8.000 karakter 8.000 karakter Ek Boyutu 20 MB 20 MB 20 MB

Bu sınırları göz ardı ederseniz, geçici veya kalıcı olarak bloke olma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

👀 Biliyor muydunuz? 6 Mart 2025'te, iki büyük satış etkileşim platformu olan Apollo.io ve Seamless.ai, Chrome uzantıları aracılığıyla veri toplama faaliyetlerine yönelik sıkı önlemlerin bir parçası olarak LinkedIn'in arama sonuçlarından kayboldu.

LinkedIn profilinizi optimize edin

LinkedIn'de becerilerinizi öne çıkaran ve benzersiz hikayenizi anlatan kişisel markanızı oluşturmanız önemlidir.

Kişisel ve şirket profilinizi optimize etmek için hızlı bir kontrol listesi:

Kişisel profil Şirket sayfası ✅ Profesyonel vesikalık fotoğraf ✅ Değer odaklı başlık✅ Tamamlanan deneyim bölümü (ölçülebilir sonuçlarla)✅ Öneriler✅ Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekebilecek gönderiler ✅ Yüksek kaliteli logo✅ Net şirket sloganı/değer önerisi✅ Son şirket güncellemeleri ve gönderileri✅ Ürün ve hizmetlerin öne çıkan özellikleri✅ İletişim bilgileri ve web sitesi bağlantısı

👀 Biliyor muydunuz? LinkedIn'in etkileşimi 2024 yılında bir önceki yıla göre %30 arttı ve bu artış diğer tüm sosyal medya platformlarından daha fazla.

İdeal Müşteri Profilinizi (ICP) tanımlayın

Herkese istek gönderemezsiniz. Birincisi, haftalık davet sınırlaması vardır ve ikincisi, alakasız kişilerle bağlantı kurarak hiçbir fayda elde edemezsiniz.

LinkedIn'deki erişiminizi genişletmeden önce, bağlantı kurmayı planladığınız kişileri, yani ideal müşteri profilinizi (ICP) tanımanız gerekir.

ICP'nizi çok net bir şekilde anlamak için sorabileceğiniz birkaç soru şunlardır:

İdeal potansiyel müşterileriniz ne tür şirketlerde iş yapıyor?

En iyi müşterilerinizin iş başlıkları nelerdir?

Aktif olarak çözmeye çalıştıkları sorunlar nelerdir?

Çözümünüz yeni kurulan şirketlere mi yoksa kurumsal şirketlere mi hedefliyor?

Hizmetinizi tamamlayan, halihazırda kullandıkları araçlar nelerdir?

Bu şirketler/kişiler coğrafi olarak nerede konumlanmış?

Kullanıcı profilinizi ne kadar sıkı tanımlarsanız, teklifinizle yakından ilgili potansiyel müşterileri o kadar iyi bulabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? LinkedIn Intro, LinkedIn profil bilgilerini e-posta başlıklarına ekleyen bir iOS özellikti. Ekim 2013'te piyasaya sürüldü. Sadece birkaç ay sonra, Şubat 2014'te, e-posta verilerine erişimiyle ilgili artan güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle kapatıldı. TechCrunch aracılığıyla

AI Kullanarak LinkedIn'de İletişimi Otomasyonla Gerçekleştirme

LinkedIn'de erişimi ölçeklendirmek zordur.

Çok hızlı hareket ederseniz, hesap kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Çok yavaş hareket ederseniz, potansiyel müşteri kaynağınız kurur. AI, LinkedIn'de potansiyel müşteri oluşturmayı büyük ölçekte kişiselleştirmenizi sağlar. İşte size sunduğu olanaklar:

AI kullanılarak saniyeler içinde yazılan, son derece alakalı mesajlar

Hala insani bir his veren otomasyonla gerçekleştirilen takip işlemleri

Her potansiyel müşteri tek bir yerden izlenir

AI kullanarak LinkedIn'de iletişim kurmayı adım adım nasıl otomasyonla nasıl otomatikleştirebileceğinizi görelim.

1. Kampanya hedeflerini belirleyin

Linkedin otomasyonu ile neyi başarmaya çalışıyorsunuz?

Potansiyel müşterilerle doğrudan konuşmalar yapmak için keşif görüşmeleri ayarlamak olabilir. Ya da bir içerik kaynağını tanıtmak ve insanların bir kılavuzu indirmesini sağlamak olabilir. Ya da ağ yoğunluğunu artırmak ve niş bir ICP veya sektördeki bağlantıları çoğaltmak olabilir.

Hedefiniz ne olursa olsun, onu tanımlayın.

Ardından, ölçülebilir hedefler belirleyin. Çünkü sayılar olmadan, otomasyonunuzun optimize edilecek bir şeyi olmaz.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Outreach Action Plan Şablonu ile erişim kampanyanızı net hedefler ve ölçülebilir sonuçlar içerecek şekilde yapılandırın.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Outreach Eylem Planı Şablonu ile LinkedIn'deki erişim çabalarınızı kolaylaştırın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her gün yapılacaklar için hedefler belirleyin

Her göreve öncelik etiketleri ekleyin, bir atanan kişi atayın ve ilerleme durumunu ekleyin.

Kampanyaların başlangıç ve son teslim tarihlerini ekleyerek planınızı izleyin.

Tüm paydaşlar için görev karmaşıklığını ve yorumları ekleyin

2. Potansiyel müşteri veritabanı oluşturun

İyi tanımlanmış bir potansiyel müşteri listeye ihtiyacınız var. Neden mi?

Temel verileriniz düzenli olduğunda, AI mesajları daha etkili bir şekilde kişiselleştirebilir, puanlayabilir ve sıralayabilir.

ICP filtrelerinizle başlayın ve gerçekten ulaşmak istediğiniz kişileri belirleyin: başlıklar, sektörler, şirket boyutları ve bölgeler. LinkedIn Sales Navigator'ı kullanarak, aşağıdaki gibi yüksek niyetli sinyalleri kullanarak listenizi daha da daraltın:

Son zamanlarda paylaşım yapan kişiler

Son 90 gün içindeki rol değişiklikleri

Çalışan sayısı veya finansman büyüklüğü artan şirketler

Ürününüzün çözüm sunduğu roller için işe alım yapan takımlar

Listeyi temel bağlam bilgileriyle zenginleştirin. Bu bilgiler arasında, mesajları anlamlı bir şekilde kişiselleştirmek için başlıklar, son gönderiler, şirket bilgileri ve sorunlu noktalar yer alır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp belgesi kullanarak erişim varlıklarınız için tek bir doğru kaynak oluşturun: ICP tanımları, mesaj çerçeveleri, otomasyon kuralları, potansiyel müşteri segmentasyon mantığı.

ClickUp Dokümanlarında erişim şablonları, SOP'ler ve kampanya kontrol listeleri oluşturun.

Belgelerinizi tam olarak istediğiniz şekilde biçimlendirmek için yer imleri, tablolar, resimler, bağlantılar ve hatta gösterge panelleri ekleyebilirsiniz.

Takımınızda herkes işbirliği yapabilir. Yorumlarla başkalarını etiketleyin, geri bildirimleri vurgulayın ve hatta metni doğrudan görevlere dönüştürün, böylece fikirleriniz takip edilebilir eylemlere dönüşsün.

💡 Profesyonel İpucu: LinkedIn Sales Navigator'ı kullanarak, kaydettiğiniz aramalara dayalı potansiyel müşteri önerileri alın. Satış takımlarınız, ücretsiz sürümün temel arama özelliklerinin ötesine geçen gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde nitelikli potansiyel müşterileri bulabilir ve onlarla bağlantı kurabilir.

3. Kişiselleştirilmiş erişim mesajları oluşturun

Genel soğuk e-postalar %2,8'lik bir yanıt oranı sağlar.

Biraz kişiselleştirme ekleyin ve yanıt oranı %6,5'e yükselsin. Aynı çalışmada, karar vericilerin %73'ü kişisel hissettiklerinde soğuk mesajlarla daha fazla etkileşime girme eğiliminde olduklarını belirtmiştir.

Kısacası, kişiselleştirilmiş mesajlar daha fazla yanıt alır. LinkedIn'de yanıt alma şansınızı artırmak için şu basit adımları izleyin:

Belirli bir şeye atıfta bulunun: son gönderilen bir gönderi, rol değişikliği veya şirket güncellemesi

Mesajınızı 2-3 cümle ile sınırlayın ve amacınızı net bir şekilde belirtin.

Zaman istemekten önce yararlı bir şey (bir içgörü, bir kaynak, bir bakış açısı) sunun.

Tüm bu mesajları manuel olarak kişiselleştirmek, zamanla yarışmak gibidir.

Bu adımı otomasyon için AI araçlarını kullanın.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Brain, kişiselleştirme işini kolaylaştırır.

Bu AI, ClickUp içinde yer aldığı için tüm erişim sisteminizi anlar. Bu AI aracı, listeleriniz, görevleriniz, belgeleriniz, CRM alanlarınız ve notlarınızdan bağlam bilgisi alır.

Bu, genel tahminlere değil, gerçek ş akışınıza dayalı olarak erişim mesajları, özetler ve takip görevleri oluşturabileceği anlamına gelir.

AI asistanı, LinkedIn gönderilerini özetler, rol özgü sorunlu noktaları çıkarır ve mesajınızda kullanabileceğiniz anahtar ayrıntıları ortaya çıkarır.

Ardından BrainGPT'yi kullanarak erişim mesajınızı farklı tonlarda yeniden yazın, 2-3 cümlelik kısa sürümler oluşturun veya farklı açılardan (değer odaklı, sorun odaklı, içgörü odaklı) mesajlar oluşturun. Bu varyasyonları test ederek her bir ICP ile hangisinin daha iyi yankı uyandırdığını görün.

ClickUp Brain'i kullanarak yaygın itirazları ele alan ve sosyal kanıt sunan gelen satış e-postaları taslakları hazırlayın.

AI tarafından oluşturulan içeriği insancıllaştırmayı ve mesajınıza kişiliğinizden bir parça katarak kişisel dokunuşlarınızı eklemeyi unutmayın.

Fikirler size beklenmedik anlarda gelebilir: bir potansiyel müşterinin gönderisini okuduktan hemen sonra, bir görüşmenin ortasında veya satış sürecini gözden geçirirken.

Her şeyi metin olarak yazmak sizi yavaşlatır. ClickUp'ın Talk-to-Text özelliğini kullanın. Talk-to-Text ile şunları yapabilirsiniz:

Bağlam farkında @bahsetmeleri ve bağlantıları kullanarak dikte ederken takım arkadaşlarını, görevleri veya Belgeleri otomatik olarak etiketleyin.

Dikte edilen metnin sizin sesiniz gibi çıkması için ürün adlarını, kısaltmaları ve en sık kullanılan kelimeleri otomatik olarak dolduran kişisel bir kelime dağarcığı edinin.

Sesli notları yapılandırılmış metne dönüştürün ve bunları görev olarak atayın

Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ChatGPT, Claud, Gemini ve diğer AI modellerine erişin ve AI'nın yayılmasını azaltın.

Anlık sesli giriş ile LinkedIn CRM'inizi düzenli tutun

BrainGPT, Çalışma Alanınızdan ayrılmadan aynı pencereden web araması da yapabilecek.

Çalışanların %24'ü tekrarlayan görevlerin daha anlamlı işler yapmalarını engellediğini, %24'ü ise becerilerinin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyor. Bu, işgücünün neredeyse yarısının yaratıcılıklarının engellendiğini ve değerlerinin yeterince takdir edilmediğini hissettiği anlamına geliyor. ClickUp, kurulumu kolay AI ajanları ile odak noktasını yüksek etkili işlere geri kaydırmaya yardımcı olur ve tetikleyicilere dayalı olarak yineleyen görevleri otomatikleştirir. Örneğin, bir görev tamamlandı olarak işaretlendiğinde, ClickUp'ın AI Ajanı otomatik olarak bir sonraki adımı atayabilir , hatırlatıcılar gönderebilir veya proje durumlarını güncelleyebilir, böylece sizi manuel takip işlemlerinden kurtarır.

4. Teknoloji yığınınızı seçin

Linkedin otomasyonu tek bir araçla yapılan bir iş değildir. Farklı araçlar, erişim sürecinizin belirli kısımlarını yönetir. Örneğin:

Araçlar Amaç Potansiyel müşteri bulma araçları LinkedIn Sales Navigator , LinkedIn'de potansiyel müşteri aramayı sizin için otomatikleştirir. Bu aracı kullanarak, iş başlıkları, şirket boyutu, sektör ve konum filtreleri gibi ICP kriterlerinize göre LinkedIn profilleri bulabilirsiniz. Veri toplama araçları Phantombuster ve Lusha gibi en iyi LinkedIn otomasyon araçlarından bazıları, LinkedIn profillerini tarayarak e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket bilgileri ve son etkinlikler gibi yararlı bilgileri çıkarır. Etki alanı araçları Expandi ve Dripify , kişiselleştirilmiş iletişim mesajları göndermenize ve potansiyel müşterilerin yanıtlarına göre tetikleyici otomatik takip dizileri oluşturmanıza olanak tanır. Performans analiz araçları Shield Analytics ve Taplio gibi LinkedIn etkileşim araçlarını kullanarak bağlantı kabul oranları, mesaj açılma oranları ve dönüşüm verileri gibi kampanya metriklerinizi izleyin ve neyin işe yaradığını görün. Etkinlik izleme araçları Lead Delta ve WeConnect , potansiyel müşterilerin profiliniz, içerikleriniz ve mesajlarınızla etkileşimlerini izleyerek takip işlemlerine öncelik vermenize yardımcı olur.

LinkedIn'de iletişim kurmaya yeni başlıyorsanız, tüm teknoloji yığınına ihtiyacınız yoktur. Bunun yerine, sürecinizi yürütmek için tek bir merkezi Çalışma Alanı'na ihtiyacınız vardır.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

Birleştirilmiş AI çalışma alanı olan ClickUp, tüm erişim girdilerinizi bir araya getirir. Buna iletişim bilgileri, ICP kriterleri belgeleri, mesaj şablonları, potansiyel müşteri verileri ve performans ölçütleri dahildir.

Linkedin otomasyon araçlarından zenginleştirilmiş verileri ClickUp'a aktarın. BrainGPT, her bir potansiyel müşteri için bu verileri özetleyebilir, sorunlu noktaları vurgulayabilir ve iletişim mesajları için konuşma konuları çıkarabilir.

Outreach playbook'unuzu otomatik olarak günceller. Sıralamalarınızı iyileştirdikçe veya neyin işe yaradığını keşfettikçe, AI belgeleme asistanınız olur ve SOP'larınızı ve outreach şablonlarınızı yeniden yazar.

Geleneksel LinkedIn otomasyon araçları ile birleştirilmiş Çalışma Alanı arasındaki fark şu şekildedir:

Geleneksel Yığın Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı (ClickUp Brain) LinkedIn'de 6-10 farklı araç (Sales Nav, elektronik tablolar, mesaj şablonları, izleyiciler) kullanılarak yapılan iletişim Tüm erişim araştırmaları, ICP notları, mesaj şablonları ve görevler tek bir güvenli ClickUp merkezinde toplanır. Uygulamalar arasında bağlam kayboluyor — bir araçta araştırma yapıyorsunuz, başka bir araçta mesaj yazıyorsunuz ve bir elektronik tabloda ilerlemeyi izliyorsunuz. AI asistanları ve AI ajanları, Belgeleriniz, CRM alanlarınız, görevleriniz ve sıralamalarınızın tüm içeriği ile hareket eder. Araçlar arasında geçiş yapmak, sayfaları güncellemek ve bilgileri manuel olarak senkronize etmek için harcanan saatler Gösterge panelleri, erişim durumu, takip işlemleri ve mesaj performansı ile gerçek zamanlı olarak otomatik olarak güncellenir. Geçmiş mesajların veya ICP kurallarının hafızası olmayan nokta çözüm AI Görevler, Belgeler ve konuşmalara entegre AI — ICP'nizi, şablonlarınızı ve kişiselleştirme kurallarınızı her yere taşır

👀 Biliyor muydunuz? LinkedIn aşağıdaki ülkelerde yasaklanmış veya ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Rusya: Durum: Hala bloke edilmiş durumda Kasım 2016'da Moskova mahkemesi, LinkedIn'in Rusya'nın veri yerelleştirme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bloke edilmesi gerektiğine karar verdi.Hala bloke edilmiş durumda

Durum: Hala bloklanmış Durum: Hala bloklanmış Çin: LinkedIn, Durum: LinkedIn, Çin'de artık tam kapsamlı sosyal ağ veya iş ilanları hizmetlerini sunmamaktadır. LinkedIn, Çin'deki ana hizmetini kapatarak sınırlı bir modele geçti.LinkedIn, Çin'de artık tam kapsamlı sosyal ağ veya iş ilanları hizmetlerini sunmamaktadır.

Durum: LinkedIn artık Çin'de tam kapsamlı sosyal ağ veya iş ilanları hizmetlerini sunmamaktadır. Durum: LinkedIn artık Çin'de tam kapsamlı sosyal ağ veya iş ilanları hizmetlerini sunmamaktadır.

5. Otomasyon ş akışlarını ayarlayın

LinkedIn'de bağlantı kurma, bağlantı istekleri göndermekle bitmez. Potansiyel müşterilerinizi nihayetinde ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için yanıtları izlemeniz ve tutarlı bir şekilde takip etmeniz gerekir.

Yüzlerce potansiyel müşteriye ulaşım faaliyetlerini yönetirken, tüm bunları manuel olarak halletmeniz imkansızdır. Her yanıtı izlemeseniz bile çalışmaya devam eden AI ile otomasyonlu ş akışlarına ihtiyacınız vardır.

Ancak, otomasyon sırasında aşağıdaki sınırları yapılandırdığınızdan emin olun:

Günlük bağlantı istekleri ayarlayın

Bağlantı isteklerini belirli aralıklarla gönderin

Yanıt oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve daha insani görünmek için potansiyel müşterilerin iş saatleri içinde mesaj gönderin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Otomasyonları ile, potansiyel müşteriler farklı aşamalardan geçerken etkinleşen, kod gerektirmeyen tetikleyici tabanlı akışlar oluşturabilirsiniz. Bu akışlar, erişim sisteminizi arka planda çalıştırır.

İhtiyacınız olan otomasyonu etkinleştirin veya ş akışlarınıza göre AI ile kuralları özel olarak özelleştirin.

Otomasyonlarda eğer bu, o zaman şu kuralları tanımlayarak saatler kazanın ve atlanan adımları ortadan kaldırın.

Örneğin, bir potansiyel müşteri Bağlantı Kabul Edildi durumuna geçer geçmez Bağlı etiketi uygulamak için bir otomasyon ayarlayabilir ve CRM'nizi güncel tutabilirsiniz.

Otomasyonlar, yaklaşan son teslim tarihleri, atanan kişiler ve hatta zaman takibi etkinlikleriyle de ilişkilendirilebilir, böylece görevlerin tutarlı bir şekilde etiketlenmesi sağlanır.

⭐ Bonus: ClickUp Agents, otomasyonunuzu bir adım daha ileriye taşır. Basit tetikleyici tabanlı kuralların aksine, Agents sizin adınıza sürekli, çok adımlı görevleri yürütebilir. Örnek olarak, aşağıdakileri yapan bir Ajan oluşturabilirsiniz: Her sabah LinkedIn Outreach listenizi kontrol edin.

3 gün içinde takip edilmeyen potansiyel müşterileri belirler

Son mesajı veya notu özetler

"Takip 2'yi [Potansiyel Müşteri]'ye Gönder" adlı bir görev oluşturur.

Size bir son teslim tarihi atar

6. Etki kampanyanızı başlatın, izleyin ve ölçeklendirin

Ulaşım kampanyanızı küçük ölçekte başlatın ve tüm potansiyel müşteri listenize yaymadan önce etkinliğini test edin.

Test haftanız boyunca aşağıdaki anahtar metrikleri izleyin:

Kabul oranı: Hedeflenen potansiyel müşteriler için %30'un üzerinde olmalıdır; daha düşük bir oran, hedeflemenin yetersiz olduğunu veya mesajın zayıf olduğunu gösterir.

Profil görünümleri : İstekleri aldıktan sonra görünüm oranları yüksek ancak kabul oranı düşükse, profil optimizasyonu yapılması gerektiğini gösterir.

Yanıt oranları: Kabul edilen bağlantıların kaçının ilk takip mesajınıza yanıt verdiğini izleyin; %15-20 yanıt oranı hedefleyin.

Test kampanyanız tutarlı sonuçlar gösterdiğinde, kademeli olarak ölçeği büyütün.

Başarılı kampanyaların birden fazla varyasyonunu oluşturun. Kanıtlanmış mesaj şablonlarınızı ve zamanlama dizilerinizi korurken farklı sektörleri, şirket boyutlarını veya iş başlıklarını test edin.

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp'ın Gösterge Panellerini kullanarak halihazırda üzerinde çalıştığınız projeleri görün ve bunları çizelge ve grafiklere dönüştürün.

Gösterge panelleri, çalıştığınız görevlerden ve alanlardan otomatik olarak veri çekerek Çalışma Alanınızda birleşik bir üst düzey görünüm oluşturur.

Tüm hesaplarınız için ayrıntılı iç ve dış gösterge panelleri bile oluşturabilirsiniz. C-suite için bir ana gösterge paneli ve tüm SDR'ler için ayrı gösterge panelleri.

Gösterge Paneli Kartları arasından seçim yaparak Gösterge Panelini ihtiyaçlarınıza göre özel hale getirin. Bunları PDF olarak dışa aktarın ve ilgili paydaşlara gönderin.

ClickUp gösterge panelleri ile anında AI özetleri ve güncellemeler alın

⚒️ Hızlı İpucu: AI Kartları, ClickUp gösterge paneliinizde gerçek zamanlı, otomatik olarak güncellenen bilgiler sunar. LinkedIn'de iletişim kurmak için bu, şu anlama gelir: AI Yönetici Özeti Kartı ekleyerek erişim boru hattınızın canlı bir anlık görüntüsünü alın (Bağlantı Kuruldu, Yanıt Bekleniyor, Takip Zamanı Geldi).

AI StandUp kartına göz atarak, etkileşimde bulunan potansiyel müşteriler, durmuş potansiyel müşteriler veya gecikmiş takip işlemleri gibi günlük önemli gelişmeleri görebilirsiniz.

AI Hedef Kartı kullanarak haftalık hedeflerinize uyum sağlayın: bağlantı isteği sayısı, yanıt sayısı veya ayarlanan toplantı sayısı AI Kartları, görevlerinizden, durumlarınızdan, Özel Alanlarınızdan ve notlarınızdan bağlam bilgilerini alır ve size AI destekli bir veri özeti sunar.

👀 Biliyor muydunuz? Statista'ya göre, B2B pazarlamacılarının %84'ünden fazlası, LinkedIn'in Facebook ve Twitter gibi diğer platformlara kıyasla kuruluşları için en iyi değeri sağladığına inanıyor.

LinkedIn'de İletişim Kurmak İçin Kanıtlanmış İpuçları

İnsanların kilometrelerce öteden fark edebileceği genel bağlantı isteklerinden nasıl kaçınabilirsiniz?

Her mesajın alakalı ve potansiyel müşteri bulma çabalarınıza yardımcı olacak şekilde, dikkatlice hazırlanmış komutları kullanın.

İşte bazı yararlı ipuçları.

🤖 Bağlantı isteği komut istemleri

Talimat: Bağlantı kurma nedenimi, potansiyel müşterinin son gönderisinden, şirket girişimi veya sektördeki değişimden belirli bir ayrıntıya bağlayan 200 karakterlik bir bağlantı notu yazın. Bu notu bir satış konuşması değil, eşler arası bir gözlem gibi hissettirin.

Talimat: Potansiyel müşterinin profilinden nadir görülen bir ayrıntıya (ör. gönüllü iş, yan proje, niş sertifika) atıfta bulunan kısa bir bağlantı notu oluşturarak ayrıntılara gerçekten dikkat ettiğinizi gösterin. Herhangi bir şey satmaya çalışmayın.

Satışta AI konusunda yeniyseniz, bu video size bugün erişiminize ekleyebileceğiniz araçları, komutları ve şablonları gösterir.

🤖 İlk temas mesajı komutları

Talimat: Potansiyel müşterinin faaliyetlerinden veya şirket haberlerinden alınan bir kalıp kesintisi (beklenmedik bir iltifat, içgörü veya gözlem) içeren, onları durup düşünmeye sevk edecek 2-3 cümlelik bir mesaj yazın.

Talimat: Potansiyel müşterinin rolü ve son faaliyetlerine göre, potansiyel müşterinin mevcut önceliklerini konu alan bir tanıtım mesajı oluşturun. Mesajı, iletişim kurma çabası değil, düşünceli bir merak gibi gösterin.

Talimat: Bu mesajı, potansiyel müşterinin rolüyle ilgili belirli bir metrik, eğilim veya değişime atıfta bulunan, özlü ve etkili bir giriş cümlesi olarak yeniden yazın.

🤖 Etkileşim sonrası komutları

Talimat: Son gönderilerinden yola çıkarak konuşmayı devam ettiren bir DM taslağı hazırlayın. Karşı çıkmadan daha derin bir konuşma başlatmak için bir karşı görüş veya alternatif bakış açısı ekleyin.

Talimat: Bu LinkedIn gönderisine yanıt olarak, potansiyel müşterinin bahsetmediği ancak takdir edeceği bir nüansı vurgulayan bir mesaj oluşturun. Mesajınızı konuşma tarzında ve akıllı tutun.

🤖 Takip komutları

Talimat: İlk mesajı tekrarlamak yerine yeni bir değer katan bir takip mesajı yazın. Potansiyel müşterinin sektöründen ilgili bir bilgi seçin ve bunu önceki noktanızla anlamlı bir şekilde bağlantı kurun.

Talimat: Olumlu niyet varsayan (meşgul olduklarını), mikro içgörü sunan ve cevaplamaktan keyif alacakları, baskı yaratmayan bir soru soran bir takip mesajı oluşturun.

🤖 İçgörü odaklı komut istemleri

Talimat: Kendi rollerine ilişkin belirli bir eğilim veya sinyali paylaşan ve bir satırlık destekleyici mantıkla desteklenen bir mesaj taslağı hazırlayın. Mesaj, görmezden gelmeyecekleri, yer imlerine ekleyecekleri türden bir mesaj olmalıdır.

Talimat: Sektörlerinde son 30 gün içindeki mikro trendleri ortaya çıkaran ve bunları düşünceli bir gözlem olarak sunan, içgörü odaklı bir DM oluşturun. Satış yapmayın.

🤖 Konuşma başlatıcı komutları

Talimat: Potansiyel müşterinin geçmişi, şirketinin durumu veya son başarılarına dayalı olarak, gerçek bir merakı yansıttığı için yanıt vermek isteyecekleri, düşünceli ve niş bir soru içeren bir DM hazırlayın.

Talimat: Geçmiş deneyimlerinin bir unsurunu, sektörlerinde bugün yaşanan ilgili bir olayla bağlantı kuran kısa bir giriş yazın.

AI Destekli LinkedIn Etkileşimi için En İyi Uygulamalar

AI, LinkedIn'de iletişim kurmayı kolaylaştırır, ancak riskler her zamankinden daha yüksektir.

Herkes aynı araçlara erişebilir. Bu, hiper kişiselleştirilmiş mesajlar göndermediğiniz sürece, erişiminizin ikinci kez incelenmeyeceği anlamına gelir.

1. Her LinkedIn mesajını gerçek bir içgörü etrafında oluşturun

AI, belirli bir şeye odaklandığında en iyi şekilde çalışır. Hedef kitlenizin son gönderileri, rol değişiklikleri, işe alım eğilimleri veya LinkedIn CRM'inizde topladığınız diğer ayrıntılar dahil olmak üzere hedef kitlenizin bağlamını AI'ya besleyin.

Bu sinyalleri yansıtan bir LinkedIn mesajı oluşturmasını isteyin. Bu veri noktaları sayesinde, LinkedIn mesajının ne kadar insani geldiğine şaşıracaksınız.

2. LinkedIn sınırlarına uyarak LinkedIn hesabınızı güvende tutun

AI ve otomasyon platformları, LinkedIn'deki dışa dönük faaliyetlerinizi zahmetsiz hale getirebilir, ancak LinkedIn'in algoritması doğal görünmeyen her türlü faaliyeti cezalandırır.

Haftalık davet sınırlarını aşmayın, ani mesaj artışlarından kaçının ve normal kullanıcı davranışını taklit etmek için faaliyetlerinizi gün boyunca dağıtın.

Takımınızda birden fazla LinkedIn hesabı yönetiyorsanız (SDR'ler, kurucular veya müşterilerle iletişim halinde olan üyeler için), her hesabın kendi güvenli sınırlarını aştığından emin olun. Her hesap kendi gönderim ritmini, ısınma dönemini ve günlük etkinlik modelini korumalıdır.

3. LinkedIn potansiyel müşteri bulma aracınızı kullanarak doğruluğu artırın

LinkedIn Sales Navigator veya herhangi bir LinkedIn potansiyel müşteri bulma aracı, daha fazla potansiyel müşteriye değil, daha iyi potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olmalıdır.

AI, hedefleme girdileriniz net olduğunda potansiyel müşterileri puanlayabilir, bağlamı çıkarabilir ve sıcak sinyalleri ortaya çıkarabilir. En iyi kişiselleştirme bile kötü bir listeyi düzeltemez.

AI, tanıtım metinleri hazırlayabilir, profilleri özetleyebilir, mesajınızı yeniden yazabilir ve mikro içgörüler oluşturabilir.

Etki alanınızı spam niteliğinde bir hacme dönüştürmemeye dikkat edin. Takip, sıralama ve zenginleştirme için LinkedIn otomasyon araçlarını kullanın, ancak mesaj mantığını ve tonunu insan odaklı tutun.

5. Her erişim temasını hedef kitlenizin aşamasına, rolüne ve aciliyetine göre uyarlayın

C-Suite liderleri stratejiye, orta düzey yöneticiler pratikliğe, operatörler ise ayrıntılara yanıt verir. AI'dan, konuştuğunuz kişiye göre tonu, değerini ve bakış açısını ayarlamasını isteyin.

LinkedIn dışa dönük iletişimi, mesajınız potansiyel müşterinin mevcut zorluklarıyla eşleştiğinde en iyi sonucu verir.

6. AI'yı kullanarak farklı açılardan keşfedin

Linkedin'de potansiyel müşteri bulma sürecini otomasyonla gerçekleştirdiğinizde, AI'dan mesajın birkaç farklı sürümünü oluşturmasını isteyin. Bu sürümler içgörü odaklı, sorun odaklı veya tersine odaklı olabilir.

En güçlü fikri belirleyin ve kalabalık bir gelen kutusunda daha fazla dikkat çekecek, son derece kişiselleştirilmiş bir mesaj hazırlayın.

İlke Yapılacaklar Neden önemli? Her mesajı gerçek bir içgörü etrafında oluşturun AI'yı belirli bağlamlarda kullanın: son gönderiler, rol değişiklikleri, CRM notları veya sıcak sinyallerle özelleştirilmiş mesajlar oluşturun. Daha fazla bağlam = daha insani, alakalı ve yüksek kaliteli erişim. Hesabınızın güvenliğini sağlamak için LinkedIn sınırlarına uyun LinkedIn'in doğal etkinlik modellerine sadık kalın; eylemleri kademeli olarak gerçekleştirin; her hesaba kendi ısınma süreci ve ritmini verin. Uyarıları ve kısıtlamaları önler, teslim edilebilirliği korur. Doğruluk için potansiyel müşteri bulma araçlarını kullanın, hacim için değil Sales Navigator veya potansiyel müşteri bulma aracınızı kullanarak hedef uygunluğunu iyileştirin; yapay zekanın potansiyel müşterileri puanlamasına ve sinyalleri çıkarmasına izin verin. Kötü bir listeyi iyi bir kişiselleştirme düzeltemez. Otomasyon araçlarını yedek değil, yardımcı olarak değerlendirin Takip, sıralama ve zenginleştirme için otomasyonu kullanın; mesaj mantığını ve tonunu insan odaklı tutun. Spam hacmini önler ve kimlik doğrulamasını korur. Ulaşımı rol, aşama ve aciliyetle uyumlu hale getirin AI'dan tonu ve açıyı ayarlamasını isteyin: üst düzey yöneticiler için strateji, yöneticiler için pratiklik, operatörler için ayrıntılar. Alaka düzeyi, yanıt olasılığını artırır. AI'yı kullanarak farklı açılardan keşfedin Çeşitli varyasyonlar oluşturun (içgörü odaklı, sorun odaklı, tersine odaklı) ve en güçlü fikri seçin. Mesajınızın kalabalık gelen kutularında öne çıkmasına yardımcı olur.

ClickUp ile LinkedIn'deki erişiminizi kolaylaştırın

En iyi LinkedIn mesajları, sizden gelmiş gibi hissettiren mesajlardır.

Linkedin otomasyon araçları, bunları göndermenize yardımcı olur.

ClickUp, tüm sistemi yönetmenize yardımcı olur: dizileriniz, notlarınız, kişiselleştirme kancalarınız, AI yeniden yazımlarınız ve takipleriniz.

LinkedIn'deki iletişim faaliyetlerinizi otomasyonla otomatikleştirmekten sizi alıkoyan nedir? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hemen başlayın.