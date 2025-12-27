2026'da Kullanmanız Gereken En İyi 15 Ücretsiz Anket Aracı

Mükemmel bir anket yapıp yine de hiçbir şey öğrenemeyebilirsiniz.

Takımlar sürekli olarak geri bildirim toplar, ancak sonuçlar çoğu zaman bir elektronik tablo veya gösterge panosunda kalır ve hiçbir takip yapılmaz.

Günümüzün ücretsiz anket araçları bu sorunu çözüyor. Mantık atlamaları, markalaşma ve gerçek zamanlı analizler sunuyorlar ve bunları engelleyen ödeme duvarları yok.

Bu kılavuz, yanıtları hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir kararlara dönüştürmek için en iyi 15 ücretsiz anket aracını ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Ayrıntılara girmeden önce, en iyi anket araçlarına hızlıca bir göz atalım.

Araç En Uygun En İyi Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Ürün takımları, İK, pazarlama ve birden fazla başvuru formunu yöneten çapraz fonksiyonlu takımlar Takım boyutu: Tek kişilik → Kurumsal Yanıtları toplayın, ş akışlarını tetikleyin, AI içgörülerini, özel markalamayı, gömülü formları ve birleşik Çalışma Alanını kullanın. Sonsuza Kadar Ücretsiz, kurumsal özelleştirme mevcuttur Google Formlar Hızlı, sade iç anketler, sınıf sınavları ve etkinlik planlama Takım boyutu: Bireyler → Küçük takımlar Formları yerleştirin, soruları karıştırın, erişimi kısıtlayın, yanıt sınırları ve kısayollar belirleyin. Ücretsiz SurveyPlanet Sık sık geri bildirim döngüleri yürüten eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve erken aşamadaki işler Takım boyutu: Küçük → Orta Sınırsız soru/yanıt, şablonlar, çok dilli, anonim yanıtlar, çift önizleme Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlıyor. Tally Minimalist, zarif formlar isteyen oluşturucular, girişimciler ve serbest çalışanlar Takım boyutu: Tek kişilik → Küçük takımlar Blok düzenleyici, filigran yok, sınırsız yanıt, özel alanlar, gizli alanlar, Stripe, parola koruması Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Jotform Yapılandırılmış, piksel mükemmelliğinde veri toplama ihtiyacı olan sağlık, eğitim ve kurumsal takımlar Takım boyutu: KOBİ → Kurumsal 10.000'den fazla şablon, koşullu mantık, ödemeler, HIPAA, e-imzalar, çevrimdışı mod, 100'den fazla entegrasyon Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlıyor. SurveyMonkey Resmi araştırma veya uyumluluk odaklı anketler yürüten İK, pazarlama ve ürün takımları Takım boyutu: Her boyutta Duygu analizi, QR/SMS paylaşımı, karşılaştırmalar, puanlama mantığı, çok dilli, rol tabanlı erişim Ücretli planlar aylık 18 $'dan başlıyor. Typeform Şık, etkileşimli ve marka kimliğine uygun anketlere ihtiyaç duyan pazarlamacılar, tasarımcılar ve oluşturucular Takım boyutu: Tek kişilik → Orta boyut Tek sorulu kullanıcı arayüzü, mantık atlamaları, yanıtları geri çağırma, kısmi kaydetme, gömme, VideoAsk Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar Zoho Survey Zaten Zoho ekosisteminde çalışan takımlar Takım boyutu: KOBİ → Kurumsal Yerel Zoho entegrasyonları, GDPR uyumlu, çok dilli, çevrimdışı mod, puanlama, e-posta tetikleyicileri, çapraz tablo raporları Aylık 6 $'dan başlayan ücretli planlar Cognito Forms Dinamik, hesaplama ağırlıklı veri formlarına ihtiyaç duyan operasyon takımları, muhasebeciler ve alan personeli Takım boyutu: KOBİ → Orta ölçekli Önceden doldurulmuş veriler, tekrarlanan bölümler, şifreli depolama, güvenlik portalları, PDF'ler, gelişmiş hesaplamalar Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlıyor. forms. uygulama Mobil uyumlu formlara ihtiyaç duyan küçük işletmeler + serbest çalışanlar Takım boyutu: Tek kişilik → KOBİ Mobil öncelikli tasarım, sipariş formları, onaylar, push bildirimleri, hesap makineleri, duyarlı şablonlar Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlıyor. Qualtrics Gelişmiş CX/EX/pazar araştırmaları yürüten kurumsal işletmeler ve araştırma takımları Takım boyutu: Enterprise Karmaşık mantık, dallanma, gömülü veriler, çok kanallı paylaşım, AI analitiği, gösterge panelleri, SAP/Salesforce entegrasyonları Özel fiyatlandırma LimeSurvey Teknik becerilere sahip ve bütçesi kısıtlı akademik + kamu sektörü takımları Takım boyutu: KOBİ → Kurumsal Açık kaynak, kendi sunucunuzda barındırma, çok dilli, mantık komut dosyası, çevrimdışı mod, SPSS/R dışa aktarma, panel yönetimi Aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar Sogolytics Sıkı güvenlik ve uyumluluk gerektiren İK, sağlık, finans ve kamu kurumları takımlarıTakım boyutu: Orta ölçekli → Kurumsal Enterprise Kurumsal güvenlik, 360° geri bildirim, karşılaştırmalı değerlendirme, ş Akışı, gösterge paneli, şifreleme, denetim izleri Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlıyor. SoSci Survey Psikoloji, eğitim ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar Takım boyutu: Akademi Komut dosyası mantığı, rastgeleleştirme, kotalar, kontrollü erişim, AB uyumluluğu, akademik entegrasyonlar Ücretli planlar aylık 57 $'dan başlıyor. Formbricks SaaS takımları + gizlilik öncelikli geliştiriciler uygulama içi geri bildirim topluyor Takım boyutu: Startup → Kurumsal Uygulama içi mikro anketler, kendi sunucunuzda barındırma, GDPR/CCPA uyumluluğu, oturum izleme, SDK, AI analizi, sınırsız kullanıcı sayısı Aylık 49 $'dan başlayan ücretli planlar

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Ücretsiz olması, sınırlı olduğu anlamına gelmez, özellikle de kararları etkileyen geri bildirimler topluyorsanız. Sağlam, ücretsiz bir anket yazılımı seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Yüksek veya sınırsız soru limiti : Sorabileceğiniz soru sayısını sınırlayan araçlardan kaçının.

Özelleştirilebilir tasarım ve markalama : Filigran olmadan renkleri, logoları ve yazı tiplerini değiştirin

Mantık dallanma ve atlama kalıpları : Önceki yanıtlara dayalı olarak daha akıllı sorular sorun.

Dışa aktarma seçenekleri ve analizler : Sonuçları anlamlandırmak için ham verilere ve gösterge panellerine erişin.

Mobil uyumlu düzen : Anketlerin ve formların tüm cihazlarda mükemmel görünmesini sağlayın

Zorunlu reklamlar veya logolar yok : Deneyiminizi temiz ve dikkatinizi dağıtmayacak şekilde koruyun.

Araç entegrasyonları : Google E-Tablolar, Slack, CRM'ler ve daha fazlasıyla kolayca senkronizasyon yapın.

Cömert veri sınırları : Bazı araçlar ücretsiz planlarda yanıtları veya veri depolamayı kısıtlar.

Kullanıcı dostu arayüz: Temiz bir oluşturucu, zamandan tasarruf sağlar ve sürtünmeyi azaltır.

Doğru araç, anketleri oluşturmayı, paylaşımı ve bunlara göre hareket etmeyi kolaylaştırır ve çok erken ödeme duvarlarına çarpmadan yapmanızı sağlar.

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, işinizi görecek araçları inceleyelim:

1. ClickUp (Ş Akışı'na entegre formlar için en iyisi)

İş akışlarına doğrudan bağlantı sağlayan ClickUp Formları ile yanıtları eyleme dönüştürün.

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır.

Yerleşik ClickUp Formları özelliği sadece anket yanıtlarını toplamakla kalmaz, aynı zamanda eylemi de başlatır.

Potansiyel müşteri yakalama ve hata raporlarından iç taleplere ve anketlere kadar her şey için formlar oluşturabilirsiniz. Her yanıt otomatik olarak bir görev haline gelebilir, doğru kişiye atanabilir, yanıtlara göre öncelik belirlenebilir ve takip işlemleri tetikleyebilir; manuel sıralama gerekmez.

ClickUp AI'yı kullanarak form verilerinden anında içgörüler elde edin.

Form sonuçları doğrudan ClickUp Gösterge Panellerine aktarılır. Bu gösterge panelleri, AI Insight Kartları, tahmine dayalı trendler, anomali uyarıları ve ClickUp Brain tarafından otomatik olarak oluşturulan grafikleri içerir.

Form sonuçları doğrudan ClickUp Gösterge Panellerine akış yapar. Bu gösterge panelleri, AI Insight Kartları, tahmine dayalı trendler, anomali uyarıları ve ClickUp Brain tarafından otomatik olarak oluşturulan grafikleri içerir.

ClickUp otomasyonları, form yanıtlarını bir ş Akışına dönüştürür. Birisi formu gönderdiği anda, görev etiketlenebilir, doğru aşamaya yönlendirilebilir ve doğru kişiye gösterilebilir, böylece takımınız sıralama için daha az zaman harcayıp yanıt vermeye daha fazla zaman ayırabilir.

Örnek olarak, "Acil" gönderiler belirli bir sahibine atanabilir ve otomatik olarak Öncelikli aşamasına taşınabilirken, "Geri Bildirim" inceleme için birikmiş işler listesine gider.

Örneğin, "Acil" gönderimler belirli bir sahibine atanabilir ve otomatik olarak Öncelikli aşamasına taşınabilirken, "Geri Bildirim" inceleme için birikmiş işler listesine gider.

Tetikleyicileri ve koşulları manuel olarak yapılandırmak yerine, otomasyonu basit bir İngilizce ile tanımlayabilirsiniz — "Bir anket yanıtı acil olarak işaretlendiğinde, bunu CX'e atayın ve son teslim tarihi ekleyin" — ve ClickUp Brain tüm ş Akışı'nı sizin için oluşturur.

Hızlı bir başlangıç için 200'den fazla hazır ClickUp Otomasyon şablonu arasından seçim yapın.

Formları kendi markanızla kolayca özelleştirebilir ve ekran görüntüsü veya video gibi dosya yüklemelerini destekleyebilirsiniz. Ayrıca, müşteri geri bildirimi veya nabız anketleri için ideal olan halka açık veya anonim gönderi türlerini kabul edebilir ve Zapier veya Make aracılığıyla CRM, e-posta platformları veya veritabanları gibi araçlarla entegre edebilirsiniz.

⭐ Oyunun kurallarını değiştiren araç ClickUp'ın gelişmiş yapay zeka yetenekleri — ClickUp Brain, ClickUp BrainGPT ve Super Agents — onu anket yönetimi için öne çıkan bir seçim haline getirir. Çoğu anket aracı "geri bildirim toplama" aşamasında kalır. Asıl kazanç, yanıtları kararlar ve takip işlemlerine dönüştürmek, hiçbir şeyi dışa aktarmadan veya insanları takip etmeden. Ham yanıtları hızlı bir şekilde okunabilir bir rapora dönüştürün: ClickUp Brain 'i kullanarak bir belgeyi özetleyin ve saniyeler içinde anahtar noktaları çıkarın, böylece bulgularınız net ve hemen paylaşılabilir hale gelir.

Tek bir akışta analiz ve yönlendirme elde edin: ClickUp AI Agents geri bildirimleri birleştirebilir, duygu analizi yapabilir ve analiz raporları oluşturabilir, ardından sonuçları doğru sahiplere yönlendirebilir.

"İçgörü"leri otomatik olarak "iş"e dönüştürün: Aynı temsilciler, anket sonuçlarından takip görevleri oluşturabilir ve bunları ilerletebilir, böylece rapor yazıldıktan sonra hiçbir şey durmaz.

Manuel özetler olmadan herkesi güncel tutun: Otomasyonla Özetleme AI Aracısı, devam eden girdileri kısa rollup'lara dönüştürebilir, böylece paydaşlar çok daha az raporlama yüküyle bilgilendirilir. , devam eden girdileri kısa rollup'lara dönüştürebilir, böylece paydaşlar çok daha az raporlama yüküyle bilgilendirilir. ClickUp BrainGPT'nin işini görün👇 ClickUp BrainGPT, tekrarlayan sorunları belirler, olumlu geri bildirimleri tanır ve uygulanabilir sonraki adımları önerir. AI bununla da kalmaz; formlar, yanıtlar, görevler, Dokümanlar, sohbetler, gösterge panelleri ve ek dosyalar arasında saniyeler içinde arama yapabilirsiniz. ClickUp Enterprise Search, Çalışma Alanınızın tamamından otomatik olarak bağlam bilgilerini alır, böylece takımınızın anket verilerine göre nasıl hareket ettiğini asla gözden kaçırmazsınız.

Tüm bunlar gerçek sonuçlara yol açar. ClickUp kullanan takımlar, her çalışan için günde bir saate kadar zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği %12 artırır.

Stanley Securities gibi kuruluşlar, verilere erişilebilir ve kullanılabilir hale getiren form bağlantılı akışlar sayesinde raporlama süresini %50'nin üzerinde azalttı.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Merkezi Form Merkezi'nden form sahiplerini, gönderi sayılarını ve bağlantılı ş Akışlarını görün.

Geri bildirim, BT talepleri ve giriş için önceden oluşturulmuş şablonlarla başlayın veya düzen, mantık ve ş Akışı tetikleyicileri üzerinde tam kontrol sahibi olarak kendi şablonunuzu oluşturun.

Formları bağlantı yoluyla paylaşın veya web sitelerine, wiki'lere veya portallara yerleştirin; yardım merkezleri, açılış sayfaları veya müşteri odaklı kullanım durumları için idealdir.

Açılır menü, dosya yükleme, tarihler, derecelendirmeler ve daha fazlasını kullanarak hata raporları, geri bildirimler, RSVP'ler ve daha fazlası için formlar oluşturun.

Anket yanıtlarını bölge veya gelir etkisi gibi alanlara eşleyerek filtreleme, raporlama ve gösterge paneli segmentasyonunu kolaylaştırın.

Yeni Forms Hub, form erişimi, izinler, analitik ve gönderi görünürlüğü üzerinde kurumsal düzeyde kontrol sağlar. Yanıt hacimlerini izleyebilir, form verilerini kimlerin görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol edebilir ve daha sıkı bir yönetişimle formları harici veya dahili portallara gömebilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz yüksek olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Masaüstü sürümündeki ClickUp, kullanımı son derece kolay ve sezgiseldir. Yeni yerleşik AI kontrolleri, kaybolduğunuzda size yardımcı olur. Form oluşturma, görevleri yönetme, takvim öğelerini ve toplantıları yönetme özellikleri, ClickUp'ı büyüyen küçük işletmeler için vazgeçilmez kılar. Ayrıca, yeni sohbet özelliği, kullandıkları uygulama sayısını azaltmak isteyenler için Slack veya Teams gibi harici sohbet uygulamalarını gereksiz hale getirir.

2. Google Formlar (Hızlı, sade anketler için en iyisi)

Google Formlar aracılığıyla

Zaten Google ekosistemine entegreyseniz, Google Forms, minimum kurulumla anket oluşturmak isteyen kullanıcılar için idealdir. Google'ın tamamen ücretsiz anket oluşturma aracıdır.

Aracın basit, kod gerektirmeyen arayüzü ve Google Çalışma Alanı araçlarıyla yerel entegrasyonları, onu iç geri bildirim, müşteri memnuniyeti anketleri, sınıf sınavları veya etkinlik planlaması için mükemmel hale getirir. Önceden hazırlanmış şablonları kullanarak anında başlayabilir veya çoktan seçmeli, açılır menü ve kısa cevaplar gibi temel soru türleriyle sıfırdan oluşturabilirsiniz.

Google Formlar'ın en iyi özellikleri

Google Formlar'da bir anket oluşturun ve daha kolay katılım için doğrudan web sitelerine veya intranetlere yerleştirin.

Dahili anketler için form erişimini belirli kullanıcılar veya etki alanlarıyla sınırlandırın.

Yanıt sınırlarını belirleyin ve sınıra ulaşıldığında formları otomatik olarak kapatın.

Form oluşturma sürecini hızlandırmak için klavye kısayollarını ve hızlı çoğaltma araçlarını kullanın.

Google Formlar sınırlamaları

Google Forms, temel koşullu mantığı ücretsiz olarak sunar, ancak ücretli araçlarda bulunan gelişmiş atlama mantığı, puanlama ve gerçek zamanlı analiz gösterge panelleri bulunmaz.

Raporlama araçları sınırlıdır

Google Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Formlar puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (Google Çalışma Alanı, 9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Formlar hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Google Forms, temel ve orta düzey ihtiyaçlar için kullanışlı ve verimli bir çözümdür. En gelişmiş araç olmayabilir, ancak günlük İK fonksiyonlarının çoğu için yeterlidir.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında geçiş yapmakten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, ş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlantıyı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

3. SurveyPlanet (Sınırsız ücretsiz anketler için en iyisi)

SurveyPlanet aracılığıyla

Soru veya yanıt sınırlaması konusunda endişelenmeden birden fazla anket yürütmeniz mi gerekiyor? SurveyPlanet size yardımcı olabilir. Cömert ücretsiz planı, sınırsız anket, soru ve yanıtlayıcı sunar. Bu özellikleri, sık sık geri bildirim kampanyaları düzenleyen eğitimciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yeni kurulan işler için ideal hale getirir.

SurveyPlanet'in en iyi özellikleri

İK, eğitim veya pazar araştırması gibi konularda önceden yazılmış şablonları uygulayın.

Soru dallanması ve atlama mantığı (Pro plan) kullanarak yanıtlayıcıları yanıtlarına göre yönlendirin.

Net gizlilik kontrolleriyle birden fazla dilde anonim anket oluşturun

Anketleri hem katılımcı hem de yönetici olarak önizleyerek akışı ve biçimlendirmeyi kontrol edin.

SurveyPlanet sınırlamaları

Ücretsiz planında marka özelleştirme ve mantık dallanma özellikleri bulunmamaktadır.

Yerleşik gösterge panelleri yoktur; veriler manuel olarak incelenmeli veya dışa aktarılmalıdır.

SurveyPlanet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 20 $

Enterprise: 350 $/yıllık

SurveyPlanet puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyPlanet hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor :

SurveyPlanet'in, hangi katılımcının hangi geri bildirimi verdiğini size bildirerek eksiklikleri gidermenize yardımcı olması ve sonuçları kolayca görebilmeniz için verileri grafikler ve görsellerle göstermesi çok hoşuma gidiyor.

💡 Profesyonel İpucu: Anketlerden elde edilen düzinelerce görevı tek tek incelemek yerine, "Öncelikle neye odaklanmalıyım?" diye sorun. ClickUp Brain, aciliyet, bağımlılıklar ve etkiyi analiz ederek en kritik işleri anında ortaya çıkarır.

4. Tally (Basit, Notion tarzı formlar için en iyisi)

Tally aracılığıyla

Tally, blok tabanlı düzenleyicisi sayesinde form oluşturmayı son derece basit hale getirir. Formunuzu bir belge gibi yazıp yapılandırmanız yeterlidir; hantal sürükle ve bırak işlemleri veya karmaşık arayüzler yoktur.

Ücretsiz olmasına rağmen, filigranları atlar ve size sınırsız gönderi, özel alan adları, yanıt bildirimleri ve hatta işleri hızlandırmak için klavye kısayollarına erişim sağlar.

En iyi özellikleri karşılaştırın

Yazdıklarınızı otomatik olarak yapılandırılmış sorulara dönüştüren Tally'nin yazarak oluşturma düzenleyicisini kullanarak anında formlar oluşturun.

Gizli alanlar ve özel değişkenler ekleyerek yanıtları kişiselleştirin veya yönlendirme kaynaklarını izleyin.

Pro planında, formunuzdan doğrudan Stripe aracılığıyla ödemeleri toplayın.

Yeni bir yanıt gönderildiğinde anında e-posta ve Slack bildirimleri alın.

Anket hedefine göre AI kullanarak başlangıç soruları oluşturun.

Sayım sınırlamaları

Temel koşullu alanların ötesinde karmaşık anket mantığını desteklemez.

Yerleşik analitik özelliği yoktur; Google E-Tablolar veya Airtable gibi araçlarla entegrasyonlara dayanır.

Tally fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 29 $

İş: Aylık 89 $

Derecelendirmeleri ve yorumları sayın

G2 : 4,7/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tally hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Belgeler kapsamlıdır ve form birden fazla dilde yayınlanabilir, bu da onu çeşitli işler için mükemmel bir seçenek haline getirir.

🧠 İlginç bilgi: 2003 yılında Fred Reichheld tarafından geliştirilen Net Promoter Score (NPS), "Bizi bir arkadaşınıza tavsiye etme olasılığınız nedir?" şeklinde basit bir soru sorarak müşteri geri bildiriminde devrim yarattı. Bugün, müşteri deneyimi araştırmalarında en yaygın kullanılan metriklerden biridir.

5. Jotform (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir profesyonel formlar için en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Piksel mükemmelliğinde tasarım ve derin işlevsellik isteyen takımlar için Jotform, piyasadaki en güçlü form oluşturuculardan birini sunar. 10.000'den fazla şablon, gelişmiş koşullu mantık, ödeme entegrasyonları ve HIPAA uyumluluğunu destekler.

Sürükle ve bırak oluşturucu, düzen, markalama ve form davranışı üzerinde tam kontrol sağlar. Onaylar, dosya yüklemeleri ve gerçek zamanlı hesaplamalar içeren karmaşık giriş formlarından kayıt ş Akışlarına kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

Özel mantık kullanarak gönderileri incelemek, kabul etmek veya reddetmek için onay ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

CRM'ler, proje araçları ve bulut depolama platformları dahil 100'den fazla uygulamayle entegre edin.

Anket derecelendirme ölçeklerinin verilerine göre koşullu e-postalar ve otomatik yanıtlayıcılar ayarlayın.

Yasal olarak bağlayıcı alanlarla e-imzalar toplayın

İnternet olmadan yerinde kullanım için kiosk modunu veya çevrimdışı veri toplama özelliğini etkinleştirin.

Manuel analiz gerektirmeden anahtar sonuçları vurgulayan AI içgörüleri ve özet kartları

Jotform sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, karmaşık mantığa sahip formların yavaş yüklenebileceğini bildiriyor.

Küçük takımlar için seviyeler arasındaki fiyat farkları çok büyük olabilir.

Jotform fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Bronz : Aylık 39 $

Gümüş : 49 $/ay

Gold : Aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

JotForm'u gerçekten çok seviyorum, form oluşturmak çok kolay. Etkinlikler ve ürünler hakkında geri bildirim almak için kullanıyoruz. Aylık 100 gönderi sınırı olsa da, ücretsiz sürümü yine de çok kullanışlı.

👀 Biliyor muydunuz? Çoğu kişi, şirketin geri bildirimlerine gerçekten göre hareket edeceğine inanıyorsa anketleri doldurmaktan çekinmez.

6. SurveyMonkey (Kurumsal düzeyde geri bildirim ve analiz için en iyisi)

SurveyMonkey aracılığıyla

SurveyMonkey, karmaşık anket analizlerini gerçekleştiren takımlar için gelişmiş dallanma, çok dilli destek ve ayrıntılı analizler sunar. Genellikle İK, pazarlama ve ürün takımları tarafından zaman içindeki eğilimleri ve duyarlılıkları izlemek için kullanılır.

Ayrıca, şirketlerin sonuçlarını sektör standartlarına göre ölçmelerini sağlayan karşılaştırmalı değerlendirme özelliğini de destekler.

SurveyMonkey'in en iyi özellikleri

Duygu analizi ve anahtar kelime çıkarma yöntemlerini kullanarak açık metin yanıtlarını analiz edin.

Anketleri SMS, web sitesi gömülü öğeleri ve QR kodları dahil olmak üzere birden fazla kanal üzerinden dağıtın.

Gelişmiş mantık ve puanlama modelleriyle yanıt yollarını özel hale getirin

Otomatik çeviri yönetimi ile çok dilli anketler oluşturun

SurveyMonkey sınırlamaları

Gelişmiş AI analitiği (duygu, kümeleme) ücretli seviyelerde mevcuttur.

Düşük seviyeli planlarda özel markalama seçenekleri sınırlıdır.

SurveyMonkey fiyatlandırması

Ücretsiz

Team Advantage : Kullanıcı başına aylık 32 $ (yıllık faturalandırılır)

Team Premier : Kullanıcı başına aylık 92 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SurveyMonkey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (23.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SurveyMonkey hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

SurveyMonkey, teknik bilgisi olmayan ekip arkadaşlarımızın dakikalar içinde şık, mobil uyumlu anketler oluşturmasını sağlıyor. Zengin soru şablonu ve dallanma mantığı kütüphanesi sayesinde, nadiren sıfırdan oluşturmamız gerekiyor ve gerçek zamanlı analiz gösterge paneli, paydaşlarla içgörüleri neredeyse anında paylaşımını sağlıyor...

7. Typeform (Etkileşimli ve tasarım odaklı formlar için en iyisi)

Typeform aracılığıyla

Kullanıcı deneyimi ve tasarımı önceliklendiren markalar için Typeform, tipik bir anketten çok bir konuşmayı andıran, temiz, tek seferde tek soru içeren bir arayüz kullanır.

Güçlü mantık yetenekleri ve HubSpot, Slack ve Notion gibi araçlarla entegrasyonları, görsel çekiciliğiyle uyumludur. Bu, özellikle kullanıcı deneyimi anket sorularına katılım ve tamamlama oranlarının en önemli olduğu durumlarda, potansiyel müşteri oluşturma, geri bildirim toplama, testler ve oryantasyon akışları için çok uygundur.

Typeform'un en iyi özellikleri

Mantık atlamaları ve hesaplamalarla tasarım yaparak anket akışını gerçek zamanlı olarak kişiselleştirin.

Tepki hızını ve tasarım sadakatini koruyarak formları web sayfalarına yerleştirin.

Kısmi yanıtları otomatik olarak toplayarak, bırakma etkisini azaltın.

Geri çağırma yanıtlarını kullanarak sonraki sorularda önceki yanıtlara başvurun.

VideoAsk ile video entegrasyonu sayesinde etkileşimli yüz yüze veri toplama

Typeform sınırlamaları

Ücretsiz ve temel planlarda sınırlı sayıdaki yanıt

Gelişmiş markalama özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur.

Typeform fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 29 $

Plus : Aylık 59 $

İş : Aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Typeform puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (870+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (920+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Typeform hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Arayüz şık, kullanımı kolay ve yanıt verenler için ilgi çekicidir. Koşullu mantık ve entegrasyonlar ş akışlarını sorunsuz hale getirir.

🧠 İlginç bilgi: Anket araçları her zaman dijital değildi. İlk büyük ölçekli veri toplama atılımı 1890 yılında, Herman Hollerith'in ABD nüfus sayımı verilerini işlemek için delikli kartlar kullanmasıyla gerçekleşti ve manuel sayım süresini yıllarca kısalttı. Günümüzün yapay zeka destekli anket platformları, aynı şeyi çok farklı bir ölçekte yapıyor: ham yanıtları aylar yerine saniyeler içinde içgörülere dönüştürüyor.

8. Zoho Survey (Zaten Zoho ekosistemini kullanan takımlar için en iyisi)

Zoho Survey aracılığıyla

Zoho Survey, Zoho paketine doğal bir şekilde uyum sağlar ve halihazırda Zoho CRM, Zoho Campaigns veya Zoho Analytics kullanan takımlar için güvenilir bir seçenek sunar.

Bu araç, mevcut altyapıları genelinde yerel entegrasyonlarla desteklenen, makul düzeyde özel özelleştirme, mantık ve raporlama özelliklerine sahip orta düzey bir anket aracı arayan işlere yöneliktir.

Zoho Survey'in en iyi özellikleri

Tetikleyici e-posta kampanyaları Zoho Campaigns aracılığıyla anket sonuçlarına göre başlatın.

Zoho Analytics içinde çapraz tablo anket raporları ve trend analizi oluşturun.

Puanlama ve özel değişkenleri kullanarak yanıtlayanları otomatik olarak segmentlere ayırın.

Anketleri Facebook, Twitter veya pop-up olarak paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşın.

İnternet olmasa bile mobil uygulamalarda çevrimdışı yanıtları toplayın

Zoho Survey sınırlamaları

UI, yeni araçlara kıyasla eski hissettirebilir.

Bazı kullanıcılar, büyük yanıtlayıcı veri kümelerinde performans gecikmeleri olduğunu bildiriyor.

Zoho Survey fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 9 $

Plus : Aylık 35 $

Pro: 49 $/ay

Enterprise: Aylık 109 $

Zoho Survey puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (440+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Survey hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Harika bir anket aracı, çok eksiksiz ve anlaşılır. Tüm Zoho One kullanıcılarına tavsiye ederim.

9. Cognito Forms (Gelişmiş veri toplama ve hesaplamalar için en iyisi)

CognitoForms aracılığıyla

Cognito Forms, maliyet tahminleri, etkinlik kayıtları veya iç raporlama gibi temel geri bildirimlerin ötesindeki kullanım durumları için çok uygundur. Daha karmaşık ş akışlarını desteklemek için form mantığı, hesaplamalar ve koşullu biçimlendirmeyi bir araya getirir.

Özellikle operasyon takımları, muhasebeciler ve alan hizmetleri için yararlı olan bu araç, kodlama yapmadan dinamik, veri odaklı formlar oluşturmanıza olanak tanır.

Cognito Forms'un en iyi özellikleri

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için önceki gönderilerden gelen verileri önceden doldurun.

Tek bir gönderi için birden fazla girdi yakalamak için yinelenen bölümleri kullanın.

Girdileri şifreleyerek depolayın ve güvenlik portalları üzerinden erişin

Makbuzlar veya sertifikalar gibi yazdırılabilir çıktılar için PDF'leri özel olarak ayarlayın

Cognito Forms sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi ortalamadan daha yüksektir.

Typeform gibi araçlara kıyasla sınırlı görsel stil seçenekleri

Cognito Forms fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 19 $

Takım : Aylık 39 $

Enterprise: Aylık 129 $

Cognito Forms puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Cognito Forms hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Harika ve güçlü bir form, Zapier ile entegre ve Google Analytics ile ziyaretçilerinizi izleme imkanı buluyorum. Sorunsuz bir deneyim.

10. forms. uygulama (Otomasyonlu mobil uyumlu formlar için en iyisi)

Basitlik ve mobiliteyi temel alan forms. uygulama, özellikle mobil cihazlardan formları hızlı bir şekilde oluşturmak, paylaşmak ve yönetmek isteyen kullanıcılar için idealdir.

Bu form otomasyon yazılımı platformu, sosyal medya, web siteleri veya WhatsApp aracılığıyla formların paylaşımını kolaylaştırır ve teknik kurulum gerektirmeden temel onay akışlarını bile mümkün kılar.

forms. uygulama en iyi özellikler

Ürün alanları üzerinden siparişleri veya rezervasyonları kabul edin

Gönderiler için özelleştirilebilir durum değişiklikleriyle onay akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Push bildirimleri aracılığıyla yanıtları izleyin ve yönetin, böylece gerçek zamanlı olarak güncel bilgilere sahip olun.

Form içinde fiyatlandırma veya puanlama mantığı için hesap makinesi alanlarından yararlanın.

Form verilerini ayrıntılı raporlara veya görsel gösterge panellere aktarın ve hızlı içgörüler elde edin.

Soru tasarımı için yapay zeka desteği alın

formlar. uygulama sınırlamaları

Özel alan adı desteği yalnızca ücretli planlarda mevcuttur.

Tasarım esnekliği, üst düzey form araçlarına göre daha sınırlıdır.

formlar. uygulama fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : Aylık 25 $

Pro : Aylık 35 $

Premium: 99 $/ay

formlar. uygulama derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (240+ yorum)

Gerçek kullanıcılar forms. uygulama hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Forms. Uygulama ile bire bir müşteri hizmetine ihtiyaç duymadık. Kullanıcılar bizimle iletişime geçmeden anketlerimizi kolayca tamamlayabiliyorlar ve bunun onlar için daha iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum.

11. Qualtrics (Kurumsal araştırma ve müşteri deneyimi için en iyisi)

Qualtrics aracılığıyla

Derinliği ve hassasiyetiyle tanınan Qualtrics, sofistike pazar araştırmaları veya deneyim yönetimi programları yürüten büyük kurumsal işletmeler için tasarlanmıştır. Konjoint analizi, Net Promoter Score (NPS) ve çalışan yaşam döngüsü izleme gibi gelişmiş metodolojileri destekler ve tümüyle sıkı uyumluluk ve veri güvenliği standartlarına uygundur.

Qualtrics'in en iyi özellikleri

Gelişmiş mantık, dal ve gömülü veri akışlarını kullanarak anketler oluşturun.

E-posta, SMS, uygulama kesintileri ve daha fazlasını içeren çok kanallı dağıtım gerçekleştirin.

Gelişmiş gösterge panelleri ve rol tabanlı izinlerle geri bildirim eğilimlerini görselleştirin.

AI destekli analitiklerden yararlanarak duygu, niyet ve anahtar temaları ortaya çıkarın.

Gerçek zamanlı geri bildirimlere dayalı tetikleyicileri ve ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin

AI destekli tahmine dayalı içgörüler ve otomasyonla gerçekleştirilen metin analizi elde edin

Qualtrics sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça dik

Premium özellikler yalnızca daha yüksek Enterprise Planlarında mevcuttur.

Qualtrics fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qualtrics puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qualtrics hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Özel anketler oluşturmak ve verileri derinlemesine analiz etmek için güçlü özellikler sunar. Mantık araçları ve gösterge panelleri, kalıpları belirlememize ve birden fazla takımda stratejiyi geliştirmemize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Müşteri hizmetleri ve müşteri desteği liderlerinin %84'ü, müşteri verilerini ve analizlerini hedeflerine ulaşmak için "çok veya son derece önemli" olarak değerlendiriyor. İşte bu nedenle, anketler aracılığıyla doğru içgörüleri toplamak her zamankinden daha önemli hale geldi.

12. LimeSurvey (Akademik ve kar amacı gütmeyen araştırmacılar için en iyisi)

LimeSurvey aracılığıyla

LimeSurvey, akademik ve kamu sektöründe güçlü bir üne sahip açık kaynaklı bir anket aracıdır. Teknik bilgiye sahip ve sınırlı bütçeyle çalışan takımlar için maksimum esneklik ve kontrol sunar. Özel barındırma, çok dilli destek ve mantık komut dosyaları, onu araştırma yoğun projeler için sağlam bir seçenek haline getirir.

LimeSurvey'in en iyi özellikleri

Üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla çevrimdışı veri toplama desteği

Gelişmiş analiz için verileri SPSS, R ve Excel'e aktarın.

Katılımcı üye panellerini yönetin ve yanıtları güvenli bir şekilde anonimleştirin.

LimeSurvey sınırlamaları

Arayüz eski moda ve sezgisel değil.

Ticari araçlara kıyasla daha fazla teknik kurulum gerektirir.

LimeSurvey fiyatlandırması

Temel : Aylık 39 $

Uzman : Aylık 36 $ (Yıllık faturalandırılır)

İş : Aylık 105 $ (Yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma (Yıllık faturalandırılır)

LimeSurvey puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar LimeSurvey hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Anket için kullanışlı bir araç. Ancak kodlama bilgisi olmayanlar için kolay değil. Çözüm bulmak için forumda zaman harcadım. Neyse ki forumdaki uzmanlar çok destek oluyor.

13. Sogolytics (Uyumluluk odaklı sektörler ve İK takımları için en iyisi)

Capterra aracılığıyla

Sogolytics, gizli çalışan bağlılığı anketleri, hasta geri bildirimleri ve müşteri duyarlılığı izleme için yararlı özelliklere sahip, güvenlikli, kurumsal düzeyde anket araçlarında uzmanlaşmıştır.

Ayrıca otomatik anonimlik, güçlü şifreleme ve denetim izlerini destekleyerek, geri bildirim toplamanın yanı sıra veri bütünlüğüne öncelik veren düzenlemelere tabi sektörler için ideal bir seçimdir.

Sogolytics'in en iyi özellikleri

Yerleşik şablonlar ve analizlerle 360° geri bildirim programları gerçekleştirin.

Otomasyon ile sektör veya geçmiş verilere göre otomatik karşılaştırma yapın

Yöneticiler veya yönetim kurulu incelemeleri için hazır PDF raporları ve gösterge panelleri oluşturun.

Sogolytics sınırlamaları

Markalaşma için daha az tasarım özelleştirme seçeneği

Küçük kuruluşlar için fiyatlar yüksek olabilir.

Sogolytics fiyatlandırması

Ücretsiz Pro

Artı: 99 $/ay

Pro : Aylık 199 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sogolytics puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (730+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sogolytics hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Anket verilerini analiz etme ve farklı görünümlerde raporlama konusunda esneklik harika. Destek hizmeti mükemmel.

14. SoSci Survey (Akademik ve psikolojik araştırmalar için en iyisi)

SoSci Survey aracılığıyla

SoSci Survey, psikoloji, eğitim ve sosyal bilimlerde veri yoğun araştırmalar için tasarlanmıştır. Görsel olarak çok şık olmasa da, komut dosyası oluşturma, rastgele seçim yapma ve yanıtlayıcı kontrolü konusunda eşsiz bir esneklik sunar.

Bu araç, öncelikle Almanca konuşulan bölgelerde kullanılmakla birlikte, İngilizce ve uluslararası veri uyumluluğunu da desteklemektedir.

SoSci Survey'in en iyi özellikleri

Karmaşık mantık koşulları ve soru rastgeleleştirme komut dosyası oluşturun

Yanıt kotalarını, zamanlamayı ve yanıtlayıcı erişimini kontrol edin

Verileri AB düzenlemelerine uygun olarak güvenlik önlemleri alarak depolayın

Daha hızlı gezinme ve test için klavye kısayollarını kullanın.

Akademik veri setleri veya harici panellerle entegre edin

SoSci Survey sınırlamaları

Arayüz teknik ve görsel özel özelleştirme seçenekleri eksik.

İngilizce konuşan kullanıcılar için sınırlı destek kaynakları

SoSci Survey fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SoSci Survey puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

15. Formbricks (Açık kaynak, gizlilik öncelikli geri bildirim toplama için en iyisi)

FormBricks aracılığıyla

SaaS takımları ve gizlilik bilincine sahip geliştiriciler için ideal olan Formbricks, kullanıcı verilerini üçüncü taraf sunuculara göndermeden uygulama içi geri bildirim toplama imkanı sunar. Açık kaynaklı bir araç olarak, tam barındırma kontrolü sağlar ve ön tanımlı olarak GDPR ve CCPA uyumluluğunu garanti eder.

Formbricks'in en iyi özellikleri

Müşteri kazanımı , özellik kullanımı veya iptal gibi anahtar anlarda uygulama içi mikro anketler yapın.

Oturum tabanlı izlemeyi kullanarak, bir kullanıcının yolculuğu sırasında duygularının nasıl değiştiğini analiz edin.

Minimum ön uç çaba gerektiren, geliştirici dostu bileşen entegrasyonlarıyla dağıtın.

Formbricks sınırlamaları

Geliştirici kurulumu ve barındırma bilgisi gerektirir.

Ticari araçlara kıyasla sınırlı görsel özelleştirme

Formbricks fiyatlandırması

Ücretsiz

Startup : Aylık 49 $

Scale & Kurumsal : Özel fiyatlandırma

Kurumsal (Kendi kendine barındırma): Özel fiyatlandırma

Formbricks puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Formbricks hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Formbricks'te en çok sevdiğim şey, entegrasyonların ne kadar kolay olduğu. Kod gerektirmeyen bir seçenek veya React gibi bir SDK kullanıyor olsanız da, kurulum hızlı ve sorunsuzdur. Ayrıca, platform tamamen gizlilik odaklıdır, GDPR ve CCPA ile tam uyumludur ve isterseniz kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz, bu da harika bir özellik

Anketler mi? ClickUp onları bir üst seviyeye taşıyor

Akademik düzeydeki platformlardan gizlilik öncelikli mikro anketlere kadar, kullanabileceğiniz anket araçları çeşitlidir ve sürekli gelişmektedir. Ancak, sadece veri toplamakla kalmayıp, bu verileri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek bir adım daha ileri giden bir çözüm arıyorsanız, ClickUp en iyi genel seçim olarak öne çıkmaktadır.

Platform, form oluşturma ile sınırlı değildir. ClickUp, form yanıtlarını doğrudan takımınızın iş akışına bağlayarak, araçlar arasında geçiş yapmadan görevleri atamanıza, öncelikleri belirlemenize, durumu izlemenize ve yanıt vermenize olanak tanır. Proje yönetimi için halihazırda ClickUp kullanan takımlar için özellikle güçlüdür ve anketten uygulamaya kadar gerçek anlamda entegre bir deneyim sunar.

Anket verilerini eyleme dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve bugün daha akıllı ş akışları oluşturmaya başlayın.

Sık Sorulan Sorular

En iyi ücretsiz anket aracı, ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Hızlı kurulum istiyorsanız, Google Forms basit bir seçenektir. Ş Akışlarına bağlanan anketlere (yanıtları görevlere dönüştürme ve takip işlemlerini yönlendirme gibi) ihtiyacınız varsa, yerleşik otomasyon ve gösterge panelleri içeren ClickUp gibi bir araç daha uygun olacaktır.

Evet, birçok ücretsiz anket aracı artık şablonlar, temel mantık, paylaşım bağlantıları ve dışa aktarım gibi temel özellikleri içeriyor. En yaygın sınırlamalar yanıt sınırları, markalama kontrolleri, gelişmiş mantık ve raporlama derinliğidir.

Bazıları sunar, ancak çoğu gelişmiş dallanma/atlama mantığını ücretli planlara ayırır. Anketiniz karmaşık mantık (cevaplara göre farklı yollar) gerektiriyorsa, karar vermeden önce ücretsiz planın mantık sınırlarını kontrol edin.