2026'da Denemeniz Gereken En İyi Comet Tarayıcı Alternatifleri

Modern tarayıcılar artık internet için pasif pencereler değildir. Verimlilik merkezleri, yapay zeka yardımcı pilotları, araştırma asistanları ve gizlilik araçları olarak bir arada bulunurlar.

Comet Tarayıcı bu deneyimi yeniden tanımlamaya çalıştı, ancak birçok kullanıcı için AI katmanı hala gerekli olmaktan çok deneysel bir özellik olarak algılanıyor.

Bu nedenle bu kılavuz, daha akıllı AI özellikleri ve daha iyi performans sunan en iyi Comet Tarayıcı alternatiflerini incelemektedir.

Neden Comet Tarayıcı Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Kullanıcılar Comet'teki AI öncelikli tarama deneyimi konseptini çok sevse de, pratikte bunu pek de devrimci bulmuyorlar.

İşte bu aracın bazı sınırlamaları:

Entegrasyon eksikliği : Proje yönetimi, dokümantasyon ve işbirliği platformlarıyla sınırlı yerel bağlantılar sunarak, sıkı bir şekilde bağlantılı ş akışlarına güvenen kullanıcılar için sorun yaratır.

Sınırlı özelleştirme : Uzantılar, düzenler, kısayollar veya otomasyon üzerinde ayrıntılı kontrol sağlamaz.

Tutarsız performans: Birden fazla sekme, uzantı veya AI destekli ş Akışlarına bağımlı kullanıcılar için kararlılık ve performans sorunlarına neden olur.

Yerleşik verimlilik sistemi yok: Görev yönetimi özellikleri, hedef izleme, AI ajanları, cihazlar arasında bağlam senkronizasyonu vb. eksik.

Comet Tarayıcı Alternatiflerine Genel Bakış

Kullanabileceğiniz En İyi Comet Tarayıcı Alternatifleri

En iyi Comet tarayıcı alternatiflerine ayrıntılı bir şekilde bakalım 🔍

1. Arc Tarayıcı (Düzenli ve modern tarama için en iyisi)

Arc Tarayıcı aracılığıyla

Şu anda yaklaşık 47 sekme açık olan kişilerden biriyseniz, Arc Browser iyi bir seçim olabilir. Sunduğu harika bir özellik: Spaces. Bunlar, tarama bağlamlarınızı net bir şekilde ayıran özel Çalışma Alanlarıdır. Birini iş için, birini kişisel projeleriniz için ve birini de geliştirmek istediğiniz yan işiniz için ayırın. Her Alanın kendi sekmeleri, yer imleri ve hatta temaları vardır.

Ayrıca, Arc yatay sekmeleri tamamen ortadan kaldırarak, her sekmede ne olduğunu görebileceğiniz dikey bir kenar çubuğu sunar.

Komut Çubuğu, tüm tarama deneyiminiz için Spotlight tarzı arama özelliği ile gezinme ve kontrolü iyileştirir. Tek bir klavye kısayolu ile açık sekmelere, sabitlenmiş sayfalara, yer imlerine veya tarayıcı eylemlerine anında geçebilirsiniz.

Arc Tarayıcı'nın en iyi özellikleri

Little Arc ile mevcut iş akışınızı kesintiye uğratmadan hızlı aramalar için mini bir tarayıcı açın.

Sayfaların görünümünü ve davranışını görsel ve fonksiyonel olarak değiştirmenize olanak tanıyan Boosts özelliğini kullanarak web sitelerini kişiselleştirin.

Notlar, ekran görüntüleri ve tasarım öğeleri için Beyaz Tahta benzeri alanlar olan Easels'ı kullanarak görsel olarak beyin fırtınası yapın.

Arc Tarayıcı sınırlamaları

Bu uygulama öncelikle masaüstü odaklı bir uygulamadır ve Mac sürümleri, özellikler ve kararlılık açısından Windows sürümlerinden önemli ölçüde daha iyidir.

Arc Tarayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Arc Tarayıcı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? " Gizli tarama " özelliği ilk olarak 2005 yılında Apple'ın Safari tarayıcısında tanıtıldı. Bundan yıllar sonra Chrome ve Firefox da bu özelliği benimsedi.

2. Google Chrome (Hız ve uzantı desteği açısından en iyisi)

Chrome aracılığıyla

Google Chrome, Chromium temeliyle çapraz platform uyumluluğu ve sık güvenlik güncellemeleri sağlayan devasa bir tarayıcı uzantısı ekosistemi sunar. Bazen, ihtiyacınız olan şey bu güvenilirliktir.

Platformun uzantı kitaplığı her şeyi kapsar: dikkat dağıtıcı unsurları engelleme, PDF'lere açıklama ekleme ve hatta tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirme. Web Mağazası milyonlarca kişi tarafından test edilmiş binlerce çözüm sunar (kullanıcıların "Google'da ara, değil mi?" demesi şaşırtıcı değil).

Cihazlar arası senkronizasyon da sorunsuzdur. Sekmeleriniz, yer imleriniz, şifreleriniz ve geçmişiniz her yere sizinle birlikte gelir. Geliştiriciyseniz, Chrome'un DevTools'u hata ayıklama, performans analizi, ağ denetimi ve duyarlı tasarım testi için gelişmiş araçlar sunar.

Google Chrome'un en iyi özellikleri

Tezgah sekmelerini veya tüm masaüstünüzü doğrudan Chromecast veya akıllı TV'lere aktarın ve zahmetsiz bir işbirliği deneyimi yaşayın.

Yerleşik kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım koruması, sanal alan, otomatik güncellemeler ve şifre ihlali uyarıları elde edin.

Anında sayfa çevirileri için Google Translate gibi entegre Google hizmetlerinin ve tehlikeli siteler hakkında sizi gerçek zamanlı olarak uyaran Google Güvenli Tarama gibi hizmetlerin keyfini çıkarın.

Google Chrome sınırlamaları

Şifre yöneticisi, şifreler ile OTP'leri ayırt edemediği için çevrimiçi ödemeler verimsiz hale geliyor.

Google Chrome fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Chrome puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Chrome hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusuna göre:

Birçok tarayıcı uygulama var, ancak ben basitliği ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Chrome'u en çok seviyorum. Sekmeli tarama, yer imleri, güçlü arama çubuğu, ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan Chrome Excel gibi özellikleri beğendim...

Birçok tarayıcı uygulama var, ancak ben basitliği ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Chrome'u en çok seviyorum. Sekmeli tarama, yer imleri, güçlü arama çubuğu, ihtiyacınız olan bilgileri kolayca bulmanızı sağlayan Chrome Excel gibi özellikleri beğendim...

🧠 Eğlenceli Bilgi: Google Chrome, 2008 yılında bir çizgi romanla piyasaya sürüldü! Google, Chrome'un nasıl çalıştığını açıklayan 38 sayfalık resimli bir çizgi roman yayınladı. İşte nasıl görünüyordu: Google Kitaplar aracılığıyla

📚 Daha Fazla Bilgi: Verimlilik için En İyi Chrome Uzantıları

3. Microsoft Edge (AI destekli verimlilik için en iyisi)

Microsoft Edge aracılığıyla

Microsoft Edge Copilot, Chromium tabanlı Edge'in hızını ve uyumluluğunu, üretkenliğe odaklanan yerleşik üretken yapay zeka ile birleştirir. Kenar çubuğu, sayfaları özetlemek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve web tabanlı görevleri otomasyonla otomatikleştirmek için gerçek zamanlı yardım sağlar. İş verimliliği için Microsoft 365 paketi ile derinlemesine entegre olur.

Kurumsal entegrasyonu, onu Comet'ten ayırır. Edge Copilot, mevcut iş akışlarına entegre olur. Şirketiniz Microsoft araçlarını kullanıyorsa, bu AI tarayıcı ekosisteminizin bir parçası haline gelir.

Outlook'ta e-posta taslakları oluşturabilir, şirket verilerinizi kullanarak raporlar oluşturabilir, SharePoint belgelerinden içgörüler elde edebilir ve akıllı kısayollarla işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Tüm bunları, kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk politikalarına uyarak elde edersiniz.

Microsoft Edge'in en iyi özellikleri

AI Copilot ile içerik taslağı oluşturarak, özetleyerek ve analiz ederek Edge'deki özel bir kenar çubuğundan erişilebilen yerleşikile içerik taslağı oluşturarak, özetleyerek ve analiz ederek verimlilik için yapay zekayı kullanın

Dikkatinizi dağıtmadan okumak için Immersive Reader özelliğini etkinleştirin ve web sayfalarını temiz biçimlere dönüştürerek basitleştirin.

Araştırmaları, görüntüleri ve notları düzenleyin, cihazlar arasında senkronizasyon gerçekleştirin ve Koleksiyonlar özelliği ile Word veya Excel'e aktarın.

Microsoft Edge sınırlamaları

Bazen belirli görevler (komut dosyaları) sırasında kilitlenir.

Microsoft Edge fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Edge puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (320'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (540+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Edge hakkında ne diyor?

G2 yorumcusundan:

En yararlı bulduğum özellik, arama motoru olarak ne kadar hızlı çalıştığı. Kullandığım cihazların çoğu ön tanımlı olarak başka bir tarayıcıyı kullanıyor, bu yüzden Edge'i bilerek seçmem gerekiyor, ancak genel olarak bu tarayıcıyla sadece olumlu deneyimlerim oldu.

En yararlı bulduğum özellik, arama motoru olarak ne kadar hızlı çalıştığı. Kullandığım cihazların çoğu ön tanımlı olarak başka bir tarayıcıyı kullanıyor, bu yüzden Edge'i bilerek seçmem gerekiyor, ancak genel olarak bu tarayıcıyla sadece olumlu deneyimlerim oldu.

İş yükünün artmasından muzdarip misiniz? Tüm işlerinizi tek bir yerde toplayarak her hafta saatlerce zaman kazanabileceğinizi görmek için bu videoyu izleyin ⏰

4. Sigma OS (Çoklu görev ve ş Akışı organizasyonu için en iyisi)

Sigma OS aracılığıyla

Sigma OS, çoklu görev ve ş Akışı optimizasyonu ile tarama deneyiminizi optimize eder. Çalışma alanlarını bir proje panosu gibi düzenler, sekmeleri görevler olarak gruplandırmanıza, "oturumlar" arasında geçiş yapmanıza ve hatta sekmeleri tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Tarama işlemlerinizi yönlendirmek için yapay zekaya güvenmek yerine, düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlayan özel araçlar sunar. Akıcı geçiş özelliği, klavye öncelikli bir arayüz kullanarak görevler ve projeler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmanızı sağlar. Kalıcı bağlam sayesinde sekmeler, geçici sayfalar yerine görevler gibi davranır.

Ayrıca, verimlilik odaklı kısayollar, akıllı sekme gruplama ve güçlü bölünmüş ekran tarama özelliği, yoğun profesyoneller için iyi bir seçim olmasını sağlar.

Sigma OS'un en iyi özellikleri

Look it up özelliğini kullanarak birden fazla web kaynağından kapsamlı özet sayfaları derleyin.

Komut-Hover ile fareyi üzerine getirdiğinizde bağlantı önizlemesi görüntüleyin ve yeni sekmeler açmanıza gerek kalmadan hızlı bilgi edinin.

Tarayıcınızın renklerini mevcut web sitesine uyarlayan Magic Theme özelliğini kullanarak görselleri özel hale getirin ve estetik ekran görüntüleri elde edin.

Sigma OS sınırlamaları

Bu araç, Chrome veya Edge'de bulunan geniş uzantı kitaplıklarını desteklemez.

Sigma OS fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel Pro: Aylık 20 $

Kişisel Maksimum: 30 $/ay

Sigma OS puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %30'u otomasyonun haftada 1-2 saat zaman kazandıracağını düşünürken, %19'u otomasyonun derin ve odaklanmış iş için 3-5 saat zaman kazandıracağını tahmin ediyor. Küçük zaman tasarrufları bile birikerek büyük fark yaratır: Haftada sadece iki saatlik zaman tasarrufu, yılda 100 saatten fazla zamana denk gelir. Bu zamanı yaratıcılık, stratejik düşünme veya kişisel gelişim için kullanabilirsiniz. 💯 ClickUp'ın AI Ajanları ve ClickUp Brain ile iş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilir, proje güncellemelerini oluşturabilir ve toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir sonraki adımlara dönüştürebilirsiniz — hepsi aynı platformda. Ekstra araçlara veya entegrasyonlara gerek yok — ClickUp, iş gününüzü otomasyonla otomatikleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde sunar. 💫 Gerçek Sonuçlar: RevPartners, üç aracı ClickUp'ta birleştirerek SaaS maliyetlerini %50 oranında azalttı ve daha fazla özelliğe, daha sıkı işbirliğine ve yönetimi ve ölçeklendirmesi daha kolay tek bir bilgi kaynağına sahip birleşik bir platform elde etti.

5. Brave Tarayıcı (Güçlü gizlilik ve reklam engelleme için en iyisi)

Brave Tarayıcı aracılığıyla

Verileriniz her yerde. Her web sitesi sizi izler ve hatta tarama alışkanlıklarınızın bir profilini oluşturur. Brave, reklamları, izleme araçlarını ve üçüncü taraf çerezleri ön tanımlı olarak bloklar.

Arka planda yüklenen izleme komut dosyaları ve reklam ağları olmadan sayfalar hızlı bir şekilde görüntülenir. Araç ayrıca parmak izi rastgeleleştirme ve HTTPS Everywhere gibi gelişmiş gizlilik korumaları da kullanır.

Ayrıca, mümkün olduğunda sorguları yerel olarak işleyen bağlantılı bir AI asistanı olan Leo ile birlikte gelir. Bu sayede, tarama geçmişinizi başka bir yere göndermeden AI içgörülerine ulaşabilirsiniz.

Brave Tarayıcı'nın en iyi özellikleri

Ön tanımlı olarak reklamları, izleyicileri ve parmak izlerini bloke eden Brave Shields ile gizliliğinizi koruyun.

Gizli Tor erişimi ile gizli pencereler kullanarak anonim olarak gezin

Tarayıcıya doğrudan entegre olan Brave Talk ile gizli video görüşmeleri yapın.

Brave Tarayıcı sınırlamaları

Agresif blok özelliği, sizi izlemek isteyen siteleri zaman zaman bozar.

Brave Tarayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Brave Tarayıcı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (340+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Brave Tarayıcı hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları şöyle:

Brave'in en çok beğendiğim özelliği, taramayı temiz hale getiren "reklam yok" özelliğidir. Kullanıcı arayüzü çok iyi, temiz ve kullanımı kolaydır, bu da gezinmeyi çok basit hale getirir. Ayrıca, hızlı taramaya da yardımcı olur.

Brave'in en çok beğendiğim özelliği, taramayı temiz hale getiren "reklam yok" özelliğidir. Kullanıcı arayüzü çok iyi, temiz ve kullanımı kolaydır, bu da gezinmeyi çok basit hale getirir. Ayrıca, hızlı taramaya da yardımcı olur.

📚 Daha Fazla Bilgi: Günlük Verimliliği Artıracak En İyi AI Chrome Uzantıları

6. DuckDuckGo (Ön tanımlı olarak sıkı gizlilik için en iyisi)

DuckDuckGo aracılığıyla

Comet gibi tarayıcılar, iyi çalışabilmek için önemli miktarda veri erişimine ihtiyaç duyar. DuckDuckGo tarayıcı bu paradigmaya uymaz.

Gizliliğe önem verir, izleyici engelleme, şifreli arama ve ön tanımlı olarak anonim gezinme özelliğini uygular. Diğer tarayıcılardan farklı olarak, arama geçmişini veya kullanıcı verilerini asla kaydetmez ve güvenlik bağlantıları sağlamak için HTTPS Everywhere özelliğini entegre eder.

Tarayıcının reklam engelleyicisi, rahatsız edici öğeleri otomatik olarak kaldırır ve gizlilik gösterge paneli, site izlemesini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur. Web sitelerine basit bir gizlilik derecesi (A–F) atanır, böylece bir sitenin kullanıcı gizliliğine ne kadar saygı gösterdiğini hızlıca görebilir ve o sitede gezinmeye devam etmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

DuckDuckGo'nun en iyi özellikleri

Çerezleri, geçmişi ve izleyicileri silen tek tıklamayla Fire Düğme ile tarama verilerini anında temizleyin.

Web sitelerine verilerinizi izlememeleri veya paylaşım yapmamaları için otomatik olarak sinyal gönderen bir gizlilik standardı olan Global Privacy Control (GPC) 'yi etkinleştirin.

Bangs Shortcuts kullanarak hızlı bir komutla binlerce belirli web sitesinde arama yapın veya doğrudan bu sitelere gidin.

DuckDuckGo sınırlamaları

Diğer tarayıcılara kıyasla eski arayüz ve gelişmiş araçların eksikliği, aramaların daha az alakalı olmasını sağlıyor.

DuckDuckGo fiyatlandırması

Ücretsiz

Dörtü Bir Arada Abonelik Hizmeti: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

DuckDuckGo puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar DuckDuckGo hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Tamamen kullanıcı gizliliğine odaklanıyor. %100. Dünyanın farklı alan adlarına bağlantı seçeneği olması ve bilgileri silen (gerçekten silen) bir alev düğmesi olması çok hoşuma gidiyor, böylece istediğiniz gibi gezinebilirsiniz.

Tamamen kullanıcı gizliliğine odaklanıyor. %100. Dünyanın farklı alan adlarına bağlantı seçeneği olması ve bilgileri silen (gerçekten silen) bir alev düğmesi olması çok hoşuma gidiyor, böylece istediğiniz gibi gezinebilirsiniz.

Tasarım ve deneyim odaklı

7. Dia Tarayıcı (Minimalist, dikkat dağınıklığı olmayan kullanım için en iyisi)

Dia Tarayıcı aracılığıyla

Dia Tarayıcı, gelişmiş verimlilik özelliklerini korurken basit bir arayüz isteyen kullanıcılar için geliştirilmiştir. Dikey sekmeler, Çalışma Alanı yönetimi ve klavye kısayolları gibi özelliklere minimalist bir pakette sahip olursunuz.

Aracın Beceri sistemi, AI'yı kullanarak makaleleri otomatik olarak özetlemenizi, kendi sesinizle e-posta taslakları oluşturmanızı, çalışma kılavuzları oluşturmanızı veya özel görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Kendinize ders verebilir veya tarama yaparken herhangi bir konu hakkında açıklama isteyebilir ve alıştırma problemleri çözebilirsiniz. Ayrıca, AI sohbet robotunun kişiliği ve üslubu, tarzınıza uyacak şekilde özel olarak özelleştirilebilir.

Konuşmalar, geçmiş ve diğer kişisel veriler şifrelenir ve yerel olarak depolanır. Yanıt için gerekli olan minimum bağlam, güvenilir ortaklara gönderilir.

Dia Tarayıcı'nın en iyi özellikleri

Hızlı yanıtlar için sekmelerin yanına yerleştirilmiş AI konuşmalarıyla anında etkileşim kurun.

AI tarayıcısının Write for me metin önerileriyle içerik oluşturma sürecini hızlandırın, yazarken doğrudan kullanılabilir. metin önerileriyle içerik oluşturma sürecini hızlandırın, yazarken doğrudan kullanılabilir.

Yerleşik AI kısayolları ile alıntılar, flash kartlar, özgeçmişler ve bütçeler oluşturun.

Dia Tarayıcı sınırlamaları

Yalnızca Apple Silicon (M1 ve üstü) ile macOS'ta kullanılabilir, bu da Windows ve Linux kullanıcılarının erişimini sınırlamaktadır.

Dia Tarayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Dia Tarayıcı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Bugün hala URL'lerde gördüğümüz "www" öneki aslında isteğe bağlıdır. Bu sadece bir adlandırma kuralıydı, teknik bir gereklilik değildi.

8. Opera Neon (Yaratıcı, deneysel bir arayüz için en iyisi)

Opera Neon aracılığıyla

Listemizin bir sonraki sırasındaki Opera Neon, tarayıcı görevi de gören yapay zeka destekli bir dijital asistan. Platform, tarayıcı otomasyon araçları etrafında oluşturulmuş yaratıcı ve deneysel bir arayüze sahip. Kullanıcıların doğrudan tarayıcıda konuşmalarına, web görevlerini otomatikleştirmelerine ve paylaşılabilir uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan Chat, Do ve Make (birden fazla yapay zeka asistanı) içeriyor.

Arayüz de farklıdır. Sekmeler baloncuklar olarak görünür, düzenler görsel olarak etkileyicidir ve her şey dinamik hissettirir. Bu araç, bulut tabanlı zekası sayesinde kullanıcı çevrimdışı iken bile görevler üzerinde iş yapabilir.

Opera Neon'un en iyi özellikleri

Entegre mesajlaşma özelliği ile doğrudan tarayıcıdan iletişim kurun

Tarama yapmaya devam ederken açılır pencereli oynatıcılarda video izleyerek çoklu görev yapın.

Referans veya paylaşım için web sayfası anlık görüntülerini hızlı bir şekilde yakalayın ve kaydedin.

Opera Neon sınırlamaları

Tutarsız veya eksik standart klavye kısayolları

Opera Neon fiyatlandırması

Standart: 19,90 $

Opera Neon puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? " Tarayıcı savaşı " terimi, 1990'larda Netscape Navigator ve Internet Explorer arasındaki rekabet sırasında ortaya çıktı. O zamanlar, Netscape pazarın %80'inden fazlasını elinde bulunduran dominant tarayıcıydı. Ancak Microsoft, Internet Explorer'ı her Windows PC'ye ücretsiz olarak eklediğinde rekabet daha da şiddetlendi.

9. Zen Tarayıcı (Temiz, şık ve günlük tarama için en iyisi)

Zen tarayıcı aracılığıyla

Zen Tarayıcı, temiz estetiğe ve sorunsuz günlük gezinmeye değer veren kullanıcılar için tasarlanmıştır. Arayüzü minimalisttir, böylece sorunsuz geçişler ve düzenli araç çubukları ile önemli görevlere odaklanabilirsiniz. Okuma modu, hızlı yer imi ve ince verimlilik entegrasyonları elde edersiniz.

Arka plan renkleri, temalar, gradyanlar, öğe boyutları ve düzen yerleşimleri kullanarak tarayıcınızı kapsamlı bir şekilde kişiselleştirin. Ayrıca, platform, tarayıcınızın işlevselliğini ön tanımlı ayarların ötesine taşımak için Kullanıcı Chrome Dosyaları aracılığıyla özel CSS içe aktarmanıza olanak tanır.

Zen Mods, hem tasarımı hem de fonksiyonu genişleten, kullanıcılar tarafından oluşturulan hafif uzantılardır. Bu, hem tasarımı hem de kullanılabilirliği geliştiren, sık sık güncellenen, kullanıcılar tarafından oluşturulan eklentiler sunar. Bir diğer öne çıkan özellik ise Zen Glance'tır. Bu özellik, çoklu görev ve araştırma için üst üste bindirilen pencerelerle bağlantıları hızlı bir şekilde önizlemenizi sağlar.

Zen Tarayıcı'nın en iyi özellikleri

Gerekli olmadığında sekme kenar çubuğunu gizlemek için Kompakt Modu kullanın.

Rakiplere kıyasla daha düşük bellek kullanımı ve daha iyi termal verimlilik ile performansı optimize edin.

Açıklama araçları, resim ekleme ve sezgisel bir arayüz içeren yerleşik bir düzenleyici ile PDF'leri düzenleyin.

Zen Tarayıcı sınırlamaları

Zen Browser'ın mobil sürümü bulunmadığından, cihazlar arasında senkronizasyona güvenen kullanıcılar için süreklilik sınırlıdır.

Zen Tarayıcı fiyatlandırması

Ücretsiz

Zen Tarayıcı puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bir pencerede birden fazla web sayfasını açık tutmanızı sağlayan sekmeli gezinme özelliki, 1994 yılına kadar uzanır. O yıl, InternetWorks (BookLink Technologies tarafından geliştirilen) adlı az bilinen bir tarayıcı, Çoklu Belge Arayüzü (MDI) aracılığıyla bu fikri ilk kez ortaya attı.

10. Vivaldi (Yoğun özel özelleştirme ve kontrol için en iyisi)

Vivaldi aracılığıyla

Comet sizin için işleri yapan bir AI asistanı iken, Vivaldi size tam olarak ihtiyacınız olanı oluşturabileceğiniz bir araç seti sunar. Tarama deneyiminin her yönü üzerinde derinlemesine özel özelleştirme ve ayrıntılı kontrol isteyen kullanıcılar için sağlam bir araçtır.

Sekme düzenlerini yeniden düzenlemek (yatay veya dikey), gruplandırılmış akışlar için sekmeleri istiflemek ve sekme döşeme ile ekranı bölmek dahil olmak üzere neredeyse her şeyi ayarlayabilirsiniz. Renk temalarını, gezinme kısayollarını ayarlayın ve hatta hareket jestlerini yapılandırın.

Ayrıca, bu araçta yerleşik bir not paneli, ekran görüntüsü aracı, takvim ve e-posta istemcisi de bulunmaktadır. Comet, verimlilik konusunda yapay zeka öncelikli bir yaklaşım benimsemişken, Vivaldi size tarama ortamınızı manuel olarak oluşturmak için gerekli yapı taşlarını sunar.

Vivaldi'nin en iyi özellikleri

İzleyicileri engelleyerek, veri senkronizasyonunu kontrol ederek ve analizlerden vazgeçerek gizliliğinizi sağlayın.

Kullanılmayan sekmeleri hazırda bekletme moduna alarak bellek ve CPU kullanımını azaltarak performansı optimize edin.

Anlık görüntü özelliği ile tüm tarayıcı pencerelerini daha sonra incelemek veya geri yüklemek için kaydedin.

Vivaldi sınırlamaları

Kullanıcılar, gizli modda gezinirken tarayıcının donduğundan şikayet ediyorlar.

Vivaldi fiyatlandırması

Ücretsiz

Vivaldi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Vivaldi hakkında ne diyor?

Capterra kullanıcısından:

Bu tarayıcının en iyi özelliği sekme yönetimi olduğunu düşünüyorum, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Bu tarayıcının en iyi özelliği sekme yönetimi olduğunu düşünüyorum, istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

AI destekli tarayıcı

11. Arc Search (Hızlı, yapay zeka destekli cevaplar için en iyisi)

Arc Search aracılığıyla

Arc Search, Arc Browser tarafından geliştirilen bir mobil tarayıcıdır. Tek bir amaca odaklanır: bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza ve anlamanıza yardımcı olmak. Browse for Me özelliği, web'deki bilgileri özetleyerek, sadeleştirilmiş bir kenar çubuğunda kısa ve öz cevaplar sunar.

Platform ayrıca, sorguları konuşma şeklinde işleyen, sonuçları alaka düzeyine göre filtreleyen ve daha derinlemesine keşif için hızlı bağlantılar sunan gelişmiş AI modellerini de entegre eder.

Comet'ten anahtar farkı, Arc Search'ün bir görev yürütücü değil, bir araştırma aracı olmasıdır. Bu da onu araştırmacılar, öğrenciler ve çevrimiçi olarak derinlemesine okuma yapan herkes için değerli kılar.

Arc Search'ün en iyi özellikleri

Uzun makaleleri AI tarafından oluşturulan özlü özetlere dönüştüren Pinch to Summarize ile web sayfalarını özetleyin.

Telefon görüşmesini taklit eden sesli AI etkileşimleri sağlayan Call Arc kullanarak doğal dilde konuşmalar yapın.

Eski sekmeleri otomatik olarak arşivleyerek tarama deneyiminizi düzenli tutun.

Arc Search sınırlamaları

Çok fazla sekme veya kaynak yoğun web uygulamalarıyla çalışırken performans sorunları ortaya çıkabilir.

Arc Search fiyatlandırması

Ücretsiz

Arc Search puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp ile Web Tarayıcı Eylemlerinizi Otomasyonla Otomatikleştirin

Günümüzün iş dünyası bozuk.

Projelerimiz, bilgilerimiz ve iletişimimiz, bizi yavaşlatan birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştirerek araç dağınıklığını azaltır. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı iş yapmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi şu şekilde bir araya getirir:

Web'i çalışma alanınıza taşıyın

ClickUp Chrome Uzantısı, internetin herhangi bir yerinden bilgiyi yakalamanızı ve ClickUp Çalışma Alanınıza aktarmanızı sağlar.

ClickUp'ın Chrome Uzantısı ile tarama geçmişinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün.

Diyelim ki, bir sonraki kampanyanız için fikirler içeren bir makale okuyorsunuz. Bağlam değiştirmeye gerek yok, sadece şunları yapabilirsiniz:

Bir sayfayı yer imlerine ekleyin ve başlık, URL ve ekran görüntüsü ile bir ClickUp görevi haline getirin.

Araştırma yaparken veya yazarken zaman takibini doğrudan tarayıcınızdan gerçekleştirin.

Ekran görüntülerini yakalayın ve açıklama ekleyin , çizim yapın, bulanıklaştırın veya işaretleyin, ardından ek dosya olarak yorumunuza ekleyin.

Notlar veya hatırlatıcılar ekleyin senkronizasyonu gerçekleştirilmiş senkronizasyonu gerçekleştirilmiş ClickUp Not Defterinizi kullanarak, herhangi bir sayfadan erişilebilir

Gmail'den gelen e-postaları doğrudan Görevler'e ekleyin, böylece gelen kutunuz ve Çalışma Alanı arasında bağlantı devam eder.

🔍 Biliyor muydunuz? 1990'ların ve 2000'lerin başındaki tarayıcılarda, adres çubuğu yalnızca tam bir URL girmek için kullanılıyordu. "Kediler" gibi URL olmayan bir sorgu yazmak, hata veya navigasyon hatasına neden oluyordu. Bu işlevsellik, Google Chrome'da" omnibox" olarak bilinen adres ve arama çubuğunun birleştirilmesiyle değişti.

AI destekli verimlilik ekleyin

ClickUp'ın Chrome uzantısını kullanarak o bilgilendirici kampanya makalesini klipleyerek bir Görev haline getirdiniz, notlar eklediniz ve hatta araştırma yaparken zaman izleme yaptınız.

Peki şimdi ne olacak? Platformun yapay zeka destekli asistanı ClickUp Brain, bu bilgileri eyleme dönüştürür.

ClickUp Brain'den, tarama sırasında yer imlerine eklediğiniz içeriği analiz etmesini isteyin.

Akıllı arama özellikleri, yer imlerine eklediğiniz sayfalar, bağlantılı belgeler ve ilgili görevlerden önemli noktaları anında çıkararak, manuel arama yapmanıza gerek kalmadan bağlamsal bir özet sunar.

Chrome Uzantısı ile yakaladığınız fikirler stratejilere, planlara ve kusursuz iletişime dönüşür. Ayrıca, ClickUp Brain kurumsal düzeyde gizlilik ile tasarlanmıştır, böylece verileriniz güvende kalır.

Dahası, sinir ağı yazılımı otomatik olarak Görevler, Alt Görevler ve atanan kişiler oluşturur, hatta iş ilerledikçe zaman çizelgelerini veya ilerleme güncellemelerini doldurur.

Lulu Press Marka Etkileşim Müdürü Chelsea Bennett, ClickUp hakkında şunları söyledi:

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için çok önemlidir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle bu platformu çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama takımı için çok önemlidir ve diğer departmanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olması nedeniyle bu platformu çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı takımımız için çok yararlı oldu ve ş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Automatikleştirin uygun iş akışlarını

Bilgi topladınız, ClickUp Brain ile bir kampanya planı oluşturdunuz ve görevleri atadınız. Şimdi, ClickUp otomasyonları ile sürekli takip yapmadan ş akışınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlama zamanı.

"Bir görev 'Devam Ediyor' durumuna taşındığında, onu X'e atayın" gibi kurallara göre durum değişiklikleri, görev atamaları, e-postalar ve bildirimler gibi tetikleyici eylemleri tetikleyin. Hızlı bir başlangıç yapmak için önceden tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapabilir veya kendi çok adımlı otomasyon akışlarınızı özel olarak özelleştirebilirsiniz.

İş akışınızı sürdürmek için belirli tetikleyiciler ve eylemler içeren özel ClickUp Otomasyonları oluşturun.

AI verimliliğinde bir sonraki adımı atın

ClickUp Brain projeleri akıllıca yönetme imkanı sunuyorsa, ClickUp BrainGPT size tüm çalışma alanınızda gerçekten düşünen bir AI merkezi sunar. Tüm bulut tabanlı ve yerel uygulamalarınızdan yanıtlar ve bağlamlar türeterek size tek bir odaklanmış çalışma alanı sunar.

Çalışma alanınızı daha iyi anlamak için ClickUp BrainGPT'yi kullanın.

Ayrıca, gerçek zamanlı bilgileri anlamak için ClickUp Brain ve BrainGPT aracılığıyla internette arama yapabilirsiniz.

ClickUp BrainGPT ile internette arama yapın

Bağlamı kaybetmeden tarayıcı içgörülerinden gerçek ilerlemeye

AI tarayıcılar soruları yanıtlamada mükemmeldir. Sayfaları özetler, içgörüler sunar ve okuduğunuzu daha hızlı anlamanıza yardımcı olur.

Ancak sekmeyi kapattığınızda, iş genellikle durur.

Birisi yine de şunları yapmak zorunda:

bu bilgiyi bir göreve dönüştürün

kimin sahibi olduğuna karar verin

değişiklikler olduğunda işlerinizi aksatmayın

İşte burada Süper Ajanlar devreye giriyor.

Süper Ajanlar, ClickUp içinde yer alır ve tarama sırasında yakaladığınız bağlamı anlayan AI takım arkadaşları gibi davranır. Bulduklarınızı tekrarlamanızı istemek yerine, tarayıcınızın kaldığı yerden devam ederler.

Örneğin:

Web'den araştırma yaparsınız → Super Agent bunu yapılandırılmış sonraki adımlara dönüştürür.

Bir sayfayı önemli olarak işaretlersiniz → ilgili iş bloklandığında bir Süper Ajan takip eder.

Birden fazla kaynağı kaydedin → bir Süper Ajan bunları paylaşılan bir güncelleme veya özet halinde bağlantı kurar.

Aradaki fark ince ama önemlidir.

Tarayıcılar bilgileri tüketmenize yardımcı olur. Süper Ajanlar ise bu bilgilerin ilerlemesine yardımcı olur.

Tekrar açıklama yok. Kopyala-yapıştır yok. Bağlam kaybı yok.

Tüm iş varlıklarınızı tek bir yerde bulun

ClickUp'ın Kurumsal Arama özelliği, tüm çalışma alanınızda arama yapabileceğiniz ve cevapları bulabileceğiniz merkezi bir yer sunar. Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, toplantılarınızı ve hatta Google Drive, Slack, Notion, Gmail ve daha fazlası gibi bağlı üçüncü taraf uygulamaları birbirine bağlar, böylece her platformu ayrı ayrı araştırmanıza gerek kalmadan ihtiyacınız olanı anında bulabilirsiniz.

Kurumsal Arama ile Çalışma Alanınızda Her Şeyi Bulun

Tarama İşlemlerini ClickUp Çalışma Alanınızla Entegre Edin

Tarayıcıların evriminden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da hız, basitlik ve akıllı entegrasyonların kazandığıdır.

Comet, üstüne AI özellikleri eklenmiş bir tarayıcı şirketi olarak çalışırken, ClickUp tarayıcı entegrasyonlarına sahip eksiksiz bir verimlilik platformudur. Size Görevler, Belgeler, işbirliği, iş yönetimi ve isteyebileceğiniz tüm AI fonksiyonlarını (ve daha fazlasını!) bir araya getiren birleşik bir AI çalışma alanı sunar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

SSS

Evet, Perplexity Comet çoğu kullanıcı için ücretsizdir ve tüm önemli özellikleri Mac ve Windows'ta ücretsiz olarak kullanılabilir. Perplexity Max adlı premium abonelik, ekstra özellikler ve gelişmiş entegrasyonlar sunar.

Gizlilik odaklı en iyi web tarayıcılarından bazıları şunlardır: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox ve Tor Browser.

Brave'in Leo AI, Arc Marx'ın ş akışı otomasyonu ve Microsoft Edge Copilot'un AI'sı, verimlilik ve gizlilik arasında iyi bir denge sunar.

Entegrasyonlar, tarayıcı tarafından oluşturulan özetlerin, kesilen araştırmaların ve web otomasyonlarının doğrudan ClickUp Görevleri veya takvim etkinliklerine aktarılmasını sağlar. Bu, dijital proje yönetimi akışlarını kolaylaştırarak otomasyonları tetiklemenize, belgeler oluşturmanıza ve toplantı notlarını tarayıcılar arasında senkronize etmenize olanak tanır.

Evet, Microsoft Edge ve Sigma OS, Comet'in birçok özelliğini taklit edebilir. Ancak, yapay zeka destekli, uçtan uca iş akışı yönetimi arıyorsanız, ClickUp en iyi seçimdir.

Gizlilik kontrolleri ve şeffaflığı önceliklendirin. Veri işlemeyi seçme, AI belleğini kontrol etme ve net politikalar çok önemlidir. Çoklu kaynak arama, yerleşik özetleme ve ClickUp gibi görev yönetimi platformlarıyla sorunsuz entegrasyonlar gibi verimlilik özellikleri de bir zorunluluktur.